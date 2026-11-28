Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Mitglied der Rentenkommission: Schweitzer-Vorschläge nicht tragfähig
Union reagiert zurückhaltend auf SPD-Gesetzentwurf zur Rente
Umweltminister plädiert für Umbau am Rhein
Gesetzentwurf zur Rentenreform: Abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren soll erhalten bleiben
Klingbeil warnt Koalition vor Blockade bei Einkommensteuerentlastung
Mitglied der Rentenkommission: Schweitzer-Vorschläge nicht tragfähig
Der CSU-Abgeordnete Florian Dorn hat die Rentenvorschläge von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) kritisiert. „Ein Entwurf, der die Rente nicht nachhaltig stabilisiert und die junge Generation zusätzlich belastet, ist für mich daher bisher nicht tragfähig“, sagte Dorn dem „Stern“ (Samstag). Dorn war neben Pascal Reddig (CDU) und Annika Klose (SPD) als einer von drei Koalitionsabgeordneten Mitglied der Alterssicherungskommission.
Dorn kritisierte insbesondere das Festhalten an der abschlagsfreien Rente mit 63 Jahren. „Allen Beteiligten sollte klar sein, dass das Festhalten an der abschlagsfreien Rente ohne Vorschläge von wirkungsgleichen stabilisierenden Maßnahmen auf Kosten der jungen Generation geht.“ Es sei wichtig, dass die Koalition nun gemeinsam eine Rentenreform verabschiede, die die Rente wieder zukunftssicher mache.
Union reagiert zurückhaltend auf SPD-Gesetzentwurf zur Rente
Die Union reagiert reserviert auf das Vorpreschen von SPD-Arbeitsminister Alexander Schweitzer mit einem noch unabgestimmten Gesetzentwurf zur Rente. CDU und CSU stört vor allem, dass Schweitzer die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren im Kern erhalten will, auch wenn er den Kreis der Berechtigten einschränkt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann verlangt deshalb von Schweitzer „einen seriösen Vorschlag, wie er das System an anderer Stelle entlasten will“. Gleichwohl befand er in der Neuen Osnabrücker Zeitung: „Das ist ein Schritt nach vorne und schon mal mehr als das bisherige einfache Nein der SPD.“
Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) übte scharfe Kritik an den Vorschlägen Schweitzers. Ein Festhalten an der "Rente mit 63" würde "die Finanzierbarkeit der Reform insgesamt infrage stellen und die jungen Menschen teuer zu stehen kommen", sagte Frei den Zeitungen der Neuen Pressegesellschaft (NPG). Frei verwies dabei auf das von der Alterssicherungskommission erarbeitete Konzept, das eine Abschaffung der abschlagsfreien Frührente vorsieht.
Schweitzer hatte seine Vorschläge präsentiert, obwohl sich Unterhändler von Union und SPD am Vorabend nicht einig geworden waren. CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann kritisierte im Stern: „Medienarbeit zu unabgestimmten Gesetzentwürfen ist wenig hilfreich.“
Der Chef des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten und die Vorsitzende der Mittelstandsunion, Gitta Connemann, wiesen die Vorschläge als unzureichend zurück. Aus Sicht des Sozialflügels sind diese „weniger zielgenau als die Vorschläge der Union“. Die SPD müsse sich ein Stück bewegen, sagte der Chef der CDU-Arbeitnehmerorganisation CDA, Dennis Radtke, den Funke-Medien.
DGB und IG Metall loben an Schweitzers Vorschlag, dass die abschlagsfreie Frührente erhalten bleiben soll - sie kommt etwa gutverdienenden Fachkräften zugute. DGB-Chefin Yasmin Fahimi begrüßt zudem, dass Minijobs rentenversicherungspflichtig werden sollen. „Das ist der richtige Schritt, denn wer geringfügig beschäftigt ist, baut oft keine ausreichenden Rentenansprüche auf.“
Das Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln, sei jedoch „eine Rentenkürzung, die vor allem Arbeitslose und Kranke trifft“, kritisiert Fahimi. Sie und IG-Metall-Vorstand Ralf Reinstädtler rügen ferner die vorgeschlagene Erhöhung von Rentenabschlägen bei Frührentnern, die noch keine 45 Beitragsjahre zusammen haben. Das bestrafe jene, die nach Jahrzehnten belastender Arbeit aus gesundheitlichen Gründen nicht länger arbeiten könnten.
„Die, die sich heute schon die Abschläge leisten können, werden weiterhin früher in Rente gehen, alle anderen werden doppelt bestraft. Die Schere zwischen armen und reicheren Rentnern wird weiter aufgehen“, erklärte die Präsidentin des Sozialverbands VdK Verena Bentele. Die Sozialverbände loben aber, dass künftig Selbstständige, Vorstände und Bundestagsabgeordnete in die gesetzliche Rente einbezogen werden sollen.
Welche Punkte der Entwurf noch vorsieht, lesen Sie hier:
Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) übte scharfe Kritik an den Vorschlägen Schweitzers. Ein Festhalten an der "Rente mit 63" würde "die Finanzierbarkeit der Reform insgesamt infrage stellen und die jungen Menschen teuer zu stehen kommen", sagte Frei den Zeitungen der Neuen Pressegesellschaft (NPG). Frei verwies dabei auf das von der Alterssicherungskommission erarbeitete Konzept, das eine Abschaffung der abschlagsfreien Frührente vorsieht.
Schweitzer hatte seine Vorschläge präsentiert, obwohl sich Unterhändler von Union und SPD am Vorabend nicht einig geworden waren. CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann kritisierte im Stern: „Medienarbeit zu unabgestimmten Gesetzentwürfen ist wenig hilfreich.“
Der Chef des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten und die Vorsitzende der Mittelstandsunion, Gitta Connemann, wiesen die Vorschläge als unzureichend zurück. Aus Sicht des Sozialflügels sind diese „weniger zielgenau als die Vorschläge der Union“. Die SPD müsse sich ein Stück bewegen, sagte der Chef der CDU-Arbeitnehmerorganisation CDA, Dennis Radtke, den Funke-Medien.
DGB und IG Metall loben an Schweitzers Vorschlag, dass die abschlagsfreie Frührente erhalten bleiben soll - sie kommt etwa gutverdienenden Fachkräften zugute. DGB-Chefin Yasmin Fahimi begrüßt zudem, dass Minijobs rentenversicherungspflichtig werden sollen. „Das ist der richtige Schritt, denn wer geringfügig beschäftigt ist, baut oft keine ausreichenden Rentenansprüche auf.“
Das Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln, sei jedoch „eine Rentenkürzung, die vor allem Arbeitslose und Kranke trifft“, kritisiert Fahimi. Sie und IG-Metall-Vorstand Ralf Reinstädtler rügen ferner die vorgeschlagene Erhöhung von Rentenabschlägen bei Frührentnern, die noch keine 45 Beitragsjahre zusammen haben. Das bestrafe jene, die nach Jahrzehnten belastender Arbeit aus gesundheitlichen Gründen nicht länger arbeiten könnten.
„Die, die sich heute schon die Abschläge leisten können, werden weiterhin früher in Rente gehen, alle anderen werden doppelt bestraft. Die Schere zwischen armen und reicheren Rentnern wird weiter aufgehen“, erklärte die Präsidentin des Sozialverbands VdK Verena Bentele. Die Sozialverbände loben aber, dass künftig Selbstständige, Vorstände und Bundestagsabgeordnete in die gesetzliche Rente einbezogen werden sollen.
Welche Punkte der Entwurf noch vorsieht, lesen Sie hier:
Barbara Klimke
Umweltminister plädiert für Umbau am Rhein
Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) beabsichtigt, den Rhein wegen des voranschreitenden Klimawandels umzubauen. „Um den Güterverkehr langfristig zu sichern, müssen wir auch Anpassungen am Fluss vornehmen“, sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger. Statt den Fluss großflächig zu vertiefen, will er ihm mehr Platz geben. Sein Anliegen sei es, „Zuflüsse und Altarme zu renaturieren, dem Fluss mehr Raum zu geben und die Auen als Wasserspeicher zu nutzen“. Eine Rhein-Vertiefung komme nur „an wenigen Stellen“ infrage.
In der Verbindung von Hochwasserschutz und Wasserspeicherung sieht Schneider „eine große Landschaftsaufgabe von Bund und Ländern“. Die funktionierende Schifffahrt auf dem Rhein sei essenziell, da über den Fluss die Hauptachse der deutschen Industrie bedient werde.
Für die Finanzierung sieht der Minister die Politik in der Pflicht. „Das Geld muss kommen, Nichtstun wird viel teurer.“ Ein einziger Hitzetag über 35 Grad koste die Volkswirtschaft fast eine Milliarde Euro. Die Länder sollten einen wesentlichen Teil ihrer 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen in die Wasserinfrastruktur stecken.
In der Verbindung von Hochwasserschutz und Wasserspeicherung sieht Schneider „eine große Landschaftsaufgabe von Bund und Ländern“. Die funktionierende Schifffahrt auf dem Rhein sei essenziell, da über den Fluss die Hauptachse der deutschen Industrie bedient werde.
Für die Finanzierung sieht der Minister die Politik in der Pflicht. „Das Geld muss kommen, Nichtstun wird viel teurer.“ Ein einziger Hitzetag über 35 Grad koste die Volkswirtschaft fast eine Milliarde Euro. Die Länder sollten einen wesentlichen Teil ihrer 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen in die Wasserinfrastruktur stecken.
Extremes Niedrigwasser auf dem Rhein bei Bacharach im August 2026. Boris Roessler/dpa
Gesetzentwurf zur Rentenreform: Abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren soll erhalten bleiben
Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hat einen Gesetzentwurf für die größte Reform der Alterssicherung seit 20 Jahren vorgelegt. Der Entwurf enthält mehrere Kompromissvorschläge, der nun den Durchbruch bringen könnte in dem teils erbittert geführten Streit zwischen Union und SPD über die Zukunft der Altersvorsorge. Vor allem der Umgang mit der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren (früher „Rente mit 63“) ist in der Koalition umstritten.
Laut dem Gesetzentwurf soll die Regelung nun grundsätzlich erhalten bleiben, allerdings werden die Anforderungen für die Inanspruchnahme erhöht. Die Zeiten in Minijobs sowie mit Arbeitslosengeld-I, Krankengeld- und Übergangsgeld-Bezug sollen demnach nicht mehr gewertet werden. Das heißt, es wird schwieriger für viele Beschäftigte, die nötigen 45 Beitragsjahre für eine abschlagsfreie vorzeitige Rente zu erreichen.
Welche Punkte der Entwurf noch vorsieht, lesen Sie hier:
Laut dem Gesetzentwurf soll die Regelung nun grundsätzlich erhalten bleiben, allerdings werden die Anforderungen für die Inanspruchnahme erhöht. Die Zeiten in Minijobs sowie mit Arbeitslosengeld-I, Krankengeld- und Übergangsgeld-Bezug sollen demnach nicht mehr gewertet werden. Das heißt, es wird schwieriger für viele Beschäftigte, die nötigen 45 Beitragsjahre für eine abschlagsfreie vorzeitige Rente zu erreichen.
Welche Punkte der Entwurf noch vorsieht, lesen Sie hier:
Klingbeil warnt Koalition vor Blockade bei Einkommensteuerentlastung
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat die Koalitionsfraktionen zu einer zügigen Verabschiedung der geplanten Entlastung bei der Einkommensteuer aufgerufen. Union und SPD hätten sich darauf verständigt, die Menschen um zehn Milliarden Euro zu entlasten, sagte der SPD-Chef am Freitag vor dem Bundestag in der Schlussdebatte zum Bundeshaushalt 2027. Im Mittelpunkt stünden kleine und mittlere Einkommen sowie vor allem Familien. „Und ich bitte darum, (...) dass diese Einkommensteuer jetzt nicht zum Spielball zwischen Parlamentariern oder Fraktionen wird, sondern dass wir die schnell auf den Weg bringen.“
Hintergrund ist der Streit in der Koalition über die Umsetzung des Anfang Juli vereinbarten Reformpakets. Die Union verknüpft die Verabschiedung der Einkommensteuerreform mit der Zustimmung zu den geplanten Änderungen im Arbeitsrecht. Dabei geht es unter anderem um eine Lockerung des Kündigungsschutzes für Spitzenverdiener und eine Ausweitung der Befristungsmöglichkeiten bei Arbeitsverträgen. Wegen der Verzögerungen bei den Arbeitsrechtsreformen droht sich auch die eigentlich für dieses Jahr geplante Verabschiedung der Steuerentlastung zu verschieben.
Zugleich stellte Klingbeil die Bevölkerung auf Belastungen durch die anstehenden Reformen ein. Der Haushalt 2028 werde noch schwieriger als der Etat für 2027. „Wir werden nicht drumherumkommen, den Menschen auch etwas zuzumuten“, sagte der Finanzminister. Entscheidend sei für ihn aber, dass es dabei gerecht zugehe.
Die Lücke in den Haushaltsplanungen für 2028 beträgt derzeit rund 25 Milliarden Euro. Bei einer Fortführung der Stromsteuersenkung wären es rund 30 Milliarden Euro.
Hintergrund ist der Streit in der Koalition über die Umsetzung des Anfang Juli vereinbarten Reformpakets. Die Union verknüpft die Verabschiedung der Einkommensteuerreform mit der Zustimmung zu den geplanten Änderungen im Arbeitsrecht. Dabei geht es unter anderem um eine Lockerung des Kündigungsschutzes für Spitzenverdiener und eine Ausweitung der Befristungsmöglichkeiten bei Arbeitsverträgen. Wegen der Verzögerungen bei den Arbeitsrechtsreformen droht sich auch die eigentlich für dieses Jahr geplante Verabschiedung der Steuerentlastung zu verschieben.
Zugleich stellte Klingbeil die Bevölkerung auf Belastungen durch die anstehenden Reformen ein. Der Haushalt 2028 werde noch schwieriger als der Etat für 2027. „Wir werden nicht drumherumkommen, den Menschen auch etwas zuzumuten“, sagte der Finanzminister. Entscheidend sei für ihn aber, dass es dabei gerecht zugehe.
Die Lücke in den Haushaltsplanungen für 2028 beträgt derzeit rund 25 Milliarden Euro. Bei einer Fortführung der Stromsteuersenkung wären es rund 30 Milliarden Euro.
Barbara Klimke
Frei mahnt zur Renteneinigung: „Es geht um unser Land"
Nach der ablehnenden SPD-Reaktion auf den Vorstoß mehrerer CDU-Experten zur Frührente nach 45 Versicherungsjahren verteidigt Unionsfraktionschef Thorsten Frei die Initiative. „Es ist ein Schritt auf die SPD zu“, sagte Frei in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. Er betonte die Notwendigkeit einer Einigung bei der geplanten Rentenreform: Es gehe nicht nur um die Koalition: „Es geht um unser Land.“ Klar sei auch: Je länger man benötige, desto schwieriger werde es.
Am Abend habe es ein Treffen führender Koalitionspolitiker im Kanzleramt zur Rentenreform gegeben, berichtet die Nachrichtenagentur dpa; auch Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) sei anwesend gewesen.
Die Rentenkommission hatte die Abschaffung der Regelung vorgeschlagen, dass Menschen nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei vorzeitig in Rente gehen können. Die SPD stemmt sich dagegen. Mehrere CDU-Politiker hatten zuletzt als Kompromiss vorgeschlagen, die Regelung für Geringverdiener beizubehalten. Das hält die SPD aber für inakzeptabel. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sprach in der ZDF-Sendung von einem Vorschlag, „der ein bisschen vergiftet ist“. Denn jene, die wenig verdient haben, arbeiteten häufig ohnehin nicht kürzer, „weil sie gar nicht in der Lage sind, ihre Lebenshaltungskosten davon zu bezahlen“.
Frei hielt dagegen, dass bei Einführung der Rente mit 63 alle von den Dachdeckern gesprochen hätten, die im Alter nicht mehr arbeiten könnten. Studien zeigten aber, dass Besserverdiener das Angebot häufiger in Anspruch nähmen. Deswegen halte er den Ansatz für richtig, „dass man das insbesondere denen ermöglicht, die weniger Geld haben“, sagte er.
Am Abend habe es ein Treffen führender Koalitionspolitiker im Kanzleramt zur Rentenreform gegeben, berichtet die Nachrichtenagentur dpa; auch Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) sei anwesend gewesen.
Die Rentenkommission hatte die Abschaffung der Regelung vorgeschlagen, dass Menschen nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei vorzeitig in Rente gehen können. Die SPD stemmt sich dagegen. Mehrere CDU-Politiker hatten zuletzt als Kompromiss vorgeschlagen, die Regelung für Geringverdiener beizubehalten. Das hält die SPD aber für inakzeptabel. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sprach in der ZDF-Sendung von einem Vorschlag, „der ein bisschen vergiftet ist“. Denn jene, die wenig verdient haben, arbeiteten häufig ohnehin nicht kürzer, „weil sie gar nicht in der Lage sind, ihre Lebenshaltungskosten davon zu bezahlen“.
Frei hielt dagegen, dass bei Einführung der Rente mit 63 alle von den Dachdeckern gesprochen hätten, die im Alter nicht mehr arbeiten könnten. Studien zeigten aber, dass Besserverdiener das Angebot häufiger in Anspruch nähmen. Deswegen halte er den Ansatz für richtig, „dass man das insbesondere denen ermöglicht, die weniger Geld haben“, sagte er.
Newsdesk
Gabriel Rinaldi
Vizepräsidentin will strengere Handyregeln im Bundestag
Bundestagsvizepräsidentin Andrea Lindholz (CSU) hat angesichts der angespannten Cybersicherheitslage strengere Vorgaben für die Geräte von Abgeordneten im Bundestag ins Spiel gebracht. „Aus meiner Sicht ist es kein Modell der Zukunft, im Deutschen Bundestag jeden Gerätetyp an Smartphone zuzulassen“, sagte sie im Interview mit SZ Dossier. Zuletzt waren ein Spam-Angriff auf die E-Mail-Accounts der Linksfraktion und Warnungen vor möglicher Spionagesoftware auf Apple-Geräten öffentlich geworden.
Abgeordnete dürfen selbst entscheiden, welche Geräte sie nutzen. Der Verwaltung bleibt aber Spielraum, welche sie in ihre Netze und Anwendungen lassen. Erst kürzlich hat sie nach den Sicherheitswarnungen von Apple konkrete Maßnahmen ergriffen. Die Verwaltung habe ihre technischen Regeln laut Lindholz verschärft und die Abgeordneten aufgefordert, ihre Geräte unverzüglich zu aktualisieren. Weil dies nicht überall geschehen sei, habe sie vorübergehend einer „nennenswerten Anzahl“ von Geräten den Zugang zum Parlamentsnetz gesperrt.
Abgeordnete dürfen selbst entscheiden, welche Geräte sie nutzen. Der Verwaltung bleibt aber Spielraum, welche sie in ihre Netze und Anwendungen lassen. Erst kürzlich hat sie nach den Sicherheitswarnungen von Apple konkrete Maßnahmen ergriffen. Die Verwaltung habe ihre technischen Regeln laut Lindholz verschärft und die Abgeordneten aufgefordert, ihre Geräte unverzüglich zu aktualisieren. Weil dies nicht überall geschehen sei, habe sie vorübergehend einer „nennenswerten Anzahl“ von Geräten den Zugang zum Parlamentsnetz gesperrt.
Angesichts der Sicherheitslage müsse die nächste Frage sein, „ob wir nicht doch perspektivisch eine Empfehlung abgeben, dass Abgeordnete ein Diensthandy wie Minister oder Staatssekretäre mit einem eingeschränkten Anwendungsumfang“ gestellt bekommen.
Das ganze Interview von SZ Dossier mit Lindholz können Sie hier lesen:
Das ganze Interview von SZ Dossier mit Lindholz können Sie hier lesen:
Kompromissvorschlag aus der Union: Bleibt die Rente mit 63 für Menschen mit kleinem Einkommen?
Im Koalitionsstreit über die geplante Rentenreform haben Fachpolitiker der Union ein Kompromissangebot vorgelegt. Die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren könnte demnach „für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten“ bleiben. Diese Personengruppe arbeite besonders häufig in körperlich und psychisch belastenden Jobs, heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte der Spiegel berichtet. Unterzeichner sind der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Johannes Winkel sowie Marc Biadacz und Pascal Reddig – die beiden leiten die CDU/CSU-Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales.
Die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren ist Teil der 33 Vorschläge der Rentenkommission. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte im Juni eigentlich angekündigt, die Empfehlungen vollständig umzusetzen. Doch die SPD stemmt sich gegen das Ende der sogenannten Rente mit 63, auch mehrere CDU-Ministerpräsidenten haben sich dagegen ausgesprochen.
Das Papier der drei CDU-Politiker nennt nun das Ziel, „diesen Knoten zu lösen und die Rentenreform endlich auf den Weg bringen zu können“. Konkreter Vorschlag: Wer in seiner Erwerbszeit maximal 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat, kann nach 45 Beitragsjahren weiterhin ohne Abschläge vorzeitig in Rente gehen. Kindererziehungs- und Pflegezeiten sollen dabei weiterhin berücksichtigt werden. Wer mehr verdient, zahlt reguläre Abschläge – aber nur für die angesammelten Rentenpunkte, die die genannte 70-Prozent-Grenze übersteigen. Alle weiteren Empfehlungen der Kommission müssten „vollständig umgesetzt werden“, fordern die Unionspolitiker.
Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums erklärte am Mittwochabend auf Anfrage, das Ministerium arbeite intensiv an der Vorbereitung der Umsetzung der Empfehlungen der Alterssicherungskommission. „Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir uns zu einzelnen Details derzeit nicht äußern können.“ Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte angekündigt, dass die geplante Rentenreform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten im Kabinett verabschiedet werden solle.
Die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren ist Teil der 33 Vorschläge der Rentenkommission. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte im Juni eigentlich angekündigt, die Empfehlungen vollständig umzusetzen. Doch die SPD stemmt sich gegen das Ende der sogenannten Rente mit 63, auch mehrere CDU-Ministerpräsidenten haben sich dagegen ausgesprochen.
Das Papier der drei CDU-Politiker nennt nun das Ziel, „diesen Knoten zu lösen und die Rentenreform endlich auf den Weg bringen zu können“. Konkreter Vorschlag: Wer in seiner Erwerbszeit maximal 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat, kann nach 45 Beitragsjahren weiterhin ohne Abschläge vorzeitig in Rente gehen. Kindererziehungs- und Pflegezeiten sollen dabei weiterhin berücksichtigt werden. Wer mehr verdient, zahlt reguläre Abschläge – aber nur für die angesammelten Rentenpunkte, die die genannte 70-Prozent-Grenze übersteigen. Alle weiteren Empfehlungen der Kommission müssten „vollständig umgesetzt werden“, fordern die Unionspolitiker.
Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums erklärte am Mittwochabend auf Anfrage, das Ministerium arbeite intensiv an der Vorbereitung der Umsetzung der Empfehlungen der Alterssicherungskommission. „Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir uns zu einzelnen Details derzeit nicht äußern können.“ Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte angekündigt, dass die geplante Rentenreform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten im Kabinett verabschiedet werden solle.
Carim Soliman
Linke blockieren Bundestagsveranstaltung mit Ex-Mossad-Chef
Bei einer Veranstaltung im Bundestag mit dem Ex-Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, haben Abgeordnete der Links-Fraktion kurzzeitig eine Tür blockiert. Auf einem auf der Plattform X verbreiteten Video ist zu sehen, wie sich zwei Frauen vor die Tür setzen. Teilnehmer an der Veranstaltung sagten der Deutschen Presse-Agentur, die Blockadeaktion vor der Tür zu einem Sitzungssaal im Paul-Löbe-Haus des Bundestages habe etwa eine Minute oder kürzer gedauert.
Hanno Hauenstein on Twitter / X
Jetzt im Bundestag: Linken-Abgeordnete blockieren die Tür einer Veranstaltung mit Ex-Mossad-Chef David Barnea, dem für seine Beteiligung an den Pager-Angriffen Kriegsverbrechen vorgeworfen werden pic.twitter.com/RsuSUwhn7M— Hanno Hauenstein (@hahauenstein) November 25, 2026
x.com
Die Linken-Bundestagsabgeordnete Desiree Becker bestätigte der Agentur dpa auf Nachfrage, dass sie und ihre Fraktionskollegin Tamara Mazzi auf dem Video zu sehen sind. Becker sagte zu den Beweggründen für die Aktion, der Bundestag dürfe keine Bühne für Kriegsverbrecher bieten. Die Bundestagspolizei habe das Hausrecht durchsetzen wollen und mit ihnen gesprochen. Konsequenzen hätten die Abgeordneten während der Aktion nicht erfahren. „Wir haben ja nur Bilder hochgehalten“, sagte Becker. Ihren Angaben zufolge handelte es sich um Fotos von Opfern des Pager-Angriffs. Sie bezeichnete diesen als Kriegsverbrechen.
Die Schirmherrschaft für die im Rahmen eines sogenannten Parlamentarischen Frühstücks organisierte Veranstaltung hatte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz übernommen. Er ist auch stellvertretender Vorsitzender des Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste im Bundestag. Zu dem Treffen mit Barnea hatte nach Teilnehmerangaben der Verein Nahost-Friedensforum (Naffo) eingeladen. An der Veranstaltung hatte es im Vorfeld Kritik gegeben. Barnea wird vorgeworfen, sich am Pager-Angriff auf die libanesische Terror-Miliz Hisbollah im September 2024 beteiligt zu haben, der auch zivile Opfer forderte.
Aus Parlamentskreisen hieß es, der Vorfall werde in den zuständigen Gremien des Bundestags besprochen werden. Ein Sprecher des Bundestags sagte, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), werde den Vorfall an diesem Donnerstag im Ältestenrat des Parlaments thematisieren.
Die Schirmherrschaft für die im Rahmen eines sogenannten Parlamentarischen Frühstücks organisierte Veranstaltung hatte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz übernommen. Er ist auch stellvertretender Vorsitzender des Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste im Bundestag. Zu dem Treffen mit Barnea hatte nach Teilnehmerangaben der Verein Nahost-Friedensforum (Naffo) eingeladen. An der Veranstaltung hatte es im Vorfeld Kritik gegeben. Barnea wird vorgeworfen, sich am Pager-Angriff auf die libanesische Terror-Miliz Hisbollah im September 2024 beteiligt zu haben, der auch zivile Opfer forderte.
Aus Parlamentskreisen hieß es, der Vorfall werde in den zuständigen Gremien des Bundestags besprochen werden. Ein Sprecher des Bundestags sagte, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), werde den Vorfall an diesem Donnerstag im Ältestenrat des Parlaments thematisieren.
Weidel greift Merz scharf an
Alice Weidel hat ihrem sehr viel zahmeren Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla diesmal den Vortritt gelassen. So ganz ohne eine ordentliche Portion Weidel-Kälte will sie Friedrich Merz aber dann doch nicht davonkommen lassen, weshalb sie als zweite AfD-Rednerin ans Pult tritt.
Es sei in Wahrheit gar nicht Merz, der diese Regierung führe, sondern Finanzminister Klingbeil, sagt sie. Das zeige der vorgelegte „Schulden- und Verschwendungshaushalt“, der nichts anderes sei als ein „Dokument des Sozialismus“. Damit setze die Regierung die „schamlose Ausplünderung der deutschen Bevölkerung“ fort. Während Arbeitnehmer und Senioren verarmten, werde der Staat immer fetter. „Wer arbeitet und Steuern zahlt, ist der Dumme, den Sie schröpfen, als gäbe es kein Morgen“, so Weidel. Klingbeil kann nicht anders als fassungslos zu grinsen.
Weidel kritisiert einmal mehr die finanzielle Unterstützung der Ukraine. Aus persönlicher Eitelkeit isoliere Merz Deutschland in der Welt, Frieden in Europa sei aber nur mit Russland und den USA möglich. „Ihre Bilanz und die Bilanz Ihrer Regierung ist ein Desaster“, so die AfD-Chefin an den Kanzler gerichtet. Zu allem Überfluss bettele Merz bei EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen darum, an der CO₂-Abgabe festzuhalten. Er sei damit mitverantwortlich für unzählige Firmenpleiten und Entlassungen. „Das ist eine Schande für unser Land“, ereifert sich Weidel. Scharfe Kritik übt sie zudem an der Reform der Geheimdienste und dem angeblichen Einsatz von „Kinderspitzeln“. Damit verlasse die Regierung den Boden des Rechtsstaats, nur um ihre Partei desavouieren zu können, so die AfD-Vorsitzende.
Es sei in Wahrheit gar nicht Merz, der diese Regierung führe, sondern Finanzminister Klingbeil, sagt sie. Das zeige der vorgelegte „Schulden- und Verschwendungshaushalt“, der nichts anderes sei als ein „Dokument des Sozialismus“. Damit setze die Regierung die „schamlose Ausplünderung der deutschen Bevölkerung“ fort. Während Arbeitnehmer und Senioren verarmten, werde der Staat immer fetter. „Wer arbeitet und Steuern zahlt, ist der Dumme, den Sie schröpfen, als gäbe es kein Morgen“, so Weidel. Klingbeil kann nicht anders als fassungslos zu grinsen.
Weidel kritisiert einmal mehr die finanzielle Unterstützung der Ukraine. Aus persönlicher Eitelkeit isoliere Merz Deutschland in der Welt, Frieden in Europa sei aber nur mit Russland und den USA möglich. „Ihre Bilanz und die Bilanz Ihrer Regierung ist ein Desaster“, so die AfD-Chefin an den Kanzler gerichtet. Zu allem Überfluss bettele Merz bei EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen darum, an der CO₂-Abgabe festzuhalten. Er sei damit mitverantwortlich für unzählige Firmenpleiten und Entlassungen. „Das ist eine Schande für unser Land“, ereifert sich Weidel. Scharfe Kritik übt sie zudem an der Reform der Geheimdienste und dem angeblichen Einsatz von „Kinderspitzeln“. Damit verlasse die Regierung den Boden des Rechtsstaats, nur um ihre Partei desavouieren zu können, so die AfD-Vorsitzende.
Weidel redet, Merz liest
Der Kanzler gibt den performativen Leser: Als Alice Weidel anfängt zu sprechen, schlägt Friedrich Merz ein Taschenbuch auf und fängt an, darin zu blättern. Von der Pressetribüne sieht es so aus, dass Merz „Kürschners Volkshandbuch“ liest, mit dem markanten rot-weißen Umschlag. Das ist ein Standardwerk über den Bundestag, in dem beispielsweise alle derzeitigen Abgeordneten kurz vorgestellt werden. Wer Weidel ist, muss Merz aber vermutlich nicht nachschlagen.
Alice Weidel am Rednerpult, im Hintergrund der Taschenbuch lesende Bundeskanzler. Michael Kappeler/dpa
Reichinnek kritisiert „Umverteilung von unten nach oben“
Heidi Reichinnek spricht wieder einmal in einer Geschwindigkeit, dass man kaum mitkommt. Der Bundeshaushalt für 2027 sei gekennzeichnet durch die Begriffe „Militarisierung“ und „Kürzungsorgie“, klagt die Linken-Fraktionsvorsitzende unter Verweis auf die hohen Verteidigungsausgaben und Kürzungen an anderer Stelle. Statt einfache Arbeitnehmer, Krankenschwestern und Pflegekräfte zu unterstützen, betreibe die Koalition Umverteilung von unten nach oben. „Das ist die falsche Richtung“, ruft Reichinnek.
Auch die jüngst beschlossene Senkung der Stromsteuer kann die Linken-Politikerin nicht besänftigen. „Drei bis acht Euro pro Haushalt und Monat: ‚Halleluja, ein Wunder ist geschehen!‘“, sagt sie. Für den Klimaschutz dagegen fehle das Geld. Reichinnek: „Es ist kein Wunder, dass die Gen Z immer wieder auf die Straße geht.“
Auch die jüngst beschlossene Senkung der Stromsteuer kann die Linken-Politikerin nicht besänftigen. „Drei bis acht Euro pro Haushalt und Monat: ‚Halleluja, ein Wunder ist geschehen!‘“, sagt sie. Für den Klimaschutz dagegen fehle das Geld. Reichinnek: „Es ist kein Wunder, dass die Gen Z immer wieder auf die Straße geht.“
Der SPD-Fraktionschef kopiert Markus Söder
Der erste Redner für die Sozialdemokraten ist der Vorsitzende ihrer Bundestagsfraktion, Matthias Miersch. Er nimmt in seiner Rede starke Anleihen an CSU-Chef Markus Söder. Denn der hatte gefordert, dass die Reformen und Kürzungen einen Gerechtigkeitscheck bestehen müssten. Diesen Begriff macht sich Miersch ausdrücklich zu eigen.
Aber was ist denn gerecht? Der führende Sozialdemokrat will sich für eine Antwort an Umfragen ausrichten, sagt er. Die Menschen hätten ein gutes Gespür, was gerecht sei. In den Haushaltsverhandlungen habe es entsprechende sozialdemokratische Erfolge gegeben, Miersch zählt auf: Das Wohngeld bleibe für Menschen, die hart arbeiten würden. Und es werde doch nicht gekürzt beim Unterhaltsvorschuss und bei einem Zuschlag für Kinder in der Grundsicherung.
Aber was ist denn gerecht? Der führende Sozialdemokrat will sich für eine Antwort an Umfragen ausrichten, sagt er. Die Menschen hätten ein gutes Gespür, was gerecht sei. In den Haushaltsverhandlungen habe es entsprechende sozialdemokratische Erfolge gegeben, Miersch zählt auf: Das Wohngeld bleibe für Menschen, die hart arbeiten würden. Und es werde doch nicht gekürzt beim Unterhaltsvorschuss und bei einem Zuschlag für Kinder in der Grundsicherung.
Odd Andersen/AFP
Haßelmann attackiert die AfD – und Merz: „weil Sie es vermasseln“
Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann beschäftigt sich in ihrer Rede zunächst mehr mit der AfD als mit dem Kanzler. Die selbst ernannte Alternative für Deutschland sei zutiefst frauenfeindlich und vergifte damit auch im Bundestag das Klima, sagt die Fraktionschefin mit Blick auf den heutigen „Orange Day“, an dem der Gewalt gegen Frauen gedacht wird. Auch das Gelächter vieler AfD-Abgeordneten bei der Debatte über die Unterstützung der Ukraine sei zynisch, wenn gleichzeitig Kinder und Jugendliche in der Ukraine Opfer russischer Bomben würden. Mit den finanziellen Hilfen für Kiew investierte Europa, investiere Deutschland in die eigene Sicherheit.
Schließlich bekommt aber auch Friedrich Merz sein Fett weg. Der Haushalt der Koalition sei „so groß und so unseriös wie nie zuvor“, selbst bei der lange versprochenen Senkung der Stromsteuer komme nach stundenlangen koalitionsinternen Beratungen nur ein Minimalkompromiss heraus. Sie sprach von einem "Rumgehampel". „Ist das Ihr Ernst, Herr Merz?“, ruft Haßelmann. „Nirgendwo im Land herrscht Aufbruch, weil Sie es seit 20 Monaten vermasseln!“
Schließlich bekommt aber auch Friedrich Merz sein Fett weg. Der Haushalt der Koalition sei „so groß und so unseriös wie nie zuvor“, selbst bei der lange versprochenen Senkung der Stromsteuer komme nach stundenlangen koalitionsinternen Beratungen nur ein Minimalkompromiss heraus. Sie sprach von einem "Rumgehampel". „Ist das Ihr Ernst, Herr Merz?“, ruft Haßelmann. „Nirgendwo im Land herrscht Aufbruch, weil Sie es seit 20 Monaten vermasseln!“
Michael Kappeler/dpa
Carim Soliman
Merz wünscht sich „Grundwohlwollen“
Der Bundeskanzler wünscht sich einen konstruktiveren Ton in der öffentlichen Debatte. Es seien nicht genügend Mittel da, um alle politischen Projekte umzusetzen. Eine gewisse Unzufriedenheit lasse sich nicht vermeiden, auch er bekomme selten genau das, was er will. Aber man müsse eine „Gemeinschaft der Gutwilligen“ bilden. Es brauche mehr Grundwohlwollen und Großzügigkeit, um weiterhin ein freies, gerechtes und soziales Land zu gestalten.