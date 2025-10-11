Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz und Bas verteidigen Koalitionseinigung zu Bürgergeldreform
Bundestag beschließt „Bau-Turbo“
Harte Kritik von Grünen und Linken an Bürgergeld-Reform
Die Beschlüsse von Schwarz-Rot im Überblick:
Einigungen in den Bereichen Verkehr und Rente
Julia Bergmann
Nietzard und Blasel abgelöst: Grüne Jugend hat neue Chefs
Henriette Held und Luis Bobga wurden beim Bundeskongress der Grünen-Nachwuchsorganisation in Leipzig als Nachfolger von Jette Nietzard und Jakob Blasel gewählt, die beide nicht mehr kandidiert hatten. Nietzard hatte mit zahlreichen provokanten Äußerungen viel Widerstand auch in der eigenen Partei ausgelöst.
Held wurde mit 93,6 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt, Bobga mit deutlich schlechteren 76,2 Prozent. Beide hatten keine Konkurrenz.
Die neuen Bundessprecher, wie die Grüne Jugend ihre Chefs nennt, sind beide 23 Jahre alt. Held kommt aus Berlin und studiert in Greifswald Klima- und Umweltrecht. „Die Klimakrise, die ist kein Naturphänomen, die ist eine Klassenfrage und eine Frage der sozialen Gerechtigkeit“, sagte sie in ihrer Bewerbungsrede. Die bisherige Vorsitzende des Grüne-Jugend-Landesverbands Mecklenburg-Vorpommern will die Lage in Ostdeutschland stärker auf die Agenda heben. Den Grünen wirft Held die Beteiligung an Verschärfungen der Asylpolitik in den vergangenen Jahren vor, sie will sich für einen linkeren Kurs einsetzen: „Jetzt ist die Zeit, Verteilungsfragen zu stellen.“
Das gilt auch für Bobga. „Wir können und wir werden diese Partei wieder auf links drehen“, kündigte er an. Er wurde in Münster geboren, lebt jetzt in Köln uns saß mehrere Jahre im Stadtrat von Emsdetten. Inzwischen arbeitet er für die Grünen in Nordrhein-Westfalen und ist bereits Mitglied im Bundesvorstand der Grünen Jugend. Der Bundestagswahlkampf sei geprägt gewesen von „einer Anbiederung an die CDU und keiner Scheu davor Migration als Sicherheitsproblem darzustellen“. Bobga, dessen Vater aus Kamerun kommt, betonte: „Unsere Sicherheit ist unverhandelbar.“
Held wurde mit 93,6 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt, Bobga mit deutlich schlechteren 76,2 Prozent. Beide hatten keine Konkurrenz.
Die neuen Bundessprecher, wie die Grüne Jugend ihre Chefs nennt, sind beide 23 Jahre alt. Held kommt aus Berlin und studiert in Greifswald Klima- und Umweltrecht. „Die Klimakrise, die ist kein Naturphänomen, die ist eine Klassenfrage und eine Frage der sozialen Gerechtigkeit“, sagte sie in ihrer Bewerbungsrede. Die bisherige Vorsitzende des Grüne-Jugend-Landesverbands Mecklenburg-Vorpommern will die Lage in Ostdeutschland stärker auf die Agenda heben. Den Grünen wirft Held die Beteiligung an Verschärfungen der Asylpolitik in den vergangenen Jahren vor, sie will sich für einen linkeren Kurs einsetzen: „Jetzt ist die Zeit, Verteilungsfragen zu stellen.“
Das gilt auch für Bobga. „Wir können und wir werden diese Partei wieder auf links drehen“, kündigte er an. Er wurde in Münster geboren, lebt jetzt in Köln uns saß mehrere Jahre im Stadtrat von Emsdetten. Inzwischen arbeitet er für die Grünen in Nordrhein-Westfalen und ist bereits Mitglied im Bundesvorstand der Grünen Jugend. Der Bundestagswahlkampf sei geprägt gewesen von „einer Anbiederung an die CDU und keiner Scheu davor Migration als Sicherheitsproblem darzustellen“. Bobga, dessen Vater aus Kamerun kommt, betonte: „Unsere Sicherheit ist unverhandelbar.“
Irene Helmes
DGB-Chefin Fahimi: „Wir kommen nicht dazu, über die wirklich wichtigen Fragen zu reden“
Yasmin Fahimi wirft der Bundesregierung einen „völlig falschen Fokus“ vor. In einer Zeit der wirtschaftlichen Stagnation werde fälschlicherweise so getan, als könnten von Kürzungen im Sozialstaat Wachstumsimpulse ausgehen, sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Wir kommen nicht dazu, über die wirklich wichtigen Fragen zu reden, weil sich alle ständig abarbeiten an sogenannten Sozialreformen, die angeblich nur dann gut sind, wenn sie möglichst schmerzhaft sind.“
Mit der Verschärfung beim Bürgergeld für Arbeitssuchende sei „ein Mini-Problem“ aufgebauscht worden „zu einem Mega-Thema“, dadurch löse die Koalition „keines der Probleme, die wir eigentlich in diesem Land haben“. Die frühere SPD-Generalsekretärin warnt, wenn der Fokus sozialer Reformen „immer wieder nur auf angeblich massenhaften Leistungsmissbrauch erfolgt, dann bedient man die Diskurse der extremen Rechten“, die sich so am Ende durchsetzen könnte. Sie befürchte „einen gesellschaftlichen Großkonflikt“.
Fahimi forderte dagegen unter anderem eine dauerhafte Stabilisierung des Rentenniveaus, eine aktive Industriepolitik sowie einen stärkeren Beitrag reicher Menschen über eine Vermögensteuer, eine gerechte Erbschaftsteuer und eine einmalige Vermögensabgabe. Nötig seien zudem eine bessere Forschungsförderung sowie mehr Investitionen in Infrastruktur und den Ausbau von Elektromobilität und erneuerbarer Energien.
Was der Koalitionsausschuss in dieser Woche konkret beschlossen hat, lesen Sie hier (SZ Plus):
Mit der Verschärfung beim Bürgergeld für Arbeitssuchende sei „ein Mini-Problem“ aufgebauscht worden „zu einem Mega-Thema“, dadurch löse die Koalition „keines der Probleme, die wir eigentlich in diesem Land haben“. Die frühere SPD-Generalsekretärin warnt, wenn der Fokus sozialer Reformen „immer wieder nur auf angeblich massenhaften Leistungsmissbrauch erfolgt, dann bedient man die Diskurse der extremen Rechten“, die sich so am Ende durchsetzen könnte. Sie befürchte „einen gesellschaftlichen Großkonflikt“.
Fahimi forderte dagegen unter anderem eine dauerhafte Stabilisierung des Rentenniveaus, eine aktive Industriepolitik sowie einen stärkeren Beitrag reicher Menschen über eine Vermögensteuer, eine gerechte Erbschaftsteuer und eine einmalige Vermögensabgabe. Nötig seien zudem eine bessere Forschungsförderung sowie mehr Investitionen in Infrastruktur und den Ausbau von Elektromobilität und erneuerbarer Energien.
Was der Koalitionsausschuss in dieser Woche konkret beschlossen hat, lesen Sie hier (SZ Plus):
Christoph Heinlein
Bundestag hebt Immunität zweier AfD-Abgeordneter auf
Gegen die AfD-Abgeordneten Stephan Brandner und Matthias Moosdorf können strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen werden. Mit den Stimmen aus Union und SPD, der Grünen und Linken - die AfD selbst enthielt sich - hob der Bundestag am Donnerstagabend die Immunität der beiden Parlamentarier auf. Laut Medienberichten teilte ein AfD-Fraktionssprecher mit, dass Brandner eine Journalistin beleidigt haben soll. Moosdorf werde vorgeworfen, in einem Nebenraum des Bundestags den Hitlergruß gezeigt zu haben.
Saimah Jiwa
Merz und Bas verteidigen Koalitionseinigung zu Bürgergeldreform
Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Pläne verteidigt, Bürgergeld-Empfängern bei wiederholten Terminversäumnissen im Jobcenter künftig alle Leistungen zu streichen. „Es wird in Deutschland niemand obdachlos. Jeder, der eine Wohnung oder ein Dach über dem Kopf braucht, bekommt ein Dach über dem Kopf“, sagte der CDU-Chef dem ARD-Hauptstadtstudio. „Aber diejenigen, die gar nicht mitwirken, die sich noch nicht einmal melden beim Jobcenter, von denen müssen wir doch davon ausgehen, dass sie die Hilfe des Staates, des Sozialstaates, nicht brauchen.“ Deswegen werde die komplette Einstellung aller Leistungen im Gesetz stehen, „aber eben für diese Fälle“.
Auch Bundessozialministerin Bärbel Bas verteidigt die Koalitionseinigung zur Bürgergeldreform. „Wer mitmacht, der hat überhaupt nichts zu befürchten“, sagte sie am Freitag im „Morgenmagazin“ der ARD. Um die Menschen nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren, müssten die Beschäftigten in den Jobcenter sie erreichen. Wen jemand nicht mitwirke, dann müsse es auch Sanktionen geben.
Die Regeln für das Bürgergeld, das in Grundsicherung umbenannt werden soll, sollen deutlich verschärft werden. Darauf hatten sich die Spitzen von CDU, SPD und CSU bei einer Sitzung des Koalitionsausschusses in der Nacht zu Donnerstag darauf verständigt. Künftig soll es möglich sein, alle Leistungen inklusive der Mietzahlungen zu streichen, wenn Meldetermine wiederholt nicht wahrgenommen werden.
Auch Bundessozialministerin Bärbel Bas verteidigt die Koalitionseinigung zur Bürgergeldreform. „Wer mitmacht, der hat überhaupt nichts zu befürchten“, sagte sie am Freitag im „Morgenmagazin“ der ARD. Um die Menschen nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren, müssten die Beschäftigten in den Jobcenter sie erreichen. Wen jemand nicht mitwirke, dann müsse es auch Sanktionen geben.
Die Regeln für das Bürgergeld, das in Grundsicherung umbenannt werden soll, sollen deutlich verschärft werden. Darauf hatten sich die Spitzen von CDU, SPD und CSU bei einer Sitzung des Koalitionsausschusses in der Nacht zu Donnerstag darauf verständigt. Künftig soll es möglich sein, alle Leistungen inklusive der Mietzahlungen zu streichen, wenn Meldetermine wiederholt nicht wahrgenommen werden.
Christoph Heinlein
Merz: Herbst der Reformen hat längst begonnen
Bundeskanzler Friedrich Merz hat seine Regierung gegen Kritik der Zögerlichkeit verteidigt und ein hohes Tempo bei Reformen in Aussicht gestellt. „Das geht jetzt Schlag auf Schlag“, sagte der CDU-Politiker im „Heute-Journal“ des ZDF. „Der Herbst der Reformen hat längst angefangen.“
Merz verwies unter anderem auf die abgeschaffte „Turbo-Einbürgerung“ sowie die Aktivrente, die bereits nächste Woche ins Kabinett komme. Zudem einigte sich die Koalition bei Streitthemen wie der E-Auto-Förderung oder dem Bürgergeld.
Weiter verwies Merz darauf, dass die Rentenkommission bereits im nächsten Jahr, und damit früher als geplant, ihre Vorschläge unterbreiten werde. Ende 2026 solle dann ein Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen werden. „Also noch einmal, das geht jetzt ganz zügig, und ich kann teilweise mich wirklich nur ein bisschen amüsieren über die Kritik, die jetzt geübt wird.“
Merz verwies unter anderem auf die abgeschaffte „Turbo-Einbürgerung“ sowie die Aktivrente, die bereits nächste Woche ins Kabinett komme. Zudem einigte sich die Koalition bei Streitthemen wie der E-Auto-Förderung oder dem Bürgergeld.
Weiter verwies Merz darauf, dass die Rentenkommission bereits im nächsten Jahr, und damit früher als geplant, ihre Vorschläge unterbreiten werde. Ende 2026 solle dann ein Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen werden. „Also noch einmal, das geht jetzt ganz zügig, und ich kann teilweise mich wirklich nur ein bisschen amüsieren über die Kritik, die jetzt geübt wird.“
Julia Bergmann
Bundestag beschließt „Bau-Turbo“
Der Bundestag hat einen Gesetzentwurf der Bundesregierung für schnelleres Bauen beschlossen, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Der sogenannte Bau-Turbo sieht befristete Sonderregelungen im Baugesetzbuch vor und soll schnellere Planungen und Genehmigungen ermöglichen.
Wohngebäude sollen mit Zustimmung der Gemeinde auch dann errichtet werden dürfen, wenn dafür von Bebauungsplänen abgewichen wird oder noch kein Bebauungsplan vorliegt. Bebauungspläne sind verbindliche Pläne (Zeichnungen) in denen Gemeinden festlegen, wie und mit welchen Gebäuden Grundstücke in der Kommune bebaut werden dürfen. Einen solchen Plan zu erstellen, kann inklusive vorgeschriebener Bürgerbeteiligung Jahre dauern. Die Sonderregelung soll bis Ende 2030 gelten. Im Entwurf ist von einer „Experimentierklausel“ die Rede. Sie gilt auch für in Wohngebieten benötigte Einrichtungen wie Kitas und Supermärkte.
Bauministerin Verena Hubertz (SPD) sagte im Bundestag, mit der Reform werde vieles günstiger und schneller gehen. Es geht dabei nicht nur um den Neubau, sondern auch die Erweiterung von Wohngebäuden oder die Umwidmung von Flächen. Die konkrete Regelung soll bis Ende 2030 befristet sein.
Wohngebäude sollen mit Zustimmung der Gemeinde auch dann errichtet werden dürfen, wenn dafür von Bebauungsplänen abgewichen wird oder noch kein Bebauungsplan vorliegt. Bebauungspläne sind verbindliche Pläne (Zeichnungen) in denen Gemeinden festlegen, wie und mit welchen Gebäuden Grundstücke in der Kommune bebaut werden dürfen. Einen solchen Plan zu erstellen, kann inklusive vorgeschriebener Bürgerbeteiligung Jahre dauern. Die Sonderregelung soll bis Ende 2030 gelten. Im Entwurf ist von einer „Experimentierklausel“ die Rede. Sie gilt auch für in Wohngebieten benötigte Einrichtungen wie Kitas und Supermärkte.
Bauministerin Verena Hubertz (SPD) sagte im Bundestag, mit der Reform werde vieles günstiger und schneller gehen. Es geht dabei nicht nur um den Neubau, sondern auch die Erweiterung von Wohngebäuden oder die Umwidmung von Flächen. Die konkrete Regelung soll bis Ende 2030 befristet sein.
Dominik Fürst
Harte Kritik von Grünen und Linken an Bürgergeld-Reform
Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann nennt die von der Bundesregierung geplanten Verschärfungen beim Bürgergeld „menschlich hart und kalt“. „CDU und SPD wollen den Menschen alles streichen, was sie zum Leben brauchen“, sagte Haßelmann der dpa. Von der Koalition gehe damit nicht nur eine soziale Kälte aus, „es wird auch verfassungsrechtlich nicht haltbar sein.“
Auch die Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek kritisiert die geplanten Maßnahmen: „Die Pläne der Regierung sind menschenunwürdig und rechtlich höchst fragwürdig“, sagte die Bundestagsabgeordnete. Die Abschaffung des Bürgergelds sei „nur der erste Schritt eines massiven Angriffs auf den Sozialstaat“.
Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger hingegen hofft nach den Beschlüssen des Koalitionsausschusses auf den Startschuss für eine "echte Erneuerung" des Sozialstaats. "Entscheidend ist, diesen Kurs jetzt zügig in einen praktikablen Rechtstext zu überführen, damit die Jobcenter handlungsfähig bleiben", erklärt Dulger.
AfD-Chefin Alice Weidel gehen die Pläne der Koalition nicht weit genug. „Die Umbenennung des Bürgergelds ist reiner Etikettenschwindel“, die geplanten Sanktionen seien nur kosmetische Korrekturen, schrieb sie auf X. „Jeder zweite Empfänger ist Ausländer, das ist der Elefant im Raum“, fügte sie hinzu und erneuerte die Forderung ihrer Partei, Grundsicherung nur noch deutschen Staatsbürgern zu gewähren.
Auch die Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek kritisiert die geplanten Maßnahmen: „Die Pläne der Regierung sind menschenunwürdig und rechtlich höchst fragwürdig“, sagte die Bundestagsabgeordnete. Die Abschaffung des Bürgergelds sei „nur der erste Schritt eines massiven Angriffs auf den Sozialstaat“.
Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger hingegen hofft nach den Beschlüssen des Koalitionsausschusses auf den Startschuss für eine "echte Erneuerung" des Sozialstaats. "Entscheidend ist, diesen Kurs jetzt zügig in einen praktikablen Rechtstext zu überführen, damit die Jobcenter handlungsfähig bleiben", erklärt Dulger.
AfD-Chefin Alice Weidel gehen die Pläne der Koalition nicht weit genug. „Die Umbenennung des Bürgergelds ist reiner Etikettenschwindel“, die geplanten Sanktionen seien nur kosmetische Korrekturen, schrieb sie auf X. „Jeder zweite Empfänger ist Ausländer, das ist der Elefant im Raum“, fügte sie hinzu und erneuerte die Forderung ihrer Partei, Grundsicherung nur noch deutschen Staatsbürgern zu gewähren.
Dominik Fürst
Die Beschlüsse von Schwarz-Rot im Überblick:
- Aus dem Bürgergeld wird die sogenannte neue Grundsicherung. Diese beinhaltet deutlich schärfere Sanktionsmöglichkeiten gegen Sozialhilfeempfänger.
- Wenn jemand künftig einen ersten und zweiten Termin beim Jobcenter versäumt, sollen die Leistungen um 30 Prozent gekürzt werden. Nach dem dritten versäumten Termin sollen sie auf null gesetzt werden.
- Priorität soll die Vermittlung von arbeitslosen Menschen in Arbeit haben. Wo es sinnvoll erscheint, etwa bei unter 30-Jährigen, soll eine entsprechende Qualifizierung Vorrang haben.
- Es soll verschärfte Maßnahmen gegen Schwarzarbeit und Sozialleistungsmissbrauch geben.
- Für die sogenannte Aktivrente soll es einen Steuerfreibetrag von 2000 Euro pro Monat geben. Sie soll zum 1. Januar 2026 in Kraft treten.
- Es soll Kaufanreize für Elektroautos geben sowie Unterstützung für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen beim Umstieg auf klimaneutrale Mobilität.
- Drei Milliarden Euro sollen zusätzlich in den Neubau von Straßen und Schienen investiert werden. Planungs- und Genehmigungsverfahren im Bereich der Verkehrsinfrastruktur sollen beschleunigt werden.
Dominik Fürst
Keine Übereinkunft zum Verbrenner-Aus
In einem Punkt können die Spitzen von Union und SPD noch keine Einigung verkünden: beim für 2035 geplanten Verbrenner-Aus. Die Union will das Verbot der Zulassung neuer Verbrenner-Fahrzeuge auf dem EU-Markt kippen. „Das starre und strikte Aus des Verbrenners ab 2035 ist aus unserer Sicht der falsche Weg. Das kann so nicht bleiben. Wir brauchen da mehr Möglichkeiten“, sagt CSU-Chef Markus Söder.
SPD-Chef Lars Klingbeil deutet Kompromissmöglichkeiten an: Man sei in der Debatte schon „sehr weit gekommen“. Die SPD wolle einen starken Automobilstandort, sie wolle Arbeitsplätze heute sichern, aber auch die Arbeitsplätze der Zukunft. Am Nachmittag findet passenderweise ein Autogipfel im Kanzleramt statt.
SPD-Chef Lars Klingbeil deutet Kompromissmöglichkeiten an: Man sei in der Debatte schon „sehr weit gekommen“. Die SPD wolle einen starken Automobilstandort, sie wolle Arbeitsplätze heute sichern, aber auch die Arbeitsplätze der Zukunft. Am Nachmittag findet passenderweise ein Autogipfel im Kanzleramt statt.
Dominik Fürst
Einigungen in den Bereichen Verkehr und Rente
Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich beim Koalitionsausschuss in den Bereichen Verkehr, Aktivrente, neue Grundsicherung geeinigt, sagt Merz. Es werde drei Milliarden Euro zusätzlich für den Neubau von Straßen geben, sagt der Kanzler. Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden. "Alles was baureif ist, wird gebaut, das betrifft Schiene und Straße." Auch beim Thema Aktivrente gebe es eine Einigung. Sie soll für ältere Arbeitnehmer ein Anreiz sein, freiwillig länger zu arbeiten. Sie soll am 1. Januar in Kraft treten.
Union und SPD planen außerdem gezielte Kaufanreize für Elektroautos. Vorgesehen ist ein Förderprogramm insbesondere für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen als Unterstützung für den Umstieg auf klimaneutrale Mobilität und die Nutzung emissionsfreier Fahrzeuge, wie es in einem Beschluss des Koalitionsausschusses heißt.
Union und SPD planen außerdem gezielte Kaufanreize für Elektroautos. Vorgesehen ist ein Förderprogramm insbesondere für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen als Unterstützung für den Umstieg auf klimaneutrale Mobilität und die Nutzung emissionsfreier Fahrzeuge, wie es in einem Beschluss des Koalitionsausschusses heißt.
Dominik Fürst
Schärfere Sanktionen für Empfänger der neuen Grundsicherung
Die Spitzen der Bundesregierung haben sich auf eine deutliche Verschärfung der Sanktionsmöglichkeiten von Bürgergeldempfängern geeinigt. Das verkündet Bundeskanzler Friedrich Merz am Morgen nach dem Koalitionsausschuss, der bis "spät in die Nacht" im Kanzleramt beraten hat.
"Es wird die neue Grundsicherung geben, so wie im Koalitionsvertrag verabredet", sagt Merz. In Zukunft gilt demnach: Bei drei versäumten Terminen im Jobcenter soll alles Geld vom Staat gestrichen werden. "Das gilt dann auch für die Kosten der Unterkunft", sagt Merz. Bei der Vermögensanrechnung werde es keine Karenzzeiten mehr geben.
„Wir verschärfen die Sanktionen bis an die Grenze dessen, was verfassungsrechtlich zulässig ist“, sagt Arbeitsministerin Bärbel Bas, die ebenfalls an der Pressekonferenz teilnimmt. Sie erklärt die vereinbarte Reform mit der Formel: "Wir fördern Arbeit, statt Arbeitslosigkeit." Die Vermittlung in Arbeit sei das A und O. Aber: „Wer nicht mitmacht, wird es schwer haben."
"Es wird die neue Grundsicherung geben, so wie im Koalitionsvertrag verabredet", sagt Merz. In Zukunft gilt demnach: Bei drei versäumten Terminen im Jobcenter soll alles Geld vom Staat gestrichen werden. "Das gilt dann auch für die Kosten der Unterkunft", sagt Merz. Bei der Vermögensanrechnung werde es keine Karenzzeiten mehr geben.
„Wir verschärfen die Sanktionen bis an die Grenze dessen, was verfassungsrechtlich zulässig ist“, sagt Arbeitsministerin Bärbel Bas, die ebenfalls an der Pressekonferenz teilnimmt. Sie erklärt die vereinbarte Reform mit der Formel: "Wir fördern Arbeit, statt Arbeitslosigkeit." Die Vermittlung in Arbeit sei das A und O. Aber: „Wer nicht mitmacht, wird es schwer haben."
Dominik Fürst
Merz, Klingbeil, Bas und Söder geben Ergebnisse bekannt
Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen am Vormittag die Ergebnisse ihrer Beratungen im Kanzleramt bekanntgegeben. Die Bundesregierung kündigte für 9 Uhr eine Pressekonferenz von Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU, Finanzminister Lars Klingbeil, Sozialministerin Bärbel Bas, beide SPD, und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, an. Der Koalitionsausschuss hatte bis tief in die Nacht getagt. Themen waren unter anderem die Differenzen zum endgültigen EU-weiten Aus für Neufahrzeuge mit Verbrennermotor 2035 und die geplante Reform des Bürgergelds.
Michelle Ostwald
Koalitionstreffen beendet – Ergebnisse später am Tag erwartet
Nach rund achtstündigen Beratungen über mehrere strittige Themen sind die Spitzen von Union und SPD im Kanzleramt auseinandergegangen. Das verlautete am frühen Morgen in Berlin aus Koalitionskreisen. Beschlüsse zu den sozial- und wirtschaftspolitischen Themen, die Millionen Menschen betreffen, wurden vorerst nicht bekannt. Doch heute soll über Ergebnisse informiert werden, hieß es von verschiedenen Seiten.
Die Runde bei Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am frühen Abend begonnen. Die Spitzenleute des schwarz-roten Regierungsbündnisses hatten sich eine umfangreiche Tagesordnung vorgenommen. Die Spannbreite reichte von der Krise der Autoindustrie über eine Reform des Bürgergelds bis hin zum Gleichstellungsrecht für Menschen mit Behinderung.
Die Runde bei Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am frühen Abend begonnen. Die Spitzenleute des schwarz-roten Regierungsbündnisses hatten sich eine umfangreiche Tagesordnung vorgenommen. Die Spannbreite reichte von der Krise der Autoindustrie über eine Reform des Bürgergelds bis hin zum Gleichstellungsrecht für Menschen mit Behinderung.
Michael Kappeler/dpa
Katja Guttmann
„Turbo-Einbürgerung“ der Ampel-Regierung wieder abgeschafft
Die von der Ampel-Koalition eingeführte „Turbo-Einbürgerung“ für besonders gut integrierte Ausländer ist wieder Geschichte. Mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition und der AfD beschloss der Bundestag die Abschaffung der erst im vergangenen Jahr eingeführten Regelung. Statt drei Jahren müssen die Betroffenen künftig mindestens fünf Jahre regulär in Deutschland leben, ehe sie einen deutschen Pass erhalten können.
Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) erklärte, die Einbürgerung stehe am Ende eines Integrationsprozesses und nicht am Anfang: „Der deutsche Pass muss als Anerkennung für gelungene Integration zur Verfügung stehen und nicht als Anreiz für illegale Migration.“ Den Unionsparteien war die Reform der Vorgänger-Regierung von Anfang an ein Dorn im Auge. Deshalb war die Abschaffung bereits im schwarz-roten Koalitionsvertrag vereinbart worden.
Deutliche Kritik an der Rückabwicklung kam von Grünen und Linken. Die „rückwärtsgewandte Politik“ der Koalition schade der Integration, sagte Filiz Polat, Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion. Ferat Kocak von der Linken warf CDU und CSU sogar vor: „Mit Ihrer Migrationspolitik machen Sie den Hass der AfD salonfähig.“
Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) erklärte, die Einbürgerung stehe am Ende eines Integrationsprozesses und nicht am Anfang: „Der deutsche Pass muss als Anerkennung für gelungene Integration zur Verfügung stehen und nicht als Anreiz für illegale Migration.“ Den Unionsparteien war die Reform der Vorgänger-Regierung von Anfang an ein Dorn im Auge. Deshalb war die Abschaffung bereits im schwarz-roten Koalitionsvertrag vereinbart worden.
Deutliche Kritik an der Rückabwicklung kam von Grünen und Linken. Die „rückwärtsgewandte Politik“ der Koalition schade der Integration, sagte Filiz Polat, Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion. Ferat Kocak von der Linken warf CDU und CSU sogar vor: „Mit Ihrer Migrationspolitik machen Sie den Hass der AfD salonfähig.“
Julia Bergmann
Bundesregierung rechnet ab 2026 mit spürbarem Wirtschaftsaufschwung
Die Bundesregierung rechnet im nächsten und im übernächsten Jahr wieder mit einem spürbaren Wachstum der Wirtschaft. Dies gehe aber vor allem auf die hohen staatlichen Ausgaben für die Infrastruktur und die Verteidigungsfähigkeit zurück, sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in Berlin.
Es gebe darüber hinaus einen Handlungsbedarf. So müssten Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, damit die Investitionen des Staates auch schnell wirken könnten. "Um langfristiges Wachstum zu sichern, müssen wir den Reformstau auflösen: Energiekosten senken, private Investitionen fördern, die im internationalen Vergleich hohe Steuer- und Abgabenlast angehen, Bürokratie abbauen, Märkte öffnen und Innovationen ermöglichen", sagte Reiche.
Nach zuletzt zwei Jahren mit schrumpfender Wirtschaftsleistung dürfte es 2025 ein mageres Wachstum von 0,2 (bisher 0,0) Prozent geben. In den Kommenden beiden Jahren rechnet die Regierung dann aber mit 1,3 und 1,4 Prozent. Bisher wurden für nächstes Jahr 1,0 Prozent erwartet. Die Regierung liegt mit ihren neuen Prognosen auf einer Linie mit den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten, die ihr Gemeinschaftsgutachten Ende September vorgestellt hatten.
Es gebe darüber hinaus einen Handlungsbedarf. So müssten Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, damit die Investitionen des Staates auch schnell wirken könnten. "Um langfristiges Wachstum zu sichern, müssen wir den Reformstau auflösen: Energiekosten senken, private Investitionen fördern, die im internationalen Vergleich hohe Steuer- und Abgabenlast angehen, Bürokratie abbauen, Märkte öffnen und Innovationen ermöglichen", sagte Reiche.
Nach zuletzt zwei Jahren mit schrumpfender Wirtschaftsleistung dürfte es 2025 ein mageres Wachstum von 0,2 (bisher 0,0) Prozent geben. In den Kommenden beiden Jahren rechnet die Regierung dann aber mit 1,3 und 1,4 Prozent. Bisher wurden für nächstes Jahr 1,0 Prozent erwartet. Die Regierung liegt mit ihren neuen Prognosen auf einer Linie mit den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten, die ihr Gemeinschaftsgutachten Ende September vorgestellt hatten.