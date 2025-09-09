Merz bei IAA-Eröffnung: "Brauchen mehr Flexibilität" bei E-Mobilität

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat der Autoindustrie in der Debatte um die EU-Klimapolitik den Rücken gestärkt. "Wir halten am Umstieg auf Elektromobilität grundsätzlich natürlich fest, aber wir brauchen mehr Flexibilität in der Regulierung", sagte Merz am Dienstag zur Eröffnung der Automesse IAA Mobility in München. Klimaschutz müsse durch Technologieoffenheit möglichst kosteneffizient erreicht werden. "Einseitige politische Festlegungen auf bestimmte Technologien" seien nicht der richtige Weg.



Ziel sei, "durch Technologieoffenheit Wettbewerbsfähigkeit und effektiven Klimaschutz" miteinander zu verbinden, betonte Merz. Grundsätzlich müsse Deutschland "wieder ein wettbewerbsfähiger international anerkannter Wirtschaftsstandort werden, auf den die Welt nicht mit Verwunderung, sondern mit Bewunderung schaut".



Merz bezog sich damit auf die EU-Klimaschutzziele für die Autoindustrie, nach denen neue Pkw ab 2035 CO₂-frei sein müssen. Aus Sicht der Branche zwingt das die Hersteller dazu, auf batterieelektrische E-Autos zu setzen. Der Umstieg aber geht langsamer vonstatten als bei der Verabschiedung der Gesetze angenommen, so dass die Autobauer befürchten, das Ziel von 100 Prozent E-Autos bis 2035 nicht zu schaffen.



Die Chefin des Automobilverbandes VDA, Hildegard Müller, forderte die EU-Kommission auf, "das Reduktionsziel für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge für 2035 auf minus 90 Prozent anzupassen." Es sei noch nicht klar, mit welchem Antriebsmix die Klimaziele erreicht werden müssten, die auch die Branche keineswegs infrage stelle. Neben reinen E-Autos sollten auch Hybrid-Antriebe und klimaneutrale Kraftstoffe eine Option sein.



Sechs weitere Jahre IAA in München



Bereits zu Beginn der Eröffnung hatte VDA-Präsidentin Hildegard Müller bekannt gegeben, dass die IAA weiter in München bleiben wird. Der aktuelle Vertrag läuft mit der diesjährigen Messe aus. Nun gibt es eine Einigung auf sechs weitere Jahre - also drei weitere Ausgaben.



Schon vor der Eröffnung hatte es Proteste gegen die Messe gegeben. Das globalisierungskritische Netzwerk Attac versenkte in einer Wasserfläche vor dem Eingang der Messe einen "Autosaurus". Weitere Protestaktionen im Laufe der Messe werden erwartet - wie schon bei den letzten Ausgaben der IAA Mobility.