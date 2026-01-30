Es dauert ganze fünf Minuten, bevor Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) das Wort „Corona“ das erste Mal ausspricht. Sie hat auf der Pressekonferenz in Berlin schon „eine nationale Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen“ ausgerufen, sie hat das Sars-Virus und Influenza erwähnt. Auch sie können Auslöser für postinfektiöse Erkrankungen sein.
Gesundheit500 Millionen Euro für den Kampf gegen Long Covid
Lesezeit: 2 Min.
Herzrasen, Schwindel, Blutdruckschwankungen: Hunderttausende Menschen in Deutschland leiden unter langfristigen Folgen von Virusinfektionen. Bundesministerin Dorothee Bär (CSU) will die Entwicklung von Diagnostik und Therapien massiv vorantreiben.
Von Valerie Höhne, Berlin
