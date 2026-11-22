Der Bundesrat billigte auch die Reform der Notfallversorgung. Das Gesetz soll eine gezieltere Steuerung von Patienten mit dringenden Anliegen ermöglichen. An vielen Klinikstandorten sollen dafür neue zentrale Anlaufstellen eingerichtet werden, die zunächst eine Einschätzung vornehmen und dann je nach Dringlichkeit in die Notaufnahme oder eine nahe Notdienstpraxis weiterleiten. Zu bekommen sein soll eine solche Vorab-Einschätzung auch telefonisch über die bundesweite Servicenummer 116 117. Umgesetzt werden können damit auch Änderungen am schon beschlossenen Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge im neuen Jahr, die die schwarz-rote Koalition an das Gesetz angehängt hatte. Damit werden Ausgabenbremsen für Psychotherapeuten gelockert. Den Kliniken sollen 550 Millionen Euro mehr zukommen als zunächst geplant. Eine gerade gekippte Verpflichtung für die gesetzlichen Krankenkassen, ihre Mitglieder über Anhebungen der Zusatzbeiträge zu informieren, soll doch wieder eingeführt werden.



Zudem beschloss der Bundesrat die Einführung der digitalen Brieftasche zur Speicherung des Personalausweises und anderer Dokumente. Ab Anfang kommenden Jahres sollen sich Bürgerinnen und Bürger mit der „d-you“-App gegenüber Behörden und Vertragspartnern im Netz einfacher ausweisen können. Die Nutzung der App ist freiwillig. Das Gesetz sieht zudem Maßnahmen vor, die Bürgerinnen und Bürger von Bürokratie entlasten sollen. So entfällt für ältere Menschen die Gültigkeitsdauer von zehn Jahren für den Personalausweis. Außerdem muss niemand mehr zum Amt, um bei einem Umzug im Reisepass den neuen Wohnort eintragen zu lassen.



Die deutschen Sicherheitsbehörden bekommen mehr Befugnisse zur Abwehr von Cyberangriffen. Das entsprechende Gesetz wurde nach dem Bundestag auch vom Bundesrat abgesegnet. Die Sicherheitsbehörden können künftig nicht nur präventive Maßnahmen ergreifen, sondern haben nun auch den gesetzlichen Auftrag für eine „aktive Cyberabwehr“.



Der Bundesrat stimmte außerdem dem ersten Teil einer Reform der Fahrschulausbildung zu, die der Bundestag beschlossen hatte – somit soll es für angehende Autofahrerinnen und Autofahrer günstiger werden, den Führerschein zu machen. Das Gesetz soll Fahrschulen von Anforderungen und Vorgaben entlasten, um Kosten zu senken.