Wichtige Updates
Ein neuer Konsens der Generationen, aber keine Änderungen beim Rentenpaket
Merz: „Wir wollen keinen Frieden durch Kapitulation“
„Nutzen Sie diese Chance, zu investieren“
Weidel streckt der Union die Hand aus
Weidel: „Ihr Haushalt ist nicht verfassungskonform“
Christoph Heinlein
Der Bundeskanzler zeigt sich nicht bereit, das auch in seiner Partei umstrittene Rentenpaket noch einmal aufzuschnüren. Stattdessen kündigt er eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Thema der Altersvorsorge an.
„Wir werden die überfällige Aufgabe angehen, wir werden einen neuen Konsens der Generationen aushandeln.“
Mit der Aktivrente solle Menschen, die länger arbeiten wollen, die Möglichkeit geboten werden – und auch die richtigen, steuerlichen Anreize. „Wir wollen und wir müssen in diesem Land länger arbeiten“, sagt Merz. Darüber hinaus werde noch in diesem Jahr die Rentenkommission ihre Arbeit aufnehmen, und sie werde „einen sehr konkreten Arbeitsauftrag bekommen“. Damit räumt er das bestimmende innenpolitische Thema ab – mit kurzen, aber bestimmten Worten.
Julia Bergmann
Merz: „Wir werden einen neuen Konsens der Generationen aushandeln.“
Die Regierung habe ihre Sicherheitspolitik grundlegend neu ausgerichtet - an den Interessen der Bundesrepublik Deutschland und Europas, sagt Merz. Es seien Voraussetzungen geschaffen worden, um eine strategische und vorausschauende Außen- und Sicherheitspolitik machen zu können. Die neue deutsche Sicherheitsstruktur folge laut Merz der Logik eines 360-Grad-Blickes: „Wir wollen keine blinden Flecken, wenn es um die Sicherheit unserer Staatsbürger geht.“ Merz verweist auf Investitionen in Sicherheit und Schutz der Bevölkerung und das neue Wehrdienstgesetz und betont: „Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen: Freiheit gibt es nicht umsonst.“ Verteidigung sei eine gesamtgesellschaftliche Verpflichtung, sagt er.
Der Kanzler richtet sein Wort an die jungen Menschen im Land und sagt: „Sie sind tatsächlich in einer besonderen und fordernden Situation.“ Die Jungen seien hineingeboren in historisch beispiellosen Wohlstand – sie hätten historisch beispiellose Möglichkeiten. Gleichzeitig habe sich der geopolitische Horizont verdunkelt. Dennoch wolle Merz erreichen, dass Deutschland gerade den jungen Menschen auch künftig eine bessere Zukunft verspreche: „Wir werden einen neuen Konsens der Generationen aushandeln.“
Leopold Zaak
Merz: „Wir wollen keinen Frieden durch Kapitulation“
Dann spricht der Bundeskanzler über seinen zweiten Punkt, die Sicherheit in Europa und den Krieg in der Ukraine. Er geht auf die derzeitigen Verhandlungen über ein Ende des Krieges ein – und verknüpft sie mit der Leitlinie seiner Außenpolitik. Das Motto sei „Frieden in Freiheit“, sagt er. „Denn wir wollen keine Friedhofsruhe, wir wollen keinen Frieden durch Kapitulation, sondern wir wollen ein friedliches Zusammenleben der Völker in Europa auf der Grundlage unserer demokratischen, freiheitlichen Werte“.
Er betont das, was die Bundesregierung schon seit Monaten sagt: Der Krieg müsse enden, das dürfe jedoch nicht über die Köpfe der Ukrainer hinweg passieren. Und auch Europas Interessen müssten bei einem Frieden gewahrt bleiben. Der russische Machthaber Wladimir Putin müsse merken, dass er den Krieg nicht gewinnen könne, sagt Merz. Daher werde die Bundesregierung die Ukraine weiter unterstützen, und zwar „solange das nötig ist“, sagt der Kanzler.
Im neuen Haushalt gebe man daher 11,5 Milliarden Euro für die Unterstützung der Ukraine aus – drei Milliarden mehr als noch im Haushalt 2025. Der AfD wirft er vor, für das tägliche Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer blind zu sein.
Leopold Zaak
„Nutzen Sie diese Chance, zu investieren“
Zuerst spricht Merz über die Wirtschaft in Deutschland. Und er macht Werbung – für die Arbeit seiner Regierung und für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Man habe mit ersten Gesetzen die Wettbewerbsfähigkeit verbessert, die Körperschaftsteuer sei gesenkt worden, die Strompreise sänken, bald solle ein Industriestrompreis und neue Gaskraftwerke kommen. Beim Abbau der Bürokratie stehe man vor einer Mammutaufgabe, sei aber auf dem Weg, Unternehmen davon zu befreien. Und auch mit der Digitalisierung komme man voran, sagt der Kanzler. Er ist sichtlich bemüht, gute Stimmung zu verbreiten. „Nutzen Sie diese Chance, zu investieren“, ruft Merz denen zu, die offenbar noch zögern.
Leopold Zaak
Jetzt antwortet der Kanzler
Zu Beginn seiner Rede geht Friedrich Merz kurz auf die Worte seiner Vorrednerin ein – wenn auch nur kurz. Der von ihr vorgelegte 12-Punkte-Plan sei nicht ansatzweise zustimmungsfähig sagt er. Auch weil die AfD darin mit keinem Wort auf die Sicherheitslage in Europa eingehe, die durch Russland gefährdet sei.
Dann geht er ein auf die Herausforderungen, denen er und seine Regierung sich stellen müssen. Die Wirtschaft, die Sicherheit, der Sozialstaat seien die Themen, die den Haushalt dominiert haben, sagt er.
Leopold Zaak
SPD-Mann Wiese wirft AfD Sabotage vor
Dirk Wiese meldet sich zu Wort, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD. Er antwortet zunächst auf den Titanic-Vergleich der AfD-Chefin. Deutschland befinde sich tatsächlich auf rauer See, räumt er ein. Und in dieser Lage gebe es Politiker, die im Maschinenraum versuchten zu sabotieren und Löcher in den Bauch des Schiffes zu bohren – dabei schaut er in Richtung der AfD-Fraktion.
Dann greift er die AfD wegen ihrer Nähe zu Russland an. Weidel habe ein Machtwort gesprochen und Reisen aus der Fraktion nach Russland untersagt. Daran hielten sich die Abgeordneten allerdings nicht, sagt Wiese. Weidel rechtfertigt sich: Die AfD habe offene Kanäle nach Russland, sagt sie. Darauf folgt Gelächter aus den anderen Fraktionen.
Leopold Zaak
Weidel streckt der Union die Hand aus
Hintenraus wirft Weidel dann mit Abkürzungen um sich und gibt Stichworte an ihre Anhänger. NGOs dürften nicht mehr vom Staat finanziert, die Antifa müsse verboten und als Terrororganisation eingestuft werden. Außerdem werde man die GEZ-Gebühren abschaffen, sagt Weidel.
Sie streckt der Union die Hand aus. „Sie haben sich eingemauert“, sagt sie. Die CDU/CSU binde sich an linke Parteien, während sie mit der AfD bürgerliche Politik machen könne. Ein vergiftetes Angebot, mit dem sie natürlich versucht, die Regierung zu spalten.
Alice Weidel, Fraktions- und Bundesvorsitzende der AfD, spricht in der Generaldebatte im Bundestag. Kay Nietfeld/dpa
Christoph Heinlein
Weidel will Erdöl und Erdgas in Russland kaufen
Um das aus ihrer Sicht am Boden liegende Deutschland wieder aufzurichten, skizziert Alice Weidel einen 12-Punkte-Plan der AfD. Punkt eins: Eine sichere Energieversorgung sei nötig. Dazu müsse der Wiedereinstieg in die Kernkraft erfolgen. Und vor allem: Erdgas und Erdöl müssten da gekauft werden, wo sie günstig seien. „Und das ist in Russland.“ So wollten es auch die Amerikaner, meint Weidel, deswegen gebe es ja den Friedensplan.
Julia Bergmann
Weidel: „Ihr Haushalt ist nicht verfassungskonform“
AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel eröffnet die Generaldebatte im Bundestag zunächst betont ruhig – aber, wie zu erwarten, nicht ohne massive Angriffe auf die Regierung. „Diese Koalition im Endstadium erinnert immer stärker an die Brücke der Titanic. Deutschland hat Schlagseite, die Schotten laufen voll“, sagt Weidel.
Sie bemüht weiterhin das Bild einer der größten Schifffahrtskatastrophen aller Zeiten und fügt hinzu: „Der Kapitän hat nichts mehr zu sagen, und schaut einfach zu, weil ihm der Erste Offizier die Kapitänsmütze geklaut hat.“ Deutschland könne sich dieses Narrentheater nicht weiter erlauben, die Krise sei da und es sei nicht nur ein Eisberg, sondern mindestens fünf, die "unserem Staatsschiff den Rumpf aufreißen". Darunter macht Weidel neben einer Wirtschafts- und Energiekrise etwa Probleme mit den sozialen Sicherheitssystemen aus. Diese liefen aus dem Ruder und seien, so sagt sie, unfinanzierbar.
Erwartungsgemäß nimmt das Thema Migration einen guten Teil von Weidels Rede ein. Die Sozialkrise sei nicht von der Migrationskrise zu trennen, sagt sie. Die Folgelasten der Einwanderung bürde die Regierung einseitig der arbeitenden Bevölkerung auf. Diese solle etwa die „Kosten für das längst zum Migrantengeld gewordene Bürgergeld“ tragen. Weidel verweist auf steigende Kosten, etwa durch steigende Kassenbeiträge und fragt: „Was ist dabei sozial gerecht?“
Von der angekündigten Großoffensive der Regierung, um Migration einzudämmen, sei Weidel zufolge nichts zu sehen. Die Lasten müsse ein Land tragen, das ohnehin bereits tief in der Rezession stecke. Heftige Kritik übt Weidel auch am Sondervermögen, mit dem die Regierung dem Land Weidel zufolge „den größten Schuldenberg in der Geschichte beschert“ habe. „Ihr Haushalt ist nicht verfassungskonform“, behauptet Weidel.
Tim Frehler
Was auf der Regierungsbank passiert
Während Alice Weidel spricht, blättert Friedrich Merz durch die Unterlagen, die vor ihm auf dem Tisch liegen, er macht Anmerkungen, markiert einzelne Stellen mit einem gelben Marker. Ein paar Meter weiter auf der Regierungsbank unterhalten sich Verteidigungsminister Boris Pistorius und Außenminister Johann Wadephul.
Tim Frehler
Der Kanzler ist da
Jetzt kann es auch gleich losgehen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat gerade den Saal betreten, er plaudert noch mit den SPD-Ministern Lars Klingbeil, Stefanie Hubig, Verena Hubertz und Boris Pistorius.
Foto: Frehler
Leopold Zaak
Auch der Fall Weimer dürfte Merz heute beschäftigen
In der Generaldebatte geht es, zumindest ausweislich der Tagesordnung des Bundestags, um den Einzelplan 04 im Bundeshaushalt – also um den Etat für das Bundeskanzleramt. Der beträgt laut dem Entwurf etwa 4,9 Milliarden Euro. Angesichts der 524,54 Milliarden Euro für den Gesamthaushalt ein lächerlich kleiner Betrag. In der Generaldebatte geht es in der Regel daher nicht um diesen konkreten Einzelplan: Die Opposition nutzt sie für eine große Kritik an der Arbeit der Bundesregierung. Und letztere erklärt, rechtfertigt und lobt sich für ihre Bilanz.
In dieser Debatte wird das ähnlich ablaufen. Dennoch dürfte es heute auch um das Kanzleramt an sich gehen, genauer gesagt: um die Personalie Wolfram Weimer, den Kulturstaatsminister. Der steht gerade in der Kritik, die Opposition wirft ihm einen Interessenkonflikt vor. Dabei geht es um die Weimer Media Group, ein von ihm und seiner Frau gegründetes Unternehmen, das ein jährliches Gipfeltreffen veranstaltet, auf dem Unternehmer und Politiker Kontakte knüpfen sollen, auch mit Mitgliedern der Bundesregierung. Der Vorwurf lautet: Weimer verkaufe Kontakte zum Bundeskabinett, dem er selbst angehöre. Er bestreitet das und verweist darauf, dass er die Geschäftsführung an seine Frau und seine Anteile an einen Treuhänder übergeben habe.
Ruhe ist aber bisher nicht eingekehrt. In der Debatte wird Kanzler Merz also nicht nur die Bilanz seiner Regierung, sondern wohl auch seinen Kulturstaatsminister verteidigen müssen.
Sina-Maria Schweikle
Im Bundestag
Gleich geht es los
Während draußen gerade der Weihnachtsbaum angeliefert wird, füllt sich im Bundestag langsam der Plenarsaal. Die Reihen der AfD sind bereits gut besetzt, doch die Ministerinnen und Minister lassen noch auf sich warten.
Tim Frehler
Sina-Maria Schweikle
Nadja Lissok
Debatte im Bundestag: Merz’ wohl ungemütlichste Generalaussprache
Die abschließenden Bundestagsberatungen über den Haushalt 2026 erreichen am heutigen Mittwoch mit der Generaldebatte über den Kanzleretat ihren Höhepunkt. Den Anfang der Aussprache um 9 Uhr macht traditionell die größte Oppositionspartei, derzeit die AfD, danach folgt der Bundeskanzler. In einer etwa 30-minütigen Rede wird Friedrich Merz auch zu aktuellen Themen Stellung beziehen.
Für ihn ist es die dritte Generalaussprache im Bundestag. Es dürfte diesmal besonders ungemütlich für Merz werden. Der Kanzler steht inzwischen stark unter Druck: Seine Umfragewerte sind mies und nicht nur aus der Opposition wird seine Führungsstärke angezweifelt. Das schwierigste innenpolitische Thema ist derzeit der Streit über das Rentenpaket. 18 Junge Abgeordnete der Unionsfraktion wollen es nicht mittragen, weil es jüngere Menschen übermäßig belastet. Da Schwarz-Rot nur eine Mehrheit von 12 Stimmen im Parlament hat, droht das Gesetzespaket zu scheitern.
Für die Aussprache sind dreieinhalb Stunden angesetzt, danach werden noch die Etats für Auswärtiges, Verteidigung und Entwicklung diskutiert.
Verfolgen Sie die Debatte von 9 Uhr an hier im SZ-Liveblog.
Katja Guttmann
Merz verteidigt die Aktivrente
Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Einführung der Aktivrente ab dem kommenden Januar verteidigt. "Das ist kein Steuergeschenk für Leute, die länger arbeiten wollen, sondern es ist der freiwillige Einstieg in eine längere Lebensarbeitszeit", sagte der CDU-Politiker bei einer Rede während des Arbeitgebertags der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) in Berlin. Es nehme etwas vorneweg, was später noch mal neu diskutiert werden müsse, nämlich wonach die Versorgung im Alter bemessen werde. Die sogenannte Aktivrente können Steuerzahler in Anspruch nehmen, die bereits das gesetzliche Rentenalter erreicht haben. Sie sollen ab dem kommenden Januar monatlich bis zu 2 000 Euro steuerfrei hinzuverdienen können.
Der Kanzler stellte darüber hinaus eine tiefgreifende Rentenreform in Aussicht, die bald auf den Weg gebracht werden solle. Dabei gehe es um die Gesamtversorgung im Alter. Dazu sollten die private und betriebliche Säule deutlich gestärkt werden – auf Basis von Kapitaldeckung. Über so eine Kapitaldeckung wäre vor wenigen Jahren mit der SPD noch gar nicht diskutierbar gewesen – nun sei man sich einig, den Weg zu gehen, sagte Merz. An die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber richtete der Kanzler den Aufruf, attraktive Angebote für Betriebsrenten zu machen.
