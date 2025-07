Merz vor seiner ersten Generaldebatte als Kanzler

Der Bundespolitiker Friedrich Merz kann schon auf einige Generaldebatten zurückblicken. Insgesamt fünfmal wurde ihm dabei die Ehre zuteil, als Oppositionsführer die Debatte zu eröffnen. In den Jahren 2000 und 2001 griff er den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und dessen Regierung aus SPD und Grünen an. Mehr als zwanzig Jahre später lieferte er sich dann zwischen 2022 und 2024 drei Duelle mit dem ehemaligen Kanzler Olaf Scholz. Merz darf sich also guten Gewissens als erfahrener Generaldebattierer bezeichnen.



Dennoch ist diese Generaldebatte am heutigen Mittwoch auch für ihn eine Premiere: Erstmals steht er dort als Bundeskanzler im Plenum, ist also nicht in der (durchaus bequemen) Position, zu kritisieren und zu fordern, sondern muss seine Politik und die seiner Koalition verteidigen. Und dafür, dass Merz und seine Regierung erst 65 Tage im Amt sind, gibt es schon viele Themen, zu denen er sich äußern oder sogar rechtfertigen muss: Außenpolitisch war der Kanzler mit vielen Gipfeltreffen, dem Krieg in der Ukraine sowie dem Nahost-Konflikt befasst, in der Innenpolitik eskalierte zuletzt der Streit mit Polen um die Grenzkontrollen. Auch zum Streit um die Stromsteuer sowie zu seiner Migrationspolitik wird er Stellung beziehen müssen.



Für die Generaldebatte sind laut Tagesordnung vier Stunden anberaumt, im Anschluss muss sich der Bundeskanzler zum ersten Mal einer Regierungsbefragung stellen. Für Merz wird es also ein voller Tag mit einigen Debüts, den Sie von 9 Uhr an auf SZ.de verfolgen können – im Liveblog und im Livestream.