Neue Bundesregierung:SPD-Außenpolitiker Stegner verteidigt Treffen mit Vertretern Russlands

Stegner verteidigt Treffen mit Vertretern Russlands

Wie unser Berliner Korrespondent Georg Ismar berichtet, hat SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner ein Treffen mit führenden politischen Vertretern Russlands in Baku verteidigt. „Zu den Grundsätzen guter Außenpolitik gehört es, dass auch und gerade in schwierigen Zeiten von zunehmenden Spannungen, Konflikten und Kriegen, Gesprächskontakte in alle Teile der Welt und auch nach Russland aufrechterhalten werden sollten“, heißt es in einer Erklärung, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Sie ist von Stegner sowie vom früheren Kanzleramtschef Ronald Pofalla (CDU), dem früheren SPD-Chef Matthias Platzeck und dem Anwalt Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) verfasst worden, sie alle hatten an dem Treffen am 14. April in der Hauptstadt Aserbaidschans teilgenommen, über das das ARD-Magazin Kontraste berichtet hatte. Daran nahm von russischer Seite unter anderem der frühere Ministerpräsident Viktor Zubkov teil.



„Diese Gespräche können einen Beitrag dazu leisten, wechselseitig nützliche Kenntnisse und Einschätzungen über Verhältnisse, Haltungen und Entwicklungen zu befördern, die über das hinausgehen, was Presseberichterstattung oder Nachrichtendienste leisten“, heißt es in der Erklärung. Solche Gesprächskontakte seien naturgemäß vertraulich, „aber keine Geheimverhandlungen, für die keiner von uns ein Mandat hätte und in die Regierungsstellen in keiner Weise involviert sind“. Politisch Verantwortliche hätten Kenntnis von diesen Gesprächskontakten, Regierungsvertreter hätten aber die Gespräche weder veranlasst noch vorbereitet oder unterstützt.



Nach SZ-Informationen war schon vor längerem auch der damalige Kanzler Olaf Scholz (SPD) über die Gesprächsbemühungen informiert worden. Einige der Teilnehmer waren federführend am Petersburger Dialog beteiligt, der aber nach dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine aufgelöst worden war. „Eine Wiederbelebung ist weder vorgesehen noch beabsichtigt“, wird betont.





Zugleich wird darauf verwiesen, dass man auch im Kalten Krieg noch Gesprächskontakte aufrechterhalten hatte. Andere institutionelle zivilgesellschaftliche Kontakte mit Russland gebe es gegenwärtig nun einmal nicht. „Begegnungen wie die vom 14.4.2025 beruhen auf privater Initiative und werden informell organisiert und finanziert.“ Sicherheitsrelevante oder gar geheime Informationen seien weder ausgetauscht worden noch hätten sie auf andere Weise abgeschöpft werden können, „wie das in Stellungnahmen zur Presseberichterstattung insinuiert wurde.“ Unter anderem wurde dabei Stegners Zukunft als Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums infrage gestellt.