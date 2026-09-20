Union und SPD wollen offenbar Tankrabatt und Preisdeckel für Sprit

Die Bundesregierung will angesichts der enorm hohen Spritkosten erneut einen Tankrabatt für Bürger und Unternehmen einführen. Wie aus Regierungskreisen verlautete, sind die seit Tagen laufenden Verhandlungen weit fortgeschritten, ein Ergebnis soll möglichst noch an diesem Freitag verkündet werden. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung verhandeln Union und SPD zudem erstmals über eine variable Preisobergrenze für Benzin und Diesel. Wie eine solche Deckelung genau aussehen könnte, ohne dass die Raffinerien in Deutschland in Schweirigkeiten geraten, war aber zunächst unklar.



Darüber hinaus wird die Bundesregierung weiter Druck auf die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedsstaaten machen, Krisengewinne der Mineralölkonzerne mit Hilfe einer sogenannten "Übergewinnsteuer" abzuschöpfen. Mit diesem Vorschlag hatte sich Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) in Brüssel bisher nicht durchsetzen können, er soll seine Bemühungen aber nun fortsetzen. Strittig war am Freitagnachmittag zunächst noch, ob und wie die Bundesländer an den Kosten des Tankrabatts beteiligt werden. Nach dem Willen des Bundes sollen sie 50 Prozent übernehmen. Das jedoch stieß bei den Ländern auf Ablehnung.





Die Preise für Kraftstoffe hatten wegen der Kriege in Iran und der Ukraine in den vergangenen Tagen neue Rekordwerte erreicht, vor allem Diesel ist so teuer wie nie. Wie zuerst die Bild-Zeitung berichtet hatte, soll die Energiesteuer auf Benzin und Diesel vorübergehend um 14 Cent je Liter gesenkt werden. Da auf den Gesamtverkaufspreis auch noch Mehrwertsteuer fällig wird, summiert sich die Gesamtentlastung wie schon in den Monaten Mai und Juni auf 17 Cent je Liter.





Zudem sollen die Mineralölkonzerne und Tankstellen nicht mehr völlig frei entscheiden können, wie viel sie für den Liter Sprit verlangen. Stattdessen ist ein Preisdeckel im Gespräch, der je nach Entwicklung des Rohölpreises variiert werden kann. Vor allem die SPD will damit verhindern, dass sich die Konzerne an der gegenwärtigen Krise noch bereichern.





Nicht umgesetzt werden soll offenbar der Vorschlag aus den Reihen von CDU und CSU die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe zu senken. Das hätte die Autofahrer statt um 17 um bis zu 25 Cent je Liter entlastet, allerdings wäre die Wirtschaft leer ausgegangen, da die Mehrwertsteuer für sie ein durchlaufender Posten ist.