Kanzleramtschef: Bas legt demnächst Bürgergeld-Reform vor
Pistorius zu Bundeswehr-Einstellungen: „schreiben schwarze Zahlen“
Haushaltsausschuss legt letzte Hand an den Bundesetat 2025
Gescheiterte Pkw-Maut kostet Steuerzahler weitere Millionen
Union und SPD geloben Besserung
Nadja Lissok
Haushalt für die nächsten Monate beschlossen
Der Bundeshaushalt für das laufende Jahr steht. Nach letzten Änderungen beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestags am Abend einen Etat mit Ausgaben von rund 502,5 Milliarden Euro und neuen Schulden allein im Kernhaushalt von fast 82 Milliarden Euro. Dazu kommen noch einmal Milliardenkredite aus Sondertöpfen für die Bundeswehr und die Infrastruktur, so dass am Ende mehr als 140 Milliarden Euro neue Schulden zu Buche schlagen dürften.
Der Bundestag soll in der Sitzungswoche vom 16. bis 19. September endgültig über den Haushalt 2025 abstimmen. Die sogenannte Bereinigungssitzung des mächtigen Haushaltsausschusses gilt jedoch schon als entscheidende Etappe auf dem Weg zur Verabschiedung im Parlament. Die Haushälter gehen dabei alle Einzeletats durch und lassen die Ministerinnen und Minister vorsprechen. Oftmals zieht sich die entscheidende Ausschusssitzung bis tief in die Nacht - diesmal allerdings nicht. Haushälter sprechen von der kürzesten Bereinigungssitzung, an die sie sich erinnern können. Wegen der vorgezogenen Bundestagswahl und der Regierungsbildung arbeiten die Ministerien seit Anfang des Jahres nur mit einer vorläufigen Haushaltsführung, die ihre finanziellen Spielräume deutlich einschränkt.
Carina Seeburg
Grüne-Jugend-Chefin Nietzard beleidigt Söder
Die scheidende Chefin der Grünen Jugend, Jette Nietzard, hat den CSU-Vorsitzenden Markus Söder als „Hundesohn“ beschimpft. In einem Video auf der Social-Media-Plattform Tiktok sagt sie, der bayerische Ministerpräsident lebe das „gute Leben“, in dem er esse und reise, ohne zu arbeiten, weil er selten bei Bundesratssitzungen und im Parlament sei. „Dieser Hundesohn will einfach nur das gute Leben für sich und nicht das gute Leben für alle“. Von Söder gab es zunächst keine Reaktion.
Nietzard hatte bereits in der Vergangenheit mit Äußerungen in sozialen Medien für Ärger gesorgt und zieht sich nach Kritik auch aus der eigenen Partei vom Amt zurück. So hatte sie sich im Mai auf ihrem privaten Instagram-Kanal mit einem Pullover gezeigt, auf dem das Kürzel „ACAB“ zu lesen war. Es steht für „All Cops Are Bastards“ (deutsch: Alle Polizisten sind Bastarde). Parteichef Felix Banaszak nannte dies „inaktzeptabel“, die Parteiführung kündigte ein Gespräch mit ihr an. Nietzard erklärte im Juli, beim Bundeskongress der Nachwuchsorganisation Mitte Oktober nicht wieder als Bundessprecherin zu kandidieren.
Dimitri Taube
Koalitions-Haushälter: Etat 2025 ist „Gamechanger“
Die Chefhaushälter von Union und SPD sehen im Bundeshaushalt für das Jahr 2025 entscheidende Weichenstellungen für das Land. Der Etat sei ein „Gamechanger, weil er Antworten auf die beiden großen Herausforderungen gibt: einmal die wirtschaftliche Lage und zum anderen die geopolitischen Herausforderungen“, sagte der SPD-Abgeordnete Thorsten Rudolph. Der Koalition gelinge es damit, Sicherheit, Wachstum und sozialen Zusammenhalt gemeinsam zu denken.
Unions-Haushälter Christian Haase sprach von einem „Haushalt der Superlative“ – sowohl beim Volumen als auch wegen der geplanten Projekte. Der Bund plane gewaltige Investitionen. „Wir wollen damit Wachstumsimpulse, wir wollen Deutschland modernisieren und natürlich die innere und äußere Sicherheit stärken.“
Besonders hob Haase den Verteidigungshaushalt hervor, der sukzessive von jetzt 90 auf 150 Milliarden Euro erhöht werde. „Ich glaube, das ist das beste Statement und das ist das Beste, was wir unseren Gegnern auf der Welt sagen können: Deutschland macht sich wieder wehrhaft.“
Nadja Lissok
"Buchungstricks" und "finanzpolitischer Irrgarten": Kritik am Haushalt aus der Opposition
Natürlicherweise ist die Opposition im Bundestag mit dem beschlossenen Haushalt für das laufende Jahr nicht zufrieden. Der grüne Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer bemängelt "Verschiebebahnhöfe und Buchungstricks". Es würden verfügbare Gelder beispielsweise für die Schiene in das Sondervermögen verschoben, so dass dort keine zusätzlichen Investitionen möglich wären. Statt in neue Technologien und Klimaschutz zu investieren, nutze die Koalition das Sondervermögen also, um Löcher im Haushalt zu stopfen und fossile Infrastrukturen zu zementieren, moniert Schäfer.
Die Linke kritisiert den Haushalt für 2025 als "Freifahrtschein für die Rüstungsindustrie". Der Grundsatz "Whatever it takes" (etwa "Koste es, was es wolle"), gelte nur für Verteidigung, nicht jedoch für andere Dinge, sagt Linken-Haushälter Dietmar Bartsch. Während es bei den Verteidigungsausgaben einen großen Aufwuchs gebe, werde im Bereich der humanitären Hilfe und bei der Krisenprävention gewaltig gekürzt. "Das hat nichts, also gar nichts mit sozialdemokratischer Politik zu tun", sagt Bartsch. Er wirft der schwarz-roten Koalition auch einen Mangel an Transparenz bei der Haushaltsführung vor. Es handele sich um einen "finanzpolitischen Irrgarten".
Ähnlich sieht es Michael Espendiller von der AfD. "Mittlerweile versteht, glaube ich, keiner mehr diesen Haushalt in der Gesamtform", sagt der Haushaltspolitiker. Es sei nicht klar, wie viel Geld insgesamt ausgegeben werde. Seine Partei hätte deshalb in der ungewöhnlich kurzen Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses rund 1000 Änderungsanträge eingebracht, die alle abgelehnt wurden. Beispielsweise habe die AfD das Entwicklungsministerium abschaffen und so rund acht Milliarden einsparen wollen.
Dimitri Taube
Kanzleramtschef: Bas legt demnächst Bürgergeld-Reform vor
Kanzleramtsminister Thorsten Frei drängt bei der Reform des Bürgergelds zu einem schnellen Vorgehen. „Die Bundesarbeitsministerin (Bärbel Bas, SPD) wird in den nächsten Tagen einen Vorschlag unterbreiten. Mit dem werden wir dann arbeiten“, sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post. Es gebe dazu eine klare Vereinbarung im Koalitionsvertrag. „Und daran wird sich die Ministerin orientieren.“
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte nach dem Koalitionsausschuss am Mittwoch angekündigt, dass Union und SPD „noch in diesem Jahr die wichtigsten Eckpunkte für eine solche Reform miteinander vereinbaren“ würden. Frei nannte die von Merz angepeilten Einsparungen beim Bürgergeld von fünf Milliarden Euro „sehr realistisch“. Man wolle das Bürgergeld ersetzen durch eine Grundsicherung. „Die hat andere Karenzzeiten, andere Zumutbarkeitsregeln, da gilt wieder der Vermittlungsvorrang. Und vieles andere mehr“, erklärte er.
Der Volkswirtschaftsprofessor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit bezweifelt das allerdings. Möglich sei das nur, wenn es mehr Wirtschaftswachstum gebe und damit mehr Jobs und weniger Bürgergeldempfänger, sagte er dem Spiegel. „Keine großen langfristigen Effekte hingegen hätte es, wenn man die Gelder direkt einsparen will, durch das Kürzen von Bürgergeldsätzen zum Beispiel.“
Einsparungen sind auch nötig, um die sich abzeichnenden Löcher in den künftigen Bundeshaushalten der Jahre 2027 und folgende zu verringern. Die schwarz-rote Regierung ringt seit Wochen darum, wo Ausgaben gespart und eventuell sogar Förderansprüche und Leistungen gestrichen werden müssen. Während der Sommerferien entbrannten deshalb Debatten auch über etwaige Steuererhöhungen und Sozialreformen.
Patrick Wehner
Visa für Afghanen: Regierung verliert sehr oft vor Gericht
Im Streit über Aufnahmezusagen für Deutschland hat das Verwaltungsgericht Berlin bis Anfang September in 32 Eilverfahren zugunsten von Afghaninnen und Afghanen entschieden. Meist wurde die Vergabe von Einreisevisa angeordnet, wie eine Gerichtssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In einigen wenigen Fällen bei ausstehenden Sicherheitsüberprüfungen hätten die Richter die Regierung verpflichtet, zumindest eine Entscheidung über die Visaanträge zu treffen. Es geht dabei um Menschen im sogenannten Bundesaufnahmeprogramm, die wegen besonderer Gefährdung eine Zusage für die Aufnahme in Deutschland haben. Viele warten seit Monaten auf Einreisevisa.
Insgesamt seien beim Verwaltungsgericht Berlin bis Anfang September 64 Eilverfahren von Menschen mit solchen Zusagen eingegangen. Neben den 32 zugunsten der Kläger entschiedenen Fällen seien zehn Klagen zurückgewiesen worden, teilte die Sprecherin mit. Die übrigen seien noch nicht entschieden. In etlichen Fällen hat das Auswärtige Amt Beschwerde gegen die Entscheidungen eingelegt - allerdings häufig ohne Erfolg. Wie das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg auf Anfrage mitteilte, haben die Richter in zweiter Instanz in sechs Fällen die Beschwerden des Auswärtigen Amts zurückgewiesen. In zwei Fällen zog das Außenamt demnach seine Beschwerde zurück. In zwei Fällen hatte es vor dem OVG Erfolg. Noch seien nicht alle Beschwerdeverfahren entschieden, und es gingen neue Fälle ein, erklärte ein Sprecher.
Insgesamt entschied das OVG in diesem Jahr bereits 28 Beschwerdeverfahren "bezüglich Visa afghanischer Staatsangehöriger", wie der Sprecher weiter mitteilte. Beide Gerichte wiesen darauf hin, dass es neben dem Bundesaufnahmeprogramm weitere Programme für Afghaninnen und Afghanen gebe, etwa das Ortskräfteverfahren oder die Überbrückungsliste. Dabei gelten jeweils unterschiedliche rechtliche Bedingungen.
Patrick Wehner
Merz will Kommunikationsdefizite beheben
Bundeskanzler Friedrich Merz hat Kommunikationsdefizite in den ersten Monaten der schwarz-roten Regierung eingeräumt und Besserung versprochen. "An der Kommunikation müssen wir noch ein bisschen arbeiten", sagte der CDU-Vorsitzende in einem Interview des Parteikanals CDU.TV, das am Vormittag veröffentlicht werden soll. "Die Sachentscheidungen sind richtig, aber unsere Außendarstellung ist noch verbesserungsbedürftig."
Als Beispiel nannte Merz die Entscheidung, die Stromsteuer zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht für alle zu senken. "In der Sache ist es richtig, aber wir haben es nicht gut kommuniziert", sagte er. "Wir hätten es in der Partei, in der Bundestagsfraktion sehr viel stärker mit aufnehmen müssen. Wir hätten die Diskussion besser führen müssen."
Das gelte auch für seine persönliche Entscheidung, die Rüstungslieferungen an Israel wegen des Vorgehens der israelischen Armee im Gazastreifen einzuschränken. "Ich musste das schnell entscheiden, aber ich hätte genauso schnell natürlich Fraktion, Partei, Öffentlichkeit besser informieren müssen." Merz hat die Entscheidung alleine getroffen. Bis heute ist nicht ganz klar, mit wem er sich vorher abgestimmt hat.
"Wenn wir aufgehört haben zu lernen, haben wir aufgehört, gut zu regieren", sagte Merz. Er stelle sich jeden Morgen die Frage, ob er die richtigen Prioritäten setze. "Und dazu gehört natürlich auch eine gute Kommunikation." Die Regierung müsse mehr über ihre Erfolge sprechen, betonte Merz. "Andere werden es nicht tun, wenn wir es selber nicht tun." Er nannte vor allem den deutlichen Rückgang der Asylbewerberzahlen als Erfolg aus der Anfangsphase der neuen Regierung.
Philipp Saul
Pistorius zu Bundeswehr-Einstellungen: „schreiben schwarze Zahlen“
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht eine Trendwende bei der Rekrutierung neuer Soldaten für die Bundeswehr. „Wir schreiben in diesem Jahr schwarze Zahlen bei den Personaleinstellungen. Das heißt, wir stellen erstmals seit fünf Jahren oder sechs Jahren wieder mehr ein, als rausgehen aus der Bundeswehr“, sagte der SPD-Politiker in einem Interview für die Sat.1-Sendung „:newstime“, die am Abend ausgestrahlt werden soll.
In der Bundeswehr war die Zahl der Soldaten noch im vergangenen Jahr trotz mehr Einstellungen erneut leicht gesunken, während der Altersdurchschnitt stieg. Zum Jahresende 2024 habe es etwa 181 150 Soldatinnen und Soldaten gegeben, hatte das Verteidigungsministerium erklärt. Ein Jahr zuvor, am Stichtag 31. Dezember 2023, waren es noch etwa 181 500 Männer und Frauen in Uniform gewesen.
Erklärtes Ziel sind auf Grundlage neuer Nato-Planungen etwa 260 000 Männer und Frauen in der stehenden Truppe sowie 200 000 Reservisten. Deren Zahl soll vor allem mit dem neuen, zunächst auf Freiwilligkeit beruhenden Wehrdienst gesteigert werden. Wenn der Bundestag zustimmt, soll dieser vom Kabinett bereits beschlossene Dienst zum 1. Januar 2026 beginnen.
Die Bundeswehr braucht dringend mehr Personal, junge Deutsche sollen deshalb wieder verpflichtend gemustert werden. Wie stehen sie zum Wehrdienst und würden sie im Ernstfall zur Waffe greifen? (SZ Plus):
Philipp Saul
Haushaltsausschuss legt letzte Hand an den Bundesetat 2025
Es dürfte mal wieder ein langer Tag und vielleicht auch eine lange Nacht werden, wenn sich der Haushaltsausschuss des Bundestags an diesem Donnerstag abschließend mit dem Etat für das laufende Jahr befasst. In der sogenannten Bereinigungssitzung nehmen die Abgeordneten erfahrungsgemäß noch einige Änderungen am Entwurf der Bundesregierung vor und verschieben Millionen Euro. Es geht darum, wie viel Geld die einzelnen Ministerien in diesem Jahr noch ausgeben dürfen und welche Projekte damit finanziert werden.
Die Sitzung dauert oft bis spät in die Nacht oder sogar bis zum nächsten Morgen. Auch Minister müssen dort vorsprechen. Der Bundestag soll dann in der Sitzungswoche vom 16. bis 19. September endgültig über den Haushalt abstimmen.
Normalerweise steht ein Haushalt schon vor Jahresbeginn, in diesem Jahr ist das wegen der vorgezogenen Bundestagswahl und der Regierungsbildung anders. Seit Jahresbeginn arbeiten die Ministerien nur mit einer vorläufigen Haushaltsführung, die ihren Spielraum einschränkt. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant bisher mit Ausgaben von etwas mehr als 500 Milliarden Euro. Im Kernhaushalt sollen etwa 82 Milliarden Euro Schulden gemacht werden, dazu kommen Kredite aus Sondertöpfen für die Infrastruktur und die Bundeswehr, sodass am Ende etwa 143 Milliarden Euro neue Schulden zu Buche schlagen.
Mehr Probleme als der Etat für 2025 und der für 2026 macht Klingbeil aber jetzt schon die Finanzplanung für 2027 und die Folgejahre. Hier hat er trotz aller Kreditspielräume Lücken im hohen Milliardenbereich. Die schwarz-rote Bundesregierung diskutiert seit Wochen, wo Ausgaben gespart und eventuell sogar Förderansprüche und Leistungen gestrichen werden müssen.
Julia Bergmann
Gescheiterte Pkw-Maut kostet Steuerzahler weitere Millionen
Die gescheiterte Pkw-Maut in Deutschland wird für die Steuerzahler noch teurer. Der Bund zahlt zusätzlich einen Schadenersatz von etwa 27 Millionen Euro an die geplanten Betreiber, wie das Bundesverkehrsministerium der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Diese Summe ist als neuer Betrag im Bundeshaushalt 2025 geplant.
Damit zahlt der Bund insgesamt rund 270 Millionen Euro Schadenersatz. Im Jahr 2023 musste der Bund nach einem Schiedsverfahren zur Erhebung der Pkw-Maut bereits 243 Millionen Euro Schadenersatz an die eigentlich vorgesehenen Betreiber der Pkw-Maut zahlen. Die Gegenfinanzierung im Bundeshaushalt soll durch eine Erhöhung der sogenannten globalen Minderausgabe erfolgen - wie genau dies geschehen soll, ist unklar. Laut Ministerium wird die konkrete Gegenfinanzierung am Jahresende im Rahmen der Rechnungslegung festgelegt.
Die Pkw-Maut - ein Prestigeprojekt der CSU in der damaligen Bundesregierung - war im Juni 2019 vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als rechtswidrig gestoppt worden, weil sie aus Sicht der Richter Ausländer diskriminiert hätte. Die vorgesehenen Betreiber forderten zunächst 560 Millionen Euro Schadenersatz, nachdem der Bund die Verträge kurz nach dem Urteil gekündigt hatte. Der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wies Forderungen der Firmen zurück. Daraufhin folgte ein erstes Schiedsverfahren.
"Scheuer kostet den Steuerzahler immer noch neue Millionen", sagte die Grünen-Haushälterin Paula Piechotta. Dem früheren Verkehrsminister droht im Zusammenhang mit der gescheiterten Pkw-Maut ein Prozess. Die Berliner Staatsanwaltschaft klagte ihn wegen uneidlicher Falschaussage vor dem Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags an.
Michelle Ostwald
Regierung will weitere Sparmaßnahmen im Bereich globale Gesundheit
Die Bundesregierung will ihre Unterstützung für globale Gesundheitsprojekte stärker zusammenstreichen als bisher bekannt. Wie aus einer Vorlage des Finanzministeriums für den Haushaltsausschuss hervorgeht, soll der globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria in den nächsten Jahren insgesamt 100 Millionen Euro weniger bekommen als bisher geplant.
Im laufenden Jahr sollen demnach noch 370 Millionen Euro fließen. Für die Haushalte 2026 bis 2028 sind allerdings statt der ursprünglichen 950 Millionen Euro nur 850 Millionen Euro an sogenannten Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Mit den Etatplänen befasst sich heute der Haushaltsausschuss des Bundestags bevor Mitte des Monats der Haushalt beschlossen wird.
Nach Angaben der Entwicklungsorganisation One ist der globale Fonds das zentrale Finanzierungsinstrument in der Entwicklungszusammenarbeit, um HIV, Aids, Tuberkulose und Malaria zu stoppen. Er ist in 120 Ländern aktiv und sorgt nicht nur für Behandlung von Krankheiten, sondern zum Beispiel auch für die Verteilung von imprägnierten Moskitonetzen.
Michelle Ostwald
Grüne laden zu Gespräch über möglichen AfD-Verbotsantrag ein
Die Spitze der Grünen-Fraktion hat die Fraktionsvorsitzenden von Union, SPD und Linke zu einem Gespräch über ein mögliches AfD-Verbotsverfahren eingeladen. In dem Brief der zwei Co-Vorsitzenden, Katharina Dröge und Britta Haßelmann, an Jens Spahn (CDU), Matthias Miersch (SPD) sowie an die beiden Vorsitzenden der Linksfraktion, Heidi Reichinnek und Sören Pellmann, heißt es: "Der Deutsche Bundestag hat vor dem Hintergrund unserer geschichtlichen Verantwortung die rechtliche und politische Pflicht, sich ernsthaft mit der Einleitung eines Parteiverbotsverfahrens zu befassen, wenn ein entsprechender Anlass besteht." Dieser Zeitpunkt sei – angesichts der fortschreitenden Radikalisierung der AfD – jetzt gekommen.
"Zum Schutz der Menschen und der Demokratie" müsse ein Parteiverbotsverfahren nun verantwortungsvoll geprüft und gegebenenfalls rasch auf den Weg gebracht werden, schreiben die Fraktionschefinnen in ihrem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Hierfür sei ein gemeinsames Vorgehen der demokratischen Fraktionen von zentraler Bedeutung.
Julia Bergmann
Union und SPD geloben Besserung
Nach einem holprigen Start in den ersten 100 Tagen haben sich Union und SPD versprochen, bei den anstehenden Reformvorhaben konstruktiver zusammenzuarbeiten. Bei einer Sitzung des Koalitionsausschusses räumten die vier Parteichefs von CDU, CSU und SPD zwar Fehler und Querelen in den ersten Monaten seit der Vereidigung des Kabinetts im Mai ein, riefen aber gemeinsam dazu auf, den Blick nach vorn zu richten. Das Treffen endete nach knapp viereinhalb Stunden inklusive einer zwischendrin eingeschobenen Pressekonferenz.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kündigte unter anderem bis Ende des Jahres Eckpunkte für eine Bürgergeld-Reform an. SPD-Chef Lars Klingbeil sprach von einer offenen und ehrlichen Debatte. Man sei sich einig, nun "die Sicherheit von Arbeitsplätzen als Topthema zu betrachten". CSU-Chef Markus Söder sieht die schwarz-rote Koalition und Deutschland insgesamt vor entscheidenden Wochen und Monaten. "Der heutige Tag ist wichtig, um nach der Sommerdepression der Koalition eine neue Herbst-Kraft zu finden."
Versöhnung beim Bier: Claus Hulverscheidt, Georg Ismar und Nicolas Richter aus dem Berliner SZ-Büro über die Sitzungen von Kabinett und Koalitionsausschuss an diesem Mittwoch (SZ Plus):
Julia Bergmann
Kabinett billigt Umsetzung von EU-Asylreform
Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf zur Umsetzung des europäischen Asyl- und Migrationspakets (Geas) nach zweimaliger Verschiebung auf den Weg gebracht. Das Kabinett billigte den Entwurf von Innenminister Alexander Dobrindt, mit dem Europa schärfer gegen illegale Einwanderung vorgehen will. Der Beschluss war wegen eines Streits zwischen den beteiligten Unions- und SPD-Ministerien verschoben worden. Im Mittelpunkt standen dabei die Regelungen für die umstrittenen Asylzentren für Binnenmigranten.
Die EU-Staaten müssen die Reform in nationales Recht umsetzen, damit sie von Mitte 2026 an greifen kann. Dobrindt hatte allerdings bereits angekündigt, gemeinsam mit anderen Staaten weitergehende Regelungen anzustreben.
Mit dem auf EU-Ebene 2024 beschlossenen Geas sollen die illegale Migration stärker begrenzt und Asylverfahren beschleunigt werden. Diese sollen möglichst an die Außengrenzen der EU verlagert werden. Der nun gebilligte Entwurf sieht unter anderem vor, dass Migranten, die bereits in einem anderen Staat registriert wurden, in Asylzentren untergebracht werden. Zudem sollen Leistungen für Asylbewerber unter bestimmten Bedingungen auf ein Minimum gekürzt werden können, etwa bei Gewalt in Unterkünften oder der Missachtung von Meldepflichten.
Julia Bergmann
Kabinett beschließt Stromsteuersenkung für die Industrie
Die Bundesregierung hat mehrere Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht, um die weiterhin hohen Energiepreise zu drücken. Das Kabinett gab grünes Licht für eine Absenkung der Stromsteuer für die Industrie sowie die Land- und Forstwirtschaft, wie das Finanz- und das Wirtschaftsministerium mitteilten. Sie sollen dauerhaft nur den EU-Mindeststeuersatz zahlen. Außerdem soll es 2026 einen Zuschuss des Bundes zu den Übertragungsnetzentgelten in Höhe von 6,5 Milliarden Euro geben, von dem alle profitieren. Anfang August hatte die Regierung bereits die Abschaffung der Gasspeicherumlage beschlossen.
"Durch niedrigere Energiepreise sichern wir Arbeitsplätze in Deutschland", sagte Bundesfinanzminister und SPD-Co-Chef Lars Klingbeil. Es würden zunächst mehr als 600 000 produzierende Betriebe profitieren. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ergänzte, die Stromkosten würden in den nächsten vier Jahren um insgesamt 26 Milliarden Euro gesenkt. Den Ministerien zufolge wird eine Familie mit bis zu 100 Euro im Jahr bei den Stromkosten entlastet. "Die bereits beschlossene Abschaffung der Gasspeicherumlage entlastet Familien um rund 50 Euro im Jahr."
Der Handelsverband HDE kritisierte, dass - anders als im Koalitionsvertrag vorgesehen - die Stromsteuersenkung nicht für alle kommt, sondern nur für die Industrie. "Ohne bezahlbare Strompreise für alle sieht der Verband die Existenzen zahlreicher Handelsunternehmen und die Erholung der Konsumstimmung in Deutschland in Gefahr." Die Bundesregierung verspiele mit dem gebrochenen Versprechen Vertrauen. Der Verband der Familienunternehmer beklagte, dass viele Mittelständler nicht profitierten. Der Chemieverband VCI lobte die Hilfen für die Industrie, forderte aber noch mehr: "Auch ein wirksamer Industriestrompreis darf nicht mehr lange auf sich warten lassen."
