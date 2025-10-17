Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Baden-Württemberg will Spritpreiserhöhungen einschränken
Bundestag genehmigt Taser bei der Bundespolizei
Röttgen verteidigt Wehrdienst-Lotterie: "Fair und rational"
Pistorius: Offen für Diskussion über Vorschläge zum Wehrdienst
Bundestag debattiert über Wehrpflichtgesetz – und gescheiterte Wehrdienst-Lotterie
Saimah Jiwa
Bundesrat billigt Einbürgerung erst nach fünf Jahren
Der Bundesrat hat die Abschaffung der rascheren Einbürgerung schon nach drei Jahren für besonders gut integrierte Ausländer beschlossen. Statt drei Jahren müssen die Betroffenen nun fünf Jahre warten, ehe sie sie einen deutschen Pass erhalten können. Der Bundesrat legte keinen Widerspruch gegen das Gesetz ein, das der Bundestag zuvor beschlossen hatte.
Von der bisherigen Sonderregelung hatten aber ohnehin nur wenige Zuwanderer profitiert. Die beschleunigte Einbürgerung fand bundesweit nur in einigen hundert Fällen Anwendung. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur im Juni dieses Jahres. Die Union sprach von einer „Turbo-Einbürgerung“. Die Regelung, die von der Ampel-Koalition eingeführt worden war, lehnte die Union von Anfang an ab. Ihr Argument: So schnell könne sich niemand in die deutschen Lebensverhältnisse einfügen.
Julia Bergmann
Baden-Württemberg will Spritpreiserhöhungen einschränken
Geht es nach Baden-Württemberg, ist mit den mehrmaligen Spritpreisänderungen am Tag an Tankstellen bald Schluss. Über einen entsprechenden Antrag des Landes soll heute der Bundesrat beraten. Eine Entscheidung wird nicht erwartet. Das Thema soll zunächst in die Ausschüsse verwiesen werden. In dem Antrag wird die Einführung einer Preisbremse etwa nach dem Vorbild Österreichs verlangt. Im Nachbarland ist es den Betreibern von Tankstellen einmal täglich um 12 Uhr erlaubt, die Preise zu erhöhen. Preissenkungen dürfen jederzeit vorgenommen werden.
Das Bundeskartellamt hatte im Frühjahr im Durchschnitt 22 Preisänderungen pro Tankstelle gezählt, bei manchen waren es sogar mehr als 40 oder in seltenen Fällen mehr als 50 am Tag. „Es besteht die Gefahr, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher systematisch hinters Licht geführt werden“, sagte der baden-württembergische Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU). Das häufige Ändern der Preise mache das Planen gezielter Tankstopps fast unmöglich.
Der ADAC warnt, dass die angeregte Regulierung für Autofahrer nach hinten losgehen könnte. Sprit könnte dem Kraftstoffmarktexperten Christian Laberer zufolge sogar teurer werden. „Wenn die Konzerne nur einmal am Tag die Preise anheben dürfen, besteht die Gefahr, dass die Erhöhung von vorneherein stärker ausfällt als in einem flexiblen Modell wie bei uns“. Der Gedanke dahinter: Wer später nicht mehr erhöhen kann, geht im Zweifelsfall lieber gleich weiter nach oben.
Linus Freymark
Dobrindt verteidigt Einsatz der Bundeswehr bei Drohnenabwehr
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt pocht auf einen möglichen Einsatz der Bundeswehr bei der Drohnenabwehr in Deutschland. „Ich werbe schlichtweg dafür, dass wir im Rahmen der Amtshilfe auch auf die Bundeswehr zugreifen können“, sagte der CSU-Politiker am Abend in der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“.
Man müsse unterschieden „zwischen Drohnen, die auf Baumwipfelhöhe fliegen – das wird die Bundespolizei erledigen können müssen“, so Dobrindt. Militärische Drohnen dagegen, „die heute genauso auftreten können in unserem Himmel, die wird die Polizei nie bekämpfen können“. In diesem Fall soll die Polizei nach dem Willen Dobrindts auf die Hilfe der Bundeswehr zurückgreifen können.
Laut dem CSU-Politiker wird das Luftsicherheitsgesetz dahin gehend angepasst. Früheren Angaben Dobrindts zufolge ist er sich über diesen Punkt mit Justizministerin Stefanie Hubig und Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) einig.
Linus Freymark
Bundestag genehmigt Taser bei der Bundespolizei
Der Bundestag hat am späten Donnerstagabend den Weg für Taser bei der Bundespolizei freigemacht. Mit den Geräten können Beamte Verdächtige und potenzielle Angreifer durch Elektroschocks vorübergehend außer Gefecht setzen, ohne sofort zur Schusswaffe greifen zu müssen.
Nach dem Votum des Bundestags soll deren Nutzung nun flächendeckend für die Bundespolizei möglich sein. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kündigte an, 10 000 Taser anzuschaffen. Der Einsatz von Tasern sei „bei unserer Polizei zwingend notwendig“, hatte Dobrindt im Sommer erklärt. Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßt die Pläne.
Kritiker hingegen befürchten, dass Taser bei Menschen mit Vorerkrankungen wie Herzproblemen schwere gesundheitliche Folgen haben können. Zudem sind die Elektroschocks sehr schmerzhaft. „Es gibt zahlreiche dokumentierte Todesfälle nach Taser-Einsätzen“, erklärte Clara Bünger, die innenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag.
Leopold Zaak
Röttgen verteidigt Wehrdienst-Lotterie: "Fair und rational"
CDU-Verteidigungspolitiker Norbert Röttgen betont in seiner Rede die Bedrohung durch Russland. Moskau greife die westlichen Werte an, betont er. "Wir müssen uns verteidigen können", fügt er hinzu. Dafür brauche es schnell neue Soldaten. Er rechnet das Nato-Ziel vor, das die Bundeswehr bis zum Jahr 2035 erfüllen müsse. Es brauche bis dahin 260 000 neue Berufssoldaten sowie 200 000 Reservisten.
Dann übt Röttgen Kritik an dem Gesetzentwurf von Union und SPD. Dieser beantworte nicht, wie die Wehrgerechtigkeit gewahrt bleibe, sagt er. Wenn aus Hunderttausenden Männern eines Jahrgangs einige Zehntausend ausgewählt werden sollen, dann sei diese Frage wichtig, diese bleibe aber unbeantwortet. Er verteidigt die von ihm mitverhandelte Einigung über eine Wehrdienst-Lotterie, die wegen Bedenken in der SPD-Fraktion und beim Verteidigungsminister Pistorius durchgefallen war. Jeder habe das gleiche Risiko und die gleiche Chance, für die Musterung ausgewählt zu werden, sagt er. Das sei "fair und rational".
In Richtung der Kritiker dieses Modells, sei er "absolut offen für andere Vorschläge", so Röttgen, und dankbar, sollte es bessere Vorschläge geben. Die Kollegen der SPD schaut er dabei jedoch nicht an, seine Kritik richtet er an die Grünen. Die Fraktionsvorsitzenden hatten den Vorschlag zuletzt scharf kritisiert. Britta Haßelmann hatte gesagt, die Bundeswehr sei "keine Losbude", ihre Co-Vorsitzende Katharina Dröge hatte das Modell mit den "Hunger Games" aus der Buchreihe "Die Tribute von Panem" verglichen. "Mit Polemik werden wir nicht verteidigungsfähig", sagt Röttgen.
Leopold Zaak
Pistorius: Offen für Diskussion über Vorschläge zum Wehrdienst
In einer ganz kurzen Ansprache eröffnet der Verteidigungsminister die Debatte zum Wehrdienst-Gesetz. In seiner Vorbemerkung betont er, der Dienst bei der Bundeswehr müsse "attaktiv und sinnstiftend" werden, damit genügend Soldatinnen und Soldaten gewonnen werden könnten. Es brauche auch eine Wehrerfassung, sagt Boris Pistorius (SPD) mit Anspielung auf den Fragebogen, den künftig alle 18-Jährigen in Deutschland zugesandt bekommen sollen. Im Spannungsfall müsse man "wissen, wer unser Land verteidigen kann", sagt er.
Zu der Debatte der letzten Tage über die geplatzte Einigung über die Wehrdienst-Lotterie äußert sich Pistorius nur ganz kurz – und zeigt sich versöhnlich. Es gebe verschiedene Modelle, wie man vorgehen könne, wenn die Freiwilligkeit nicht ausreiche. Er sei dafür offen, im parlamentarischen Verfahren, über die unterschiedlichen Modelle zu sprechen. Das Losverfahren, gegen das er sich vehement ausgesprochen hatte, erwähnt er dabei nicht.
Zu der Debatte der letzten Tage über die geplatzte Einigung über die Wehrdienst-Lotterie äußert sich Pistorius nur ganz kurz – und zeigt sich versöhnlich. Es gebe verschiedene Modelle, wie man vorgehen könne, wenn die Freiwilligkeit nicht ausreiche. Er sei dafür offen, im parlamentarischen Verfahren, über die unterschiedlichen Modelle zu sprechen. Das Losverfahren, gegen das er sich vehement ausgesprochen hatte, erwähnt er dabei nicht.
Leopold Zaak
Bundestag debattiert über Wehrpflichtgesetz – und gescheiterte Wehrdienst-Lotterie
Gleich geht es im Bundestag um das Wehrpflichtgesetz der Bundesregierung, also um das Thema, bei dem es zuletzt wieder Streit in der Koalition gab. Das Kabinett hatte sich eigentlich auf folgende Lösung geeinigt: Alle Männer müssen einen Fragebogen zu ihrer körperlichen Fitness ausfüllen und antworten, ob für sie ein mindestens sechsmonatiger Wehrdienst infrage käme. Sollten dabei aber nicht genügend Freiwillige gefunden werden, dann würde per Losverfahren entschieden, wer zur Musterung soll. Das traf aber vor allem in der SPD-Bundestagsfraktion und bei Verteidigungsminister Boris Pistorius auf heftigen Widerstand. Das Modell ist also vorerst vom Tisch.
Der Entwurf, über den gleich diskutiert wird, basiert „zunächst“ auf Freiwilligkeit, wie es heißt. Das könnte sich aber ändern, wenn die „verteidigungspolitische Lage dies erfordert und attraktivitätssteigernde Maßnahmen zur Erhöhung freiwilliger Bewerbungen nicht rechtzeitig wirksam werden“.
Neben dem konkreten Entwurf dürfte es in der Debatte auch um das Losverfahren und die gescheiterte Einigung in der Koalition gehen. Das verspricht allein schon ein Blick auf die Rednerliste. Neben Norbert Röttgen (CDU), der die vorläufige Einigung mitverhandelt hatte, steht da auch Verteidigungsminister Boris Pistorius. Die Debatte können Sie im Livestream verfolgen.
Dominik Fürst
Bas zu Rentenplänen: „Das muss jetzt auch gelten“
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat Forderungen aus Teilen der Unionsfraktion nach Änderungen am Rentenpaket eine klare Absage erteilt. Bei der ersten Beratung des Gesetzentwurfs im Bundestag pochte die SPD-Co-Chefin auf die Einhaltung der Koalitionsabsprachen. Es werde keine Änderungen an der geplanten Sicherung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis zum Jahr 2031 geben. „Das Rentenpaket trägt nicht nur die Handschrift, sondern auch die Unterschrift aller Koalitionspartner – von CDU, CSU und SPD“, sagte Bas. Dies sei im Koalitionsvertrag festgeschrieben, im Koalitionsausschuss erneut geeint und im Kabinett beschlossen worden. „Und das muss jetzt auch gelten“, unterstrich Bas.
Nadja Lissok
Friedensaktivisten protestieren vor dem Bundestag
Mit einem übergroßen, aufblasbaren, zerbrochenen Gewehr haben Friedensaktivisten vor dem Reichstag gegen die Wehrdienstpläne der Regierung protestiert. Organisationen wie Greenpeace, die katholische Friedensbewegung Pax Christi und die "Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen" fordern die Bundesregierung auf, ihr Vorhaben zu stoppen.
Odd Andersen/afp
Symbolisch schredderten die Aktivisten dabei den Gesetzentwurf wie auch den geplanten Fragebogen, mit dem bei jungen Menschen künftig die Bereitschaft zum zunächst freiwilligen Wehrdienst abgefragt werden soll. Auch ein mögliches Losverfahren für die Einladung zur Musterung lehnen die Friedensorganisationen ab. Auf einem Transparent der Greenpeace-Jugend hieß es: „Wir wollen nicht in unsere Zukunft marschieren!“ Die Wehrdienst-Pläne der Regierung werden am Donnerstagnachmittag im Bundestag diskutiert.
Katharina Erschov
aus dem Bundestag
Linke: Deutschland könnte mehr Sozialpolitik statt Rüstung vertragen
Sören Pellmann, der Co-Fraktionsvorsitzende der Linken, prangert die Investitionspläne der Regierung und auch den Finanzrahmen der EU für 2028–2034 an. Er wurde von der Europäischen Kommission vorgeschlagen und sieht mit einem Gesamtbudget von knapp zwei Billionen Euro Mittel für die Rüstung und Raumfahrt vor. "Sagen sie doch dass sie das Geld in Rüstung anstatt in Straßen, Brücken und Schulen stecken wollen", sagt Pellmann. Aus seiner Sicht hätte die Regierung auch über bessere Sozialstandards, bezahlbaren Wohnraum, Bildung und die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs sprechen können. So sei etwa Wohnen in den Metropolen kaum noch zu bezahlen. „Es trifft längst die große Masse", sagt Pellmann. „Das ist der Skandal.“ Angesichts dieser hohen Not wäre eine andere Schwerpunktsetzung als Aufrüstung drängender gewesen. Stattdessen aber bedienen die Regierungsmitglieder mit ihrer Kritik an Migranten "Phrasen wie sie es den reaktionären Rechten nur recht machen" könnten.
Katharina Erschov
aus dem Bundestag
Merz: "Deutschland bedroht niemanden"
Für Merz ist klar, dass die Europäer in der Verteidigung mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen. Er kommt auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu sprechen und bezeichnet Russlands Machtstreben wieder als hybride Kriegsführung und Spionage. Er wirft dabei den AfD-Abgeordneten einen Blick zu. "Auch aus ihren Reihen", sagt er. Es sei klar: "Deutschland bedroht niemanden, die EU bedroht niemanden und die Nato bedroht niemanden", sagt er und erntet Beifall. "Wir lassen uns nicht verängstigen", so Merz.
Nadja Lissok
Dröge: Wehrdienst-Lotterie erinnert an „Hunger Games“
Katharina Dröge, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, greift in ihrer Rede den Streit in der Koalition über die Wehrdienst-Lotterie auf. Sie zieht eine „verheerende Bilanz der letzten Tage“, in denen sich SPD und Union nicht auf einen gemeinsamen Vorschlag zu einem Losverfahren für angehende Soldatinnen und Soldaten einigen konnten. Die Wehrdienst-Lotterie erinnere sie an „Hunger Games“, die Hungerspiele aus dem dystopischen Roman „Die Tribute von Panem“. Sie kritisiert, dass Bundeskanzler Friedrich Merz seine Regierungserklärung nicht genutzt hat, um eine Lösung zu präsentieren. Das sei eine schlechte Nachricht für die Sicherheit in Europa.
Katharina Dröge, Bundestags-Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. Michael Kappeler/dpa
Nakissa Salavati
aus dem Bundestag
Spahn wirbt für Losverfahren bei Wehrdienst
Der Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn sagt: "Putin testet uns." Der russische Machthaber rüste gegen ein freiheitliches Europa auf. Er wolle Krieg, keine Diplomatie. "Wir sind nicht mehr im Krieg, wir sind aber auch nicht mehr im Frieden." Spahn unterstützt den Plan, das Vermögen der russischen Zentralbank für die militärische Hilfe für die Ukraine zu nutzen.
Jens Spahn (CDU), CDU/CSU Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Annegret Hilse/REUTERS
Nakissa Salavati
aus dem Bundestag
SPD-Fraktionsvorsitzender: "Diese Bundesrepublik wäre ohne Europa nichts"
Matthias Miersch, der SPD-Fraktionsvorsitzende, geht auf den Waffenstillstand in Gaza und Israel und auf die befreiten Geiseln ein. Der Einsatz Deutschlands und anderer Staaten sei „eine Bestätigung, dass wir nie aufgeben dürfen“, dass „Menschlichkeit nie am Ende sein darf“. Dann widerspricht Miersch seiner Vorrednerin Alice Weidel: „Der große Unterschied zwischen Ihnen und uns: Diese Bundesrepublik wäre ohne Europa nichts.“
Er betont, wie wichtig Investitionen im Ausland seien, weil sie sich für Deutschland auszahlten, anders, als Weidel behauptet hat. Wer in anderen Staaten mit finanziellen Hilfen Stabilität bewirke, verhindere auch Migration aus diesen Ländern.
Dann richtet er sich an den Bundeskanzler: Die Stahlindustrie benötige Schutz. "Ich erwarte schon, dass die Bundesregierung auch den Zollvorschlag der EU unterstützt", sagt Miersch. Die EU möchte Zölle und Vorgaben ändern, um Stahlimporte zu verteuern und die eigene Industrie zu schützen. Zuletzt weist er darauf hin, dass CO₂ -Zertifikate, die fossile Energien verteuern, nicht die einzige Maßnahme für Klimaschutz sein dürfe, weil sonst die Bürger unter den hohen Kosten leiden. Wer Verkehr und Gebäude früh klimafreundlicher aufstelle, verhindere eine übermäßige Belastung der Menschen.
Matthias Miersch, SPD-Fraktionsvorsitzender, spricht im Parlament. Niklas Graeber/dpa
Katharina Erschov
aus dem Bundestag
Was heute noch im Bundestag ansteht
- Abstimmung über AfD-Antrag: Die AfD fordert die Regierung auf, politischen Kräfte im Land zu mäßigen. Betitelt ist der Antrag mit „Inneren Frieden in Deutschland bewahren – Antifa-Verbote umsetzen sowie Linksterrorismus entschlossen bekämpfen“.
- Erste Lesung zu Rentengesetzen: Außerdem will der Bundestag heute über die Stabilisierung des Rentenniveaus, die Mütterrente und Stärkung der Altersvorsorge beraten.
- Aktuelle Stunde am Nachmittag: Diese steht zur Wirtschaftskrise in Deutschland an.
- Debatte um Wehrpflicht: Erstmalig sind heute auch Beratungen über das Wehrpflichtmodernisierungsgesetz von Verteidigungsminister Boris Pistorius geplant. Darüber hätte der Bundestag eigentlich schon vergangene Woche beraten sollen.