Wichtige Updates
Weniger Regierungsbeauftragte, kaum Einsparung
Grüne-Jugend-Chefin Nietzard beschimpft Söder in Tiktok-Video
Kanzleramtschef: Bas legt demnächst Bürgergeld-Reform vor
Haushalt für die nächsten Monate beschlossen
Pistorius zu Bundeswehr-Einstellungen: „schreiben schwarze Zahlen“
Kassian Stroh
Sozialabgaben für Gutverdiener werden steigen
Im kommenden Jahr werden Arbeitnehmer mit einem verhältnismäßig hohen Einkommen aller Voraussicht nach mehr in die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung zahlen müssen. Das Bundesarbeitsministerium hat einen Vorschlag für die Erhöhung vorgelegt, der nun zwischen den Ministerien abgestimmt wird. Er liegt der Deutschen Presse-Agentur, Politico und Spiegel vor. Demnach steigen die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung von 8050 Euro auf 8450 Euro und die der Kranken- und Pflegeversicherung um 300 Euro auf 5812,50 Euro.
Ebenfalls steigen wird laut den Berichten die sogenannte Versicherungspflichtgrenze: von 6150 Euro auf 6450 Euro. Wer im Monat mehr verdient, kann, wenn er möchte, in eine private Krankenversicherung wechseln.
Julia Bergmann
Regierung: Abschiebung nach Afghanistan ohne Gegenleistung
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) strebt künftig häufigere Abschiebungen nach Afghanistan an. Ob diese wie zuletzt mit Unterstützung des Golfstaats Katar organisiert werden, lässt sein Ministerium offen.
Seit der Machtübernahme der islamistischen Taliban in Kabul im August 2021 kam es zweimal zu Abschiebungen von Afghanen aus Deutschland. Im August 2024 - damals regierte noch die Koalition von SPD, Grünen und FDP - wurden 28 verurteilte Straftäter in die afghanische Hauptstadt gebracht. Im Juli brachte ein Flugzeug 81 Männer nach Afghanistan, die nach Angaben der Länder unter anderem mit Tötungsdelikten, Sexualstraftaten, Gewalttaten und Drogendelikten strafrechtlich in Erscheinung getreten waren. Wie die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion mitteilte, wurden während der Bodenabfertigung am Flughafen in 38 Fällen aufgrund des Verhaltens der Betreffenden sogenannte Fesselungsmittel angewendet.
Auf die Frage der Linksfraktion, ob die Taliban dafür, dass sie die Abschiebung am 18. Juli akzeptierten, eine Gegenleistung erhalten hätten, antwortete die Bundesregierung, diese Abschiebung "wurde vermittelt durch den Staat Katar im Rahmen der gemeinsamen strategischen Sicherheitspartnerschaft, ohne dass hierfür eine Gegenleistung erbracht wurde". Zu den Einzelheiten der Abstimmung könne die Bundesregierung aus Gründen der Vertraulichkeit keine Stellung nehmen.
Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Clara Bünger, kritisiert: "Die Bundesregierung gibt Unsummen für Abschiebeflüge aus, arbeitet mit Autokraten zusammen und behauptet, damit werde mehr Sicherheit geschaffen - das ist eine Lüge."
Sina Kampe
Zollfahnder: „Der Ehrliche ist der Dumme“
Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) braucht Geld und möchte deshalb Steuern erhöhen. Frank Buckenhofer ist Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei im Zoll und ebenfalls SPD-Mitglied. Und er hätte da einen Gegenvorschlag. Lesen Sie das Interview mit SZ Plus.
Kassian Stroh
Jusos und JU fordern jeweils mehr Kante gegenüber dem Koalitionspartner
Die Chefs der Jugendorganisationen von Union und SPD drängen ihre Parteichefs, sich stärker gegen den Koalitionspartner durchzusetzen. Juso-Chef Philipp Türmer forderte vor einer Klausur des SPD-Parteivorstandes, mit "größerer Deutlichkeit und einer gewissen Radikalität" mehr sozialdemokratisches Profil in der Koalition mit der Union zu zeigen. "Die SPD muss dabei sichtbarer werden", sagte Türmer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das gelte etwa in der Sozialstaatsdebatte.
Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Johannes Winkel, rief Kanzler Friedrich Merz (CDU) in der Bild-Zeitung hingegen dazu auf, Sozialreformen auch gegen den Willen der SPD und Sozialministerin Bärbel Bas per Richtlinienkompetenz durchzusetzen. Die SPD-Co-Chefin bereitet zurzeit Änderungen beim Bürgergeld vor. Merz hatte hier zuvor ein Sparvolumen von fünf Milliarden Euro genannt.
Die Koalition müsse «den aufgeblähten Sozialstaat kürzen», forderte Winkel, der der gemeinsamen Jugendorganisation von CDU und CSU vorsitzt. Juso-Chef Türmer betonte dagegen: "Die Union greift den Sozialstaat an, die SPD muss den Sozialstaat verteidigen und gleichzeitig beantworten, wie wir ihn besser machen können."
Kassian Stroh
Weniger Regierungsbeauftragte, kaum Einsparung
Die Bundesregierung hat 25 ihrer Beauftragten gestrichen - im Haushalt bringt das aber nur geringe Einsparungen. Man erziele damit "ein jährliches Einsparvolumen von mindestens 178 800 Euro", erklärte Finanzstaatssekretär Dennis Rohde auf eine Frage des Grünen-Chefhaushälters Sebastian Schäfer.
Das Bundeskabinett hatte gleich in seiner ersten Sitzung im Mai beschlossen, die Zahl der Beauftragten, Bevollmächtigten und Koordinatoren der Regierung um 25 zu kürzen. Damit wollten Union und SPD ein Signal setzen, dass sie es mit dem Bürokratieabbau ernst meinen. Abgeschafft wurden unter anderem der Meeresbeauftragte, der Beauftragte für Radverkehr und die Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik. Einige der Funktionen wurden allerdings von Beamtinnen und Beamten ausgeübt, die ohnehin für das jeweilige Ministerium tätig waren - weshalb dann kaum Kosten eingespart wurden.
Grünen-Haushälter Schäfer betonte, die "groß angekündigte" Konsolidierung bei den Beauftragten bringe am Ende nur Einsparungen von 0,00004 Prozent des Haushalts von 2025. Dieser umfasst etwas mehr als 500 Milliarden Euro. "Das ist die Realität, mit der die Union konfrontiert ist, wenn sie Politik liefern muss, statt nur Überschriften zu produzieren", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.
Carina Seeburg
Grüne-Jugend-Chefin Nietzard beschimpft Söder in Tiktok-Video
Die scheidende Chefin der Grünen Jugend, Jette Nietzard, hat den CSU-Vorsitzenden Markus Söder als „Hundesohn“ beschimpft. In einem Video auf der Social-Media-Plattform Tiktok sagt sie, der bayerische Ministerpräsident lebe das „gute Leben“, in dem er esse und reise, ohne zu arbeiten, weil er selten bei Bundesratssitzungen und im Parlament sei. „Dieser Hundesohn will einfach nur das gute Leben für sich und nicht das gute Leben für alle“. Von Söder gab es zunächst keine Reaktion.
Dimitri Taube
Koalitions-Haushälter: Etat 2025 ist „Gamechanger“
Die Chefhaushälter von Union und SPD sehen im Bundeshaushalt für das Jahr 2025 entscheidende Weichenstellungen für das Land. Der Etat sei ein „Gamechanger, weil er Antworten auf die beiden großen Herausforderungen gibt: einmal die wirtschaftliche Lage und zum anderen die geopolitischen Herausforderungen“, sagte der SPD-Abgeordnete Thorsten Rudolph. Der Koalition gelinge es damit, Sicherheit, Wachstum und sozialen Zusammenhalt gemeinsam zu denken.
Unions-Haushälter Christian Haase sprach von einem „Haushalt der Superlative“ – sowohl beim Volumen als auch wegen der geplanten Projekte. Der Bund plane gewaltige Investitionen. „Wir wollen damit Wachstumsimpulse, wir wollen Deutschland modernisieren und natürlich die innere und äußere Sicherheit stärken.“
Besonders hob Haase den Verteidigungshaushalt hervor, der sukzessive von jetzt 90 auf 150 Milliarden Euro erhöht werde. „Ich glaube, das ist das beste Statement und das ist das Beste, was wir unseren Gegnern auf der Welt sagen können: Deutschland macht sich wieder wehrhaft.“
Nadja Lissok
"Buchungstricks" und "finanzpolitischer Irrgarten": Kritik am Haushalt aus der Opposition
Natürlicherweise ist die Opposition im Bundestag mit dem beschlossenen Haushalt für das laufende Jahr nicht zufrieden. Der grüne Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer bemängelt "Verschiebebahnhöfe und Buchungstricks". Es würden verfügbare Gelder beispielsweise für die Schiene in das Sondervermögen verschoben, so dass dort keine zusätzlichen Investitionen möglich wären. Statt in neue Technologien und Klimaschutz zu investieren, nutze die Koalition das Sondervermögen also, um Löcher im Haushalt zu stopfen und fossile Infrastrukturen zu zementieren, moniert Schäfer.
Die Linke kritisiert den Haushalt für 2025 als "Freifahrtschein für die Rüstungsindustrie". Der Grundsatz "Whatever it takes" (etwa "Koste es, was es wolle"), gelte nur für Verteidigung, nicht jedoch für andere Dinge, sagt Linken-Haushälter Dietmar Bartsch. Während es bei den Verteidigungsausgaben einen großen Aufwuchs gebe, werde im Bereich der humanitären Hilfe und bei der Krisenprävention gewaltig gekürzt. "Das hat nichts, also gar nichts mit sozialdemokratischer Politik zu tun", sagt Bartsch. Er wirft der schwarz-roten Koalition auch einen Mangel an Transparenz bei der Haushaltsführung vor. Es handele sich um einen "finanzpolitischen Irrgarten".
Ähnlich sieht es Michael Espendiller von der AfD. "Mittlerweile versteht, glaube ich, keiner mehr diesen Haushalt in der Gesamtform", sagt der Haushaltspolitiker. Es sei nicht klar, wie viel Geld insgesamt ausgegeben werde. Seine Partei hätte deshalb in der ungewöhnlich kurzen Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses rund 1000 Änderungsanträge eingebracht, die alle abgelehnt wurden. Beispielsweise habe die AfD das Entwicklungsministerium abschaffen und so rund acht Milliarden einsparen wollen.
Dimitri Taube
Kanzleramtschef: Bas legt demnächst Bürgergeld-Reform vor
Kanzleramtsminister Thorsten Frei drängt bei der Reform des Bürgergelds zu einem schnellen Vorgehen. „Die Bundesarbeitsministerin (Bärbel Bas, SPD) wird in den nächsten Tagen einen Vorschlag unterbreiten. Mit dem werden wir dann arbeiten“, sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post. Es gebe dazu eine klare Vereinbarung im Koalitionsvertrag. „Und daran wird sich die Ministerin orientieren.“
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte nach dem Koalitionsausschuss am Mittwoch angekündigt, dass Union und SPD „noch in diesem Jahr die wichtigsten Eckpunkte für eine solche Reform miteinander vereinbaren“ würden. Frei nannte die von Merz angepeilten Einsparungen beim Bürgergeld von fünf Milliarden Euro „sehr realistisch“. Man wolle das Bürgergeld ersetzen durch eine Grundsicherung. „Die hat andere Karenzzeiten, andere Zumutbarkeitsregeln, da gilt wieder der Vermittlungsvorrang. Und vieles andere mehr“, erklärte er.
Der Volkswirtschaftsprofessor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit bezweifelt das allerdings. Möglich sei das nur, wenn es mehr Wirtschaftswachstum gebe und damit mehr Jobs und weniger Bürgergeldempfänger, sagte er dem Spiegel. „Keine großen langfristigen Effekte hingegen hätte es, wenn man die Gelder direkt einsparen will, durch das Kürzen von Bürgergeldsätzen zum Beispiel.“
Einsparungen sind auch nötig, um die sich abzeichnenden Löcher in den künftigen Bundeshaushalten der Jahre 2027 und folgende zu verringern. Die schwarz-rote Regierung ringt seit Wochen darum, wo Ausgaben gespart und eventuell sogar Förderansprüche und Leistungen gestrichen werden müssen. Während der Sommerferien entbrannten deshalb Debatten auch über etwaige Steuererhöhungen und Sozialreformen.
Patrick Wehner
Visa für Afghanen: Regierung verliert sehr oft vor Gericht
Im Streit über Aufnahmezusagen für Deutschland hat das Verwaltungsgericht Berlin bis Anfang September in 32 Eilverfahren zugunsten von Afghaninnen und Afghanen entschieden. Meist wurde die Vergabe von Einreisevisa angeordnet, wie eine Gerichtssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In einigen wenigen Fällen bei ausstehenden Sicherheitsüberprüfungen hätten die Richter die Regierung verpflichtet, zumindest eine Entscheidung über die Visaanträge zu treffen. Es geht dabei um Menschen im sogenannten Bundesaufnahmeprogramm, die wegen besonderer Gefährdung eine Zusage für die Aufnahme in Deutschland haben. Viele warten seit Monaten auf Einreisevisa.
Insgesamt seien beim Verwaltungsgericht Berlin bis Anfang September 64 Eilverfahren von Menschen mit solchen Zusagen eingegangen. Neben den 32 zugunsten der Kläger entschiedenen Fällen seien zehn Klagen zurückgewiesen worden, teilte die Sprecherin mit. Die übrigen seien noch nicht entschieden. In etlichen Fällen hat das Auswärtige Amt Beschwerde gegen die Entscheidungen eingelegt - allerdings häufig ohne Erfolg. Wie das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg auf Anfrage mitteilte, haben die Richter in zweiter Instanz in sechs Fällen die Beschwerden des Auswärtigen Amts zurückgewiesen. In zwei Fällen zog das Außenamt demnach seine Beschwerde zurück. In zwei Fällen hatte es vor dem OVG Erfolg. Noch seien nicht alle Beschwerdeverfahren entschieden, und es gingen neue Fälle ein, erklärte ein Sprecher.
Insgesamt entschied das OVG in diesem Jahr bereits 28 Beschwerdeverfahren "bezüglich Visa afghanischer Staatsangehöriger", wie der Sprecher weiter mitteilte. Beide Gerichte wiesen darauf hin, dass es neben dem Bundesaufnahmeprogramm weitere Programme für Afghaninnen und Afghanen gebe, etwa das Ortskräfteverfahren oder die Überbrückungsliste. Dabei gelten jeweils unterschiedliche rechtliche Bedingungen.
Patrick Wehner
Merz will Kommunikationsdefizite beheben
Bundeskanzler Friedrich Merz hat Kommunikationsdefizite in den ersten Monaten der schwarz-roten Regierung eingeräumt und Besserung versprochen. "An der Kommunikation müssen wir noch ein bisschen arbeiten", sagte der CDU-Vorsitzende in einem Interview des Parteikanals CDU.TV, das am Vormittag veröffentlicht werden soll. "Die Sachentscheidungen sind richtig, aber unsere Außendarstellung ist noch verbesserungsbedürftig."
Als Beispiel nannte Merz die Entscheidung, die Stromsteuer zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht für alle zu senken. "In der Sache ist es richtig, aber wir haben es nicht gut kommuniziert", sagte er. "Wir hätten es in der Partei, in der Bundestagsfraktion sehr viel stärker mit aufnehmen müssen. Wir hätten die Diskussion besser führen müssen."
Das gelte auch für seine persönliche Entscheidung, die Rüstungslieferungen an Israel wegen des Vorgehens der israelischen Armee im Gazastreifen einzuschränken. "Ich musste das schnell entscheiden, aber ich hätte genauso schnell natürlich Fraktion, Partei, Öffentlichkeit besser informieren müssen." Merz hat die Entscheidung alleine getroffen. Bis heute ist nicht ganz klar, mit wem er sich vorher abgestimmt hat.
"Wenn wir aufgehört haben zu lernen, haben wir aufgehört, gut zu regieren", sagte Merz. Er stelle sich jeden Morgen die Frage, ob er die richtigen Prioritäten setze. "Und dazu gehört natürlich auch eine gute Kommunikation." Die Regierung müsse mehr über ihre Erfolge sprechen, betonte Merz. "Andere werden es nicht tun, wenn wir es selber nicht tun." Er nannte vor allem den deutlichen Rückgang der Asylbewerberzahlen als Erfolg aus der Anfangsphase der neuen Regierung.
Nadja Lissok
Haushalt für die nächsten Monate beschlossen
Der Bundeshaushalt für das laufende Jahr steht. Nach letzten Änderungen beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestags am Abend einen Etat mit Ausgaben von rund 502,5 Milliarden Euro und neuen Schulden allein im Kernhaushalt von fast 82 Milliarden Euro. Dazu kommen noch einmal Milliardenkredite aus Sondertöpfen für die Bundeswehr und die Infrastruktur, so dass am Ende mehr als 140 Milliarden Euro neue Schulden zu Buche schlagen dürften.
Der Bundestag soll in der Sitzungswoche vom 16. bis 19. September endgültig über den Haushalt 2025 abstimmen. Die sogenannte Bereinigungssitzung des mächtigen Haushaltsausschusses gilt jedoch schon als entscheidende Etappe auf dem Weg zur Verabschiedung im Parlament. Die Haushälter gehen dabei alle Einzeletats durch und lassen die Ministerinnen und Minister vorsprechen. Oftmals zieht sich die entscheidende Ausschusssitzung bis tief in die Nacht - diesmal allerdings nicht. Haushälter sprechen von der kürzesten Bereinigungssitzung, an die sie sich erinnern können. Wegen der vorgezogenen Bundestagswahl und der Regierungsbildung arbeiten die Ministerien seit Anfang des Jahres nur mit einer vorläufigen Haushaltsführung, die ihre finanziellen Spielräume deutlich einschränkt.
Philipp Saul
Pistorius zu Bundeswehr-Einstellungen: „schreiben schwarze Zahlen“
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht eine Trendwende bei der Rekrutierung neuer Soldaten für die Bundeswehr. „Wir schreiben in diesem Jahr schwarze Zahlen bei den Personaleinstellungen. Das heißt, wir stellen erstmals seit fünf Jahren oder sechs Jahren wieder mehr ein, als rausgehen aus der Bundeswehr“, sagte der SPD-Politiker in einem Interview für die Sat.1-Sendung „:newstime“, die am Abend ausgestrahlt werden soll.
In der Bundeswehr war die Zahl der Soldaten noch im vergangenen Jahr trotz mehr Einstellungen erneut leicht gesunken, während der Altersdurchschnitt stieg. Zum Jahresende 2024 habe es etwa 181 150 Soldatinnen und Soldaten gegeben, hatte das Verteidigungsministerium erklärt. Ein Jahr zuvor, am Stichtag 31. Dezember 2023, waren es noch etwa 181 500 Männer und Frauen in Uniform gewesen.
Erklärtes Ziel sind auf Grundlage neuer Nato-Planungen etwa 260 000 Männer und Frauen in der stehenden Truppe sowie 200 000 Reservisten. Deren Zahl soll vor allem mit dem neuen, zunächst auf Freiwilligkeit beruhenden Wehrdienst gesteigert werden. Wenn der Bundestag zustimmt, soll dieser vom Kabinett bereits beschlossene Dienst zum 1. Januar 2026 beginnen.
Die Bundeswehr braucht dringend mehr Personal, junge Deutsche sollen deshalb wieder verpflichtend gemustert werden. Wie stehen sie zum Wehrdienst und würden sie im Ernstfall zur Waffe greifen? (SZ Plus):
Philipp Saul
Haushaltsausschuss legt letzte Hand an den Bundesetat 2025
Es dürfte mal wieder ein langer Tag und vielleicht auch eine lange Nacht werden, wenn sich der Haushaltsausschuss des Bundestags an diesem Donnerstag abschließend mit dem Etat für das laufende Jahr befasst. In der sogenannten Bereinigungssitzung nehmen die Abgeordneten erfahrungsgemäß noch einige Änderungen am Entwurf der Bundesregierung vor und verschieben Millionen Euro. Es geht darum, wie viel Geld die einzelnen Ministerien in diesem Jahr noch ausgeben dürfen und welche Projekte damit finanziert werden.
Die Sitzung dauert oft bis spät in die Nacht oder sogar bis zum nächsten Morgen. Auch Minister müssen dort vorsprechen. Der Bundestag soll dann in der Sitzungswoche vom 16. bis 19. September endgültig über den Haushalt abstimmen.
Normalerweise steht ein Haushalt schon vor Jahresbeginn, in diesem Jahr ist das wegen der vorgezogenen Bundestagswahl und der Regierungsbildung anders. Seit Jahresbeginn arbeiten die Ministerien nur mit einer vorläufigen Haushaltsführung, die ihren Spielraum einschränkt. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant bisher mit Ausgaben von etwas mehr als 500 Milliarden Euro. Im Kernhaushalt sollen etwa 82 Milliarden Euro Schulden gemacht werden, dazu kommen Kredite aus Sondertöpfen für die Infrastruktur und die Bundeswehr, sodass am Ende etwa 143 Milliarden Euro neue Schulden zu Buche schlagen.
Mehr Probleme als der Etat für 2025 und der für 2026 macht Klingbeil aber jetzt schon die Finanzplanung für 2027 und die Folgejahre. Hier hat er trotz aller Kreditspielräume Lücken im hohen Milliardenbereich. Die schwarz-rote Bundesregierung diskutiert seit Wochen, wo Ausgaben gespart und eventuell sogar Förderansprüche und Leistungen gestrichen werden müssen.
Julia Bergmann
Gescheiterte Pkw-Maut kostet Steuerzahler weitere Millionen
Die gescheiterte Pkw-Maut in Deutschland wird für die Steuerzahler noch teurer. Der Bund zahlt zusätzlich einen Schadenersatz von etwa 27 Millionen Euro an die geplanten Betreiber, wie das Bundesverkehrsministerium der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Diese Summe ist als neuer Betrag im Bundeshaushalt 2025 geplant.
Damit zahlt der Bund insgesamt rund 270 Millionen Euro Schadenersatz. Im Jahr 2023 musste der Bund nach einem Schiedsverfahren zur Erhebung der Pkw-Maut bereits 243 Millionen Euro Schadenersatz an die eigentlich vorgesehenen Betreiber der Pkw-Maut zahlen. Die Gegenfinanzierung im Bundeshaushalt soll durch eine Erhöhung der sogenannten globalen Minderausgabe erfolgen - wie genau dies geschehen soll, ist unklar. Laut Ministerium wird die konkrete Gegenfinanzierung am Jahresende im Rahmen der Rechnungslegung festgelegt.
Die Pkw-Maut - ein Prestigeprojekt der CSU in der damaligen Bundesregierung - war im Juni 2019 vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als rechtswidrig gestoppt worden, weil sie aus Sicht der Richter Ausländer diskriminiert hätte. Die vorgesehenen Betreiber forderten zunächst 560 Millionen Euro Schadenersatz, nachdem der Bund die Verträge kurz nach dem Urteil gekündigt hatte. Der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wies Forderungen der Firmen zurück. Daraufhin folgte ein erstes Schiedsverfahren.
"Scheuer kostet den Steuerzahler immer noch neue Millionen", sagte die Grünen-Haushälterin Paula Piechotta. Dem früheren Verkehrsminister droht im Zusammenhang mit der gescheiterten Pkw-Maut ein Prozess. Die Berliner Staatsanwaltschaft klagte ihn wegen uneidlicher Falschaussage vor dem Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags an.
