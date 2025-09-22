Linke: Mehrheiten für Richterwahl nicht sicher

Die Linke sieht noch keine sicheren Mehrheiten für die Wahl neuer Verfassungsrichter, vor allem nicht bei dem von der Union nominierten Kandidaten. „Ich kann immer wieder nur betonen, dass die Verantwortung bei der CDU liegt, dass es nicht zu Zufallsmehrheiten kommt“, sagte Parteichefin Ines Schwerdtner. Derzeit tue die Union nichts dafür. „Ein paar Tage haben sie ja noch bis Donnerstag“, fügte sie hinzu.



Am Donnerstag soll der Bundestag nach den Plänen von Union und SPD über die Besetzung von drei Richterposten am höchsten deutschen Gericht abstimmen. Für die nötige Zweidrittelmehrheit braucht die Koalition Stimmen von Grünen und Linken, wenn sie nicht auf die AfD angewiesen sein will. Die Linke fordert, dass die Union Gespräche mit ihr darüber führt – bisher sei das nicht geschehen, sagte Schwerdtner. „Ohne Gespräche geführt zu haben, kann sich die CDU überhaupt nicht sicher sein.“ In der Union gilt ein Parteitagsbeschluss, nicht mit der Linken zusammenzuarbeiten.



Unionsfraktionschef Jens Spahn hatte erklärt, der Koalitionspartner SPD habe sich mit Grünen und Linken verständigt. Die neue Richterkandidatin Sigrid Emmenegger sei von der SPD vorgeschlagen worden, so sei SPD-Fraktionschef Matthias Miersch tätig geworden. Doch steht auch der von der CDU nominierte Richterkandidat Günter Spinner zur Wahl. Schwerdtner sagte: „Ich halte nicht so viel von Vertreterlösungen, insbesondere wenn es darum geht, einen CDU-Kandidaten zu wählen.“