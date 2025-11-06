Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Deutschland als „Bordell Europas“: Warken will neue Regeln für Sexarbeit
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) spricht sich für ein "Sexkaufverbot" in Deutschland aus. Deutschland brauche ein solches strafbewehrtes Verbot, wie es andere Länder bereits hätten, sagte Warken der Rheinischen Post. Prostituierte sollten straffrei bleiben und umfassende Ausstiegshilfen erhalten. „Deutschland darf nicht länger das Bordell Europas sein“, pflichtete Warken ihrer Parteikollegin und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner bei.
Klöckner hatte sich ebenfalls für schärfere Regeln gegen Prostitution in Deutschland ausgesprochen. Die bisherige Gesetzgebung in Deutschland schütze Prostituierte nicht ausreichend, so Klöckner. Wörtlich sagte sie, Deutschland sei der „Puff Europas“.
Warken, die auch Vorsitzende der Frauen Union ist, sprach sich für das sogenannte Nordische Modell aus. Dieses stellt den Kauf sexueller Dienstleistungen sowie deren organisierte Vermittlung unter Strafe, entkriminalisiert aber die Prostituierten selbst und bietet ihnen umfassende Unterstützung beim Ausstieg und Neuanfang. Schweden, Norwegen, Island, Kanada, Nordirland, Frankreich, Irland und Israel setzten den Ansatz bereits um.
Prostitution ist in Deutschland zulässig, solange sie freiwillig von Erwachsenen ausgeübt wird. 2017 trat hierzulande das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft. Für Prostituierte besteht demnach eine Anmeldepflicht, für Prostitutionsgewerbe wie etwa Bordelle eine Erlaubnispflicht.
Merz lädt zu Stahlgipfel ins Kanzleramt
Bei einem Stahlgipfel berät Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) heute mit Vertretern der Branche und aus den Bundesländern, wie die kriselnde Stahlindustrie gestützt werden kann. An dem Treffen nehmen weitere Regierungsmitglieder wie Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sowie Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) teil. Daneben kommen Regierungschefs von Ländern mit einer starken Stahlbranche, wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg und dem Saarland – sowie Unternehmenschefs und Arbeitnehmervertreter.
Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Sachsen und Saarland haben einen Tag vor dem Gipfel einen umfangreichen Forderungskatalog an die Bundesregierung veröffentlicht. Sie pochen in dem Papier etwa darauf, dass ein EU-Zollkontingent für Stahlimporte eingeführt wird. Zudem sollen Importe von Stahl- und Stahlprodukten aus Russland einem Einfuhrverbot in die EU unterliegen.
Merz betonte, dass Deutschland die Stahlindustrie brauche, und zwar „wettbewerbsfähig, zukunftssicher, modern“. Die Branche liege im strategischen Interesse des Landes, schrieb er auf der Plattform X. „Das sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfungsketten. Das sichert den Wohlstand unseres Landes."
Hintergrund sind die wirtschaftlichen Probleme in einer von Überkapazitäten geprägten Branche. Im Westen machen europäischen Stahlfirmen die US-Importzölle von 50 Prozent zu schaffen. Im Osten hat China große Überkapazitäten aufgebaut und drückt seinen Stahl auch auf den europäischen Markt. Politiker von CDU und SPD beklagen Dumpingpreise, um die europäische Konkurrenz auszuschalten. Um die angeschlagene Branche vor einem unfairen internationalen Wettbewerb zu schützen, sollten außerdem die EU‑CO₂‑Grenzzölle für Einfuhren aus Ländern ohne vergleichbare Umweltanforderungen verschärft werden, fordern die fünf Landesregierungen in ihrem Katalog.
CDU-Verteidigungspolitiker Röwekamp will alle jungen Männer mustern lassen
In der Diskussion über das neue Wehrdienstmodell plädiert der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp, dafür, alle jungen Männer zu mustern. „Wenn wir unsere Verteidigungsfähigkeit ernst nehmen, führt kein Weg an einer flächendeckenden Musterung vorbei. Nur wenn wir wissen, über welches personelle Potenzial wir im Ernstfall verfügen, können wir unsere Streitkräfte zielgerichtet stärken“, sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post.
„Gleichzeitig müssen wir die Frage beantworten, wie wir aus den gemusterten Jahrgängen diejenigen auswählen, die tatsächlich ihren Dienst leisten“, sagte Röwekamp. „Wenn wir unsere Truppenstärke auf 260 000 erhöhen wollen, reicht es nicht, nur zu wissen, wer tauglich ist – wir müssen auch festlegen, nach welchen Kriterien eingezogen wird.“ Das könne über ein transparentes Losverfahren, über eine abgestufte Tauglichkeitsbewertung oder über definierte Bedarfsprofile erfolgen, die sich an den Anforderungen der Streitkräfte orientierten, sagte er.
Röwekamp hatte sich am Anfang der Woche bereits in der Augsburger Allgemeinen hinter einen entsprechenden Vorstoß des Generalinspekteurs der Bundeswehr, Carsten Breuer, gestellt. Dieser hatte dem RND gesagt: „Aus militärischer Sicht ist es entscheidend, dass jeweils der gesamte Jahrgang gemustert wird. Nur so wissen wir, wer zur Verfügung steht und auf wen wir im Verteidigungsfall, den wir verhindern wollen, zugreifen könnten.“ Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will eine flächendeckende Musterung aller jungen Männer.
Das neue Wehrdienstgesetz soll zum 1. Januar in Kraft treten, der Bundestag hat sich bereits in erster Lesung damit befasst. Der Wehrdienst soll zunächst auf Freiwilligkeit beruhen. Fachpolitiker von Union und SPD hatten in der Debatte um das neue Wehrdienstgesetz vorgeschlagen, junge Männer per Losverfahren zur Musterung und, wenn nötig, später auch per Zufallsauswahl für einen Pflichtdienst heranzuziehen, wenn die Freiwilligenzahlen zu gering bleiben. Auch Röwekamp hatte diesen Weg zunächst verteidigt. Eine abschließende Haltung hierzu hat die Koalition nicht.
800 Millionen Euro für Neubauförderung
Die Bundesregierung will den Wohnungsbau ankurbeln und reaktiviert dafür eine vor Jahren abgeschaffte, sehr beliebte Neubauförderung. 800 Millionen Euro sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zur Verfügung stehen, um von Mitte Dezember an wieder Effizienzhäuser mit dem Standard EH55 zu fördern. Das sind Gebäude, die 55 Prozent der Energie verbrauchen, die ein Standardhaus benötigt.
Die Ampel-Regierung hatte diese Förderung 2022 eingestampft mit dem Argument, dieser Energiestandard habe sich längst auf dem Markt durchgesetzt. Daher sollte fortan der strengere und teurere Energieeffizienzhaus-40-Standard gefördert werden. In der Folge legten viele Investoren ihre Planungen für EH55-Häuser auf Eis und bauten überhaupt nicht.
Erste Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates
Am Mittwochabend kam in Berlin erstmals der Nationale Sicherheitsrat zusammen. Mit der konstituierenden Sitzung setzte die Bundesregierung ein zentrales Vorhaben des Koalitionsvertrags und ein zentrales Anliegen von Bundeskanzler Merz (CDU) um. In dem geheim tagenden Gremium werden künftig die wesentlichen Fragen der nationalen Sicherheit in einem abhörsicheren Konferenzraum behandelt.
Wie aus einer Mitteilung der Bundesregierung hervorgeht, stand in der ersten Sitzung vor allem der „Beschluss eines ressortübergreifenden Aktionsplans zur Abwehr hybrider Bedrohungen” im Mittelpunkt. Dieser Aktionsplan umfasst demnach unter anderem Maßnahmen zur Spionageabwehr und zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Damit reagiert die Bundesregierung auf die Zunahme hybrider Bedrohungen für Deutschland, „die insbesondere von Russland ausgehen”.
Ferner hat sich der Nationale Sicherheitsrat mit der Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen beschäftigt. „Die Maßnahmen umfassen unter anderem die Bereiche Kreislaufwirtschaft, Lagerhaltung und Stärkung des heimischen Bergbaus”, heißt es in der Presseerklärung. Bis zum Jahresende will die Bundesregierung einen Aktionsplan zur Diversifizierung und Stärkung der Resilienz der Rohstoffversorgung erarbeiten. Nachdem China schwere Seltene Erden auf seine Exportkontrollliste setzte – Rohstoffe, die für den Bau von Elektroautos und Rüstungsgütern relevant sind –, wurde in den vergangenen Wochen deutlich, wie sehr Deutschland und Europa von diesen Rohstoffen abhängig ist.
Bundeskabinett beschließt erste Schritte für Bürokratieabbau
Erstmals hat ein Bundeskabinett schwerpunktmäßig keine neuen Gesetze beschlossen, sondern vor allem Maßnahmen zum Abbau bestehender Regulierungen. In seiner heutigen Sitzung billigte das Kabinett unter anderem etwa Gesetzesentwürfe für Bürokratieabbau im Zuständigkeitsbereich des Innen- und des Wirtschaftsministeriums. Auch soll die Zwangsvollstreckung digitalisiert werden, was den Verwaltungsaufwand verringert. Digitalminister Karsten Wildberger legte zudem einen umfassenden Bericht zu weiteren Schritten bei der Entbürokratisierung vor.
Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, dass die Wirtschaft bis zum Ende der Legislaturperiode um 25 Prozent der Bürokratiekosten entlastet wird, was mit 16 Milliarden Euro beziffert wird. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte am Montag angekündigt, dass er ab jetzt regelmäßige Kabinettssitzungen zum Bürokratieabbau möchte – "möglicherweise bis zu einmal im Quartal".
Die Wirtschaft drängt auf Tempo: "Die Lage in der Industrie ist ernst, deshalb muss die Bundesregierung mit dem Bürokratieabbau jetzt in die konkrete Umsetzung kommen", forderte die Hauptgeschäftsführerin des Industrieverbands BDI, Tanja Gönner. Die Koalition habe sehr viel angekündigt, dem stehe bisher aber wenig gegenüber, das tatsächlich schon umgesetzt und für die Unternehmen spürbar sei.
Syrien schlimmer zerstört als Deutschland 1945? Erneute Empörung über Wadephul
Außenminister Johann Wadephul sorgt mit einer weiteren Äußerung zur Lage in Syrien für Aufregung in der Union. In der Sitzung der Bundestagsfraktion am Dienstagnachmittag soll er nach Angaben mehrerer Teilnehmer gesagt haben, Syrien sehe schlimmer aus als Deutschland 1945. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, nachdem vorher bereits mehrere andere Medien darüber berichtet hatten. Das Auswärtige Amt äußerte sich auf Anfrage bisher nicht.
Mehrere Teilnehmer der Sitzung äußerten sich irritiert über die Aussage. Ein Abgeordneter bezeichnete den Auftritt Wadephuls in der Fraktion als "schlimm" und "desaströs". Die Unterstützung für den Außenminister in der Fraktion schwinde.
Der Außenminister hatte bereits in der vergangenen Woche mit einer Äußerung in dem vom Bürgerkrieg gezeichneten Syrien für Unmut in den eigenen Reihen gesorgt. Beim Besuch einer schwer verwüsteten Vorstadt von Damaskus zweifelte er an, dass angesichts der massiven Zerstörung kurzfristig eine große Zahl syrischer Flüchtlinge freiwillig dorthin zurückkehren werde. "Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben", sagte er.
Einige in seiner Fraktion verstanden das als Distanzierung vom Kurs der Union, dass syrische Straftäter so schnell wie möglich abgeschoben und eine freiwillige Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihr Heimatland gefördert werden soll.
In der Union sorgte Wadephul für Ärger, weil er seine Äußerung nicht früher präzisiert hat. So sagte Fraktionschef Jens Spahn (CDU) an die Adresse des Außenministers: "Gelegentlich hilft es im Zweifel, dann schnell die Dinge auch noch mal klarzustellen und einzuordnen."
Die Klarstellung des Außenministers folgte erst am Dienstag kurz vor der Fraktionssitzung. Das Auswärtige Amt und er selbst unterstützten das Ziel aktiv und konstruktiv, Straftäter und Gefährder nach Syrien und Afghanistan zurückzuführen, sagte er. "Da gibt es überhaupt keine Differenz." Zudem arbeite man mit Hochdruck daran, dass eine größere Zahl von Syrern freiwillig zurückkehre, damit diese ihr Land wieder aufbauten. Genau das habe auch Merz gesagt, betonte Wadephul.
In der Fraktion äußerte er sich ähnlich, erhielt für seine Ausführungen aber nur wenig Applaus, wie Teilnehmer berichteten. Der Vergleich zu 1945 soll ganz am Ende gefallen sein. Allerdings gab es anschließend auch keine Wortmeldungen anderer Abgeordneter dazu.
Steinmeier gegen sofortiges Zurückschicken syrischer Flüchtlinge
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in der aktuellen Debatte dagegen ausgesprochen, nach Deutschland geflohene Menschen aus Syrien jetzt sofort in ihre zerstörte Heimat zurückzuschicken. „Jemand, der vor den Trümmern eines Krieges steht, sein Erschrecken äußert und sich selbst laut fragt, kann man darin wohnen – diesem Erschrecken kann man auch mal eine Weile Raum lassen“, sagte Steinmeier während seines Besuches in Ghana.
Steinmeier sagte weiter: „Welche politischen Konsequenzen daraus zu ziehen sind, das muss innerhalb der Bundesregierung entschieden werden. Und ich bin mir sicher, es wird auch entschieden.“ Der Bundespräsident wies darauf hin, dass er in seinen Jahren als Außenminister oft genug in Krisen- und Katastrophenregionen unterwegs gewesen sei. „Ich kenne die Situation“, sagte er mit Blick auf das teilweise stark zerstörte Syrien.
Klingbeil gibt der Ukraine drei Milliarden Euro zusätzlich
Die Bundesregierung erhöht die Militärhilfe für die Ukraine im kommenden Jahr um drei Milliarden Euro. Das wurde der Süddeutschen Zeitung aus Regierungskreisen bestätigt, zuerst hatte das Handelsblatt berichtet. Die Ukraine kann mit dem Geld Artillerie, Drohnen, gepanzerte Fahrzeuge und zwei Patriot-Systeme kaufen. Dass Kiew mehr Geld bekommt, soll nächste Woche beschlossen werden, wenn im Bundestag die letzten Details für den Haushalt 2026 abgestimmt werden. Militärhilfen für angegriffene Staaten sind seit der Grundgesetzänderung kurz vor Amtsantritt der Regierung Merz zwar von der Schuldenbremse ausgenommen. Kredite dafür erhöhen allerdings die Schuldenlast für den Bundeshaushalt von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD).
Dröge: „Wofür habt ihr einen Außenminister?“
Ziehen Bundeskanzler Friedrich Merz, die CDU und ihr Außenminister in Sachen Syrien an einem Strang? Die Grünen-Fraktionschefin bezweifelt das und wirft der Partei mangelnden Rückhalt für Johann Wadephul vor. „Auch in der Außenpolitik muss der Kanzler, muss die CDU sich mittlerweile fragen, wofür die CDU eigentlich einen Außenminister stellt“, sagt Katharina Dröge. „Immer wenn der Außenminister sich äußert, wird es ja von den eigenen Parteimitgliedern hinterfragt.“ CDU-Mitglieder hatten Wadephul dafür kritisiert, dass er bei einem Besuch in Syrien Zweifel an der Rückkehr vieler Geflüchteter geäußert hatte.
Wadephul und Kanzler Friedrich Merz (CDU) versuchten Schadensbegrenzung, so die Grünen-Fraktionsvorsitzende. Doch Merz' Wunsch nach Rückkehr und Abschiebungen von Flüchtlingen nach Syrien stehe im Gegensatz zu Wadephuls Einschätzung. „Und die Frage an die CDU ist: Wofür habt ihr einen Außenminister, wenn er nach Syrien fährt, sich ein Bild zur Lage macht und man sich dann auf die Einschätzung des eigenen Außenministers nicht verlässt?“
Wadephul verteidigt Syrien-Aussagen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) sieht seine Aussage über die Rückkehr von Syrerinnen und Syrern in ihr Heimatland nicht im Widerspruch zu den Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). „Da gibt es überhaupt keine Differenz“, sagte der Außenminister in Berlin.
Wadephul betonte, dass die Bundesregierung an der Rückführung von Menschen arbeite, „die hier kein Bleiberecht mehr haben, die es insbesondere dadurch verwirkt haben, dass sie Straftaten begangen haben und dass sie als Gefährder einzustufen sind.“ Verantwortlich seien dafür die Innenbehörden, während das Auswärtige Amt „konstruktiv“ unterstütze.
Andererseits gehe es um die freiwillige Rückkehr einer größeren Zahl von Syrerinnen und Syrern, sagte Wadephul. Es solle ihnen ermöglicht werden, zurückzukehren, damit sie ihr Land wieder aufbauen.
Der Außenminister verwies auf seine persönlichen Eindrücke und sprach davon, dass Bombardements auf Städte wie Damaskus und Aleppo diese in eine „apokalyptische Situation“ verwandelt hätten. „Und solange das so der Fall ist, wird es schwer sein, dort wieder ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen“, sagte er.
Wadephul hatte in der vergangenen Woche Syrien besucht. Er äußerte dort angesichts der Zerstörungen große Zweifel daran, dass Geflüchtete bald in das Land zurückkehren könnten. Aus CDU und CSU kam teils harsche Kritik an Wadephuls Aussagen. Am Montag hatte Kanzler Merz erklärt: „Der Bürgerkrieg in Syrien ist beendet. Es gibt jetzt keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland, und deswegen können wir auch mit Rückführungen beginnen.“ Er setze aber darauf, dass ein großer Teil der Geflüchteten von sich aus in das Land zurückkehre und dort am Wiederaufbau teilnehme.
Linke will höhere Bußgelder bei Mietwucher
Die Linke im Bundestag kämpft für ein härteres Vorgehen und höhere Bußgelder bei Mietwucher. Am Donnerstag soll namentlich über einen entsprechenden Gesetzentwurf abgestimmt werden. Unter anderem will die Linke, dass überhöhte Mieten künftig mit Bußgeldern von bis zu 100 000 Euro bestraft werden können - doppelt so viel wie bisher. Außerdem soll der Nachweis unangemessen hoher Mieten einfacher werden.
"Mieterinnen und Mieter müssen vor überhöhten und illegalen Mieten geschützt werden", betonte die Wohnungs- und Mietexpertin der Fraktion, Caren Lay. Ihre Fraktion hat vor einem Jahr eine "Mietwucher-App" veröffentlicht, über die inzwischen Tausende Haushalte Beschwerde bei den zuständigen Behörden eingelegt haben.
Nach Angaben der Fraktion lag mehr als die Hälfte der an die zuständigen Ämter gemeldeten Mieten mehr als 50 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete und fiel damit in den Bereich einer möglichen Straftat.
Würden diese Meldungen tatsächlich geahndet und die Mieten gesenkt, könnten die Betroffenen nach Rechnung der Linken zusammen monatlich fast zwei Millionen Euro einsparen - pro Haushalt im Schnitt 247 Euro. Tatsächlich aber würden überhöhte und illegale Mieten bislang nur in Frankfurt am Main systematisch verfolgt.
Die App gibt es für 16 größere Städte, in den kommenden Wochen sollen weitere zwölf aufgenommen werden. Mieter können darin ihre Mieten mit dem Mietspiegel vergleichen. Ergibt die Abfrage eine Miete, die mehr als 20 Prozent über der örtlichen Vergleichsmiete liegt, wird auf Wunsch eine Meldung an das zuständige Wohnungsamt geschickt. Bestätigt sich der Verdacht, kann das Amt ein Bußgeld gegen den Vermieter verhängen.
Laut Gesetz kann es eine Ordnungswidrigkeit sein, wenn Mieten für Wohnräume um mehr als 20 Prozent über üblichen Vergleichswerten liegen und der Vermieter ausnutzt, dass es kaum Angebote auf dem Markt gibt. Bei um mehr als 50 Prozent überhöhten Werten kann es sich laut Rechtssprechung unter bestimmten Bedingungen um eine Straftat handeln.
Merz will regelmäßige Kabinettssitzungen für Bürokratieabbau
Bundeskanzler Friedrich Merz will künftig in jedem Quartal eine Kabinettssitzung, in der über Bürokratieabbau geredet wird. Merz verwies am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther in Husum darauf, dass es am Mittwoch erstmals eine solche Kabinettssitzung geben solle. "Wir werden konkrete Vorschläge machen, konkrete Gesetzgebungsverfahren auf den Weg bringen, um Regulierung abzuschaffen", sagte er.
Merz kündigte an, dass er dem Kabinett regelmäßige Sitzungen zu diesem Thema vorschlagen werde - "möglicherweise bis zu einmal im Quartal". Man werde von ihm relativ selten hören, wie viele Gesetze die Regierung schon wieder zusätzlich verabschiedet habe im Kabinett, sagte der Kanzler. "Sie werden von mir relativ häufig hören, welche Gesetze wir in Deutschland entweder drastisch gekürzt haben oder sogar komplett abgeschafft haben", fügte Merz hinzu.
Merz: Syrer sollen zurückkehren, es gibt keinen Grund für Asyl mehr
Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich für eine Rückkehr syrischer Geflüchteter in ihre Heimat ausgesprochen. „Der Bürgerkrieg in Syrien ist beendet. Es gibt jetzt keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland und deswegen können wir auch mit Rückführungen beginnen“, sagte Merz in Husum bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther. Er setze darauf, so Merz, dass ein großer Teil der Flüchtlinge aus Syrien "jetzt von sich aus in das Land zurückkehren und dort am Wiederaufbau teilnehmen“ werde.
Ohne diese Menschen sei der Wiederaufbau Syriens nicht möglich. „Diejenigen, die sich dann in Deutschland weigern, in das Land zurückzukehren, die können wir selbstverständlich auch in Zukunft abschieben“, fügte der CDU-Politiker hinzu. „Wir wissen ja, dass ein ganz großer Teil der Syrer zurückkehren will. Das werden wir fördern und wir werden auch dem Land helfen, es schnell wieder aufzubauen.“
Merz reagierte damit auf eine Äußerung von Außenminister Johann Wadephul. Der CDU-Politiker hatte bei einem Besuch im von vielen Jahren Bürgerkrieg gezeichneten Syrien angezweifelt, dass angesichts der massiven Zerstörung kurzfristig eine große Zahl syrischer Geflüchteter freiwillig dorthin zurückkehren werde. Dafür hatte er Kritik von Unionskollegen einstecken müssen „Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben“, sagte der Minister bei einem Besuch in Harasta, einer schwer verwüsteten Vorstadt von Damaskus.
Nach Angaben des Bundesinnenministeriums haben sich im August 951 406 Menschen aus Syrien in Deutschland aufgehalten. Davon seien 920 ausreisepflichtig und hätten keinen Duldungsstatus.
Auto von AfD-Politiker Baumann brennt ab - Verdacht auf Brandstiftung
Das Auto des Parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, ist nach Angaben seines Büros in der vergangenen Nacht vor dessen Haus in Hamburg in Flammen aufgegangen. Er sei um 5 Uhr vom Staatsschutz geweckt und darüber informiert worden. Der Vorfall soll sich demnach gegen 3.20 Uhr ereignet haben. In einem privaten Video, das von Baumanns Büro zur Verfügung gestellt wurde, sind drei ausgebrannte Autos und ein vierter Wagen mit deutlichen Brandspuren zu sehen.
Die Polizei hatte am Morgen von mehreren brennenden Autos im Stadtteil Othmarschen im Hamburger Westen (Bezirk Altona) berichtet. Nach ihren Angaben wurde am frühen Morgen mutmaßlich zunächst ein Auto in Brand gesteckt. Das Feuer habe sich dann auf drei umstehende Autos ausgebreitet. Rettungskräfte der Feuerwehr hätten das Feuer gelöscht. Es werde mit Verdacht auf Brandstiftung ermittelt, teilte ein Polizeisprecher mit. Ob es sich um einen politischen Hintergrund handelt, ist unklar.