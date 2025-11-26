Sie bemüht weiterhin das Bild einer der größten Schifffahrtskatastrophen aller Zeiten und fügt hinzu: „Der Kapitän hat nichts mehr zu sagen, und schaut einfach zu, weil ihm der Erste Offizier die Kapitänsmütze geklaut hat.“ Deutschland könne sich dieses Narrentheater nicht weiter erlauben, die Krise sei da und es sei nicht nur ein Eisberg, sondern mindestens fünf, die "unserem Staatsschiff den Rumpf aufreißen". Darunter macht Weidel neben einer Wirtschafts- und Energiekrise etwa Probleme mit den sozialen Sicherheitssystemen aus. Diese liefen aus dem Ruder und seien, so sagt sie, unfinanzierbar.





Erwartungsgemäß nimmt das Thema Migration einen guten Teil von Weidels Rede ein. Die Sozialkrise sei nicht von der Migrationskrise zu trennen, sagt sie. Die Folgelasten der Einwanderung bürde die Regierung einseitig der arbeitenden Bevölkerung auf. Diese solle etwa die „Kosten für das längst zum Migrantengeld gewordene Bürgergeld“ tragen. Weidel verweist auf steigende Kosten, etwa durch steigende Kassenbeiträge und fragt: „Was ist dabei sozial gerecht?“





Von der angekündigten Großoffensive der Regierung, um Migration einzudämmen, sei Weidel zufolge nichts zu sehen. Die Lasten müsse ein Land tragen, das ohnehin bereits tief in der Rezession stecke. Heftige Kritik übt Weidel auch am Sondervermögen, mit dem die Regierung dem Land Weidel zufolge „den größten Schuldenberg in der Geschichte beschert“ habe. „Ihr Haushalt ist nicht verfassungskonform“, behauptet Weidel.