Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Justizministerin Hubig: Femizide sollen eindeutig als Mord gelten
Söder: Bayern will Ausgleich kalter Progression mittragen
Prien: Keine Kürzung bei Projekten gegen Antisemitismus
Themenportal zu rechter Gewalt wird nicht weiter finanziert
Bilger fordert von Autobauern ein Bekenntnis zu Deutschland
Luzia Geier
Söder: Bayern will Ausgleich kalter Progression mittragen
Bayern ist nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder bereit, die Kosten mitzutragen, die beim Ausgleich der kalten Progression entstehen würden. „Wir brauchen jetzt dringend einen Ausgleich der kalten Progression“, sagte der CSU-Chef der Bild am Sonntag. Nötig sei „ein Gemeinschaftswerk von Bund und Ländern“. Bayern sei bereit, diese Entlastungen beim Ausgleich der Einkommensteuer zu leisten.
Kalte Progression entsteht, wenn das Einkommen wegen der Inflation steigt, man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich von seinem Geld wegen der höheren Preise aber nicht mehr leisten kann. Ein vollständiger Ausgleich dieses Phänomens im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten.
Der Ausgleich der kalten Progression ist laut Söder „seit vielen Jahren gute politische Gepflogenheit“. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dürfe man nicht damit beginnen, „dieses ungeschriebene Gesetz aufzukündigen“. Bisher konnten sich Union und SPD nicht einigen, wie ein Ausgleich der kalten Progression finanziert werden könnte.
Kalte Progression entsteht, wenn das Einkommen wegen der Inflation steigt, man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich von seinem Geld wegen der höheren Preise aber nicht mehr leisten kann. Ein vollständiger Ausgleich dieses Phänomens im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten.
Der Ausgleich der kalten Progression ist laut Söder „seit vielen Jahren gute politische Gepflogenheit“. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dürfe man nicht damit beginnen, „dieses ungeschriebene Gesetz aufzukündigen“. Bisher konnten sich Union und SPD nicht einigen, wie ein Ausgleich der kalten Progression finanziert werden könnte.
Luzia Geier
Justizministerin Hubig: Femizide sollen eindeutig als Mord gelten
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will den Mordparagrafen verschärfen und Femizide eindeutig als Mord erfassen. Künftig sollten „geschlechtsspezifische oder sonstige menschenverachtende Beweggründe“ ausdrücklich als Mordmerkmal genannt werden, heißt es in einem Gesetzentwurf, der der Bild am Sonntag vorliegt. Die Klarstellung zielt etwa auf Fälle ab, in denen ein Mann eine Frau tötet, weil sie sich von ihm trennt oder er nicht akzeptiert, dass sie selbst über ihr Leben bestimmen will.
Unter dem Begriff Femizid versteht man die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts – also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch den Partner oder Ex-Partner. „Fast jeden Tag tötet in Deutschland ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin – oder versucht es“, sagte Hubig der Bild am Sonntag.
Schon heute können solche Taten als Mord geahndet werden, etwa wenn dem Täter niedrige Beweggründe nachgewiesen werden können. Doch das geschieht nicht in jedem Fall. Hier setzt die Reform an: Die geplante Änderung soll dem Bericht zufolge eine „rechtssichere und adäquate Berücksichtigung insbesondere von Tötungsmotiven ermöglichen, denen ein patriarchales Herrschafts- und Besitzdenken zugrunde liegt“, so der Bericht.
„Wer eine Frau tötet, weil sie sich von ihm trennen will, der muss als Mörder bestraft werden“, sagte Hubig. Noch immer gebe es Fälle, in denen eine „Trennungstötung“ nicht als Mord gewertet werde. Gerichte stellten dann zum Beispiel darauf ab, „dass der Täter keinen Ausweg wusste, dass er todtraurig war, dass er seine Partnerin nicht an jemanden anderen verlieren wollte“. Einen eigenen Straftatbestand „Femizid“ lehnt Hubig dagegen ab.
Unter dem Begriff Femizid versteht man die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts – also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch den Partner oder Ex-Partner. „Fast jeden Tag tötet in Deutschland ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin – oder versucht es“, sagte Hubig der Bild am Sonntag.
Schon heute können solche Taten als Mord geahndet werden, etwa wenn dem Täter niedrige Beweggründe nachgewiesen werden können. Doch das geschieht nicht in jedem Fall. Hier setzt die Reform an: Die geplante Änderung soll dem Bericht zufolge eine „rechtssichere und adäquate Berücksichtigung insbesondere von Tötungsmotiven ermöglichen, denen ein patriarchales Herrschafts- und Besitzdenken zugrunde liegt“, so der Bericht.
„Wer eine Frau tötet, weil sie sich von ihm trennen will, der muss als Mörder bestraft werden“, sagte Hubig. Noch immer gebe es Fälle, in denen eine „Trennungstötung“ nicht als Mord gewertet werde. Gerichte stellten dann zum Beispiel darauf ab, „dass der Täter keinen Ausweg wusste, dass er todtraurig war, dass er seine Partnerin nicht an jemanden anderen verlieren wollte“. Einen eigenen Straftatbestand „Femizid“ lehnt Hubig dagegen ab.
Luzia Geier
Antisemitismusbeauftragte warnt vor AfD-Regierung
Aus Sicht der neuen Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Katharina von Schnurbein, ist „die AfD-Ideologie besonders gefährlich“. Eine Regierungsbeteiligung der Partei könne mit Blick auf das Gedenken an die Judenvernichtung im Nationalsozialismus „ganz konkrete und gravierende Folgen haben“, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Besonders problematisch sei der Angriff der Partei auf die Erinnerungskultur: „Wer nicht anerkennen will, was die Shoah für Deutschland und die Menschheit war, rüttelt an den Grundfesten unserer Demokratie“, sagte Schnurbein. Sie sehe zum Beispiel die Förderung bestehender KZ-Gedenkstätten in Gefahr.
Besonders problematisch sei der Angriff der Partei auf die Erinnerungskultur: „Wer nicht anerkennen will, was die Shoah für Deutschland und die Menschheit war, rüttelt an den Grundfesten unserer Demokratie“, sagte Schnurbein. Sie sehe zum Beispiel die Förderung bestehender KZ-Gedenkstätten in Gefahr.
„Mir stellt sich auch die Frage, ob die etablierten Bildungsinstitutionen ihre Erinnerungskultur weiter frei und unabhängig gestalten können.“Katharina von Schnurbein
In vielen jüdischen Gemeinden spüre sie eine Unsicherheit, „wie stark der Rückhalt unter einer AfD-Regierung für sie wegbrechen wird, auch wenn sich die Partei als Freund von Jüdinnen und Juden präsentiert“, so Schnurbein.
Seit Ende Oktober ist die ehemalige EU-Antisemitismusbeauftragte neue Beauftragte der Bundesregierung für das Thema. Ihr Vorgänger Felix Klein war nach acht Jahren im Amt zur Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit nach Paris gewechselt.
Seit Ende Oktober ist die ehemalige EU-Antisemitismusbeauftragte neue Beauftragte der Bundesregierung für das Thema. Ihr Vorgänger Felix Klein war nach acht Jahren im Amt zur Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit nach Paris gewechselt.
Anna Schimpp
Prien: Keine Kürzung bei Projekten gegen Antisemitismus
Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) verteidigt Kürzungen im Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Zugleich sagte sie der Tageszeitung taz, dass es bei Projekten gegen Antisemitismus keine Abstriche geben werde. Trotz der ab 2027 reduzierten Haushaltsmittel sei es gelungen, dass sogar mehr Projekte gegen Antisemitismus in Deutschland gefördert werden können als 2026. „Mir ist zugleich bewusst, dass wir mit unseren Entscheidungen mitunter auch etablierte Träger enttäuschen müssen. Das ist angesichts der vielen guten eingereichten Ideen und der begrenzten Haushaltsmittel keine leichte Aufgabe“, so Prien.
Vor einer Woche hatte Priens Familienministerium entschieden, welche Projekte für die nächste Periode des Bundesprogramms „Demokratie leben“ Förderanträge stellen dürfen. Dabei hatten auch mehrere Projekte gegen Antisemitismus Absagen erhalten.
Am Freitag wurde laut taz einigen Projekten aus diesem Bereich doch noch eine Förderung in Aussicht gestellt, darunter der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias), dem Fritz Bauer Forum und dem Institut für Neue Soziale Plastik. Sie dürfen nun beim Ministerium doch einen Förderantrag stellen.
Andere Projekte verlieren hingegen ihre Förderungen, wie die Tagesschau am Freitag berichtete. So auch das Erich-Zeigner-Haus in Leipzig, das unter anderem Aufklärungsarbeit über Rechts- und Linksextremismus und linken Antisemitismus leistet. Es wird nach aktuellem Stand ab nächstem Jahr keine Zuwendungen aus dem Bundesprogramm mehr erhalten.
Prien sagte der taz, wichtig im laufenden Auswahlprozess seien Empfehlungen von unabhängigen Sachverständigen für die einzelnen Projekte. Es sei nun Aufgabe ihres Hauses, „in einer Gesamtschau eine gute und ausgewogene Mischung aus den eingereichten Projekten sicherzustellen“. Laut Prien gibt es derzeit 1200 eingereichte Interessenbekundungen für „Demokratie leben!“. Die Ministerin begrüßte, dass dort künftig 40 Prozent neue Träger zum Zuge kommen. Das stärke die Vielfalt der Organisationen und bringe neue Impulse in das Bundesprogramm. Ziele seien „mehr Präsenz im Alltag der Menschen, eine stärkere Verankerung in bestehenden Strukturen und eine gezielte Ansprache der gesellschaftlichen Mitte“.
Vor einer Woche hatte Priens Familienministerium entschieden, welche Projekte für die nächste Periode des Bundesprogramms „Demokratie leben“ Förderanträge stellen dürfen. Dabei hatten auch mehrere Projekte gegen Antisemitismus Absagen erhalten.
Am Freitag wurde laut taz einigen Projekten aus diesem Bereich doch noch eine Förderung in Aussicht gestellt, darunter der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias), dem Fritz Bauer Forum und dem Institut für Neue Soziale Plastik. Sie dürfen nun beim Ministerium doch einen Förderantrag stellen.
Andere Projekte verlieren hingegen ihre Förderungen, wie die Tagesschau am Freitag berichtete. So auch das Erich-Zeigner-Haus in Leipzig, das unter anderem Aufklärungsarbeit über Rechts- und Linksextremismus und linken Antisemitismus leistet. Es wird nach aktuellem Stand ab nächstem Jahr keine Zuwendungen aus dem Bundesprogramm mehr erhalten.
Prien sagte der taz, wichtig im laufenden Auswahlprozess seien Empfehlungen von unabhängigen Sachverständigen für die einzelnen Projekte. Es sei nun Aufgabe ihres Hauses, „in einer Gesamtschau eine gute und ausgewogene Mischung aus den eingereichten Projekten sicherzustellen“. Laut Prien gibt es derzeit 1200 eingereichte Interessenbekundungen für „Demokratie leben!“. Die Ministerin begrüßte, dass dort künftig 40 Prozent neue Träger zum Zuge kommen. Das stärke die Vielfalt der Organisationen und bringe neue Impulse in das Bundesprogramm. Ziele seien „mehr Präsenz im Alltag der Menschen, eine stärkere Verankerung in bestehenden Strukturen und eine gezielte Ansprache der gesellschaftlichen Mitte“.
Themenportal zu rechter Gewalt wird nicht weiter finanziert
Ein Online-Themenportal, das als zentraler Ort für die Dokumentation rechter Gewalt in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht war, erhält keine weitere Förderung des Bundes. „Weitere Haushaltsmittel für eine Finanzierung über Ende 2026 hinaus stehen nicht zur Verfügung“, teilte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in der Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Marlene Schönberger mit, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt.
„Nicht einmal acht Monate nach dem Start des Themenportals ‚Rechte Gewalt‘ zieht die Bundesregierung jetzt den Stecker. Das ist vollkommen unverständlich“, sagte Schönberger, die Mitglied im Innenausschuss des Bundestags ist. „Die Bundesregierung muss rechte Gewalt verhindern und dort, wo sie das nicht schafft, wenigstens ihre Kontinuität anerkennen und dokumentieren. Das ist sie den Betroffenen rechter Gewalt schuldig.“
Das Themenportal ist auf dem „Archivportal-D“ der Deutschen Digitalen Bibliothek angesiedelt und wird vom Bundesarchiv verantwortet. Hintergrund ist laut einer Selbstbeschreibung, dass es keinen zentralen Ort gebe, „an dem rechte Gewalt in Deutschland seit 1945 systematisch, multiperspektivisch und quellengestützt dokumentiert wird“. Verstreute Archivbestände, zum Beispiel aus staatlichen und zivilgesellschaftlichen Quellen, sollten hier online zusammengeführt werden.
„Nicht einmal acht Monate nach dem Start des Themenportals ‚Rechte Gewalt‘ zieht die Bundesregierung jetzt den Stecker. Das ist vollkommen unverständlich“, sagte Schönberger, die Mitglied im Innenausschuss des Bundestags ist. „Die Bundesregierung muss rechte Gewalt verhindern und dort, wo sie das nicht schafft, wenigstens ihre Kontinuität anerkennen und dokumentieren. Das ist sie den Betroffenen rechter Gewalt schuldig.“
Das Themenportal ist auf dem „Archivportal-D“ der Deutschen Digitalen Bibliothek angesiedelt und wird vom Bundesarchiv verantwortet. Hintergrund ist laut einer Selbstbeschreibung, dass es keinen zentralen Ort gebe, „an dem rechte Gewalt in Deutschland seit 1945 systematisch, multiperspektivisch und quellengestützt dokumentiert wird“. Verstreute Archivbestände, zum Beispiel aus staatlichen und zivilgesellschaftlichen Quellen, sollten hier online zusammengeführt werden.
Barbara Klimke
Bilger fordert von Autobauern ein Bekenntnis zu Deutschland
Im Gegenzug für die Aufweichung des Verbrenner-Aus erwartet Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) ein Bekenntnis der Autobauer zum Standort Deutschland. „Meine Erwartung ist klar: Deutschland muss die Heimatbasis für Entwicklung und Produktion bleiben“, sagte Bilger der Neuen Osnabrücker Zeitung. „Nach allem, was wir politisch erreicht haben – Stichwort: Aus vom Verbrennerverbot in Europa –, erwarte ich von der Automobilindustrie auch ein klares Bekenntnis zum Heimatstandort.“
Eine Aufweichung europäischer Klimaregeln und die Lockerung des Verbrenner-Aus waren zuletzt konkreter geworden. Ein entsprechender Vorschlag hätte zur Folge, dass die Autoindustrie auch nach 2035 weiter neue Verbrenner und Hybridfahrzeuge verkaufen könnte, ohne Strafzahlungen fürchten zu müssen. Eine Entscheidung fällt voraussichtlich im Dezember.
Die deutsche Autoindustrie baut derzeit Zehntausende Arbeitsplätze ab, Werksschließungen werden geprüft. Die Unternehmen begründen das unter anderem mit hohen Produktionskosten in Deutschland. Sie verlegen diese zunehmend ins Ausland. Bilger sagte, er habe Verständnis für Auslandsinvestitionen. „Made in Germany“ spiele bei Autos aber immer noch eine wichtige Rolle: „In Deutschland wurde das Auto erfunden, viele Innovationen wurden hier entwickelt, und auch in Zukunft sollte unser Anspruch sein, in allen Bereichen der Automobilität an der Spitze zu stehen.“ Dazu gehöre für ihn, dass „deutsche Hersteller auch weiterhin in Deutschland entwickeln und produzieren“. Die Regierung müsse Belastungen etwa bei Kosten für Arbeit, Energie und Bürokratie reduzieren. In Deutschland könne trotzdem nie so günstig produziert werden wie in Osteuropa. Europa müsse sich auch zum Wettbewerb mit China positionieren, der nicht fair sei.
Eine Aufweichung europäischer Klimaregeln und die Lockerung des Verbrenner-Aus waren zuletzt konkreter geworden. Ein entsprechender Vorschlag hätte zur Folge, dass die Autoindustrie auch nach 2035 weiter neue Verbrenner und Hybridfahrzeuge verkaufen könnte, ohne Strafzahlungen fürchten zu müssen. Eine Entscheidung fällt voraussichtlich im Dezember.
Die deutsche Autoindustrie baut derzeit Zehntausende Arbeitsplätze ab, Werksschließungen werden geprüft. Die Unternehmen begründen das unter anderem mit hohen Produktionskosten in Deutschland. Sie verlegen diese zunehmend ins Ausland. Bilger sagte, er habe Verständnis für Auslandsinvestitionen. „Made in Germany“ spiele bei Autos aber immer noch eine wichtige Rolle: „In Deutschland wurde das Auto erfunden, viele Innovationen wurden hier entwickelt, und auch in Zukunft sollte unser Anspruch sein, in allen Bereichen der Automobilität an der Spitze zu stehen.“ Dazu gehöre für ihn, dass „deutsche Hersteller auch weiterhin in Deutschland entwickeln und produzieren“. Die Regierung müsse Belastungen etwa bei Kosten für Arbeit, Energie und Bürokratie reduzieren. In Deutschland könne trotzdem nie so günstig produziert werden wie in Osteuropa. Europa müsse sich auch zum Wettbewerb mit China positionieren, der nicht fair sei.
Anna Schimpp
Was der Bundesrat beschlossen hat – und was nicht
Kinder bekommen künftig als Startkapital für die private Altersvorsorge pro Monat zehn Euro vom Staat. Die vom Bundesrat beschlossene Frühstartrente gilt für Kinder ab dem Jahrgang 2020 und wird ab dem Jahr ausgezahlt, in dem sie sechs werden. Die Förderung soll bis zur Volljährigkeit vom Staat gezahlt werden. Das Geld soll auf dem Kapitalmarkt angelegt werden. Das Gesetz soll Anfang 2027 in Kraft treten. Eltern können dazu für ihr Kind bei einem Anbieter ihrer Wahl einen zertifizierten Standarddepot-Vertrag abschließen und das angelegte Geld aufstocken. Schließen die Eltern keinen Vertrag ab, verwaltet die Bundesbank das Depot. Ab dem 18. Lebensjahr kann das Altersvorsorgedepot bis zum Renteneintritt durch eigene Einzahlungen weiter bestückt werden.
Frühstartrente: Können Sie Ihr Kind zum Millionär machen? Unser Rechner zeigt's
Der deutsche Staat schenkt Kindern bald 120 Euro im Jahr für die private Altersvorsorge. Zusätzlich dürfen Eltern für Ihr Kind investieren. Der SZ-Rechner zeigt, wie viel genau Ihr Kind zur Rente erwarten kann.
www.sueddeutsche.de
Der Bundesrat billigte auch die Reform der Notfallversorgung. Das Gesetz soll eine gezieltere Steuerung von Patienten mit dringenden Anliegen ermöglichen. An vielen Klinikstandorten sollen dafür neue zentrale Anlaufstellen eingerichtet werden, die zunächst eine Einschätzung vornehmen und dann je nach Dringlichkeit in die Notaufnahme oder eine nahe Notdienstpraxis weiterleiten. Zu bekommen sein soll eine solche Vorab-Einschätzung auch telefonisch über die bundesweite Servicenummer 116 117. Umgesetzt werden können damit auch Änderungen am schon beschlossenen Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge im neuen Jahr, die die schwarz-rote Koalition an das Gesetz angehängt hatte. Damit werden Ausgabenbremsen für Psychotherapeuten gelockert. Den Kliniken sollen 550 Millionen Euro mehr zukommen als zunächst geplant. Eine gerade gekippte Verpflichtung für die gesetzlichen Krankenkassen, ihre Mitglieder über Anhebungen der Zusatzbeiträge zu informieren, soll doch wieder eingeführt werden.
Zudem beschloss der Bundesrat die Einführung der digitalen Brieftasche zur Speicherung des Personalausweises und anderer Dokumente. Ab Anfang kommenden Jahres sollen sich Bürgerinnen und Bürger mit der „d-you“-App gegenüber Behörden und Vertragspartnern im Netz einfacher ausweisen können. Die Nutzung der App ist freiwillig. Das Gesetz sieht zudem Maßnahmen vor, die Bürgerinnen und Bürger von Bürokratie entlasten sollen. So entfällt für ältere Menschen die Gültigkeitsdauer von zehn Jahren für den Personalausweis. Außerdem muss niemand mehr zum Amt, um bei einem Umzug im Reisepass den neuen Wohnort eintragen zu lassen.
Die deutschen Sicherheitsbehörden bekommen mehr Befugnisse zur Abwehr von Cyberangriffen. Das entsprechende Gesetz wurde nach dem Bundestag auch vom Bundesrat abgesegnet. Die Sicherheitsbehörden können künftig nicht nur präventive Maßnahmen ergreifen, sondern haben nun auch den gesetzlichen Auftrag für eine „aktive Cyberabwehr“.
Der Bundesrat stimmte außerdem dem ersten Teil einer Reform der Fahrschulausbildung zu, die der Bundestag beschlossen hatte – somit soll es für angehende Autofahrerinnen und Autofahrer günstiger werden, den Führerschein zu machen. Das Gesetz soll Fahrschulen von Anforderungen und Vorgaben entlasten, um Kosten zu senken.
Zudem beschloss der Bundesrat die Einführung der digitalen Brieftasche zur Speicherung des Personalausweises und anderer Dokumente. Ab Anfang kommenden Jahres sollen sich Bürgerinnen und Bürger mit der „d-you“-App gegenüber Behörden und Vertragspartnern im Netz einfacher ausweisen können. Die Nutzung der App ist freiwillig. Das Gesetz sieht zudem Maßnahmen vor, die Bürgerinnen und Bürger von Bürokratie entlasten sollen. So entfällt für ältere Menschen die Gültigkeitsdauer von zehn Jahren für den Personalausweis. Außerdem muss niemand mehr zum Amt, um bei einem Umzug im Reisepass den neuen Wohnort eintragen zu lassen.
Die deutschen Sicherheitsbehörden bekommen mehr Befugnisse zur Abwehr von Cyberangriffen. Das entsprechende Gesetz wurde nach dem Bundestag auch vom Bundesrat abgesegnet. Die Sicherheitsbehörden können künftig nicht nur präventive Maßnahmen ergreifen, sondern haben nun auch den gesetzlichen Auftrag für eine „aktive Cyberabwehr“.
Der Bundesrat stimmte außerdem dem ersten Teil einer Reform der Fahrschulausbildung zu, die der Bundestag beschlossen hatte – somit soll es für angehende Autofahrerinnen und Autofahrer günstiger werden, den Führerschein zu machen. Das Gesetz soll Fahrschulen von Anforderungen und Vorgaben entlasten, um Kosten zu senken.
Das sogenannte Kita-Startchancengesetz stoppte der Bundesrat hingegen wie erwartet vorerst. Die Länderkammer rief am Freitag zu dem Gesetz, das unter anderem verpflichtende Sprach- und Entwicklungstests für Kita-Kinder vorsieht, den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat an. Die Bundesländer, die für Bildung zuständig sind, bemängeln, dass der Bund neue Qualitätsvorgaben für Kitas mache, deren Umsetzung aber nicht ausreichend finanziere. Inhaltlich stimmen die Länder den Zielen und Maßnahmen des Gesetzes dagegen zu.
Bundesrat gedenkt Hubert Aiwangers – Wüst: „Stimme wird fehlen“
Der Bundesrat hat am Freitag des Anfang November gestorbenen stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger gedacht. Bundesratspräsident Hendrik Wüst sagte, der viel zu frühe Tod Aiwangers hinterlasse eine große Lücke. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen würdigte den Gestorbenen als streitbaren Politiker, für den seine bayerische Heimat immer im Mittelpunkt gestanden habe.
Aiwanger habe sich mit Nachdruck für die Sorgen und Anliegen der Menschen in Bayern eingesetzt, so Wüst über den Freie-Wähler-Politiker. Bodenständigkeit und der auf Augenhöhe geführte Dialog mit Bürgern seien ihm stets ein besonderes Anliegen gewesen. „Mit seiner leidenschaftlichen und direkten Art hat Hubert Aiwanger den politischen Diskurs weit über die Grenzen des Freistaats Bayern hinweg geprägt“, sagte Wüst. Aiwangers Stimme werde nicht nur im Bundesrat fehlen.
Am Samstag war der Chef der Freien Wähler im voll besetzten Liebfrauendom in München mit einer Totenmesse und einem Trauerstaatsakt verabschiedet worden. Aiwanger war am 4. November in einem Berliner Hotel überraschend gestorben. Er wurde 55 Jahre alt.
Aiwanger habe sich mit Nachdruck für die Sorgen und Anliegen der Menschen in Bayern eingesetzt, so Wüst über den Freie-Wähler-Politiker. Bodenständigkeit und der auf Augenhöhe geführte Dialog mit Bürgern seien ihm stets ein besonderes Anliegen gewesen. „Mit seiner leidenschaftlichen und direkten Art hat Hubert Aiwanger den politischen Diskurs weit über die Grenzen des Freistaats Bayern hinweg geprägt“, sagte Wüst. Aiwangers Stimme werde nicht nur im Bundesrat fehlen.
Am Samstag war der Chef der Freien Wähler im voll besetzten Liebfrauendom in München mit einer Totenmesse und einem Trauerstaatsakt verabschiedet worden. Aiwanger war am 4. November in einem Berliner Hotel überraschend gestorben. Er wurde 55 Jahre alt.
Barbara Klimke
Jugendproteste: Prien zeigt Verständnis
Für heute sind in Dutzenden Städten Protestaktionen unterschiedlicher Gruppen angekündigt. Die Bundesschülerkonferenz erwartet Tausende zu einer Demonstration für bessere Bildung am Brandenburger Tor. Getrennt davon organisiert die Gruppe „Gen Z regelt“ nach eigenen Angaben an 73 Orten Proteste. Und es laufen Schulstreiks gegen eine Wehrpflicht.
Prien sagte: „Junge Menschen haben jedes Recht, ihre Stimme zu erheben – und dass wir ihnen ernsthaft zuhören.“ Jede Form von Gewalt sei dabei abzulehnen, aber:
Prien sagte: „Junge Menschen haben jedes Recht, ihre Stimme zu erheben – und dass wir ihnen ernsthaft zuhören.“ Jede Form von Gewalt sei dabei abzulehnen, aber:
„Wenn Menschen friedlich auf die Straße gehen, sollten wir uns fragen, was sie uns sagen wollen. Wo fühlen sie sich nicht gehört?“Bildungs- und Jugendministerin Karin Prien
Prien sagte weiter: „Die Sorgen der jungen Generation sind nicht unbegründet.“ Viele erlebten eine Welt voller Krisen. „Das dürfen wir nicht kleinreden“, sagte Prien.
Mehr zu den geplanten Jugendprotesten lesen Sie hier:
Mehr zu den geplanten Jugendprotesten lesen Sie hier:
Newsdesk
Georg Ismar
Beim Koalitionsausschuss verlässt Merz den Raum
Beim Koalitionsausschuss hat Kanzler Friedrich Merz nach sechs Stunden zähen Verhandlungen über die von ihm immer wieder geforderte Senkung der Stromsteuer den Raum verlassen – aber die Deutungen, warum er das tat, gehen nach Informationen der Süddeutschen Zeitung auseinander.
Laut Regierungskreisen sei Merz um Mitternacht in sein Büro gegangen, habe seine Tasche geholt und den Schal, weil er dachte, es ist bald vorbei. Er sei aber wieder zurück in den Saal gegangen und dann bis zum Ende geblieben. Es wurde dann zumindest eine Senkung der Stromsteuer für mindestens ein Jahr für alle Bürger vereinbart, das macht je nach Verbrauch für einen Haushalt eine Ersparnis von 80 bis 100 Euro im Jahr aus.
Unter Berufung auf Teilnehmer heißt es hingegen, Merz sei wütend gewesen, weil sich die SPD gegen eine Entlastung ohne aus ihrer Sicht ausreichende Gegenleistung gesperrt habe. Merz sei um Mitternacht herum aufgestanden und Richtung Tür gegangen. Alle anderen seien sitzen geblieben, seitens der CSU habe es Scherze gegeben. Für alle sei in dem Moment der Autoritätsverlust deutlich geworden, hieß es. Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll Merz gesagt haben: „Das mache ich nicht mehr mit.“ Das sei sinngemäß so gesagt worden, hieß es dazu.
Hier gibt es mehr Informationen zum Koalitionsausschuss:
Laut Regierungskreisen sei Merz um Mitternacht in sein Büro gegangen, habe seine Tasche geholt und den Schal, weil er dachte, es ist bald vorbei. Er sei aber wieder zurück in den Saal gegangen und dann bis zum Ende geblieben. Es wurde dann zumindest eine Senkung der Stromsteuer für mindestens ein Jahr für alle Bürger vereinbart, das macht je nach Verbrauch für einen Haushalt eine Ersparnis von 80 bis 100 Euro im Jahr aus.
Unter Berufung auf Teilnehmer heißt es hingegen, Merz sei wütend gewesen, weil sich die SPD gegen eine Entlastung ohne aus ihrer Sicht ausreichende Gegenleistung gesperrt habe. Merz sei um Mitternacht herum aufgestanden und Richtung Tür gegangen. Alle anderen seien sitzen geblieben, seitens der CSU habe es Scherze gegeben. Für alle sei in dem Moment der Autoritätsverlust deutlich geworden, hieß es. Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll Merz gesagt haben: „Das mache ich nicht mehr mit.“ Das sei sinngemäß so gesagt worden, hieß es dazu.
Hier gibt es mehr Informationen zum Koalitionsausschuss:
Grünen kritisieren Befristung der Stromsteuersenkung - FDP sieht „Demütigung“ von Merz
Die Grünen kritisieren, dass die Koalition die Stromsteuer vorerst nur für ein Jahr senken will. „Die Stromsteuer nur für ein Jahr zu senken, heißt null Planungssicherheit“, sagte Vizefraktionschef im Bundestag, Andreas Audretsch. Das sei „einmal mehr Unklarheit statt Verlässlichkeit von Friedrich Merz und Lars Klingbeil“. Betriebe und Haushalte planten bei Investitionen in Elektroautos und Wärmepumpen über mehrere Jahre. Sie bräuchten dauerhaft günstigen Strom.
Der FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki sieht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) durch den Koalitionsausschuss beschädigt. „Friedrich Merz musste bis zwei Uhr nachts verhandeln, um am Ende mit weniger herauszukommen, als im Koalitionsvertrag vereinbart war“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Das ist eine Demütigung für den Kanzler, der im Gegenzug nichts Geringeres zementiert als die staatliche Preiskontrolle und die historische Abkehr von Ludwig Erhard.“
Der FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki sieht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) durch den Koalitionsausschuss beschädigt. „Friedrich Merz musste bis zwei Uhr nachts verhandeln, um am Ende mit weniger herauszukommen, als im Koalitionsvertrag vereinbart war“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Das ist eine Demütigung für den Kanzler, der im Gegenzug nichts Geringeres zementiert als die staatliche Preiskontrolle und die historische Abkehr von Ludwig Erhard.“
Carim Soliman
Koalition: Spritpreisdeckel soll ab Januar aktiviert werden
Der geplante Spritpreisdeckel soll ab dem 1. Januar 2027 aktiviert werden. Darauf haben sich die Spitzen der schwarz-roten Koalition verständigt, wie es in einer Mitteilung an die Koalitionsfraktionen hieß. Bisherige Pläne von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) waren von der SPD als unwirksam zurückgewiesen worden.
Im Koalitionsausschuss wurde demnach entschieden, dass das Bundeskabinett am 2. Dezember einen entsprechenden Gesetzentwurf und eine dazugehörige Rechtsverordnung beschließen soll, mit der ein Spritpreisdeckel ab dem 1. Januar 2027 „aktiviert“ wird. Die Geltungsdauer der Verordnung solle drei Monate betragen. Die Versorgungssicherheit soll zu jeder Zeit gewährleistet sein.
Im Koalitionsausschuss wurde demnach entschieden, dass das Bundeskabinett am 2. Dezember einen entsprechenden Gesetzentwurf und eine dazugehörige Rechtsverordnung beschließen soll, mit der ein Spritpreisdeckel ab dem 1. Januar 2027 „aktiviert“ wird. Die Geltungsdauer der Verordnung solle drei Monate betragen. Die Versorgungssicherheit soll zu jeder Zeit gewährleistet sein.
Carim Soliman
Koalition einigt sich auf Senkung der Stromsteuer
Die schwarz-rote Koalition hat sich auf eine Senkung der Stromsteuer für alle für das Jahr 2027 geeinigt. Die Stromsteuer soll zunächst bis Ende 2027 für alle Verbraucher auf das europäische Mindestmaß reduziert werden, teilten die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD am Mittwochmorgen nach den nächtlichen Beratungen des Koalitionsausschusses mit.
Zuvor hatten die Spitzen von Union und SPD stundenlang verhandelt, um eine Gegenfinanzierung für die Senkung zu finden, die 5,4 Milliarden Euro kosten soll. Im Vorlauf des Koalitionsausschusses hatte die SPD eine Erhöhung von Körperschafts- oder Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge erwogen. Den Vorschlägen aus dem Unions-Lager, Überschüsse aus dem Konto des Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien oder Mittel für Förderprogrammen im Klima- und Transformationsfonds zu verwenden, war sie mit Skepsis begegnet.
Bisher gilt die Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß nur für bestimmte Unternehmen. Der Kanzler hatte die Stromsteuersenkung für alle noch einmal fest zugesagt, nachdem die CDU bei den Landtagswahlen im September abgestraft worden war. Man wolle mit der Senkung eine „Glaubwürdigkeitslücke“ schließen, weil sie schon in den Koalitionsverhandlungen beschlossen worden sei. In den Haushaltsverhandlungen in der vergangenen Woche war keine Einigung dazu gelungen.
Zuvor hatten die Spitzen von Union und SPD stundenlang verhandelt, um eine Gegenfinanzierung für die Senkung zu finden, die 5,4 Milliarden Euro kosten soll. Im Vorlauf des Koalitionsausschusses hatte die SPD eine Erhöhung von Körperschafts- oder Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge erwogen. Den Vorschlägen aus dem Unions-Lager, Überschüsse aus dem Konto des Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien oder Mittel für Förderprogrammen im Klima- und Transformationsfonds zu verwenden, war sie mit Skepsis begegnet.
Bisher gilt die Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß nur für bestimmte Unternehmen. Der Kanzler hatte die Stromsteuersenkung für alle noch einmal fest zugesagt, nachdem die CDU bei den Landtagswahlen im September abgestraft worden war. Man wolle mit der Senkung eine „Glaubwürdigkeitslücke“ schließen, weil sie schon in den Koalitionsverhandlungen beschlossen worden sei. In den Haushaltsverhandlungen in der vergangenen Woche war keine Einigung dazu gelungen.
Barbara Klimke
Koalitionsausschuss endet nach stundenlangen Verhandlungen
Nach mehr als acht Stunden haben die Spitzen von Union und SPD ihre Verhandlungen im Koalitionsausschuss über Stromsteuer, Rente und Spritpreisbremse beendet. Über die Ergebnisse soll erst am frühen Morgen informiert werden.
Gegen 2 Uhr verließen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), CSU-Chef Markus Söder und die anderen Koalitionäre das Kanzleramt. Dort hatten sie vorrangig nach einer Lösung gesucht, wie die 5,4 Milliarden Euro zur Gegenfinanzierung der Stromsteuersenkung für alle aufgebracht werden können. Merz war zuversichtlich in die Verhandlung gegangen. Er gehe davon aus, „dass das relativ kurz wird“, sagte er vorab. Ganz so einfach wurde es dann aber womöglich doch nicht, wenn die Länge der Sitzung ein Indiz ist.
Der Kanzler hatte die Stromsteuersenkung nach den Niederlagen der CDU bei den Landtagswahlen im September noch einmal fest zugesagt. Er verwies darauf, dass dieses Projekt schon in den Koalitionsverhandlungen vereinbart worden sei und wollte diese „Glaubwürdigkeitslücke“ schließen. So barg das Thema für die Koalition Krisenpotenzial. Im ersten Anlauf hatte es in den Haushaltsverhandlungen in der vergangenen Woche keine Einigung gegeben, was in der Unionsfraktion für Unmut auslöste.
Gegen 2 Uhr verließen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), CSU-Chef Markus Söder und die anderen Koalitionäre das Kanzleramt. Dort hatten sie vorrangig nach einer Lösung gesucht, wie die 5,4 Milliarden Euro zur Gegenfinanzierung der Stromsteuersenkung für alle aufgebracht werden können. Merz war zuversichtlich in die Verhandlung gegangen. Er gehe davon aus, „dass das relativ kurz wird“, sagte er vorab. Ganz so einfach wurde es dann aber womöglich doch nicht, wenn die Länge der Sitzung ein Indiz ist.
Der Kanzler hatte die Stromsteuersenkung nach den Niederlagen der CDU bei den Landtagswahlen im September noch einmal fest zugesagt. Er verwies darauf, dass dieses Projekt schon in den Koalitionsverhandlungen vereinbart worden sei und wollte diese „Glaubwürdigkeitslücke“ schließen. So barg das Thema für die Koalition Krisenpotenzial. Im ersten Anlauf hatte es in den Haushaltsverhandlungen in der vergangenen Woche keine Einigung gegeben, was in der Unionsfraktion für Unmut auslöste.
Bisher gilt die Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß nur für bestimmte Unternehmen. Sie soll nun auf die gesamte Wirtschaft und private Verbraucher ausgeweitet werden. Die Union hatte vorgeschlagen, dafür Milliardenüberschüsse aus dem Konto des Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien zu verwenden – das hielt die SPD für verfassungsrechtlich riskant. Genauso abgelehnt wurde die Idee, bei Förderprogrammen im Klima- und Transformationsfonds zu kürzen. Aus der SPD wurde dagegen eine Erhöhung der Körperschaftsteuer oder der Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge ins Spiel gebracht.
Zusätzlich zur Stromsteuersenkung wollte Merz die zweite Leerstelle besprechen, die der vorige Woche beschlossene Haushaltsentwurf aus Sicht der Union aufweist: den Ausgleich der kalten Progression. Durch die Inflation und den progressiven Steuersatz nimmt der Staat versteckt mehr Steuern ein. Ein weiteres Thema auf der Agenda war die Rentenreform, auf deren Konturen sich die Koalition bereits am 1. Juli verständigt hatte. Es soll ein fester Termin vereinbart werden, an dem das Kabinett den Gesetzentwurf beschließt. Weiter strittig waren unter anderem: die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren, die Streichung der Sonderkonditionen für Minijobs sowie der Spritpreisdeckel, der aus Sicht der SPD Anfang 2027 den Tank-Steuerrabatt ablösen soll.
Zusätzlich zur Stromsteuersenkung wollte Merz die zweite Leerstelle besprechen, die der vorige Woche beschlossene Haushaltsentwurf aus Sicht der Union aufweist: den Ausgleich der kalten Progression. Durch die Inflation und den progressiven Steuersatz nimmt der Staat versteckt mehr Steuern ein. Ein weiteres Thema auf der Agenda war die Rentenreform, auf deren Konturen sich die Koalition bereits am 1. Juli verständigt hatte. Es soll ein fester Termin vereinbart werden, an dem das Kabinett den Gesetzentwurf beschließt. Weiter strittig waren unter anderem: die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren, die Streichung der Sonderkonditionen für Minijobs sowie der Spritpreisdeckel, der aus Sicht der SPD Anfang 2027 den Tank-Steuerrabatt ablösen soll.
Carim Soliman
Giffey will nicht für Vorsitz der Bundes-SPD kandidieren
Die Berliner SPD-Politikerin Franziska Giffey will nach eigenen Angaben nicht Bundesvorsitzende ihrer Partei werden. Sie schätze Hubertus Heil sehr und unterstütze ausdrücklich seine Kandidatur für den Parteivorsitz der SPD, sagte sie auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dazu werde es in den kommenden Wochen weitere Klärungen und Gespräche geben.
„Das heißt nicht, dass ich mir eine eigene Kandidatur offenhalte. Ich werde nicht für den Vorsitz der Bundes-SPD kandidieren.“Franziska Giffey (SPD)
Zuvor hatte die Bild berichtet, dass Giffey eine Kandidatur erwäge.
Heil hatte am Samstag als erster Bewerber seine Kandidatur bekanntgegeben. Beim Parteitag Mitte Januar in Bremen könnte es damit zu einer Kampfabstimmung zwischen ihm und Parteichef Lars Klingbeil kommen. Seit dem Rücktritt von Bärbel Bas im Oktober steht der Finanzminister allein an der Spitze der SPD. Bisher hat Klingbeil offengelassen, ob er noch einmal antritt.
Der Parteivorstand will spätestens am 16. Dezember seinen Personalvorschlag für die SPD-Spitze vorlegen. Viele Sozialdemokraten hoffen darauf, dass Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig antritt. Sie hat sich bislang bedeckt gehalten.
Heil hatte am Samstag als erster Bewerber seine Kandidatur bekanntgegeben. Beim Parteitag Mitte Januar in Bremen könnte es damit zu einer Kampfabstimmung zwischen ihm und Parteichef Lars Klingbeil kommen. Seit dem Rücktritt von Bärbel Bas im Oktober steht der Finanzminister allein an der Spitze der SPD. Bisher hat Klingbeil offengelassen, ob er noch einmal antritt.
Der Parteivorstand will spätestens am 16. Dezember seinen Personalvorschlag für die SPD-Spitze vorlegen. Viele Sozialdemokraten hoffen darauf, dass Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig antritt. Sie hat sich bislang bedeckt gehalten.