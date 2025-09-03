Es gibt innenpolitisch durchaus einiges zu tun für Friedrich Merz. Die Zuschreibung, er sei ein Außenkanzler, hält er ohnehin für Quatsch. Und so soll nun die erste Kabinettssitzung im September sowie der Koalitionsausschuss am Mittwoch den von Merz angekündigten „Herbst der Reformen“ einläuten. Der könnte recht ruppig werden, wie ein Disput zwischen Merz und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) in dieser Woche gezeigt hat. Im Regierungslager wird schon vor einem „Winter des Stillstands“ gewarnt. Aber am Mittwoch wurde zunächst einmal das Verbindende betont.
KoalitionMerz und Bas versöhnen sich beim Bier
- Kanzler Merz und Arbeitsministerin Bas versöhnen sich nach dem „Bullshit"-Streit über den Sozialstaat bei einem Abendessen.
- Das Bundeskabinett beschließt ein Rekordpaket mit über einem Dutzend Gesetzentwürfen, darunter Energiekostenentlastungen und schärfere Asylregeln.
- Wegen der 30-Milliarden-Lücke im Bundeshaushalt 2027 soll jedes Ressort ein Prozent einsparen, nur das Verteidigungsministerium ist ausgenommen.
Mit einem Rekord an Vorlagen startet das Bundeskabinett in den September. Der Kanzler spricht sich nach dem „Bullshit“-Streit mit seiner Arbeitsministerin über den Sozialstaat aus. Auch nach dem Koalitionsausschuss bleiben ungelöste Fragen und Probleme.
Von Claus Hulverscheidt, Georg Ismar und Nicolas Richter, Berlin
Sozialpolitik:Ist der Sozialstaat nicht mehr finanzierbar? Das sagen die Zahlen
Friedrich Merz hat eine Debatte angestoßen, wie es um den deutschen Sozialstaat steht. Vier Grafiken zeigen, ob die Lage wirklich alarmierend ist – und wo künftig Ärger droht.
