Wichtige Updates
Wadephul verteidigt Syrien-Aussagen
Merz: Syrer sollen zurückkehren, es gibt keinen Grund für Asyl mehr
Auto von AfD-Politiker Baumann brennt ab - Verdacht auf Brandstiftung
Studie: AfD und Linke profitieren von Algorithmen
Linnemann spricht von „Scheinkonflikt“ in Syrien-Debatte
Linus Freymark
Syrien schlimmer zerstört als Deutschland 1945? Erneute Empörung über Wadephul
Außenminister Johann Wadephul sorgt mit einer weiteren Äußerung zur Lage in Syrien für Aufregung in der Union. In der Sitzung der Bundestagsfraktion am Dienstagnachmittag soll er nach Angaben mehrerer Teilnehmer gesagt haben, Syrien sehe schlimmer aus als Deutschland 1945. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, nachdem vorher bereits mehrere andere Medien darüber berichtet hatten. Das Auswärtige Amt äußerte sich auf Anfrage bisher nicht.
Juri Auel
Steinmeier gegen sofortiges Zurückschicken syrischer Flüchtlinge
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in der aktuellen Debatte dagegen ausgesprochen, nach Deutschland geflohene Menschen aus Syrien jetzt sofort in ihre zerstörte Heimat zurückzuschicken. „Jemand, der vor den Trümmern eines Krieges steht, sein Erschrecken äußert und sich selbst laut fragt, kann man darin wohnen – diesem Erschrecken kann man auch mal eine Weile Raum lassen“, sagte Steinmeier während seines Besuches in Ghana.
Steinmeier sagte weiter: „Welche politischen Konsequenzen daraus zu ziehen sind, das muss innerhalb der Bundesregierung entschieden werden. Und ich bin mir sicher, es wird auch entschieden.“ Der Bundespräsident wies darauf hin, dass er in seinen Jahren als Außenminister oft genug in Krisen- und Katastrophenregionen unterwegs gewesen sei. „Ich kenne die Situation“, sagte er mit Blick auf das teilweise stark zerstörte Syrien.
Bastian Brinkmann
Klingbeil gibt der Ukraine drei Milliarden Euro zusätzlich
Die Bundesregierung erhöht die Militärhilfe für die Ukraine im kommenden Jahr um drei Milliarden Euro. Das wurde der Süddeutschen Zeitung aus Regierungskreisen bestätigt, zuerst hatte das Handelsblatt berichtet. Die Ukraine kann mit dem Geld Artillerie, Drohnen, gepanzerte Fahrzeuge und zwei Patriot-Systeme kaufen. Dass Kiew mehr Geld bekommt, soll nächste Woche beschlossen werden, wenn im Bundestag die letzten Details für den Haushalt 2026 abgestimmt werden. Militärhilfen für angegriffene Staaten sind seit der Grundgesetzänderung kurz vor Amtsantritt der Regierung Merz zwar von der Schuldenbremse ausgenommen. Kredite dafür erhöhen allerdings die Schuldenlast für den Bundeshaushalt von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD).
Nadja Lissok
Dröge: „Wofür habt ihr einen Außenminister?“
Ziehen Bundeskanzler Friedrich Merz, die CDU und ihr Außenminister in Sachen Syrien an einem Strang? Die Grünen-Fraktionschefin bezweifelt das und wirft der Partei mangelnden Rückhalt für Johann Wadephul vor. „Auch in der Außenpolitik muss der Kanzler, muss die CDU sich mittlerweile fragen, wofür die CDU eigentlich einen Außenminister stellt“, sagt Katharina Dröge. „Immer wenn der Außenminister sich äußert, wird es ja von den eigenen Parteimitgliedern hinterfragt.“ CDU-Mitglieder hatten Wadephul dafür kritisiert, dass er bei einem Besuch in Syrien Zweifel an der Rückkehr vieler Geflüchteter geäußert hatte.
Wadephul und Kanzler Friedrich Merz (CDU) versuchten Schadensbegrenzung, so die Grünen-Fraktionsvorsitzende. Doch Merz' Wunsch nach Rückkehr und Abschiebungen von Flüchtlingen nach Syrien stehe im Gegensatz zu Wadephuls Einschätzung. „Und die Frage an die CDU ist: Wofür habt ihr einen Außenminister, wenn er nach Syrien fährt, sich ein Bild zur Lage macht und man sich dann auf die Einschätzung des eigenen Außenministers nicht verlässt?“
Juri Auel
Wadephul verteidigt Syrien-Aussagen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) sieht seine Aussage über die Rückkehr von Syrerinnen und Syrern in ihr Heimatland nicht im Widerspruch zu den Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). „Da gibt es überhaupt keine Differenz“, sagte der Außenminister in Berlin.
Wadephul betonte, dass die Bundesregierung an der Rückführung von Menschen arbeite, „die hier kein Bleiberecht mehr haben, die es insbesondere dadurch verwirkt haben, dass sie Straftaten begangen haben und dass sie als Gefährder einzustufen sind.“ Verantwortlich seien dafür die Innenbehörden, während das Auswärtige Amt „konstruktiv“ unterstütze.
Andererseits gehe es um die freiwillige Rückkehr einer größeren Zahl von Syrerinnen und Syrern, sagte Wadephul. Es solle ihnen ermöglicht werden, zurückzukehren, damit sie ihr Land wieder aufbauen.
Der Außenminister verwies auf seine persönlichen Eindrücke und sprach davon, dass Bombardements auf Städte wie Damaskus und Aleppo diese in eine „apokalyptische Situation“ verwandelt hätten. „Und solange das so der Fall ist, wird es schwer sein, dort wieder ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen“, sagte er.
Wadephul hatte in der vergangenen Woche Syrien besucht. Er äußerte dort angesichts der Zerstörungen große Zweifel daran, dass Geflüchtete bald in das Land zurückkehren könnten. Aus CDU und CSU kam teils harsche Kritik an Wadephuls Aussagen. Am Montag hatte Kanzler Merz erklärt: „Der Bürgerkrieg in Syrien ist beendet. Es gibt jetzt keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland, und deswegen können wir auch mit Rückführungen beginnen.“ Er setze aber darauf, dass ein großer Teil der Geflüchteten von sich aus in das Land zurückkehre und dort am Wiederaufbau teilnehme.
Linus Freymark
Linke will höhere Bußgelder bei Mietwucher
Die Linke im Bundestag kämpft für ein härteres Vorgehen und höhere Bußgelder bei Mietwucher. Am Donnerstag soll namentlich über einen entsprechenden Gesetzentwurf abgestimmt werden. Unter anderem will die Linke, dass überhöhte Mieten künftig mit Bußgeldern von bis zu 100 000 Euro bestraft werden können - doppelt so viel wie bisher. Außerdem soll der Nachweis unangemessen hoher Mieten einfacher werden.
Linus Freymark
Merz will regelmäßige Kabinettssitzungen für Bürokratieabbau
Bundeskanzler Friedrich Merz will künftig in jedem Quartal eine Kabinettssitzung, in der über Bürokratieabbau geredet wird. Merz verwies am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther in Husum darauf, dass es am Mittwoch erstmals eine solche Kabinettssitzung geben solle. "Wir werden konkrete Vorschläge machen, konkrete Gesetzgebungsverfahren auf den Weg bringen, um Regulierung abzuschaffen", sagte er.
Juri Auel
Merz: Syrer sollen zurückkehren, es gibt keinen Grund für Asyl mehr
Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich für eine Rückkehr syrischer Geflüchteter in ihre Heimat ausgesprochen. „Der Bürgerkrieg in Syrien ist beendet. Es gibt jetzt keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland und deswegen können wir auch mit Rückführungen beginnen“, sagte Merz in Husum bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther. Er setze darauf, so Merz, dass ein großer Teil der Flüchtlinge aus Syrien "jetzt von sich aus in das Land zurückkehren und dort am Wiederaufbau teilnehmen“ werde.
Ohne diese Menschen sei der Wiederaufbau Syriens nicht möglich. „Diejenigen, die sich dann in Deutschland weigern, in das Land zurückzukehren, die können wir selbstverständlich auch in Zukunft abschieben“, fügte der CDU-Politiker hinzu. „Wir wissen ja, dass ein ganz großer Teil der Syrer zurückkehren will. Das werden wir fördern und wir werden auch dem Land helfen, es schnell wieder aufzubauen.“
Dominik Fürst
Auto von AfD-Politiker Baumann brennt ab - Verdacht auf Brandstiftung
Das Auto des Parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, ist nach Angaben seines Büros in der vergangenen Nacht vor dessen Haus in Hamburg in Flammen aufgegangen. Er sei um 5 Uhr vom Staatsschutz geweckt und darüber informiert worden. Der Vorfall soll sich demnach gegen 3.20 Uhr ereignet haben. In einem privaten Video, das von Baumanns Büro zur Verfügung gestellt wurde, sind drei ausgebrannte Autos und ein vierter Wagen mit deutlichen Brandspuren zu sehen.
Dominik Fürst
Studie: AfD und Linke profitieren von Algorithmen
Videos von Parteien an den politischen Rändern werden einer Studie zufolge deutlich häufiger auf sozialen Medien wie Instagram und Tiktok angezeigt als die der Mitte-Parteien. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Universität Potsdam und der Bertelsmann-Stiftung. Demnach bestimmen die oft intransparenten Algorithmen der Anbieter maßgeblich, welche politischen Botschaften junge Menschen erreichen.
Für die Studie erstellten die Wissenschaftler 268 Nutzerprofile von imaginären 21- bis 25-Jährigen auf Tiktok, Instagram, X und Youtube. Untersucht wurde unter anderem, wie viele während des Bundestagswahlkampfs von offiziellen Parteiaccounts veröffentlichte Videos ihnen automatisch angezeigt wurden.
Demnach postete die SPD mit einem Anteil von 24,1 Prozent zwar die meisten Videos, wurde in den Feeds der imaginären Nutzer aber nur mit einem Anteil von 14,1 Prozent vorgeschlagen. Auch die CDU/CSU büßte durch den Algorithmus Sichtbarkeit ein: Sie postete 17,1 Prozent der Videos offizieller Parteiaccounts, wurde bei den Test-Accounts jedoch nur zu 4,9 Prozent angezeigt. Es profitierten dagegen Linke, AfD und BSW. Die Linke verdreifachte ihre Sichtbarkeit der Studie zufolge sogar: Sie postete 9,7 Prozent aller Partei-Videos, wurde in den Feeds aber mit einem Anteil von 27,6 Prozent angezeigt. Die AfD postete 21,5 Prozent der Partei-Videos und wurde jungen Nutzern zu 37,4 Prozent angezeigt.
Nach welchen Kriterien Plattformen wie Tiktok, Instagram und X Beiträge verteilen, ist nicht bekannt. Der Studie zufolge können Faktoren wie die Zahl der Kommentare, Likes und Aufrufe die Unterschiede nicht vollständig erklären.
Bertelsmann Stiftung
Philipp Saul
Linnemann spricht von „Scheinkonflikt“ in Syrien-Debatte
Droht den Unionsparteien nach den Aussagen von Bundesaußenminister Johann Wadephul ein Zwist über Syrien und die mögliche Rückkehr von Geflüchteten? Während einige CDU-Politiker deutliche Kritik an Wadephuls Einschätzung üben, dass in naher Zukunft wohl nicht allzu viele Syrer freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren, versucht CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, die Debatte zu bremsen: „Das ist ein Scheinkonflikt“, sagte er im „Bericht aus Berlin“ in der ARD.
In der Bild-Zeitung sprach auch Regierungssprecher Stefan Kornelius von einem Scheinkonflikt. Die Bundesregierung arbeite an der schnellen Stabilisierung Syriens, um die Voraussetzung für die Rückkehr von Flüchtlingen zu schaffen. „Stabilisierung und Rückkehr sind zwei Seiten einer Medaille.“ Gleichzeitig sei es für die Bundesregierung „unzweifelhaft, dass schwere Straftäter abgeschoben werden sollen, so wie es der Außenminister in Damaskus auch klar gesagt hat.“
Vom Koalitionspartner SPD kommt Unterstützung für Wadephuls Aussagen: Adis Ahmetovic, außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion, sagte zur Bild: Die SPD-Fraktion teilt die Einschätzung des Außenministers Wadephul, dass eine Rückführung nach Syrien zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt möglich ist.“ Er sagte: „Die Lage im Land bleibt instabil, weite Teile der Infrastruktur sind zerstört, und ein sicheres, menschenwürdiges Leben ist für viele dort nicht gewährleistet.“
Michelle Ostwald
Kritik an Wadephuls Syrien-Aussagen innerhalb der CDU
Nach seiner Einschätzung über die freiwillige Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihr Heimatland wird Außenminister Johann Wadephul (CDU) innerhalb seiner Partei kritisiert. Dieser hatte nach einem Besuch im vom Bürgerkrieg gezeichneten Syrien angezweifelt, dass eine große Zahl syrischer Flüchtlinge dorthin angesichts der massiven Zerstörung kurzfristig freiwillig zurückkehre.
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion, Günter Krings, sagte der Bild-Zeitung: „Die spontane Äußerung des Bundesaußenministers wird ganz offensichtlich aus dem Zusammenhang gerissen, wenn man ihr irgendeine Relevanz für die anstehenden und notwendigen Rückführungen nach Syrien geben wollte.“ Der syrische Bürgerkrieg sei vorbei und in weite Teile des Landes sei für die allermeisten ausgereisten Syrer eine Rückkehr zumutbar. Der Zerstörungsgrad eines Landes sei als Argument gegen eine „freiwillige oder pflichtgemäße Rückkehr“ ungeeignet, sagte Krings. „Denn wer soll ein zerstörtes Land wieder aufbauen, wenn das nicht seine eigenen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen tun?“
Sachsen-Anhalts CDU-Chef und Wirtschaftsminister Sven Schulze kritisierte Wadephul in der Bild. Es müsse an einer Strategie zur schnellen Rückkehr dieser Menschen gearbeitet werden. „Ein in Teilen zerstörtes Land und schlechtere Lebensbedingungen als in Deutschland sind kein Grund, daran nicht zu arbeiten.“
Wadephul hatte bei einem Besuch in Harasta, einem noch immer schwer verwüsteten Vorort von Damaskus, gesagt, ein solch großes Ausmaß an Zerstörung habe er persönlich bisher nicht gesehen. „Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben.“ Die syrische Regierung schätze die in Deutschland ausgebildeten jungen Syrer. Sie könnten aber frei entscheiden, welchen Weg sie wählten. „Jeder, der bei uns bleibt und sich bei uns in unsere Gesellschaft einbringt, integriert arbeitet“ sei weiterhin willkommen. Zu Rückführungen einzelner schwerer Straftäter sei das Ministerium mit dem syrischen Außenministerium in Kontakt, sagte er.
Dimitri Taube
Rente könnte 2026 um 3,7 Prozent steigen
Die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können im kommenden Jahr mit einer Rentenerhöhung von etwa 3,7 Prozent rechnen. Das geht aus dem Entwurf für den jährlichen Rentenversicherungsbericht hervor, in dem Einnahmen, Ausgaben und andere finanzielle Entwicklungen der Rentenversicherung aufgeschlüsselt werden. Der Bericht wird nach Angaben aus Regierungskreisen nun zunächst intern abgestimmt.
Die Renten richten sich nach der Lohnentwicklung im Land. Sie werden im Normalfall jedes Jahr im Juli angehoben. Sinken die Löhne, verhindert eine sogenannte Rentengarantie aber, dass auch die Altersbezüge nach unten gehen. Im schlimmsten Fall kommt es dann zu Nullrunden, wie im Zuge von Corona oder im Jahr 2010 nach der Finanzkrise.
Julia Bergmann
CSU weist Forderung nach Verzicht auf Mütterrente zurück
Die CSU weist die Forderung von Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger scharf zurück, die schwarz-rote Koalition solle angesichts der Konjunkturschwäche auf die Ausweitung der Mütterrente verzichten. „Ich halte die Forderung des Arbeitgeberpräsidenten für absurd“, sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber. „Wir investieren 500 Milliarden in Infrastruktur und Klimaschutz, wir unterstützen die Länder und Kommunen wie nie zuvor, wir entlasten bei Stromsteuer und Netzentgelten – da kann man doch nicht behaupten, es fehle an Investitionen. Die Mütterrente zu hinterfragen, ist der völlig falsche Ansatz.“
Die dritte Stufe der Mütterrente soll die Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder an die geltenden Regeln angleichen, was zu einer Rentenerhöhung führt. Sie soll ab dem 1. Januar 2027 gelten – kann aber gegebenenfalls erst rückwirkend ausgezahlt werden.
Linus Freymark
Arbeitgeberpräsident Dulger: "Die Mütterrente darf nicht weiter erhöht werden"
Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert angesichts der Konjunkturschwäche von CSU-Chef Markus Söder und der schwarz-roten Koalition im Bund einen Verzicht auf die Ausweitung der Mütterrente. "Die Mütterrente darf nicht weiter erhöht werden", sagte er der Augsburger Allgemeinen. "Der Staat muss die Mütterrente mit Steuergeld bezahlen - und dieses Geld fehlt dann für Investitionen." Er appellierte an die Bundesregierung, bei der Rente an die Jüngeren und nicht ausschließlich an die Älteren zu denken.
Vor Dulger hatte auch der Chef des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, gefordert, unter anderem die Mütterrente wegen der schlechten Wirtschaftsdaten in Deutschland zu stoppen. Auch er begründete dies mit einer wachsenden Sorge vor dem Verfall der deutschen Wirtschaft. Stattdessen sollte die Regierung dafür sorgen, dass die Rentenbeiträge nicht weiter steigen.
Söder hatte bisher jegliche Kritik an der Mütterrente zurückgewiesen. Es wundere ihn, wie darüber gesprochen werde, sagte er kürzlich in seiner Rede zum 80-jährigen Bestehen der CSU. Er rate all denen, die sagten, es müsse hier gekürzt werden, auch zu berücksichtigen, dass es darum gehe, dass Frauen Gerechtigkeit für erbrachte Lebensleistungen bekommen müssten.
Auch parteiintern hatte sich Söder kürzlich Kritik an der Mütterrente anhören müssen. Die Junge Union hatte sich wie schon in der Vergangenheit gegen die Umsetzung ausgesprochen und ebenfalls auf die Generationengerechtigkeit verwiesen.
Die dritte Stufe der Mütterrente soll die Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder an die geltenden Regeln angleichen, was zu einer Rentenerhöhung führt. Sie soll ab dem 1. Januar 2027 gelten, kann aber gegebenenfalls erst rückwirkend ausgezahlt werden.
