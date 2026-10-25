Merz warnt vor Einfluss großer Mächte auf dem Westbalkan

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei einem Gipfeltreffen in Montenegro deutlich gemacht, dass Deutschland ein veritables Interesse an einer weiteren europäischen Integration der Westbalkan-Staaten habe. Es sei ein „geopolitischer Imperativ“, auf diesem Weg voranzugehen, sagte er am Donnerstagmittag in Sveti Stefan. „Der Westbalkan darf nicht zu einem Ort werden, an dem große Mächte um Einfluss ringen.“





Der Kanzler war für einen Tag in den Küstenort an der Adria gereist, um die Bedeutung des sogenannten Berlin-Prozesses aus deutscher Sicht zu unterstreichen. Ins Leben gerufen worden war dieser Prozess 2014, auf Initiative Deutschlands. Vor dem Hintergrund der damaligen Annexion der Krim durch Russland war es unter anderem das erklärte Ziel, mit diesem Format die sechs Westbalkan-Staaten Montenegro, Albanien, Serbien, Kosovo, Bosnien und Herzegowina sowie Nordmazedonien auf ihrem Weg Richtung EU zu unterstützen.



Auch heute sind die Versuche Russlands wie auch Chinas, ihren Einfluss in der Region auszuweiten, aus deutscher Sicht ein wichtiges Argument für die weitere Integration des Westbalkans in die EU. Allerdings gestaltet sich der Berlin-Prozess seit geraumer Zeit äußerst zäh. Allein Montenegro ist einem EU-Beitritt entscheidend nähergekommen. Merz sprach am Donnerstag davon, dass Montenegro „auf dem besten Weg“ sei. Es werde Zeit, dem Land „sehr konkret die Beitrittsperspektive zu geben“. Es sollte nicht „völlig unrealistisch“ sein, so Merz, dass Montenegro 2028 das 28. EU-Mitgliedsland werde.



Schon zum Auftakt der Gespräche hatte Merz deutlich gemacht, dass die EU „geliefert“ habe, nun müssten die Westbalkan-Staaten liefern. Die Reformen und der politische Wille müsse von ihnen kommen. Zudem müssten Spannungen zwischen den Staaten abgebaut werden.