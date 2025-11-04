Merz: Syrer sollen zurückkehren, es gibt keinen Grund für Asyl mehr

Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich für eine Rückkehr syrischer Geflüchteter in ihre Heimat ausgesprochen. „Der Bürgerkrieg in Syrien ist beendet. Es gibt jetzt keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland und deswegen können wir auch mit Rückführungen beginnen“, sagte Merz in Husum bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther. Er setze darauf, so Merz, dass ein großer Teil der Flüchtlinge aus Syrien "jetzt von sich aus in das Land zurückkehren und dort am Wiederaufbau teilnehmen“ werde.

Ohne diese Menschen sei der Wiederaufbau Syriens nicht möglich. „Diejenigen, die sich dann in Deutschland weigern, in das Land zurückzukehren, die können wir selbstverständlich auch in Zukunft abschieben“, fügte der CDU-Politiker hinzu. „Wir wissen ja, dass ein ganz großer Teil der Syrer zurückkehren will. Das werden wir fördern und wir werden auch dem Land helfen, es schnell wieder aufzubauen.“



Merz reagierte damit auf eine Äußerung von Außenminister Johann Wadephul. Der CDU-Politiker hatte bei einem Besuch im von vielen Jahren Bürgerkrieg gezeichneten Syrien angezweifelt, dass angesichts der massiven Zerstörung kurzfristig eine große Zahl syrischer Geflüchteter freiwillig dorthin zurückkehren werde. Dafür hatte er Kritik von Unionskollegen einstecken müssen „Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben“, sagte der Minister bei einem Besuch in Harasta, einer schwer verwüsteten Vorstadt von Damaskus.



Nach Angaben des Bundesinnenministeriums haben sich im August 951 406 Menschen aus Syrien in Deutschland aufgehalten. Davon seien 920 ausreisepflichtig und hätten keinen Duldungsstatus.



