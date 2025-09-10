Kanzler Merz und Außenminister Wadephul reagieren empört auf den israelischen Angriff auf die Hamas in Katar. Zu neuen Strafmaßnahmen wollen sie sich aber nicht drängen lassen.

Von Daniel Brössler, Berlin

Von Bundeskanzler Friedrich Merz heißt es, dass er sich über den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu keine Illusionen mehr mache. Die Nachricht, dass die israelische Armee die Hamas-Spitze in Katar angegriffen habe, dürfte Merz dennoch überrascht, womöglich auch schockiert haben. Dass Israel auf dem Territorium des auch von US-Präsident Donald Trump geschätzten Vermittlers zuschlagen würde, damit hatte man in der Bundesregierung nicht gerechnet. Merz schloss sich zunächst mit SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil kurz, am Abend versammelte sich eine kleine Runde um Merz, Klingbeil und Außenminister Johann Wadephul im Kanzleramt. Zugeschaltet war Verteidigungsminister Boris Pistorius. Es ging um die Frage: Was heißt das nun?