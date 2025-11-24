Sieben Monate nach seinem Amtsantritt wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) noch vor Jahresende zu seinem Antrittsbesuch nach Israel reisen. Der Termin werde wie üblich in der Woche vor dem Besuch bekanntgegeben, sagte ein Regierungssprecher. Zuvor hatte die Times of Israel berichtet, dass die Reise für den 6. und 7. Dezember geplant sei. Merz werde auch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu treffen. Der Antrittsbesuch kommt vergleichsweise spät. Olaf Scholz (SPD) war schon drei Monate nach Amtsantritt dorthin gereist. Die Verzögerung liegt daran, dass wegen des Gaza-Kriegs ein Besuch lange Zeit als undenkbar galt. Seit eineinhalb Monaten gibt es nun aber eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Außer US-Präsident Donald Trump hat dennoch längere Zeit kein Staats- oder Regierungschef mehr Israel besucht.