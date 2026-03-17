Ifo-Institut: 95 Prozent des Sondervermögens 2025 zweckentfremdet

Bundesregierung: Nahost-Krieg „ist nicht der Krieg der Nato“

Die Bundesregierung weist Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einer Unterstützung von Nato-Verbündeten bei der Sicherung der Meeresstraße von Hormus im Nahost-Krieg zurück. „Dieser Krieg hat mit der Nato nichts zu tun. Das ist nicht der Krieg der Nato“, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin. Sie sei ein Bündnis zur Verteidigung des Bündnisgebietes. Es fehle auch ein Mandat, um die Nato einzusetzen.



Verteidigungsminister Boris Pistorius äußerte sich ähnlich. „Es ist nicht unser Krieg, wir haben ihn nicht begonnen. Wir wollen diplomatische Lösungen und ein schnelles Ende, aber weitere Kriegsschiffe in der Region tragen dazu im Zweifel nicht bei“, sagte der SPD-Politiker. Er betonte die besondere Aufgabe der Nato-Partner für den Schutz des eigenen Bündnisgebietes. „Wir haben eine Verantwortung für die Ostflanke und für den Atlantik, insbesondere als Deutschland in unserer geopolitischen Lage. Das ist unsere erste Verantwortung. Alles andere sind Dinge, die dazukommen können im Einzelfall oder eben auch nicht“, erklärte er.



Die Verbündeten teilten das Ziel, das iranische Mullah-Regime zu einem Ende zu bringen. Über die Art und Weise werde diskutiert. „Die Amerikaner haben sich für diesen Weg entschieden, zusammen mit den Israelis. Das haben wir nur sehr maßvoll kritisiert. Aber der nächste Schritt ist jetzt einer, der uns droht, in diesen Konflikt hineinzuziehen“, warnte Pistorius. Er machte deutlich, dass eine Ausweitung der EU-Mission „Aspides“ im Roten Meer keine Grundlage für einen Einsatz in der Straße von Hormus liefere.



US-Präsident Trump hatte in einem Interview der Financial Times gesagt, die Nato werde vor einer düsteren Zukunft stehen, sollten die Partner der USA nicht dabei helfen. Sollte es „keine Reaktion geben oder sollte die Reaktion negativ ausfallen, wird dies, denke ich, sehr schlecht für die Zukunft der Nato sein“, wurde Trump zitiert. Gefragt nach solchen Drohungen Trumps sagte Regierungssprecher Kornelius: „Das haben wir zur Kenntnis genommen.“