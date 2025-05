Dröge: „Ich erwarte, dass Sie als Kanzler Brücken bauen“

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge erinnert Friedrich Merz an seine zunächst gescheiterte Wahl zum Bundeskanzler in der vergangenen Woche (Merz wurde erst im zweiten Wahlgang gewählt), die Merz in seiner Rede natürlich mit keinem Wort erwähnt hat. Seine Koalition hätte ihm das Vertrauen nicht ausgesprochen, so Dröge, und das „erhebliche Chaos“ habe Merz auch bisher nicht wieder in Ordnung gebracht.



Dröge kritisiert die verschärften Kontrollen an den deutschen Grenzen, die ganz Europa verärgerten, und die in ihren Augen zu wenig ausdifferenzierte Klimapolitik, der Merz in seiner Rede nicht viel Raum gegeben hat. Oft habe Merz in den vergangenen drei Jahren polarisiert, sagte Dröge. Er habe Stimmung gemacht, „gerade gegen diejenigen Menschen in diesem Land, die gesellschaftliche Minderheiten sind, gegen Arbeitslose, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen Geflüchtete“. Am Ende ihres Redebeitrags appelliert sie an Merz „ein Bundeskanzler für alle“ zu sein. „Ich erwarte, dass Sie als Kanzler Brücken bauen“.