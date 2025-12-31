Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Deutlicher Rückgang bei Rüstungsexporten nach Rekordjahren
BKA-Präsident warnt vor AfD-Regierungsbeteiligung
Hubig: Strafrecht bei Angriffen auf Einsatzkräfte nachschärfen
Umweltminister Schneider will Verbot von Einweg-E-Zigaretten
SPD-Entscheid zum Bürgergeld kommt voraussichtlich zu spät
Nadja Lissok
Parteispenden: Fast 7,9 Millionen Euro für die Union
Die Union hat im Wahljahr 2025 mit Abstand am meisten Partei-Großspenden eingenommen. CDU und CSU kamen zusammen auf fast 7,9 Millionen Euro, dabei entfielen auf die CDU etwas mehr als 6,6 Millionen und auf die CSU gut 1,2 Millionen Euro. Die SPD erhielt dagegen nur 2,3 Millionen, die Grünen erzielten knapp 1,2 Millionen und die Linke 300 000 Euro. Das ergeben die vom Bundestag veröffentlichten Zahlen.
Dimitri Taube
Deutlicher Rückgang bei Rüstungsexporten nach Rekordjahren
Nach zwei Rekordjahren zeichnet sich bei den Exportgenehmigungen für deutsche Rüstungsgüter in diesem Jahr ein deutlicher Rückgang ab. Nach einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Ulrich Thoden gab die Bundesregierung vom 1. Januar bis zum 8. Dezember 2025 grünes Licht für die Ausfuhr von Waffen und anderen Rüstungsgütern im Wert von 8,4 Milliarden Euro. In den beiden Vorjahren hatte der Umfang der genehmigten Lieferungen mit 13,33 Milliarden Euro (2024) und 12,15 Milliarden Euro (2023) Rekordwerte erreicht.
Michelle Ostwald
BKA-Präsident warnt vor AfD-Regierungsbeteiligung
Der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, warnt vor den Folgen einer AfD-Regierungsbeteiligung. "Was passiert, sollte die AfD im nächsten Jahr in einem Bundesland in eine Regierungsverantwortung kommen? Welche Risiken bestehen und wie kann man damit umgehen?", fragte Münch im Interview mit dem Tagesspiegel laut Vorabbericht. Der BKA-Präsident warnte: "Die Partei könnte dann Zugriff auf schützenswerte und sensible Daten und Informationen haben, was Auswirkungen auf die übergreifende Zusammenarbeit haben würde." Münch sagte, er plädiere nicht dafür, sicherheitshalber alle Informationen zu löschen: "So weit würde ich nicht gehen. Aber wir müssen darüber nachdenken, wie offen wir dann mit Informationen im Verbund umgehen könnten."
Michelle Ostwald
Hubig: Strafrecht bei Angriffen auf Einsatzkräfte nachschärfen
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will Einsatzkräfte in Deutschland besser vor Angriffen schützen. "Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten sowie auf Rettungs- und Einsatzkräfte haben in den vergangenen Jahren ein erschreckendes Ausmaß angenommen", sagte Hubig den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Gerade in den Silvesternächten ist es immer wieder zu enthemmten und inakzeptablen Übergriffen gekommen."
Michelle Ostwald
Umweltminister Schneider will Verbot von Einweg-E-Zigaretten
Wenn es nach Bundesumweltminister Carsten Schneider geht, werden Einweg-E-Zigaretten in Deutschland verboten. "Das ist meine ganz, ganz klare Präferenz", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur auf eine entsprechende Frage. Endgültig sei das zwar noch nicht entschieden, es gebe noch rechtliche Fragen zu klären. "Aber ich bin da sehr dafür."
Dimitri Taube
SPD-Entscheid zum Bürgergeld kommt voraussichtlich zu spät
Das SPD-Mitgliederbegehren gegen die geplante Bürgergeld-Reform dürfte voraussichtlich erst nach Abschluss der Gesetzgebung im Bundestag enden. Der Start des Mitgliederbegehrens sei vom Parteivorstand in Abstimmung mit den Initiatorinnen auf den 23. Dezember festgelegt worden, hieß es in Parteikreisen in Berlin. Das eigentliche Begehren läuft demnach längstens drei Monate. Die Bild am Sonntag hatte berichtet, die Koalition wolle die Bürgergeld-Reform aber schon Anfang März im Bundestag beschließen – etwa drei Wochen vor dem voraussichtlichen Abschluss des SPD-Begehrens.
Christian Helten
AfD darf wieder zur Münchner Sicherheitskonferenz
Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) vollzieht einen Kurswechsel: Nachdem sie die AfD bei den beiden letzten Konferenzen ausgeschlossen hatte, dürfen 2026 wieder Fachpolitiker der Partei an dem hochrangig besetzten Expertentreffen teilnehmen. Es seien bereits vor den Weihnachtsfeiertagen Einladungen an Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien versandt worden, teilte ein Sprecher der Konferenz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Hierbei wurden insbesondere Fachpolitiker der außen- und sicherheitspolitisch relevanten Ausschüsse berücksichtigt.“ Die Entscheidung sei vom amtierenden Vorsitzenden Wolfgang Ischinger zusammen mit dem Stiftungsrat der Konferenz getroffen worden.
Felicitas Kock
CDU-Wirtschaftsrat fordert Renteneintritt nach dem 67. Geburtstag
In der Debatte um die Zukunft der Rente in Deutschland verweist der CDU-Wirtschaftsrat auf andere Länder, die ein höheres Rentenalter planen würden oder bereits beschlossen hätten: „Der Blick auf Länder wie Schweden, Dänemark oder die Niederlande zeigt uns, wie wichtig es ist, nachhaltige Lösungen zu entwickeln", sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Konsequente Erhöhung des Renteneintrittsalters auch über den 67. Geburtstag hinaus, Aufbau eines Kapitalstocks zur Altersvorsorge und Beteiligung der Rentnergeneration an den Lasten der Bevölkerungsalterung sind in diesen Staaten entscheidende Säulen für eine zukunftsfeste Alterssicherung." In Deutschland sei eine „konsequente Erhöhung des Renteneintrittsalters auch über den 67. Geburtstag hinaus" erforderlich, sagte Steiger.
Felicitas Kock
Kretschmer für Abweichen vom Koalitionsvertrag im Bund
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich hinter die Äußerungen von Kanzleramtschef Thorsten Frei (beide CDU) zu einem Abweichen vom Koalitionsvertrag von CDU und SPD im Bund gestellt. „Die Veränderungen um uns herum vollziehen sich in rasender Geschwindigkeit. Der aktuelle Koalitionsvertrag konnte gar nicht alle Eventualitäten berücksichtigen.“ Kretschmer sieht demnach wirtschaftliches Wachstum als Priorität. Die Produktionskosten müssten sinken und die Produktivität steigen, sagte er.
Leopold Zaak
CSU-Landesgruppenchef Herrmann will AfD von Sicherheitskonferenz ausschließen
CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hat sich dafür ausgesprochen, die AfD auch im kommenden Jahr von der Münchner Sicherheitskonferenz auszuschließen. Er begründete das mit den Kontakten der AfD nach Russland und China. „Dort fließt auch Information“, sagte er. „Und deswegen wäre das ein Sicherheitsrisiko.“ Die Münchner Sicherheitskonferenz ist das weltweit wichtigste Expertentreffen zur Sicherheitspolitik – sie findet 2026 vom 13. bis 15. Februar statt. Es werden wieder Dutzende Staats- und Regierungschefs sowie Außen- und Verteidigungsminister im Hotel Bayerischer Hof erwartet. Auch Verteidigungs- und Außenpolitiker der Bundestagsfraktionen sind bei der Konferenz vertreten.
Christoph Heinlein
SPD reagiert zurückhaltend auf Frei-Vorstoß
Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) hat sich in einem Interview offen dafür gezeigt, den Koalitionsvertrag zu überarbeiten. Nun hat die SPD reagiert. Zunächst müssten die geplanten Vorhaben realisiert werden, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, dem Online-Portal der Rheinischen Post. „Der aktuelle Koalitionsvertrag hat noch viele wichtige und entscheidende Vereinbarungen für die Zukunft des Landes, welche wir gemeinsam umsetzen wollen.“ Er verwies auch auf die im kommenden Jahr erwarteten Ergebnisse der Kommissionen zur Zukunft der sozialen Sicherungssysteme.
Dimitri Taube
Ex-Verfassungsrichter Voßkuhle warnt: AfD will Demokratie abschaffen
Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, warnt vor Regierungsbildungen mit Unterstützung der AfD. „Jede demokratische Partei muss sich fragen, ob sie mit einer Partei kooperieren will, die die Demokratie abschaffen will. Ich wäre hier sehr zurückhaltend“, sagte er im Interview mit dem Tagesspiegel. „Jeder sollte sich genau überlegen, ob er mit dem Teufel ins Bett geht.“
„Schon ein AfD-Ministerpräsident wäre ein Vorbild und würde illiberale Tendenzen stärken“Andreas Voßkuhle
Die AfD wolle den „Parlamentarismus westlicher Prägung abschaffen“ und bedrohe die Meinungsfreiheit, warnte Voßkuhle. Sie sehe andere Parteien nicht als demokratische Wettbewerber, sondern als „korrupte Eliten und Volksverräter“. Intern gebe es keine offenen Debatten. Dass viele AfD-Wähler auf eine Stärkung gemäßigter Kräfte hoffen, hält Voßkuhle für illusionär: Politische Bewegungen radikalisierten sich meist weiter. Und Wahlentscheidungen seien häufig „sehr emotional, Bauch-Entscheidungen, verbunden mit Hoffnung, Enttäuschung oder Wut“. Daher könne man viele AfD-Wähler mit rationalen Argumenten nur schwer erreichen.
Newsdesk
Ifo-Chef kritisiert Bundesregierung deutlich und warnt vor Dauerstagnation
Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, kritisiert die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz mit deutlichen Worten für ihre zögerliche Haltung. „Leider wird alles, was schwierig ist, auf die lange Bank geschoben. Das wird auf Dauer nicht gut gehen“, sagte Fuest im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Der Ökonom fügte an: „Der Bundeskanzler geht bisher in der Wirtschaftspolitik den großen Herausforderungen aus dem Weg.“
„Alles, was schwierig ist, wird auf die lange Bank geschoben“Ifo-Chef Clemens Fuest
Derzeit würde versucht, vieles mit finanziellen Mitteln zu lösen. „Alles mit Geld zuschütten, dafür braucht es nicht viel Mut“, sagte Fuest. Es sei so, dass die Politik die Probleme für den privaten Sektor nicht löse, sondern sie eher noch verschärfe. Als Beispiel nannte Fuest die Rentenpolitik und mögliche künftige Steuer- und Abgabenerhöhungen. „Am Ende könnte Deutschland in eine Phase der Dauerstagnation eintreten. Es gibt keine Garantie für eine Rückkehr zum Wachstum“, warnte Fuest.
Anna Landefeld
De Maizière fordert Vereinfachungen des Sozialstaates
Der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat Reformen und Vereinfachungen des Sozialstaates angemahnt. „Wir haben rund 500 staatliche Sozialleistungen allein des Bundes, die von über 30 Behörden abgewickelt werden“, sagte der CDU-Politiker, der auch Bundesverteidigungsminister war, im Deutschlandfunk. „Wir haben Behörden, die ihre Daten nicht austauschen oder austauschen dürfen oder es technisch nicht können. Das kann kein effektiver Sozialstaat sein.“
Lilith Volkert
Frei: Nicht stoisch am Koalitionsvertrag festhalten
Kanzleramtschef Thorsten Frei wirbt angesichts der schwierigen Wirtschaftslage dafür, sich nicht eng nur am Koalitionsvertrag zu halten. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagte der CDU-Politiker auf die Frage, ob Schwarz-Rot den Vertrag nicht neu schreiben müsste, einige Rahmenbedingungen habe die Koalition bereits auf den Weg gebracht. Er fügte hinzu: „Generell gilt aber aus meiner Sicht: Eine Koalition muss die Kraft haben, sich neuen Herausforderungen zu stellen, die man zu Beginn noch nicht absehen konnte.“
