Die Unionsspitzen schließen Steuererhöhungen der schwarz-roten Koalition aus. „Wir haben uns in diesem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Steuern nicht erhöht werden und dieser Koalitionsvertrag gilt“, sagte Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz am Sonntag im ZDF-Sommerinterview. Ähnlich äußerte sich CSU-Chef Markus Söder gegenüber dem Handelsblatt. Man habe über das Thema Steuererhöhungen in den Koalitionsverhandlungen lange diskutiert, betonte der Kanzler. Söder und er hätten beide gesagt, dass sie keinen Koalitionsvertrag mit Steuererhöhungen unterschreiben würden.

„Das weiß die SPD. Dass die SPD andere Vorstellungen in dieser Frage hat, ist genauso in Ordnung, wie dass wir in anderen Fragen unsere Vorstellungen haben.“ Man solle sich auf das konzentrieren, was beide Seiten verbinden, nicht was sie trenne, sagte Merz. SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil hatte zuletzt auf eine drohende Lücke im Haushalt 2027 verwiesen und gefordert, dass keine Maßnahme ausgeschlossen werden dürfe. Andere SPD-Politiker hatten daraufhin auch Steuererhöhungen ins Gespräch gebracht.