Von der Leyen: Müssen mit Erneuerbaren und Atom weg vom Import fossiler Energie

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von ​der Leyen hat gefordert, dass sich die EU „mittelfristig“ vom Import von Öl und Gas löst. „Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass unsere große Abhängigkeit ​von importierter fossiler Energie uns verwundbar macht“, sagte von der Leyen am Montag in ⁠Berlin auf der CDU/CSU-Fraktionsklausur. „Seit Beginn der Krise im Mittleren Osten haben wir 27 Milliarden Euro mehr für Gas- ​und ​Ölimporte bezahlt, ohne ein einziges Molekül an Energie ‌zusätzlich zu bekommen.“ Diese Abhängigkeit müsse man ‌reduzieren, indem man günstigere Energie in Europa selbst produziere. „Jede Kilowattstunde hier erzeugter Energie ist ein Beitrag zu wirtschaftlicher ​Stabilität, zu bezahlbarer Energie ​und damit zur Unabhängigkeit Europas.“



Die ​Kommissionspräsidentin forderte dabei den Ausbau sowohl von erneuerbaren Energien als auch von Atomenergie. „Diese Energien werden in Europa erzeugt, sie belasten das Klima weit weniger“, sagte von der Leyen. Die Kernenergie sei zudem in der Lage, die Grundlast, also die Mindeststromnachfrage, abzudecken. Es gebe vor ‌allem mit neuen kleinen ‌modularen Reaktoren neue Perspektiven. Dazu werde in den ​USA, China, Japan, Kanada, Südkorea und Großbritannien geforscht. „Für uns ist wichtig, dass der ​Weg nach vorne bei der Energie Technologieneutralität ermöglicht. Deswegen ‌fördert die Europäische Union nicht nur massiv den Ausbau erneuerbarer Energien, der Batterien und moderner Netze, sondern investiert eben auch in die Forschung an modularen Kleinreaktoren.“ In der schwarz-roten Koalition ist dieser Weg umstritten. Während ⁠die Union sich für die Nutzung der ‌Kernkraft ausspricht, lehnt ‌die SPD dies ab.



Von der Leyen ist zu Gast bei der Klausur des Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. In den zweitägigen Beratungen soll es vor allem um die Lage der deutschen Wirtschaft sowie um die Außen- und Sicherheitspolitik gehen. Am Abend ist eine Aussprache mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zur allgemeinen politischen Lage geplant.