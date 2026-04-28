Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz: Gesundheitsreform „praktisch fertig“
Russland bestellt deutschen Botschafter ein - dieser weist Vorwürfe zurück
Karliczek: Energiekrise macht Fernreisen zum Risiko
DGB fordert Stopp der Kürzungen für Patienten
SPD-Fraktionschef: Mehr Schulden könnten nötig sein
Söder doch offen für höhere Abgaben für Reiche
Bislang hat sich CSU-Chef Markus Söder kategorisch gegen jegliche Erhöhung oder gar Neueinführung von Steuern ausgesprochen. Nun kann er sich aber offenbar doch Veränderungen vorstellen, etwa bei der sogenannten Reichensteuer. „Ich bin offen, bei der Reichensteuer was zu verändern, weil das sind Menschen, die quasi über 300 000 Euro dann haben“, sagte der bayerische Ministerpräsident in der ARD-Live-Sendung „Arena“. Hier könne man „im Rahmen einer Entlastung insgesamt“ etwas machen.
Auf Nachfrage präzisierte Söder, er sehe das Thema als Teil einer großen Einkommensteuerreform: „Da gehört ja mehr dazu.“ Als Beispiele nannte er die Veränderung des Spitzensteuersatzes – keine Erhöhung – für den Mittelstand, eine Entlastung bei anderen Einkommensgruppen und die endgültige Abschaffung der Stromsteuer. „Ich finde, es gehört auch noch eine Steuervereinfachung massiv dazu.“
Die Einführung einer Zuckersteuer auf Getränke wie Limonaden und Colas lehnte Söder nicht kategorisch ab: „Also ich wäre völlig dagegen, sage ich ganz ehrlich, wenn das jetzt nur zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet würde.“ Wenn die Steuer aber wie die Tabaksteuer zur Finanzierung der Gesundheit diene, die Gesundheit verbessere und noch dazu moderat sei: „mal gucken“.
Auf Nachfrage präzisierte Söder, er sehe das Thema als Teil einer großen Einkommensteuerreform: „Da gehört ja mehr dazu.“ Als Beispiele nannte er die Veränderung des Spitzensteuersatzes – keine Erhöhung – für den Mittelstand, eine Entlastung bei anderen Einkommensgruppen und die endgültige Abschaffung der Stromsteuer. „Ich finde, es gehört auch noch eine Steuervereinfachung massiv dazu.“
Die Einführung einer Zuckersteuer auf Getränke wie Limonaden und Colas lehnte Söder nicht kategorisch ab: „Also ich wäre völlig dagegen, sage ich ganz ehrlich, wenn das jetzt nur zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet würde.“ Wenn die Steuer aber wie die Tabaksteuer zur Finanzierung der Gesundheit diene, die Gesundheit verbessere und noch dazu moderat sei: „mal gucken“.
Wagenknecht sucht mit „Grundwertekommission“ neues Profil
Fünf Monate nach ihrem Rückzug von der BSW-Spitze versucht Parteigründerin Sahra Wagenknecht, ihrem Projekt mit einer „Grundwertekommission“ neuen Schwung zu geben. Der Parteivorstand bestätigte die Besetzung des neuen Gremiums, wie eine Sprecherin mitteilte. Darin sitzen neben Wagenknecht 13 Professoren und Intellektuelle. Die vielleicht bekanntesten Namen: Foodwatch-Gründer Thilo Bode, der Autor Volker Braun und die Schriftstellerin Daniela Dahn.
Das BSW hatte 2025 den Einzug in den Bundestag knapp verpasst. Bundesweit liegt die Partei in Umfragen bei drei bis vier Prozent. Wagenknecht gab im Dezember den Vorsitz ab und kündigte den Wechsel an die Spitze der neuen Kommission an.
Das BSW hatte 2025 den Einzug in den Bundestag knapp verpasst. Bundesweit liegt die Partei in Umfragen bei drei bis vier Prozent. Wagenknecht gab im Dezember den Vorsitz ab und kündigte den Wechsel an die Spitze der neuen Kommission an.
Merz: Gesundheitsreform „praktisch fertig“
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geht fest davon, dass das Sparpaket für die gesetzliche Krankenversicherung und die Eckpunkte für den Haushalt 2027 wie geplant am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden. Er könne das „mit einem ziemlich klaren Ja beantworten“, sagte er am Rande der Unions-Klausur in Berlin. Es gebe noch letzte Abstimmungsgespräche über den Regierungsentwurf, aber der sei „praktisch fertig und verabschiedungsreif“.
„Die Gesundheitsreform ist heute Morgen praktisch abgeschlossen worden.“Kanzler Friedrich Merz
Bei den Eckwerten des Haushaltes gebe es „noch ein paar Themen“, die besprochen werden müssten. Union und SPD hatten beim jüngsten Koalitionsausschuss vereinbart, den Gesetzentwurf zur Krankenversicherung am Mittwoch zusammen mit dem Haushalt im Kabinett zu beschließen.
Der Gesetzentwurf von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sieht vor, dass die gesetzlichen Krankenkassen im nächsten Jahr um fast 20 Milliarden Euro entlastet werden. Im Blick stehen Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und der Pharmabranche – aber auch höhere Zuzahlungen für Medikamente und Einschränkungen der Mitversicherung von Ehepartnern.
Bastian Brinkmann hat aufgeschrieben, wie die Gesundheitsministerin bei den Krankenkassen sparen will:
Der Gesetzentwurf von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sieht vor, dass die gesetzlichen Krankenkassen im nächsten Jahr um fast 20 Milliarden Euro entlastet werden. Im Blick stehen Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und der Pharmabranche – aber auch höhere Zuzahlungen für Medikamente und Einschränkungen der Mitversicherung von Ehepartnern.
Bastian Brinkmann hat aufgeschrieben, wie die Gesundheitsministerin bei den Krankenkassen sparen will:
Kiesewetter nennt Russland nach Botschafter-Einbestellung „imperialen Terrorstaat“
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter hat die russischen Proteste gegen sein Treffen mit dem tschetschenischen Oppositionellen Achmed Sakajew in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur mit scharfen Worten zurückgewiesen.
„Russland tritt als Terrorstaat auf, der einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine führt und in sich ein kolonialer und imperialer Staat ist.“Roderich Kiesewetter, CDU-Bundestagsabgeordneter
Dieser Staat stelle sich gegen alle Freiheitsbewegungen, auch gegen die, für die Achmed Sakajew stehe. „Insofern ist es schlicht ein Zeugnis des imperialen und brutalen Terrorstaats Russland, dass das Treffen mit Sakajew kritisiert und verurteilt wird.“ Er habe Sakajew als „Unterstützer der Ukraine, aber auch als wichtige Stimme gegen ein imperiales und koloniales Russland getroffen“.
Die Einbestellung des deutschen Botschafters in Russland wegen der Begegnung sei „erkennbar hanebüchen und zeigt auch die Illegitimität und auch Perfidie des Putin-Regimes“, betonte Kiesewetter. „Dieses Regime begreift die uneingeschränkte legitime Ausübung des Mandats von frei gewählten Abgeordneten nicht.“
Mit seiner Intervention zeige Russland seinen imperialen Charakter und diskreditiere sich damit selbst. Für sich persönlich sehe er den Vorgang als Auszeichnung für das Eintreten für die Ukraine, aber auch als „Auszeichnung für die unterdrückten Völker Russlands“.
Die Einbestellung des deutschen Botschafters in Russland wegen der Begegnung sei „erkennbar hanebüchen und zeigt auch die Illegitimität und auch Perfidie des Putin-Regimes“, betonte Kiesewetter. „Dieses Regime begreift die uneingeschränkte legitime Ausübung des Mandats von frei gewählten Abgeordneten nicht.“
Mit seiner Intervention zeige Russland seinen imperialen Charakter und diskreditiere sich damit selbst. Für sich persönlich sehe er den Vorgang als Auszeichnung für das Eintreten für die Ukraine, aber auch als „Auszeichnung für die unterdrückten Völker Russlands“.
Roderich Kiesewetter (CDU) auf einer Demonstration für Solidarität mit der Ukraine vor dem Brandenburger Tor im März 2025. Sebastian Gollnow/dpa
Russland bestellt deutschen Botschafter ein - dieser weist Vorwürfe zurück
Der deutsche Botschafter Alexander Graf Lambsdorff ist am Morgen ins russische Außenministerium einbestellt worden. Lambsdorff solle sich dort wegen angeblicher Kontakte von deutschen Politikern zu Terrororganisationen einfinden, sagte seine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Moskau.
Als Hintergrund für die Einbestellung nannte das Ministerium in Moskau ein angebliches Treffen des CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter in Kiew mit dem von Russland als Terrorist zur Fahndung ausgeschriebenen Tschetschenen Achmed Sakajew. Kiesewetter hatte die Ukraine Mitte des Monats besucht. Nach Darstellung des russischen Außenministeriums soll er dort den Anführer der von Russland als Terrororganisation eingestuften „Tschetschenischen Republik Itschkeria“ getroffen haben. Das sei ein Beweis dafür, dass sich Deutschland in die inneren Angelegenheiten Russlands einmische. Lambsdorff sei vor den „verhängnisvollen Folgen solcher Handlungen gewarnt“ worden. „Russlandfeindliche Schritte werden unweigerlich die gebührende Gegenwehr erfahren“, so das Moskauer Ministerium.
Das Auswärtige Amt in Berlin nannte die Einbestellung des Botschafters eine „völlig haltlose Maßnahme“. Die russischen Vorwürfe seien völlig unbegründet, sagte eine Sprecherin. Botschafter Lambsdorff wies die Vorwürfe bei dem Termin in Moskau entschieden zurück. Er erklärte der deutschen Botschaft in Moskau zufolge, Meinungsvielfalt und die freie Mandatsausübung eines gewählten Volksvertreters bildeten das Fundament einer funktionierenden Demokratie. Außerdem mische sich Moskau selbst in vielen Ländern ständig auf schwerste Weise in innere Angelegenheiten ein. Vorwürfe der Terrorismusunterstützung gegen ein Mitglied des Bundestags seien vollkommen haltlos.
Lesen Sie mehr zur „Tschetschenischen Republik Itschkeria“:
Als Hintergrund für die Einbestellung nannte das Ministerium in Moskau ein angebliches Treffen des CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter in Kiew mit dem von Russland als Terrorist zur Fahndung ausgeschriebenen Tschetschenen Achmed Sakajew. Kiesewetter hatte die Ukraine Mitte des Monats besucht. Nach Darstellung des russischen Außenministeriums soll er dort den Anführer der von Russland als Terrororganisation eingestuften „Tschetschenischen Republik Itschkeria“ getroffen haben. Das sei ein Beweis dafür, dass sich Deutschland in die inneren Angelegenheiten Russlands einmische. Lambsdorff sei vor den „verhängnisvollen Folgen solcher Handlungen gewarnt“ worden. „Russlandfeindliche Schritte werden unweigerlich die gebührende Gegenwehr erfahren“, so das Moskauer Ministerium.
Das Auswärtige Amt in Berlin nannte die Einbestellung des Botschafters eine „völlig haltlose Maßnahme“. Die russischen Vorwürfe seien völlig unbegründet, sagte eine Sprecherin. Botschafter Lambsdorff wies die Vorwürfe bei dem Termin in Moskau entschieden zurück. Er erklärte der deutschen Botschaft in Moskau zufolge, Meinungsvielfalt und die freie Mandatsausübung eines gewählten Volksvertreters bildeten das Fundament einer funktionierenden Demokratie. Außerdem mische sich Moskau selbst in vielen Ländern ständig auf schwerste Weise in innere Angelegenheiten ein. Vorwürfe der Terrorismusunterstützung gegen ein Mitglied des Bundestags seien vollkommen haltlos.
Lesen Sie mehr zur „Tschetschenischen Republik Itschkeria“:
Die „Tschetschenische Republik Itschkeria“ bildete sich im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion. Sie wird von der Ukraine, aber nicht international anerkannt. Sie erklärte unter ihrem damaligen Anführer Dschochar Dudajew 1991 ihre Unabhängigkeit, was wiederum zu einem Krieg zwischen Russland und den Separatisten führte. Der auch für Terroranschläge verantwortliche Separatistenführer war 1996 bei einem russischen Raketenangriff getötet worden. Heute kämpfen Mitglieder der Itschkeria-Bewegung an der Seite der Ukrainer gegen den russischen Angriffskrieg. Sie waren auch beteiligt an den Kämpfen in den russischen Grenzregionen Kursk und Belgorod, in die ukrainische Streitkräfte in der Vergangenheit eingedrungen waren.
Von der Leyen: Müssen mit Erneuerbaren und Atom weg vom Import fossiler Energie
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat gefordert, dass sich die EU „mittelfristig“ vom Import von Öl und Gas löst. „Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass unsere große Abhängigkeit von importierter fossiler Energie uns verwundbar macht“, sagte von der Leyen am Montag in Berlin auf der CDU/CSU-Fraktionsklausur. „Seit Beginn der Krise im Mittleren Osten haben wir 27 Milliarden Euro mehr für Gas- und Ölimporte bezahlt, ohne ein einziges Molekül an Energie zusätzlich zu bekommen.“ Diese Abhängigkeit müsse man reduzieren, indem man günstigere Energie in Europa selbst produziere. „Jede Kilowattstunde hier erzeugter Energie ist ein Beitrag zu wirtschaftlicher Stabilität, zu bezahlbarer Energie und damit zur Unabhängigkeit Europas.“
Die Kommissionspräsidentin forderte dabei den Ausbau sowohl von erneuerbaren Energien als auch von Atomenergie. „Diese Energien werden in Europa erzeugt, sie belasten das Klima weit weniger“, sagte von der Leyen. Die Kernenergie sei zudem in der Lage, die Grundlast, also die Mindeststromnachfrage, abzudecken. Es gebe vor allem mit neuen kleinen modularen Reaktoren neue Perspektiven. Dazu werde in den USA, China, Japan, Kanada, Südkorea und Großbritannien geforscht. „Für uns ist wichtig, dass der Weg nach vorne bei der Energie Technologieneutralität ermöglicht. Deswegen fördert die Europäische Union nicht nur massiv den Ausbau erneuerbarer Energien, der Batterien und moderner Netze, sondern investiert eben auch in die Forschung an modularen Kleinreaktoren.“ In der schwarz-roten Koalition ist dieser Weg umstritten. Während die Union sich für die Nutzung der Kernkraft ausspricht, lehnt die SPD dies ab.
Von der Leyen ist zu Gast bei der Klausur des Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. In den zweitägigen Beratungen soll es vor allem um die Lage der deutschen Wirtschaft sowie um die Außen- und Sicherheitspolitik gehen. Am Abend ist eine Aussprache mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zur allgemeinen politischen Lage geplant.
Die Kommissionspräsidentin forderte dabei den Ausbau sowohl von erneuerbaren Energien als auch von Atomenergie. „Diese Energien werden in Europa erzeugt, sie belasten das Klima weit weniger“, sagte von der Leyen. Die Kernenergie sei zudem in der Lage, die Grundlast, also die Mindeststromnachfrage, abzudecken. Es gebe vor allem mit neuen kleinen modularen Reaktoren neue Perspektiven. Dazu werde in den USA, China, Japan, Kanada, Südkorea und Großbritannien geforscht. „Für uns ist wichtig, dass der Weg nach vorne bei der Energie Technologieneutralität ermöglicht. Deswegen fördert die Europäische Union nicht nur massiv den Ausbau erneuerbarer Energien, der Batterien und moderner Netze, sondern investiert eben auch in die Forschung an modularen Kleinreaktoren.“ In der schwarz-roten Koalition ist dieser Weg umstritten. Während die Union sich für die Nutzung der Kernkraft ausspricht, lehnt die SPD dies ab.
Von der Leyen ist zu Gast bei der Klausur des Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. In den zweitägigen Beratungen soll es vor allem um die Lage der deutschen Wirtschaft sowie um die Außen- und Sicherheitspolitik gehen. Am Abend ist eine Aussprache mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zur allgemeinen politischen Lage geplant.
Karliczek: Energiekrise macht Fernreisen zum Risiko
Die Vorsitzende des Tourismusausschusses im Bundestag, Anja Karliczek, warnt wegen der Energiekrise vor unkalkulierbaren Risiken bei Fernreisen. Stand heute sei die Versorgung mit Kerosin in Deutschland für gebuchte Flugreisen zwar gesichert, einem Vorabbericht der Rheinischen Post zufolge sehe dies in anderen Regionen der Welt jedoch anders aus. Es bestehe durchaus ein Risiko für Urlauber, nicht zum Ziel oder wieder nach Hause zu kommen, sagte die CDU-Politikerin der Zeitung. Niemand wisse zudem, wie sich die Lage speziell für Reisen nach Asien und in den Nahen Osten entwickeln werde.
„Natürlich erlebt die Reiseverkehrsbranche gerade wieder schwere Zeiten. Und natürlich werden die Ticketpreise noch stärker anziehen. Da sollte man sich keinen Illusionen hingeben“, so Karliczek. Urlauber müssten sich auf weiter steigende Kosten einstellen. Daran werde die zum 1. Juli geplante Senkung der Luftverkehrssteuer nichts ändern. Diese Maßnahme leiste lediglich einen ersten Beitrag, damit deutsche Flughäfen und Fluglinien gegenüber der ausländischen Konkurrenz nicht den Anschluss verlören. Die hohen Kerosinpreise seien ein Preisphänomen, mit dem alle Airlines kalkulieren müssten.
Mit den steigenden Kerosinpreisen steht ein Urlaubsmodel infrage, das lange als selbstverständlich galt, schreiben Kerstin Bund, Lea Hampel und Oliver Klasen:
„Natürlich erlebt die Reiseverkehrsbranche gerade wieder schwere Zeiten. Und natürlich werden die Ticketpreise noch stärker anziehen. Da sollte man sich keinen Illusionen hingeben“, so Karliczek. Urlauber müssten sich auf weiter steigende Kosten einstellen. Daran werde die zum 1. Juli geplante Senkung der Luftverkehrssteuer nichts ändern. Diese Maßnahme leiste lediglich einen ersten Beitrag, damit deutsche Flughäfen und Fluglinien gegenüber der ausländischen Konkurrenz nicht den Anschluss verlören. Die hohen Kerosinpreise seien ein Preisphänomen, mit dem alle Airlines kalkulieren müssten.
Mit den steigenden Kerosinpreisen steht ein Urlaubsmodel infrage, das lange als selbstverständlich galt, schreiben Kerstin Bund, Lea Hampel und Oliver Klasen:
SPD glaubt nicht mehr an gemeinsamen europäischen Kampfjet
Der SPD-Verteidigungsexperte Christoph Schmid hält das gemeinsame europäische Kampfjet-Projekt FCAS für gescheitert. „Ich halte es für wenig hilfreich, wenn wir nun weitere Schleifen drehen“, sagte Schmid der Augsburger Allgemeinen. „Schon seit einem knappen Jahr ist eigentlich allen Informierten klar, dass es keine gemeinsame Lösung mit Dassault mehr geben wird.“
Dies sei keine generelle Absage an eine deutsch-französische Kooperation bei Rüstungsprojekten. „Seit Monaten wird aber von französischer Seite zugunsten von Dassault auf Zeit gespielt ohne Rücksicht auf bereits geschlossene Verträge. Dadurch entsteht zwangsläufig der Eindruck, dass man gerne deutsche Finanzierungsanteile für die Entwicklung französischer Fähigkeiten nutzen möchte, aber nicht zu einer echten Partnerschaft bereit ist“, so Schmid.
Der Europa-Staatsminister im Auswärtigen Amt, Gunther Krichbaum, betonte dagegen: „Wir wollen FCAS auch weiterhin zum Erfolg führen, denn das wäre in der aktuellen internationalen Situation ein wichtiges Signal der europäischen Zusammenarbeit und speziell der deutsch-französischen Kooperation bei Rüstung und Verteidigung.“ Dabei dürfe man natürlich die eigenen nationalen Interessen nicht aus den Augen verlieren. „Und die sind im Moment nicht hinreichend gewahrt. Es geht schließlich auch um Fragen der Patentnutzung.“
FCAS steht für Future Combat Air System und wäre bei einer Realisierung das größte und teuerste europäische Rüstungsprojekt. Das Luftkampfsystem soll im Verbund mit unbewaffneten und bewaffneten Drohnen fliegen und ist insofern mehr als ein Kampfflugzeug. Der Plan ist, dass es den von der Bundeswehr genutzten Eurofighter und auch die französische Rafale ab 2040 ablöst.
Mehr zum FCAS-Projekt von Paris-Korrespondentin Alexandra Föderl-Schmid:
Dies sei keine generelle Absage an eine deutsch-französische Kooperation bei Rüstungsprojekten. „Seit Monaten wird aber von französischer Seite zugunsten von Dassault auf Zeit gespielt ohne Rücksicht auf bereits geschlossene Verträge. Dadurch entsteht zwangsläufig der Eindruck, dass man gerne deutsche Finanzierungsanteile für die Entwicklung französischer Fähigkeiten nutzen möchte, aber nicht zu einer echten Partnerschaft bereit ist“, so Schmid.
Der Europa-Staatsminister im Auswärtigen Amt, Gunther Krichbaum, betonte dagegen: „Wir wollen FCAS auch weiterhin zum Erfolg führen, denn das wäre in der aktuellen internationalen Situation ein wichtiges Signal der europäischen Zusammenarbeit und speziell der deutsch-französischen Kooperation bei Rüstung und Verteidigung.“ Dabei dürfe man natürlich die eigenen nationalen Interessen nicht aus den Augen verlieren. „Und die sind im Moment nicht hinreichend gewahrt. Es geht schließlich auch um Fragen der Patentnutzung.“
FCAS steht für Future Combat Air System und wäre bei einer Realisierung das größte und teuerste europäische Rüstungsprojekt. Das Luftkampfsystem soll im Verbund mit unbewaffneten und bewaffneten Drohnen fliegen und ist insofern mehr als ein Kampfflugzeug. Der Plan ist, dass es den von der Bundeswehr genutzten Eurofighter und auch die französische Rafale ab 2040 ablöst.
Mehr zum FCAS-Projekt von Paris-Korrespondentin Alexandra Föderl-Schmid:
Union verlangt Sparvorschläge von Klingbeil
Führende Politiker der CDU lehnen den SPD-Vorstoß zur Aussetzung der Schuldenbremse ab und fordern im Gegenzug ein Sparpaket von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). „Wer heute leichtfertig neue Schulden macht, treibt die Inflation und belastet die kommenden Generationen“, sagte Unions-Fraktionsvize Sepp Müller der Bild.
Der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand (PKM), Christian von Stetten, sagte Bild: „Die SPD-Verantwortlichen suchen jede Woche einen neuen Grund, um die Schulden erhöhen zu können. Das darf nicht passieren. Der Finanzminister muss jetzt seinen Job machen und Kürzungsvorschläge vorlegen." Nötig seien Sparmaßnahmen und Kürzungen in den Ministerien.
Die schwarz-rote Koalition steht vor entscheidenden Tagen. Am Mittwoch will Klingbeil die Eckpunkte für den Haushalt 2027 und seine Planung für die Folgejahre ins Kabinett bringen. Parallel dazu soll auch die Gesundheitsreform von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) beschlossen werden.
Der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand (PKM), Christian von Stetten, sagte Bild: „Die SPD-Verantwortlichen suchen jede Woche einen neuen Grund, um die Schulden erhöhen zu können. Das darf nicht passieren. Der Finanzminister muss jetzt seinen Job machen und Kürzungsvorschläge vorlegen." Nötig seien Sparmaßnahmen und Kürzungen in den Ministerien.
Die schwarz-rote Koalition steht vor entscheidenden Tagen. Am Mittwoch will Klingbeil die Eckpunkte für den Haushalt 2027 und seine Planung für die Folgejahre ins Kabinett bringen. Parallel dazu soll auch die Gesundheitsreform von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) beschlossen werden.
Newsdesk
Ökonom Fratzscher fordert Tempolimits und autofreie Sonntage
Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, hält den beschlossenen Tankrabatt für verfehlt. Der Steuernachlass angesichts hoher Benzin- und Dieselpreise infolge des Irankriegs sei eine „Perversität“, sagt Fratzscher dem Nachrichtenportal T-online. Für zielführend hält er flächendeckende Tempolimits und autofreie Sonntage.
"Das klingt sehr kontrovers. Aber was viele nicht verstehen: Wir haben im Augenblick weltweit zehn bis 15 Prozent weniger Öl und Gas." Entsprechend weniger könne genutzt werden, sagt der Ökonom. Durch den Tankrabatt reduzierten die Deutschen ihr Autofahren nicht ausreichend, „obwohl das dringend nötig wäre“. Dafür müssten andere mehr sparen: Die nötige Energie für Dünger und Verarbeitung werde als Folge teurer, das verteuere auch Lebensmittel.
„Alle anderen zahlen den Preis dafür“, folgert Fratzscher. Die „Perversität am Tankrabatt“ sei die Frage der Verteilung, wer sich stärker und wer sich weniger einschränke. Mit einem Tempolimit auf Autobahnen und autofreien Sonntagen „würden die Preise nicht so stark explodieren“, erklärt er.
Ein Tempolimit sei zwar für viele Deutsche „ein rotes Tuch. Doch es sind keine trivialen Summen an Treibstoff, die wir einsparen können.“ Fratzscher warnt in diesem Zusammenhang vor sozialen Verwerfungen: „Als Gesellschaft ist es in Krisenzeiten wichtig, die Bedürfnisse der schwächsten Mitglieder nicht aus den Augen zu verlieren. Sonst kippt das Gleichgewicht.“
"Das klingt sehr kontrovers. Aber was viele nicht verstehen: Wir haben im Augenblick weltweit zehn bis 15 Prozent weniger Öl und Gas." Entsprechend weniger könne genutzt werden, sagt der Ökonom. Durch den Tankrabatt reduzierten die Deutschen ihr Autofahren nicht ausreichend, „obwohl das dringend nötig wäre“. Dafür müssten andere mehr sparen: Die nötige Energie für Dünger und Verarbeitung werde als Folge teurer, das verteuere auch Lebensmittel.
„Alle anderen zahlen den Preis dafür“, folgert Fratzscher. Die „Perversität am Tankrabatt“ sei die Frage der Verteilung, wer sich stärker und wer sich weniger einschränke. Mit einem Tempolimit auf Autobahnen und autofreien Sonntagen „würden die Preise nicht so stark explodieren“, erklärt er.
Ein Tempolimit sei zwar für viele Deutsche „ein rotes Tuch. Doch es sind keine trivialen Summen an Treibstoff, die wir einsparen können.“ Fratzscher warnt in diesem Zusammenhang vor sozialen Verwerfungen: „Als Gesellschaft ist es in Krisenzeiten wichtig, die Bedürfnisse der schwächsten Mitglieder nicht aus den Augen zu verlieren. Sonst kippt das Gleichgewicht.“
DGB fordert Stopp der Kürzungen für Patienten
Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi attackiert das Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU). „Dieser Referentenentwurf aus dem Hause Warken hat eine unverantwortliche Schlagseite zulasten der Versicherten“, sagt Fahimi der Süddeutschen Zeitung. Den gesetzlich Versicherten drohten durch das Gesetz sowohl massive Leistungskürzungen als auch höhere Privatzuzahlungen, so Fahimi. „Solche ungerechten Einschnitte werden unsere Leute nicht schweigend akzeptieren.“ Die Bundesregierung dürfe nicht bei denen kürzen, die ohnehin schon schwer belastet seien.
Gesundheitsministerin Warken hatte vor wenigen Tagen einen Plan präsentiert, wie sie rund 20 Milliarden Euro im Gesundheitssystem sparen will, damit die Kassenbeiträge nicht noch weiter steigen. Ihr Gesetzentwurf sieht auch Belastungen für alle im Gesundheitssystem vor. Er soll kommenden Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Derzeit laufen noch Verhandlungen in der Bundesregierung, ob Punkte im Gesetz geändert werden sollten.
Gesundheitsministerin Warken hatte vor wenigen Tagen einen Plan präsentiert, wie sie rund 20 Milliarden Euro im Gesundheitssystem sparen will, damit die Kassenbeiträge nicht noch weiter steigen. Ihr Gesetzentwurf sieht auch Belastungen für alle im Gesundheitssystem vor. Er soll kommenden Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Derzeit laufen noch Verhandlungen in der Bundesregierung, ob Punkte im Gesetz geändert werden sollten.
„Diese Kürzungspläne müssen sofort vom Tisch. “DGB-Chefin Yasmin Fahimi
Dem DGB missfallen vor allem die Sparideen, die Beschäftigte treffen würden. Warken will beispielsweise das Krankengeld senken. „Das ist ein harter Schlag für Menschen mit schweren oder chronischen Erkrankungen“, sagt Fahimi. „Gleichzeitig sollen die Zuzahlungen für Medikamente steigen, obwohl viele schon jetzt die laufend steigenden Kosten des alltäglichen Bedarfs kaum stemmen können.“ Das Grundversprechen, dass Gesundheit nicht vom Geldbeutel abhängen dürfe, werde durch diese Reform ernsthaft infrage gestellt. DGB-Chefin Fahimi fordert daher: „Diese Kürzungspläne müssen sofort vom Tisch.“ Sie plädiert stattdessen für eine solidarische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung.
SPD-Fraktionschef: Mehr Schulden könnten nötig sein
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat das Aussetzen der Schuldenbremse ins Spiel gebracht, falls die Iran-Krise mit massiven wirtschaftlichen Folgen für Deutschland anhält. „Der Staat hat die Aufgabe, einen Zusammenbruch unserer Wirtschaft zu verhindern“, sagt Miersch der Neuen Osnabrücker Zeitung. „Im schlimmsten Fall müssen alle Optionen auf den Tisch“ – dazu zähle auch eine Haushaltsnotlage und die Aufnahme neuer Schulden. Das Grundgesetz erlaubt dem Bund in „außergewöhnlichen Notsituationen“, die Schuldenbremse auszusetzen und mehr Kredite aufzunehmen als normalerweise erlaubt.
„Im schlimmsten Fall müssen alle Optionen auf den Tisch.“SPD-Fraktionschef Matthias Miersch
Miersch warnt vor den weitreichenden Folgen der Hormus-Blockade: „Es geht längst nicht nur ums Tanken oder Fliegen, ganze Lieferketten drohen zu reißen, mit massivsten wirtschaftlichen Auswirkungen.“ Man wisse leider nicht, wie Trump und Netanjahu agieren würden – „das ist bitter“. Wer eine Ausnahme von der Schuldenbremse kategorisch ausschließe, dem seien „die Dimensionen der Verwerfungen offenbar nicht bewusst, die bei einer Fortdauer der Iran-Krise auf uns zukommen“.
Generalbundesanwalt ermittelt seit Monaten wegen Signal-Angriff auf Politiker
Der Generalbundesanwalt hat Ermittlungen wegen eines Phishingangriffs gegen Nutzer der Chat-App Signal aufgenommen. Das bestätigte eine Sprecherin der Süddeutschen Zeitung. Dies sei allerdings nicht erst jetzt erfolgt, weil bekannt wurde, dass Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) von dem Angriff betroffen sei, sondern schon Mitte Februar. Damals hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz bereits öffentlich vor der Gefahr auf Signal gewarnt. Die Ermittlungen des höchsten Strafverfolgers des Bundes werden wegen des Verdachts der „geheimdienstlichen Agententätigkeit“ geführt. Der Spiegel hatte zuvor berichtet, Klöckners Signal-Konto sei kompromittiert.
Nach SZ-Information sind die Folgen der Attacke weitreichend. Auch Ex-BND-Vizepräsident Arndt Freytag von Loringhoven und mehrere Journalisten sind von der Attacke betroffen. Es gehe um eine zwei- bis dreistellige Zahl von Phishing-Versuchen, heißt es in Sicherheitskreisen. Auch das Handy von Kanzler Friedrich Merz soll geprüft worden sein, aber keine Auffälligkeiten gezeigt haben. Der Fall und die Betroffenheit von Spitzenpolitikern hat auch eine Debatte darüber entfacht, wie sicher die Kommunikation politischer Entscheider in Deutschland ist und wie ernst die Warnungen von Sicherheitsdiensten vor solchen Attacken genommen werden.
Der Phishingangriff dauert offenbar schon seit Monaten an und richtet sich vor allem gegen hochrangige Politiker, Nato-Militärs und Verwaltungsbeamte. Niederländische Geheimdienste machen russische Stellen für die Kampagne verantwortlich. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik veröffentlichte einen Leitfaden für mögliche Betroffene.
Nach SZ-Information sind die Folgen der Attacke weitreichend. Auch Ex-BND-Vizepräsident Arndt Freytag von Loringhoven und mehrere Journalisten sind von der Attacke betroffen. Es gehe um eine zwei- bis dreistellige Zahl von Phishing-Versuchen, heißt es in Sicherheitskreisen. Auch das Handy von Kanzler Friedrich Merz soll geprüft worden sein, aber keine Auffälligkeiten gezeigt haben. Der Fall und die Betroffenheit von Spitzenpolitikern hat auch eine Debatte darüber entfacht, wie sicher die Kommunikation politischer Entscheider in Deutschland ist und wie ernst die Warnungen von Sicherheitsdiensten vor solchen Attacken genommen werden.
Der Phishingangriff dauert offenbar schon seit Monaten an und richtet sich vor allem gegen hochrangige Politiker, Nato-Militärs und Verwaltungsbeamte. Niederländische Geheimdienste machen russische Stellen für die Kampagne verantwortlich. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik veröffentlichte einen Leitfaden für mögliche Betroffene.
Zustimmung und Kritik an Tankrabatt im Bundesrat
Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat am Freitag einem befristeten Tankrabatt von etwa 17 Cent pro Liter zugestimmt. Damit wird die Energiesteuer ab dem 1. Mai für zwei Monate gesenkt. In der Länderkammer wurde die Maßnahme begrüßt, zugleich aber als nicht ausreichend kritisiert.
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bezeichnete die hohen Spritpreise als Folge des Iran-Krieges als Bedrohung für Wirtschaft sowie gesellschaftlichen Zusammenhalt und forderte zusätzlich eine Abschöpfung sogenannter Übergewinne von Mineralölkonzernen. Sein Kollege aus Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (CDU), verteidigte die Maßnahme als „genau den richtigen Weg“ gegen eine „Arroganz“ gegenüber Pendlern im ländlichen Raum und verlangte ein scharfes Vorgehen des Kartellamts gegen Mitnahmeeffekte.
Thüringens Regierungschef Mario Voigt (CDU) würdigte die schnelle Reaktion der Bundesregierung als wichtiges Zeichen der Handlungsfähigkeit, mahnte aber eine verlässliche Perspektive über die zwei Monate hinaus an. Kritischer äußerte sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Sie nannte die Entlastung „längst überfällig“, warf der Bundesregierung Zögern vor und forderte gezielte Hilfen etwa für Speditionen.
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bezeichnete die hohen Spritpreise als Folge des Iran-Krieges als Bedrohung für Wirtschaft sowie gesellschaftlichen Zusammenhalt und forderte zusätzlich eine Abschöpfung sogenannter Übergewinne von Mineralölkonzernen. Sein Kollege aus Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (CDU), verteidigte die Maßnahme als „genau den richtigen Weg“ gegen eine „Arroganz“ gegenüber Pendlern im ländlichen Raum und verlangte ein scharfes Vorgehen des Kartellamts gegen Mitnahmeeffekte.
Thüringens Regierungschef Mario Voigt (CDU) würdigte die schnelle Reaktion der Bundesregierung als wichtiges Zeichen der Handlungsfähigkeit, mahnte aber eine verlässliche Perspektive über die zwei Monate hinaus an. Kritischer äußerte sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Sie nannte die Entlastung „längst überfällig“, warf der Bundesregierung Zögern vor und forderte gezielte Hilfen etwa für Speditionen.
Bundestag und Bundesrat stimmen für Senkung der Spritsteuern
Der Bundestag und der Bundesrat haben einen Tankrabatt für Mai und Juni beschlossen. Damit reagiert die schwarz-rote Koalition auf die seit Ende Februar sprunghaft gestiegenen Spritpreise, eine Folge des Iran-Krieges. Ökonomen hatten sich deutlich gegen die Maßnahme ausgesprochen, weil sie nicht gezielt ärmere Bevölkerungsschichten entlastet. Ob die Preise für Benzin und Diesel tatsächlich wie geplant um bis zu 17 Cent pro Liter sinken, hängt nun an den Mineralölfirmen. Der Bundesrat stimmte dem Energiesteuersenkungsgesetz anschließend ebenfalls in einer Sondersitzung zu. Der Bundestag gab auch grünes Licht für die geplante Entlastungsprämie in Höhe von bis zu 1000 Euro – Unternehmen sollen diese bis zum 30. Juni 2027 ihren Beschäftigten auszahlen können.
Für den Tankrabatt stimmten 453 Abgeordnete, 134 votierten dagegen bei einer Enthaltung. In der Debatte hatte neben den regierungstragenden Fraktionen von Union und SPD auch die AfD als größte Oppositionspartei Zustimmung signalisiert. Grüne und Linke lehnten das Vorhaben ab. Die Grünen kritisierten, dass im Gesetzentwurf selbst die Erwartung stehe, dass die Maßnahmen zu einem höheren Verbrauch fossiler Energien führen dürften. Das verstärke die Abhängigkeit in diesem Bereich noch. Die Linken forderten ein 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr und eine Krisenprämie an alle Bürger in Höhe von jeweils 150 Euro. Die AfD kritisierte, dass der Tankrabatt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sei.
Der Tankrabatt führt voraussichtlich zu Steuermindereinnahmen von 1,6 Milliarden Euro. Die Regierung will für eine schnelle Entlastung sorgen und auch kleineren Betrieben – etwa Handwerkern – helfen. Eine ebenfalls diskutierte Entlastung über eine höhere Pendlerpauschale hätte erst mit Zeitverzug gegriffen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte nach dem Koalitionsausschuss Mitte April die Erwartung geäußert, dass die Mineralölkonzerne den Tankrabatt an Verbraucher weitergeben.
Für die Entlastungsprämie stimmten die Fraktionen von Union und SPD. Dagegen votierten AfD und Linke, die Grünen enthielten sich. Für die Firmen wäre die Zahlung als Betriebsausgabe abzugsfähig, für die Arbeitnehmer steuerfrei. Die Entlastungsprämie ist allerdings keine Pflicht. Deswegen ist auch noch unklar, wie viele Unternehmen sich angesichts der angespannten Wirtschaftslage beteiligen werden.
Für den Tankrabatt stimmten 453 Abgeordnete, 134 votierten dagegen bei einer Enthaltung. In der Debatte hatte neben den regierungstragenden Fraktionen von Union und SPD auch die AfD als größte Oppositionspartei Zustimmung signalisiert. Grüne und Linke lehnten das Vorhaben ab. Die Grünen kritisierten, dass im Gesetzentwurf selbst die Erwartung stehe, dass die Maßnahmen zu einem höheren Verbrauch fossiler Energien führen dürften. Das verstärke die Abhängigkeit in diesem Bereich noch. Die Linken forderten ein 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr und eine Krisenprämie an alle Bürger in Höhe von jeweils 150 Euro. Die AfD kritisierte, dass der Tankrabatt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sei.
Der Tankrabatt führt voraussichtlich zu Steuermindereinnahmen von 1,6 Milliarden Euro. Die Regierung will für eine schnelle Entlastung sorgen und auch kleineren Betrieben – etwa Handwerkern – helfen. Eine ebenfalls diskutierte Entlastung über eine höhere Pendlerpauschale hätte erst mit Zeitverzug gegriffen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte nach dem Koalitionsausschuss Mitte April die Erwartung geäußert, dass die Mineralölkonzerne den Tankrabatt an Verbraucher weitergeben.
Für die Entlastungsprämie stimmten die Fraktionen von Union und SPD. Dagegen votierten AfD und Linke, die Grünen enthielten sich. Für die Firmen wäre die Zahlung als Betriebsausgabe abzugsfähig, für die Arbeitnehmer steuerfrei. Die Entlastungsprämie ist allerdings keine Pflicht. Deswegen ist auch noch unklar, wie viele Unternehmen sich angesichts der angespannten Wirtschaftslage beteiligen werden.