Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Linke-Politiker Koçak gibt Sitz im Innenausschuss ganz auf
Innenminister beschließen nicht mehr zwingend einstimmig
Kinderlose sollen mehr für Pflege zahlen
Kabinett beschließt Pflegereform
Reiche weist Staatsunternehmen zu Gasspeicherung an
Linke-Politiker Koçak gibt Sitz im Innenausschuss ganz auf
Der Berliner Linke-Abgeordnete Ferat Koçak gibt nach Kritik an zu großer Nähe zu mutmaßlichen Angehörigen krimineller Clanstrukturen seinen Sitz im Innenausschuss des Bundestags ganz auf. „Ich möchte nicht, dass meine Kolleginnen und Kollegen und ihre wichtige parlamentarische Arbeit durch Angriffe auf meine Person zusätzlich belastet werden“, schrieb Koçak auf X. Er hatte seine Ausschusstätigkeit wegen der Vorwürfe zuvor bereits ruhen lassen.
Ferat Koçak on Twitter / X
Mir ist wichtig, dass Die Linke ihre Arbeit im Innenausschuss des Deutschen Bundestages unbelastet von der Debatte um meine Person fortsetzen kann. Deshalb gebe ich meinen Sitz im Innenausschuss ab. Ich möchte nicht, … 6/9— Ferat Koçak (@der_neukoellner) September 30, 2026
x.com
Innenminister beschließen nicht mehr zwingend einstimmig
Die Innenministerkonferenz (IMK) hat sich von ihrem Prinzip der einstimmigen Beschlüsse verabschiedet. Demnach gilt ab sofort als beschlossen, was in dem Gremium eine Mehrheit von mindestens 13 der 16 Stimmen erhält. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Kreis der Innenministerinnen und Innenminister erfuhr, wurde die Entscheidung bereits vor einigen Tagen per Umlaufbeschluss getroffen.
Die Frage, ob das Einstimmigkeitsprinzip mit Blick auf einen möglichen AfD-Innenminister beibehalten werden sollte oder nicht, war in der IMK schon länger diskutiert worden. Die IMK hat keine Geschäftsordnung - vielmehr beruht das Prinzip der Einstimmigkeit, das die Möglichkeit eines Beschlusses auch bei Enthaltungen vorsieht, auf langjähriger Praxis.
Die Innenministerkonferenz ist die ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Bundesländer, in der diese ihre Politik koordinieren und gemeinsame Beschlüsse fassen. Der Bundesinnenminister nimmt an ihren Treffen als ständiger Gast mit Rede- und Antragsrecht, jedoch ohne Stimmrecht teil und bringt die Interessen des Bundes in die Beratungen ein. Das Spitzenpersonal der Sicherheitsbehörden des Bundes trägt bei den regulären Sitzungen, die zweimal pro Jahr stattfinden, zur aktuellen Lage vor.
Die Frage, ob das Einstimmigkeitsprinzip mit Blick auf einen möglichen AfD-Innenminister beibehalten werden sollte oder nicht, war in der IMK schon länger diskutiert worden. Die IMK hat keine Geschäftsordnung - vielmehr beruht das Prinzip der Einstimmigkeit, das die Möglichkeit eines Beschlusses auch bei Enthaltungen vorsieht, auf langjähriger Praxis.
Die Innenministerkonferenz ist die ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Bundesländer, in der diese ihre Politik koordinieren und gemeinsame Beschlüsse fassen. Der Bundesinnenminister nimmt an ihren Treffen als ständiger Gast mit Rede- und Antragsrecht, jedoch ohne Stimmrecht teil und bringt die Interessen des Bundes in die Beratungen ein. Das Spitzenpersonal der Sicherheitsbehörden des Bundes trägt bei den regulären Sitzungen, die zweimal pro Jahr stattfinden, zur aktuellen Lage vor.
Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hatte bei der Herbstkonferenz 2025 gesagt, sie gehe im Falle einer Regierungsbeteiligung der AfD in einem Bundesland davon aus, dass die IMK in einem solchen Fall dafür Sorge trage, „dass wir weiterhin beschlussfähig sind, damit die AfD keine wichtigen Beschlüsse blockieren könnte“. Der hessische Innenminister, Roman Poseck (CDU) hatte damals gesagt: „Ein AfD-Vertreter an einer Stelle, die für die Sicherheit so wichtig ist, wäre fatal.“ Die IMK würde in einem solchen Fall alles dafür tun, um handlungsfähig zu bleiben.
Anna Schimpp
SPD will Demokratie vor Angriffen von innen schützen
SPD-Bundestagsabgeordnete haben Vorschläge zum Schutz des Rechtsstaats gegen autoritäre Angriffe erarbeitet, vor allem mit Blick auf die AfD. So sollten „unnötige Blockademöglichkeiten in Bund-Länder-Gremien“ abgebaut werden, heißt es in dem Positionspapier, das am kommenden Dienstag in der Fraktionssitzung beschlossen werden soll. Dies könnte den Angaben zufolge eine Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip in der Innenministerkonferenz bedeuten. Ein anderer von vielen Vorschlägen ist, Parteispenden bei 100 000 Euro pro Spender und Jahr zu deckeln. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Sonja Eichwede stellte den Entwurf zusammen mit der rechtspolitischen Sprecherin der Fraktion, Carmen Wegge, und dem innenpolitischen Sprecher Sebastian Fiedler vor.
Ein zentraler Punkt ist die Stärkung der Justiz. Das externe Weisungsrecht gegenüber Staatsanwaltschaften sollte aus Sicht der Autorinnen und Autoren des Papiers reformiert werden. Bei Beförderungen auf Richterstellen, deren Tätigkeitsschwerpunkt in der Rechtsprechung liege, müssten die bisherigen Leistungen in der Justiz besonderes Gewicht haben. Ein weiterer Punkt ist die Absicherung des Bundesverfassungsgerichts. Änderungen am entsprechenden Gesetz sollen künftig nur noch mit Zustimmung des Bundesrates möglich sein, was eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern erfordern würde. Damit sollen politische Eingriffe wie die Veränderung von Richter-Altersgrenzen zur Neubesetzung von Stellen verhindert werden.
Zudem soll die Unabhängigkeit der Bundesbank im Grundgesetz verankert werden, um die wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Das 19-seitige Papier sieht auch klare Regeln für Verfassungstreue-Überprüfungen bei der Einstellung von Beamten und Richtern vor. Die rechtspolitische Sprecherin Carmin Wegge brachte daneben die Prüfung eines "Konditionalitätsmechanismus" nach EU-Vorbild ins Spiel. Demnach könnten Bundesmittel an die Einhaltung rechtsstaatlicher Kriterien geknüpft werden.
Positiven Anklang finden die Vorschläge beim Deutschen Richterbund (DRB). Dessen Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn meint, es müsse generell „ausgeschlossen werden, dass Extremisten in einer Regierung künftig strafrechtliche Ermittlungen gezielt steuern können“.
Ein zentraler Punkt ist die Stärkung der Justiz. Das externe Weisungsrecht gegenüber Staatsanwaltschaften sollte aus Sicht der Autorinnen und Autoren des Papiers reformiert werden. Bei Beförderungen auf Richterstellen, deren Tätigkeitsschwerpunkt in der Rechtsprechung liege, müssten die bisherigen Leistungen in der Justiz besonderes Gewicht haben. Ein weiterer Punkt ist die Absicherung des Bundesverfassungsgerichts. Änderungen am entsprechenden Gesetz sollen künftig nur noch mit Zustimmung des Bundesrates möglich sein, was eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern erfordern würde. Damit sollen politische Eingriffe wie die Veränderung von Richter-Altersgrenzen zur Neubesetzung von Stellen verhindert werden.
Zudem soll die Unabhängigkeit der Bundesbank im Grundgesetz verankert werden, um die wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Das 19-seitige Papier sieht auch klare Regeln für Verfassungstreue-Überprüfungen bei der Einstellung von Beamten und Richtern vor. Die rechtspolitische Sprecherin Carmin Wegge brachte daneben die Prüfung eines "Konditionalitätsmechanismus" nach EU-Vorbild ins Spiel. Demnach könnten Bundesmittel an die Einhaltung rechtsstaatlicher Kriterien geknüpft werden.
Positiven Anklang finden die Vorschläge beim Deutschen Richterbund (DRB). Dessen Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn meint, es müsse generell „ausgeschlossen werden, dass Extremisten in einer Regierung künftig strafrechtliche Ermittlungen gezielt steuern können“.
Auch bei Politikerinnen und Politikern von CDU und CSU nehme sie wahr, dass diese den Rechtsstaat „auf Biegen und Brechen verteidigen“ wollten, sagte Eichwede. Von daher werde man zu den einzelnen Punkten das Gespräch mit dem Koalitionspartner suchen.
Im Papier wird auch die Forderung bekräftigt, ein Verbotsverfahren gegen die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht vorzubereiten. Es gebe genug Hinweise auf eine Verfassungsfeindlichkeit, sagte Eichwede.
Im Papier wird auch die Forderung bekräftigt, ein Verbotsverfahren gegen die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht vorzubereiten. Es gebe genug Hinweise auf eine Verfassungsfeindlichkeit, sagte Eichwede.
Kinderlose sollen mehr für Pflege zahlen
In der Pflegeversicherung soll ab 1. Januar 2027 der Beitragszuschlag für kinderlose Mitglieder steigen. Er soll um 0,3 Punkte auf 0,9 Prozent angehoben werden, wie das Bundesgesundheitsministerium nach dem Beschluss der Pflegereform im Kabinett mitteilte. Ziel des Gesetzentwurfs sei es, die Finanzierung der Pflegeversicherung in einem ersten Schritt zu stabilisieren, sagte Minister Carsten Linnemann (CDU) in Berlin. Maßnahmen auf der Ausgaben- und Einnahmenseite trügen dazu bei. Der Beitragssatz liegt nach einer Erhöhung vergangenes Jahr bei 3,6 Prozent, bei Kinderlosen bei 4,2 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen.
Linnemann sagte: „Das System steht massiv finanziell unter Druck.“ Es gebe eine Verdreifachung der zu Pflegenden: Heute seien es sechs Millionen, vor 20 Jahren seien es noch zwei Millionen gewesen. Die vom Kabinett auf den Weg gebrachte Reform enthalte auch viele strukturelle Komponenten. „Deswegen möchte ich nicht allein von einem Spargesetz sprechen“, sagte Linnemann.
So solle künftig im Rahmen der Pflegebegutachtung konsequenter geprüft werden, ob eine Reha den Pflegebedarf spürbar besser senken könne. Geplant ist auch eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze in der Pflege um 300 Euro pro Monat, wie bei der Krankenversicherung. Zum 1. Januar 2028 soll ein Beitragszuschlag für die Mitversicherung von Ehegatten oder Lebenspartnern in Höhe von 0,52 Prozent erhoben werden, auch dies wie bei den Krankenkassen. Ausnahmen sollen etwa für Eltern von Kindern mit Behinderungen oder pflegende Angehörige gelten. Die Pflegeversicherung übernimmt dagegen weiterhin – anders als ursprünglich geplant – die Rentenversicherungsbeiträge für pflegende An- und Zugehörige voll. Ab 2029 soll es eine jährliche Anhebung der Leistungsbeiträge der Pflegeversicherung auf Basis der Inflation geben.
Versicherte ab dem 60. Lebensjahr sollen Anspruch auf eine Früherkennungsuntersuchung „Check-up 60+“ erhalten. Eine Strukturkommission soll ab Oktober wie angekündigt grundlegende Reformen erarbeiten, bekräftigte Linnemann. Nach Verhandlungen bis zuletzt hatte das Bundeskabinett den Entwurf zuvor beschlossen. Union und SPD hatten bis kurz vor der Kabinettssitzung beraten. Die SPD hatte „ein reines Kürzungspaket“ abgelehnt und mit Blockade gedroht.
Linnemann sagte: „Das System steht massiv finanziell unter Druck.“ Es gebe eine Verdreifachung der zu Pflegenden: Heute seien es sechs Millionen, vor 20 Jahren seien es noch zwei Millionen gewesen. Die vom Kabinett auf den Weg gebrachte Reform enthalte auch viele strukturelle Komponenten. „Deswegen möchte ich nicht allein von einem Spargesetz sprechen“, sagte Linnemann.
So solle künftig im Rahmen der Pflegebegutachtung konsequenter geprüft werden, ob eine Reha den Pflegebedarf spürbar besser senken könne. Geplant ist auch eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze in der Pflege um 300 Euro pro Monat, wie bei der Krankenversicherung. Zum 1. Januar 2028 soll ein Beitragszuschlag für die Mitversicherung von Ehegatten oder Lebenspartnern in Höhe von 0,52 Prozent erhoben werden, auch dies wie bei den Krankenkassen. Ausnahmen sollen etwa für Eltern von Kindern mit Behinderungen oder pflegende Angehörige gelten. Die Pflegeversicherung übernimmt dagegen weiterhin – anders als ursprünglich geplant – die Rentenversicherungsbeiträge für pflegende An- und Zugehörige voll. Ab 2029 soll es eine jährliche Anhebung der Leistungsbeiträge der Pflegeversicherung auf Basis der Inflation geben.
Versicherte ab dem 60. Lebensjahr sollen Anspruch auf eine Früherkennungsuntersuchung „Check-up 60+“ erhalten. Eine Strukturkommission soll ab Oktober wie angekündigt grundlegende Reformen erarbeiten, bekräftigte Linnemann. Nach Verhandlungen bis zuletzt hatte das Bundeskabinett den Entwurf zuvor beschlossen. Union und SPD hatten bis kurz vor der Kabinettssitzung beraten. Die SPD hatte „ein reines Kürzungspaket“ abgelehnt und mit Blockade gedroht.
Anna Schimpp
Innenministerium will unabhängige Asylberatung deutlich einschränken
Eine von Behörden unabhängige Asylverfahrensberatung soll nach Plänen des Bundesinnenministeriums künftig nur noch besonders schutzbedürftigen Asylsuchenden offen stehen. Es sei vorgesehen, die Beratung „in ihrer bisherigen Form nicht fortzuführen und künftig auf die Personengruppe der Vulnerablen zu beschränken“, heißt es in einer von der Linken im Bundestag erbetenen Sachinformation des Ministeriums, die dem Evangelischen Pressedienst vorliegt.
Das Ministerium erklärt mit der Beschränkung auf Vulnerable die in dem Bereich geplante drastische Kürzung. Im Bundeshaushalt für das nächste Jahr, der noch im Bundestag beraten wird, sind dafür nur noch fünf Millionen Euro vorgesehen. In diesem Jahr stehen dafür 24,5 Millionen Euro zur Verfügung. Davon bliebe künftig also nur noch rund ein Fünftel übrig.
Das Innenministerium verweist darauf, dass die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (Geas), die im Juni in Kraft getreten ist, einen Anspruch auf unentgeltliche Rechtsauskunft vorsieht. Das werde im Asylgesetz mit der kostenlosen Rechtsberatung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, der zuständigen Bundesbehörde, umgesetzt. Die behördenunabhängige soll es als „zusätzliche Beratungsleistung für Vulnerable“ weiter geben, wobei das Ministerium offen lässt, welche Personengruppen konkret darunter fallen.
Die Linken-Abgeordnete Clara Bünger bezeichnete die geplante Beschränkung des Beratungsangebots als „schlechte Nachricht“ für Asylsuchende. Angesichts der komplexen Geas-Reform seien sie „mehr denn je auf eine individuelle und unabhängige Beratung angewiesen“.
Das Ministerium erklärt mit der Beschränkung auf Vulnerable die in dem Bereich geplante drastische Kürzung. Im Bundeshaushalt für das nächste Jahr, der noch im Bundestag beraten wird, sind dafür nur noch fünf Millionen Euro vorgesehen. In diesem Jahr stehen dafür 24,5 Millionen Euro zur Verfügung. Davon bliebe künftig also nur noch rund ein Fünftel übrig.
Das Innenministerium verweist darauf, dass die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (Geas), die im Juni in Kraft getreten ist, einen Anspruch auf unentgeltliche Rechtsauskunft vorsieht. Das werde im Asylgesetz mit der kostenlosen Rechtsberatung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, der zuständigen Bundesbehörde, umgesetzt. Die behördenunabhängige soll es als „zusätzliche Beratungsleistung für Vulnerable“ weiter geben, wobei das Ministerium offen lässt, welche Personengruppen konkret darunter fallen.
Die Linken-Abgeordnete Clara Bünger bezeichnete die geplante Beschränkung des Beratungsangebots als „schlechte Nachricht“ für Asylsuchende. Angesichts der komplexen Geas-Reform seien sie „mehr denn je auf eine individuelle und unabhängige Beratung angewiesen“.
Verbände sehen vor allem praktische Schwierigkeiten. „Wer schutzbedürftig ist, zeigt sich oft erst im Gespräch“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtverbandes, Joachim Rock. Der Zulauf zur Beratung wäre „praktisch abgeschnitten“, sagt auch der zuständige Referent der Diakonie, Sebastian Ludwig.
Die behördenunabhängige Asylverfahrensberatung wird vom Bund seit 2023 unterstützt. Sie wurde unter der Ampel-Koalition im Asylgesetz festgeschrieben. Ziel war eine höhere Effizienz und Akzeptanz der Asylverfahren. In diesem Jahr wurde eine erste Evaluation des Angebots veröffentlicht, die die Beratung grundsätzlich als positiv bewertet.
Anna Schimpp
Kabinett beschließt Pflegereform
Die Bundesregierung hat nach langem Ringen von Union und SPD grünes Licht für die geplante Pflegereform gegeben. Das Kabinett beschloss den Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) zur Neuordnung der Pflegeversicherung, wie die Süddeutsche Zeitung erfuhr.
In der kommenden Woche soll demnach eine Kommission beschlossen werden, die schnell einen Plan für eine strukturelle Reform der Pflegeversicherung vorlegen soll. Darin sollen unter anderem Modelle für einen Ausgleich zwischen sozialer und privater Pflegeversicherung vorgeschlagen werden.
Mit dem Gesetz will Linnemann in mehreren Bereichen Einsparungen erzielen, da für die gesetzliche Pflegeversicherung in diesem Jahr ein Milliardendefizit droht. Vor allem sollen steigende Beiträge verhindert werden. Der Beitragssatz liegt nach einer Erhöhung vergangenes Jahr bei 3,6 Prozent, bei Kinderlosen bei 4,2 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen.
Die Pläne Linnemanns auf Basis eines Entwurfs seiner Vorgängerin, Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU), sahen unter anderem vor, Zuschläge für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen zeitlich zu strecken. Das Geld sollte die immer weiter steigenden Eigenanteile abfedern. Hier würde dann ein Teil gespart. Zu den vorgeschlagenen Sparmaßnahmen zählte auch eine strengere Einstufung in Pflegegrade. Einschränkungen hatte Warken auch bei der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern vorgesehen.
Die SPD hatte ursprünglich eine Blockade angedroht. Sie lehnte „ein reines Kürzungspaket“ ab und pochte darauf, „die Finanzierungsverantwortung gerechter zu verteilen“. Das sollte vor allem durch einen Beitrag der Privatversicherten geschehen. Zumindest wollten die Sozialdemokraten einen „finanziellen Ausgleich“ zwischen privater und sozialer Pflegeversicherung erreichen - dies soll nun offenbar mit Hilfe der Strukturkommission erreicht werden. Zudem forderte die SPD eine Begrenzung der steigenden Eigenanteile, die Pflegebedürftige und ihre Angehörigen für die Pflege in einem Heim zahlen müssen (Pflegedeckel).
In der kommenden Woche soll demnach eine Kommission beschlossen werden, die schnell einen Plan für eine strukturelle Reform der Pflegeversicherung vorlegen soll. Darin sollen unter anderem Modelle für einen Ausgleich zwischen sozialer und privater Pflegeversicherung vorgeschlagen werden.
Mit dem Gesetz will Linnemann in mehreren Bereichen Einsparungen erzielen, da für die gesetzliche Pflegeversicherung in diesem Jahr ein Milliardendefizit droht. Vor allem sollen steigende Beiträge verhindert werden. Der Beitragssatz liegt nach einer Erhöhung vergangenes Jahr bei 3,6 Prozent, bei Kinderlosen bei 4,2 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen.
Die Pläne Linnemanns auf Basis eines Entwurfs seiner Vorgängerin, Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU), sahen unter anderem vor, Zuschläge für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen zeitlich zu strecken. Das Geld sollte die immer weiter steigenden Eigenanteile abfedern. Hier würde dann ein Teil gespart. Zu den vorgeschlagenen Sparmaßnahmen zählte auch eine strengere Einstufung in Pflegegrade. Einschränkungen hatte Warken auch bei der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern vorgesehen.
Die SPD hatte ursprünglich eine Blockade angedroht. Sie lehnte „ein reines Kürzungspaket“ ab und pochte darauf, „die Finanzierungsverantwortung gerechter zu verteilen“. Das sollte vor allem durch einen Beitrag der Privatversicherten geschehen. Zumindest wollten die Sozialdemokraten einen „finanziellen Ausgleich“ zwischen privater und sozialer Pflegeversicherung erreichen - dies soll nun offenbar mit Hilfe der Strukturkommission erreicht werden. Zudem forderte die SPD eine Begrenzung der steigenden Eigenanteile, die Pflegebedürftige und ihre Angehörigen für die Pflege in einem Heim zahlen müssen (Pflegedeckel).
Reiche weist Staatsunternehmen zu Gasspeicherung an
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) reagiert auf die niedrigen Füllstände der Gasspeicher in Deutschland. Reiche habe in Absprache mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) entschieden, dass das bundeseigene Energieunternehmen Sefe angewiesen werde, vermehrt Erdgas einzuspeichern, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Der zentrale Grund für diesen Schritt liege in den weiter andauernden geopolitischen Risiken. „Aus der Perspektive der Krisenvorsorge ist dieser Schritt ein wichtiger zusätzlicher Beitrag, um die Resilienz der deutschen Gasversorgung zu erhöhen.“ Zuerst berichtete das Handelsblatt darüber.
Ein Sprecher von Sefe bestätigte, dass das Unternehmen vom Wirtschaftsministerium die Anweisung erhalten habe, bis zum 15. Dezember acht Terawattstunden Gas zu beschaffen und einzuspeichern.
Die Füllstände der Gasspeicher liegen aktuell auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau von knapp 58 Prozent. Reiche hatte vor drei Wochen die Handlungsfähigkeit der Regierung betont. „Wir haben Vorkehrungen getroffen für jedes Szenario“, sagte sie im Bundestag. Die entsprechenden Instrumente seien vorbereitet.
In einem Bericht des Wirtschaftsministeriums für eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses des Bundestags hieß es Mitte September, nach aktuellem Erkenntnisstand sei eine Gasmangellage im kommenden Winter nicht zu erwarten.
Ein Sprecher von Sefe bestätigte, dass das Unternehmen vom Wirtschaftsministerium die Anweisung erhalten habe, bis zum 15. Dezember acht Terawattstunden Gas zu beschaffen und einzuspeichern.
Die Füllstände der Gasspeicher liegen aktuell auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau von knapp 58 Prozent. Reiche hatte vor drei Wochen die Handlungsfähigkeit der Regierung betont. „Wir haben Vorkehrungen getroffen für jedes Szenario“, sagte sie im Bundestag. Die entsprechenden Instrumente seien vorbereitet.
In einem Bericht des Wirtschaftsministeriums für eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses des Bundestags hieß es Mitte September, nach aktuellem Erkenntnisstand sei eine Gasmangellage im kommenden Winter nicht zu erwarten.
Luzia Geier
Prien für Kehrtwende beim Elterngeld – Kritik an Tankrabatt
Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) macht Familien Hoffnungen, dass die geplante Kürzung der Elterngeldmonate doch nicht kommt. Prien sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), sie plädiere nach den Debatten des Sommers dafür, „dass wir uns noch mal zusammensetzen und schauen, ob die Sparmaßnahmen beim Elterngeld in diesem Umfang zielführend und gerechtfertigt sind“.
Unmut äußerte Prien darüber, dass sie wegen strikter Sparvorgaben Kürzungen verkünden musste, während nun plötzlich Geld zur Senkung der Spritpreise da sei. „Das ärgert mich sehr“, sagte Prien. Die Mittel würden hier mit der Gießkanne verteilt werden. Und:
Unmut äußerte Prien darüber, dass sie wegen strikter Sparvorgaben Kürzungen verkünden musste, während nun plötzlich Geld zur Senkung der Spritpreise da sei. „Das ärgert mich sehr“, sagte Prien. Die Mittel würden hier mit der Gießkanne verteilt werden. Und:
„Der Tankrabatt ist nur eine vorübergehende Maßnahme, deren Wirkung schnell verpufft. Die kostet aber sehr viel Geld.“Karin Prien (CDU)
Auf die Frage, ob es denkbar wäre, die Elterngeldmonate doch nicht von 14 auf zwölf Monate zu kürzen, sagte die Ministerin: „Dafür bin ich offen.“ Die Koalition berate derzeit über verschiedene Optionen und rechne diese mit Blick auf die Haushaltslage durch. Auch die Aufteilung der Elterngeldmonate zwischen den Partnern könnte sich laut Prien noch ändern. „Wir reden über alle Stellschrauben und haben uns in der Koalition noch auf kein Modell festgelegt“, sagte sie. „Wir müssen vor allem die Bedürfnisse der Eltern stärker in den Blick nehmen. Die Verkürzung auf zwölf Monate bei einer anderen Aufteilung der Partnerschaftsmonate ist für viele Familien nur schwer zu realisieren.“
Prien hatte im Sommer unter der Maßgabe harter Sparvorgaben einen Entwurf für eine Elterngeldreform ausgearbeitet. Vorgesehen ist darin eine Kürzung der Bezugsdauer um zwei Monate - von 14 auf zwölf. Für jeden Elternteil sind demnach je drei Monate Elterngeld reserviert. Sechs weitere Monate können sich die Partner untereinander aufteilen. Wenn also nur einer von beiden Elternzeit macht, gäbe es maximal neun Monate Hilfe vom Staat. Die Vorschläge stießen auf viel Kritik. Seit den Wahlniederlagen von CDU und SPD in den Ländern diskutieren die Koalitionäre Kurskorrekturen bei mehreren Reformvorhaben.
Prien hatte im Sommer unter der Maßgabe harter Sparvorgaben einen Entwurf für eine Elterngeldreform ausgearbeitet. Vorgesehen ist darin eine Kürzung der Bezugsdauer um zwei Monate - von 14 auf zwölf. Für jeden Elternteil sind demnach je drei Monate Elterngeld reserviert. Sechs weitere Monate können sich die Partner untereinander aufteilen. Wenn also nur einer von beiden Elternzeit macht, gäbe es maximal neun Monate Hilfe vom Staat. Die Vorschläge stießen auf viel Kritik. Seit den Wahlniederlagen von CDU und SPD in den Ländern diskutieren die Koalitionäre Kurskorrekturen bei mehreren Reformvorhaben.
Luzia Geier
Kabinett plant härtere Strafen für Angriffe auf Zugbegleiter und Polizisten
Angriffe auf Busfahrer, Zugbegleiter und Beschäftigte anderer dem Gemeinwohl dienender Einrichtungen sollen künftig härter bestraft werden. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, über den das Kabinett an diesem Mittwoch beraten will. Demnach sollen die Strafdrohungen bei Angriffen auf beispielsweise Zugbegleiter künftig denen bei Angriffen auf Vollzugsbeamte entsprechen.
Der von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) erarbeitete Entwurf beinhaltet auch eine höhere Mindeststrafe für Übergriffe auf Polizistinnen und Polizisten. Einen ersten Entwurf für einen besseren Schutz von Menschen, deren Arbeit dem Gemeinwohl dient, hatte das Justizministerium schon Ende 2025 vorgelegt. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt das Thema im Februar, als der Fall eines Zugbegleiters bundesweit für Bestürzung sorgte. Der Bahnmitarbeiter starb nach einem tätlichen Angriff bei einer Fahrscheinkontrolle.
Der von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) erarbeitete Entwurf beinhaltet auch eine höhere Mindeststrafe für Übergriffe auf Polizistinnen und Polizisten. Einen ersten Entwurf für einen besseren Schutz von Menschen, deren Arbeit dem Gemeinwohl dient, hatte das Justizministerium schon Ende 2025 vorgelegt. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt das Thema im Februar, als der Fall eines Zugbegleiters bundesweit für Bestürzung sorgte. Der Bahnmitarbeiter starb nach einem tätlichen Angriff bei einer Fahrscheinkontrolle.
Bei tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte soll die Mindeststrafe nach den Plänen des Kabinetts von drei auf sechs Monate steigen. Für Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sieht der Entwurf bis zu fünf Jahre Haft oder Geldstrafe vor. Besonders schwere Fälle sind extra geregelt. Dazu zählen Waffeneinsatz, gemeinschaftliche Tat, schwere Gefahren für das Opfer und ein hinterlistiger Überfall. Dann drohen ein bis zehn Jahre Haft. Aktuell wird Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet. In besonders schweren Fällen sind bis zu fünf Jahre möglich.
Für tätliche Angriffe auf Angehörige von Heilberufen sieht der Entwurf mindestens sechs Monate Freiheitsstrafe, in besonders schweren Fällen ein bis zehn Jahre vor. Als Angehörige eines Heilberufs werden etwa Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachpersonal sowie Apotheker erfasst. Ein Gericht soll künftig bei einer Verurteilung wegen Volksverhetzung zusätzlich zur Freiheitsstrafe die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, und bei Wahlen zu kandidieren, aberkennen können – sofern die verhängte Freiheitsstrafe mindestens ein Jahr beträgt. Der Entzug des passiven Wahlrechts wäre allerdings eine Ermessensentscheidung des Gerichts, keine automatische Folge des Urteils.
Für tätliche Angriffe auf Angehörige von Heilberufen sieht der Entwurf mindestens sechs Monate Freiheitsstrafe, in besonders schweren Fällen ein bis zehn Jahre vor. Als Angehörige eines Heilberufs werden etwa Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachpersonal sowie Apotheker erfasst. Ein Gericht soll künftig bei einer Verurteilung wegen Volksverhetzung zusätzlich zur Freiheitsstrafe die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, und bei Wahlen zu kandidieren, aberkennen können – sofern die verhängte Freiheitsstrafe mindestens ein Jahr beträgt. Der Entzug des passiven Wahlrechts wäre allerdings eine Ermessensentscheidung des Gerichts, keine automatische Folge des Urteils.
Luzia Geier
Grüne: Pflegeform muss Familien entlasten
Die Grünen im Bundestag fordern bei der geplanten Pflegereform vor allem Entlastungen für Familien. Familien würden an anderer Stelle schon immens belastet, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Misbah Khan der Deutschen Presse-Agentur. „Ob beim Unterhaltsvorschuss, beim Elterngeld oder bei der Familienmitversicherung: Überall wird gekürzt oder es sind Kürzungen vorgesehen.“ Dieses Muster dürfe sich bei der Pflegereform nicht wiederholen.
Ein Hauptziel der schwarz-roten Koalition bei ihrer geplanten Pflegereform ist eine Verhinderung von erneuten Beitragserhöhungen, da die Pflegekosten immer weiter steigen. Dabei will sie auch Änderungen bei den Leistungen vornehmen. Verhandlungen von Union und SPD über die auch intern umstrittenen Sparvorschläge hatten sich am späten Dienstag hingezogen.
Familien trügen einen erheblichen Teil der Last – bei der Organisation der Pflege, der Betreuung oder der eigentlichen Pflege, sagte Khan weiter. Nach ihrer Ansicht soll die Reform deshalb Verbesserungen für Pflegebedürftige bringen, die nicht durch weitere Belastungen für Angehörige finanziert werden. „Und sie muss im Sinne der Generationengerechtigkeit das System so stabilisieren, dass es auch noch in Jahrzehnten Tragfähigkeit beweist.“
Ein Hauptziel der schwarz-roten Koalition bei ihrer geplanten Pflegereform ist eine Verhinderung von erneuten Beitragserhöhungen, da die Pflegekosten immer weiter steigen. Dabei will sie auch Änderungen bei den Leistungen vornehmen. Verhandlungen von Union und SPD über die auch intern umstrittenen Sparvorschläge hatten sich am späten Dienstag hingezogen.
Familien trügen einen erheblichen Teil der Last – bei der Organisation der Pflege, der Betreuung oder der eigentlichen Pflege, sagte Khan weiter. Nach ihrer Ansicht soll die Reform deshalb Verbesserungen für Pflegebedürftige bringen, die nicht durch weitere Belastungen für Angehörige finanziert werden. „Und sie muss im Sinne der Generationengerechtigkeit das System so stabilisieren, dass es auch noch in Jahrzehnten Tragfähigkeit beweist.“
Luzia Geier
Neues System zur Drohnenerkennung am Berliner Flughafen BER
Die Deutsche Flugsicherung (DFS) nimmt am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) ein System zur Drohnenerkennung in Betrieb. Das teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Damit könnten Drohnen im An- und Abflugbereich frühzeitig entdeckt und die zuständigen Stellen über mögliche Gefährdungen für den Luftverkehr informiert werden. „Angesichts der aktuellen Lage handeln wir konsequent“, sagte Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU). Solche Systeme zu nutzen, sei ein wichtiger Schritt für die Sicherheit des Luftverkehrs.
Brandenburgs Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD) sagte, Drohnenereignisse könnten unterschiedliche Ursachen haben. Aus einzelnen Sichtungen oder der reinen Zahl registrierter Drohnenereignisse ließen sich noch keine belastbaren Rückschlüsse auf Hintergründe und eine konkrete Gefährdungslage ableiten. „Deshalb ist es wichtig, so früh wie möglich verlässliche Informationen zu erhalten“, so Crumbach weiter. „Dabei unterstützt das neue System zur Drohnendetektion.“
Hintergrund der Inbetriebnahme des Systems sind den Angaben zufolge wiederholte Drohnensichtungen im Umfeld deutscher Flughäfen. Das Bundesverkehrsministerium setzt auf den weiteren Ausbau solcher Systeme. Allein im ersten Halbjahr 2026 wurden am Flughafen BER so viele Drohnen gesichtet wie an keinem anderen deutschen Flughafen.
Brandenburgs Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD) sagte, Drohnenereignisse könnten unterschiedliche Ursachen haben. Aus einzelnen Sichtungen oder der reinen Zahl registrierter Drohnenereignisse ließen sich noch keine belastbaren Rückschlüsse auf Hintergründe und eine konkrete Gefährdungslage ableiten. „Deshalb ist es wichtig, so früh wie möglich verlässliche Informationen zu erhalten“, so Crumbach weiter. „Dabei unterstützt das neue System zur Drohnendetektion.“
Hintergrund der Inbetriebnahme des Systems sind den Angaben zufolge wiederholte Drohnensichtungen im Umfeld deutscher Flughäfen. Das Bundesverkehrsministerium setzt auf den weiteren Ausbau solcher Systeme. Allein im ersten Halbjahr 2026 wurden am Flughafen BER so viele Drohnen gesichtet wie an keinem anderen deutschen Flughafen.
Anna Schimpp
Bundeskabinett will "Aktionsplan Nachhaltigkeit" beschließen
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit einem breiteren Ansatz von Nachhaltigkeit um mehr Akzeptanz für Maßnahmen zum Klimaschutz und für mehr globale Gerechtigkeit werben. Bei der Jahrestagung des Rates für Nachhaltige Entwicklung kündigte Merz am Dienstag an, dass das Bundeskabinett am Mittwoch einen „Aktionsplan Nachhaltigkeit“ beschließen will. Dieser soll neben nachhaltiger Entwicklung im globalen Kontext auch Maßnahmen zur Bekämpfung von Einsamkeit, zur Prävention von Krankheiten, Verbesserung von Luftqualität und Ernährungsgewohnheiten sowie Unterstützung des organisierten Sports enthalten.
„Wir machen die deutsche Nachhaltigkeitspolitik damit pragmatischer“, sagte Merz. Erfolge sollten daran gemessen werden, dass sie „spürbar und schnell“ das alltägliche Leben der Menschen verbessern. „Im Augenblick sind die Ängste vor der Zukunft in unserem Land weit stärker ausgeprägt als die Zuversicht. Und darauf muss wohlverstandene Nachhaltigkeitspolitik reagieren", sagte Merz.
Beim Thema Klimaschutz warb der Kanzler dafür, Wirtschaftswachstum nicht als Gegensatz von Klimaschutz zu betrachten, sondern beides zu vereinen. Er sagte zudem, Klimaschutz sei nicht mehr allein eine Frage der Prävention, sondern „längst eine Realität, die Schäden anrichtet“. „Der Klimawandel ist zu einer Bedrohung für Leib und Leben geworden“, sagte er und verwies auf die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Klimaanpassung.
„Wir machen die deutsche Nachhaltigkeitspolitik damit pragmatischer“, sagte Merz. Erfolge sollten daran gemessen werden, dass sie „spürbar und schnell“ das alltägliche Leben der Menschen verbessern. „Im Augenblick sind die Ängste vor der Zukunft in unserem Land weit stärker ausgeprägt als die Zuversicht. Und darauf muss wohlverstandene Nachhaltigkeitspolitik reagieren", sagte Merz.
Beim Thema Klimaschutz warb der Kanzler dafür, Wirtschaftswachstum nicht als Gegensatz von Klimaschutz zu betrachten, sondern beides zu vereinen. Er sagte zudem, Klimaschutz sei nicht mehr allein eine Frage der Prävention, sondern „längst eine Realität, die Schäden anrichtet“. „Der Klimawandel ist zu einer Bedrohung für Leib und Leben geworden“, sagte er und verwies auf die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Klimaanpassung.
Özdemir arbeitet an Mehrheit für AfD-Verbotsverfahren
Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir führt eigenen Aussagen zufolge permanent Gespräche mit Kollegen aus dem Bundesrat, um eine Mehrheit für ein AfD-Verbotsverfahren zu finden. Seit seinem ersten Tag als Ministerpräsident spreche er dazu im Kollegen- und Kolleginnenkreis, sagte der Grünen-Politiker. Es mache jedoch Sinn, erst in ein Verfahren einzutreten, wenn man die Aussicht habe, die für eine absolute Mehrheit notwendigen 35 Stimmen im Bundesrat beieinander zuhaben. „Ansonsten würde man ja in die Niederlage gehen – erkennbar.“ Dies würde nur der besagten Partei helfen.
Ein Verbotsverfahren ersetze nicht, dass man sich damit beschäftigen müsse, warum die Partei so stark sei, warum die Parteien der demokratischen Mitte so viel Vertrauen verloren hätten und wie man im nächsten Schritt auch Menschen zurückgewinnen könne, die bei der AfD gelandet seien. „Da würde ich sagen, haben wir einfach, muss man so hart einräumen, einen schlechten Job alle miteinander gemacht, dass wir die verloren haben. Und möglicherweise verlieren wir ja gerade immer noch welche, wenn ich nach Berlin schaue.“ Die AfD in Baden-Württemberg reagierte empört. „Özdemir gesteht politisches Versagen ein - und betreibt Verbotslobbyismus statt Landespolitik“, kritisierte der AfD-Fraktionsvorsitzende Martin Rothweiler.
Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hatten sich Özdemir und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bereits in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) für eine baldige Einleitung eines Verbotsverfahrens ausgesprochen, mit einem Fokus auf die gesichert rechtsextremen Landesverbände der AfD in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.
Ein Verbotsverfahren ersetze nicht, dass man sich damit beschäftigen müsse, warum die Partei so stark sei, warum die Parteien der demokratischen Mitte so viel Vertrauen verloren hätten und wie man im nächsten Schritt auch Menschen zurückgewinnen könne, die bei der AfD gelandet seien. „Da würde ich sagen, haben wir einfach, muss man so hart einräumen, einen schlechten Job alle miteinander gemacht, dass wir die verloren haben. Und möglicherweise verlieren wir ja gerade immer noch welche, wenn ich nach Berlin schaue.“ Die AfD in Baden-Württemberg reagierte empört. „Özdemir gesteht politisches Versagen ein - und betreibt Verbotslobbyismus statt Landespolitik“, kritisierte der AfD-Fraktionsvorsitzende Martin Rothweiler.
Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hatten sich Özdemir und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bereits in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) für eine baldige Einleitung eines Verbotsverfahrens ausgesprochen, mit einem Fokus auf die gesichert rechtsextremen Landesverbände der AfD in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.
Anna Schimpp
Investition in Milliardenhöhe: Bundeswehr plant Kauf von neuen Transportflugzeugen
Die Bundeswehr will 16 neue Transportflugzeuge vom Typ A400M bei Airbus bestellen. Das sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einer Pressekonferenz in Bremen nach einem Besuch des dortigen Airbus-Werks. Damit sollen ältere Maschinen ohne taktische Fähigkeiten, etwa zur Abwehr von Raketenbeschuss, ausgetauscht werden. Laut Pistorius geht es bei der geplanten Investition um einen Milliardenbetrag.
Man denke „sehr konkret aktuell darüber nach, logistische Flugzeuge durch neue taktische zu ersetzen“, sagte der Verteidigungsminister. Es gebe dazu „sehr gute“ Gespräche mit Airbus. Vorher muss noch der Deutsche Bundestag darüber entscheiden.
Bislang verfügt die Bundeswehr über 53 Transportmaschinen des Typs. Alle sind in Wunstorf bei Hannover stationiert. Die vorerst letzte Maschine wurde erst im April dieses Jahres übergeben. 16 Maschinen seien allerdings reine Transporter ohne taktische Fähigkeiten, sagte Pistorius. Diese sollen ersetzt werden.
Man denke „sehr konkret aktuell darüber nach, logistische Flugzeuge durch neue taktische zu ersetzen“, sagte der Verteidigungsminister. Es gebe dazu „sehr gute“ Gespräche mit Airbus. Vorher muss noch der Deutsche Bundestag darüber entscheiden.
Bislang verfügt die Bundeswehr über 53 Transportmaschinen des Typs. Alle sind in Wunstorf bei Hannover stationiert. Die vorerst letzte Maschine wurde erst im April dieses Jahres übergeben. 16 Maschinen seien allerdings reine Transporter ohne taktische Fähigkeiten, sagte Pistorius. Diese sollen ersetzt werden.
Bislang verfügt die Bundeswehr über 53 Transportmaschinen des Typs "A400M". Sina Schuldt/dpa
Das Transportflugzeug hat bei der Bundeswehr verschiedene Aufgaben. Es kann andere Flugzeuge in der Luft betanken oder auch selbst betankt werden. Neben dem Transport von Soldaten oder militärischen Gütern wie Panzern wird es auch für humanitäre Einsätze genutzt. Es bringt Hilfsgüter in Krisengebiete, kann zu einer mobilen Krankenstation umgebaut werden oder war zuletzt in Frankreich als Löschflugzeug im Einsatz. Viel Aufmerksamkeit erlangte das Flugzeug auch für die Evakuierungsflüge aus Afghanistan nach der erneuten Machtergreifung der Taliban.
Weltweit wird der A400M von zehn verschiedenen Nationen genutzt - wenn es nach Pistorius geht, sollen es noch mehr werden. Aus seiner Sicht sei der A400M das „beste Flugzeug seiner Art“. Beim Kauf neuer Flugzeuge würden ältere Bundeswehr-Maschinen des Typs an Partner verkauft, sagte er. Der A400M kann nach Airbus-Angaben bis zu 37 Tonnen Ladung transportieren und Strecken von bis zu knapp 6300 Kilometern fliegen. Das entspricht etwa der Strecke von Wunstorf bis New York. Es ist technisch so gebaut, dass es auch auf sandigen oder unebenen Pisten starten und landen kann. Gebaut wird das Transportflugzeug unter anderem in Bremen, wo der Rumpf des A400M entsteht.
Weltweit wird der A400M von zehn verschiedenen Nationen genutzt - wenn es nach Pistorius geht, sollen es noch mehr werden. Aus seiner Sicht sei der A400M das „beste Flugzeug seiner Art“. Beim Kauf neuer Flugzeuge würden ältere Bundeswehr-Maschinen des Typs an Partner verkauft, sagte er. Der A400M kann nach Airbus-Angaben bis zu 37 Tonnen Ladung transportieren und Strecken von bis zu knapp 6300 Kilometern fliegen. Das entspricht etwa der Strecke von Wunstorf bis New York. Es ist technisch so gebaut, dass es auch auf sandigen oder unebenen Pisten starten und landen kann. Gebaut wird das Transportflugzeug unter anderem in Bremen, wo der Rumpf des A400M entsteht.
Carim Soliman
Klöckner droht Fraktionen von AfD und Linken mit Rauswurf
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner warnt vor einer zunehmenden Polarisierung im Parlament und kritisiert das Verhalten von Abgeordneten der AfD und Linken im Plenum. „Das schaukelt sich so dermaßen hoch“, sagte Klöckner im Podcast „Meine schwerste Entscheidung“ der Funke Medien. „Die beiden Fraktionen haben die meisten Ordnungsrufe mit Abstand. Die AfD die meisten, aber die Linken ziehen nach. Und diese Polarisierung, da müssen wir achtgeben“, sagte die CDU-Politikerin. Diese Polarisierung dürfe nicht dazu führen, dass Stimmen der Mehrheit untergehen.
Klöckner drohte mit einer harten Linie. „Wenn es eskaliert, schmeiße ich die ganze Fraktion raus. Dieses Instrument habe ich als Präsidentin“, sagte die Parlamentspräsidentin. „Denn wir müssen eines gewährleisten, dass die Plenardebatte stattfinden kann. Und wenn eine Fraktion systematisch sagt, wir stören das, bis der andere nicht mehr gehört wird, dann ist es meine Aufgabe, das Ganze zu leiten.“ Es gebe Regeln. Diese müsse sie unabhängig davon durchsetzen, von wem ein Regelbruch ausgehe, sagte Klöckner.
Zugleich kritisierte sie, manche Reden wirkten, als seien sie vorrangig für Tiktok-Videos inszeniert. Es würden Follower im Plenum begrüßt und Redebeiträge teils ohne Bezug zum Vorredner gehalten. Die Geschäftsordnung sei deshalb umfassend überarbeitet worden – zum ersten Mal in diesem Umfang seit 45 Jahren. Bei aller nötigen Auseinandersetzung werde es gefährlich, wenn nicht mehr Argumente, sondern Personen bekämpft würden und „Demontage statt Diskussion“ im Vordergrund stehe.
Klöckner drohte mit einer harten Linie. „Wenn es eskaliert, schmeiße ich die ganze Fraktion raus. Dieses Instrument habe ich als Präsidentin“, sagte die Parlamentspräsidentin. „Denn wir müssen eines gewährleisten, dass die Plenardebatte stattfinden kann. Und wenn eine Fraktion systematisch sagt, wir stören das, bis der andere nicht mehr gehört wird, dann ist es meine Aufgabe, das Ganze zu leiten.“ Es gebe Regeln. Diese müsse sie unabhängig davon durchsetzen, von wem ein Regelbruch ausgehe, sagte Klöckner.
Zugleich kritisierte sie, manche Reden wirkten, als seien sie vorrangig für Tiktok-Videos inszeniert. Es würden Follower im Plenum begrüßt und Redebeiträge teils ohne Bezug zum Vorredner gehalten. Die Geschäftsordnung sei deshalb umfassend überarbeitet worden – zum ersten Mal in diesem Umfang seit 45 Jahren. Bei aller nötigen Auseinandersetzung werde es gefährlich, wenn nicht mehr Argumente, sondern Personen bekämpft würden und „Demontage statt Diskussion“ im Vordergrund stehe.