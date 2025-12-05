Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentenpaket
Merz hat Zeit gekauft - nicht mehr
Worum es beim Rentenpaket geht
Vorsitzender der Jungen Gruppe will nicht für das Rentenpaket stimmen
CDU lässt Renten-Kritiker doch noch sprechen – aber nur kurz
Philipp Saul
Bundestag stimmt für Rentenpaket
Da ist die Entscheidung: Der Bundestag hat in namentlicher Abstimmung für das Rentenpaket von Union und SPD gestimmt. Dabei geht es insbesondere um eine Stabilisierung des Rentenniveaus, eine Ausweitung der Mütterrente und die Aktivrente.
Dass das Gesetzespaket trotz möglicher Abweichler in Reihen der Union eine Mehrheit finden würde, hatte sich in dieser Woche abgezeichnet, als die Linksfraktion ankündigte, sich zu enthalten. Doch Kanzler Friedrich Merz (CDU) wollte nicht nur eine einfache Zustimmung. Er gab die sogenannte Kanzlermehrheit als Ziel aus, also die absolute Mehrheit aller Abgeordneten im Bundestag. Das sind 316 Stimmen. Nun ist klar: Merz hat sein Ziel knapp erreicht und den Sturz seiner schwarz-roten Koalition in eine tiefe Krise abgewendet. Das Rentenpaket bekommt 318 Ja-Stimmen bei 224 Mal Nein und 53 Enthaltungen. Insgesamt haben nur 595 Abgeordnete abgestimmt. Das sind 35 weniger als der Bundestag Mitglieder hat.
Korrektur: In einer früheren Version dieses Textes war von 319 Ja-Stimmen und 225 Nein-Stimmen die Rede. Die Zahlen wurden im Bundestag bei der Verkündung des Ergebnisses genannt. Tatsächlich weicht das offizielle Abstimmungsergebnis um jeweils eine Stimme davon ab.
Dass das Gesetzespaket trotz möglicher Abweichler in Reihen der Union eine Mehrheit finden würde, hatte sich in dieser Woche abgezeichnet, als die Linksfraktion ankündigte, sich zu enthalten. Doch Kanzler Friedrich Merz (CDU) wollte nicht nur eine einfache Zustimmung. Er gab die sogenannte Kanzlermehrheit als Ziel aus, also die absolute Mehrheit aller Abgeordneten im Bundestag. Das sind 316 Stimmen. Nun ist klar: Merz hat sein Ziel knapp erreicht und den Sturz seiner schwarz-roten Koalition in eine tiefe Krise abgewendet. Das Rentenpaket bekommt 318 Ja-Stimmen bei 224 Mal Nein und 53 Enthaltungen. Insgesamt haben nur 595 Abgeordnete abgestimmt. Das sind 35 weniger als der Bundestag Mitglieder hat.
Korrektur: In einer früheren Version dieses Textes war von 319 Ja-Stimmen und 225 Nein-Stimmen die Rede. Die Zahlen wurden im Bundestag bei der Verkündung des Ergebnisses genannt. Tatsächlich weicht das offizielle Abstimmungsergebnis um jeweils eine Stimme davon ab.
Lisi Niesner/Reuters
Dominik Fürst
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentenpaket
Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom Bundestag veröffentlichten Listen hervor, auf denen das Abstimmungsverhalten der einzelnen Abgeordneten verzeichnet ist.
Claus Hulverscheidt
Merz hat Zeit gekauft - nicht mehr
Hoch gepokert – und gewonnen: So jedenfalls scheint es, nachdem die Abgeordneten von Union und SPD das Rentenpaket der Koalition, wie von Friedrich Merz gewünscht, mit „Kanzlermehrheit“ gebilligt haben. Doch der Erfolg könnte sich für den Regierungschef und CDU-Vorsitzenden noch als schmerzhaft erweisen, denn der Druck, den Fraktionschef Jens Spahn für dieses Ergebnis insbesondere auf die jungen Abgeordneten von CDU und CSU machen musste, wird vielen Abgeordneten im Gedächtnis bleiben. Durchaus denkbar, dass mancher Parlamentarier irgendwann in den nächsten Monaten eine andere Abstimmung nutzen wird, um dem Kanzler eins auszuwischen.
Klar ist: Um einen echten Aufstand in den eigenen Reihen zu verhindern, wird Merz im kommenden Jahr ein Konzept für eine grundlegende Rentenstrukturreform auf den Tisch legen müssen, das die Altersversorgung langfristig auf eine sichere finanzielle Basis stellt. Spätestens dann nämlich wird sich die Junge Gruppe der Unionsfraktion nicht mehr Worten abspeisen lassen, sondern Taten verlangen. Damit allerdings ist zugleich der nächste Konflikt vorprogrammiert, diesmal mit dem Koalitionspartner: Denn ob die SPD ungeachtet aller Reformbekenntnisse tatsächlich zu echten Strukturveränderungen – einer längeren Lebensarbeitszeit oder ein Ende der Rente mit 63 etwa – bereit ist, darf bezweifelt werden.
Klar ist nach diesem Abstimmungserfolg deshalb vor allem eins: Die Rentendebatte des Jahres 2026 wird für Friedrich Merz kein bisschen fröhlicher werden als die Debatte des Jahres 2025.
Klar ist: Um einen echten Aufstand in den eigenen Reihen zu verhindern, wird Merz im kommenden Jahr ein Konzept für eine grundlegende Rentenstrukturreform auf den Tisch legen müssen, das die Altersversorgung langfristig auf eine sichere finanzielle Basis stellt. Spätestens dann nämlich wird sich die Junge Gruppe der Unionsfraktion nicht mehr Worten abspeisen lassen, sondern Taten verlangen. Damit allerdings ist zugleich der nächste Konflikt vorprogrammiert, diesmal mit dem Koalitionspartner: Denn ob die SPD ungeachtet aller Reformbekenntnisse tatsächlich zu echten Strukturveränderungen – einer längeren Lebensarbeitszeit oder ein Ende der Rente mit 63 etwa – bereit ist, darf bezweifelt werden.
Klar ist nach diesem Abstimmungserfolg deshalb vor allem eins: Die Rentendebatte des Jahres 2026 wird für Friedrich Merz kein bisschen fröhlicher werden als die Debatte des Jahres 2025.
Philipp Saul
Worum es beim Rentenpaket geht
Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben in mehreren Gesetzentwürfen ihre jeweiligen Herzensprojekte untergebracht. Dem hat der Bundestag nun zugestimmt.
Mit der sogenannten Haltelinie soll das Rentenniveau bis 2031 bei 48 Prozent gehalten werden. Beim Rentenniveau wird eine Standardrente ins Verhältnis zum Durchschnittseinkommen gesetzt. Ohne eine Neuregelung würden die Renten in einigen Jahren hinter der Entwicklung der Löhne zurückbleiben. Der Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat auch langfristige Wirkungen über 2031 hinaus. Denn die folgenden Rentenerhöhungen setzen auf dem dann erreichten Niveau auf, das höher ausfällt als ohne die Haltelinie. Das kostet nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung (DRV) von 2032 an zusätzliche 111 Milliarden Euro bis 2040. Das Geld soll aus dem Bundeshaushalt kommen.
Mit der sogenannten Haltelinie soll das Rentenniveau bis 2031 bei 48 Prozent gehalten werden. Beim Rentenniveau wird eine Standardrente ins Verhältnis zum Durchschnittseinkommen gesetzt. Ohne eine Neuregelung würden die Renten in einigen Jahren hinter der Entwicklung der Löhne zurückbleiben. Der Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat auch langfristige Wirkungen über 2031 hinaus. Denn die folgenden Rentenerhöhungen setzen auf dem dann erreichten Niveau auf, das höher ausfällt als ohne die Haltelinie. Das kostet nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung (DRV) von 2032 an zusätzliche 111 Milliarden Euro bis 2040. Das Geld soll aus dem Bundeshaushalt kommen.
Mit der Ausweitung der Mütterrente auf Wunsch der CSU sollen die für die Rente anrechenbare Zeit der Kindererziehung für vor 1992 geborene Kinder um weitere sechs Monate auf drei Jahre verlängert werden. Dadurch erhalten sie nach Angaben der Rentenversicherung gut 20 Euro mehr im Monat. Damit sollen diese Mütter und im Einzelfall Väter denen gleichgestellt werden, die jüngere Kinder haben. Das Geld dafür, etwa fünf Milliarden Euro pro Jahr, soll ebenfalls aus dem Bundeshaushalt kommen.
Die Aktivrente war eine Initiative der CDU: Wer nach Erreichen des Rentenalters weiterarbeitet, soll vom kommenden Jahr an bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei verdienen können. Mit der Änderung im Einkommensteuergesetz sollen Rentnerinnen und Rentner mit bis zu 890 Millionen Euro jährlich entlastet werden.
Weitere Elemente im Rentenpaket sind der Ausbau der Betriebsrenten und eine Lockerung der Regelungen für befristete Arbeitsverträge von Seniorinnen und Senioren.
Das Rentenpaket ist die bislang umstrittenste Reform der schwarz-roten Koalition. Worum geht es, welche Mehrheiten sind nötig – und was ist die Rolle der Linken? Antworten auf die wichtigsten Fragen (SZ Plus):
Dominik Fürst
Abstimmung beendet, es folgt die Auszählung
In etwa zwanzig Minuten dürfte feststehen, ob die Regierung von Kanzler Merz tief in die Krise schlittert – oder ob diese abgewendet ist. 316 Stimmen für das Rentenpaket hat der Kanzler eingefordert, obwohl für die Verabschiedung des Gesetzes deutlich weniger reichen dürften. Es wird spannend.
Philipp Saul
Vorsitzender der Jungen Gruppe will nicht für das Rentenpaket stimmen
Pascal Reddig ist einer der Anführer des Aufstands gegen das Rentenpaket. Er sollte im Bundestag erst nicht sprechen und durfte dann doch. Der Vorsitzende der Jungen Gruppe in der Unionsfraktion tritt unter viel Applaus ans Pult und erklärt sich.
Reddig spricht die Mehrkosten des Rentenpakets an. Es setze eine „Praxis der Vergangenheit“ fort. „Wir beschließen erst verbindliche Kosten und verlassen uns dann auf unverbindliche Reformversprechen“, kritisiert er und warnt: „Mangelnde Reformfähigkeit gefährdet am Ende auch die politische Handlungsfähigkeit des Landes. Das kann und wird nicht länger gut gehen.“
Der Gesetzentwurf zum Rentenpaket gehe gegen seine fundamentalen Überzeugungen, gegen Generationengerechtigkeit. Deshalb habe er sich entschieden, diesem Gesetz nicht zuzustimmen. Reddig sagt nicht, dass er mit „Nein“ stimmen wird. Sein genaues Abstimmungsverhalten lässt er offen, auch eine Enthaltung ist möglich. Dennoch ist klar: Bundeskanzler Friedrich Merz wird für das Rentenpaket nicht alle Stimmen seiner Regierungskoalition bekommen.
Reddig spricht die Mehrkosten des Rentenpakets an. Es setze eine „Praxis der Vergangenheit“ fort. „Wir beschließen erst verbindliche Kosten und verlassen uns dann auf unverbindliche Reformversprechen“, kritisiert er und warnt: „Mangelnde Reformfähigkeit gefährdet am Ende auch die politische Handlungsfähigkeit des Landes. Das kann und wird nicht länger gut gehen.“
Der Gesetzentwurf zum Rentenpaket gehe gegen seine fundamentalen Überzeugungen, gegen Generationengerechtigkeit. Deshalb habe er sich entschieden, diesem Gesetz nicht zuzustimmen. Reddig sagt nicht, dass er mit „Nein“ stimmen wird. Sein genaues Abstimmungsverhalten lässt er offen, auch eine Enthaltung ist möglich. Dennoch ist klar: Bundeskanzler Friedrich Merz wird für das Rentenpaket nicht alle Stimmen seiner Regierungskoalition bekommen.
Claus Hulverscheidt
Die AfD sieht Merz am Ende
Die AfD nutzt das wochenlange unionsinterne Chaos vor der Bundestagswahl für eine Generalabrechnung mit Kanzler Merz und dessen Regierungsbündnis. Die Koalition habe sich als unfähig erwiesen und "die Rentnerinnen und Rentner in Angst und Schrecken versetzt", sagt der Abgeordnete Thomas Stephan. "Sie sollten sich bei den Rentnern im Land entschuldigen!" Arbeitsministerin Bas rufe zum Klassenkampf gegen die Arbeitgeber auf, Merz sei bei den Bürgerinnen und Bürger so unbeliebt wie nie zuvor und müsse in den eigenen Reihen um Zustimmung betteln. "Wer um die eigene Mehrheit fleht, hat sie längst verloren", so Stephan. Wer nicht länger "Zustände wie im Taka-Tuka-Land" wolle, müsse bei der nächsten Wahl AfD wählen.
Philipp Saul
CDU lässt Renten-Kritiker doch noch sprechen – aber nur kurz
18 Abgeordnete der Unionsfraktion im Bundestag gehören zur sogenannten Jungen Gruppe, die sich in den vergangenen Wochen massiv gegen das Rentenpaket gewehrt hat. Bei der abschließenden Debatte im Bundestag sollte niemand von ihnen zu Wort kommen dürfen. Die Fraktionsführung hatte zunächst keinen der Kritiker für einen Redebeitrag nominiert. Nun hat die sie nachträglich doch den Vorsitzenden der Jungen Gruppe, Pascal Reddig, auf die Rednerliste gesetzt. Er darf gleich sprechen, wenn auch nur drei Minuten. Reddig hat die Kritiker des Rentenpakets zusammen mit dem Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, angeführt.
Dass zunächst kein Kritiker der Jungen Gruppe zu Wort kommen sollte, erinnerte manche Beobachter an die kontroverse Diskussion über den Euro-Rettungsschirm 2011. Damals hatten Union und FDP den parteiinternen Kritikern keine Redezeit gewährt. Letztlich räumte der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert zwei Euro-Rebellen in einer umstrittenen Entscheidung jeweils etwa fünf Minuten Redezeit ein.
Dass zunächst kein Kritiker der Jungen Gruppe zu Wort kommen sollte, erinnerte manche Beobachter an die kontroverse Diskussion über den Euro-Rettungsschirm 2011. Damals hatten Union und FDP den parteiinternen Kritikern keine Redezeit gewährt. Letztlich räumte der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert zwei Euro-Rebellen in einer umstrittenen Entscheidung jeweils etwa fünf Minuten Redezeit ein.
Johannes Winkel, Vorsitzender der Jungen Union, Pascal Reddig (CDU), Vorsitzender der Jungen Gruppe der Union im Bundestag, und Carl-Philipp Sassenrath (CDU), Mitglied der Jungen Gruppe. Kay Nietfeld/dpa
Tim Frehler
Der Kanzler trifft ein
Die Debatte läuft schon eine Weile, gerade spricht Sarah Vollath von der Linken, da betritt nun auch der Kanzler, gefolgt von Regierungssprecher Stefan Kornelius, den Plenarsaal und steuert auf seinen Platz auf der Regierungsbank zu.
Foto: Tim Frehler
Claus Hulverscheidt
Schiefe Bilder und Vergleiche
Mit Sprachbildern und historischen Rückgriffen, das haben vor Bernd Rützel schon ganz andere erfahren müssen, ist das immer so eine Sache. Dennoch hat der SPD-Abgeordnete gleich ein ganzes Bündel davon auf Lager. Mit der Rente, so sagt er beispielsweise, sei es wie mit einer langen Bahnfahrt: die Signale müssten stimmen. Wahrscheinlich wird es im Sitzungsprotokoll an dieser Stelle später heißen: „Heiterkeit im Saal“. Denn viele Abgeordnete bringen mit der Bahn derzeit alles Mögliche in Verbindung – aber nicht korrekt gestellte Signale. Rützel jedoch lässt sich nicht aus dem Konzept bringen: Die Rente, sagt er, sei ein Erfolgsmodell, das sogar Weltkriege überlebt habe. Das klingt nach Norbert Blüm auf Koks: Trotz Weltkrieg – die Rente ist sicher.
Tim Frehler
Grüne vs. Linke auch im Plenarsaal
Die Opposition setzt ihren Streit im Parlament fort. Für die Grünen spricht Vizefraktionschef Andreas Audretsch und wiederholt seine Vorwürfe in Richtung der Linken. Die sei „offensichtlich in kompletter strategischer Auflösung“, sagt Audretsch. Heidi Reichinnek und Ines Schwerdtner hätten Revolution versprochen und endeten als Mehrheitsbeschaffer für Friedrich Merz. „Ambitionslosigkeit“ warf Audretsch den Linken vor.
Unterbrochen wird er in seiner Rede von einer Zwischenfrage der Linken-Politikerin Janine Wissler. Sie sei verwundert darüber, dass die Grünen nun gegen die Stabilisierung des Rentenniveaus stimmen wollten, sagt Wissler, „obwohl sie doch im Wahlprogramm eine andere Aussage gemacht haben“. Audretsch nennt das eine „putzige Frage.“ Die Linke gebe schließlich ihr Wort dafür, dass die Rente gerade einmal „für sechs mickrige Jahre“ stabilisiert werde. Den Grünen gehe es aber um eine dauerhafte Stabilisierung.
Nach dem Grünen-Politiker tritt die Fraktionschefin der Linken, Heidi Reichinnek, ans Pult, um Audretsch von dort anzugreifen. Sich zum „Retter der Renten“ aufzuschwingen, sei „peinlich“ und „scheinheilig“, sagt Reichinnek. Audretsch solle überlegen, „wo der Feind wirklich steht“. Die Grünen nennt sie eine „Gutverdienendenpartei“.
Unterbrochen wird er in seiner Rede von einer Zwischenfrage der Linken-Politikerin Janine Wissler. Sie sei verwundert darüber, dass die Grünen nun gegen die Stabilisierung des Rentenniveaus stimmen wollten, sagt Wissler, „obwohl sie doch im Wahlprogramm eine andere Aussage gemacht haben“. Audretsch nennt das eine „putzige Frage.“ Die Linke gebe schließlich ihr Wort dafür, dass die Rente gerade einmal „für sechs mickrige Jahre“ stabilisiert werde. Den Grünen gehe es aber um eine dauerhafte Stabilisierung.
Nach dem Grünen-Politiker tritt die Fraktionschefin der Linken, Heidi Reichinnek, ans Pult, um Audretsch von dort anzugreifen. Sich zum „Retter der Renten“ aufzuschwingen, sei „peinlich“ und „scheinheilig“, sagt Reichinnek. Audretsch solle überlegen, „wo der Feind wirklich steht“. Die Grünen nennt sie eine „Gutverdienendenpartei“.
Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Claus Hulverscheidt
Viele Reden, wenig Prominenz
Nichts gegen Marc Biadacz, Stefan Nacke oder Matthias Hiller, ganz und gar nicht: Aber angesichts der Vorgeschichte und der wochenlangen unionsinternen Streitereien hätte man sich auch vorstellen können, dass die CDU/CSU-Bundestagsfraktion statt der zuständigen Fachpolitiker ihre Schwergewichte ans Rednerpult schickt: Kanzler Friedrich Merz etwa, Fraktionschef Jens Spahn oder CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. Stattdessen ist es allein CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der dem einen oder anderen Bürger auf der Zuschauertribüne vielleicht bekannt vorkommt. Immerhin: Auch der Koalitionspartner SPD verzichtet auf jegliche Prominenz: kein Lars Klingbeil, keine Bärbel Bas, obwohl der wichtigste der drei Gesetzentwürfe, der heute zur Abstimmung steht, aus dem Haus der Bundesarbeitsministerin stammt.
Philipp Saul
Linnemann fordert starkes Mandat für Rentenpaket, Koalition und Bundeskanzler
Für die CDU hebt Generalsekretär Carsten Linnemann kurz die Vorzüge der Aktivrente hervor, die seine Partei maßgeblich vorangetrieben hat. Sie soll mehr Menschen im Rentenalter bewegen, weiterhin zu arbeiten. Insgesamt bleibt er gedämpft und mahnend. Die Aktivrente und das Rentenpaket insgesamt würden nicht ausreichen, um die Zukunft des Rentensystems und der Sozialversicherung zu meistern. „Der zweite Schritt muss kommen“, fordert er. Die Rentenkommission solle in wenigen Monaten Ergebnisse vorlegen und Vorschläge machen. Die Entscheidungen müssten dann im Bundestag getroffen werden.
Am Ende seiner Rede spricht Linnemann an, was hier heute auf dem Spiel stehe. Es brauche ein starkes Mandat für das Rentenpaket. Und nicht nur das, es brauche dieses starke Mandat auch für die schwarz-rote Koalition, für die Bundesregierung und für den Bundeskanzler.
Am Ende seiner Rede spricht Linnemann an, was hier heute auf dem Spiel stehe. Es brauche ein starkes Mandat für das Rentenpaket. Und nicht nur das, es brauche dieses starke Mandat auch für die schwarz-rote Koalition, für die Bundesregierung und für den Bundeskanzler.
Sean Gallup/Getty Images
Tim Frehler
Die Rentendebatte beginnt
Es geht los: Dagmar Schmidt von der SPD eröffnet die Debatte über das Rentenpaket, der Plenarsaal füllt sich. Noch nicht auf seinem Platz eingetroffen ist Bundeskanzler Friedrich Merz. Auch Unionsfraktionschef Jens Spahn ist nicht zu sehen. Wenige Minuten nach Beginn der Debatte taucht er aber auf.
Foto: Tim Frehler
Philipp Saul
Bundestag stimmt für Wehrdienst-Reform
Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags haben sich mehrheitlich für eine Wehrdienstreform ausgesprochen. Es geht um einen zunächst freiwilligen Wehrdienst, bei dem aber alle 18-jährigen Männer Fragebögen zu Eignung und Motivation ausfüllen müssen. Für Frauen ist das freiwillig. Von 2027 an sollen dann sukzessive alle jungen Männer ab dem Jahrgang 2008 verpflichtend gemustert werden.
Wenn sich nicht genügend Freiwillige finden oder sich die verteidigungspolitische Lage verschärft, soll der Bundestag über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheiden, bei der auch ein „Zufallsverfahren“ zur Auswahl genutzt werden kann. Die Regierung plant, die Zahl der Berufs- und Zeitsoldaten bis 2035 von jetzt etwa 180 000 auf 260 000 zu erhöhen. Außerdem soll die Reserve auf 200 000 Menschen wachsen.
Wenn sich nicht genügend Freiwillige finden oder sich die verteidigungspolitische Lage verschärft, soll der Bundestag über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheiden, bei der auch ein „Zufallsverfahren“ zur Auswahl genutzt werden kann. Die Regierung plant, die Zahl der Berufs- und Zeitsoldaten bis 2035 von jetzt etwa 180 000 auf 260 000 zu erhöhen. Außerdem soll die Reserve auf 200 000 Menschen wachsen.
Von Anfang 2026 an sollen junge Männer und Frauen also Post von der Bundeswehr bekommen. Wie läuft die Musterung ab? Was verdienen Wehrdienstleistende? Und was passiert, wenn es zu wenig Freiwillige gibt? Franka Bals und Sina-Maria Schweikle geben Antworten auf die wichtigsten Fragen (SZ Plus):