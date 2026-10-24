Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Juso-Chef Türmer plädiert für neuen SPD-Chef
Geschätzte Steuereinnahmen ziehen bis 2030 etwas an
Hackerangriff auf E-Mail-Konten der AfD
Merz beunruhigt wegen Sorglosigkeit gegenüber Russland
Bas-Rücktritt: CDU-Abgeordneter von Stetten verteidigt sich gegen SPD-Kritik
Barbara Klimke
Juso-Chef Türmer plädiert für neuen SPD-Chef
Juso-Chef Philipp Türmer hat sich gegen eine erneute Kandidatur von SPD-Chef Lars Klingbeil für den Parteivorsitz ausgesprochen. Wenn Klingbeil Finanzminister und Vizekanzler bleiben wolle, „sollte er nicht wieder als Vorsitzender kandidieren“, sagte Türmer der Neuen Osnabrücker Zeitung: „In den vergangenen knapp zehn Jahren, in denen er als Generalsekretär und Vorsitzender Verantwortung für die SPD getragen hat, habe ich keine klare Strategie erkannt, wie es mit der Partei wieder aufwärtsgehen soll.“ In einer Doppelrolle als Minister und Parteivorsitzender sei das auch kaum möglich. „Aus meiner Sicht spricht alles dafür, hier eine Veränderung zu schaffen“, sagte Türmer.
Am 12. März hatte Bärbel Bas ihren Rückzug als SPD-Chefin und Ministerin bekanntgegeben. Auf einem Parteitag im Januar wollen die Sozialdemokraten ihre komplette Führung neu wählen. Bas’ Co-Chef Klingbeil hat eine erneute Kandidatur bisher offengelassen, Bewerber für das Amt gibt es offiziell bisher nicht. Als ein möglicher Nachfolger wird etwa der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil gehandelt.
Am 12. März hatte Bärbel Bas ihren Rückzug als SPD-Chefin und Ministerin bekanntgegeben. Auf einem Parteitag im Januar wollen die Sozialdemokraten ihre komplette Führung neu wählen. Bas’ Co-Chef Klingbeil hat eine erneute Kandidatur bisher offengelassen, Bewerber für das Amt gibt es offiziell bisher nicht. Als ein möglicher Nachfolger wird etwa der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil gehandelt.
Carim Soliman
Geschätzte Steuereinnahmen ziehen bis 2030 etwas an
Bund, Länder und Kommunen können wegen der besseren Konjunktur in den kommenden Jahren mit etwas mehr Steuereinnahmen rechnen als noch im Frühjahr angenommen. Für 2027 ergibt die Steuerschätzung nach Angaben des Finanzministeriums 10,9 Milliarden mehr als bisher erwartet.
Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitskreis für die Steuerschätzung. Das Gremium trifft jährlich im Frühjahr und im Herbst zusammen. Ihm gehören Experten der Bundesregierung, der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, des Statistischen Bundesamts, der Bundesbank, des Sachverständigenrats für die wirtschaftliche Entwicklung sowie von Ländern und Kommunen an.
Trotz der Mehreinnahmen sei im Haushalt des Bundes, für den der Arbeitskreis von einem Zusatz von 4,1 Milliarden Euro ausgeht, laut Bundesfinanzminister Lars Klingbeil weiter Konsolidierung nötig. „Für 2027 gewinnen wir insgesamt keine neuen Spielräume hinzu, wir müssen aber auch keine neuen Lücken schließen“.
Grundlage der Steuerschätzung sind die jüngste Wirtschaftsentwicklung und seit Mai beschlossene Gesetze mit finanziellen Auswirkungen. Ihre Konjunkturprognose hat die Bundesregierung gerade erst nach oben korrigiert: Für dieses Jahr schraubte sie die Wachstumserwartung von 0,5 auf 1,3 Prozent rauf, für das nächste Jahr erwartet sie nun statt 0,9 Prozent ein Plus von 1,1 Prozent.
Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitskreis für die Steuerschätzung. Das Gremium trifft jährlich im Frühjahr und im Herbst zusammen. Ihm gehören Experten der Bundesregierung, der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, des Statistischen Bundesamts, der Bundesbank, des Sachverständigenrats für die wirtschaftliche Entwicklung sowie von Ländern und Kommunen an.
Trotz der Mehreinnahmen sei im Haushalt des Bundes, für den der Arbeitskreis von einem Zusatz von 4,1 Milliarden Euro ausgeht, laut Bundesfinanzminister Lars Klingbeil weiter Konsolidierung nötig. „Für 2027 gewinnen wir insgesamt keine neuen Spielräume hinzu, wir müssen aber auch keine neuen Lücken schließen“.
Grundlage der Steuerschätzung sind die jüngste Wirtschaftsentwicklung und seit Mai beschlossene Gesetze mit finanziellen Auswirkungen. Ihre Konjunkturprognose hat die Bundesregierung gerade erst nach oben korrigiert: Für dieses Jahr schraubte sie die Wachstumserwartung von 0,5 auf 1,3 Prozent rauf, für das nächste Jahr erwartet sie nun statt 0,9 Prozent ein Plus von 1,1 Prozent.
Merz warnt vor Einfluss großer Mächte auf dem Westbalkan
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei einem Gipfeltreffen in Montenegro deutlich gemacht, dass Deutschland ein veritables Interesse an einer weiteren europäischen Integration der Westbalkan-Staaten habe. Es sei ein „geopolitischer Imperativ“, auf diesem Weg voranzugehen, sagte er am Donnerstagmittag in Sveti Stefan. „Der Westbalkan darf nicht zu einem Ort werden, an dem große Mächte um Einfluss ringen.“
Der Kanzler war für einen Tag in den Küstenort an der Adria gereist, um die Bedeutung des sogenannten Berlin-Prozesses aus deutscher Sicht zu unterstreichen. Ins Leben gerufen worden war dieser Prozess 2014, auf Initiative Deutschlands. Vor dem Hintergrund der damaligen Annexion der Krim durch Russland war es unter anderem das erklärte Ziel, mit diesem Format die sechs Westbalkan-Staaten Montenegro, Albanien, Serbien, Kosovo, Bosnien und Herzegowina sowie Nordmazedonien auf ihrem Weg Richtung EU zu unterstützen.
Auch heute sind die Versuche Russlands wie auch Chinas, ihren Einfluss in der Region auszuweiten, aus deutscher Sicht ein wichtiges Argument für die weitere Integration des Westbalkans in die EU. Allerdings gestaltet sich der Berlin-Prozess seit geraumer Zeit äußerst zäh. Allein Montenegro ist einem EU-Beitritt entscheidend nähergekommen. Merz sprach am Donnerstag davon, dass Montenegro „auf dem besten Weg“ sei. Es werde Zeit, dem Land „sehr konkret die Beitrittsperspektive zu geben“. Es sollte nicht „völlig unrealistisch“ sein, so Merz, dass Montenegro 2028 das 28. EU-Mitgliedsland werde.
Schon zum Auftakt der Gespräche hatte Merz deutlich gemacht, dass die EU „geliefert“ habe, nun müssten die Westbalkan-Staaten liefern. Die Reformen und der politische Wille müsse von ihnen kommen. Zudem müssten Spannungen zwischen den Staaten abgebaut werden.
Hape Kerkeling: Niemals an den „Gossenjargon“ der Rechtspopulisten gewöhnen
Komiker Hape Kerkeling hat die Menschen zu mehr Hoffnung, Mut und Optimismus aufgerufen. Eine starke Gesellschaft beuge sich nicht der Angst. Sie habe „Hoffnung, sie sieht in der Vielfalt eine Stärke, sie schützt die Schwachen. Sie sät unermüdlich Zuversicht und geht mutig voran“, sagte Kerkeling bei der Verleihung des Talisman-Preises in der Paulskirche in Frankfurt am Main.
Rechtspopulisten versuchten, an die Macht zu kommen. Sie greifen nach den Worten von Kerkeling auf „Gossenjargon“ zurück. „An diesen Ton dürfen wir uns niemals gewöhnen“, sagte der 61-Jährige. So habe Faschismus angefangen.
Rechtspopulisten versuchten, an die Macht zu kommen. Sie greifen nach den Worten von Kerkeling auf „Gossenjargon“ zurück. „An diesen Ton dürfen wir uns niemals gewöhnen“, sagte der 61-Jährige. So habe Faschismus angefangen.
„Der Hass hatte in unserer Geschichte einen Platz, und genau deshalb darf er in unserer Zukunft keinen mehr haben.“Hape Kerkeling in der Frankfurter Paulskirche
Wer damals gesagt habe, es werde schon nicht so schlimm, der habe sich tödlich geirrt, sagte Kerkeling. „Wer heute sagt, es ist eh alles verloren, der irrt genauso.“ Kerkeling appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: „Bleiben Sie mutig und lassen Sie uns dafür sorgen, dass Geschichte sich nicht wiederholt und es nicht so schlimm wird.“
Zuletzt machte Kerkeling Schlagzeilen, weil sich Menschen in einer Petition für ihn als Bundespräsidenten ausgesprochen haben.
Zuletzt machte Kerkeling Schlagzeilen, weil sich Menschen in einer Petition für ihn als Bundespräsidenten ausgesprochen haben.
Merz nennt das Anwerbeabkommen mit der Türkei eine Erfolgsgeschichte
Vor 65 Jahren vereinbarten die Bundesrepublik und die Türkei das sogenannte Anwerbeabkommen. Es kamen fast 900 000 Menschen. Ihr Kommen habe Deutschland reicher gemacht, so Friedrich Merz (CDU). Zugleich kritisierte der Bundeskanzler in Berlin, dass wieder Ängste vor Fremden geschürt würden und rassistische Gewalt um sich greife.
Die Ankunft der sogenannten Gastarbeiter nannte Merz eine Erfolgsgeschichte. Deutschland sei kulturell, wirtschaftlich, wissenschaftlich und auch kulturell reicher geworden. Zugleich betonte er, dass der gesellschaftliche Fortschritt wieder verloren gehen könne. „Nutzen wir den Tag, um unsere Wachsamkeit zu schärfen“, so der Kanzler. Die Angst vor dem Fremden sei ideologisch infektiös. Sie nehme eher zu als ab. Es gebe dazu ein Unwort, so Merz. Der Begriff Remigration sei ein Angriff auf das moderne Deutschland, „das wir uns aufgebaut haben.“
Das deutsch-türkische Anwerbeabkommen wurde am 30. Oktober 1961 geschlossen. Die Bundesregierung reagierte mit der Anwerbung von Migranten in den Wirtschaftswunderjahren auf den steigenden Bedarf an Arbeitskräften. Viele der damals Angeworbenen blieben und wurden in Deutschland heimisch. Die Community der Menschen mit türkischen Wurzeln ist heute die größte Gruppe von Menschen mit Migrationsbezug in Deutschland.
Die Ankunft der sogenannten Gastarbeiter nannte Merz eine Erfolgsgeschichte. Deutschland sei kulturell, wirtschaftlich, wissenschaftlich und auch kulturell reicher geworden. Zugleich betonte er, dass der gesellschaftliche Fortschritt wieder verloren gehen könne. „Nutzen wir den Tag, um unsere Wachsamkeit zu schärfen“, so der Kanzler. Die Angst vor dem Fremden sei ideologisch infektiös. Sie nehme eher zu als ab. Es gebe dazu ein Unwort, so Merz. Der Begriff Remigration sei ein Angriff auf das moderne Deutschland, „das wir uns aufgebaut haben.“
Das deutsch-türkische Anwerbeabkommen wurde am 30. Oktober 1961 geschlossen. Die Bundesregierung reagierte mit der Anwerbung von Migranten in den Wirtschaftswunderjahren auf den steigenden Bedarf an Arbeitskräften. Viele der damals Angeworbenen blieben und wurden in Deutschland heimisch. Die Community der Menschen mit türkischen Wurzeln ist heute die größte Gruppe von Menschen mit Migrationsbezug in Deutschland.
Carim Soliman
Hackerangriff auf E-Mail-Konten der AfD
Bei einem Hackerangriff sind nach AfD-Angaben mutmaßlich Daten aus E-Mail-Konten der Partei erbeutet worden. „Im September 2026 kam es zu einem Hackerangriff auf einen Hosting-Dienstleister unserer Partei, bei dem offenbar Teile einiger weniger Mail-Postfächer – von denen die meisten seit Jahren nicht mehr genutzt waren – widerrechtlich kopiert wurden“, teilte die AfD auf Anfrage mit. Zuvor hatte Bild berichtet. Aktuelle E-Mail-Postfächer des AfD-Bundesverbands seien nicht betroffen gewesen.
Im Internet kursiert der Link zu einer Webseite, auf der eine Übersicht von angeblich rund 421 000 E-Mails der AfD dargestellt ist. Die anonyme Seite wurde nach Recherchen der Deutschen Presse-Agentur erst Mitte Oktober registriert. Sie gibt keine Auskunft über die Herkunft der Daten und veröffentlicht keine Mailinhalte. Diese liegen angeblich auf einem weiteren Download-Server.
Ob die E-Mails authentisch sind oder nicht, ist bisher unklar. Die mutmaßlichen Hacker behaupten, dass es sich um Daten aus zehn Postfächern handele, darunter ein Account auf den Namen des früheren AfD-Parteichefs Alexander Gauland sowie ein Konto, das von der AfD früher als Kontakt für die Bundesgeschäftsstelle genannt wurde.
Die AfD erklärte, der Angriff sei rasch erkannt und beendet worden. Alle Nutzer seien entsprechend informiert worden. „Die jetzt erfolgte Onlineveröffentlichung vermutlich eines Teils dieser Daten wird geprüft“, hieß es weiter. Eine erste Einschätzung dazu könne erst nach Abschluss dieser Prüfung gegeben werden.
Im Internet kursiert der Link zu einer Webseite, auf der eine Übersicht von angeblich rund 421 000 E-Mails der AfD dargestellt ist. Die anonyme Seite wurde nach Recherchen der Deutschen Presse-Agentur erst Mitte Oktober registriert. Sie gibt keine Auskunft über die Herkunft der Daten und veröffentlicht keine Mailinhalte. Diese liegen angeblich auf einem weiteren Download-Server.
Ob die E-Mails authentisch sind oder nicht, ist bisher unklar. Die mutmaßlichen Hacker behaupten, dass es sich um Daten aus zehn Postfächern handele, darunter ein Account auf den Namen des früheren AfD-Parteichefs Alexander Gauland sowie ein Konto, das von der AfD früher als Kontakt für die Bundesgeschäftsstelle genannt wurde.
Die AfD erklärte, der Angriff sei rasch erkannt und beendet worden. Alle Nutzer seien entsprechend informiert worden. „Die jetzt erfolgte Onlineveröffentlichung vermutlich eines Teils dieser Daten wird geprüft“, hieß es weiter. Eine erste Einschätzung dazu könne erst nach Abschluss dieser Prüfung gegeben werden.
Anne Eberhard
Kassenärzte: Deutlich längere Termin-Wartezeiten ab 2027
Gesetzlich Versicherte müssen sich nach Einschätzung der Kassenärzte ab dem kommenden Jahr auf längere Wartezeiten bei Arztterminen einstellen. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, warnte im Gespräch mit der Bild vor einer weiteren Verschärfung der Versorgungslage.
„Durch die Kürzung der Mittel für die ambulante Versorgung hat die gleiche Bundesregierung gerade mehr als 50 Millionen Termine in der ambulanten Versorgung gestrichen“, sagte Gassen. Auch die geplante Verpflichtung von Arztpraxen, eine feste Zahl freier Termine zu melden, werde die Situation seiner Ansicht nach nicht verbessern. „Im Gegenteil: Wird ein festes Kontingent zu meldender Termine festgelegt und diese damit in den Praxen blockiert, stehen diese nicht mehr für die Patienten in diesen Praxen zur Verfügung. Die Terminnot wird sich also weiter verschärfen“, erklärte der KBV-Vorsitzende.
Die KBV habe auf diese Folgen wiederholt hingewiesen, betonte er. Entscheidend sei aus seiner Sicht eine bessere finanzielle Ausstattung der ambulanten Versorgung. „Nur wenn mehr Geld für die ambulante Versorgung zur Verfügung steht, wird es mehr Termine geben können. Das sind vergleichsweise einfach zu verstehende wirtschaftliche Abhängigkeiten“, so Gassen.
„Durch die Kürzung der Mittel für die ambulante Versorgung hat die gleiche Bundesregierung gerade mehr als 50 Millionen Termine in der ambulanten Versorgung gestrichen“, sagte Gassen. Auch die geplante Verpflichtung von Arztpraxen, eine feste Zahl freier Termine zu melden, werde die Situation seiner Ansicht nach nicht verbessern. „Im Gegenteil: Wird ein festes Kontingent zu meldender Termine festgelegt und diese damit in den Praxen blockiert, stehen diese nicht mehr für die Patienten in diesen Praxen zur Verfügung. Die Terminnot wird sich also weiter verschärfen“, erklärte der KBV-Vorsitzende.
Die KBV habe auf diese Folgen wiederholt hingewiesen, betonte er. Entscheidend sei aus seiner Sicht eine bessere finanzielle Ausstattung der ambulanten Versorgung. „Nur wenn mehr Geld für die ambulante Versorgung zur Verfügung steht, wird es mehr Termine geben können. Das sind vergleichsweise einfach zu verstehende wirtschaftliche Abhängigkeiten“, so Gassen.
Die KBV hatte eine erweiterte „Terminmeldepflicht“ im Zuge der kürzlich beschlossenen Reform der Notfallversorgung kritisiert. Bisher waren Vertragsärzte verpflichtet, der Terminservicestelle freie Termine zu melden. Sie konnten den Umfang demnach selbst bestimmen. Künftig soll es feste Kontingente für Termine geben, die sie melden müssen.
Nach der jüngst vom Bundestag beschlossenen Reform sind die Vertragsärzte verpflichtet, der Terminservicestelle „Termine in dem von den Kassenärztlichen Vereinigung im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Kranken- und Ersatzkassen festzulegenden Umfang zu melden“. Erst streiche die Politik die extrabudgetäre Vergütung für zusätzliche Termine, dann verschärfe sie die Meldepflicht, hatte KBV-Chef Gassen zuletzt kritisiert.
Nach der jüngst vom Bundestag beschlossenen Reform sind die Vertragsärzte verpflichtet, der Terminservicestelle „Termine in dem von den Kassenärztlichen Vereinigung im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Kranken- und Ersatzkassen festzulegenden Umfang zu melden“. Erst streiche die Politik die extrabudgetäre Vergütung für zusätzliche Termine, dann verschärfe sie die Meldepflicht, hatte KBV-Chef Gassen zuletzt kritisiert.
Merz beunruhigt wegen Sorglosigkeit gegenüber Russland
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich besorgt darüber gezeigt, dass die von Russland ausgehende Bedrohung in Deutschland nicht ernst genug genommen wird. Der Krieg in der Ukraine sei dabei nur ein Teil des Gesamtbildes, sagte Merz in einem Bloomberg-Interview. „Das große Bild ist, dass Russland dabei ist, die gesamte politische Ordnung unseres europäischen Kontinents zu destabilisieren. Und das wird offensichtlich von vielen Menschen auch in meinem Land unterschätzt.“
Die Menschen sähen nicht, was das eigentliche Ziel Russlands sei. „Und das ist nicht nur territorialer Gewinn in der Ukraine. Das geht weit darüber hinaus“, erklärte Merz. Er sagte mit Blick auf die Machthaber in Moskau: „Sie fürchten die Demokratie, sie fürchten offene Gesellschaften, sie fürchten den Erfolg der europäischen Integration, und sie wollen diesen Erfolg untergraben, und sie sind auf dem Weg, das zu tun.“ Viele Menschen auch in Deutschland unterschätzten diese Bedrohung, „die wirklich jeden Tag da ist“.
Bei der Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland wies Merz darauf hin, dass die USA seit Anfang vergangenen Jahres kein Geld mehr für Waffen und Ausrüstung gäben. Hilfe leiste jetzt die Koalition der Willigen aus Europäern und nichteuropäischen Staaten. „Das zeigt also, dass wir das auch alleine schaffen können.“ Das sei eine große Belastung für die Haushalte, aber man versuche, diese Hilfe fortzusetzen, bis dieser schreckliche Krieg ende.
Bei jedem Treffen versuche er, US-Präsident Donald Trump zu überzeugen, dass ein stabiles Europa, ein stabiler europäischer Kontinent, eine stabile Europäische Union als Partner auch in seinem Interesse liegen sollte, sagte Merz. „Das ist etwas, das sich auch für die Amerikaner lohnt.“
Die Menschen sähen nicht, was das eigentliche Ziel Russlands sei. „Und das ist nicht nur territorialer Gewinn in der Ukraine. Das geht weit darüber hinaus“, erklärte Merz. Er sagte mit Blick auf die Machthaber in Moskau: „Sie fürchten die Demokratie, sie fürchten offene Gesellschaften, sie fürchten den Erfolg der europäischen Integration, und sie wollen diesen Erfolg untergraben, und sie sind auf dem Weg, das zu tun.“ Viele Menschen auch in Deutschland unterschätzten diese Bedrohung, „die wirklich jeden Tag da ist“.
Bei der Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland wies Merz darauf hin, dass die USA seit Anfang vergangenen Jahres kein Geld mehr für Waffen und Ausrüstung gäben. Hilfe leiste jetzt die Koalition der Willigen aus Europäern und nichteuropäischen Staaten. „Das zeigt also, dass wir das auch alleine schaffen können.“ Das sei eine große Belastung für die Haushalte, aber man versuche, diese Hilfe fortzusetzen, bis dieser schreckliche Krieg ende.
Bei jedem Treffen versuche er, US-Präsident Donald Trump zu überzeugen, dass ein stabiles Europa, ein stabiler europäischer Kontinent, eine stabile Europäische Union als Partner auch in seinem Interesse liegen sollte, sagte Merz. „Das ist etwas, das sich auch für die Amerikaner lohnt.“
Bas-Rücktritt: CDU-Abgeordneter von Stetten verteidigt sich gegen SPD-Kritik
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten hat die Kritik der SPD im Kontext des Rücktritts von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) scharf zurückgewiesen. Der Parlamentarier warf hingegen in seinem Newsletter dem SPD-Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil und der SPD-Politikerin Manuela Schwesig vor, den Tod im Umfeld von Bas politisch zu instrumentalisieren. Zuerst hatte die Heilbronner Stimme berichtet.
Bas war nach dem Tod ihrer Stieftochter zurückgetreten und hatte sich über persönliche Angriffe auch aus den Reihen des Koalitionspartners beklagt. SPD-Chef Lars Klingbeil bezeichnete das Verhalten der Union als „unanständig“. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) warf der Union sogar vor, sich Bas gegenüber „unmenschlich“ verhalten zu haben.
„Kein CDU-Abgeordneter und kein Journalist hat Frau Bas nach Bekanntwerden ihrer privaten Sorgen kritisiert oder gar den Rücktritt als SPD-Parteivorsitzende gefordert“, schreibt von Stetten nun in seinem Newsletter. Weder Klingbeil noch Schwesig noch SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hätten Beispiele für Angriffe aus der CDU nach Bekanntwerden des Trauerfalls nennen können.
Von Stetten erwähnt hingegen Rücktrittsforderungen aus den Reihen der SPD gegen die Parteispitze in den vergangenen Monaten. „Manchmal fällt es offenbar leichter, die Verantwortung beim politischen Wettbewerber abzuladen, als offen über den Druck aus den eigenen Reihen zu sprechen.“
Er selbst, so von Stetten, habe Ministerin Bas am 11. September als „nicht mehr tragbar“ bezeichnet wegen der Verzögerung notwendiger Reformen. „Also lange bevor ich wusste, welchen schweren Verlust Bärbel Bas am 26. September 2026 in ihrer Familie erlitten hatte. Die Kritik galt nie dem Menschen Bärbel Bas, sondern allein der Arbeit im Ministerium.“ Die Verzögerungen der Gesetzentwürfe seien aber nicht in den letzten zwei Wochen entstanden, sondern hätten sich über Monate aufgebaut.
Von Stetten ist seit 2011 Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand der Union.
Bas war nach dem Tod ihrer Stieftochter zurückgetreten und hatte sich über persönliche Angriffe auch aus den Reihen des Koalitionspartners beklagt. SPD-Chef Lars Klingbeil bezeichnete das Verhalten der Union als „unanständig“. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) warf der Union sogar vor, sich Bas gegenüber „unmenschlich“ verhalten zu haben.
„Kein CDU-Abgeordneter und kein Journalist hat Frau Bas nach Bekanntwerden ihrer privaten Sorgen kritisiert oder gar den Rücktritt als SPD-Parteivorsitzende gefordert“, schreibt von Stetten nun in seinem Newsletter. Weder Klingbeil noch Schwesig noch SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hätten Beispiele für Angriffe aus der CDU nach Bekanntwerden des Trauerfalls nennen können.
Von Stetten erwähnt hingegen Rücktrittsforderungen aus den Reihen der SPD gegen die Parteispitze in den vergangenen Monaten. „Manchmal fällt es offenbar leichter, die Verantwortung beim politischen Wettbewerber abzuladen, als offen über den Druck aus den eigenen Reihen zu sprechen.“
Er selbst, so von Stetten, habe Ministerin Bas am 11. September als „nicht mehr tragbar“ bezeichnet wegen der Verzögerung notwendiger Reformen. „Also lange bevor ich wusste, welchen schweren Verlust Bärbel Bas am 26. September 2026 in ihrer Familie erlitten hatte. Die Kritik galt nie dem Menschen Bärbel Bas, sondern allein der Arbeit im Ministerium.“ Die Verzögerungen der Gesetzentwürfe seien aber nicht in den letzten zwei Wochen entstanden, sondern hätten sich über Monate aufgebaut.
Von Stetten ist seit 2011 Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand der Union.
Unionsfraktionsvize Krings: Ausländer-Wahlrecht in Berlin wäre verfassungswidrig
Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Günter Krings, hält Pläne für ein Ausländer-Wahlrecht in Berlin für verfassungswidrig. „Berlin hat etwas Besseres verdient als eine Koalition, die schon mit ihrem ersten Sondierungspapier gegen das Grundgesetz verstößt“, sagte Krings der Deutschen Presse-Agentur.
In dem Papier, auf das sich Linkspartei, Grüne und SPD bei ihren Sondierungsgesprächen geeinigt haben, heißt es: „Wir setzen uns nachdrücklich für die Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts auf kommunaler und Landesebene im Rahmen unserer Kompetenzen für alle Menschen nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland ein.“ Dies würde somit auch Nicht-EU-Ausländer umfassen. Teilhabe dürfe in Berlin niemals eine Frage des Passes sein, begründeten die drei Parteien ihr Projekt. Sie betonten, man stehe gemeinsam für eine „solidarische Migrationsgesellschaft“.
In dem Papier, auf das sich Linkspartei, Grüne und SPD bei ihren Sondierungsgesprächen geeinigt haben, heißt es: „Wir setzen uns nachdrücklich für die Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts auf kommunaler und Landesebene im Rahmen unserer Kompetenzen für alle Menschen nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland ein.“ Dies würde somit auch Nicht-EU-Ausländer umfassen. Teilhabe dürfe in Berlin niemals eine Frage des Passes sein, begründeten die drei Parteien ihr Projekt. Sie betonten, man stehe gemeinsam für eine „solidarische Migrationsgesellschaft“.
Frei kritisiert SPD-Wortwahl im Streit um Bas
Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) hat Irritationen in seiner Partei über die SPD rund um den Rückzug von Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas bekräftigt. „Sie sind natürlich zu weit gegangen, das ist ganz offensichtlich. Die Wortwahl ist maßlos gewesen und hat die Sachlage auch nicht getroffen“, sagte er in der ARD-Sendung „Caren Miosga“ zu SPD-Fraktionschef Matthias Miersch.
Bas war nach dem Tod ihrer Stieftochter zurückgetreten und hatte sich über persönliche Angriffe auch aus den Reihen des Koalitionspartners beklagt. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte der Union vorgeworfen, sich Bas gegenüber „unmenschlich“ verhalten zu haben. SPD-Chef Lars Klingbeil bezeichnete das Verhalten der Union als „unanständig“.
Miersch sagte über die CDU/CSU: „Es gab diese immerwährenden Angriffe.“ In seiner Fraktion habe es große Betroffenheit über Bas' Rückzug gegeben. „Und möglicherweise muss man dann nicht jedes Wort dreimal abwägen, um nicht die Unterstellung zu bekommen, man wollte diese große Koalition gefährden.“ Sowohl er als auch Frei betonten die Stabilität der schwarz-roten Koalition.
Bas war nach dem Tod ihrer Stieftochter zurückgetreten und hatte sich über persönliche Angriffe auch aus den Reihen des Koalitionspartners beklagt. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte der Union vorgeworfen, sich Bas gegenüber „unmenschlich“ verhalten zu haben. SPD-Chef Lars Klingbeil bezeichnete das Verhalten der Union als „unanständig“.
Miersch sagte über die CDU/CSU: „Es gab diese immerwährenden Angriffe.“ In seiner Fraktion habe es große Betroffenheit über Bas' Rückzug gegeben. „Und möglicherweise muss man dann nicht jedes Wort dreimal abwägen, um nicht die Unterstellung zu bekommen, man wollte diese große Koalition gefährden.“ Sowohl er als auch Frei betonten die Stabilität der schwarz-roten Koalition.
Söder gegen Plastiksteuer – Merz pocht auf Rentenreform
In der schwarz-roten Regierung zeichnen sich neue Konflikte über die Reformpolitik ab. CSU-Chef Markus Söder lehnte am Sonntag die vom SPD-geführten Bundesumweltministerium vorgeschlagene Plastiksteuer in der jetzigen Form ab. Kanzler Friedrich Merz, der Chef des Arbeitnehmerflügels Dennis Radtke (beide CDU) und Söder verlangten zudem die Umsetzung der Vorschläge der Rentenreformkommission. Dagegen hatte der neue Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) in der Rheinpfalz neue Kompromisse gefordert.
Mit Blick auf die Plastiksteuer sagte Söder, man müsse „mal Nein sagen zu so Quatschplänen“. Allein dafür plane das Bundesfinanzministerium 800 zusätzliche Stellen, was nicht vorstellbar sei. Auch in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gibt es Widerstand gegen die Pläne. Wettbewerber aus China, die „Plastikweltmeister“ seien, würden sich „totlachen“, weil sie dafür nicht zahlen sollten, sagte Söder. Die Abgabe soll nach den Plänen des Umweltministeriums von Mitte 2027 an erhoben werden und 550 Euro je Tonne Kunststoff betragen. Laut Gesetzentwurf wird für 2027 mit Einnahmen von 670 Millionen Euro gerechnet. Ab 2028 sollen es rund 1,5 Milliarden Euro jährlich sein.
Die Union müsse als führender Teil der Bundesregierung auch die Umsetzung der Vorschläge der Rentenreformkommission durchsetzen, forderte Söder. Zu der umstrittenen, von der CSU durchgesetzten erneuten Erhöhung der Mütterrente sagte er, dass die Kommission nicht den Verzicht auf diese Maßnahme gefordert habe. Sie belastet den Bundeshaushalt mit rund fünf Milliarden Euro jährlich.
Der CDU-Politiker Radtke pochte auf schnelle Lösungen durch den Arbeitsminister bei der Rente. Ebenso wie der Junge-Union-Vorsitzende Johannes Winkel im ZDF verwies er darauf, dass der Koalitionsausschuss und auch die geschäftsführenden Fraktionsvorstände von CDU/CSU und SPD sich zu den Vorschlägen der Rentenkommission bekannt hätten. Neben der SPD will allerdings auch Söder Änderungen. Er lehnt etwa die Abschaffung der Minijobs ab.
Mit Blick auf die Plastiksteuer sagte Söder, man müsse „mal Nein sagen zu so Quatschplänen“. Allein dafür plane das Bundesfinanzministerium 800 zusätzliche Stellen, was nicht vorstellbar sei. Auch in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gibt es Widerstand gegen die Pläne. Wettbewerber aus China, die „Plastikweltmeister“ seien, würden sich „totlachen“, weil sie dafür nicht zahlen sollten, sagte Söder. Die Abgabe soll nach den Plänen des Umweltministeriums von Mitte 2027 an erhoben werden und 550 Euro je Tonne Kunststoff betragen. Laut Gesetzentwurf wird für 2027 mit Einnahmen von 670 Millionen Euro gerechnet. Ab 2028 sollen es rund 1,5 Milliarden Euro jährlich sein.
Die Union müsse als führender Teil der Bundesregierung auch die Umsetzung der Vorschläge der Rentenreformkommission durchsetzen, forderte Söder. Zu der umstrittenen, von der CSU durchgesetzten erneuten Erhöhung der Mütterrente sagte er, dass die Kommission nicht den Verzicht auf diese Maßnahme gefordert habe. Sie belastet den Bundeshaushalt mit rund fünf Milliarden Euro jährlich.
Der CDU-Politiker Radtke pochte auf schnelle Lösungen durch den Arbeitsminister bei der Rente. Ebenso wie der Junge-Union-Vorsitzende Johannes Winkel im ZDF verwies er darauf, dass der Koalitionsausschuss und auch die geschäftsführenden Fraktionsvorstände von CDU/CSU und SPD sich zu den Vorschlägen der Rentenkommission bekannt hätten. Neben der SPD will allerdings auch Söder Änderungen. Er lehnt etwa die Abschaffung der Minijobs ab.
Hubertus Heil schließt Kandidatur für SPD-Vorsitz nicht aus
Der frühere Bundesarbeitsminister Hubertus Heil schließt eine Kandidatur für den SPD-Parteivorsitz grundsätzlich nicht aus. Er bekomme viele Ermutigungen aus der Partei, anzutreten, sagte Heil in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. „Aber ich kann zu dieser Zeit nur sagen: Ich kann das nicht ausschließen. Es kommt darauf an, welche Richtung wir gemeinsam einschlagen und wer das Team ist. Ein Mensch allein wird es nicht schaffen, denn die Aufgaben sind groß“, sagte er.
Nach dem Rücktritt von Co-Parteichefin Bärbel Bas will die SPD im Januar ihre Parteispitze neu wählen. Der aktuelle Vorsitzende Lars Klingbeil, der auch Bundesfinanzminister und Vizekanzler ist, lässt bislang offen, ob er wieder antritt.
Es gehe nicht um einzelne Personen oder darum, „irgendwelche Posten hin- und herzuschieben“, sagte Heil. Es gehe um eine größere Aufgabe. Die SPD müsse für den sozialen Zusammenhalt und für eine starke Demokratie Verantwortung übernehmen und auch zu Kompromissen bereit sein. Gleichzeitig müsse sie klarmachen, was ihre langfristigen Ziele sind. Auf die Frage, was bei ihm anders sei als beim aktuellen SPD-Chef Klingbeil, sagte Heil, es gehe ihm nicht darum, „mich von irgendjemandem zu unterscheiden, sondern dass die SPD wieder stärker wird und erkennbar ist“.
Heil äußerte sich auch zu den Gesprächen zur Bildung einer möglichen rot-grün-roten Koalition in Berlin. „Ich habe erhebliche Zweifel, ob die Berliner Linkspartei regierungsfähig und -willig ist.“ Man müsse, bevor man Regierungsverantwortung in Berlin übernehme, einige Dinge klären. Dazu gehöre, einen Schlussstrich unter den Antisemitismus sowohl von rechts als auch von links zu ziehen. Zudem müsse es ein klares Bekenntnis zur inneren Sicherheit in Berlin und zu einer vernünftigen Politik geben. „Nur, wenn das passiert, sind Koalitionen möglich, mit wem auch immer.“
Heil war von 2018 bis 2025 Bundesminister für Arbeit und Soziales. Unter ihm waren die Sozialleistungen deutlich ausgeweitet und das nun in eine Grundsicherung überführte Bürgergeld eingeführt worden.
Nach dem Rücktritt von Co-Parteichefin Bärbel Bas will die SPD im Januar ihre Parteispitze neu wählen. Der aktuelle Vorsitzende Lars Klingbeil, der auch Bundesfinanzminister und Vizekanzler ist, lässt bislang offen, ob er wieder antritt.
Es gehe nicht um einzelne Personen oder darum, „irgendwelche Posten hin- und herzuschieben“, sagte Heil. Es gehe um eine größere Aufgabe. Die SPD müsse für den sozialen Zusammenhalt und für eine starke Demokratie Verantwortung übernehmen und auch zu Kompromissen bereit sein. Gleichzeitig müsse sie klarmachen, was ihre langfristigen Ziele sind. Auf die Frage, was bei ihm anders sei als beim aktuellen SPD-Chef Klingbeil, sagte Heil, es gehe ihm nicht darum, „mich von irgendjemandem zu unterscheiden, sondern dass die SPD wieder stärker wird und erkennbar ist“.
Heil äußerte sich auch zu den Gesprächen zur Bildung einer möglichen rot-grün-roten Koalition in Berlin. „Ich habe erhebliche Zweifel, ob die Berliner Linkspartei regierungsfähig und -willig ist.“ Man müsse, bevor man Regierungsverantwortung in Berlin übernehme, einige Dinge klären. Dazu gehöre, einen Schlussstrich unter den Antisemitismus sowohl von rechts als auch von links zu ziehen. Zudem müsse es ein klares Bekenntnis zur inneren Sicherheit in Berlin und zu einer vernünftigen Politik geben. „Nur, wenn das passiert, sind Koalitionen möglich, mit wem auch immer.“
Heil war von 2018 bis 2025 Bundesminister für Arbeit und Soziales. Unter ihm waren die Sozialleistungen deutlich ausgeweitet und das nun in eine Grundsicherung überführte Bürgergeld eingeführt worden.
Merz: Fortbestand der Koalition nicht um jeden Preis
Die Christdemokraten müssen sich neu erfinden, um eine starke Volkspartei zu bleiben, so Bundeskanzler Friedrich Merz beim Deutschlandtag der Jungen Union. „Deutschland braucht uns auch in Zukunft, aber wir müssen es neu begründen“, sagte er in Bonn vor dem Hintergrund sinkender Umfragewerte der Union. Merz hat in seiner Partei zuletzt besonders durch die Niederlagenserie bei den Landtagswahlen im September deutlich an Autorität verloren. Im Gegensatz zum Deutschlandtag der JU vergangenes Jahr bekam er bei seiner Rede aber immer wieder Applaus der Parteijugend.
Mit Blick auf die konfliktreiche Zusammenarbeit mit der SPD auf Bundesebene sagte Merz, er wolle zwar, „dass diese Koalition erfolgreich ist“, es gebe für ihn aber auch „Grenzen“. Er stelle den „Fortbestand der Koalition nicht über jede denkbare politische Leistung, die wir zusammen erbringen müssen“. Auch müsse klar sein, wer „der größere Koalitionspartner ist“.
Merz nutzte seinen Auftritt auch für weitere Kommentare zur politischen Konkurrenz. „Hört auf damit, diesen Weg zu gehen“, mit diesen Worten warnte er bei seinem Auftritt SPD und Grüne vor einer Zusammenarbeit mit der Linken in Berlin. „Wer die politische Mitte stärken will, darf mit Linksradikalen keine Gespräche führen“, sagte Merz mit Blick auf die laufenden Sondierungen in der Hauptstadt unter dem Applaus der Delegierten. Die Union werde gegen die Linke kämpfen. „Wir stehen gegen jeden auf, der das Existenzrecht Israels infrage stellt“, Antisemitismus habe in Deutschland keinen Platz, ergänzte Merz.
In Bezug auf die befürchtete Unterstützung eigener Parteimitglieder für die AfD in Sachsen-Anhalt wiederum drohte Merz mit Parteiausschluss. „Wer aus unseren Reihen der Meinung ist, solche Leute in Staatsämter wählen zu sollen, der hat in der CDU Deutschlands nichts, aber auch gar nichts zu suchen“, sagte Merz. Hintergrund ist die Vermutung, dass auch CDU-Abgeordnete im neuen Landtag in Magdeburg für den neuen Landtagspräsidenten Tobias Rausch (AfD) in einer geheimen Wahl gestimmt haben könnten.
Direkt vom JU-Deutschlandtag berichtet mein Kollege Robert Roßmann:
Mit Blick auf die konfliktreiche Zusammenarbeit mit der SPD auf Bundesebene sagte Merz, er wolle zwar, „dass diese Koalition erfolgreich ist“, es gebe für ihn aber auch „Grenzen“. Er stelle den „Fortbestand der Koalition nicht über jede denkbare politische Leistung, die wir zusammen erbringen müssen“. Auch müsse klar sein, wer „der größere Koalitionspartner ist“.
Merz nutzte seinen Auftritt auch für weitere Kommentare zur politischen Konkurrenz. „Hört auf damit, diesen Weg zu gehen“, mit diesen Worten warnte er bei seinem Auftritt SPD und Grüne vor einer Zusammenarbeit mit der Linken in Berlin. „Wer die politische Mitte stärken will, darf mit Linksradikalen keine Gespräche führen“, sagte Merz mit Blick auf die laufenden Sondierungen in der Hauptstadt unter dem Applaus der Delegierten. Die Union werde gegen die Linke kämpfen. „Wir stehen gegen jeden auf, der das Existenzrecht Israels infrage stellt“, Antisemitismus habe in Deutschland keinen Platz, ergänzte Merz.
In Bezug auf die befürchtete Unterstützung eigener Parteimitglieder für die AfD in Sachsen-Anhalt wiederum drohte Merz mit Parteiausschluss. „Wer aus unseren Reihen der Meinung ist, solche Leute in Staatsämter wählen zu sollen, der hat in der CDU Deutschlands nichts, aber auch gar nichts zu suchen“, sagte Merz. Hintergrund ist die Vermutung, dass auch CDU-Abgeordnete im neuen Landtag in Magdeburg für den neuen Landtagspräsidenten Tobias Rausch (AfD) in einer geheimen Wahl gestimmt haben könnten.
Direkt vom JU-Deutschlandtag berichtet mein Kollege Robert Roßmann:
Zahl der Kriegsdienstverweigerer steigt weiter
Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer in Deutschland steigt in rasantem Tempo weiter. Von Januar bis Ende September dieses Jahres sind bereits knapp 15 000 Anträge beim zuständigen Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben eingegangen, wie die Funke-Medien berichten. Damit liegt die Zahl der Anträge schon jetzt fast viermal höher als im gesamten Jahr 2025.
Ein Grund für die Entwicklung ist den Angaben zufolge das Inkrafttreten des neuen Wehrdienstgesetzes zum Jahresanfang. Alle deutschen Staatsbürger erhalten demnach im Jahr ihrer Volljährigkeit Fragebögen, um ihre Eignung für den Dienst an der Waffe abzufragen.
Für Männer ist das Ausfüllen des Fragebogens verpflichtend, für Personen mit anderem Geschlechtseintrag freiwillig. Generell besteht danach jedoch noch keine Verpflichtung zum Wehrdienst. Dennoch haben Männer, die von einer möglichen Wehrpflicht betroffen sind, das Recht, den Dienst bei der Bundeswehr vorsorglich zu verweigern.
Ein Antrag auf Kriegsdienstverweigerung ist schriftlich beim Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr einzureichen. Das leitet ihn – in der Regel nach Feststellung der gesundheitlichen Eignung durch die Musterung – an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben weiter, das über den Antrag entscheidet.
Ein Grund für die Entwicklung ist den Angaben zufolge das Inkrafttreten des neuen Wehrdienstgesetzes zum Jahresanfang. Alle deutschen Staatsbürger erhalten demnach im Jahr ihrer Volljährigkeit Fragebögen, um ihre Eignung für den Dienst an der Waffe abzufragen.
Für Männer ist das Ausfüllen des Fragebogens verpflichtend, für Personen mit anderem Geschlechtseintrag freiwillig. Generell besteht danach jedoch noch keine Verpflichtung zum Wehrdienst. Dennoch haben Männer, die von einer möglichen Wehrpflicht betroffen sind, das Recht, den Dienst bei der Bundeswehr vorsorglich zu verweigern.
Ein Antrag auf Kriegsdienstverweigerung ist schriftlich beim Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr einzureichen. Das leitet ihn – in der Regel nach Feststellung der gesundheitlichen Eignung durch die Musterung – an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben weiter, das über den Antrag entscheidet.