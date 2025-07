Die Wahl der neuen Verfassungsrichter sollte beweisen, dass Bundestag und Regierung handlungsfähig sind. Der Fall Frauke Brosius-Gersdorf stürzt Schwarz-Rot nun in die erste schwere Vertrauenskrise.

Von Roland Preuß, Nicolas Richter und Henrike Roßbach, Berlin

Den Start in die parlamentarische Sommerpause hatten sie sich definitiv anders vorgestellt. Während der Bundesrat am Freitag mit dem „Investitionsbooster“, dem Milliardenanteil der Länder am Sondervermögen Infrastruktur und der Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär geschützte Flüchtlinge gleich mehrere zentrale Regierungsvorhaben verabschiedete, taumelte die schwarz-rote Koalition von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gleichzeitig in ihre erste schwere Vertrauenskrise.