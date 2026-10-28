Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Elterngeld soll steigen
Umweltminister Schneider kritisiert Audi-Pläne in den USA
Debatte über Bundespräsidentenamt: CDU-Politikerin Claus fühlt sich geehrt
Aigner als Bundespräsidentin? Miersch: „Ich wäre dabei!“
Union und SPD warnen vor Unterwanderung der Jugendproteste
Anne Eberhard
Elterngeld soll steigen
Erstmals seit der Einführung im Jahr 2007 soll das Elterngeld erhöht werden. Der Mindestsatz soll nach Plänen des Bundesfamilienministeriums von 300 auf 330 Euro steigen, der Höchstsatz von 1800 auf 1900 Euro, wie das Ministerium in Berlin bekanntgab. Ein entsprechender Gesetzentwurf ging demnach in die regierungsinterne Abstimmung. Beschlossen ist also noch nichts, aber die Kernpunkte scheinen zu stehen.
Familienministerin Karin Prien (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, in der Koalition sei eine gute Lösung für das Elterngeld gelungen. „Wir haben uns darauf verständigt, das Elterngeld strukturell weiterzuentwickeln und es besser an die heutige Lebensrealität junger Familien anzupassen. So sorgen wir dafür, dass es für junge Menschen in Deutschland auch in Zukunft attraktiv bleibt, eine Familie gründen.“
In ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, das Elterngeld zu reformieren und auch zu erhöhen. Unter der Maßgabe harter Sparvorgaben hatte Prien dann einen Entwurf für eine Reform ausgearbeitet, der eine Kürzung der Bezugsdauer um zwei Monate - von 14 auf 12 vorsah. Das hatte Kritik ausgelöst. Die Kürzung ist nun vom Tisch.
Familienministerin Karin Prien (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, in der Koalition sei eine gute Lösung für das Elterngeld gelungen. „Wir haben uns darauf verständigt, das Elterngeld strukturell weiterzuentwickeln und es besser an die heutige Lebensrealität junger Familien anzupassen. So sorgen wir dafür, dass es für junge Menschen in Deutschland auch in Zukunft attraktiv bleibt, eine Familie gründen.“
In ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, das Elterngeld zu reformieren und auch zu erhöhen. Unter der Maßgabe harter Sparvorgaben hatte Prien dann einen Entwurf für eine Reform ausgearbeitet, der eine Kürzung der Bezugsdauer um zwei Monate - von 14 auf 12 vorsah. Das hatte Kritik ausgelöst. Die Kürzung ist nun vom Tisch.
Die geplanten Regelungen im Einzelnen:
- Es bleibt bei 14 Monaten Basiselterngeld, wenn beide Elternteile jeweils mindestens vier Monate nehmen, die restlichen sechs Monate können flexibel untereinander aufgeteilt werden. Auch Alleinerziehende können weiterhin bis zu 14 Monate Elterngeld erhalten.
- In den ersten jeweils vier Bezugsmonaten bekommen beide Elternteile mehr: Hier soll es künftig 80 Prozent des Netto-Verdienstes vor der Geburt geben, für jeden weiteren Monat dann aber nur noch 50 Prozent. Bisher gab es in der Regel für jeden Elterngeldmonat im Basiselterngeld rund 65 Prozent des Netto-Verdienstes. Künftig sollen bei der Netto-Berechnung außerdem Weihnachtsgeld und andere sonstige Bezüge einbezogen werden.
- Für Väter werde es damit finanziell attraktiver, eine aktive Rolle in der frühen Familienphase einzunehmen, heißt es vom Ministerium. Damit schaffe man einen „schaffen wir einen echten Anschub für mehr Partnerschaftlichkeit“.
- Beide Eltern sollen wieder unbeschränkt gleichzeitig Elterngeld beziehen können, also beispielsweise die ersten vier Monate gemeinsam. Nach der letzten Reform war das eingeschränkt worden, Eltern konnten nur für einen Monat innerhalb des ersten Lebensjahrs des Kindes gleichzeitig Basiselterngeld bekommen.
- Der Geschwisterbonus für Familien - ein Zuschlag auf das Elterngeld, wenn weitere Kinder im Haushalt leben - soll länger gezahlt werden.
- Verwaltungsaufwand soll reduziert werden, so dass das Elterngeld schneller bei den Eltern ankommt.
Barbara Klimke
Umweltminister Schneider kritisiert Audi-Pläne in den USA
Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat die Planung des Autoherstellers Audi für ein neues Werk in den USA mit scharfen Worten kritisiert. „Während sich weite Teile der Welt aufmachen hin zur technisch überlegenen Elektromobilität, wettet Audi auf fossile Energien und damit auf ein totes Pferd“, sagte Schneider dem Kölner Stadt-Anzeiger. „Mal ganz abgesehen von den mehr als unappetitlichen Umständen dieser Verkündung, muss man auch Zweifel an der Zukunftsfähigkeit dieser Entscheidung haben.“
Audi-Chef Gernot Döllner war am Wochenende zusammen mit Donald Trump auf einer Wahlkampfbühne aufgetreten und hatte dort den Bau eines eigenen US-Werks im Bundesstaat Georgia mit rund 4500 Arbeitsplätzen angekündigt. In den USA will Audi SUVs bauen, unter anderem den neuen besonders großen und damit auf den US-Markt zugeschnittenen Q9.
Seither steht er in der Kritik von verschiedenen Seiten, sogar sein Rücktritt wurde bereits gefordert. Audi hat eigentlich interne Richtlinien, die Auftritte im Wahlkampf kurz vor Wahlen verbieten. In den USA stehen am 3. November die Zwischenwahlen an.
Die Menschen in Deutschland sehen den Auftritt von Döllner mehrheitlich kritisch. In einer repräsentativen Umfrage von YouGov sagten 39 Prozent der Befragten, dass sie es „überhaupt nicht angemessen“ finden, dass Döllner dort den Bau eines Werks in den USA angekündigt hat. Weitere 18 Prozent finden es „eher nicht angemessen“.
Anders als die Konkurrenten BMW und Mercedes hat Audi bislang kein eigenes Werk in den USA. Trumps Zölle trifft das Unternehmen also besonders hart. Das schlägt sich auch in den Absatzzahlen nieder: Im dritten Quartal sackten sie bei Audi nicht nur – wie bei allen deutschen Herstellern – in China ab, sondern auch in den USA.
Anders als die Konkurrenten BMW und Mercedes hat Audi bislang kein eigenes Werk in den USA. Trumps Zölle trifft das Unternehmen also besonders hart. Das schlägt sich auch in den Absatzzahlen nieder: Im dritten Quartal sackten sie bei Audi nicht nur – wie bei allen deutschen Herstellern – in China ab, sondern auch in den USA.
Debatte über Bundespräsidentenamt: CDU-Politikerin Claus fühlt sich geehrt
Die Vorsitzende der hessischen CDU-Landtagsfraktion, Ines Claus, bezeichnet es als „große Ehre“, im Zusammenhang mit einer Kandidatur für das Bundespräsidentenamt genannt worden zu sein. „Jetzt gilt es, ein geordnetes Verfahren einzuhalten. Innerhalb der Partei, also mit den Ministerpräsidenten, den Führungsgremien der CDU und der CSU und natürlich mit unserem Koalitionspartner“, sagte Claus, die auch stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende ist, der Rheinischen Post.
Die Zeitung berichtet unter Berufung auf hochrangige CDU-Kreise, die 49-Jährige sei Favoritin von Kanzler Friedrich Merz (CDU) für das höchste Staatsamt. Aus dem Umfeld von Merz wurde das aber klar dementiert, wie die Nachrichtenagentur dpa meldet. „Merz hat sich weder festgelegt noch einen Vorschlag unterbreitet“, hieß es laut dpa.
Claus ist verheiratet, Mutter von drei Kindern und katholisch. Seit April 2020 führt sie die CDU-Landtagsfraktion in Hessen. Seit 2026 ist sie stellvertretende Vorsitzende der Bundes-CDU.
Die Zeitung berichtet unter Berufung auf hochrangige CDU-Kreise, die 49-Jährige sei Favoritin von Kanzler Friedrich Merz (CDU) für das höchste Staatsamt. Aus dem Umfeld von Merz wurde das aber klar dementiert, wie die Nachrichtenagentur dpa meldet. „Merz hat sich weder festgelegt noch einen Vorschlag unterbreitet“, hieß es laut dpa.
Claus ist verheiratet, Mutter von drei Kindern und katholisch. Seit April 2020 führt sie die CDU-Landtagsfraktion in Hessen. Seit 2026 ist sie stellvertretende Vorsitzende der Bundes-CDU.
Ines Claus (Archivbild). Foto: Michael Kappeler/dpa
Carim Soliman
Aigner als Bundespräsidentin? Miersch: „Ich wäre dabei!“
In der Debatte über mögliche Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten hat sich SPD-Fraktionschef Matthias Miersch für Ilse Aigner ausgesprochen – und eine baldige Entscheidung angemahnt. „Worauf warten wir eigentlich noch? Hat Ilse Aigner nicht längst über Parteigrenzen hinweg eine Mehrheit hinter sich? Ich wäre dabei!“, sagte Miersch mit Blick auf die von der CSU favorisierte bayerische Landtagspräsidentin. Die Schwesternpartei CDU hält sich bisher noch bedeckt.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende bezeichnete Aigner als „überzeugte Demokratin, die klare Kante gegen Rechtsextremismus zeigt und entschieden für unsere demokratischen Werte eintritt“. In Koalitionsverhandlungen sei die CSU-Politikerin eine verlässliche, konstruktive und faire Verhandlungspartnerin gewesen.
„Nach zwölf Männern an der Spitze unseres Staates ist es höchste Zeit für eine Frau“, sagte Miersch. „Und Ilse Aigner wäre eine Bundespräsidentin, die unser Land zusammenführen kann, ohne bei unserer Demokratie auch nur einen Millimeter nachzugeben.“
Das neue Staatsoberhaupt wird am 30. Januar gewählt. Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier darf nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal antreten.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende bezeichnete Aigner als „überzeugte Demokratin, die klare Kante gegen Rechtsextremismus zeigt und entschieden für unsere demokratischen Werte eintritt“. In Koalitionsverhandlungen sei die CSU-Politikerin eine verlässliche, konstruktive und faire Verhandlungspartnerin gewesen.
„Nach zwölf Männern an der Spitze unseres Staates ist es höchste Zeit für eine Frau“, sagte Miersch. „Und Ilse Aigner wäre eine Bundespräsidentin, die unser Land zusammenführen kann, ohne bei unserer Demokratie auch nur einen Millimeter nachzugeben.“
Das neue Staatsoberhaupt wird am 30. Januar gewählt. Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier darf nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal antreten.
Ulrike Putz
Union und SPD warnen vor Unterwanderung der Jugendproteste
Nach Massenprotesten in mehreren europäischen Ländern warnen Innenpolitiker von Union und SPD vor Ausschreitungen in Deutschland und der Unterwanderung durch extremistische Kräfte. Politiker von Grünen und Linken warnten davor, junge Leute unter Generalverdacht zu stellen und deren Anliegen zu diskreditieren.
„Wir müssen die Gefahr sehr ernst nehmen, dass die angekündigten friedlichen Jugendproteste auch in Deutschland durch linksextreme Kräfte, Teile des migrantischen Milieus und Kriminelle vereinnahmt werden können“, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, der Rheinischen Post. Entsprechende Aufrufe in den sozialen Medien, wenngleich derzeit in der Minderheit, seien „besorgniserregend“.
Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Fiedler, sagte der Rheinischen Post: „Für gewalttätige Proteste gibt es zu keinem Zeitpunkt und an keinem Ort irgendeine Legitimation.“ Er habe den Eindruck, „dass unsere Sicherheitsbehörden sich frühzeitig und außerordentlich professionell auf mögliche Proteste einstellen und die Lage analysieren“.
„Junge Menschen haben ein Recht darauf, gehört zu werden und friedlich für ihre Zukunft auf die Straße zu gehen“, sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann. Die Linke-Innenexpertin Clara Bünger sagte der Rheinischen Post, konkrete Gefahren bei den Protesten müssten „selbstverständlich ernst genommen werden“. Sie betonte zugleich: „Aber wer vor extremistischer Unterwanderung oder ausländischer Einflussnahme warnt, sollte dafür belastbare Anhaltspunkte vorlegen. Statt junge Menschen zu kriminalisieren, sollte die Bundesregierung endlich ihre Anliegen ernst nehmen.“
„Wir müssen die Gefahr sehr ernst nehmen, dass die angekündigten friedlichen Jugendproteste auch in Deutschland durch linksextreme Kräfte, Teile des migrantischen Milieus und Kriminelle vereinnahmt werden können“, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, der Rheinischen Post. Entsprechende Aufrufe in den sozialen Medien, wenngleich derzeit in der Minderheit, seien „besorgniserregend“.
Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Fiedler, sagte der Rheinischen Post: „Für gewalttätige Proteste gibt es zu keinem Zeitpunkt und an keinem Ort irgendeine Legitimation.“ Er habe den Eindruck, „dass unsere Sicherheitsbehörden sich frühzeitig und außerordentlich professionell auf mögliche Proteste einstellen und die Lage analysieren“.
„Junge Menschen haben ein Recht darauf, gehört zu werden und friedlich für ihre Zukunft auf die Straße zu gehen“, sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann. Die Linke-Innenexpertin Clara Bünger sagte der Rheinischen Post, konkrete Gefahren bei den Protesten müssten „selbstverständlich ernst genommen werden“. Sie betonte zugleich: „Aber wer vor extremistischer Unterwanderung oder ausländischer Einflussnahme warnt, sollte dafür belastbare Anhaltspunkte vorlegen. Statt junge Menschen zu kriminalisieren, sollte die Bundesregierung endlich ihre Anliegen ernst nehmen.“
Im Netz ruft eine Initiative, die sich „GenZ regelt“ beziehungsweise „GenZ steht auf“ nennt, für den 31. Oktober zu Protesten in 23 Städten auf. Sie setzt sich unter anderem für mehr Klimaschutz ein, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten und gegen die Wehrpflicht. Dabei lehnt sie Gewalt ausdrücklich ab. Bei Protesten in Frankreich und anderen europäischen Ländern war es zu Krawallen gekommen.
Die Bundesschülerkonferenz hatte sich am Wochenende von den Protesten am 31. Oktober distanziert. „Wir sehen aufgrund undurchsichtiger Organisationsstrukturen die Gefahr, dass die ernstzunehmenden Anliegen junger Menschen zum Spielball politischer Instrumentalisierung und Polarisierung werden können. Das wird diesen Sorgen und Forderungen nach einer guten Bildung und sicheren Zukunft nicht gerecht“, hieß es einer Erklärung.
Die Bundesschülerkonferenz hatte sich am Wochenende von den Protesten am 31. Oktober distanziert. „Wir sehen aufgrund undurchsichtiger Organisationsstrukturen die Gefahr, dass die ernstzunehmenden Anliegen junger Menschen zum Spielball politischer Instrumentalisierung und Polarisierung werden können. Das wird diesen Sorgen und Forderungen nach einer guten Bildung und sicheren Zukunft nicht gerecht“, hieß es einer Erklärung.
Ulrike Putz
Verdi pocht auf sogenannte Rente mit 63
Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, fordert vom neuen Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD), die von einer Expertenkommission vorgeschlagene Abschaffung der Frührente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren ad acta zu legen. „Er sollte einen Gesetzentwurf vorlegen, der auf die Anhebung des Renteneintrittsalters verzichtet, die Rente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Beitragsjahren erhält, das Rentenniveaus bei 48 Prozent über das Jahr 2031 hinaus stabilisiert und ausbaut sowie die Möglichkeit der verblockten Altersteilzeit beibehält“, sagte Werneke den Funke-Medien.
Blockmodell heißt: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten in einer ersten Phase der Altersteilzeit zunächst einige Jahre voll, bekommen aber nur einen Teil des Lohns. Danach erhalten sie in einer zweiten Phase dasselbe Geld weiter, müssen aber nicht mehr arbeiten. Die Rentenkommission empfahl, das Modell abzuschaffen.
Die Abschaffung der Frührente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren – aktuell mit 64,5 Jahren möglich, landläufig aber weiterhin als „Rente mit 63“ bezeichnet – ist einer der Kernpunkte der von der schwarz-roten Koalition geplanten Rentenreform. Sie geht auf einen Vorschlag der Rentenkommission zurück. Allerdings gibt es Widerstand dagegen. Neben der SPD wollen auch die drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten die beliebte Rentenart beibehalten. Schweitzer hatte sich nach Amtsantritt zuversichtlich gezeigt, dass in dem Streit ein „guter Kompromiss“ gelingen wird.
Blockmodell heißt: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten in einer ersten Phase der Altersteilzeit zunächst einige Jahre voll, bekommen aber nur einen Teil des Lohns. Danach erhalten sie in einer zweiten Phase dasselbe Geld weiter, müssen aber nicht mehr arbeiten. Die Rentenkommission empfahl, das Modell abzuschaffen.
Die Abschaffung der Frührente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren – aktuell mit 64,5 Jahren möglich, landläufig aber weiterhin als „Rente mit 63“ bezeichnet – ist einer der Kernpunkte der von der schwarz-roten Koalition geplanten Rentenreform. Sie geht auf einen Vorschlag der Rentenkommission zurück. Allerdings gibt es Widerstand dagegen. Neben der SPD wollen auch die drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten die beliebte Rentenart beibehalten. Schweitzer hatte sich nach Amtsantritt zuversichtlich gezeigt, dass in dem Streit ein „guter Kompromiss“ gelingen wird.
Werneke widersprach dem Argument, dass diese Form der Frührente vor allem von gutverdienenden Arbeitnehmern mit Bürojobs in Anspruch genommen wird und nicht von Menschen, die körperlich schwer arbeiten müssen. „Das Argument unterstellt, dass für die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren nur eine bestimmte Gruppe vorgesehen war. Das stimmt nicht“, sagte der Gewerkschafter. „Sie war unter dem Betrachtungswinkel eingeführt worden, die Lebensleistung besonders von denjenigen zu würdigen, die lange gearbeitet haben oder Erziehungszeiten hatten.“
Dobrindt plant hohe Hürden für linken „Vergesellschaftungs-Fetisch“
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will Vergesellschaftungen, wie sie die Linke in Berlin plant, durch hohe Hürden deutlich erschweren. „Wir werden in einem Investitionsschutzgesetz deutlich machen, dass willkürlicher linker Vergesellschaftungs-Fetisch mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist“, sagte der CSU-Politiker der „Bild“-Zeitung.
Dobrindts Ministerium bestätigte der Deutschen Presse-Agentur Details zu dem geplanten Gesetz. Unter anderem soll demnach eine Vergesellschaftung zum Beispiel von Mietwohnungen nur dann überhaupt möglich sein, wenn man eine zwingende Notwendigkeit nachweist. Eine Landesregierung müsste dann beweisen, dass sie alle anderen Mittel, also Investitionen in und Förderung von Wohnungsbau, vollumfänglich ausgeschöpft hat und ihr nichts anderes übrig bleibt. Wenn enteignet werde, müsse eine Entschädigung „unmittelbar in Geld“ und vor allem zum Verkehrswert erfolgen, der durch ein Gutachten ermittelt wird.
Das dürfte das Vorhaben von Linken, Grünen und SPD deutlich erschweren, in Berlin große private Wohnungsbestände zu vergesellschaften. Wie aus ihrem Sondierungspapier hervorgeht, wollen die Parteien in der Hauptstadt gegen private Wohnungskonzerne mit einem Bestand von mehr als 10 000 Wohnungen vorgehen. Sie planen dabei mit Entschädigungskosten von 16 Milliarden Euro, was unter dem Verkehrswert der Wohnungen liegen dürfte.
Linken-Chef Luigi Pantisano warf Dobrindt und der gesamten schwarz-roten Bundesregierung vor, ihnen seien die Aktionäre großer Konzerne wie Vonovia wichtiger als die Mieterinnen und Mieter in Berlin. „Ein solches Gesetz wird vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben.“
Dobrindts Ministerium bestätigte der Deutschen Presse-Agentur Details zu dem geplanten Gesetz. Unter anderem soll demnach eine Vergesellschaftung zum Beispiel von Mietwohnungen nur dann überhaupt möglich sein, wenn man eine zwingende Notwendigkeit nachweist. Eine Landesregierung müsste dann beweisen, dass sie alle anderen Mittel, also Investitionen in und Förderung von Wohnungsbau, vollumfänglich ausgeschöpft hat und ihr nichts anderes übrig bleibt. Wenn enteignet werde, müsse eine Entschädigung „unmittelbar in Geld“ und vor allem zum Verkehrswert erfolgen, der durch ein Gutachten ermittelt wird.
Das dürfte das Vorhaben von Linken, Grünen und SPD deutlich erschweren, in Berlin große private Wohnungsbestände zu vergesellschaften. Wie aus ihrem Sondierungspapier hervorgeht, wollen die Parteien in der Hauptstadt gegen private Wohnungskonzerne mit einem Bestand von mehr als 10 000 Wohnungen vorgehen. Sie planen dabei mit Entschädigungskosten von 16 Milliarden Euro, was unter dem Verkehrswert der Wohnungen liegen dürfte.
Linken-Chef Luigi Pantisano warf Dobrindt und der gesamten schwarz-roten Bundesregierung vor, ihnen seien die Aktionäre großer Konzerne wie Vonovia wichtiger als die Mieterinnen und Mieter in Berlin. „Ein solches Gesetz wird vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben.“
Barbara Klimke
SPD und Grüne: Zeit ist reif für eine Bundespräsidentin
Führende Politiker von SPD und Grünen werben dafür, dass erstmals eine Frau an die Spitze des Staates rückt. Die Entscheidung über die nächste Besetzung des Bundespräsidentenamtes komme näher, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Dirk Wiese: „Für mich steht fest, dass das höchste Amt im Staat von einer Frau übernommen werden sollte.“
„Es erschließt sich mir nicht, weshalb ausschließlich Männer diese Voraussetzungen mitbringen sollten.“Dirk Wiese, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion
Gefragt sei eine Persönlichkeit von Integrität und Strahlkraft, die über Besonnenheit, Urteilsvermögen und diplomatisches Geschick verfüge. „Es erschließt sich mir nicht, weshalb ausschließlich Männer diese Voraussetzungen mitbringen sollten. Die Zeit für eine Bundespräsidentin ist längst reif“, sagte Wiese dem Kölner Stadt-Anzeiger. Der SPD-Politiker Ralf Stegner sagte in der Rheinischen Post: „Ilse Aigner von der CSU wäre sicherlich eine respektable Kandidatin für die Wahl zum ersten weiblichen Staatsoberhaupt der deutschen Nachkriegsgeschichte.“
Auch die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann macht sich für eine Frau im höchsten Staatsamt stark. „Selbstverständlich kann und sollte eine Frau endlich auch das höchste Amt im Staat übernehmen. Die Zeit ist reif für eine Frau“, sagte Haßelmann dem Kölner Stadt-Anzeiger. Entscheidend sei, dass die demokratischen Kräfte sich gerade jetzt der Bedeutung des Amtes bewusst seien. Benötigt werde ein Staatsoberhaupt „mit klarem Kompass und entschiedenem Eintreten für den Schutz unserer Demokratie“, so Haßelmann. An Spekulationen über mögliche Namen beteiligten sich die Grünen nicht.
Auch die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann macht sich für eine Frau im höchsten Staatsamt stark. „Selbstverständlich kann und sollte eine Frau endlich auch das höchste Amt im Staat übernehmen. Die Zeit ist reif für eine Frau“, sagte Haßelmann dem Kölner Stadt-Anzeiger. Entscheidend sei, dass die demokratischen Kräfte sich gerade jetzt der Bedeutung des Amtes bewusst seien. Benötigt werde ein Staatsoberhaupt „mit klarem Kompass und entschiedenem Eintreten für den Schutz unserer Demokratie“, so Haßelmann. An Spekulationen über mögliche Namen beteiligten sich die Grünen nicht.
Das neue Staatsoberhaupt wird am 30. Januar von der Bundesversammlung gewählt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier darf nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal antreten.
Mehr zu der Debatte lesen Sie hier:
Linken-Chef Pantisano: Antisemitismus-Debatte ist Kampagne gegen uns
Der Co-Vorsitzende der Linken, Luigi Pantisano, sieht hinter der Debatte um Antisemitismus in seiner Partei eine Kampagne. Der Diskurs um Äußerungen aus seiner Partei werde „nicht wegen der Sorge vor Antisemitismus in der Linken“ geführt, sagte er im Deutschlandfunk-Interview der Woche.
Vielmehr gehe es dabei um die Sorge, „dass wir es ernst meinen mit der Vergesellschaftung“. Zugleich betonte er: „Wir wollen, dass alle Dinge des Gemeinwohls - Energie, Mobilität, Wohnen, Wasser, alle Grundbedürfnisse, die die Menschen in diesem Land haben - vergesellschaftet sind.“
„Natürlich haben wir auch Antisemitismus in der Linken“, räumte Pantisano ein: „Den gibt es aber in jeder anderen Partei, und in jeder gesellschaftlichen Gruppe ist Antisemitismus ein Übel, mit dem man umgehen muss.“
Er bekräftigte zugleich, seine Partei lehne jede Form der Judenfeindlichkeit ab und stehe an der Seite jüdischen Lebens. Antisemitische Äußerungen von Mitgliedern müssten verfolgt und notfalls gemäß der Satzung geahndet werden: „Bei uns hat niemand Platz, der die Auslöschung jüdischen Lebens im Sinn hat.“
Der Parteichef fügte hinzu, es sei „unsere Kernaufgabe als Partei, uns stets vor jüdisches Leben zu stellen und dieses zu schützen“. Doch müsse man auch differenzieren zwischen Judenfeindlichkeit und Kritik an der Politik Israels: „Wir kritisieren die israelische rechtsextreme Regierung, die über 70000 Palästinenser*innen getötet hat, die ja nach einem Kriegsverbrechen der Hamas am 7. Oktober, an dem über 1000 Jüdinnen und Juden abgeschlachtet wurden teilweise, dann mit einem weiteren Kriegsverbrechen reagiert hat.“
Vielmehr gehe es dabei um die Sorge, „dass wir es ernst meinen mit der Vergesellschaftung“. Zugleich betonte er: „Wir wollen, dass alle Dinge des Gemeinwohls - Energie, Mobilität, Wohnen, Wasser, alle Grundbedürfnisse, die die Menschen in diesem Land haben - vergesellschaftet sind.“
„Natürlich haben wir auch Antisemitismus in der Linken“, räumte Pantisano ein: „Den gibt es aber in jeder anderen Partei, und in jeder gesellschaftlichen Gruppe ist Antisemitismus ein Übel, mit dem man umgehen muss.“
Er bekräftigte zugleich, seine Partei lehne jede Form der Judenfeindlichkeit ab und stehe an der Seite jüdischen Lebens. Antisemitische Äußerungen von Mitgliedern müssten verfolgt und notfalls gemäß der Satzung geahndet werden: „Bei uns hat niemand Platz, der die Auslöschung jüdischen Lebens im Sinn hat.“
Der Parteichef fügte hinzu, es sei „unsere Kernaufgabe als Partei, uns stets vor jüdisches Leben zu stellen und dieses zu schützen“. Doch müsse man auch differenzieren zwischen Judenfeindlichkeit und Kritik an der Politik Israels: „Wir kritisieren die israelische rechtsextreme Regierung, die über 70000 Palästinenser*innen getötet hat, die ja nach einem Kriegsverbrechen der Hamas am 7. Oktober, an dem über 1000 Jüdinnen und Juden abgeschlachtet wurden teilweise, dann mit einem weiteren Kriegsverbrechen reagiert hat.“
Deutschlandticket für Gelegenheitsfahrer „spannende Idee“
Bundesverkehrsminister Steffen Bilger hält den Vorschlag eines neuen bundesweit geltenden Tickets für gelegentliche Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln für eine „spannende Idee“. „Denn ein einfacher Zugang zu den Angeboten von Bus und Bahn ist wichtig. Die Digitalisierung kann dazu neue Möglichkeiten schaffen“, sagte der CDU-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Zwar hätten die Verkehrsminister der Länder das Thema vorerst bis zur nächsten Verkehrsministerkonferenz vertagt, da es noch Fragen zu den finanziellen Auswirkungen sowie zur konkreten Umsetzung zu klären gebe. „Als Bundesverkehrsministerium beobachten wir die weitere Entwicklung daher mit Interesse“, sagte Bilger.
Nordrhein-Westfalen und Hamburg hatten den Vorschlag zur Einführung eines „bundesweiten elektronischen Gelegenheitstarifs“ im Regionalverkehr gemacht, er wurde jedoch bereits zum Auftakt der Konferenz der Verkehrsminister von der Tagesordnung genommen und nicht diskutiert. Die Idee eines Tickets für Gelegenheitsfahrten sollte eine Ergänzung zum Deutschlandticket sein. Per Smartphone sollten dabei Fahrten registriert werden und der günstigste Tarif automatisch berechnet werden.
In Nordrhein-Westfalen gibt es bereits ein ähnliches Modell, bei dem per App ein- und ausgecheckt wird und die monatlichen Kosten auf 63 Euro, also dem aktuellen Preis für das Deutschlandticket, gedeckelt sind.
Nordrhein-Westfalen und Hamburg hatten den Vorschlag zur Einführung eines „bundesweiten elektronischen Gelegenheitstarifs“ im Regionalverkehr gemacht, er wurde jedoch bereits zum Auftakt der Konferenz der Verkehrsminister von der Tagesordnung genommen und nicht diskutiert. Die Idee eines Tickets für Gelegenheitsfahrten sollte eine Ergänzung zum Deutschlandticket sein. Per Smartphone sollten dabei Fahrten registriert werden und der günstigste Tarif automatisch berechnet werden.
In Nordrhein-Westfalen gibt es bereits ein ähnliches Modell, bei dem per App ein- und ausgecheckt wird und die monatlichen Kosten auf 63 Euro, also dem aktuellen Preis für das Deutschlandticket, gedeckelt sind.
Barbara Klimke
Juso-Chef Türmer plädiert für neuen SPD-Chef
Juso-Chef Philipp Türmer hat sich gegen eine erneute Kandidatur von SPD-Chef Lars Klingbeil für den Parteivorsitz ausgesprochen. Wenn Klingbeil Finanzminister und Vizekanzler bleiben wolle, „sollte er nicht wieder als Vorsitzender kandidieren“, sagte Türmer der Neuen Osnabrücker Zeitung: „In den vergangenen knapp zehn Jahren, in denen er als Generalsekretär und Vorsitzender Verantwortung für die SPD getragen hat, habe ich keine klare Strategie erkannt, wie es mit der Partei wieder aufwärtsgehen soll.“ In einer Doppelrolle als Minister und Parteivorsitzender sei das auch kaum möglich. „Aus meiner Sicht spricht alles dafür, hier eine Veränderung zu schaffen“, sagte Türmer.
Am 12. Oktober* hatte Bärbel Bas ihren Rückzug als SPD-Chefin und Ministerin bekanntgegeben. Auf einem Parteitag im Januar wollen die Sozialdemokraten ihre komplette Führung neu wählen. Bas’ Co-Chef Klingbeil hat eine erneute Kandidatur bisher offengelassen, Bewerber für das Amt gibt es offiziell bisher nicht. Als ein möglicher Nachfolger wird etwa der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil gehandelt.
* Korrekturhinweis: In einer früheren Version dieses Eintrags schrieben wir, dass Bärbel Bas am 12. März zurückgetreten sei – richtig ist der 12. Oktober.
Am 12. Oktober* hatte Bärbel Bas ihren Rückzug als SPD-Chefin und Ministerin bekanntgegeben. Auf einem Parteitag im Januar wollen die Sozialdemokraten ihre komplette Führung neu wählen. Bas’ Co-Chef Klingbeil hat eine erneute Kandidatur bisher offengelassen, Bewerber für das Amt gibt es offiziell bisher nicht. Als ein möglicher Nachfolger wird etwa der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil gehandelt.
* Korrekturhinweis: In einer früheren Version dieses Eintrags schrieben wir, dass Bärbel Bas am 12. März zurückgetreten sei – richtig ist der 12. Oktober.
Carim Soliman
Geschätzte Steuereinnahmen ziehen bis 2030 etwas an
Bund, Länder und Kommunen können wegen der besseren Konjunktur in den kommenden Jahren mit etwas mehr Steuereinnahmen rechnen als noch im Frühjahr angenommen. Für 2027 ergibt die Steuerschätzung nach Angaben des Finanzministeriums 10,9 Milliarden mehr als bisher erwartet.
Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitskreis für die Steuerschätzung. Das Gremium trifft jährlich im Frühjahr und im Herbst zusammen. Ihm gehören Experten der Bundesregierung, der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, des Statistischen Bundesamts, der Bundesbank, des Sachverständigenrats für die wirtschaftliche Entwicklung sowie von Ländern und Kommunen an.
Trotz der Mehreinnahmen sei im Haushalt des Bundes, für den der Arbeitskreis von einem Zusatz von 4,1 Milliarden Euro ausgeht, laut Bundesfinanzminister Lars Klingbeil weiter Konsolidierung nötig. „Für 2027 gewinnen wir insgesamt keine neuen Spielräume hinzu, wir müssen aber auch keine neuen Lücken schließen“.
Grundlage der Steuerschätzung sind die jüngste Wirtschaftsentwicklung und seit Mai beschlossene Gesetze mit finanziellen Auswirkungen. Ihre Konjunkturprognose hat die Bundesregierung gerade erst nach oben korrigiert: Für dieses Jahr schraubte sie die Wachstumserwartung von 0,5 auf 1,3 Prozent rauf, für das nächste Jahr erwartet sie nun statt 0,9 Prozent ein Plus von 1,1 Prozent.
Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitskreis für die Steuerschätzung. Das Gremium trifft jährlich im Frühjahr und im Herbst zusammen. Ihm gehören Experten der Bundesregierung, der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, des Statistischen Bundesamts, der Bundesbank, des Sachverständigenrats für die wirtschaftliche Entwicklung sowie von Ländern und Kommunen an.
Trotz der Mehreinnahmen sei im Haushalt des Bundes, für den der Arbeitskreis von einem Zusatz von 4,1 Milliarden Euro ausgeht, laut Bundesfinanzminister Lars Klingbeil weiter Konsolidierung nötig. „Für 2027 gewinnen wir insgesamt keine neuen Spielräume hinzu, wir müssen aber auch keine neuen Lücken schließen“.
Grundlage der Steuerschätzung sind die jüngste Wirtschaftsentwicklung und seit Mai beschlossene Gesetze mit finanziellen Auswirkungen. Ihre Konjunkturprognose hat die Bundesregierung gerade erst nach oben korrigiert: Für dieses Jahr schraubte sie die Wachstumserwartung von 0,5 auf 1,3 Prozent rauf, für das nächste Jahr erwartet sie nun statt 0,9 Prozent ein Plus von 1,1 Prozent.
Merz warnt vor Einfluss großer Mächte auf dem Westbalkan
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei einem Gipfeltreffen in Montenegro deutlich gemacht, dass Deutschland ein veritables Interesse an einer weiteren europäischen Integration der Westbalkan-Staaten habe. Es sei ein „geopolitischer Imperativ“, auf diesem Weg voranzugehen, sagte er am Donnerstagmittag in Sveti Stefan. „Der Westbalkan darf nicht zu einem Ort werden, an dem große Mächte um Einfluss ringen.“
Der Kanzler war für einen Tag in den Küstenort an der Adria gereist, um die Bedeutung des sogenannten Berlin-Prozesses aus deutscher Sicht zu unterstreichen. Ins Leben gerufen worden war dieser Prozess 2014, auf Initiative Deutschlands. Vor dem Hintergrund der damaligen Annexion der Krim durch Russland war es unter anderem das erklärte Ziel, mit diesem Format die sechs Westbalkan-Staaten Montenegro, Albanien, Serbien, Kosovo, Bosnien und Herzegowina sowie Nordmazedonien auf ihrem Weg Richtung EU zu unterstützen.
Auch heute sind die Versuche Russlands wie auch Chinas, ihren Einfluss in der Region auszuweiten, aus deutscher Sicht ein wichtiges Argument für die weitere Integration des Westbalkans in die EU. Allerdings gestaltet sich der Berlin-Prozess seit geraumer Zeit äußerst zäh. Allein Montenegro ist einem EU-Beitritt entscheidend nähergekommen. Merz sprach am Donnerstag davon, dass Montenegro „auf dem besten Weg“ sei. Es werde Zeit, dem Land „sehr konkret die Beitrittsperspektive zu geben“. Es sollte nicht „völlig unrealistisch“ sein, so Merz, dass Montenegro 2028 das 28. EU-Mitgliedsland werde.
Schon zum Auftakt der Gespräche hatte Merz deutlich gemacht, dass die EU „geliefert“ habe, nun müssten die Westbalkan-Staaten liefern. Die Reformen und der politische Wille müsse von ihnen kommen. Zudem müssten Spannungen zwischen den Staaten abgebaut werden.
Hape Kerkeling: Niemals an den „Gossenjargon“ der Rechtspopulisten gewöhnen
Komiker Hape Kerkeling hat die Menschen zu mehr Hoffnung, Mut und Optimismus aufgerufen. Eine starke Gesellschaft beuge sich nicht der Angst. Sie habe „Hoffnung, sie sieht in der Vielfalt eine Stärke, sie schützt die Schwachen. Sie sät unermüdlich Zuversicht und geht mutig voran“, sagte Kerkeling bei der Verleihung des Talisman-Preises in der Paulskirche in Frankfurt am Main.
Rechtspopulisten versuchten, an die Macht zu kommen. Sie greifen nach den Worten von Kerkeling auf „Gossenjargon“ zurück. „An diesen Ton dürfen wir uns niemals gewöhnen“, sagte der 61-Jährige. So habe Faschismus angefangen.
Rechtspopulisten versuchten, an die Macht zu kommen. Sie greifen nach den Worten von Kerkeling auf „Gossenjargon“ zurück. „An diesen Ton dürfen wir uns niemals gewöhnen“, sagte der 61-Jährige. So habe Faschismus angefangen.
„Der Hass hatte in unserer Geschichte einen Platz, und genau deshalb darf er in unserer Zukunft keinen mehr haben.“Hape Kerkeling in der Frankfurter Paulskirche
Wer damals gesagt habe, es werde schon nicht so schlimm, der habe sich tödlich geirrt, sagte Kerkeling. „Wer heute sagt, es ist eh alles verloren, der irrt genauso.“ Kerkeling appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: „Bleiben Sie mutig und lassen Sie uns dafür sorgen, dass Geschichte sich nicht wiederholt und es nicht so schlimm wird.“
Zuletzt machte Kerkeling Schlagzeilen, weil sich Menschen in einer Petition für ihn als Bundespräsidenten ausgesprochen haben.
Zuletzt machte Kerkeling Schlagzeilen, weil sich Menschen in einer Petition für ihn als Bundespräsidenten ausgesprochen haben.
Merz nennt das Anwerbeabkommen mit der Türkei eine Erfolgsgeschichte
Vor 65 Jahren vereinbarten die Bundesrepublik und die Türkei das sogenannte Anwerbeabkommen. Es kamen fast 900 000 Menschen. Ihr Kommen habe Deutschland reicher gemacht, so Friedrich Merz (CDU). Zugleich kritisierte der Bundeskanzler in Berlin, dass wieder Ängste vor Fremden geschürt würden und rassistische Gewalt um sich greife.
Die Ankunft der sogenannten Gastarbeiter nannte Merz eine Erfolgsgeschichte. Deutschland sei kulturell, wirtschaftlich, wissenschaftlich und auch kulturell reicher geworden. Zugleich betonte er, dass der gesellschaftliche Fortschritt wieder verloren gehen könne. „Nutzen wir den Tag, um unsere Wachsamkeit zu schärfen“, so der Kanzler. Die Angst vor dem Fremden sei ideologisch infektiös. Sie nehme eher zu als ab. Es gebe dazu ein Unwort, so Merz. Der Begriff Remigration sei ein Angriff auf das moderne Deutschland, „das wir uns aufgebaut haben.“
Das deutsch-türkische Anwerbeabkommen wurde am 30. Oktober 1961 geschlossen. Die Bundesregierung reagierte mit der Anwerbung von Migranten in den Wirtschaftswunderjahren auf den steigenden Bedarf an Arbeitskräften. Viele der damals Angeworbenen blieben und wurden in Deutschland heimisch. Die Community der Menschen mit türkischen Wurzeln ist heute die größte Gruppe von Menschen mit Migrationsbezug in Deutschland.
Die Ankunft der sogenannten Gastarbeiter nannte Merz eine Erfolgsgeschichte. Deutschland sei kulturell, wirtschaftlich, wissenschaftlich und auch kulturell reicher geworden. Zugleich betonte er, dass der gesellschaftliche Fortschritt wieder verloren gehen könne. „Nutzen wir den Tag, um unsere Wachsamkeit zu schärfen“, so der Kanzler. Die Angst vor dem Fremden sei ideologisch infektiös. Sie nehme eher zu als ab. Es gebe dazu ein Unwort, so Merz. Der Begriff Remigration sei ein Angriff auf das moderne Deutschland, „das wir uns aufgebaut haben.“
Das deutsch-türkische Anwerbeabkommen wurde am 30. Oktober 1961 geschlossen. Die Bundesregierung reagierte mit der Anwerbung von Migranten in den Wirtschaftswunderjahren auf den steigenden Bedarf an Arbeitskräften. Viele der damals Angeworbenen blieben und wurden in Deutschland heimisch. Die Community der Menschen mit türkischen Wurzeln ist heute die größte Gruppe von Menschen mit Migrationsbezug in Deutschland.