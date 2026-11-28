Union reagiert zurückhaltend auf SPD-Gesetzentwurf zur Rente

Die Union reagiert reserviert auf das Vorpreschen von SPD-Arbeitsminister Alexander Schweitzer mit einem noch unabgestimmten Gesetzentwurf zur Rente. CDU und CSU stört vor allem, dass Schweitzer die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren im Kern erhalten will, auch wenn er den Kreis der Berechtigten einschränkt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann verlangt deshalb von Schweitzer „einen seriösen Vorschlag, wie er das System an anderer Stelle entlasten will“. Gleichwohl befand er in der Neuen Osnabrücker Zeitung: „Das ist ein Schritt nach vorne und schon mal mehr als das bisherige einfache Nein der SPD.“



Schweitzer hatte seine Vorschläge präsentiert, obwohl sich Unterhändler von Union und SPD am Vorabend nicht einig geworden waren. CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann kritisierte im Stern: „Medienarbeit zu unabgestimmten Gesetzentwürfen ist wenig hilfreich.“



Der Chef des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten und die Vorsitzende der Mittelstandsunion, Gitta Connemann, wiesen die Vorschläge als unzureichend zurück. Aus Sicht des Sozialflügels sind diese „weniger zielgenau als die Vorschläge der Union“. Die SPD müsse sich ein Stück bewegen, sagte der Chef der CDU-Arbeitnehmerorganisation CDA, Dennis Radtke, den Funke-Medien.



DGB und IG Metall loben an Schweitzers Vorschlag, dass die abschlagsfreie Frührente erhalten bleiben soll - sie kommt etwa gutverdienenden Fachkräften zugute. DGB-Chefin Yasmin Fahimi begrüßt zudem, dass Minijobs rentenversicherungspflichtig werden sollen. „Das ist der richtige Schritt, denn wer geringfügig beschäftigt ist, baut oft keine ausreichenden Rentenansprüche auf.“



Das Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln, sei jedoch „eine Rentenkürzung, die vor allem Arbeitslose und Kranke trifft“, kritisiert Fahimi. Sie und IG-Metall-Vorstand Ralf Reinstädtler rügen ferner die vorgeschlagene Erhöhung von Rentenabschlägen bei Frührentnern, die noch keine 45 Beitragsjahre zusammen haben. Das bestrafe jene, die nach Jahrzehnten belastender Arbeit aus gesundheitlichen Gründen nicht länger arbeiten könnten.



„Die, die sich heute schon die Abschläge leisten können, werden weiterhin früher in Rente gehen, alle anderen werden doppelt bestraft. Die Schere zwischen armen und reicheren Rentnern wird weiter aufgehen“, erklärte die Präsidentin des Sozialverbands VdK Verena Bentele. Die Sozialverbände loben aber, dass künftig Selbstständige, Vorstände und Bundestagsabgeordnete in die gesetzliche Rente einbezogen werden sollen.



Welche Punkte der Entwurf noch vorsieht, lesen Sie hier: