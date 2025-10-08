Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Kabinett beschließt Polizeigesetz mit neuem Drohnen-Passus
Das Bundeskabinett hat einen Entwurf für eine umfangreiche Reform des Bundespolizeigesetzes beschlossen. Die Bundespolizei soll damit deutlich mehr Befugnisse und Durchgriffsrechte im Bereich der Gefahrenabwehr, aber auch beim Thema Abschiebungen bekommen.
Gesetzlich festgelegt wird etwa, dass sie sich künftig in ihren Zuständigkeitsbereichen an Flughäfen oder bei der Bahn-Infrastruktur um die Abwehr von Drohnen kümmern soll. Im 30 Jahre alten Bundespolizeigesetz kommt das Thema Drohnen bisher nicht explizit vor. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, hatte bereits den Aufbau einer Drohnenabwehreinheit bei der Bundespolizei angekündigt.
Zur Bekämpfung von Extremismus und Schleuserkriminalität soll die Bundespolizei künftig zudem Befugnisse für die Überwachung von Telefonen bekommen. Sie soll Ausreisepflichtige festhalten dürfen, wenn sie diese in ihrem Zuständigkeitsbereich aufgreift, so dass diese nicht untertauchen können, und „stichprobenartige und anlasslose Kontrollen“ in Waffen- und Messerverbotszonen auf Bahnhöfen oder in Zügen machen dürfen.
Online-Versand von Cannabis soll verboten werden
Die Bundesregierung will den Handel mit Medizinalcannabis deutlich einschränken. Ein am Mittwoch im Kabinett verabschiedeter Gesetzentwurf sieht ein Verbot des Onlineversands vor. Verschreibungen setzen künftig zudem einen persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt in der Praxis oder bei einem Hausbesuch voraus. Auch bei Folgeverschreibungen braucht es mindestens einmal jährlich den persönlichen Kontakt mit dem Arzt.
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sprach von einem „professionalisierten Verordnungsmissbrauch über das Internet“. Diesen gelte es zu unterbinden, ohne diejenigen zu benachteiligen, die aus medizinischen Gründen Cannabis benötigten. Derzeit verschreiben zahlreiche Online-Anbieter Medizin-Cannabis auf Privatrezept ohne persönlichen Arztkontakt.
Gutverdienende sollen höhere Sozialbeiträge zahlen
Das Bundeskabinett hat eine Verordnung zur Änderung der Beitragsbemessungsgrenzen verabschiedet. Dadurch werden für Menschen mit einem hohen Einkommen auf einen größeren Teil des Einkommens Sozialbeiträge fällig. Die jährliche Neufestlegung der Beitragsbemessungsgrenzen ist an die Lohnentwicklung gekoppelt - für 2024 wurde eine Steigerung um 5,16 Prozent berechnet. Vor dem Inkrafttreten der Verordnung ist noch die Zustimmung des Bundesrats erforderlich.
Für die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gilt der Verordnung zufolge im nächsten Jahr eine Bemessungsgrenze von 8450 Euro im Monat. Das sind 400 Euro mehr als 2025. Auf Einkünfte bis zu dieser Höhe müssen Rentenbeiträge gezahlt werden, auf darüber liegende Einkünfte nicht. Für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung steigt die Grenze von 5512,50 Euro auf 5812,50 Euro im Monat.
Angehoben wird auch die Einkommensgrenze, ab der die Pflicht zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung wegfällt. Sie liegt derzeit bei 6150 Euro, nächstes Jahr sind es 6450 Euro. Wer mehr verdient, kann in eine private Kranken- und Pflegeversicherung wechseln.
Bundesregierung bringt Krankenhausreform auf den Weg
Die Bundesregierung hat eine Reform der Krankenhausreform auf den Weg gebracht. Das Kabinett stimmte den von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken, CDU, vorgelegten Veränderungen der 2024 von der Ampel-Regierung verabschiedeten Krankenhausreform zu. Warken hatte erklärt, sie wolle die Reform praxistauglicher machen.
Ziele sind unter anderem eine Qualitätssteigerung und Spezialisierung der Krankenhäuser. Dazu sollen jedem Krankenhaus bestimmte Fachgebiete zugewiesen werden. Dafür müssen sie entsprechende Kriterien erfüllen, etwa eine gewisse Zahl an Fachärztinnen und -ärzten, eine Mindestmenge an Behandlungen und eine entsprechende Technikausstattung. Zudem soll ein neues Vergütungssystem dazu beitragen, Fehlanreize für medizinisch unnötige Operationen abzubauen.
Der Gesetzentwurf von Warken sieht befristete Ausnahmeregeln für die Bundesländer bei der zeitlichen Umsetzung der Reform und den Qualitätskriterien vor. Damit soll auch der Erhalt von Kliniken in ländlichen Regionen gesichert werden, die für die Grund- und Notfallversorgung zuständig sind.
Neu im aktuellen Gesetzentwurf ist, dass der Bund einen größeren Anteil der Finanzierung des Transformationsfonds übernehmen will. Der Fonds zur Umstrukturierung von Kliniken soll insgesamt 50 Milliarden Euro umfassen. Ursprünglich war geplant, dass Bund und Länder sich die Kosten teilen.
Maaßen schmeißt bei der Werteunion hin
Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat seinen Rückzug aus der konservativen Kleinpartei Werteunion angekündigt. „Ich werde heute mein Amt als Parteivorsitzender niederlegen und aus der Partei austreten“, teilte Maaßen in einem Schreiben an die Mitglieder mit, das er auf seiner Internetseite veröffentlichte. Zuvor hatte die Bild über das Schreiben berichtet. Das Ziel einer Politikwende in Deutschland sei mit der Werteunion in der aktuellen Situation nicht mehr zu erreichen, schreibt Maaßen.
Die von Maaßen mitbegründete Partei scheiterte bei Wahlen bisher regelmäßig. Bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg kam sie im vergangenen Jahr gerade einmal auf Ergebnisse zwischen 0,2 und 0,6 Prozent. Bei der Bundestagswahl im Februar erhielt sie nur einige Tausend Stimmen.
Zuletzt hatte es Streit und einen Machtkampf in der Werteunion gegeben. In einem Statement von Maaßen war von „Putsch und Machtübernahme“ die Rede. Vorstandsmitglieder hatten ihm wiederum Nähe zur AfD und „Hasspostings“ in sozialen Netzwerken vorgeworfen.
Union und SPD wollen "Turbo-Einbürgerung" heute abschaffen
Der Bundestag entscheidet an diesem Mittwoch über die Abschaffung der vor etwas mehr als einem Jahr eingeführten „Turbo-Einbürgerung“. Die Möglichkeit der beschleunigten Einbürgerung nach drei Jahren bei besonderen Integrationsleistungen war von der damaligen Ampel-Regierung von SPD, Grünen und FDP geschaffen worden. Die Regierungsparteien, CDU, CSU und SPD wollen sie nun wieder streichen.
Recherchen verschiedener Medien zufolge machen die „Turbo-Einbürgerungen“ bislang nur einen sehr geringen Anteil an allen Einbürgerungen aus. Im vergangenen Jahr hat die Gesamtzahl der Einbürgerungen mit etwa 292 000 einen Höchststand erreicht.
Mit der im Juni 2024 in Kraft getretenen Reform des Staatsbürgerschaftsrechts war auch geregelt worden, dass Zuwanderer im Regelfall bereits nach fünf statt zuvor nach acht Jahren Aufenthalt den deutschen Pass erhalten können. Daran ändert die jetzige Rücknahme der „Turbo-Einbürgerung“ nichts. Auch die Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft bleibt erhalten.
Grüne und Linke kritisieren die geplante Abschaffung. „Der Rückwärtsgang von Schwarz-Rot ist das falsche Signal in einer Zeit, in der wir alle Kräfte brauchen – egal, ob jemand seit drei Jahren hier lebt oder seit drei Generationen“, sagte etwa der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak dem Nachrichtenportal web.de news.
Kabinett berät über Drohnenabwehr, Krankenhausreform und Cannabis
Das Bundeskabinett berät an diesem Mittwoch über eine Erweiterung der Befugnisse für die Bundespolizei. Dabei geht es auch um die mögliche Abwehr von Drohnen. Dies ist allerdings nur ein Teil einer größeren Modernisierung des mittlerweile 30 Jahre alten Bundespolizeigesetzes.
Nach mehreren Vorfällen, darunter Drohnensichtungen am Münchner Flughafen, hatte die Bayerische Staatsregierung bereits ein Gesetz für mehr Befugnisse der Polizei zum Abschuss solcher Flugsysteme auf den Weg gebracht. Das Vorhaben sieht auch eine flächendeckende neue Ausstattung mit Waffen für die Beamten im Freistaat vor.
Das Kabinett befasst sich daneben auch mit Plänen von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) für Nachbesserungen an der umstrittenen Krankenhausreform und strengeren Regeln für den Bezug von Cannabis zu medizinischen Zwecken. Hintergrund ist, dass Importe dafür "über das zu erwartende Maß hinaus" gestiegen sind, wie es im Entwurf heißt.
Christian Lindner steht vor dem Wechsel in die Wirtschaft
Der frühere FDP-Chef Christian Lindner strebt mehrere Mandate im Wirtschaftsbereich an. Dazu liegen dem Bundeskabinett morgen Genehmigungen zur Entscheidung vor, die mit Blick auf die Karenzzeit nötig sind, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin erfahren hat. Lindner wären neue Tätigkeiten dann ab November gestattet, wenn er ein Jahr als Bundesminister der Finanzen ausgeschieden sein wird.
Konkret zieht der 46-Jährige unter anderem als unabhängiges Mitglied in das Shareholder-Board des digitalen Personaldienstleisters Stepstone Group ein. Dass Lindner Genehmigungen für dieses und weitere Mandate beantragt hat, wurde aus Lindners Umfeld bestätigt.
Stepstone ist eine gemeinsame Beteiligung des Private-Equity-Fonds KKR und der Axel Springer SE. Das Unternehmen betreibt international zahlreiche Jobportale und bietet Lösungen für Online-Recruting an. Zuletzt erwirtschaftete es gut eine Milliarde Euro Umsatz. Seit April hatte Lindner bereits als Referent zu Geopolitik und Weltwirtschaft an Konferenzen im In- und Ausland teilgenommen.
Lindner war mit dem Ende der Ampel-Koalition aus der Bundesregierung ausgeschieden. Nachdem die FDP in der folgenden Bundestagswahl am Wiedereinzug ins Parlament gescheitert war, hatte er seinen Rückzug aus der Politik erklärt.
Merz warnt vor Antisemitismus "in altem und neuem Gewand"
Zum zweiten Jahrestag des Hamas-Überfalls am 7. Oktober 2023 hat Bundeskanzler Friedrich Merz vor wachsendem Antisemitismus gewarnt. "Er zeigt sich in altem und neuem Gewand", erklärte der CDU-Politiker in einer Videobotschaft.
Merz rief alle Menschen dazu auf, sich dem Hass auf Jüdinnen und Juden entgegenzustellen und Brücken zu bauen. "Gehen Sie auf die jüdischen Gemeinden zu", so der Kanzler. Man werde alles dafür tun, "dass Jüdinnen und Juden hier in Deutschland ohne Angst leben können, dass sie mit Zuversicht leben können." Überdies forderte Merz erneut die Freilassung der israelischen Geiseln, die vor zwei Jahren von der Hamas verschleppt worden waren.
Lesen Sie hier einen Gastbeitrag von Eva Illouz über die Folgen des 7. Oktober 2023 mit SZ Plus:
Pistorius rechnet mit 100 000 zusätzlichen Reservisten bis 2030
Verteidigungsminister Boris Pistorius geht davon aus, dass Deutschland die Zielmarke von 100 000 zusätzlichen Reservisten bei der Bundeswehr in den kommenden Jahren erreichen kann. „Wir bauen die Unterkünfte und Ausbildungskapazitäten hoch, sodass wir bis zum Jahr '29, '30 – und das ist genau der Zeitrahmen, über den wir reden – 100 000 zusätzliche Reservisten ausgebildet haben werden, als Wehrdienstleistende“, sagte der SPD-Politiker im Podcast „Table.Today“. Unionspolitiker und auch Kanzler Friedrich Merz hatten daran Zweifel geäußert. Pistorius bekräftigte nun, er gehe davon aus, dass die im Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen für mehr Attraktivität des Dienstes genug Bewerberinnen und Bewerber anziehen würden. „Aber deswegen muss das Gesetz pünktlich zum 1. Januar in Kraft treten“.
Über das neue Wehrdienstgesetz sollte der Bundestag eigentlich am kommenden Donnerstag in erster Lesung beraten. Am Samstag erklärten dann Sprecher beider Koalitionsfraktionen, die Bundestagsberatungen sollten erst in der übernächsten Woche beginnen: Unionspolitiker hatten verbindliche Regelungen für den Fall gefordert, dass sich doch nicht genug Freiwillige finden sollten. Pistorius sagte, er sei deswegen mittlerweile wieder entspannt – vergangene Woche hatte er die Union wegen der Verschiebung kritisiert, weil sie die rechtzeitige Verabschiedung des Gesetzes gefährde. „Es geht nicht um eine Verzögerung um Wochen, sondern nur um eine Woche“, sagte er nun.
Mit Blick auf Russland sieht Pistorius Deutschland – anders als Merz – weiterhin im Frieden: „Wir sind im Frieden, aber der ist eben gestört durch hybride Angriffe, durch tägliche hybride Angriffe aller Art.“ Es sei eine Zeit, in der man nicht völlig in Ruhe lebe.
Merz äußert Skepsis gegenüber rein freiwilligem Wehrdienst
Bundeskanzler Friedrich Merz ist skeptisch, dass zur Ausweitung des Wehrdienstes ein Prinzip der Freiwilligkeit ausreicht. In der ARD-Sendung „Caren Miosga“ sprach er sich für ein allgemeines gesellschaftliches Pflichtjahr aus, für das allerdings eine Änderung des Grundgesetzes nötig ist. Das Thema ist in der schwarz-roten Koalition umstritten, in der SPD ist der Widerstand gegen einen verpflichtenden Dienst groß, Verteidigungsminister Boris Pistorius plant mit einem freiwilligen Modell. Unionspolitiker forderten dagegen eine verbindlichere Festlegung, wann eine Dienstpflicht greifen soll. Die erste Lesung des neuen Wehrpflichtgesetzes im Bundestag wurde deswegen um eine Woche verschoben - Kritik daran wies Merz in der Sendung zurück, der Schritt sei von den Fraktionsführungen einvernehmlich beschlossen worden. Der Kanzler sagte, er wolle ein Gesetz zusammen mit der SPD „versuchen hinzubekommen“.
Die Drohnensichtungen der vergangenen Tage schreibt Merz weitgehend Moskau zu. „Unsere Vermutung ist, dass Russland hinter den meisten dieser Drohnen-Flüge steckt“, sagte er. Allerdings gebe es wohl auch Trittbrettfahrer, die privat Drohnen steigen lassen würden. Die Drohnenabwehr sei Zuständigkeit der Polizei, die noch nicht gut genug ausgerüstet sei. Man werde zudem das Luftsicherheitsgesetz überprüfen, um die Zuständigkeiten der Bundeswehr bei der Drohnenabwehr klarer zu fassen.
Beim Thema Rente und Gesundheit stimmte Merz die deutsche Bevölkerung auf höhere Kosten ein. „Unsere Bevölkerung wird für Rente, für Altersversorgung, ... für die Gesundheit und ... für die Pflege in Zukunft mehr vom verfügbaren Einkommen aufwenden müssen“, sagte er bei „Caren Miosga“. Bis Anfang der 2030er-Jahre wolle die Regierung die Beiträge zur Rentenversicherung stabil halten, dann müsse man den Menschen aber möglicherweise mehr abverlangen. Er sei persönlich Befürworter eines Pflichtbeitrages in eine private kapitalgedeckte Altersversicherung. Die von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche vorgeschlagene Erhöhung des Renteneintrittsalters über 67 Jahre hinaus lehnte Merz jedoch ab.
Klingbeil will Steuerbefreiung für E-Autos verlängern
Die Bundesregierung will die Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos bis 2035 verlängern. Einen Gesetzentwurf will Finanzminister Lars Klingbeil bald vorlegen. Nach bisherigem Stand würde die Steuerbefreiung für neu zugelassene reine E-Autos ab dem 1. Januar 2026 nicht mehr greifen. Durch die Verlängerung sollen reine E-Fahrzeuge begünstigt werden, die bis zum 31. Dezember 2030 erstmalig zugelassen werden. Die zehnjährige Steuerbefreiung soll begrenzt bis zum 31. Dezember 2035 gelten, damit die Menschen einen Anreiz haben, sich frühzeitig ein E-Auto anzuschaffen, wie es aus dem Finanzministerium hieß.
Konkret geht es um eine Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes. Dem Bund entstehen dadurch in den kommenden Jahren Steuermindereinnahmen von bis zu mehreren hundert Millionen Euro. Klingbeil nannte die Kfz-Steuerbefreiung einen Baustein für die Maßnahmen, über die am Donnerstag beim „Automobildialog“ beraten werden solle, zu dem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eingeladen hat. „Wir müssen jetzt ein starkes Paket schnüren, um die deutsche Automobilindustrie in die Zukunft zu führen und Arbeitsplätze zu sichern. Wir wollen, dass die besten Autos weiterhin in Deutschland gebaut werden.“ Die Automobilindustrie sei mitten in der Transformation. „Alle wissen, dass die Zukunft elektrisch ist", sagt Klingbeil.
Merz vermutet Russland hinter vielen Drohnen-Flügen
Kanzler Friedrich Merz vermutet Russland hinter den meisten Drohnen, die zuletzt in Deutschland und Dänemark für Aufsehen gesorgt haben. Außer dem Flughafen München seien in den vergangenen Tagen auch Frankfurt und Kopenhagen betroffen gewesen, sagte Merz in der ARD-Sendung "Caren Miosga". "Unsere Vermutung ist, dass Russland hinter den meisten dieser Drohnen-Flüge steckt", sagte er. Allerdings gebe es wohl auch Trittbrettfahrer, die privat Drohnen steigen lassen würden. Dies sei in der Nähe von Flughäfen strafbar, warnte der Kanzler. "Aber wir gehen der Sache nach und unabhängig davon, wo es herkommt. Es ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit."
Zuletzt waren wiederholt Drohnenflüge auch über sicherheitskritischen Einrichtungen in mehreren EU- und Nato-Staaten bekanntgeworden. Russland hatte Vorwürfe entsprechender Aktivitäten zurückgewiesen. Der Flughafen München war wegen Drohnenalarms wiederholt gesperrt worden, was zu erheblichen Einschränkungen des Flugverkehrs geführt hatte. Ein Medienbericht, wonach es sich um militärisch genutzte Drohnen gehandelt haben soll, war bisher nicht bestätigt worden. Für eine Drohne am Frankfurter Flughafen hatte die Polizei einen Hobbypiloten verantwortlich gemacht. Immer wieder meldet die Polizei Gesetzesverstöße privater Drohnenpiloten.
Merz sagte, die Drohnenabwehr sei Zuständigkeit der Polizei, die noch nicht gut genug ausgerüstet sei. Man werde zudem das Luftsicherheitsgesetz überprüfen, um die Zuständigkeiten der Bundeswehr bei der Drohnenabwehr klarer zu fassen. "Zunächst einmal kann ich die Bevölkerung beruhigen. Wir haben bis jetzt nicht einen einzigen Vorfall oder Vorgang mit einer bewaffneten Drohne gehabt", betonte der Kanzler. "Es sind Ausspähversuche. Es sind auch Versuche, die Bevölkerung zu verunsichern." Es sei aber richtig, dass es nach einzelnen Vorfällen in den vergangenen Jahren nun eine Massivität an Vorfällen in den letzten Wochen gegeben habe.
Das Bundeskabinett will am Mittwoch den Entwurf des neuen Polizeigesetzes beschließen, der eine klarere Zuständigkeit von Bundes- und Landespolizei klären soll. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will erreichen, dass die Bundeswehr der Polizei Amtshilfe beim Abschuss von Drohnen leisten kann.
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Merz will härtere Auseinandersetzung mit AfD
Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine härtere Gangart seiner Partei im Umgang mit der AfD angekündigt. „Wir müssen uns und wir werden uns mit der AfD auch inhaltlich sehr viel stärker auseinandersetzen“, sagte der CDU-Chef in der Sendung „MDR aktuell“. „Ignorieren geht nicht mehr.“ Es gehe darum, die Unterschiede herauszustellen, sagte Merz. „Was droht unserem Land, wenn die AfD stärker wird – oder möglicherweise sogar in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt den Ministerpräsidenten stellt? Das müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern sagen.“ In Sachsen-Anhalt wird im September kommenden Jahres gewählt, in Umfragen liegt die AfD derzeit deutlich vor den anderen Parteien.
Auf eine Frage nach Kooperationen mit der AfD auf kommunaler Ebene entgegnete Merz: „Wissen Sie, wenn über Kindergärten oder Straßenführungen entschieden wird, dann ist das ja keine parteipolitische Zusammenarbeit. Dann ist es eine pragmatische Entscheidung vor Ort und wir können uns auch von der AfD nicht von dem richtigen Weg abbringen lassen, weil sie möglicherweise einem Beschluss der CDU zustimmt.“ Für gesetzgebende Organe wie Landtag, Bundestag und EU-Parlament sei aber klar: „Das kommt nicht infrage.“ Er bekräftigte den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU zu einer Zusammenarbeit mit der AfD.
Macron fordert Schutz der Demokratie
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bei der Feier zum Jahrestag der Deutschen Einheit die Freundschaft zwischen beiden Ländern beschworen und zur Verteidigung der Demokratie in Europa aufgerufen. „Der Krieg zwischen uns existiert nicht mehr. Eine großartige Errungenschaft dieses Europas“, sagte Macron beim zentralen Festakt zum 35. Jahrestag der Wiedervereinigung in Saarbrücken.
Allerdings kehre der Krieg zurück, angesichts des Angriffs auf die Ukraine und in hybriden Formen mit Cyberattacken, Manipulationen von Informationen und Luftraumverletzungen. „Leider befinden wir uns erneut in einer Zeit der Konfrontation. Angesichts dessen haben wir es geschafft, geeint zu bleiben“ sagte Macron. Erstmals formiere sich Europa als eine militärische Macht, nicht um Krieg zu führen, sondern um sein Gebiet und seine Werte zu verteidigen.
„Und wir werden ein Kontinent sein wie viele andere, voller Verschwörungstheoretiker, Extremisten, Lärm und Wut. “Frankreichs Präsident Emmanuel Macron
Die Demokratie in Europa werde aber nicht nur von außen, sondern auch von innen heraus bedroht. Es würden Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit gesät und von Manipulationen durch Regierungen gesprochen, sagte Macron. Die öffentliche Debatte sei einer Hassdebatte voller Gewalt gegen die Regierenden gewichen, angefacht durch die sozialen Medien. „Wenn wir Europäer nicht aufwachen und sagen: Wir wollen die Kontrolle über unsere Demokratie zurückgewinnen, dann sage ich Ihnen schon jetzt, dass in zehn Jahren alle, die mit dieser Infrastruktur spielen, gewonnen haben werden“, sagte der französische Präsident. „Und wir werden ein Kontinent sein wie viele andere, voller Verschwörungstheoretiker, Extremisten, Lärm und Wut.“ Zur Sicherung der demokratischen Ordnung müssten Wissenschaft und Wissen, Kultur, Bildung und Lernen wieder in den Mittelpunkt gestellt werden.
„Leider befinden wir uns erneut in einer Zeit der Konfrontation", sagt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei der Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken. Jean-Christophe Verhaegen/POOL A