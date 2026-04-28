Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Prien verteidigt Umbau von „Demokratie leben“ in scharfem Ton
Letzte Abstimmungen für Gesundheits-Sparpaket
Klingbeil bestätigt lauten Koalitionsstreit in Villa Borsig
Weitere Abschiebung nach Afghanistan
Söder doch offen für höhere Abgaben für Reiche
Bundesregierung will „Zuckerabgabe“ einführen
Die Bundesregierung plant die Einführung einer „Zuckerabgabe“, um den Haushalt zu konsolidieren. Daneben sind eine Erhöhung der Alkohol- und Tabaksteuer sowie der Abbau von Finanzhilfen geplant, wie es aus Kreisen des Finanzministeriums hieß.
Der Plan geht auf die Empfehlungen einer Kommission zurück, die erarbeitet hat, wie die gesetzlichen Krankenversicherungen reformiert und entlastet werden können. Das von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eingesetzte Gremium schlug dafür unter anderem auch die Einführung einer gestaffelten Steuer auf zuckergesüßte Erfrischungsgetränke wie Colas und Limonaden vor. In den Kreisen des Finanzministeriums ist nun von einer Abgabe die Rede.
Die Kommission hatte auch eine Erhöhung der Tabaksteuer sowie der Spirituosensteuer vorgeschlagen. Eine höhere Tabaksteuer hatte die Bundesregierung bereits angekündigt. In Regierungskreisen ist außerdem von einer Plastikabgabe die Rede.
Das Kabinett will an diesem Mittwoch Eckwerte des Haushalts 2027 sowie der Finanzplanung für die folgenden Jahre beschließen. Geplant sind im kommenden Jahr im Kernhaushalt Ausgaben von etwa 543 Milliarden Euro, das sind deutlich mehr als in diesem Jahr. Deutlich steigen sollen die Verteidigungsausgaben. Der Bund plant im Kernhaushalt neue Schulden in Höhe von 110,8 Milliarden, auch das ist mehr als 2026. Dazu kommen schuldenfinanzierte Ausgaben im Sondervermögen zur Modernisierung der Infrastruktur.
Der Plan geht auf die Empfehlungen einer Kommission zurück, die erarbeitet hat, wie die gesetzlichen Krankenversicherungen reformiert und entlastet werden können. Das von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eingesetzte Gremium schlug dafür unter anderem auch die Einführung einer gestaffelten Steuer auf zuckergesüßte Erfrischungsgetränke wie Colas und Limonaden vor. In den Kreisen des Finanzministeriums ist nun von einer Abgabe die Rede.
Die Kommission hatte auch eine Erhöhung der Tabaksteuer sowie der Spirituosensteuer vorgeschlagen. Eine höhere Tabaksteuer hatte die Bundesregierung bereits angekündigt. In Regierungskreisen ist außerdem von einer Plastikabgabe die Rede.
Das Kabinett will an diesem Mittwoch Eckwerte des Haushalts 2027 sowie der Finanzplanung für die folgenden Jahre beschließen. Geplant sind im kommenden Jahr im Kernhaushalt Ausgaben von etwa 543 Milliarden Euro, das sind deutlich mehr als in diesem Jahr. Deutlich steigen sollen die Verteidigungsausgaben. Der Bund plant im Kernhaushalt neue Schulden in Höhe von 110,8 Milliarden, auch das ist mehr als 2026. Dazu kommen schuldenfinanzierte Ausgaben im Sondervermögen zur Modernisierung der Infrastruktur.
Verbraucherschützer: Zuckerabgabe wäre „Meilenstein“
Die Pläne der Bundesregierung zur Einführung einer Abgabe auf zuckergesüßte Getränke haben Verbraucherschützer begrüßt. „Die Zuckerabgabe kommt. Das ist eine gute Nachricht. Sie ist ein zentraler Baustein für eine gesündere Ernährung und entlastet langfristig unser Gesundheitssystem“, sagte die Vorständin des Verbraucherzentralen-Bundesverbands, Ramona Pop. Das Geld aus der Zuckerabgabe müsse gezielt in Prävention fließen, vor allem in Programme für Kinder und Jugendliche.
Die Verbraucherorganisation Foodwatch sprach von einem „Meilenstein für die Gesundheitsvorsorge in Deutschland“. Mehr als 100 Länder weltweit hätten bereits eine Zuckersteuer eingeführt – „es wäre so wichtig, dass Deutschland endlich nachzieht“, sagte Luise Molling von Foodwatch.
Aus der Ernährungsindustrie kam scharfe Kritik an den Plänen der Regierung. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie und des Lebensmittelverbandes, Christoph Minhoff, sagte der Rheinischen Post: „Es geht einzig und allein darum, mit dieser Steuer Haushaltslöcher zu stopfen.“ Man werde „im nun folgenden parlamentarischen Verfahren zeigen, dass das Narrativ, es gehe bei der Zuckersteuer um Kindergesundheit, falsch ist“, kündigte er an.
Die Verbraucherorganisation Foodwatch sprach von einem „Meilenstein für die Gesundheitsvorsorge in Deutschland“. Mehr als 100 Länder weltweit hätten bereits eine Zuckersteuer eingeführt – „es wäre so wichtig, dass Deutschland endlich nachzieht“, sagte Luise Molling von Foodwatch.
Aus der Ernährungsindustrie kam scharfe Kritik an den Plänen der Regierung. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie und des Lebensmittelverbandes, Christoph Minhoff, sagte der Rheinischen Post: „Es geht einzig und allein darum, mit dieser Steuer Haushaltslöcher zu stopfen.“ Man werde „im nun folgenden parlamentarischen Verfahren zeigen, dass das Narrativ, es gehe bei der Zuckersteuer um Kindergesundheit, falsch ist“, kündigte er an.
Prien verteidigt Umbau von „Demokratie leben“ in scharfem Ton
Familienministerin Karin Prien hat ihren Umbau des Programms „Demokratie leben“ verteidigt. „Die Zivilgesellschaft sind nicht nur die, die sozusagen von linker Seite eine bürgerliche Regierung kritisieren“, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Die Zivilgesellschaft bestehe aus den 27 Millionen Menschen, die sich in Deutschland ehrenamtlich engagierten.
Viele der über „Demokratie leben“ geförderten Initiativen machten eine gute Arbeit „unter sehr schweren Bedingungen zum Teil in Regionen, wo das Leben schwer geworden ist“, nicht nur im Osten, sondern zum Beispiel auch im Ruhrgebiet. Aber „die Überheblichkeit zu glauben, dass der Bestand dieses demokratischen Systems gerettet werden könnte über die wenigen, zum Teil extrem selbstreferenziellen Gruppen, die bei 'Demokratie leben' gefördert werden, das ist wirklich absurd.“
Als neue Ministerin einer neuen Regierung habe sie einen „etwas anderen Ansatz als der meiner Vorgängerin“, der Grünen Lisa Paus. „Ich bin zum Beispiel auch richtig allergisch, so habe ich es heute auch in einer Mitarbeiterbesprechung gesagt, gegen identitätspolitische Ansätze, die sich in diesem Programm durchaus wiederfinden“, ergänzte Prien.
Das Programm „Demokratie leben!“ fördert seit 2014 Hunderte Projekte für Demokratie und zur Abwehr von Extremismus, Rassismus und Antisemitismus. Dieses Jahr stehen rund 190 Millionen Euro zur Verfügung. Prien hat angekündigt, dass die Förderung von rund 200 von insgesamt mehreren Hundert Projekten zum Jahresende auslaufen soll. Kritik äußerten nicht nur Grüne und Linke, sondern auch der Koalitionspartner SPD. Prien kündigte jetzt an, dass bis Ende Juni neue Förderrichtlinien vorliegen sollten. Dann könnten sich die Initiativen neu bewerben. Sie gehe davon aus, dass viele dies auch tun würden, sagte die CDU-Politikerin. Sie äußerte sich bei einer Diskussionsveranstaltung des Medienhauses Correctiv.
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Viele der über „Demokratie leben“ geförderten Initiativen machten eine gute Arbeit „unter sehr schweren Bedingungen zum Teil in Regionen, wo das Leben schwer geworden ist“, nicht nur im Osten, sondern zum Beispiel auch im Ruhrgebiet. Aber „die Überheblichkeit zu glauben, dass der Bestand dieses demokratischen Systems gerettet werden könnte über die wenigen, zum Teil extrem selbstreferenziellen Gruppen, die bei 'Demokratie leben' gefördert werden, das ist wirklich absurd.“
Als neue Ministerin einer neuen Regierung habe sie einen „etwas anderen Ansatz als der meiner Vorgängerin“, der Grünen Lisa Paus. „Ich bin zum Beispiel auch richtig allergisch, so habe ich es heute auch in einer Mitarbeiterbesprechung gesagt, gegen identitätspolitische Ansätze, die sich in diesem Programm durchaus wiederfinden“, ergänzte Prien.
Das Programm „Demokratie leben!“ fördert seit 2014 Hunderte Projekte für Demokratie und zur Abwehr von Extremismus, Rassismus und Antisemitismus. Dieses Jahr stehen rund 190 Millionen Euro zur Verfügung. Prien hat angekündigt, dass die Förderung von rund 200 von insgesamt mehreren Hundert Projekten zum Jahresende auslaufen soll. Kritik äußerten nicht nur Grüne und Linke, sondern auch der Koalitionspartner SPD. Prien kündigte jetzt an, dass bis Ende Juni neue Förderrichtlinien vorliegen sollten. Dann könnten sich die Initiativen neu bewerben. Sie gehe davon aus, dass viele dies auch tun würden, sagte die CDU-Politikerin. Sie äußerte sich bei einer Diskussionsveranstaltung des Medienhauses Correctiv.
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Letzte Abstimmungen für Gesundheits-Sparpaket
Kurz vor dem angepeilten Beschluss zum Sparpaket bei den Gesundheitsausgaben laufen letzte Abstimmungen in der Koalition. Dabei zeichnete sich ein Einsparvolumen für das nächste Jahr von nunmehr 16,3 Milliarden Euro ab, wie die Nachrichtenagentur dpa aus Regierungskreisen erfuhr.
Das ist weiterhin mehr als das erwartete Defizit bei den gesetzlichen Krankenkassen von 15,3 Milliarden Euro und soll die erneute Anhebung der Zusatzbeiträge vorbeugen. Ein Entwurf von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte noch Einsparungen von 19,6 Milliarden Euro für 2027 vorgesehen.
Die Gesetzespläne sollen an diesem Mittwoch vom Kabinett auf den Weg gebracht werden. Im Blick stehen Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und Pharmabranche – aber auch höhere Zuzahlungen für Medikamente und Einschränkungen der Mitversicherung von Ehepartnern. Zuletzt gab es in der Koalition noch Diskussionen über Änderungen, unter anderem eine stärkere Steuerfinanzierung der Versorgungskosten von Bürgergeldempfängern. Union und SPD hatten beim jüngsten Koalitionsausschuss vereinbart, das Sparpaket für die Krankenversicherungen an diesem Mittwoch zusammen mit dem Haushalt im Kabinett zu beschließen.
Das ist weiterhin mehr als das erwartete Defizit bei den gesetzlichen Krankenkassen von 15,3 Milliarden Euro und soll die erneute Anhebung der Zusatzbeiträge vorbeugen. Ein Entwurf von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte noch Einsparungen von 19,6 Milliarden Euro für 2027 vorgesehen.
Die Gesetzespläne sollen an diesem Mittwoch vom Kabinett auf den Weg gebracht werden. Im Blick stehen Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und Pharmabranche – aber auch höhere Zuzahlungen für Medikamente und Einschränkungen der Mitversicherung von Ehepartnern. Zuletzt gab es in der Koalition noch Diskussionen über Änderungen, unter anderem eine stärkere Steuerfinanzierung der Versorgungskosten von Bürgergeldempfängern. Union und SPD hatten beim jüngsten Koalitionsausschuss vereinbart, das Sparpaket für die Krankenversicherungen an diesem Mittwoch zusammen mit dem Haushalt im Kabinett zu beschließen.
Klingbeil bestätigt lauten Koalitionsstreit in Villa Borsig
Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil hat bestätigt, dass es Mitte April beim Spitzentreffen der schwarz-roten Koalition in der Berliner Villa Borsig laut geworden ist. Es sei nicht schlimm, „wenn man mal angebrüllt wird“, sagte Klingbeil bei einer Klausurtagung der Bundestagsabgeordneten aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen in Bielefeld.
Die CDU habe bei den Beratungen gefordert, den 1. Mai als Feiertag abzuschaffen oder bei der Finanzierung der Gesundheitsreform einen Karenztag bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall einzuführen. Seine Co-Vorsitzende Bärbel Bas, SPD-Fraktionschef Matthias Miersch und er hätten Nein gesagt und seien daraufhin angeschrien worden, so Klingbeil.
Die Spitzen der Koalition von CDU und SPD hatten vor gut zwei Wochen bis in die Nacht in der Berliner Villa Borsig über die Energiepreiskrise und anstehende Reformprojekte beraten. Mehrere Medien hatten über lauten Streit berichtet, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Klingbeil hätten sich angeschrien, hieß es.
Der Finanzminister erklärte zudem vor den Abgeordneten in Bielefeld, dass die eigenen Wähler bei den anstehenden Reformen und nötigen Einsparungen von 60 Milliarden Euro im Haushalt nicht verschont werden könnten. Es müsse bei allen nötigen Kompromissen gerecht zugehen. „Aber wir dürfen uns nicht hinstellen und so tun, dass unsere Leute nicht betroffen sind.“
Der CDU warf er beim Thema Abbau von Subventionen vor, starke Überschriften zu liefern. Bei konkreten Nachfragen, welche Subventionen denn abgebaut werden sollen, würden seine Gesprächspartner allerdings dann wenig Überzeugendes liefern.
Die CDU habe bei den Beratungen gefordert, den 1. Mai als Feiertag abzuschaffen oder bei der Finanzierung der Gesundheitsreform einen Karenztag bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall einzuführen. Seine Co-Vorsitzende Bärbel Bas, SPD-Fraktionschef Matthias Miersch und er hätten Nein gesagt und seien daraufhin angeschrien worden, so Klingbeil.
Die Spitzen der Koalition von CDU und SPD hatten vor gut zwei Wochen bis in die Nacht in der Berliner Villa Borsig über die Energiepreiskrise und anstehende Reformprojekte beraten. Mehrere Medien hatten über lauten Streit berichtet, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Klingbeil hätten sich angeschrien, hieß es.
Der Finanzminister erklärte zudem vor den Abgeordneten in Bielefeld, dass die eigenen Wähler bei den anstehenden Reformen und nötigen Einsparungen von 60 Milliarden Euro im Haushalt nicht verschont werden könnten. Es müsse bei allen nötigen Kompromissen gerecht zugehen. „Aber wir dürfen uns nicht hinstellen und so tun, dass unsere Leute nicht betroffen sind.“
Der CDU warf er beim Thema Abbau von Subventionen vor, starke Überschriften zu liefern. Bei konkreten Nachfragen, welche Subventionen denn abgebaut werden sollen, würden seine Gesprächspartner allerdings dann wenig Überzeugendes liefern.
In der Koalition geht es auch mal laut zu: Kanzler Friedrich Merz (links), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (Mitte) und Finanzminister Lars Klingbeil. AFP/Ralf Hirschberger
Weitere Abschiebung nach Afghanistan
Die Bundesregierung hat eine weitere Abschiebung nach Afghanistan durchgesetzt. Wie das Bundesinnenministerium auf Nachfrage mitteilte, sind am Dienstagmorgen 25 Männer in Kabul angekommen, die kein Bleiberecht mehr in Deutschland hatten. Den Angaben zufolge handelte es sich um Straftäter, die unter anderem wegen Totschlags, Vergewaltigung, schwerer Körperverletzung und Drogendelikten verurteilt wurden.
Die Abschiebung erfolgte den Angaben zufolge per Charterflug auf Grundlage einer Vereinbarung mit dem in Afghanistan herrschenden Taliban-Regime, das das Ministerium als „De-facto Regierung Afghanistans“ bezeichnet. Abschiebungen in das Land werden von Menschenrechtlern wegen Verletzungen der Menschenrechte sowie der schlechten humanitären Lage abgelehnt. Das Ministerium teilte nicht mit, was mit den 25 Männern in Afghanistan passieren werde.
Im Februar hatte es die erste Abschiebung nach Afghanistan auf Grundlage einer Vereinbarung mit den islamistischen Taliban gegeben, sodass anders als vorher keine Unterstützung von Drittstaaten notwendig war. Vereinbart wurden laut Bundesinnenministerium regelmäßige Abschiebungen. Dass Menschen, insbesondere Straftäter, wieder regelmäßig nach Afghanistan und perspektivisch auch nach Syrien abgeschoben werden sollen, hatten Union und SPD in ihren Koalitionsverhandlungen vor rund einem Jahr vereinbart.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte, er sei „froh und dankbar“, dass es eine Vereinbarung mit den Verantwortlichen in Afghanistan gebe, die „regelmäßig und regulär“ solche Rückführungen erlaube. Dabei gebe es auch Einzelabschiebungen mit regulären Flügen. „Unsere Gesellschaft in ganz Europa hat ein großes Interesse daran, dass Straftäter aus unseren Ländern zurückgeführt werden.“
Die Abschiebung erfolgte den Angaben zufolge per Charterflug auf Grundlage einer Vereinbarung mit dem in Afghanistan herrschenden Taliban-Regime, das das Ministerium als „De-facto Regierung Afghanistans“ bezeichnet. Abschiebungen in das Land werden von Menschenrechtlern wegen Verletzungen der Menschenrechte sowie der schlechten humanitären Lage abgelehnt. Das Ministerium teilte nicht mit, was mit den 25 Männern in Afghanistan passieren werde.
Im Februar hatte es die erste Abschiebung nach Afghanistan auf Grundlage einer Vereinbarung mit den islamistischen Taliban gegeben, sodass anders als vorher keine Unterstützung von Drittstaaten notwendig war. Vereinbart wurden laut Bundesinnenministerium regelmäßige Abschiebungen. Dass Menschen, insbesondere Straftäter, wieder regelmäßig nach Afghanistan und perspektivisch auch nach Syrien abgeschoben werden sollen, hatten Union und SPD in ihren Koalitionsverhandlungen vor rund einem Jahr vereinbart.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte, er sei „froh und dankbar“, dass es eine Vereinbarung mit den Verantwortlichen in Afghanistan gebe, die „regelmäßig und regulär“ solche Rückführungen erlaube. Dabei gebe es auch Einzelabschiebungen mit regulären Flügen. „Unsere Gesellschaft in ganz Europa hat ein großes Interesse daran, dass Straftäter aus unseren Ländern zurückgeführt werden.“
Söder doch offen für höhere Abgaben für Reiche
Bislang hat sich CSU-Chef Markus Söder kategorisch gegen jegliche Erhöhung oder gar Neueinführung von Steuern ausgesprochen. Nun kann er sich aber offenbar doch Veränderungen vorstellen, etwa bei der sogenannten Reichensteuer. „Ich bin offen, bei der Reichensteuer was zu verändern, weil das sind Menschen, die quasi über 300 000 Euro dann haben“, sagte der bayerische Ministerpräsident in der ARD-Live-Sendung „Arena“. Hier könne man „im Rahmen einer Entlastung insgesamt“ etwas machen.
Auf Nachfrage präzisierte Söder, er sehe das Thema als Teil einer großen Einkommensteuerreform: „Da gehört ja mehr dazu.“ Als Beispiele nannte er die Veränderung des Spitzensteuersatzes – keine Erhöhung – für den Mittelstand, eine Entlastung bei anderen Einkommensgruppen und die endgültige Abschaffung der Stromsteuer. „Ich finde, es gehört auch noch eine Steuervereinfachung massiv dazu.“
Die Einführung einer Zuckersteuer auf Getränke wie Limonaden und Colas lehnte Söder nicht kategorisch ab: „Also ich wäre völlig dagegen, sage ich ganz ehrlich, wenn das jetzt nur zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet würde.“ Wenn die Steuer aber wie die Tabaksteuer zur Finanzierung der Gesundheit diene, die Gesundheit verbessere und noch dazu moderat sei: „mal gucken“.
Auf Nachfrage präzisierte Söder, er sehe das Thema als Teil einer großen Einkommensteuerreform: „Da gehört ja mehr dazu.“ Als Beispiele nannte er die Veränderung des Spitzensteuersatzes – keine Erhöhung – für den Mittelstand, eine Entlastung bei anderen Einkommensgruppen und die endgültige Abschaffung der Stromsteuer. „Ich finde, es gehört auch noch eine Steuervereinfachung massiv dazu.“
Die Einführung einer Zuckersteuer auf Getränke wie Limonaden und Colas lehnte Söder nicht kategorisch ab: „Also ich wäre völlig dagegen, sage ich ganz ehrlich, wenn das jetzt nur zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet würde.“ Wenn die Steuer aber wie die Tabaksteuer zur Finanzierung der Gesundheit diene, die Gesundheit verbessere und noch dazu moderat sei: „mal gucken“.
Wagenknecht sucht mit „Grundwertekommission“ neues Profil
Fünf Monate nach ihrem Rückzug von der BSW-Spitze versucht Parteigründerin Sahra Wagenknecht, ihrem Projekt mit einer „Grundwertekommission“ neuen Schwung zu geben. Der Parteivorstand bestätigte die Besetzung des neuen Gremiums, wie eine Sprecherin mitteilte. Darin sitzen neben Wagenknecht 13 Professoren und Intellektuelle. Die vielleicht bekanntesten Namen: Foodwatch-Gründer Thilo Bode, der Autor Volker Braun und die Schriftstellerin Daniela Dahn.
Das BSW hatte 2025 den Einzug in den Bundestag knapp verpasst. Bundesweit liegt die Partei in Umfragen bei drei bis vier Prozent. Wagenknecht gab im Dezember den Vorsitz ab und kündigte den Wechsel an die Spitze der neuen Kommission an.
Das BSW hatte 2025 den Einzug in den Bundestag knapp verpasst. Bundesweit liegt die Partei in Umfragen bei drei bis vier Prozent. Wagenknecht gab im Dezember den Vorsitz ab und kündigte den Wechsel an die Spitze der neuen Kommission an.
Merz: Gesundheitsreform „praktisch fertig“
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geht fest davon, dass das Sparpaket für die gesetzliche Krankenversicherung und die Eckpunkte für den Haushalt 2027 wie geplant am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden. Er könne das „mit einem ziemlich klaren Ja beantworten“, sagte er am Rande der Unions-Klausur in Berlin. Es gebe noch letzte Abstimmungsgespräche über den Regierungsentwurf, aber der sei „praktisch fertig und verabschiedungsreif“.
„Die Gesundheitsreform ist heute Morgen praktisch abgeschlossen worden.“Kanzler Friedrich Merz
Bei den Eckwerten des Haushaltes gebe es „noch ein paar Themen“, die besprochen werden müssten. Union und SPD hatten beim jüngsten Koalitionsausschuss vereinbart, den Gesetzentwurf zur Krankenversicherung am Mittwoch zusammen mit dem Haushalt im Kabinett zu beschließen.
Der Gesetzentwurf von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sieht vor, dass die gesetzlichen Krankenkassen im nächsten Jahr um fast 20 Milliarden Euro entlastet werden. Im Blick stehen Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und der Pharmabranche – aber auch höhere Zuzahlungen für Medikamente und Einschränkungen der Mitversicherung von Ehepartnern.
Bastian Brinkmann hat aufgeschrieben, wie die Gesundheitsministerin bei den Krankenkassen sparen will:
Der Gesetzentwurf von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sieht vor, dass die gesetzlichen Krankenkassen im nächsten Jahr um fast 20 Milliarden Euro entlastet werden. Im Blick stehen Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und der Pharmabranche – aber auch höhere Zuzahlungen für Medikamente und Einschränkungen der Mitversicherung von Ehepartnern.
Bastian Brinkmann hat aufgeschrieben, wie die Gesundheitsministerin bei den Krankenkassen sparen will:
Kiesewetter nennt Russland nach Botschafter-Einbestellung „imperialen Terrorstaat“
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter hat die russischen Proteste gegen sein Treffen mit dem tschetschenischen Oppositionellen Achmed Sakajew in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur mit scharfen Worten zurückgewiesen.
„Russland tritt als Terrorstaat auf, der einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine führt und in sich ein kolonialer und imperialer Staat ist.“Roderich Kiesewetter, CDU-Bundestagsabgeordneter
Dieser Staat stelle sich gegen alle Freiheitsbewegungen, auch gegen die, für die Achmed Sakajew stehe. „Insofern ist es schlicht ein Zeugnis des imperialen und brutalen Terrorstaats Russland, dass das Treffen mit Sakajew kritisiert und verurteilt wird.“ Er habe Sakajew als „Unterstützer der Ukraine, aber auch als wichtige Stimme gegen ein imperiales und koloniales Russland getroffen“.
Die Einbestellung des deutschen Botschafters in Russland wegen der Begegnung sei „erkennbar hanebüchen und zeigt auch die Illegitimität und auch Perfidie des Putin-Regimes“, betonte Kiesewetter. „Dieses Regime begreift die uneingeschränkte legitime Ausübung des Mandats von frei gewählten Abgeordneten nicht.“
Mit seiner Intervention zeige Russland seinen imperialen Charakter und diskreditiere sich damit selbst. Für sich persönlich sehe er den Vorgang als Auszeichnung für das Eintreten für die Ukraine, aber auch als „Auszeichnung für die unterdrückten Völker Russlands“.
Die Einbestellung des deutschen Botschafters in Russland wegen der Begegnung sei „erkennbar hanebüchen und zeigt auch die Illegitimität und auch Perfidie des Putin-Regimes“, betonte Kiesewetter. „Dieses Regime begreift die uneingeschränkte legitime Ausübung des Mandats von frei gewählten Abgeordneten nicht.“
Mit seiner Intervention zeige Russland seinen imperialen Charakter und diskreditiere sich damit selbst. Für sich persönlich sehe er den Vorgang als Auszeichnung für das Eintreten für die Ukraine, aber auch als „Auszeichnung für die unterdrückten Völker Russlands“.
Roderich Kiesewetter (CDU) auf einer Demonstration für Solidarität mit der Ukraine vor dem Brandenburger Tor im März 2025. Sebastian Gollnow/dpa
Russland bestellt deutschen Botschafter ein - dieser weist Vorwürfe zurück
Der deutsche Botschafter Alexander Graf Lambsdorff ist am Morgen ins russische Außenministerium einbestellt worden. Lambsdorff solle sich dort wegen angeblicher Kontakte von deutschen Politikern zu Terrororganisationen einfinden, sagte seine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Moskau.
Als Hintergrund für die Einbestellung nannte das Ministerium in Moskau ein angebliches Treffen des CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter in Kiew mit dem von Russland als Terrorist zur Fahndung ausgeschriebenen Tschetschenen Achmed Sakajew. Kiesewetter hatte die Ukraine Mitte des Monats besucht. Nach Darstellung des russischen Außenministeriums soll er dort den Anführer der von Russland als Terrororganisation eingestuften „Tschetschenischen Republik Itschkeria“ getroffen haben. Das sei ein Beweis dafür, dass sich Deutschland in die inneren Angelegenheiten Russlands einmische. Lambsdorff sei vor den „verhängnisvollen Folgen solcher Handlungen gewarnt“ worden. „Russlandfeindliche Schritte werden unweigerlich die gebührende Gegenwehr erfahren“, so das Moskauer Ministerium.
Das Auswärtige Amt in Berlin nannte die Einbestellung des Botschafters eine „völlig haltlose Maßnahme“. Die russischen Vorwürfe seien völlig unbegründet, sagte eine Sprecherin. Botschafter Lambsdorff wies die Vorwürfe bei dem Termin in Moskau entschieden zurück. Er erklärte der deutschen Botschaft in Moskau zufolge, Meinungsvielfalt und die freie Mandatsausübung eines gewählten Volksvertreters bildeten das Fundament einer funktionierenden Demokratie. Außerdem mische sich Moskau selbst in vielen Ländern ständig auf schwerste Weise in innere Angelegenheiten ein. Vorwürfe der Terrorismusunterstützung gegen ein Mitglied des Bundestags seien vollkommen haltlos.
Lesen Sie mehr zur „Tschetschenischen Republik Itschkeria“:
Als Hintergrund für die Einbestellung nannte das Ministerium in Moskau ein angebliches Treffen des CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter in Kiew mit dem von Russland als Terrorist zur Fahndung ausgeschriebenen Tschetschenen Achmed Sakajew. Kiesewetter hatte die Ukraine Mitte des Monats besucht. Nach Darstellung des russischen Außenministeriums soll er dort den Anführer der von Russland als Terrororganisation eingestuften „Tschetschenischen Republik Itschkeria“ getroffen haben. Das sei ein Beweis dafür, dass sich Deutschland in die inneren Angelegenheiten Russlands einmische. Lambsdorff sei vor den „verhängnisvollen Folgen solcher Handlungen gewarnt“ worden. „Russlandfeindliche Schritte werden unweigerlich die gebührende Gegenwehr erfahren“, so das Moskauer Ministerium.
Das Auswärtige Amt in Berlin nannte die Einbestellung des Botschafters eine „völlig haltlose Maßnahme“. Die russischen Vorwürfe seien völlig unbegründet, sagte eine Sprecherin. Botschafter Lambsdorff wies die Vorwürfe bei dem Termin in Moskau entschieden zurück. Er erklärte der deutschen Botschaft in Moskau zufolge, Meinungsvielfalt und die freie Mandatsausübung eines gewählten Volksvertreters bildeten das Fundament einer funktionierenden Demokratie. Außerdem mische sich Moskau selbst in vielen Ländern ständig auf schwerste Weise in innere Angelegenheiten ein. Vorwürfe der Terrorismusunterstützung gegen ein Mitglied des Bundestags seien vollkommen haltlos.
Lesen Sie mehr zur „Tschetschenischen Republik Itschkeria“:
Die „Tschetschenische Republik Itschkeria“ bildete sich im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion. Sie wird von der Ukraine, aber nicht international anerkannt. Sie erklärte unter ihrem damaligen Anführer Dschochar Dudajew 1991 ihre Unabhängigkeit, was wiederum zu einem Krieg zwischen Russland und den Separatisten führte. Der auch für Terroranschläge verantwortliche Separatistenführer war 1996 bei einem russischen Raketenangriff getötet worden. Heute kämpfen Mitglieder der Itschkeria-Bewegung an der Seite der Ukrainer gegen den russischen Angriffskrieg. Sie waren auch beteiligt an den Kämpfen in den russischen Grenzregionen Kursk und Belgorod, in die ukrainische Streitkräfte in der Vergangenheit eingedrungen waren.
Von der Leyen: Müssen mit Erneuerbaren und Atom weg vom Import fossiler Energie
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat gefordert, dass sich die EU „mittelfristig“ vom Import von Öl und Gas löst. „Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass unsere große Abhängigkeit von importierter fossiler Energie uns verwundbar macht“, sagte von der Leyen am Montag in Berlin auf der CDU/CSU-Fraktionsklausur. „Seit Beginn der Krise im Mittleren Osten haben wir 27 Milliarden Euro mehr für Gas- und Ölimporte bezahlt, ohne ein einziges Molekül an Energie zusätzlich zu bekommen.“ Diese Abhängigkeit müsse man reduzieren, indem man günstigere Energie in Europa selbst produziere. „Jede Kilowattstunde hier erzeugter Energie ist ein Beitrag zu wirtschaftlicher Stabilität, zu bezahlbarer Energie und damit zur Unabhängigkeit Europas.“
Die Kommissionspräsidentin forderte dabei den Ausbau sowohl von erneuerbaren Energien als auch von Atomenergie. „Diese Energien werden in Europa erzeugt, sie belasten das Klima weit weniger“, sagte von der Leyen. Die Kernenergie sei zudem in der Lage, die Grundlast, also die Mindeststromnachfrage, abzudecken. Es gebe vor allem mit neuen kleinen modularen Reaktoren neue Perspektiven. Dazu werde in den USA, China, Japan, Kanada, Südkorea und Großbritannien geforscht. „Für uns ist wichtig, dass der Weg nach vorne bei der Energie Technologieneutralität ermöglicht. Deswegen fördert die Europäische Union nicht nur massiv den Ausbau erneuerbarer Energien, der Batterien und moderner Netze, sondern investiert eben auch in die Forschung an modularen Kleinreaktoren.“ In der schwarz-roten Koalition ist dieser Weg umstritten. Während die Union sich für die Nutzung der Kernkraft ausspricht, lehnt die SPD dies ab.
Von der Leyen ist zu Gast bei der Klausur des Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. In den zweitägigen Beratungen soll es vor allem um die Lage der deutschen Wirtschaft sowie um die Außen- und Sicherheitspolitik gehen. Am Abend ist eine Aussprache mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zur allgemeinen politischen Lage geplant.
Die Kommissionspräsidentin forderte dabei den Ausbau sowohl von erneuerbaren Energien als auch von Atomenergie. „Diese Energien werden in Europa erzeugt, sie belasten das Klima weit weniger“, sagte von der Leyen. Die Kernenergie sei zudem in der Lage, die Grundlast, also die Mindeststromnachfrage, abzudecken. Es gebe vor allem mit neuen kleinen modularen Reaktoren neue Perspektiven. Dazu werde in den USA, China, Japan, Kanada, Südkorea und Großbritannien geforscht. „Für uns ist wichtig, dass der Weg nach vorne bei der Energie Technologieneutralität ermöglicht. Deswegen fördert die Europäische Union nicht nur massiv den Ausbau erneuerbarer Energien, der Batterien und moderner Netze, sondern investiert eben auch in die Forschung an modularen Kleinreaktoren.“ In der schwarz-roten Koalition ist dieser Weg umstritten. Während die Union sich für die Nutzung der Kernkraft ausspricht, lehnt die SPD dies ab.
Von der Leyen ist zu Gast bei der Klausur des Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. In den zweitägigen Beratungen soll es vor allem um die Lage der deutschen Wirtschaft sowie um die Außen- und Sicherheitspolitik gehen. Am Abend ist eine Aussprache mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zur allgemeinen politischen Lage geplant.
Karliczek: Energiekrise macht Fernreisen zum Risiko
Die Vorsitzende des Tourismusausschusses im Bundestag, Anja Karliczek, warnt wegen der Energiekrise vor unkalkulierbaren Risiken bei Fernreisen. Stand heute sei die Versorgung mit Kerosin in Deutschland für gebuchte Flugreisen zwar gesichert, einem Vorabbericht der Rheinischen Post zufolge sehe dies in anderen Regionen der Welt jedoch anders aus. Es bestehe durchaus ein Risiko für Urlauber, nicht zum Ziel oder wieder nach Hause zu kommen, sagte die CDU-Politikerin der Zeitung. Niemand wisse zudem, wie sich die Lage speziell für Reisen nach Asien und in den Nahen Osten entwickeln werde.
„Natürlich erlebt die Reiseverkehrsbranche gerade wieder schwere Zeiten. Und natürlich werden die Ticketpreise noch stärker anziehen. Da sollte man sich keinen Illusionen hingeben“, so Karliczek. Urlauber müssten sich auf weiter steigende Kosten einstellen. Daran werde die zum 1. Juli geplante Senkung der Luftverkehrssteuer nichts ändern. Diese Maßnahme leiste lediglich einen ersten Beitrag, damit deutsche Flughäfen und Fluglinien gegenüber der ausländischen Konkurrenz nicht den Anschluss verlören. Die hohen Kerosinpreise seien ein Preisphänomen, mit dem alle Airlines kalkulieren müssten.
Mit den steigenden Kerosinpreisen steht ein Urlaubsmodel infrage, das lange als selbstverständlich galt, schreiben Kerstin Bund, Lea Hampel und Oliver Klasen:
„Natürlich erlebt die Reiseverkehrsbranche gerade wieder schwere Zeiten. Und natürlich werden die Ticketpreise noch stärker anziehen. Da sollte man sich keinen Illusionen hingeben“, so Karliczek. Urlauber müssten sich auf weiter steigende Kosten einstellen. Daran werde die zum 1. Juli geplante Senkung der Luftverkehrssteuer nichts ändern. Diese Maßnahme leiste lediglich einen ersten Beitrag, damit deutsche Flughäfen und Fluglinien gegenüber der ausländischen Konkurrenz nicht den Anschluss verlören. Die hohen Kerosinpreise seien ein Preisphänomen, mit dem alle Airlines kalkulieren müssten.
Mit den steigenden Kerosinpreisen steht ein Urlaubsmodel infrage, das lange als selbstverständlich galt, schreiben Kerstin Bund, Lea Hampel und Oliver Klasen:
SPD glaubt nicht mehr an gemeinsamen europäischen Kampfjet
Der SPD-Verteidigungsexperte Christoph Schmid hält das gemeinsame europäische Kampfjet-Projekt FCAS für gescheitert. „Ich halte es für wenig hilfreich, wenn wir nun weitere Schleifen drehen“, sagte Schmid der Augsburger Allgemeinen. „Schon seit einem knappen Jahr ist eigentlich allen Informierten klar, dass es keine gemeinsame Lösung mit Dassault mehr geben wird.“
Dies sei keine generelle Absage an eine deutsch-französische Kooperation bei Rüstungsprojekten. „Seit Monaten wird aber von französischer Seite zugunsten von Dassault auf Zeit gespielt ohne Rücksicht auf bereits geschlossene Verträge. Dadurch entsteht zwangsläufig der Eindruck, dass man gerne deutsche Finanzierungsanteile für die Entwicklung französischer Fähigkeiten nutzen möchte, aber nicht zu einer echten Partnerschaft bereit ist“, so Schmid.
Der Europa-Staatsminister im Auswärtigen Amt, Gunther Krichbaum, betonte dagegen: „Wir wollen FCAS auch weiterhin zum Erfolg führen, denn das wäre in der aktuellen internationalen Situation ein wichtiges Signal der europäischen Zusammenarbeit und speziell der deutsch-französischen Kooperation bei Rüstung und Verteidigung.“ Dabei dürfe man natürlich die eigenen nationalen Interessen nicht aus den Augen verlieren. „Und die sind im Moment nicht hinreichend gewahrt. Es geht schließlich auch um Fragen der Patentnutzung.“
FCAS steht für Future Combat Air System und wäre bei einer Realisierung das größte und teuerste europäische Rüstungsprojekt. Das Luftkampfsystem soll im Verbund mit unbewaffneten und bewaffneten Drohnen fliegen und ist insofern mehr als ein Kampfflugzeug. Der Plan ist, dass es den von der Bundeswehr genutzten Eurofighter und auch die französische Rafale ab 2040 ablöst.
Mehr zum FCAS-Projekt von Paris-Korrespondentin Alexandra Föderl-Schmid:
Dies sei keine generelle Absage an eine deutsch-französische Kooperation bei Rüstungsprojekten. „Seit Monaten wird aber von französischer Seite zugunsten von Dassault auf Zeit gespielt ohne Rücksicht auf bereits geschlossene Verträge. Dadurch entsteht zwangsläufig der Eindruck, dass man gerne deutsche Finanzierungsanteile für die Entwicklung französischer Fähigkeiten nutzen möchte, aber nicht zu einer echten Partnerschaft bereit ist“, so Schmid.
Der Europa-Staatsminister im Auswärtigen Amt, Gunther Krichbaum, betonte dagegen: „Wir wollen FCAS auch weiterhin zum Erfolg führen, denn das wäre in der aktuellen internationalen Situation ein wichtiges Signal der europäischen Zusammenarbeit und speziell der deutsch-französischen Kooperation bei Rüstung und Verteidigung.“ Dabei dürfe man natürlich die eigenen nationalen Interessen nicht aus den Augen verlieren. „Und die sind im Moment nicht hinreichend gewahrt. Es geht schließlich auch um Fragen der Patentnutzung.“
FCAS steht für Future Combat Air System und wäre bei einer Realisierung das größte und teuerste europäische Rüstungsprojekt. Das Luftkampfsystem soll im Verbund mit unbewaffneten und bewaffneten Drohnen fliegen und ist insofern mehr als ein Kampfflugzeug. Der Plan ist, dass es den von der Bundeswehr genutzten Eurofighter und auch die französische Rafale ab 2040 ablöst.
Mehr zum FCAS-Projekt von Paris-Korrespondentin Alexandra Föderl-Schmid:
Union verlangt Sparvorschläge von Klingbeil
Führende Politiker der CDU lehnen den SPD-Vorstoß zur Aussetzung der Schuldenbremse ab und fordern im Gegenzug ein Sparpaket von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). „Wer heute leichtfertig neue Schulden macht, treibt die Inflation und belastet die kommenden Generationen“, sagte Unions-Fraktionsvize Sepp Müller der Bild.
Der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand (PKM), Christian von Stetten, sagte Bild: „Die SPD-Verantwortlichen suchen jede Woche einen neuen Grund, um die Schulden erhöhen zu können. Das darf nicht passieren. Der Finanzminister muss jetzt seinen Job machen und Kürzungsvorschläge vorlegen." Nötig seien Sparmaßnahmen und Kürzungen in den Ministerien.
Die schwarz-rote Koalition steht vor entscheidenden Tagen. Am Mittwoch will Klingbeil die Eckpunkte für den Haushalt 2027 und seine Planung für die Folgejahre ins Kabinett bringen. Parallel dazu soll auch die Gesundheitsreform von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) beschlossen werden.
Der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand (PKM), Christian von Stetten, sagte Bild: „Die SPD-Verantwortlichen suchen jede Woche einen neuen Grund, um die Schulden erhöhen zu können. Das darf nicht passieren. Der Finanzminister muss jetzt seinen Job machen und Kürzungsvorschläge vorlegen." Nötig seien Sparmaßnahmen und Kürzungen in den Ministerien.
Die schwarz-rote Koalition steht vor entscheidenden Tagen. Am Mittwoch will Klingbeil die Eckpunkte für den Haushalt 2027 und seine Planung für die Folgejahre ins Kabinett bringen. Parallel dazu soll auch die Gesundheitsreform von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) beschlossen werden.