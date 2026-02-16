Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
AfD-Spitze gibt sich in Verwandtenaffäre zurückhaltend
Bundesregierung will Grenzkontrollen bis September verlängern
SPD will Social-Media-Verbot für Kinder unter 14
Linnemann will Schwelle für Spitzensteuersatz verschieben
Kritik an Einschnitten bei Integrationskursen verstummt nicht
Amelie Schmidt
Regierung will erst nach dem Sommer über Social-Media-Verbot für Kinder entscheiden
Die Bundesregierung will trotz Vorstößen aus SPD und CDU erst nach dem Sommer entscheiden, ob sie sich hinter ein Verbot von Social-Media-Plattformen für Kinder stellt. Eine im Bundesfamilienministerium eingesetzte Kommission werde ihre Ergebnisse im Sommer vorlegen. Man wolle diesen Ergebnissen nicht vorgreifen, zumal es sich um eine komplizierte Materie handelt, sagt ein Regierungssprecher.
Am Sonntag hatten führende SPD-Politiker aus Partei, Ländern und Bundestagsfraktion in einem Papier ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren und darüber hinaus ein abgestuftes Verfahren für verschiedene Altersgruppen vorgeschlagen. "Wir kommen an klaren Regeln und Einschränkungen, wie sie der SPD-Vorschlag unterbreitet, nicht mehr vorbei", sagte SPD-Co-Chef Lars Klingbeil dem Spiegel. "Der Schutz junger Menschen vor der Flut an Hass und Gewalt in sozialen Medien hat oberste Priorität."
Auch in der CDU gibt es entsprechende Forderungen. Das Thema soll beim anstehenden Bundesparteitag auf der Tagesordnung stehen. Medienaufsicht ist in Deutschland Ländersache. Der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, Thorsten Schmiege, hatte in der Debatte über jugendgefährdende Inhalte Social-Media-Anbietern bereits mit einem Verbot gedroht.
Am Sonntag hatten führende SPD-Politiker aus Partei, Ländern und Bundestagsfraktion in einem Papier ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren und darüber hinaus ein abgestuftes Verfahren für verschiedene Altersgruppen vorgeschlagen. "Wir kommen an klaren Regeln und Einschränkungen, wie sie der SPD-Vorschlag unterbreitet, nicht mehr vorbei", sagte SPD-Co-Chef Lars Klingbeil dem Spiegel. "Der Schutz junger Menschen vor der Flut an Hass und Gewalt in sozialen Medien hat oberste Priorität."
Auch in der CDU gibt es entsprechende Forderungen. Das Thema soll beim anstehenden Bundesparteitag auf der Tagesordnung stehen. Medienaufsicht ist in Deutschland Ländersache. Der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, Thorsten Schmiege, hatte in der Debatte über jugendgefährdende Inhalte Social-Media-Anbietern bereits mit einem Verbot gedroht.
AfD-Spitze gibt sich in Verwandtenaffäre zurückhaltend
Vorwürfe der Vetternwirtschaft erschüttern derzeit die AfD. Darüber, wie die in weiten Teilen rechtsextreme Partei mit der Affäre umgehen soll, hat am Montagmorgen der Bundesvorstand der AfD beraten – und sich laut Angaben eines Parteisprechers einstimmig auf ein Statement geeinigt. Demnach „begrüßt“ der Bundesvorstand der AfD „die Einsetzung einer Verhaltenskommission durch den AfD-Landesvorstand Sachsen-Anhalt und lässt die in den verschiedenen Parlamenten geltenden aktuellen Regelungen hinsichtlich der Anstellung von Familienangehörigen einheitlich vergleichen.“
Hintergrund sind Berichte, wonach gleich mehrere Bundes- und Landtagsabgeordnete der AfD in ihren Büros Verwandte ihrer Parteikollegen beschäftigen. Der Schwerpunkt der Berichterstattung lag zunächst vor allem auf Vorfällen aus Sachsen-Anhalt. So wurde etwa bekannt, dass der Vater des AfD-Spitzenkandidaten für die kommende Landtagswahl, Ulrich Siegmund, im Bundestagsbüro eines Parteikollegen arbeitet und dort pro Monat 7725 Euro erhält. In einer Nachricht an die Mitglieder meldete sich in der vergangenen Woche dann der dortige Landesvorstand zu Wort, schrieb etwa, das „wirkliche, seit Monaten gezahlte Gehalt“ von Ulrich Siegmunds Vater liege „signifikant“ unter der kolportierten Summe. Außerdem kündigte der Landesvorstand an, "eine Kommission für Verhalten im parlamentarischen Betrieb" ins Leben zu rufen. Diese solle sich mit den Anstellungsverhältnissen befassen, eine Verhaltensrichtlinie erarbeiten und Reformvorschläge für das Abgeordnetengesetz vorschlagen, heißt es in der Nachricht an die Mitglieder. Auf dieses Vorhaben bezieht sich nun die Bundesspitze in ihrem Statement.
Die Angelegenheit beschränkt sich allerdings nicht auf Sachsen-Anhalt. So arbeitet auch die Frau von Markus Frohnmaier, außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg, bei einem Parteikollegen im Bundestag. Auch Parteichef Tino Chrupalla ist in den Fokus geraten, weil er die Frau eines sächsischen Landtagsabgeordneten in seinen Wahlkreisbüros beschäftigt. Angesichts des Ausmaßes der aktuellen Affäre fällt die Reaktion der Parteispitze also sehr zurückhaltend aus. Dabei hieß es am Sonntag aus Kreisen des Bundesvorstandes noch: „Der Druck von der Basis ist sehr hoch gerade.“
Mehr Hintergründe zur Verwandtenaffäre erfahren Sie hier:
Hintergrund sind Berichte, wonach gleich mehrere Bundes- und Landtagsabgeordnete der AfD in ihren Büros Verwandte ihrer Parteikollegen beschäftigen. Der Schwerpunkt der Berichterstattung lag zunächst vor allem auf Vorfällen aus Sachsen-Anhalt. So wurde etwa bekannt, dass der Vater des AfD-Spitzenkandidaten für die kommende Landtagswahl, Ulrich Siegmund, im Bundestagsbüro eines Parteikollegen arbeitet und dort pro Monat 7725 Euro erhält. In einer Nachricht an die Mitglieder meldete sich in der vergangenen Woche dann der dortige Landesvorstand zu Wort, schrieb etwa, das „wirkliche, seit Monaten gezahlte Gehalt“ von Ulrich Siegmunds Vater liege „signifikant“ unter der kolportierten Summe. Außerdem kündigte der Landesvorstand an, "eine Kommission für Verhalten im parlamentarischen Betrieb" ins Leben zu rufen. Diese solle sich mit den Anstellungsverhältnissen befassen, eine Verhaltensrichtlinie erarbeiten und Reformvorschläge für das Abgeordnetengesetz vorschlagen, heißt es in der Nachricht an die Mitglieder. Auf dieses Vorhaben bezieht sich nun die Bundesspitze in ihrem Statement.
Die Angelegenheit beschränkt sich allerdings nicht auf Sachsen-Anhalt. So arbeitet auch die Frau von Markus Frohnmaier, außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg, bei einem Parteikollegen im Bundestag. Auch Parteichef Tino Chrupalla ist in den Fokus geraten, weil er die Frau eines sächsischen Landtagsabgeordneten in seinen Wahlkreisbüros beschäftigt. Angesichts des Ausmaßes der aktuellen Affäre fällt die Reaktion der Parteispitze also sehr zurückhaltend aus. Dabei hieß es am Sonntag aus Kreisen des Bundesvorstandes noch: „Der Druck von der Basis ist sehr hoch gerade.“
Mehr Hintergründe zur Verwandtenaffäre erfahren Sie hier:
Bundesregierung will Grenzkontrollen bis September verlängern
Die Kontrollen an Deutschlands Grenzen sollen über den Sommer hinaus verlängert werden. Das bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Demnach greift die Verlängerung ab dem 15. März für weitere sechs Monate. Die Verlängerung der Kontrollen sei notwendig, da die angestoßene Migrationswende nicht ausreichend sei, so der Sprecher weiter. Die Aufnahmesysteme in Deutschland seien weiterhin überfordert. „Und diese Überforderung müssen wir überwinden“, hieß es. Es brauche langfristig ein funktionierendes System der europäischen Außengrenzen.
Systematische Grenzkontrollen im Schengen-Raum sind grundsätzlich nicht vorgesehen. Daher müssen diese formell bei der EU-Kommission angemeldet und begründet werden. Die Kontrollen gibt es seit September 2024 wieder.
Lesen Sie dazu auch:
Systematische Grenzkontrollen im Schengen-Raum sind grundsätzlich nicht vorgesehen. Daher müssen diese formell bei der EU-Kommission angemeldet und begründet werden. Die Kontrollen gibt es seit September 2024 wieder.
Lesen Sie dazu auch:
Linke: Arbeitgeber sollen mehr in Rentenkasse einzahlen
Arbeitgeber sollten aus Sicht der Linken mehr in die Rentenversicherung einzahlen als Arbeitnehmer. Der Arbeitgeberanteil solle von heute 50 Prozent schrittweise auf 60 Prozent des fälligen Rentenbeitrags angehoben werden, heißt es in einem Thesenpapier. Die Linke schließt aus einem Gutachten des Wissenschaftlichen Diensts des Bundestags, dass dies rechtlich zulässig sei.
Bisher übernehmen Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils die Hälfte des Beitragssatzes von derzeit 18,6 Prozent des Bruttolohns. Um auf ein auskömmliches Rentenniveau zu kommen, sollen Arbeitnehmer aber zusätzlich privat vorsorgen. Die Linke sieht sie deshalb einseitig belastet.
"Seit Jahren tragen die Beschäftigten die Hauptlast für ihre Altersvorsorge", sagte Parteichefin Ines Schwerdtner. "Sie schuften ihr Leben lang, sollen privat vorsorgen und am Ende reicht die Rente kaum zum Leben." An die Adresse der Arbeitgeber sagte sie: "Wer von der Arbeit der Beschäftigten profitiert, muss sich auch angemessen an ihrer sozialen Absicherung beteiligen."
Bisher übernehmen Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils die Hälfte des Beitragssatzes von derzeit 18,6 Prozent des Bruttolohns. Um auf ein auskömmliches Rentenniveau zu kommen, sollen Arbeitnehmer aber zusätzlich privat vorsorgen. Die Linke sieht sie deshalb einseitig belastet.
"Seit Jahren tragen die Beschäftigten die Hauptlast für ihre Altersvorsorge", sagte Parteichefin Ines Schwerdtner. "Sie schuften ihr Leben lang, sollen privat vorsorgen und am Ende reicht die Rente kaum zum Leben." An die Adresse der Arbeitgeber sagte sie: "Wer von der Arbeit der Beschäftigten profitiert, muss sich auch angemessen an ihrer sozialen Absicherung beteiligen."
Schweitzer will einheitliches Deutschlandticket mit Passfoto
Rheinland-Pfalz' Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat in der Debatte um mehr Sicherheit fürs Zugpersonal ein optisch einheitliches Deutschlandticket mit Foto gefordert. Die Kollegen des in Rheinland-Pfalz zu Tode geprügelten Zugbegleiters hätten ihm im persönlichen Gespräch gesagt, es würde ihre Arbeit erleichtern, wenn sie nicht mehr die Pässe der Fahrgäste zusätzlich zum Ticket kontrollieren müssten, sagte Schweitzer in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“.
„Darum fordere ich auch ein einheitliches Deutschlandticket. Wir haben ganz viele Deutschlandtickets, die unterschiedlich aussehen, und ganz oft müssen die Zugbegleiter dann nach dem Personalausweis oder dem Reisepass fragen“, so Schweitzer. Die Umsetzung „kostet nicht viel Geld, das können wir ganz schnell machen“.
Auch mehr Personalpräsenz durch Doppelbesetzungen von Zügen und die Einführung von Bodycams seien dringend notwendig, aber es brauche noch mehr Vorschläge. Es sei sehr wichtig, jetzt schnell zu handeln. „Deshalb habe ich angeboten, dass wir schon am 5. März auf der Ministerpräsidentenkonferenz – die ich ja leite – dieses Thema Zugsicherheit auch auf die Tagesordnung zu setzen. Das wird auch sicherlich die Debatte noch mal weiter nach vorne bringen.“
„Darum fordere ich auch ein einheitliches Deutschlandticket. Wir haben ganz viele Deutschlandtickets, die unterschiedlich aussehen, und ganz oft müssen die Zugbegleiter dann nach dem Personalausweis oder dem Reisepass fragen“, so Schweitzer. Die Umsetzung „kostet nicht viel Geld, das können wir ganz schnell machen“.
Auch mehr Personalpräsenz durch Doppelbesetzungen von Zügen und die Einführung von Bodycams seien dringend notwendig, aber es brauche noch mehr Vorschläge. Es sei sehr wichtig, jetzt schnell zu handeln. „Deshalb habe ich angeboten, dass wir schon am 5. März auf der Ministerpräsidentenkonferenz – die ich ja leite – dieses Thema Zugsicherheit auch auf die Tagesordnung zu setzen. Das wird auch sicherlich die Debatte noch mal weiter nach vorne bringen.“
SPD will Social-Media-Verbot für Kinder unter 14
Die SPD hat in einem Impulspapier die Einführung eines Social-Media-Verbots für Kinder unter 14 Jahren gefordert. Die Partei schlägt vor, eine Altersverifikation mit Hilfe der App „EUDI-Wallet“ verpflichtend zu machen.
Kern des Vorschlags ist eine nach drei Altersgruppen abgestufte Regelung: Für unter 14-Jährige solle fortan ein vollständiges Verbot der Nutzung von Social-Media-Plattformen bestehen. Die Anbieter sollen verpflichtet werden, „den Zugang technisch wirksam zu unterbinden“. Verstöße durch die Plattformen müssten für diese schnelle und spürbare Konsequenzen haben.
Für unter 16-Jährige solle hingegen eine verpflichtende „Jugendversion der Plattformen“ gelten. Diese dürfe keine suchtverstärkenden Funktionen enthalten wie etwa Endlos-Scrollen, automatisches Abspielen von Inhalten oder Anreizsysteme, die intensive oder dauerhafte Nutzung belohnen. Zudem müsse eine Jugendversion ohne algorithmisch gesteuerte Feeds auskommen und dürfe Inhalte auch nicht mehr personalisiert ausspielen.
Jugendliche unter 16 sollen künftig ausschließlich über die „EUDI-Wallet“-App ihrer Erziehungsberechtigten Zugang zu Instagram und Co. haben. Bei der App (EU Digital Identity Wallet) handelt es sich um eine Art digitales Portemonnaie, in dem beispielsweise Personalausweis und Führerschein der Erziehungsberechtigten gespeichert sind.
Für alle Bürger ab 16 Jahren – also auch für Erwachsene – sollen künftig auf den digitalen Plattformen zudem algorithmische Empfehlungssysteme standardmäßig deaktiviert sein. Wollen Nutzer Inhalte durch Algorithmen vorgeschlagen bekommen, müssten sie sich also bewusst und aktiv dafür entscheiden. Auch diese Altersgruppe müsste sich dem Vorschlag entsprechend künftig vor der Nutzung mit „EUDI-Wallet“ verifizieren. Über die Altersbegrenzungen hinaus versteht die SPD ihren Vorschlag als eine größer angelegte „Rückkehr zum klassischen Social-Media-Prinzip“. Nutzer Sozialer Medien sollten künftig wieder selbst entscheiden können, was sie sehen wollen und was nicht.
Auch aus der CDU kamen zuletzt befürwortende Stimmen, was eine strengere Regulierung von Sozialen Medien betrifft. Familienministerin Karin Prien (CDU) hatte erklärt, ein Verbot bis zu einem bestimmten Alter könne sie sich persönlich vorstellen. Die CDU will auf ihrem Parteitag am kommenden Wochenende über das Thema diskutieren.
Gleich mehrere Länder wie Dänemark, Großbritannien, Frankreich und Spanien wollen dem Vorbild Australiens folgen, das vor zwei Monaten als erstes Land der Welt ein generelles Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige eingeführt hat. Die Kinder dürfen dort keine eigenen Social-Media-Accounts mehr haben.
Lesen Sie dazu auch:
Kern des Vorschlags ist eine nach drei Altersgruppen abgestufte Regelung: Für unter 14-Jährige solle fortan ein vollständiges Verbot der Nutzung von Social-Media-Plattformen bestehen. Die Anbieter sollen verpflichtet werden, „den Zugang technisch wirksam zu unterbinden“. Verstöße durch die Plattformen müssten für diese schnelle und spürbare Konsequenzen haben.
Für unter 16-Jährige solle hingegen eine verpflichtende „Jugendversion der Plattformen“ gelten. Diese dürfe keine suchtverstärkenden Funktionen enthalten wie etwa Endlos-Scrollen, automatisches Abspielen von Inhalten oder Anreizsysteme, die intensive oder dauerhafte Nutzung belohnen. Zudem müsse eine Jugendversion ohne algorithmisch gesteuerte Feeds auskommen und dürfe Inhalte auch nicht mehr personalisiert ausspielen.
Jugendliche unter 16 sollen künftig ausschließlich über die „EUDI-Wallet“-App ihrer Erziehungsberechtigten Zugang zu Instagram und Co. haben. Bei der App (EU Digital Identity Wallet) handelt es sich um eine Art digitales Portemonnaie, in dem beispielsweise Personalausweis und Führerschein der Erziehungsberechtigten gespeichert sind.
Für alle Bürger ab 16 Jahren – also auch für Erwachsene – sollen künftig auf den digitalen Plattformen zudem algorithmische Empfehlungssysteme standardmäßig deaktiviert sein. Wollen Nutzer Inhalte durch Algorithmen vorgeschlagen bekommen, müssten sie sich also bewusst und aktiv dafür entscheiden. Auch diese Altersgruppe müsste sich dem Vorschlag entsprechend künftig vor der Nutzung mit „EUDI-Wallet“ verifizieren. Über die Altersbegrenzungen hinaus versteht die SPD ihren Vorschlag als eine größer angelegte „Rückkehr zum klassischen Social-Media-Prinzip“. Nutzer Sozialer Medien sollten künftig wieder selbst entscheiden können, was sie sehen wollen und was nicht.
Auch aus der CDU kamen zuletzt befürwortende Stimmen, was eine strengere Regulierung von Sozialen Medien betrifft. Familienministerin Karin Prien (CDU) hatte erklärt, ein Verbot bis zu einem bestimmten Alter könne sie sich persönlich vorstellen. Die CDU will auf ihrem Parteitag am kommenden Wochenende über das Thema diskutieren.
Gleich mehrere Länder wie Dänemark, Großbritannien, Frankreich und Spanien wollen dem Vorbild Australiens folgen, das vor zwei Monaten als erstes Land der Welt ein generelles Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige eingeführt hat. Die Kinder dürfen dort keine eigenen Social-Media-Accounts mehr haben.
Lesen Sie dazu auch:
Klingbeil verteidigt Atom-Gespräche mit Frankreich
Vizekanzler Lars Klingbeil hat die Gespräche mit Frankreich über eine stärkere europäische atomare Abschreckung im Rahmen der Nato verteidigt. „Wir haben vor ein paar Wochen gesagt, wenn Frankreich uns Gespräche anbietet, dann sollten wir unter Freunden diese Gespräche auch führen“, sagte Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur. „Was das Ergebnis ist, das werden wir dann sehen.“
Der SPD-Vorsitzende betonte allerdings auch, dass Deutschland am System der nuklearen Abschreckung der Nato festhalte und keine eigenen Atomwaffen anschaffen werde. „Deutschland ist in einem internationalen Regelwerk mit dem Nichtverbreitungsvertrag. Das gilt für uns und da wird auch nicht dran gerüttelt“, sagte er. Der sogenannte Atomwaffensperrvertrag von 1970 sieht vor, dass nur die offiziellen Atommächte USA, Russland, Großbritannien, Frankreich und China Atomwaffen besitzen dürfen.
Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte den Europäern bereits im Jahr 2020 eine stärkere Zusammenarbeit bei der nuklearen Abschreckung auf Basis der französischen Atomwaffen angeboten. Die damalige Kanzlerin Angela (CDU) Merkel und ihr Nachfolger Olaf Scholz (SPD) hatten das skeptisch gesehen. Merz geht nun auf das Angebot ein. In seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagte er, dass er vertrauliche Gespräche mit Macron darüber führe.
Der SPD-Vorsitzende betonte allerdings auch, dass Deutschland am System der nuklearen Abschreckung der Nato festhalte und keine eigenen Atomwaffen anschaffen werde. „Deutschland ist in einem internationalen Regelwerk mit dem Nichtverbreitungsvertrag. Das gilt für uns und da wird auch nicht dran gerüttelt“, sagte er. Der sogenannte Atomwaffensperrvertrag von 1970 sieht vor, dass nur die offiziellen Atommächte USA, Russland, Großbritannien, Frankreich und China Atomwaffen besitzen dürfen.
Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte den Europäern bereits im Jahr 2020 eine stärkere Zusammenarbeit bei der nuklearen Abschreckung auf Basis der französischen Atomwaffen angeboten. Die damalige Kanzlerin Angela (CDU) Merkel und ihr Nachfolger Olaf Scholz (SPD) hatten das skeptisch gesehen. Merz geht nun auf das Angebot ein. In seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagte er, dass er vertrauliche Gespräche mit Macron darüber führe.
Linnemann will Schwelle für Spitzensteuersatz verschieben
Die SPD wird von dem neuen Vorschlag von Carsten Linnemann nicht begeistert sein. Der CDU-Generalsekretär spricht sich in der Bild am Sonntag für Entlastungen bei der Einkommensteuer aus. Von seinem Vorschlag würden allerdings besonders höhere Einkommen profitieren. „Ich plädiere dafür, dass der Spitzensteuersatz nicht schon bei 68 000 Euro Jahresbrutto greift“, sagte Linnemann, „sondern erst bei 80 000 Euro. So flachen wir den Mittelstandsbauch ab und sorgen für Entlastung.“ Es müsse bei der Einkommensteuer geliefert werden. Seine Partei müsse mit der SPD über ein Reformpaket reden, forderte er kurz vor dem CDU-Parteitag, der am Freitag in Stuttgart beginnt.
Eine Umsetzung peilt Linnemann demnach für die Mitte der Legislaturperiode an. „Jetzt kommen im März die Ergebnisse zum Thema Gesundheit, im Juni zum Thema Rente. Und ich finde, in diesen Diskussionen sollte auch das Thema Einkommensteuerreform auf die Agenda.“ Auf die Finanzierung angesprochen antwortete er, natürlich müsse Geld dafür da sein. Es sei die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen. Mit Blick auf die Sozialbeiträge sagte Linnemann, dass bereits eine Stabilisierung ein Erfolg wäre. „Wenn ich jetzt hier sitze und sage, ich verspreche, dass die Beiträge sinken oder stabil bleiben, ist das schwierig.“ Perspektivisch müsste man „wieder Richtung 40 Prozent, denn im Moment gehen wir auf 45 Prozent zu“. SPD-Forderungen nach neuen Sozialabgaben auf Miet- und Kapitaleinkünfte erteilte Linnemann berichten der Nachrichtenagenturen Reuters und dpa zufolge eine klare Absage.
Eine Umsetzung peilt Linnemann demnach für die Mitte der Legislaturperiode an. „Jetzt kommen im März die Ergebnisse zum Thema Gesundheit, im Juni zum Thema Rente. Und ich finde, in diesen Diskussionen sollte auch das Thema Einkommensteuerreform auf die Agenda.“ Auf die Finanzierung angesprochen antwortete er, natürlich müsse Geld dafür da sein. Es sei die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen. Mit Blick auf die Sozialbeiträge sagte Linnemann, dass bereits eine Stabilisierung ein Erfolg wäre. „Wenn ich jetzt hier sitze und sage, ich verspreche, dass die Beiträge sinken oder stabil bleiben, ist das schwierig.“ Perspektivisch müsste man „wieder Richtung 40 Prozent, denn im Moment gehen wir auf 45 Prozent zu“. SPD-Forderungen nach neuen Sozialabgaben auf Miet- und Kapitaleinkünfte erteilte Linnemann berichten der Nachrichtenagenturen Reuters und dpa zufolge eine klare Absage.
In Bezug auf die Bürgergeld-Reform spricht sich der CDU-Generalsekretär für weitere Verschärfungen aus. „Es gibt Menschen, die hier fünf bis zehn Stunden arbeiten und mit Bürgergeld aufstocken. So entsteht ein System, in dem legal Sozialleistungen abgegriffen werden.“ Damit müsse Schluss sein. Für die Zuverdienstregeln schlug er vor: Wer nur wenige Stunden arbeite, dem solle das Einkommen vollständig auf das Bürgergeld angerechnet werden. „Heute darf man die ersten 100 Euro behalten, danach werden 80 Prozent angerechnet – das setzt Anreize, wenig zu arbeiten. Das müssen wir umdrehen“, sagte Linnemann.
Kritik an Einschnitten bei Integrationskursen verstummt nicht
Die Kritik an geplanten finanziellen Einschnitten bei Integrationskursen lässt nicht nach. Am Samstag wandten sich der Deutsche Städtetag und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Natalie Pawlik (SPD), in Zeitungsinterviews gegen das Vorhaben von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). "Wir können nicht auf der einen Seite mehr Integration fordern von den Menschen und verlangen, dass sie schnellstmöglich arbeiten – und ihnen auf der anderen Seite die Möglichkeiten dazu verwehren, Deutsch zu lernen", sagte Pawlik der Frankfurter Rundschau. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge beschränkt auf Anweisung des Bundesinnenministeriums den Zugang zu Integrationskursen auf Personen, die einen dauerhaften Aufenthaltstitel in Deutschland und damit einen rechtlichen Anspruch auf den Kurs haben. Betroffen sind Asylbewerber im Verfahren, Geduldete, Migranten aus der EU sowie Flüchtlinge aus der Ukraine. Begründet wird die Beschränkung mit den Kosten für die Kurse. Dobrindts Parteifreund Stephan Mayer, innen- und rechtspolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe im Bundestag, verteidigte die Kürzungen im Deutschlandfunk.
Lesen Sie hier, warum SZ-Redakteurin Meredith Haaf die Entscheidung des Innenministeriums für falsch hält:
Lesen Sie hier, warum SZ-Redakteurin Meredith Haaf die Entscheidung des Innenministeriums für falsch hält:
Hubig gegen Absenkung der Strafmündigkeit
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) spricht sich gegen eine frühere Strafmündigkeit aus. Sie sei „klar dagegen“, die Strafmündigkeit unter 14 Jahre zu senken sagte Hubig der Rheinischen Post. „Kinder gehören nicht ins Gefängnis und nicht vors Strafgericht.“ Der gewaltsame Tod eines 14-Jährigen in Dormagen, bei dem der Tatverdächtige zwölf Jahre alt ist, hatte eine Diskussion um das Jugendstrafrecht ausgelöst.
Hubig sagte, natürlich müsse die Rechtsordnung reagieren, wenn ein Kind eine schwere Straftat begehe. „Aber dann sind in erster Linie Jugendhilfe und Familiengerichte gefragt“, sagte die SPD-Politikerin. „Es muss darum gehen, das Kind zu unterstützen und zu erziehen, um es auf die richtige Bahn zu lenken. Im Gefängnis ist es fehl am Platz.“
Hubig sagte, natürlich müsse die Rechtsordnung reagieren, wenn ein Kind eine schwere Straftat begehe. „Aber dann sind in erster Linie Jugendhilfe und Familiengerichte gefragt“, sagte die SPD-Politikerin. „Es muss darum gehen, das Kind zu unterstützen und zu erziehen, um es auf die richtige Bahn zu lenken. Im Gefängnis ist es fehl am Platz.“
Amelie Schmidt
DAAD muss Arbeit in Russland einstellen, Kritik von Wadephul
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) stellt seine Arbeit in Russland ein. Das russische Justizministerium hatte den DAAD am Dienstag zur „unerwünschten Organisation“ erklärt. Außenminister Johann Wadephul (CDU) kritisiert das faktische Verbot mit scharfen Worten: „Wir verurteilen diese Maßnahme auf das Schärfste. Sie ist völlig unbegründet“, sagte der CDU-Politiker am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Er ergänzte: „Wir fordern Russland auf, diese Maßnahme umgehend zurückzunehmen.“ Der Außenminister beobachte mit Sorge, dass die Wissenschaftsfreiheit in Russland immer stärker eingeschränkt werde. „Russland schafft so bewusst eine Atmosphäre der Angst und der Isolation. Kontakte mit dem Ausland werden zunehmend kriminalisiert“, fügt Wadephul hinzu. „Das ist kein wirklicher Friedenswillen, das ist kein Wille der Verständigung, den wir in Russland hier sehen.“
Das DAAD-Büro in Moskau sowie das vom DAAD verantwortete „Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus“ Moskau werde nun schließen, kündigte DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee an. Für russische Staatsbürger bedeutet die Einstufung, dass sie bei Kontakt mit der deutschen Organisation Gefahr laufen, strafrechtlich verfolgt zu werden. Die Beendigung der DAAD-Stipendien für russische Studierende, Promovierende und Wissenschaftler in Deutschland solle nicht für diejenigen gelten, die bereits in Deutschland sind, so der Dienst.
Der Deutsche Akademische Austauschdienst ist nach eigenen Angaben die weltweit größte Förderorganisation für den internationalen Austausch von Studierenden, Forschenden und Hochschulpersonal. Aktuell sind den Angaben zufolge rund 200 russische Staatsbürger mit einem DAAD-Stipendium für ein Studium oder einen Forschungsaufenthalt in Deutschland.
Das DAAD-Büro in Moskau sowie das vom DAAD verantwortete „Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus“ Moskau werde nun schließen, kündigte DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee an. Für russische Staatsbürger bedeutet die Einstufung, dass sie bei Kontakt mit der deutschen Organisation Gefahr laufen, strafrechtlich verfolgt zu werden. Die Beendigung der DAAD-Stipendien für russische Studierende, Promovierende und Wissenschaftler in Deutschland solle nicht für diejenigen gelten, die bereits in Deutschland sind, so der Dienst.
Der Deutsche Akademische Austauschdienst ist nach eigenen Angaben die weltweit größte Förderorganisation für den internationalen Austausch von Studierenden, Forschenden und Hochschulpersonal. Aktuell sind den Angaben zufolge rund 200 russische Staatsbürger mit einem DAAD-Stipendium für ein Studium oder einen Forschungsaufenthalt in Deutschland.
Regierung will UN-Kritik an Meinungsfreiheit in Deutschland ernst nehmen
Kritische Äußerungen zur Meinungsfreiheit in Deutschland durch die zuständige UN-Sonderberichterstatterin nimmt die Bundesregierung nach eigener Darstellung sehr ernst. Es greife aber zu kurz, aktuell nur die negativen Aspekte herauszugreifen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin. Der Besuch von Sonderberichterstatterin Irene Khan sei insgesamt sehr positiv abgelaufen, und man wolle nun den abschließenden Bericht Khans im Juni abwarten, so der Sprecher weiter.
Khan war vom 26. Januar bis 6. Februar in Leipzig, Dresden, Köln, Düsseldorf, Karlsruhe und Berlin. Es war der erste offizielle Besuch eines UN-Sonderberichterstatters für Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung in Deutschland.
Nach ihrem Besuch hatte sie resümiert, dass sich Deutschland an einem „Scheideweg für die Meinungsfreiheit“ befinde. „Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Feindlichkeit gegenüber Migranten und Migrantinnen und geschlechtsspezifischer Hass haben zugenommen“, sagte Khan. Deutschland müsse der „Schaffung sicherer, inklusiver Räume für die Diskussion vielfältiger Meinungen Priorität einräumen“. Khan ist seit August 2020 Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit im Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR).
Khan war vom 26. Januar bis 6. Februar in Leipzig, Dresden, Köln, Düsseldorf, Karlsruhe und Berlin. Es war der erste offizielle Besuch eines UN-Sonderberichterstatters für Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung in Deutschland.
Nach ihrem Besuch hatte sie resümiert, dass sich Deutschland an einem „Scheideweg für die Meinungsfreiheit“ befinde. „Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Feindlichkeit gegenüber Migranten und Migrantinnen und geschlechtsspezifischer Hass haben zugenommen“, sagte Khan. Deutschland müsse der „Schaffung sicherer, inklusiver Räume für die Diskussion vielfältiger Meinungen Priorität einräumen“. Khan ist seit August 2020 Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit im Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR).
Amelie Schmidt
Umweltminister nennt Trumps Treibhausgas-Entscheidung „ideologisch motiviert“
Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat den klimapolitischen Kurs der US-Regierung unter Präsident Donald Trump kritisiert. Die Entscheidung, eine zentrale Grundlage zur Regulierung von Treibhausgasen aufzuheben, sei ideologisch motiviert, sagte Schneider im Deutschlandfunk. Was die US-Administration mache, sei das Gegenteil zu dem Vorgehen in Europa, „weil es ideologisch getrieben ist und vor allen Dingen es darum geht, Geschäfte zusätzlich zu machen über Öl- und Gasverkauf.“
Die US-Umweltbehörde EPA will ihre bisherige wissenschaftliche Feststellung zurücknehmen, wonach Treibhausgase eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Diese sogenannte „Endangerment Finding“ aus dem Jahr 2009 ist die zentrale rechtliche Grundlage dafür, dass CO₂ und andere Treibhausgase in den USA nach dem Luftreinhaltegesetz reguliert werden dürfen. Die USA sind nach China der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen weltweit.
Europa verfolge dagegen einen anderen Ansatz, betonte Schneider. „Wir haben ja einen anderen Kurs, und der ist, auf wissenschaftlicher Basis fundierte Entscheidungen zu treffen, die verantwortbar für die Menschen in Europa oder in der Welt sind.“ Die EU halte an ihren Klimazielen fest. „Wir stehen zum Klimaschutz. Wir reduzieren jedes Jahr die Emission.“
Die US-Umweltbehörde EPA will ihre bisherige wissenschaftliche Feststellung zurücknehmen, wonach Treibhausgase eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Diese sogenannte „Endangerment Finding“ aus dem Jahr 2009 ist die zentrale rechtliche Grundlage dafür, dass CO₂ und andere Treibhausgase in den USA nach dem Luftreinhaltegesetz reguliert werden dürfen. Die USA sind nach China der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen weltweit.
Europa verfolge dagegen einen anderen Ansatz, betonte Schneider. „Wir haben ja einen anderen Kurs, und der ist, auf wissenschaftlicher Basis fundierte Entscheidungen zu treffen, die verantwortbar für die Menschen in Europa oder in der Welt sind.“ Die EU halte an ihren Klimazielen fest. „Wir stehen zum Klimaschutz. Wir reduzieren jedes Jahr die Emission.“
AfD-Chef Chrupalla beschäftigt Ehefrau eines Parteikollegen
Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla beschäftigt nach eigenen Angaben in seinen Bürgerbüros die Ehefrau des sächsischen Landtagsabgeordneten Robert Kuhnert. Problematisch sei das nicht, schreibt Chrupalla, der sich den Vorsitz der Partei und der AfD-Bundestagsfraktion mit Alice Weidel teilt, auf der Plattform X. Die Frau koordiniere in den Büros in Weißwasser und Niesky für ihn Bürgeranfragen und Besucherfahrten zum Bundestag. Seinen Post überschrieb Chrupalla mit den Worten „Aus aktuellem Anlass“. Zuvor hatte der MDR über die Verbindungen berichtet.
In Sachsen-Anhalt waren zuletzt mehrere Fälle bekannt geworden, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern bei anderen Bundestagsabgeordneten beschäftigt worden sind. Chrupalla hatte mit Blick darauf zuletzt von einem „Störgefühl“ gesprochen. Es handle sich zwar um Verträge, die rechtskräftig und nicht zu beanstanden seien, sagte er. Aber: „Ein Geschmäckle hat's.“
Die Mitarbeiterin ist demnach seit 2017 bei ihm angestellt, ihr Ehemann wurde 2019 in den Landtag gewählt. „Wir sind weder miteinander verwandt, noch bestehen Überkreuzbeschäftigungen in seinem Büro“, führt Chrupalla weiter aus und schreibt in Bezug auf seine eigene Familie: „Bei uns zu Hause sind wir uns einig, einer in der Politik ist genug.“ Roberto Kuhnert, der Ehemann von Chrupallas langjähriger Mitarbeiterin, ist laut der Website des sächsischen Landtags seit 2015 Mitglied der AfD. Mit Chrupalla teilt er sich, wie dem Internetauftritt des AfD-Kreisverbandes Görlitz zu entnehmen ist, die Bürgerbüros in Niesky und Weißwasser.
In Sachsen-Anhalt waren zuletzt mehrere Fälle bekannt geworden, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern bei anderen Bundestagsabgeordneten beschäftigt worden sind. Chrupalla hatte mit Blick darauf zuletzt von einem „Störgefühl“ gesprochen. Es handle sich zwar um Verträge, die rechtskräftig und nicht zu beanstanden seien, sagte er. Aber: „Ein Geschmäckle hat's.“
Die Mitarbeiterin ist demnach seit 2017 bei ihm angestellt, ihr Ehemann wurde 2019 in den Landtag gewählt. „Wir sind weder miteinander verwandt, noch bestehen Überkreuzbeschäftigungen in seinem Büro“, führt Chrupalla weiter aus und schreibt in Bezug auf seine eigene Familie: „Bei uns zu Hause sind wir uns einig, einer in der Politik ist genug.“ Roberto Kuhnert, der Ehemann von Chrupallas langjähriger Mitarbeiterin, ist laut der Website des sächsischen Landtags seit 2015 Mitglied der AfD. Mit Chrupalla teilt er sich, wie dem Internetauftritt des AfD-Kreisverbandes Görlitz zu entnehmen ist, die Bürgerbüros in Niesky und Weißwasser.
Schloss Meseberg zukünftig nicht mehr Gästehaus der Bundesregierung
Nach 20 Jahren wird Schloss Meseberg in Brandenburg nicht mehr als Gästehaus der Bundesregierung genutzt werden. Das teilt die Bundesregierung in einer Pressemitteilung mit. Der Vertrag mit der Messerschmitt-Stiftung werde von Februar 2027 an auslaufen, hieß es weiter. Die Stiftung hatte das Schloss zum symbolischen Preis von einem Euro an die Bundesregierung vermietet.
Schloss Meseberg wurde von 2007 an von der Bundesregierung genutzt. Es diente als Veranstaltungsort für den Empfang von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Klausurtagungen der Bundesregierung. Zuletzt war die Häufigkeit, mit der Schloss Meseberg durch die Bundesregierung genutzt wurde, allerdings zurückgegangen. Als problematisch habe sich dabei die Entfernung von Berlin erwiesen, heißt es in der Erklärung. Das Schloss liegt etwa 70 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Zudem kommen Kosten für den Unterhalt und Betrieb des Schlosses. Mit dem Auslaufen des Vertrages entfallen „künftig Kosten für Unterhalt, Betrieb und Sicherung des Schlosses, die das Bundeskanzleramt seit Nutzungsbeginn getragen hat“.
In Zukunft sollen "hochrangige Veranstaltungsformate in verschiedenen, dem Anlass angemessenen Veranstaltungsorten oder auch dem voraussichtlich Ende 2028 fertiggestellten Veranstaltungsbereich im Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes durchgeführt werden". Die Kosten für die Anmietung externer Veranstaltungsorte sollen deutlich unter den Kosten für den Unterhalt von Schloss Meseberg liegen.
Schloss Meseberg wurde von 2007 an von der Bundesregierung genutzt. Es diente als Veranstaltungsort für den Empfang von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Klausurtagungen der Bundesregierung. Zuletzt war die Häufigkeit, mit der Schloss Meseberg durch die Bundesregierung genutzt wurde, allerdings zurückgegangen. Als problematisch habe sich dabei die Entfernung von Berlin erwiesen, heißt es in der Erklärung. Das Schloss liegt etwa 70 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Zudem kommen Kosten für den Unterhalt und Betrieb des Schlosses. Mit dem Auslaufen des Vertrages entfallen „künftig Kosten für Unterhalt, Betrieb und Sicherung des Schlosses, die das Bundeskanzleramt seit Nutzungsbeginn getragen hat“.
In Zukunft sollen "hochrangige Veranstaltungsformate in verschiedenen, dem Anlass angemessenen Veranstaltungsorten oder auch dem voraussichtlich Ende 2028 fertiggestellten Veranstaltungsbereich im Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes durchgeführt werden". Die Kosten für die Anmietung externer Veranstaltungsorte sollen deutlich unter den Kosten für den Unterhalt von Schloss Meseberg liegen.
Schloss Meseberg in Brandenburg. Foto: Reuters