Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Reichinnek nennt Haushalt Bankrotterklärung
Spahn: Die Lage in der Industrie ist "brutal"
Haßelmann: "Sie sollten in New York sein und es ist falsch, dass sie das nicht sind"
Miersch stellt sich schützend vor Merz
Investitionen, damit es den Menschen besser geht
Kassian Stroh
Bundestag will drei neue Verfassungsrichter bestimmen
Elf Wochen, nachdem die kurzfristig abgesetzte Richterwahl die schwarz-rote Koalition in eine schwere Krise gestürzt hat, nimmt der Bundestag einen neuen Anlauf, drei Posten beim Bundesverfassungsgericht zu besetzen. Er stimmt an diesem Donnerstagnachmittag über Günter Spinner, Ann-Katrin Kaufhold und Sigrid Emmenegger ab. Die beiden Frauen sind von der SPD nominiert worden, Spinner von der Union.
Damit sie jeweils eine der 16 Richterstellen an Deutschlands höchstem Gericht einnehmen können, müssen sie eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen bekommen und zugleich die Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder des Bundestages – letzteres wären mindestens 315 Stimmen. So ist es im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt. Abgestimmt wird in einem Wahlgang: Auf den Stimmzetteln werden also alle drei Namen stehen, bei denen die Abgeordneten jeweils „Ja“ oder „Nein“ ankreuzen oder sich enthalten können.
Die Wahl ist geheim, das macht sie spannend. Um nicht auf Stimmen der AfD angewiesen zu sein, benötigt die schwarz-rote Koalition weitere Stimmen von den Grünen wie von der Linken. Diese hat ihren Abgeordneten ihr Votum freigestellt. Union, SPD und Grüne haben bereits ihre Zustimmung erklärt und halten die Wahl für ungefährdet.
Am 11. Juli war das anders: Da die Fraktionsspitze von CDU und CSU nicht mehr garantieren konnte, dass die eigenen Abgeordneten geschlossen für die von der SPD nominierte Juristin Frauke Brosius-Gersdorf stimmen würden, wurde die Wahl aller drei Kandidaten kurzerhand von der Tagesordnung genommen. Die SPD war wütend auf die Union, die ihren Vorschlag zuvor mitgetragen hatte; die Koalition ging mit einem ernsten Zerwürfnis in die Sommerpause. Im August erklärte Brosius-Gersdorf den Verzicht auf ihre Kandidatur, an ihrer statt nominierte die SPD Sigrid Emmenegger.
Wolfgang Janisch, Korrespondent der SZ in Karlsruhe, über Ideen, wie das Verfahren zur Besetzung des Bundesverfassungsgerichts reformiert werden könnte (SZ Plus):
Damit sie jeweils eine der 16 Richterstellen an Deutschlands höchstem Gericht einnehmen können, müssen sie eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen bekommen und zugleich die Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder des Bundestages – letzteres wären mindestens 315 Stimmen. So ist es im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt. Abgestimmt wird in einem Wahlgang: Auf den Stimmzetteln werden also alle drei Namen stehen, bei denen die Abgeordneten jeweils „Ja“ oder „Nein“ ankreuzen oder sich enthalten können.
Die Wahl ist geheim, das macht sie spannend. Um nicht auf Stimmen der AfD angewiesen zu sein, benötigt die schwarz-rote Koalition weitere Stimmen von den Grünen wie von der Linken. Diese hat ihren Abgeordneten ihr Votum freigestellt. Union, SPD und Grüne haben bereits ihre Zustimmung erklärt und halten die Wahl für ungefährdet.
Am 11. Juli war das anders: Da die Fraktionsspitze von CDU und CSU nicht mehr garantieren konnte, dass die eigenen Abgeordneten geschlossen für die von der SPD nominierte Juristin Frauke Brosius-Gersdorf stimmen würden, wurde die Wahl aller drei Kandidaten kurzerhand von der Tagesordnung genommen. Die SPD war wütend auf die Union, die ihren Vorschlag zuvor mitgetragen hatte; die Koalition ging mit einem ernsten Zerwürfnis in die Sommerpause. Im August erklärte Brosius-Gersdorf den Verzicht auf ihre Kandidatur, an ihrer statt nominierte die SPD Sigrid Emmenegger.
Wolfgang Janisch, Korrespondent der SZ in Karlsruhe, über Ideen, wie das Verfahren zur Besetzung des Bundesverfassungsgerichts reformiert werden könnte (SZ Plus):
Juri Auel
Bericht: Asyl-Anerkennungsquote deutlich gesunken
Nur gut jeder vierte Asylsuchende erhält laut einem Zeitungsbericht noch Schutz in Deutschland. Nach einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag sank die Anerkennungsquote im ersten Halbjahr dieses Jahres auf 26,5 Prozent, wie die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet. In den entsprechenden Zeiträumen der vergangenen vier Jahre habe sie zwischen 59 und 72 Prozent gelegen.
Nach dem Amtsantritt der Bundesregierung aus Unionsparteien und SPD hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) im Mai die Zurückweisung von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen
angeordnet. Die vorherige Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte im September 2024 Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen eingeführt. Unterdessen sei die Zahl gerichtlicher Anfechtungen der Entscheidungen im selben Zeitraum deutlich gestiegen, heißt es in dem Bericht weiter. Demnach gab es mit fast 90 900 neuen Asylklagen im ersten Halbjahr 2025 mehr als im gesamten Jahr 2023.
Mit rund 52 000 Asylentscheidungen im ersten Halbjahr 2025 hätten die Gerichte zudem mehr und auch schneller als in den vergangenen Jahren entschieden. Fast 9000 zunächst abgelehnte Geflüchtete erhielten der Statistik zufolge im ersten Halbjahr 2025 nach gerichtlicher Entscheidung oder erneuter behördlicher Prüfung doch noch einen Schutzstatus. Gut 172 000 Asylklagen seien in Deutschland derzeit noch anhängig.
Nach dem Amtsantritt der Bundesregierung aus Unionsparteien und SPD hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) im Mai die Zurückweisung von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen
angeordnet. Die vorherige Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte im September 2024 Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen eingeführt. Unterdessen sei die Zahl gerichtlicher Anfechtungen der Entscheidungen im selben Zeitraum deutlich gestiegen, heißt es in dem Bericht weiter. Demnach gab es mit fast 90 900 neuen Asylklagen im ersten Halbjahr 2025 mehr als im gesamten Jahr 2023.
Mit rund 52 000 Asylentscheidungen im ersten Halbjahr 2025 hätten die Gerichte zudem mehr und auch schneller als in den vergangenen Jahren entschieden. Fast 9000 zunächst abgelehnte Geflüchtete erhielten der Statistik zufolge im ersten Halbjahr 2025 nach gerichtlicher Entscheidung oder erneuter behördlicher Prüfung doch noch einen Schutzstatus. Gut 172 000 Asylklagen seien in Deutschland derzeit noch anhängig.
Juri Auel
Merkel: Flüchtlingspolitik nicht einziger Grund für AfD-Aufstieg
Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht ihre Flüchtlingspolitik als einen, aber nicht als den einzigen Grund für den Aufstieg der AfD. „Als ich aus dem Amt schied, lag die AfD bei 11 oder 12 Prozent“, sagte sie in der Spiegel-Talkshow „Spitzengespräch“, die am Abend in Berlin aufgezeichnet wurde. Das bedeute, dass ein Teil der Zugewinne etwas mit den Flüchtlingen zu tun habe. „Aber es muss noch andere Ursachen geben.“ Welche das aus ihrer Sicht sind, sagte Merkel nicht.
Als sie 2015 als Kanzlerin die Aufnahme Hunderttausender Flüchtlinge in Deutschland ermöglichte, war die AfD nicht im Bundestag vertreten. Am Ende ihrer Amtszeit kam die Partei bei der Bundestagswahl 2021 auf 10,3 Prozent. Heute liegt sie in den Umfragen bei 24 bis 27 Prozent und hat bei einzelnen Instituten die Union als stärkste Partei abgelöst.
Zu einem von der SPD geforderten AfD-Verbotsverfahren äußerte Merkel sich zurückhaltend. „Ich bin nicht Juristin und ich konzentriere mich auf die Frage: Was kann ich tun im Umgang von Demokraten untereinander, in dem Umgang mit den Problemen, die auf dem Tisch liegen, damit die AfD möglichst wenige Chancen hat.“
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Als sie 2015 als Kanzlerin die Aufnahme Hunderttausender Flüchtlinge in Deutschland ermöglichte, war die AfD nicht im Bundestag vertreten. Am Ende ihrer Amtszeit kam die Partei bei der Bundestagswahl 2021 auf 10,3 Prozent. Heute liegt sie in den Umfragen bei 24 bis 27 Prozent und hat bei einzelnen Instituten die Union als stärkste Partei abgelöst.
Zu einem von der SPD geforderten AfD-Verbotsverfahren äußerte Merkel sich zurückhaltend. „Ich bin nicht Juristin und ich konzentriere mich auf die Frage: Was kann ich tun im Umgang von Demokraten untereinander, in dem Umgang mit den Problemen, die auf dem Tisch liegen, damit die AfD möglichst wenige Chancen hat.“
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Kassian Stroh
Antisemitismusbeauftragter fordert Mittel für Yad-Vashem-Außenstelle
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, fordert vom Bund eine ausreichende Finanzierung der geplanten deutschen Außenstelle der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Das Geld dürfe aber nicht von den Zuwendungen für die Gedenkstätten hierzulande abgezogen werden, sagte Klein der Rheinischen Post. „Die sind jetzt schon massiv unter Druck, sowohl personell als auch bei der Umsetzung notwendiger baulicher Maßnahmen.“ Dabei leisteten sie mit ihrer Bildungsarbeit einen wertvollen Beitrag zu Erinnerungskultur und Stärkung der Demokratie.
Klein betonte: „Die Gelder für die Gedenkstätten kommen aus dem Etat des Kulturstaatsministers. Wenn Bundesbildungsministerin Karin Prien aus ihrem Haushalt wiederum die Yad-Vashem-Außenstelle unterstützt, wie sie es schon angekündigt hat, gibt es da keine Konkurrenz.“
Yad Vashem in Jerusalem ist die größte Holocaust-Gedenkstätte der Welt. Als Außenstelle soll nun ein Yad-Vashem-Bildungszentrum in Deutschland entstehen – entweder in Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen. Dieser Plan geht auf die vorherige rot-grün-gelbe Bundesregierung zurück. Eine Standortentscheidung soll im ersten Halbjahr 2026 fallen.
Klein betonte: „Die Gelder für die Gedenkstätten kommen aus dem Etat des Kulturstaatsministers. Wenn Bundesbildungsministerin Karin Prien aus ihrem Haushalt wiederum die Yad-Vashem-Außenstelle unterstützt, wie sie es schon angekündigt hat, gibt es da keine Konkurrenz.“
Yad Vashem in Jerusalem ist die größte Holocaust-Gedenkstätte der Welt. Als Außenstelle soll nun ein Yad-Vashem-Bildungszentrum in Deutschland entstehen – entweder in Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen. Dieser Plan geht auf die vorherige rot-grün-gelbe Bundesregierung zurück. Eine Standortentscheidung soll im ersten Halbjahr 2026 fallen.
Kassian Stroh
Merkel: Entwicklungshilfe zu kürzen ist „sehr gefährlich“
Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Kürzungen bei der Entwicklungshilfe kritisiert: Dass dieser Etat nicht wachse, sondern schrumpfe, „halte ich für sehr gefährlich“. Mit Blick auf die sogenannte Flüchtlingskrise vor zehn Jahren werfe sie sich vor, dass im Vorfeld die Flüchtlingslager etwa in Jordanien und anderen Ländern nicht finanziell besser unterstützt worden seien, sagte Merkel. „Das sollte uns nicht wieder passieren.“
Zu ihrem bekannt gewordenen Zitat „Wir schaffen das“ sagte sie: „Es ist wahnsinnig viel gelungen“. Trotzdem sollten Probleme nicht unter den Tisch gekehrt werden. Ein „gutes Wort“ hätten diejenigen verdient, die als Flüchtlinge gekommen seien, heute perfekt Deutsch sprächen und etwa als Ärzte und Krankenschwestern einen Beitrag für dieses Land leisteten. Dass auch islamistische Gewalttäter gekommen seien, gehöre zu den sehr bedrückenden Erfahrungen.
Zu ihrem bekannt gewordenen Zitat „Wir schaffen das“ sagte sie: „Es ist wahnsinnig viel gelungen“. Trotzdem sollten Probleme nicht unter den Tisch gekehrt werden. Ein „gutes Wort“ hätten diejenigen verdient, die als Flüchtlinge gekommen seien, heute perfekt Deutsch sprächen und etwa als Ärzte und Krankenschwestern einen Beitrag für dieses Land leisteten. Dass auch islamistische Gewalttäter gekommen seien, gehöre zu den sehr bedrückenden Erfahrungen.
Newsdesk
Fünf Erkenntnisse aus der Generaldebatte
In der vergangenen Woche wurde der verspätete Haushalt 2025 verabschiedet, dieses Mal ging es um den Etat für 2026. In der Generaldebatte beschränkte sich Merz aber nicht nur auf die Budgetpläne von SPD-Finanzminister Lars Klingbeil. Lesen Sie mit SZ Plus mehr zu den fünf wichtigsten Erkenntnisse aus der Generaldebatte:
Katharina Erschov
aus dem Bundestag
"Wir diskutieren um Millionen von Euro, aber eigentlich geht es doch um Millionen von Menschen"
Sie sei besonders gerührt, im Bundestag während der Death Awareness Week - einer jährlichen Kampagne zur Stärkung der Mitspracherechte von Menschen mit Behinderung - sprechen zu dürfen, sagt die gehörlose Abgeordnete Heike Heubach von der SPD in Gebärdensprache. Ihre Rede wird im Bundestag für das Plenum live in gesprochene Sprache übersetzt. Als sie am Pult steht, wedeln die Abgeordneten mit ihren beiden Händen. In der Gebärdensprache steht dies für Applaus. Dass die meisten Kinder mit Behinderung eine solche Chance wie sie nicht haben können, "bricht mir das Herz", sagt Heubach. Deswegen will sie im Bundestag betonen, dass Mobilität und Teilhabe und Partizipation Menschenrechte sind. Sie wünscht sich eine Welt, in der man nicht mehr über Inklusion sprechen müsse, weil sie längst selbstverständlich geworden ist. Ebenso plädiert sie für einen Diskurs, in dem nicht nur die Kosten im Zentrum der Debatte stehen, sondern die Schicksale der Menschen: "Wir diskutieren um Millionen von Euro, aber eigentlich geht es doch um Millionen von Menschen", sagt Heubach.
Sina-Maria Schweikle
Im Bundestag
Schülerinnen und Schüler nach AfD-Rede verunsichert
Noch sichtlich bewegt verlassen die Jugendlichen nach Alice Weidels Rede die Besucherebene des Bundestags. „Wie kann man nur etwas so Menschenverachtendes sagen?“, fragt der 15-jährige Karl. Der Besuch sei zweifellos spannend und die Nähe zur Politik in Berlin beeindruckend, doch die Worte der AfD-Fraktionschefin wirken nach – und sorgen für Verunsicherung.
Weidel hatte im Plenarsaal behauptet, an vielen Schulen hätten die meisten Kinder einen Migrationshintergrund und dort werde kaum noch Deutsch gesprochen. Für Karl und seine zwei Klassenkameraden Tim und Jana, Schüler an einer Brennpunktschule in Stuttgart, entspreche das nicht der Realität.
Die drei fragen sich, wie eine Politikerin solche Aussagen treffen könne, wo doch die Besuchertribüne an diesem Tag selbst von Schülerinnen und Schülern besetzt war. Mit Blick auf den wachsenden Zuspruch zur AfD äußern sie ihre Sorge: „Wenn man sieht, wie die Zahlen steigen, ist das wirklich beängstigend."
Weidel hatte im Plenarsaal behauptet, an vielen Schulen hätten die meisten Kinder einen Migrationshintergrund und dort werde kaum noch Deutsch gesprochen. Für Karl und seine zwei Klassenkameraden Tim und Jana, Schüler an einer Brennpunktschule in Stuttgart, entspreche das nicht der Realität.
Die drei fragen sich, wie eine Politikerin solche Aussagen treffen könne, wo doch die Besuchertribüne an diesem Tag selbst von Schülerinnen und Schülern besetzt war. Mit Blick auf den wachsenden Zuspruch zur AfD äußern sie ihre Sorge: „Wenn man sieht, wie die Zahlen steigen, ist das wirklich beängstigend."
Sina-Maria Schweikle
Katharina Erschov
aus dem Bundestag
Ordnungsruf für AfD-Politiker
Nachdem die Fraktionsvorsitzende der AfD, Alice Weidel, ihre Rede beendet hat, brandet anhaltender Applaus auf, der scheinbar kein Ende finden will. Dann ergreift Bundestagspräsidentin Julia Klöckner das Wort. Sie erinnert daran, dass die AfD-Fraktion nicht als „rechtsextrem“ bezeichnet werden möchte – und betont im gleichen Atemzug, dass ebenso wenig andere Abgeordnete in Reden als „linksextreme Sympathisanten“ diffamiert oder gar in Verbindung mit „Schlägertrupps“ gebracht werden dürfen, wie es Weidel zuvor getan habe.
„Wir haben uns darauf verständigt, dass wir vernünftig miteinander umgehen wollen“, mahnt Klöckner. Weil der AfD-Politiker Stephan Brandner dieser Aufforderung offenbar nicht folgen will, spricht sie schließlich einen Ordnungsruf gegen ihn aus.
Julia Daniel
Weidel: "Sie ruinieren dieses Land"
Als Alice Weidel, die Co-Vorsitzende der AfD, an das Rednerpult des Bundestages tritt, verlassen Teile der Abgeordneten den Plenarsaal. Auch der Bundeskanzler hat offensichtlich Wichtigeres zu tun und verlässt seinen Platz auf der Regierungsbank.
Weidel beginnt sogleich mit einem Vorwurf: Bundeskanzler Merz werden mit dem Haushaltsentwurf 2026 in die Geschichte eingehen, und zwar als größter Bankrotteur aller Zeiten. Sie wirft dem Kanzler eine "extreme Politik" vor, denn es sei extrem, eine Milliarde Euro Schulden in vier Jahren aufzunehmen. "Das ist der direkte Marsch in den Staatsbankrott", sagt Weidel.
Der Rest von Weidels Rede enthält wenig Neues, dafür viele altbekannte AfD-Positionen: Klimaschutz ist irrational, die Energiewende eine "Geisterfahrt". Beides habe keinen erkennbaren Nutzen. Weidel wirft Merz vor: "Sie ruinieren dieses Land". Läge Merz etwas an der deutschen Wirtschaft, müsse er den Kernkraft-Ausstieg rückgängig machen. Denn ohne funktionierende Wirtschaft lasse sich auch der Sozialstaat auf Dauer nicht finanzieren. Das Bürgergeld sei ein "Migrantengeld" geworden und der deutsche Sozialstaat ein Selbstbedienungsladen. Ein funktionierender Sozialstaat und offene Grenzen schlössen sich aus. Die von Merz großspurig proklamierte Migrationswende sei ein billiger Bluff.
Weidel beginnt sogleich mit einem Vorwurf: Bundeskanzler Merz werden mit dem Haushaltsentwurf 2026 in die Geschichte eingehen, und zwar als größter Bankrotteur aller Zeiten. Sie wirft dem Kanzler eine "extreme Politik" vor, denn es sei extrem, eine Milliarde Euro Schulden in vier Jahren aufzunehmen. "Das ist der direkte Marsch in den Staatsbankrott", sagt Weidel.
Der Rest von Weidels Rede enthält wenig Neues, dafür viele altbekannte AfD-Positionen: Klimaschutz ist irrational, die Energiewende eine "Geisterfahrt". Beides habe keinen erkennbaren Nutzen. Weidel wirft Merz vor: "Sie ruinieren dieses Land". Läge Merz etwas an der deutschen Wirtschaft, müsse er den Kernkraft-Ausstieg rückgängig machen. Denn ohne funktionierende Wirtschaft lasse sich auch der Sozialstaat auf Dauer nicht finanzieren. Das Bürgergeld sei ein "Migrantengeld" geworden und der deutsche Sozialstaat ein Selbstbedienungsladen. Ein funktionierender Sozialstaat und offene Grenzen schlössen sich aus. Die von Merz großspurig proklamierte Migrationswende sei ein billiger Bluff.
Am Ende fasst Weidel ihre Kritik selbst zusammen: "Sie machen Politik gegen das eigene Volk, wir machen Politik für das eigene Volk." Auf Merz' Wort sei kein Verlass, weil niemand wisse, wohin der Koalitionspartner den Kanzler als Nächstes treibe. Lange könne Deutschland nicht mehr darauf warten, dass Merz endlich zur Vernunft komme.
Julia Bergmann
Reichinnek nennt Haushalt Bankrotterklärung
Linken Co-Fraktionsvorsitzende Heidi Rechinnek eröffnet ihre Rede mit der Bemerkung, dass angesichts des vorgelegten Haushalts wohl niemand frustrierter sei als sie. Darin sei nichts enthalten, das dafür sorgt, dass die Menschen im Alltag merken, dass diese Regierung steht an ihrer Seite stehe. Der Haushalt sei viel mehr eine Bankrotterklärung. Merz wirft sie vor, er habe keinen Plan, wie er das Land verändern möchte. „Vielleicht waren Sie einfach zu sehr damit beschäftigt, eine Hetzkampagne für eine Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht voranzutreiben“, stichelt Reichinnek.
Konzepte, um etwas zu verbessern seien ja da, schiebt Reichinnek ein: Einkommenssteuerreformen zur Entlastung der Mehrheit, Klimageld, das Vorhaben, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zu streichen und deutlich mehr Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Merz habe das alles vorgelegt - nun solle er sich „irgendetwas davon“ aussuchen, fordert Reichinnek. Aktuell lebten mehr als vier Millionen Menschen in Haushalten, die Schulden wegen Gas- oder Stromrechnungen hätten. Die Hälfte der Menschen im Land habe sich in den vergangenen beiden Jahren Geld leihen müssen – nicht zur Anschaffung neuer Luxuskarossen, sondern „schlicht und ergreifend für alltägliche Dinge wie Kleidung oder Essen." Es seien Probleme, die bis tief in die Mitte der Gesellschaft reichten, während einige Reiche immer reicher würden. Vermögensungleichheiten zu benennen reiche nicht aus, es müsse auch etwas dagegen getan werden, fordert die Linken Co-Fraktionsvorsitzende.
Das genaue Gegenteil dessen sehe sie aber in mehreren „Glanzleistungen“ des Haushaltsentwurfs: Das Deutschlandticket etwa werde, anders als im Koalitionsvertrag versprochen, deutlich teurer. „Sie nehmen den Leuten damit nicht nur Möglichkeit, einigermaßen bezahlbar von A nach B zu kommen, sondern erweisen dem Klimaschutz auch einen Bärendienst.“ Der Kanzler halte Reichinneks Meinung nach auch das Versprechen nicht ein, den Sozialstaat nicht abzubauen. Mehr noch – sie wirft ihm vor, genau das zu planen und verweist auf Kürzungen bei der Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe, Überlegungen zu Leistungskürzungen und Beitragssteigerungen im Gesundheitssystem. „Wir als Linke werden Sie damit nicht durchkommen lassen."
Sie wirft der Regierung zudem vor, mit den milliardenschweren Sonderschulden nicht, wie versprochen, zusätzlich zu investieren. „Da, wo es Milliarden aus dem Sondervermögen gibt, wird plötzlich im Haushalt massiv gekürzt“, sagt Reichinnek. Etwa bei den Mitteln für die Sanierung von Autobahnbrücken, für die Bahn oder den Breitbandausbau.
Sie wirft der Regierung zudem vor, mit den milliardenschweren Sonderschulden nicht, wie versprochen, zusätzlich zu investieren. „Da, wo es Milliarden aus dem Sondervermögen gibt, wird plötzlich im Haushalt massiv gekürzt“, sagt Reichinnek. Etwa bei den Mitteln für die Sanierung von Autobahnbrücken, für die Bahn oder den Breitbandausbau.
Langfristig merkten die Leute, dass es nicht besser, sondern schlechter würde, sagt Reichinnek. „So schüren Sie Frust und Sie wissen ganz genau, wem das nützt, nämlich denen, die unser Land in dunkelste Zeiten zurückführen wollen“, sagt sie an Merz gerichtet.
Lesen Sie mehr über die Co-Fraktionsvorsitzende mit SZ Plus:
Katharina Erschov
Aus dem Bundestag
Mit Spahn wird es futuristisch
"Blinde werden wieder sehen und Taube wieder hören können", sagt Spahn in Bezug auf die Errungenschaften, die er durch den Einsatz der Künstlichen Intelligenz (KI) in Forschung und Wirtschaft für möglich hält und erntet dafür nur Häme aus den Reihen der Grünenfraktion. Eine Abgeordnete fasst sich nur an die Stirn. Doch genau diese Haltung sei schädlich, mahnt Spahn. China habe längst die Chancen mit der KI ergriffen, während man sich in Deutschland über die Möglichkeiten, die diese Technologie mitbringe, immer noch lächerlich mache. "Wachstum und Innovationen machen das Leben besser", ruft er beinahe in den Saal. In Zukunft will er wieder von deutschen Astronauten auf dem Mond träumen können und regt auch die übrigen Abgeordneten dazu an.
Katharina Erschov
Aus dem Bundestag
Spahn: Die Lage in der Industrie ist "brutal"
Unionsfraktionsführer Jens Spahn stellt sich rhetorisch wie schon vergangene Woche an die Seite des Kanzlers. Auf eine Kritik seiner Vorrednerin, warum er im Bundestag und nicht bei der UN-Vollversammlung in New York sei, wettert Spahn nur: "Natürlich ist es wichtig, dass der Kanzler hier ist. Wo soll er denn sonst sein?", fragt Spahn selbstverständlich nur rhetorisch. Dann lobt er die Errungenschaften der eigenen Koalition: Die Ampelkoalition sei am Haushalt gescheitert, erinnert er. "Wir haben ihn geräuschlos verabschiedet", sagt er. International sei Deutschland zurück in einer Führungsrolle, insbesondere, weil es der Ukraine eine Stimme gegeben habe.
Doch er kommt auch auf die wirtschaftlichen Probleme hierzulande zu sprechen: Die Lage in der Industrie sei "brutal". Wirtschaftliches Wachstum sei der Weg aus der Krise, erklärt Spahn und es fördere Akzeptanz. Bei Fragen des Wohnens will er schon ab dem kommenden Jahr den Wohnungsbauturbo verabschiedet wissen und insbesondere jungen Menschen den Traum vom Eigenheim wieder ermöglichen, damit Leistung sich wieder lohnt, sagt er. Jetzt muss die Koalition also nur noch abliefern.
Doch er kommt auch auf die wirtschaftlichen Probleme hierzulande zu sprechen: Die Lage in der Industrie sei "brutal". Wirtschaftliches Wachstum sei der Weg aus der Krise, erklärt Spahn und es fördere Akzeptanz. Bei Fragen des Wohnens will er schon ab dem kommenden Jahr den Wohnungsbauturbo verabschiedet wissen und insbesondere jungen Menschen den Traum vom Eigenheim wieder ermöglichen, damit Leistung sich wieder lohnt, sagt er. Jetzt muss die Koalition also nur noch abliefern.
Katharina Erschov
Aus dem Bundestag
Merz Rede wirkt "verschlafen", so ein Besucher
Die erste Stunde im Bundestag ist rum, der Kanzler hat gesprochen und es findet ein erster Besucherwechsel auf der Tribüne statt. Arend Hokenmaier aus Baden-Württemberg verlässt den Saal und ist zwar noch beeindruckt, dass er so nah dran war am politischen Geschehen in Berlin und all den Abgeordneten, die er aus dem Fernsehen kennt, zugleich habe er sich eine "mitreißendere Rede" des Kanzlers Friedrich Merz gewünscht. "Da hätte noch mehr Elan drinstecken können", sagt er. "Gerade der Anfang wirkte noch verschlafen." Mit der politischen Agenda - insbesondere den Rückbau des Investitionsstaus - ist er im Großen und Ganzen einverstanden. Doch bei der Technologieoffenheit wünscht er sich mehr politische Führung. "Ohne Regulierung läuft die Technologie auf die Förderung des Verbrenners hinaus und das geht zulasten der Zukunft", sagt Hokenmaier.
Arend Hokenmaier wünscht sich ein Verbrenneraus
Julia Daniel
Haßelmann: "Sie sollten in New York sein und es ist falsch, dass sie das nicht sind"
Als nächste Rednerin ist Britta Haßelmann, Fraktionsvorsitzende der Grünen dran. Sie beginnt erwartbar spöttisch, indem sie Merz zu seiner Erkenntnis gratuliert, dass Demokratie nur durch Kompromiss funktioniert.
Eine Sicherung von Arbeitsplätzen und dem Standort Deutschland ist laut Haßelmann nur im Einklang und nicht gegen das Ziel der Klimaneutralität erreichbar. Sie wirft Wirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU) vor, durchs Land zu ziehen und Unternehmen und Arbeitnehmer zu verunsichern, in dem sie aufzählt, welche bereits beschlossenen Maßnahmen zum Klimaschutz sie zugunsten einer Sicherung von Arbeitsplätzen und dem Standort Deutschland rückabwickeln will. "Sie können doch nicht mit den Rezepten der 70er-Jahre glauben, dass wir in der Welt auch nur eine winzige Chance haben Technologie-Weltmarktführer zu werden," so Haßelmann. Nur wenn Klimaneutralität und wirtschaftliche Ziele miteinander verbunden würden, habe Deutschland als Wirtschaftsstandort eine Chance in der Welt.
Beim Thema Außenpolitik wirft Haßelmann die Frage auf, warum Merz im Bundestag und nicht bei der UN-Vollversammlung in New York ist. "Sie sollten in New York sein und es falsch, dass sie das nicht sind." Angesichts der dramatischen Situation im Nahen Osten und der Dringlichkeit Lösungen für die Ukraine zu finden, sollte Merz Deutschland bei den Vereinten Nationen vertreten, findet die Grüne.
In einem Punkt sind sich Haßelmann und Merz dann doch einig. Wie Merz vor ihr äußert sich Haßelmann besorgt über die Situation in den USA. Die tief gespaltene amerikanische Gesellschaft, die die Grundwerte des Zusammenlebens infrage stellt, Angriffe auf die Pressefreiheit und die Rechtsstaatlichkeit, Angriffe auf ein selbstbestimmtes Leben, all dass müsse den Menschen in Deutschland und den Parlamentariern im Bundestag eine Warnung sein. Auch die Demokratie in Deutschland stehe unter Druck. Es gebe eine große Empfänglichkeit für das Gift des Populismus. Als Grund dafür sieht Haßelmann, dass der Bundeskanzler seine Verantwortung und die Chance, die ihm der Bundestag und nicht zuletzt die Grünen mit ihrer Zustimmung zum Sondervermögen gegeben haben, nicht wahrnimmt.
Eine Sicherung von Arbeitsplätzen und dem Standort Deutschland ist laut Haßelmann nur im Einklang und nicht gegen das Ziel der Klimaneutralität erreichbar. Sie wirft Wirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU) vor, durchs Land zu ziehen und Unternehmen und Arbeitnehmer zu verunsichern, in dem sie aufzählt, welche bereits beschlossenen Maßnahmen zum Klimaschutz sie zugunsten einer Sicherung von Arbeitsplätzen und dem Standort Deutschland rückabwickeln will. "Sie können doch nicht mit den Rezepten der 70er-Jahre glauben, dass wir in der Welt auch nur eine winzige Chance haben Technologie-Weltmarktführer zu werden," so Haßelmann. Nur wenn Klimaneutralität und wirtschaftliche Ziele miteinander verbunden würden, habe Deutschland als Wirtschaftsstandort eine Chance in der Welt.
Beim Thema Außenpolitik wirft Haßelmann die Frage auf, warum Merz im Bundestag und nicht bei der UN-Vollversammlung in New York ist. "Sie sollten in New York sein und es falsch, dass sie das nicht sind." Angesichts der dramatischen Situation im Nahen Osten und der Dringlichkeit Lösungen für die Ukraine zu finden, sollte Merz Deutschland bei den Vereinten Nationen vertreten, findet die Grüne.
In einem Punkt sind sich Haßelmann und Merz dann doch einig. Wie Merz vor ihr äußert sich Haßelmann besorgt über die Situation in den USA. Die tief gespaltene amerikanische Gesellschaft, die die Grundwerte des Zusammenlebens infrage stellt, Angriffe auf die Pressefreiheit und die Rechtsstaatlichkeit, Angriffe auf ein selbstbestimmtes Leben, all dass müsse den Menschen in Deutschland und den Parlamentariern im Bundestag eine Warnung sein. Auch die Demokratie in Deutschland stehe unter Druck. Es gebe eine große Empfänglichkeit für das Gift des Populismus. Als Grund dafür sieht Haßelmann, dass der Bundeskanzler seine Verantwortung und die Chance, die ihm der Bundestag und nicht zuletzt die Grünen mit ihrer Zustimmung zum Sondervermögen gegeben haben, nicht wahrnimmt.