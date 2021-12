Von Detlef Esslinger

Zwei Jahre noch, dann hätte Nancy Faeser wieder mit ihrer Marmelade vor der Bäckerei in Schwalbach gestanden, bei ihr zu Hause ums Eck. Faeser macht das immer so, wenn Wahltag ist: Sie stellt sich in der Früh vor die Bäckerei, verteilt Marmeladengläschen und erinnert die Leute daran, dass heute nicht nur Frühstück ist, sondern hoffentlich auch noch etwas anderes ansteht für sie. Man kennt sich ohnehin, in dem Ort am Rand des Taunus hat sie praktisch ihr ganzes Leben verbracht, ihr Vater war dort SPD-Bürgermeister, und dort lebt sie auch mit ihrem Mann und dem sechsjährigen Sohn.