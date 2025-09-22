Forschungsministerin Bär will BAföG umfassend reformieren

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) hat laut einem Medienbericht eine umfassende Reform des Bundes­ausbildungs­förderungs­gesetzes (BAföG) zum Wintersemester 2026/2027 in Aussicht gestellt. "Das Hauptproblem ist, wie so oft in Deutschland, die überbordende Bürokratie. Es ist nicht hinnehmbar, dass ein großer Teil der Anspruchsberechtigten das BAföG gar nicht beantragt, auch weil das Verfahren immer noch zu kompliziert und nicht niedrigschwellig genug ist", sagte Bär der Rheinischen Post einem Vorabbericht zufolge.





Das Image des BAföG habe sich seit ihrer eigenen Studienzeit kaum verbessert. Ziel müsse es sein, das BAföG digitaler, einfacher und bekannter zu machen, sagte die Ministerin demnach. "Wir möchten das verstaubte Image aufbrechen und das Angebot interessanter machen." Unabhängig davon gebe es die Möglichkeit eines attraktiven und einkommensunabhängigen Bildungskredits. "Wie im Koalitionsvertrag angekündigt, setzen wir uns für faire Konditionen ein und wollen ein Produkt mit Zinsbindung zur Verfügung stellen", sagte die Ministerin der Zeitung.