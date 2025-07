Kabinett will Verfügbarkeit von Lachgas und K.o.-Tropfen stark einschränken

Lachgas soll für Jugendliche künftig nicht mehr so leicht zu bekommen sein. Das Kabinett beschloss einen Gesetzentwurf, der den Besitz und den Verkauf von Lachgas an Kinder und Jugendliche unterbinden soll. Auch der Online-Handel und der Kauf an Selbstbedienungsautomaten werden untersagt. Gesundheitsministerin Nina Warken hatte die Regulierung von Lachgas, dessen Konsum sich zuletzt stark verbreitet hatte, im Mai als eine ihrer ersten Amtshandlungen angekündigt. Lachgas sei kein harmloser Spaß, erklärte die CDU-Politikerin, die Folgen reichten von Gefrierverletzungen über Ohnmachtsanfälle bis zu Nervenschäden und Psychosen.



Das Kabinett will auch die Verfügbarkeit von K.o.-Tropfen eindämmen, die Täter als „Vergewaltigungsdroge“ oder zum Ausrauben einsetzen. Die Wirkstoffe Gamma-Butyrolacton (GBL) und 1,4-Butandiol (BDO) sind sogenannte psychotrope Substanzen. Sie sind weitgehend geschmacksneutral und verändern die Wahrnehmung. Menschen können dadurch in einen Zustand der Willenlosigkeit geraten.



Die davon betroffenen Substanzen werden nicht grundsätzlich verboten, da sie als Industriechemikalien, in der Medizin und in der Wissenschaft im Einsatz sind. Der Entwurf kommt jetzt in den Bundestag. In Kraft treten sollen die Neuregelungen dann drei Monate nach der Verkündung - zum Vorbereiten von Umstellungen im Handel und an Automaten sowie von Altersprüfungen.