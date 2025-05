AfD-Abgeordnete fallen bei Wahl zu Vorsitzenden in Bundestagsausschüssen durch

Die Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag lässt auch in dieser Wahlperiode bislang keine AfD-Abgeordneten als Vorsitzende in Parlamentsausschüssen zu. Wie erwartet ist die Partei mit ihrer Kandidatin für den Vorsitz des mächtigen Haushaltsausschusses des Bundestages durchgefallen. Die vorgeschlagene AfD-Politikerin Ulrike Schielke-Ziesing bekam bei der konstituierenden Sitzung des Ausschusses in Berlin keine Mehrheit, teilte der Bundestag mit.



Auch in den Ausschüssen für Recht, Arbeit und Finanzen scheiterten die von der AfD-Fraktion vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten. Am Mittwochnachmittag und -abend sollten sich noch der Petitions- und Innenausschuss konstituieren, in denen die AfD ebenfalls die Vorsitzenden stellen will.



Bereits in der Wahlperiode zuvor hatten AfD-Abgeordnete in den Ausschüssen, für die sie nach parlamentarischer Gepflogenheit anteilig den Vorsitz hätten stellen sollen, als Kandidaten für den Vorsitz keine Mehrheit der Ausschussmitglieder erhalten.



Roland Preuß und Henrike Roßbach aus dem Berliner SZ-Büro erläutern die Hintergründe der Wahlen in den Ausschüssen (SZ Plus):