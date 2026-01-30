Zum Hauptinhalt springen

Gesundheit500 Millionen Euro für den Kampf gegen Long Covid

Lesezeit: 2 Min.

Dorothee Bär (CSU), Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, hat eine „nationale Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen“ ausgerufen.
(Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Herzrasen, Schwindel, Blutdruckschwankungen: Hunderttausende Menschen in Deutschland leiden unter langfristigen Folgen von Virusinfektionen. Bundesministerin Dorothee Bär (CSU) will die Entwicklung von Diagnostik und Therapien massiv vorantreiben.

Von Valerie Höhne, Berlin

Es dauert ganze fünf Minuten, bevor Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) das Wort „Corona“ das erste Mal ausspricht. Sie hat auf der Pressekonferenz in Berlin schon „eine nationale Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen“ ausgerufen, sie hat das Sars-Virus und Influenza erwähnt. Auch sie können Auslöser für postinfektiöse Erkrankungen sein.

Coronavirus
Warum Post-Covid-Betroffene kaum Geld bekommen

Atemnot, Erschöpfung, Arbeitsunfähigkeit: Hunderttausende Post-Covid-Fälle sind bereits als arbeitsbedingt anerkannt. Doch nur die wenigsten Betroffenen bekommen dafür auch finanzielle Leistungen. Das zeigen neue Zahlen der Bundesregierung.

Von Anna Lea Jakobs

