Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Antisemitismus-Streit in der Linken weitet sich aus
Hubertz: Mutterschutz auch für Selbständige muss kommen
Steinmeier: Demokratie von zwei Seiten bedroht
Union, SPD und Grüne reagieren auf Chatgruppe der EVP mit Rechten
Bundesregierung: Nahost-Krieg „ist nicht der Krieg der Nato“
Ifo-Institut: 95 Prozent des Sondervermögens 2025 zweckentfremdet
Die im Jahr 2025 von der Bundesregierung neu aufgenommenen Schulden für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur sind nach einer Berechnung des Münchner Ifo-Instituts zu 95 Prozent für andere Zwecke genutzt worden. Mit den Mitteln seien fast ausschließlich Haushaltslöcher gestopft worden, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest laut Mitteilung an diesem Dienstag. Dies sei „ein großes Problem“, da das Geld in zusätzliche Investitionen fließen sollte, die das Wirtschaftswachstum langfristig stützen.
Im März vergangenen Jahres hatte der Bundestag ein Sondervermögen über 500 Milliarden Euro eingerichtet, mit dem zusätzliche Investitionen in Schulen und Kitas, Bahnstrecken und Straßen, Forschung und Digitalisierung sowie für das Erreichen der Klimaneutralität bis 2045 finanziert werden sollten. Bis Jahresende konnte der Bund nach eigenen Angaben bereits 24 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen investieren. Nach Berechnungen des Ifo-Instituts lagen die tatsächlichen Investitionen des Bundes 2025 jedoch nur um 1,3 Milliarden Euro über den Investitionen von 2024. Damit ergebe sich eine Lücke von etwa 23 Milliarden Euro an neuen Schulden, die nicht in zusätzliche Investitionen geflossen seien.
Die Zweckentfremdung entsteht laut dem Institut dadurch, dass die Regierung die Investitionssumme im Kernhaushalt 2025 gegenüber 2024 reduziert hat. Einzelne Posten aus dem Kernhaushalt seien in das Sondervermögen verschoben worden, wodurch im Kernhaushalt weniger investiert worden sei als in den Vorjahren. „Ein großer Teil der Investitionen im Sondervermögen ist deshalb nicht zusätzlich“, sagte Emilie Höslinger, Forscherin am Ifo-Zentrum für Makroökonomik und Befragungen, laut Mitteilung.
„Die Bundesregierung hat in Zukunft die Möglichkeit, die Quote der Zweckentfremdung zu senken“, sagte Ifo-Fachreferent Max Lay. Dazu müssten vor allem die Investitionsausgaben im Kernhaushalt erhöht werden, sonst könne man nicht von zusätzlichen Investitionen durch das Sondervermögen sprechen.
Im März vergangenen Jahres hatte der Bundestag ein Sondervermögen über 500 Milliarden Euro eingerichtet, mit dem zusätzliche Investitionen in Schulen und Kitas, Bahnstrecken und Straßen, Forschung und Digitalisierung sowie für das Erreichen der Klimaneutralität bis 2045 finanziert werden sollten. Bis Jahresende konnte der Bund nach eigenen Angaben bereits 24 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen investieren. Nach Berechnungen des Ifo-Instituts lagen die tatsächlichen Investitionen des Bundes 2025 jedoch nur um 1,3 Milliarden Euro über den Investitionen von 2024. Damit ergebe sich eine Lücke von etwa 23 Milliarden Euro an neuen Schulden, die nicht in zusätzliche Investitionen geflossen seien.
Die Zweckentfremdung entsteht laut dem Institut dadurch, dass die Regierung die Investitionssumme im Kernhaushalt 2025 gegenüber 2024 reduziert hat. Einzelne Posten aus dem Kernhaushalt seien in das Sondervermögen verschoben worden, wodurch im Kernhaushalt weniger investiert worden sei als in den Vorjahren. „Ein großer Teil der Investitionen im Sondervermögen ist deshalb nicht zusätzlich“, sagte Emilie Höslinger, Forscherin am Ifo-Zentrum für Makroökonomik und Befragungen, laut Mitteilung.
„Die Bundesregierung hat in Zukunft die Möglichkeit, die Quote der Zweckentfremdung zu senken“, sagte Ifo-Fachreferent Max Lay. Dazu müssten vor allem die Investitionsausgaben im Kernhaushalt erhöht werden, sonst könne man nicht von zusätzlichen Investitionen durch das Sondervermögen sprechen.
Antisemitismus-Streit in der Linken weitet sich aus
Der Linken-Politiker Gregor Gysi wird laut Medienberichten von seinen Parteigenossinnen und Genossen scharf kritisiert. Der Spiegel und die Welt berichten über einen Brief der Bundesarbeitsgemeinschaft Migrantische Linke/Links*Kanax, der Gysi die Reproduktion „rassistischer Narrative“ vorwirft. Laut SZ-Informationen wurde der Brief Gysi nicht offiziell zugestellt.
In einem Focus-Podcast hatte Gysi auf die Frage nach der Größe „anti-israelischer und antisemitischer Strömungen“ in der Linken gesagt, es sei „deshalb gefährlicher geworden, weil viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund, auch mit spezifischem Migrationshintergrund, in unsere Partei gekommen sind“. Eigentlich begrüße er das, doch dadurch würden Sichtweisen auf Israel in die Partei getragen, die „falsch“ seien. Gysis Familie hat jüdische Wurzeln.
In dem Brief heißt es laut den Berichten, „mehrere Passagen“ des Interviews seien „äußerst problematisch, da sie rassistische Narrative reproduzieren und zentralen Prinzipien unserer Partei widersprechen“. Zudem würde „innerparteiliche Spaltung“ befördert. Demnach fordern die Verfasser des Briefs eine öffentliche Entschuldigung von Gysi und eine sofortige Löschung eines Instagram-Beitrags.
In dem Podcast hatte Gysi gesagt, dass er „sehr für ein souveränes, sicheres Israel und ebenso sehr für ein souveränes, sicheres Palästina“ einstehe. Er begrüßte den Ausschluss eines Parteimitglieds, das die Terrororganisation Hamas als „Befreiungsorganisation“ bezeichnet hatte. Er sehe das Antisemitismus-Problem innerhalb der Linken eher als „Problem der Jugend“ und glaube, die Mehrheit der Partei spreche sich für die Zwei-Staaten-Lösung aus. „Wenn sich die Mehrheitsverhältnisse so verändern, dass das nicht mehr meine Partei ist, dann muss man natürlich Konsequenzen ziehen“, sagte Gysi. Das glaube er aber nicht. Er wolle nicht austreten.
Am Montag hatte Linken-Chef Jan van Aken nach einem Beschluss des Landesverbands Niedersachsen, der sich gegen den „heute real existierenden Zionismus“ ausgesprochen hatte, die Bundestagsabgeordneten über seine Sicht auf den Beschluss informiert. „Viele Menschen verstehen heute unter 'Zionismus' vor allem das Selbstbestimmungsrecht von Jüdinnen und Juden – ohne die verbrecherische Politik der Netanjahu-Regierung gutzuheißen“, schreibt er, „an ihrer Seite stehen wir und stellen uns deshalb gegen jede pauschale Ablehnung von Zionismus“.
In einem Focus-Podcast hatte Gysi auf die Frage nach der Größe „anti-israelischer und antisemitischer Strömungen“ in der Linken gesagt, es sei „deshalb gefährlicher geworden, weil viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund, auch mit spezifischem Migrationshintergrund, in unsere Partei gekommen sind“. Eigentlich begrüße er das, doch dadurch würden Sichtweisen auf Israel in die Partei getragen, die „falsch“ seien. Gysis Familie hat jüdische Wurzeln.
In dem Brief heißt es laut den Berichten, „mehrere Passagen“ des Interviews seien „äußerst problematisch, da sie rassistische Narrative reproduzieren und zentralen Prinzipien unserer Partei widersprechen“. Zudem würde „innerparteiliche Spaltung“ befördert. Demnach fordern die Verfasser des Briefs eine öffentliche Entschuldigung von Gysi und eine sofortige Löschung eines Instagram-Beitrags.
In dem Podcast hatte Gysi gesagt, dass er „sehr für ein souveränes, sicheres Israel und ebenso sehr für ein souveränes, sicheres Palästina“ einstehe. Er begrüßte den Ausschluss eines Parteimitglieds, das die Terrororganisation Hamas als „Befreiungsorganisation“ bezeichnet hatte. Er sehe das Antisemitismus-Problem innerhalb der Linken eher als „Problem der Jugend“ und glaube, die Mehrheit der Partei spreche sich für die Zwei-Staaten-Lösung aus. „Wenn sich die Mehrheitsverhältnisse so verändern, dass das nicht mehr meine Partei ist, dann muss man natürlich Konsequenzen ziehen“, sagte Gysi. Das glaube er aber nicht. Er wolle nicht austreten.
Am Montag hatte Linken-Chef Jan van Aken nach einem Beschluss des Landesverbands Niedersachsen, der sich gegen den „heute real existierenden Zionismus“ ausgesprochen hatte, die Bundestagsabgeordneten über seine Sicht auf den Beschluss informiert. „Viele Menschen verstehen heute unter 'Zionismus' vor allem das Selbstbestimmungsrecht von Jüdinnen und Juden – ohne die verbrecherische Politik der Netanjahu-Regierung gutzuheißen“, schreibt er, „an ihrer Seite stehen wir und stellen uns deshalb gegen jede pauschale Ablehnung von Zionismus“.
Antisemitismus-Debatte der Linken: Jan van Aken hat Verständnis für Parteiaustritt
Der Linken-Chef bedauert die Entscheidung des Brandenburger Antisemitismusbeauftragten Andreas Büttner. Der will die Linke nach einem Parteitagsbeschluss in Niedersachsen gegen den „heute real existierenden Zionismus“ verlassen.
www.sueddeutsche.de
Hubertz: Mutterschutz auch für Selbständige muss kommen
Selbständige Frauen sollten Anspruch auf gesetzlichen Mutterschutz bekommen – Bundesbauministerin Verena Hubertz fordert dafür eine rasche Lösung. „Wir brauchen mehr Unternehmerinnen im Land, wir brauchen Frauen, die Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft voranbringen. Es ist doch absurd, dass wir ausgerechnet bei diesen Frauen zulassen, dass eine Schwangerschaft zum wirtschaftlichen Risiko wird“, sagte die SPD-Politikerin aus Rheinland-Pfalz der Rheinpfalz. Sie mahnte: „Es braucht den Mutterschutz für Selbständige. Wir müssen hier schnell eine Lösung finden.“
Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD festgehalten, „zeitnah umlagefinanzierte und andere geeignete Finanzierungsmodelle“ prüfen zu wollen, um auch selbständigen Müttern künftig die vollen Mutterschutzleistungen zu ermöglichen. Das Mutterschutzgesetz gilt bislang nur für Arbeitnehmerinnen, Auszubildende und Studentinnen.
Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD festgehalten, „zeitnah umlagefinanzierte und andere geeignete Finanzierungsmodelle“ prüfen zu wollen, um auch selbständigen Müttern künftig die vollen Mutterschutzleistungen zu ermöglichen. Das Mutterschutzgesetz gilt bislang nur für Arbeitnehmerinnen, Auszubildende und Studentinnen.
Steinmeier: Demokratie von zwei Seiten bedroht
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht Deutschlands Demokratie bedroht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. „Unsere Art zu leben, unsere Freiheit und Demokratie sind heute so bedroht wie seit Langem nicht mehr – durch Verächter der Demokratie im Innern, durch imperiale Großmächte von außen“, schreibt das Staatsoberhaupt in einem Gastbeitrag für das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Anlass ist der erste „Tag der Demokratiegeschichte“ am Mittwoch. Mit ihm soll künftig an jedem 18. März an die Meilensteine und Wegbereiter der deutschen Demokratie erinnert werden.
Die heutige Bundesrepublik sei das Deutschland, von dem Generationen geträumt, dafür gekämpft und gelitten hätten, schreibt Steinmeier. „Dieses Deutschland dürfen wir nicht preisgeben“, mahnte er. Der Bundespräsident betonte: „Wenn Extremisten heute ‚Wir sind das Volk‘ skandieren oder schwarz-rot-goldene Fahnen schwenken, dann gilt: Lassen wir uns die Geschichte und die Symbole unserer Demokratie nicht von jenen stehlen, die kein Anrecht darauf haben. Schwarz-Rot-Gold sind die Farben der freiheitlichen Demokratie und der europäischen Völkerfreundschaft, nicht der Nationalisten und Autoritären; und in einer liberalen Demokratie darf die Bevölkerung vielfältig und ganz verschieden sein.“
Vom 18. bis 22. März wird der „Tag der Demokratiegeschichte“ bundesweit begangen.
Die heutige Bundesrepublik sei das Deutschland, von dem Generationen geträumt, dafür gekämpft und gelitten hätten, schreibt Steinmeier. „Dieses Deutschland dürfen wir nicht preisgeben“, mahnte er. Der Bundespräsident betonte: „Wenn Extremisten heute ‚Wir sind das Volk‘ skandieren oder schwarz-rot-goldene Fahnen schwenken, dann gilt: Lassen wir uns die Geschichte und die Symbole unserer Demokratie nicht von jenen stehlen, die kein Anrecht darauf haben. Schwarz-Rot-Gold sind die Farben der freiheitlichen Demokratie und der europäischen Völkerfreundschaft, nicht der Nationalisten und Autoritären; und in einer liberalen Demokratie darf die Bevölkerung vielfältig und ganz verschieden sein.“
Vom 18. bis 22. März wird der „Tag der Demokratiegeschichte“ bundesweit begangen.
Amelie Schmidt
Union, SPD und Grüne reagieren auf Chatgruppe der EVP mit Rechten
Nach den Recherchen der Deutschen Presseagentur, die eine Kooperation zwischen der Europäischen Volkspartei und Parteien des rechten Randes im Europäischen Parlament aufdeckten, reagieren nun verschiedene Politiker darauf. Außenminister Johann Wadephul äußerte sich als CDU-Politiker zurückhaltend und griff EVP-Chef Manfred Weber nicht offen an. Er sagte, er glaube, dass es inhaltlich vollkommen in Ordnung sei, was an Zusammenarbeit im zuständigen Ausschuss des Parlaments beschlossen worden sei.
Unionsfraktionschef Jens Spahn stellte sich auf den Standpunkt, dass eine Chatgruppe „keine Form der Zusammenarbeit“ sei. „Der entscheidende Punkt ist: Was die AfD will, macht und tut im Brüsseler Parlament, interessiert keinen Menschen. Es ist auch nicht von Relevanz“, sagte der CDU-Politiker in der ntv-Sendung „Blome & Pfeffer“.
Aus der SPD, dem Koalitionspartner der Union in der Bundesregierung, und anderen Parteien gibt es wegen der Absprachen scharfe Kritik. „Eine heimliche Zusammenarbeit mit rechtsradikalen Parteien im Europaparlament ist eine Gefahr für Europa und Täuschung gegenüber den Wählerinnen und Wählern der Union“, sagte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) der Deutschen Presseagentur.
Grünen-Chef Felix Banaszak geht davon aus, dass EVP-Fraktionschef Manfred Weber von der umstrittenen Chatgruppe seiner Fraktion mit der AfD und anderen rechten Parteien wusste. „Natürlich ist er nicht Teil aller Chatgruppen von Mitarbeitern, aber es soll mir doch niemand erzählen, dass die Abgeordneten, dass die Fraktionsreferentinnen und -referenten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abgeordneten nicht mindestens mit Billigung des Fraktionsvorsitzenden diese Mehrheiten mit Rechtsextremen gesucht haben.“
Recherchen der Deutschen Presseagentur hatten zuvor belegt, dass die Fraktion von CDU und CSU im Europaparlament deutlich enger mit der AfD und anderen rechten Parteien kooperieren als bislang bekannt. Die EVP arbeitete demnach jüngst gemeinsam mit dem rechten Flügel in einer Chatgruppe und bei einem persönlichen Treffen von Abgeordneten an einem Gesetzesvorschlag zur Verschärfung der Migrationspolitik.
Unionsfraktionschef Jens Spahn stellte sich auf den Standpunkt, dass eine Chatgruppe „keine Form der Zusammenarbeit“ sei. „Der entscheidende Punkt ist: Was die AfD will, macht und tut im Brüsseler Parlament, interessiert keinen Menschen. Es ist auch nicht von Relevanz“, sagte der CDU-Politiker in der ntv-Sendung „Blome & Pfeffer“.
Aus der SPD, dem Koalitionspartner der Union in der Bundesregierung, und anderen Parteien gibt es wegen der Absprachen scharfe Kritik. „Eine heimliche Zusammenarbeit mit rechtsradikalen Parteien im Europaparlament ist eine Gefahr für Europa und Täuschung gegenüber den Wählerinnen und Wählern der Union“, sagte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) der Deutschen Presseagentur.
Grünen-Chef Felix Banaszak geht davon aus, dass EVP-Fraktionschef Manfred Weber von der umstrittenen Chatgruppe seiner Fraktion mit der AfD und anderen rechten Parteien wusste. „Natürlich ist er nicht Teil aller Chatgruppen von Mitarbeitern, aber es soll mir doch niemand erzählen, dass die Abgeordneten, dass die Fraktionsreferentinnen und -referenten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abgeordneten nicht mindestens mit Billigung des Fraktionsvorsitzenden diese Mehrheiten mit Rechtsextremen gesucht haben.“
Recherchen der Deutschen Presseagentur hatten zuvor belegt, dass die Fraktion von CDU und CSU im Europaparlament deutlich enger mit der AfD und anderen rechten Parteien kooperieren als bislang bekannt. Die EVP arbeitete demnach jüngst gemeinsam mit dem rechten Flügel in einer Chatgruppe und bei einem persönlichen Treffen von Abgeordneten an einem Gesetzesvorschlag zur Verschärfung der Migrationspolitik.
Bundesregierung: Nahost-Krieg „ist nicht der Krieg der Nato“
Die Bundesregierung weist Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einer Unterstützung von Nato-Verbündeten bei der Sicherung der Meeresstraße von Hormus im Nahost-Krieg zurück. „Dieser Krieg hat mit der Nato nichts zu tun. Das ist nicht der Krieg der Nato“, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin. Sie sei ein Bündnis zur Verteidigung des Bündnisgebietes. Es fehle auch ein Mandat, um die Nato einzusetzen.
Verteidigungsminister Boris Pistorius äußerte sich ähnlich. „Es ist nicht unser Krieg, wir haben ihn nicht begonnen. Wir wollen diplomatische Lösungen und ein schnelles Ende, aber weitere Kriegsschiffe in der Region tragen dazu im Zweifel nicht bei“, sagte der SPD-Politiker. Er betonte die besondere Aufgabe der Nato-Partner für den Schutz des eigenen Bündnisgebietes. „Wir haben eine Verantwortung für die Ostflanke und für den Atlantik, insbesondere als Deutschland in unserer geopolitischen Lage. Das ist unsere erste Verantwortung. Alles andere sind Dinge, die dazukommen können im Einzelfall oder eben auch nicht“, erklärte er.
Die Verbündeten teilten das Ziel, das iranische Mullah-Regime zu einem Ende zu bringen. Über die Art und Weise werde diskutiert. „Die Amerikaner haben sich für diesen Weg entschieden, zusammen mit den Israelis. Das haben wir nur sehr maßvoll kritisiert. Aber der nächste Schritt ist jetzt einer, der uns droht, in diesen Konflikt hineinzuziehen“, warnte Pistorius. Er machte deutlich, dass eine Ausweitung der EU-Mission „Aspides“ im Roten Meer keine Grundlage für einen Einsatz in der Straße von Hormus liefere.
US-Präsident Trump hatte in einem Interview der Financial Times gesagt, die Nato werde vor einer düsteren Zukunft stehen, sollten die Partner der USA nicht dabei helfen. Sollte es „keine Reaktion geben oder sollte die Reaktion negativ ausfallen, wird dies, denke ich, sehr schlecht für die Zukunft der Nato sein“, wurde Trump zitiert. Gefragt nach solchen Drohungen Trumps sagte Regierungssprecher Kornelius: „Das haben wir zur Kenntnis genommen.“
Verteidigungsminister Boris Pistorius äußerte sich ähnlich. „Es ist nicht unser Krieg, wir haben ihn nicht begonnen. Wir wollen diplomatische Lösungen und ein schnelles Ende, aber weitere Kriegsschiffe in der Region tragen dazu im Zweifel nicht bei“, sagte der SPD-Politiker. Er betonte die besondere Aufgabe der Nato-Partner für den Schutz des eigenen Bündnisgebietes. „Wir haben eine Verantwortung für die Ostflanke und für den Atlantik, insbesondere als Deutschland in unserer geopolitischen Lage. Das ist unsere erste Verantwortung. Alles andere sind Dinge, die dazukommen können im Einzelfall oder eben auch nicht“, erklärte er.
Die Verbündeten teilten das Ziel, das iranische Mullah-Regime zu einem Ende zu bringen. Über die Art und Weise werde diskutiert. „Die Amerikaner haben sich für diesen Weg entschieden, zusammen mit den Israelis. Das haben wir nur sehr maßvoll kritisiert. Aber der nächste Schritt ist jetzt einer, der uns droht, in diesen Konflikt hineinzuziehen“, warnte Pistorius. Er machte deutlich, dass eine Ausweitung der EU-Mission „Aspides“ im Roten Meer keine Grundlage für einen Einsatz in der Straße von Hormus liefere.
US-Präsident Trump hatte in einem Interview der Financial Times gesagt, die Nato werde vor einer düsteren Zukunft stehen, sollten die Partner der USA nicht dabei helfen. Sollte es „keine Reaktion geben oder sollte die Reaktion negativ ausfallen, wird dies, denke ich, sehr schlecht für die Zukunft der Nato sein“, wurde Trump zitiert. Gefragt nach solchen Drohungen Trumps sagte Regierungssprecher Kornelius: „Das haben wir zur Kenntnis genommen.“
Regierung stärkt Kartellamt wegen steigender Spritpreise
Die Bundesregierung bringt schärfere Wettbewerbsregeln auf den Weg. Im Fokus stehen seit Ausbruch des Iran-Kriegs Tankstellen und Mineralölkonzerne. Die Regierung will daher laut Informationen der Süddeutschen Zeitung das Kartellamt mächtiger machen: Kommt es zu Preissprüngen bei Sprit, sollen Unternehmen höhere Preise rechtfertigen müssen. Das soll es der Wettbewerbsbehörde einfacher machen, Missbrauch zu verhindern.
Diese neue Regel ergänzt die geplante Vorschrift, dass die Preise für Benzin und Diesel bald nur noch einmal täglich geändert werden können, um 12 Uhr. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde heute in die Ressortabstimmung innerhalb des Bundeskabinetts gegeben. Die Regierung möchte die neuen Regeln schnell umsetzen.
Diese neue Regel ergänzt die geplante Vorschrift, dass die Preise für Benzin und Diesel bald nur noch einmal täglich geändert werden können, um 12 Uhr. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde heute in die Ressortabstimmung innerhalb des Bundeskabinetts gegeben. Die Regierung möchte die neuen Regeln schnell umsetzen.
Prien begrüßt Debatte über Social-Media-Regeln
Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) begrüßt die intensive Debatte über Altersgrenzen für Social-Media-Netzwerke. Der Rheinischen Post sagte Prien, Altersgrenzen, Medienkompetenz und die Teilhabe und der Zugang zu altersgerechten Inhalten müssten klug ineinandergreifen. Prien sagte: „Ich begrüße sehr, dass die Debatte inzwischen auch in Deutschland breit geführt wird. Die Erfahrungen in Australien beobachten wir genau.“ Prien sagte, sie warte auf die Empfehlungen der von ihr eingesetzten Expertenkommission zum Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt. Australien hatte im vergangenen Dezember als erstes Land ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige eingeführt.
CSU-Generalsekretär Martin Huber sagte der Rheinischen Post, seine Partei sei skeptisch gegenüber einem unpraktikablen Social-Media-Verbot. Zwar sei man „offen für sinnvolle und praktisch umsetzbare Vorschläge“, sagte Huber. Das Beispiel Australien zeige jedoch, dass Verbote sehr einfach umgangen werden können. „Es gibt schon jetzt Altersbeschränkungen für die Plattformen. Letztlich sind es aber die Eltern, die diese durchsetzen müssen“, sagte er.
Am Wochenende hatten die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), und ihr nordrhein-westfälischer Amtskollege Hendrik Wüst (CDU) in der Debatte um Altersgrenzen für Social Media auf schnelle Entscheidungen gedrungen. Auch Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hält strengere Regeln für notwendig, möchte aber die Beratungsergebnisse der im vergangenen Herbst eingesetzten Expertenkommission abwarten. Diese sollen im Sommer vorliegen.
CSU-Generalsekretär Martin Huber sagte der Rheinischen Post, seine Partei sei skeptisch gegenüber einem unpraktikablen Social-Media-Verbot. Zwar sei man „offen für sinnvolle und praktisch umsetzbare Vorschläge“, sagte Huber. Das Beispiel Australien zeige jedoch, dass Verbote sehr einfach umgangen werden können. „Es gibt schon jetzt Altersbeschränkungen für die Plattformen. Letztlich sind es aber die Eltern, die diese durchsetzen müssen“, sagte er.
Am Wochenende hatten die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), und ihr nordrhein-westfälischer Amtskollege Hendrik Wüst (CDU) in der Debatte um Altersgrenzen für Social Media auf schnelle Entscheidungen gedrungen. Auch Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hält strengere Regeln für notwendig, möchte aber die Beratungsergebnisse der im vergangenen Herbst eingesetzten Expertenkommission abwarten. Diese sollen im Sommer vorliegen.
Berichte: Bundesregierung will unabhängige Asylberatung stoppen
Die Bundesregierung will laut Medienberichten ab 2027 kein Geld mehr zahlen, um Asylsuchenden in Deutschland eine Beratung unabhängig von Behörden zu ermöglichen. Die Anbieter dieser Beratungen, darunter große Wohlfahrtsverbände, seien entsprechend informiert worden, berichten das Recherchenetzwerk Correctiv und das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der AWO-Bundesverband und Pro Asyl äußerten scharfe Kritik an den Plänen.
Das von Alexander Dobrindt (CSU) geführte Innenministerium bestätigte das geplante Finanzierungs-Aus dem RND nicht. „Entscheidungen über Mittelvergaben finden im Rahmen der Haushaltsverhandlungen statt“, sagte ein Sprecher dem Bericht zufolge. Die Haushaltsberatungen für das Jahr 2027 stünden erst noch bevor.
Leon Eckert (Grüne), Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestages, habe die Informationen bestätigt: Das Innenministerium berufe sich in seiner Entscheidung auf Sparzwänge. Dobrindt setze mit dem Schritt „seinen migrationspolitischen und humanitären Blindflug fort“, kritisierte Eckert. Laut Correctiv sind für die Förderung der entsprechenden Träger im laufenden Jahr noch 25 Millionen Euro eingeplant.
Im schwarz-roten Koalitionsvertrag steht: „Die behördenunabhängige Asylverfahrensberatung werden wir ergebnisoffen evaluieren.“ Sie war von der Ampel-Koalition zum 1. Januar 2023 eingeführt worden.
Der Präsident des AWO-Bundesverbandes, Michael Groß, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das Streichen der unabhängigen Asylverfahrensberatung sei ein schwerer politischer Fehler. Pro-Asyl-Geschäftsführer Karl Kopp sagte dem RND, die unabhängige Asylverfahrensberatung sei kein Luxus, sondern eine zentrale rechtsstaatliche Absicherung im Asylverfahren.
Das von Alexander Dobrindt (CSU) geführte Innenministerium bestätigte das geplante Finanzierungs-Aus dem RND nicht. „Entscheidungen über Mittelvergaben finden im Rahmen der Haushaltsverhandlungen statt“, sagte ein Sprecher dem Bericht zufolge. Die Haushaltsberatungen für das Jahr 2027 stünden erst noch bevor.
Leon Eckert (Grüne), Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestages, habe die Informationen bestätigt: Das Innenministerium berufe sich in seiner Entscheidung auf Sparzwänge. Dobrindt setze mit dem Schritt „seinen migrationspolitischen und humanitären Blindflug fort“, kritisierte Eckert. Laut Correctiv sind für die Förderung der entsprechenden Träger im laufenden Jahr noch 25 Millionen Euro eingeplant.
Im schwarz-roten Koalitionsvertrag steht: „Die behördenunabhängige Asylverfahrensberatung werden wir ergebnisoffen evaluieren.“ Sie war von der Ampel-Koalition zum 1. Januar 2023 eingeführt worden.
Der Präsident des AWO-Bundesverbandes, Michael Groß, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das Streichen der unabhängigen Asylverfahrensberatung sei ein schwerer politischer Fehler. Pro-Asyl-Geschäftsführer Karl Kopp sagte dem RND, die unabhängige Asylverfahrensberatung sei kein Luxus, sondern eine zentrale rechtsstaatliche Absicherung im Asylverfahren.
Berater von Wirtschaftsministerin Reiche bringen heimisches Fracking ins Spiel
Heimische Gasförderung durch Fracking ist nach Einschätzung eines Beraterkreises von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) eine mögliche Antwort auf die Iran-Krise. Das schreiben die vier Ökonomen in einem Kurzgutachten mit dem Titel „Eskalation im Nahen Osten: Auswirkungen auf Europa – und was (nicht) zu tun ist“.
„Eine Möglichkeit wäre es, die Gas-Extraktion etwa durch Fracking zu erlauben und ernsthaft zu prüfen, um die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu reduzieren“, schreiben sie. Dies könne auch ein Signal an die heimische Industrie senden, dass sich die Bundesregierung um die Versorgungssicherheit bemühe, erklärte die Ökonomin Veronika Grimm.
Derzeit wird in Deutschland kaum Gas gefördert. Mit sogenanntem Fracking könnte sich das ändern. Dabei wird Erdgas aus unterirdischem Gestein gelöst. Kritiker fürchten Verunreinigungen des Grundwassers durch Chemikalien, auch das Umweltbundesamt sieht dies als Risiko. Gefahren ließen sich erheblich reduzieren, schreiben hingegen Reiches Berater unter Berufung auf eine Expertenkommission des Bundestags.
Vorhanden seien in Deutschland Mengen zwischen 320 und 2030 Milliarden Kubikmetern, heißt es in dem Gutachten unter Berufung auf andere Experten. Der Import von Flüssiggas aus den USA habe im vergangenen Jahr bei etwa elf Milliarden Kubikmetern gelegen.
„Eine Möglichkeit wäre es, die Gas-Extraktion etwa durch Fracking zu erlauben und ernsthaft zu prüfen, um die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu reduzieren“, schreiben sie. Dies könne auch ein Signal an die heimische Industrie senden, dass sich die Bundesregierung um die Versorgungssicherheit bemühe, erklärte die Ökonomin Veronika Grimm.
Derzeit wird in Deutschland kaum Gas gefördert. Mit sogenanntem Fracking könnte sich das ändern. Dabei wird Erdgas aus unterirdischem Gestein gelöst. Kritiker fürchten Verunreinigungen des Grundwassers durch Chemikalien, auch das Umweltbundesamt sieht dies als Risiko. Gefahren ließen sich erheblich reduzieren, schreiben hingegen Reiches Berater unter Berufung auf eine Expertenkommission des Bundestags.
Vorhanden seien in Deutschland Mengen zwischen 320 und 2030 Milliarden Kubikmetern, heißt es in dem Gutachten unter Berufung auf andere Experten. Der Import von Flüssiggas aus den USA habe im vergangenen Jahr bei etwa elf Milliarden Kubikmetern gelegen.
Merz: Keine Hinweise auf erhöhte Gefährdungslage durch Iran-Krieg
Nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz gibt es keine Hinweise auf eine verstärkte Anschlagsgefahr durch den Iran-Krieg. "Es gibt im Augenblick keine Erkenntnisse, dass wir hier im Inland von einer erhöhten Gefährdung ausgehen müssten", sagt Merz beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Man fahre dennoch die Sicherheitskonzepte hoch, überprüfe Schutzmaßnahmen und erhöhe die Präsenz insbesondere für israelische, jüdische und auch amerikanische Einrichtungen.
Amelie Schmidt
Grünen-Fraktionschefin Haßelmann: "Wir wollen auch den FDP-Wählern ein Angebot machen“
Nach dem Wahlsieg in Baden-Württemberg und dem Fiasko für die FDP in ihrem Stammland wollen die Grünen den Liberalen künftig gezielt Stimmen abnehmen. "Wir werden aus der Wahl, auch mit Blick auf die Schwäche der FDP, Lehren ziehen“, sagt Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann der Süddeutschen Zeitung. "Wir wollen auch den FDP-Wählern ein Angebot machen." Die FDP war bei der Landtagswahl am Sonntag in Baden-Württemberg auf 4,4 Prozent der Zweitstimmen abgestürzt und damit aus dem Landtag geflogen.
"Die Themen, für die sie früher stand - Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Bürgerrechte – sind gerade heute äußerst wichtig", sagt Haßelmann mit Blick auf die Liberalen weiter. "Sie gehören auch zu unserem Kern." Die Wahl in Baden-Württemberg aber habe gezeigt: "Diese liberale Kraft ist praktisch nicht mehr vorhanden. Man muss es so klar sagen: Die FDP hat kaum noch die Kraft, dieses Potenzial selbst zu heben." Für die Grünen sehe sie dagegen "großes Potenzial".
Scharf weist die Grünen-Politikerin den Vorschlag von Unions-Fraktionschef Jens Spahn zurück, angesichts des knappen Wahlausganges die Amtszeit des Ministerpräsidenten zu teilen. "Das ist wirklich lächerlich", sagt Haßelmann. "Wir wissen: Jens Spahn kann sehr dreist sein, er stellt gerne gewagte Forderungen. Das Amt teilen? Die Grünen haben die Wahl gewonnen und stellen den Ministerpräsidenten", stellt Haßelmann klar. Das Ergebnis sei zwar knapp gewesen. Aber das kenne man auch aus anderen Wahlen. Dennoch habe bislang niemand diese Praxis in Frage gestellt.
Das gesamte Interview mit der Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann lesen Sie hier:
"Die Themen, für die sie früher stand - Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Bürgerrechte – sind gerade heute äußerst wichtig", sagt Haßelmann mit Blick auf die Liberalen weiter. "Sie gehören auch zu unserem Kern." Die Wahl in Baden-Württemberg aber habe gezeigt: "Diese liberale Kraft ist praktisch nicht mehr vorhanden. Man muss es so klar sagen: Die FDP hat kaum noch die Kraft, dieses Potenzial selbst zu heben." Für die Grünen sehe sie dagegen "großes Potenzial".
Scharf weist die Grünen-Politikerin den Vorschlag von Unions-Fraktionschef Jens Spahn zurück, angesichts des knappen Wahlausganges die Amtszeit des Ministerpräsidenten zu teilen. "Das ist wirklich lächerlich", sagt Haßelmann. "Wir wissen: Jens Spahn kann sehr dreist sein, er stellt gerne gewagte Forderungen. Das Amt teilen? Die Grünen haben die Wahl gewonnen und stellen den Ministerpräsidenten", stellt Haßelmann klar. Das Ergebnis sei zwar knapp gewesen. Aber das kenne man auch aus anderen Wahlen. Dennoch habe bislang niemand diese Praxis in Frage gestellt.
Das gesamte Interview mit der Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann lesen Sie hier:
Reiche: Preiserhöhung an Tankstellen nur noch einmal täglich
Als Reaktion auf die Preisanstiege am Ölmarkt infolge des Iran-Krieges will die Bundesregierung Preiserhöhungen an Tankstellen begrenzen. Dies kündigte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in Berlin an.
Um die Belastung für Pendler und Unternehmen zu dämpfen, solle die Häufigkeit der Preisänderungen an den Zapfsäulen eingeschränkt werden. Nach dem Vorbild des "österreichischen Modells" dürften Tankstellen ihre Preise dann nur noch einmal am Tag erhöhen, sagte die CDU-Politikerin. Preissenkungen seien dagegen jederzeit zulässig.
Deutschland werde zudem der Bitte der Internationalen Energieagentur (IEA) nachkommen, Ölreserven freizugeben. Die IEA habe ihre Mitgliedstaaten um die Freigabe von insgesamt 400 Millionen Barrel Öl gebeten. Das ist die größte Freigabe von Ölreserven in der Geschichte der Organisation. "Dieser Bitte werden wir nachkommen und unseren Beitrag dazu leisten, denn Deutschland steht hinter dem wichtigsten Grundsatz der IEA, der gegenseitigen Solidarität", sagte Reiche.
Deutschland wird sich nach Ministeriumsangaben mit 2,64 Millionen Tonnen Öl beteiligen. Dies entspreche 19,51 Millionen Barrel. Reiche unterstrich, dass es in Deutschland keinen Versorgungsmangel gebe. In Deutschland ist gesetzlich eine Reserve an Öl und Ölprodukten vorgegeben, die den Bedarf von 90 Tagen decken soll.
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Merz sieht Ausstieg aus Kernenergie als unumkehrbar an
Bundeskanzler Friedrich Merz sieht den Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland als unumkehrbar an. Der CDU-Chef sagte nach einem Treffen mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš, er persönlich teile die Einschätzung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Diese hatte gesagt, die Abkehr von der Atomkraft sei ein strategischer Fehler gewesen. Die Bundesregierungen zuvor hätten entschieden, aus der Kernenergie auszusteigen, sagte Merz.
„Der Beschluss ist irreversibel. Ich bedauere das, aber es ist so. “Friedrich Merz über den Atomkraft-Ausstieg
Die Bundesregierung konzentriere sich darauf, die Energiepolitik zu optimieren, sagte Merz. Die Netze müssten ausgebaut und das Energieangebot vergrößert werden. Die Bundesregierung setzt unter anderem auf den Bau neuer Gaskraftwerke. Sie sollen den Ausbau der erneuerbaren Energien flankieren und als „Backups“ dienen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht.
Michael Bauchmüller und Alexandra Föderl-Schmid über die Atomkraft-Pläne Ursula von der Leyens:
Michael Bauchmüller und Alexandra Föderl-Schmid über die Atomkraft-Pläne Ursula von der Leyens:
Von der Leyen sieht Abkehr von Atomkraft als „strategischen Fehler“
Bei einem Gipfel zur Förderung der Kernenergie setzt sich EU-Kommissionspräsidentin massiv für Atomkraft ein. Sie kündigte 200 Millionen Euro Garantien für kleinere Meiler an. In Berlin löste ihr Auftritt heftige Kritik bei der SPD aus.
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FDP kritisiert Merz-Attacke: Sind „nicht am Ende“
Nach den Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz über das politische Ende der FDP kommen aus den Reihen der Liberalen scharfe Reaktionen. Die FDP-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Daniela Schmitt, warf dem CDU-Vorsitzenden „politische Häme gegenüber Mitbewerbern“ vor, die nur seine eigene Nervosität zeige. „Die FDP in Rheinland-Pfalz ist alles andere als tot – und eines ist klar: Es steht einem Bundeskanzler nicht zu, ein solches Urteil über die politische Zukunft einer demokratischen Partei zu fällen“, sagte Schmitt. FDP-Präsidiumsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte der Rheinischen Post, Merz stehe offensichtlich das Wasser bis zum Hals. „Ich bin immer wieder überrascht, wie tief jemand sinken kann – und das als Bundeskanzler, dessen Partei sogar das C im Namen trägt.“ Auch der Vorsitzende der Jungen Liberalen, Finn Flebbe, wies die Merz-Aussagen zurück. Sie seien „Ausdruck eigener Schwäche“, sagte der Chef der FDP-Nachwuchsorganisation dem ZDF. „Die FDP ist nicht am Ende.“
Nach dem Scheitern der FDP an der Fünf-Prozent-Marke bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hatte Merz gesagt, die FDP sei damit von der politischen Bühne in Deutschland verschwunden. Der CDU-Vorsitzende rief FDP-Sympathisanten dazu auf, bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März seiner Partei ihre Stimmen zu geben.
Merz’ plumpe Attacke: Nachrufe auf die FDP kommen zu früh, kommentiert Bastian Brinkmann:
Nach dem Scheitern der FDP an der Fünf-Prozent-Marke bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hatte Merz gesagt, die FDP sei damit von der politischen Bühne in Deutschland verschwunden. Der CDU-Vorsitzende rief FDP-Sympathisanten dazu auf, bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März seiner Partei ihre Stimmen zu geben.
Merz’ plumpe Attacke: Nachrufe auf die FDP kommen zu früh, kommentiert Bastian Brinkmann: