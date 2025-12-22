Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Ministerin Reiche: „Wir müssen in Deutschland insgesamt mehr arbeiten“
Günther für bundesweite Zuckersteuer
Justizministerin Hubig plant Speicherung von IP-Adressen für drei Monate
Bundesrat stimmt Wehrdienst, schärferer Migrationspolitik, Steuerentlastungen und Lachgas-Verbot zu
Bundesrat billigt Rentenpaket
Philipp Saul
SPD-Mitgliederbegehren gegen Bürgergeld nimmt erste Hürde
Die Gegner von Verschärfungen beim Bürgergeld können jetzt offiziell ein Mitgliederbegehren in der SPD starten. Sie haben ausreichend Unterschriften für die formale Einleitung zusammen, wie eine Parteisprecherin bestätigte. Damit ist die erste Hürde genommen. Das Quorum lag bei einem Prozent der Parteimitglieder, das sind um die 3500 Unterschriften.
Dimitri Taube
Ministerin Reiche: „Wir müssen in Deutschland insgesamt mehr arbeiten“
Angesichts der schwachen Konjunktur spricht sich Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) für umfassende Reformen aus, die weit über den schwarz-roten Koalitionsvertrag hinausgehen. „Wir müssen Deutschland wieder zurück auf die Überholspur bringen“, sagte Reiche dem Nachrichtenportal t-online. Der Kernpunkt sei: „Wir müssen in Deutschland insgesamt mehr arbeiten.“
„Es kann nicht sein, dass Unternehmen, die einerseits beklagen, keinen Nachwuchs zu haben, im gleichen Zuge gut qualifizierte Arbeitnehmer ab 61 in Altersteilzeit schicken.“Katherina Reiche
Zugleich forderte die Ministerin, den Kündigungsschutz zu lockern. „Wir brauchen einen flexibleren Kündigungsschutz, der die Schwachen schützt, es den Unternehmen aber vor allem im Hochlohnbereich ermöglicht, schneller Personal abzubauen, wenn sie müssen. Das hilft Unternehmen, sich zügiger an neue Marktsituationen anzupassen und zu restrukturieren.“
Michelle Ostwald
Spahn: Jedes Vorhaben auf Nutzen fürs Wachstum prüfen
Der Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn hat mehr Wirtschaftswachstum zur "Schicksalsfrage dieses Landes" erklärt und will jedes neue Koalitionsvorhaben daran messen. "2026 muss ein Jahr des Wachstums werden und nicht ein Jahr neuer Schulden", sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Damit wachse auch wieder die Zuversicht der Bürger. Dazu gehöre die Senkung oder zumindest Stabilisierung der Sozialversicherungsbeiträge, damit sich die Personalkosten der Unternehmen nicht verteuerten.
"Wir müssen mehr als bisher jedes einzelne Vorhaben auf die Frage überprüfen: Dient es dem Wachstum oder nicht? Das muss der Maßstab für unsere Gesetzgebung sein", erklärte Spahn.
"Wir müssen mehr als bisher jedes einzelne Vorhaben auf die Frage überprüfen: Dient es dem Wachstum oder nicht? Das muss der Maßstab für unsere Gesetzgebung sein", erklärte Spahn.
Philipp Saul
Günther für bundesweite Zuckersteuer
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) drängt auf die Einführung einer bundesweiten Steuer für besonders zuckerhaltige Lebensmittel. Sein Bundesland werde zu Beginn des kommenden Jahres eine entsprechende Initiative im Bundesrat starten, kündigte Günther im Interview mit der Welt an. Auch auf dem kommenden Bundesparteitag der CDU im Februar soll das Thema eingebracht werden.
Seit Wochen gibt es überall Süßes, Süßes, Süßes. Noch verheimlicht unsere Kolumnistin den eigenen Lebkuchen-Zimtstern-Konsum vor ihrer Tochter. Andererseits: Haben gute Vorbilder jemals was gebracht?
Anna Bolten
Justizministerin Hubig plant Speicherung von IP-Adressen für drei Monate
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will, das Internetanbieter IP-Adressen künftig drei Monate speichern, wie aus einem Gesetzesentwurf hervorgeht. „Bei Kinderpornografie, Online-Betrug und strafbarem Hass im Netz gilt bisher: Täter kommen viel zu oft davon. Das wollen wir ändern“, sagte Hubig der Bild am Sonntag, die zuerst über den Gesetzesentwurf berichtet hatte. IP-Adressen seien oft die einzigen Spuren, die Täter im digitalen Raum hinterlassen, sagte die Ministerin der Zeitung. Die IP-Adressen-Speicherung soll Ermittlern helfen, digitale Spuren später noch verfolgen zu können.
Anna Bolten
Auswärtiges Amt: Mehr als 100 000 Visa zum Familiennachzug erteilt
Trotz deutlicher Verschärfungen der schwarz-roten Bundesregierung wurden in diesem Jahr mehr als 100 000 Visa zum Familiennachzug erteilt. Das geht aus Zahlen des Auswärtigen Amts hervor, über die die Welt am Sonntag berichtete. Demnach wurden bis Ende November allein bezogen auf die fünf Staatsangehörigkeiten mit den meisten Anträgen 101 756 Visa bewilligt. Dazu gehörten Menschen aus der Türkei (14 907) und Syrien (13 148), aus Indien (9 286) sowie Menschen aus Kosovo (7 143) und aus Albanien (4 426).
In etwas mehr als einem Drittel der Fälle (37 227) ging es um Visa für den Nachzug von Kindern zu ihren Eltern. Etwa 3 500 Visa wurden wiederum erteilt, damit Eltern zu ihren Kindern ziehen können. Am häufigsten wurden mit 44 426 Fällen Visa für Ehepartner von in Deutschland lebenden Ausländern vergeben. Weitere 16 298 Visa bewilligt, damit jemand zu einem Ehepartner mit deutschem Pass ziehen konnte.
Das Nachzugsrecht gilt meist nur für die Kernfamilie, also Ehepartner und minderjährige Kinder. Ausnahmen gibt es für wenige Härtefälle und seit einer Ampel-Reform im März 2024 für Eltern und Schwiegereltern von Hochqualifizierten und Fachkräften, die den Lebensunterhalt der ganzen Familie eigenständig sichern können.
Im Juli hatte die Bundesregierung den Familiennachzug zu Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus – anders als bei anerkannten Flüchtlingen – für zwei Jahre ausgesetzt. Nur in „Härtefällen“ sollen subsidiär Schutzberechtigte, zu denen viele Menschen aus Syrien fallen, noch Ehepartner, minderjährige Kinder und im Fall unbegleiteter Minderjährige die Eltern nachholen dürfen.
Eine Flüchtlingsfamilie in Frankfurt in 2023. Boris Roessler/dpa
Anna Bolten
Bundesrat stimmt Wehrdienst, schärferer Migrationspolitik, Steuerentlastungen und Lachgas-Verbot zu
Ein ganzer Schwung Gesetze liegt der Länderkammer am heutigen Freitag vor. Darunter auch einige, die umstritten waren. Folgende Gesetze hat der Bundesrat nun nach dem Bundestag ebenfalls gebilligt:
- Den neuen Wehrdienst: Ab Januar 2026 erhalten alle 18-Jährigen ab dem Jahrgang 2008 ein Informationsschreiben der Bundeswehr. Männer sind dann verpflichtet, einen Fragebogen auszufüllen, der unter anderem ihr Interesse an einem Dienst bei der Bundeswehr abfragt. Für Frauen ist das Ausfüllen des Fragebogens freiwillig.
- Verschärfungen in der Asyl- und Integrationspolitik: Die Bundesregierung kann für schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen künftig ohne Zustimmung der Bundesländer sogenannte sichere Herkunftsstaaten bestimmen. Die Pflichtverteidigung durch einen Anwalt in Verfahren zur Abschiebehaft oder Ausreisegewahrsam wird abgeschafft.
- Steuerentlastungen für Berufspendler und die Gastronomie: Das Gesetzespaket umfasst jährliche Entlastungen von knapp fünf Milliarden Euro. Es soll zum 1. Januar 2026 in Kraft treten. Es sieht auch Vergünstigungen für Gewerkschaftsbeiträge, Parteispenden und Pauschalen für das Ehrenamt vor.
- Lachgas, das zusehends als Partydroge kursiert, ist künftig für Kinder und Jugendliche in Deutschland verboten. Auch die Verfügbarkeit chemischer K.o-Tropfen, die als „Vergewaltigungsdroge“ eingesetzt werden, wird künftig beschränkt.
Anna Bolten
Bundesrat billigt Rentenpaket
Der Bundesrat stimmte am Freitag dem von der Bundesregierung beschlossenen Rentenpaket zu. Das Gesetz kann somit nach Ausfertigung durch den Bundespräsidenten am 1. Januar in Kraft treten. Die Bundesländer billigten den Plan, der eine sogenannte Haltelinie für das Rentenniveau bis 2031 bei 48 Prozent vorsieht. Eine Haltelinie beim Rentenniveau galt bisher nur bis zu diesem Jahr. Außerdem stimmte der Bundesrat zu, die Mütterrente auszuweiten, also die Anrechnung von Kindererziehungszeiten bei der Rentenberechnung.
Anna Bolten
Bundestag billigt Gesetz für stabile Kassenbeiträge
Die Beiträge zur Krankenkasse für Versicherte sollen im kommenden Jahr nicht zu stark steigen. Der Bundestag hat einem entsprechenden Sparpaket zugestimmt.
Der gesamte Beitrag zur Krankenversicherung, den sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen, umfasst daneben den allgemeinen Satz von 14,6 Prozent. Bei Anhebungen des Zusatzbeitrags gibt es ein Sonderkündigungsrecht für Mitglieder. Erst Anfang 2025 hatte es eine Welle kräftiger Erhöhungen gegeben.
Philipp Saul
Abgeordnete lehnen vom BSW geforderte Neuauszählung der Bundestagswahl ab
Der Bundestag hat die vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) geforderte Neuauszählung der Bundestagswahl endgültig abgelehnt. Mit großer Mehrheit folgten die Abgeordneten am Abend einer entsprechenden Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses. Das BSW, das bei der Wahl am 23. Februar äußerst knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war, wird nun aller Voraussicht nach vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.
Anna Bolten
Bericht: Dobrindt will Aufnahme von Afghanen nach Deutschland schnell abschließen
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will möglichst bis Jahresende 535 Afghaninnen und Afghanen mit einer rechtsverbindlichen Aufnahmezusage aus Pakistan nach Deutschland holen. Von diesen befänden sich 460 Menschen im sogenannten Bundesaufnahmeprogramm und 75 im Ortskräfteprogramm, sagte der Minister dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.
Michael Bauchmüller
Merz richtet seine Botschaften nicht nur an den Bundestag
Der Bundeskanzler spricht nicht gerade mitreißend, er gestikuliert nicht, aber er setzt seinen Punkt: Entschlossenheit. Jedenfalls lassen sich aus seiner Regierungserklärung sowohl in Washington als auch in Moskau Schlüsse ziehen – und viel spricht dafür, dass Friedrich Merz‘ Botschaften mindestens so sehr nach dort gerichtet waren wie an den Bundestag.
Lesen Sie mehr zu Merz' Regierungserklärung mit SZ Plus.
Valerie Höhne
Spahn teilt gegen AfD aus
Unionsfraktionschef Jens Spahn sagt, Europa habe "eine Stärke, die wir zu vergessen drohten", nun aber, angesichts der Bedrohung durch Russland würde man sich darauf besinnen. Deutschland im Besonderen. Die Bundesregierung baue die Bundeswehr zur "stärksten konventionellen Armee Europas" aus.
Michael Bauchmüller
Grünen-Politikerin Dröge wirft Merz Gleichgültigkeit bei Umweltpolitik vor
Für die Grünen tritt Katharina Dröge ans Pult, mit einer richtig grünen Rede. Nur am Anfang spricht sie über die Ukraine, dann nimmt sie Kanzler Merz wegen seiner Umweltpolitik ins Gebet. Keinen einzigen Vorstoß für Klima oder Umwelt habe er bisher gemacht, stattdessen werde die Umweltpolitik von ihm gehäckselt. „Spüren Sie diese Gleichgültigkeit?“, ruft Dröge. „Mich macht das traurig.“ Und um ihm wirklich zuzusetzen, hält sie ihm noch Angela Merkel vor: „Wir schaffen das, das wäre ein Satz für einen Kanzler. Statt nach Brüssel „Bettelbriefe“ für Verbrennermotoren zu schreiben, solle er „einfach mal die Ärmel hochkrempeln für die Elektromobilität“, verlangt Dröge. Wobei Merkel auch immer eine Alliierte des Verbrenners war.
Michael Bauchmüller
Miersch zum Einsatz deutscher Soldaten: „Wir schließen hier nichts aus“
Die Koalition präsentiert sich in seltener Einheit, an diesem Nachmittag, etwa in Person von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch. „Fest steht, dass wir an Ihrer Seite stehen“, sagt er an Kanzler Friedrich Merz gerichtet. „Ausdrücklich“ dankt er Merz für seine diplomatischen Bemühungen, für die Verhandlungen in Brüssel wünscht er „viel Kraft und Erfolg“. Die Ukraine könne sich auf die große Koalition verlassen. Alles Weitere müsse dann der Bundestag beraten – etwa die Frage, „wie, wann und wo“ auch deutsche Soldaten für die Sicherung des Friedens nötig werden könnten. Wenn es denn so weit kommt. „Wir schließen hier nichts aus“, sagt Miersch.