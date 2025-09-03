Mit einem Rekord an Vorlagen startet das Bundeskabinett in den September. Der Kanzler spricht sich nach dem „Bullshit“-Streit mit seiner Arbeitsministerin über den Sozialstaat aus. Auch nach dem Koalitionsausschuss bleiben ungelöste Fragen und Probleme.

Von Claus Hulverscheidt, Georg Ismar und Nicolas Richter, Berlin

Es gibt innenpolitisch durchaus einiges zu tun für Friedrich Merz. Die Zuschreibung, er sei ein Außenkanzler, hält er ohnehin für Quatsch. Und so soll nun die erste Kabinettssitzung im September sowie der Koalitionsausschuss am Mittwoch den von Merz angekündigten „Herbst der Reformen“ einläuten. Der könnte recht ruppig werden, wie ein Disput zwischen Merz und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) in dieser Woche gezeigt hat. Im Regierungslager wird schon vor einem „Winter des Stillstands“ gewarnt. Aber am Mittwoch wurde zunächst einmal das Verbindende betont.