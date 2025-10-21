Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
„Wir sind die Töchter“: Tausende protestieren vor CDU-Parteizentrale wegen Merz-Äußerungen
Miersch spricht sich beim Wehrdienst für Losverfahren aus
Merz hält an „Stadtbild“-Äußerung fest – Kritik vom CDU-Sozialflügel
Verteidigungsministerium: Keine Überlegungen für mehr „F-35“
Dobrindt: Verhandlungen mit Taliban zu Abschiebungen kurz vor Abschluss
Saimah Jiwa
Wüst stellt sich bei „Stadtbild“-Debatte an die Seite von Merz
Bei der Debatte über das „Stadtbild“ und Migration hat sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst an die Seite von Bundeskanzler Friedrich Merz gestellt. „Selbstverständlich haben wir Probleme in Stadtbild und Stadtteilen“, sagte Wüst in Düsseldorf. Das gelte auch für NRW. „Wir haben ja oft im Umfeld der Kommunalwahl zum Beispiel über das Thema Schrottimmobilien geredet.“ Das sei vielleicht das augenscheinlichste Problem in dem Zusammenhang. „Bei all diesen Debatten: Jeder spricht auf seine Weise“, sagte Wüst. Die Leute erwarteten, dass Probleme, die sie selbst wahrnähmen, von der Politik auch angesprochen würden.
Katja Guttmann
„Wir sind die Töchter“: Tausende protestieren vor CDU-Parteizentrale wegen Merz-Äußerungen
Nach den umstrittenen „Stadtbild“-Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) haben Tausende Menschen in Berlin vor der Parteizentrale der CDU protestiert. Zu der Veranstaltung unter dem Motto „Feministische Kundgebung: Wir sind die Töchter“ hatte das Bündnis „Zusammen gegen Rechts“ aufgerufen. Laut Berliner Polizei nahmen rund 2 000 Menschen an der Kundgebung teil, die Veranstalter sprachen von 7 500 Teilnehmenden.
„Wo wir nicht bereit sind mitzumachen, ist als Ausrede angeführt, als Rechtfertigung missbraucht zu werden, für Aussagen, die nichts anderes sind, als inakzeptabel, diskriminierend und umfassend rassistisch", sagte Umweltaktivistin Luisa Neubauer auf der Bühne.
Auf Schildern waren Sprüche zu lesen wie „Rassismus ist ein Problem im Stadtbild", „Töchter für ein buntes Stadtbild" oder „Wir haben kein Stadtbild-Problem, sondern ein Rassismus-Problem". Zudem ertönte Rufe wie „Wir, wir, wir sind das Stadtbild" und „Wir, wir, wir sind die Töchter".
„Wo wir nicht bereit sind mitzumachen, ist als Ausrede angeführt, als Rechtfertigung missbraucht zu werden, für Aussagen, die nichts anderes sind, als inakzeptabel, diskriminierend und umfassend rassistisch“, sagte Umweltaktivistin Luisa Neubauer auf der Bühne.
Auf Schildern waren Sprüche zu lesen wie „Rassismus ist ein Problem im Stadtbild“, „Töchter für ein buntes Stadtbild“ oder „Wir haben kein Stadtbild-Problem, sondern ein Rassismus-Problem“. Zudem ertönte Rufe wie „Wir, wir, wir sind das Stadtbild“ und „Wir, wir, wir sind die Töchter“.
Luisa Neubauer spricht bei der Kundgebung vor der CDU-Parteizentrale. . Lilli Förter/dpa
Juri Auel
Miersch spricht sich beim Wehrdienst für Losverfahren aus
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch wirbt in den Beratungen über ein neues Wehrdienstgesetz für ein Losverfahren. „Ich gebe zu, das Losverfahren hat mich zunächst irritiert“, sagte Miersch der Zeit. „Aber was wäre die Alternative? Ein Ranking nach Fitness oder Intelligenz? Ich glaube, das Zufallsprinzip kann ein gerechtes Mittel sein, um Wehrgerechtigkeit zu sichern“, befand Miersch.
Die Bundesregierung ringt derzeit noch um die Ausgestaltung eines neuen Wehrdienstgesetzes, das zum 1. Januar in Kraft treten soll und mit dem sich der Bundestag vergangene Woche in erster Lesung befasste. Der Wehrdienst soll zunächst auf Freiwilligkeit beruhen. Der Streit der vergangenen Tage drehte sich vor allem darum, welche Mechanismen greifen sollen, wenn sich nicht genügend Freiwillige für die Bundeswehr finden und ob künftig alle jungen Männer wieder gemustert werden sollen, was Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will.
Fachpolitiker von Union und SPD hatten vorgeschlagen, junge Männer per Losverfahren zur Musterung und, wenn nötig, später auch per Zufallsauswahl für einen Pflichtdienst heranzuziehen, wenn die Freiwilligenzahlen zu gering bleiben.
Entscheidend sei, dass junge Menschen für den Dienst am Land begeistert würden, sagte Miersch. Darauf lege man in den parlamentarischen Beratungen den Fokus. „Wir brauchen einen modernen, gerechten Wehrdienst, der zur sicherheitspolitischen Realität passt, ohne alte Modelle wiederzubeleben. Freiwilligkeit bleibt das Leitprinzip“, erläuterte der SPD-Fraktionschef. Er fügte hinzu: „Und was wir jetzt planen, ist attraktiv: Wer nach der Schule eine sinnvolle Aufgabe sucht, den Führerschein machen kann und mehr als 2000 Euro netto verdient, für den ist das eine echte Perspektive.“
Lisa Torjuul
Merz will eine KI-Gigafactory für Deutschland
Kanzler Friedrich Merz hofft, dass mindestens eines der geplanten EU-Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI-Gigafactory) nach Deutschland kommt. Nach einem Besuch beim baden-württembergischen Landeskabinett in Stuttgart verwies er auf die laufende Ausschreibung bei der EU-Kommission.
Zugleich wollte sich Merz nicht festlegen, welche der deutschen Bewerbungen die Bundesregierung unterstützt. Es gebe Vorschläge aus Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und von weiteren Konsortien im Bundesgebiet. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann pochte darauf, dass das Großprojekt in sein Bundesland kommen soll.
Die EU-Kommission will zum Jahresende entscheiden, welche der eingereichten Bewerbungen für Rechenzentren im Wert von rund sechs Milliarden Euro eine Förderung erhalten. Erwartet werden fünf Zuschläge mit jeweils rund 30 Prozent EU-Beteiligung. Die geplanten KI-Gigafactories sollen mindestens viermal so viele Prozessoren besitzen wie Europas derzeit schnellster Supercomputer in Jülich.
Philipp Saul
Merz hält an „Stadtbild“-Äußerung fest – Kritik vom CDU-Sozialflügel
In der Debatte um seine umstrittenen „Stadtbild“-Äußerungen hat Bundeskanzler Friedrich Merz seine Position am Montag bekräftigt. „Ich habe gar nichts zurückzunehmen“, sagte der CDU-Politiker. „Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte.“ Ohne konkret zu werden, erklärte er: „Alle bestätigen, dass das ein Problem ist, spätestens mit Einbruch der Dunkelheit.“ Daran müsse man etwas ändern, unterstrich Merz weiter.
Dimitri Taube
Verteidigungsministerium: Keine Überlegungen für mehr „F-35“
Das Verteidigungsministerium hat Berichten über konkrete Pläne für den Kauf zusätzlicher Tarnkappenjets in den USA widersprochen. Es gebe derzeit keine Überlegungen für eine weitere Beschaffung von F-35, hieß es aus dem Verteidigungsministerium auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Zuvor hatten Medien berichtet, die Bundeswehr solle 15 weitere Hightech-Kampfjets bekommen, um Nato-Anforderungen zu erfüllen.
Philipp Saul
Dobrindt: Verhandlungen mit Taliban zu Abschiebungen kurz vor Abschluss
Die Verhandlungen zwischen Deutschland und den islamistischen Taliban über Abschiebungen nach Afghanistan stehen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt zufolge kurz vor dem Abschluss. Er gehe davon aus, „dass diese Möglichkeiten der Abschiebungen nach Afghanistan regelhaft zukünftig stattfinden werden“, sagte der CSU-Politiker vor Journalisten in München. Die Gespräche für die Vereinbarung seien „sehr weit“, es gehe auch um Möglichkeiten für Rückführungen nicht nur auf Charter-Flügen, sondern auch über Linienflüge, betonte Dobrindt.
Christoph Heinlein
SPD bleibt hart im Streit um Renten
Die SPD will einen Rückgang des Rentenniveaus auch nach 2031 verhindern. „Es darf nicht zu einer Rentenkürzung kommen“, sagte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf am Montag nach einer Sitzung des Parteivorstands in Berlin. Die geschlossene Umsetzung dieses Ziels in der Koalition stehe im Vordergrund. Klüssendorf forderte Unions-Fraktionschef Jens Spahn auf, die Unterstützung seiner Fraktion sicherzustellen. Die SPD rüttele schließlich auch nicht an Vorhaben des Koalitionspartners wie der Mütterrente und erwarte dies umgekehrt ebenso.
Die Junge Gruppe der Unionsfraktion hatte das Paket von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) als „in seiner jetzigen Ausgestaltung nicht zustimmungsfähig“ bezeichnet und setzt auf Änderungen im Bundestag. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass das theoretische Rentenniveau bis 2031 nicht unter 48 Prozent des Bruttolohns sinken soll. Die Pläne von Bas hätten aber Folgen, die über 2031 hinausgehen, kritisieren die Unionsabgeordneten, was nicht vereinbart sei.
Klüssendorf drängte auf eine grundlegende und langfristige Reform des Rentensystems. Die gesetzliche Rentenversicherung habe zu wenig Beitragszahler und die Grundlage sei zu gering. „Wir brauchen dringend mehr Einzahlende“, sagte er. Die SPD wolle daher darüber diskutieren, den Kreis der Versicherten auszuweiten. Konkret nannte er die Einbeziehung von Abgeordneten, Selbständigen und möglicherweise auch neu zu verbeamtenden Personen in die gesetzliche Rentenversicherung.
Julia Daniel
SPD verlangt von Merz klare AfD-Abgrenzung mit Blick auf Landtagswahlen
SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Abgrenzung seiner Partei zur AfD auch mit Blick auf die Landtagswahlen 2026 verlangt. Er sei besorgt über „aktive Politiker, die zum Beispiel in den Ländern mit solchen Gedanken spielen“, sagte Klüssendorf in Berlin mit Blick auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr. Er erwarte von Merz, „als Bundeskanzler mit einer besonderen Verantwortung für diese Demokratie, aber auch als CDU-Vorsitzender, dass er dann bei seinen Worten auch bleibt“. Klüssendorf fügte hinzu: „Diesen Worten müssen dann auch Taten folgen.“
Lisa Torjuul
Parlamentskreise: Bundeswehr will doch weitere „F-35“-Kampfflugzeuge kaufen
Verteidigungsminister Pistorius will nach Angaben aus dem Bundestag weitere fünfzehn Kampfjets vom Typ F-35 für die Bundeswehr beschaffen. Dies hatte zuvor der Spiegel unter Berufung auf vertrauliche Unterlagen für den Haushaltsausschuss des Bundestages berichtet. Die ergänzende Beschaffung vom US-Hersteller Lockheed Martin sei in einer Liste von Militärprojekten aufgeführt. Für die neuen Flugzeuge veranschlagen die Planer demnach 2,5 Milliarden Euro.
Julia Daniel
Merz vermeidet Gebrauch des Wortes "Brandmauer"
Weder Merz noch sein Generalsekretär Carsten Linneman verwenden den Begriff "Brandmauer". "Das ist nicht unser Sprachgebrauch", stellt Merz klar. Die AfD sei parteipolitisch ein harter Gegner für die CDU. Diesen werde man mit allen der Partei zur Verfügung stehenden demokratisch Mitteln bekämpfen. Die CDU wolle bei allen anstehenden Landtagswahlen stärkste politische Kraft werden. Die Frage „Was wäre, wenn ...“ - im Hinblick auf eine mögliche künftige Zusammenarbeit mit der AfD - beantworten man nach der Wahl und nicht davor, so Merz.
Julia Daniel
Merz: "Es trennen uns nicht nur Details"
Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der AfD betont Bundeskanzler und CDU-Vorsitzender Friedrich Merz, dass seine Partei und die AfD grundsätzliche politische Überzeugungen trennen. Eine Zusammenarbeit sei nicht, wie oft suggeriert, möglich, wenn beide Seiten nur wollten. "Es trennen uns nicht nur Details", so Merz. Die AfD wolle ein grundsätzlich anderes Land. Die Partei stelle nicht nur die Politik der letzten zehn Jahre infrage, sie stelle alle Grundentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 infrage - Grundsatzentscheidungen, die die CDU mitgeprägt habe.
Julia Daniel
Merz und Linnemann stellen Strategie für künftigen Umgang mit der AfD vor
Zwei Tage lang hat die CDU-Führung darüber beraten, die sie künftig mit der AfD umgehen will. An diesem Montag stellen Bundeskanzler und CDU-Vorsitzender Friedrich Merz und Generalsekretär Carsten Linnemann die Ergebnisse der Beratungen vor.
Vor der Präsidiumsklausur hatten drei ehemals einflussreiche Unionisten die Brandmauer zur AfD infrage gestellt: Ex-CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und der frühere Vorsitzende der CDU-Grundwertekommission, Andreas Rödder. „Entzauberung gelingt nicht durch Boykott“, sagte der frühere CSU-Generalsekretär Guttenberg dem Stern. Er sagte aber auch, dass er damit nicht das Einreißen der Brandmauer, sondern eine stärkere inhaltliche Auseinandersetzung meint. Auch Tauber beklagte, dass eine „reine Stigmatisierung“ nicht zum Verschwinden der AfD führe. Mehrere ostdeutsche CDU-Politiker schlossen sich dieser Einschätzung der Altvorderen in öffentlichen Äußerungen an.
Merz hingegen hatte betont, dass es mit ihm als Parteivorsitzenden keinen grundsätzlichen Kurswechsel geben werde. „Es gibt zwischen der CDU und der AfD keine Gemeinsamkeit“, betonte er bei einem Auftritt im sauerländischen Meschede. Die AfD stehe gegen die Europäische Union, gegen die Europäische Währungsunion, gegen die Nato, gegen die Wehrpflicht. „Die steht gegen alles, was die Bundesrepublik Deutschland in den letzten acht Jahrzehnten groß und stark gemacht hat.“
Im kommenden Jahr stehen in fünf Bundesländern Landtagswahlen an. In bundesweiten Umfragen kommt die AfD inzwischen auf 25 bis 27 Prozent und hat mit der Union gleichgezogen. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wo nächstes Jahr neue Landesparlamente gewählt werden, ist die AfD mit Werten an die 40 Prozent in den Umfragen bereits mit Abstand stärkste Partei.
Bundeskanzler und CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz spricht auf der Pressekonferenz am 20. Oktober 2025 in Berlin. Annegret Hilse/REUTERS
Julia Daniel
Demonstranten fordern "Brandmauer hoch" während CDU-Führung über Umgang mit der AfD berät
Während der zweitägigen Strategieberatungen der CDU-Führung über die Landtagswahlen im kommenden Jahr und den Umgang mit der AfD, demonstrierten am Sonntagabend mehrere hundert Menschen vor dem Brandenburger Tor in Berlin unter dem Motto "Brandmauer hoch! Wir sind das Stadtbild" für Vielfalt und gegen Rassismus. Bezug nehmend auf die Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz in der vergangenen Woche, skandierten die Demonstrierenden: „Wir, wir, wir sind das Stadtbild!“
Zahlreiche Demonstranten versammeln sich am Sonntag unter dem Motto "Brandmauer hoch! Wir sind das Stadtbild" auf dem Pariser Platz in Berlin. Annette Riedl/dpa
Demonstranten halten ihre Handys mit Taschenlampen vor dem Brandenburger Tor in die Luft. . Annette Riedl/dpa
Die Organisatoren gaben die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit etwa 5.000 an. Die Polizei schätzte sie auf bis zu 1.800.
Dimitri Taube
Pistorius hält Musterung aller jungen Männer für abschreckendes Signal an Russland
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius geht davon aus, dass eine Musterung aller jungen Männer in Deutschland eine abschreckende Wirkung auf Russland hätte. „Wenn wir wieder alle Männer eines Jahrgangs mustern und die Daten aller Wehrfähigen erheben, wird das auch in Russland wahrgenommen. Anders ausgedrückt: Auch das ist Abschreckung!“, sagte der SPD-Politiker der Bild am Sonntag.
