Hat die Verwandtenaffäre in der AfD nun erste Konsequenzen?

Die AfD ringt darum, wie sie mit der Verwandtenaffäre umgehen soll. Am Montag traf sich der Fraktionsvorstand zu seiner Sitzung, was dabei genau geschah, darüber gehen die Darstellungen auseinander. Zuerst berichtete die Bild-Zeitung, Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel habe den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD im Bundestag, Stefan Keuter, zum Rücktritt aus dem Fraktionsvorstand aufgefordert.



Doch Keuter widerspricht. Auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung, ob die Partei- und Fraktionschefin ihn zu diesem Schritt aufgefordert habe, sagte Keuter: „Hat Weidel nicht.“ Die Meldung der Bild entspreche nicht der Wahrheit. Weidels Frage, was er gedenke zu tun, sei eher in die Richtung gegangen, ob er sich von seiner Mitarbeiterin trennen würde, so Keuter. Auch ein Sprecher der Fraktion dementierte, dass Weidel Keuter zum Rücktritt aus dem Fraktionsvorstand aufgefordert hat. Laut dem Bericht der Bild blieb das Lager der Partei- und Fraktionschefin aber dabei, dass Weidel Keuter zum Rücktritt aufgefordert habe, Weidel habe sich „unmissverständlich geäußert“.



Nahezu täglich wird derzeit ein neuer Fall bekannt, bei dem Verwandte von AfD-Parlamentariern bei ihren Parteikollegen oder einer AfD-Landtagsfraktion beschäftigt sind. Das Nachrichtenportal T-Online berichtete in der vergangenen Woche, der Name einer Frau, die Keuter in seinem Büro beschäftige, stehe auch auf dem Klingelschild und dem Briefkasten seines Wohnsitzes in Duisburg. Die Journalistinnen und Journalisten beriefen sich dabei auf Aufnahmen, die ihnen vorlägen. Parteiintern sei die Beziehung seit Langem bekannt. Beide besuchten zudem gemeinsam parteiinterne Veranstaltungen, Geburtstagsfeiern und Empfänge. T-Online berief sich außerdem auf Privatfotos, die beide in Dubai und auf dem Oktoberfest zeigten.



Keuter bestätigte zwar die Anstellung der Frau, nicht aber eine Beziehung zu ihr. „Eine gemeinsame Haushaltsführung oder ein Zusammenleben“ bestritt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Dass sich ihr Name auf seinem Briefkasten und seinem Klingelschild befinde, habe „ausschließlich praktische Gründe“, er nehme vorübergehend die Post für die Frau entgegen.



Wie ein Sprecher der Fraktion am Montag mitteilte, hat der Fraktionsvorstand außerdem ein Ordnungsverfahren gegen den Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt eingeleitet. Er soll sein Mandat genutzt haben, um private Geschäfte mit Diamanten in China aufzubauen. Zudem wird ihm Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern vorgeworfen. Schmidt bestreitet das. Ende Dezember erhob er schwere Vorwürfe gegen den Landesvorstand Sachsen-Anhalt und drohte damit, Belege zu veröffentlichen. In der vergangenen Woche hatte sich der Bundesvorstand der AfD bereits einem Parteiausschlussverfahren gegen den 34-Jährigen angeschlossen.



Laut Geschäftsordnung der AfD-Fraktion muss Schmidt nun eine "angemessene Gelegenheit zur Stellungnahme" gegeben werden. Die Entscheidung über die Verhängung einer Ordnungsmaßnahme, die bis zum Ausschluss aus der Fraktion reicht, erfolgt laut Geschäftsordnung dann durch einen Beschluss des Fraktionsvorstandes oder die Fraktionsversammlung. Gefragt danach, ob er wisse, dass er aus der Fraktion fliegen soll, teilte Schmidt der SZ am Montagnachmittag mit, davon wisse er nur aus der Bild.