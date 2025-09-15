Reform der Schuldenbremse verzögert sich

Die von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) eingesetzte Expertenkommission zur Reform der Schuldenbremse wird ihre Empfehlungen erst im Frühjahr kommenden Jahres vorlegen. Angepeilt sei jetzt das erste Quartal 2026, hieß es nach dem ersten Treffen der Fachleute am Donnerstag in Kommissionskreisen. Klingbeil hatte ursprünglich darauf gehofft, dass die Runde noch in diesem Jahr ein Reformkonzept vorschlagen wird. Hintergrund ist, dass in der Haushaltsplanung des Bundes allein für 2027 eine Lücke im Umfang von gut 30 Milliarden Euro klafft. Der Minister will das Loch durch Einsparungen sowie durch zusätzliche Einnahmen schließen und hofft dabei auch auf einen etwas größeren Kreditspielraum, der sich durch eine Modernisierung der Schuldenregel ergeben könnte.

Nach Angaben aus den Kreisen verlief die erste Sitzung der Expertenrunde sehr konstruktiv und ohne Streitereien. Die Befürchtung mancher Beobachter, die von der Union entsandten Kommissionsmitglieder sollten eine Reform eher behindern als befördern, bestätigte sich zumindest vorerst nicht. Klingbeil selbst konnte dem Vernehmen nach krankheitsbedingt nicht an dem Treffen teilnehmen. Er ließ jedoch verlautbaren, Deutschland brauche eine kluge Modernisierung der verfassungsrechtlichen Vorschriften, die einerseits kreditfinanzierte Investitionen ermögliche, zugleich aber die Schuldenlast begrenze.

Bisher ist die Regel des Grundgesetzes relativ starr und beschränkt die Kreditaufnahme des Bundes in konjunkturell normalen Zeiten auf 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung. Allerdings hatten Bundestag und Bundesrat die Verfassung auf Initiative von Union, SPD und Grünen kurz vor Ende der vergangenen Wahlperiode geändert und Verteidigungsausgaben weitgehend von der Limitierung ausgenommen. Zudem wurde an der Schuldenbremse vorbei ein kreditfinanziertes sogenanntes Sondervermögen im Volumen von 500 Milliarden Euro eingerichtet, aus dem bis 2036 Investitionen in die Infrastruktur und den Klimaschutz bezahlt werden können. Klingbeil strebt über die Ausnahmeregelungen hinaus nun eine flexiblere, verlässliche Langfristlösung an.