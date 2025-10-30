Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Kabinett beschließt schrittweise Erhöhung des Mindestlohns
SPD-Basis sammelt Unterschriften gegen Bürgergeld-Reform
Offener Brief an Merz: Dutzende prominente Frauen fordern mehr Sicherheit
„Stadtbild“-Debatte: Warken sieht „No-go-Areas“ für Frauen
Bas will Missbrauch von Sozialleistungen bekämpfen
Christoph Heinlein
Verkehrsminister einigen sich auf Preisindex für das Deutschlandticket
Die Verkehrsminister haben die Weichen für einen Preismechanismus beim Deutschlandticket gestellt. Ab 2027 sollen in einem Preisindex Personal- und Energiekosten sowie allgemeine Kostensteigerungen in einem Zeitraum von drei bis zu fünf Jahren abgebildet werden. Die konkreten Details sollen laut einer Vorlage auf der Verkehrsministerkonferenz im Frühjahr 2026 beschlossen werden. Mit dem Preisindex soll die „politische Preisfindung“, die für viel Streit sorgte, ein Ende haben. Mitte September hatte die Verkehrsministerkonferenz beschlossen, dass der Preis des bundesweit gültigen Deutschlandtickets im Nah- und Regionalverkehr von derzeit 58 Euro auf 63 Euro steigen soll, in Zukunft soll dann der Preisindex Grundlage der Entscheidung sein.
Auf der Verkehrsministerkonferenz in Straubing forderten die Verkehrsminister der Länder zudem mehr Geld zur Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Sie erwarten vom Bund, einen größeren Anteil des Milliarden-Sondervermögens für die Verkehrsinfrastruktur vorzusehen, wie das Vorsitzland Bayern nach der Konferenz mitteilte. Die Mittel sollten neben dem Bestandserhalt auch für Neu- und Ausbauprojekte sowie die Digitalisierung genutzt werden. Sie müssten für zusätzliche Investitionen dienen und sollten längerfristig bereitstehen. Mitte September hatte das Bundesverkehrsministerium von Milliarden-Finanzlücken für den Aus- und Neubau von Autobahnen berichtet.
Auf der Verkehrsministerkonferenz in Straubing forderten die Verkehrsminister der Länder zudem mehr Geld zur Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Sie erwarten vom Bund, einen größeren Anteil des Milliarden-Sondervermögens für die Verkehrsinfrastruktur vorzusehen, wie das Vorsitzland Bayern nach der Konferenz mitteilte. Die Mittel sollten neben dem Bestandserhalt auch für Neu- und Ausbauprojekte sowie die Digitalisierung genutzt werden. Sie müssten für zusätzliche Investitionen dienen und sollten längerfristig bereitstehen. Mitte September hatte das Bundesverkehrsministerium von Milliarden-Finanzlücken für den Aus- und Neubau von Autobahnen berichtet.
Michelle Ostwald
Merz will strategische Partnerschaft mit Türkei stärken
Bundeskanzler Friedrich Merz will die lange Zeit der von offenen Differenzen geprägten Beziehungen zur Türkei wieder zu einer echten strategischen Partnerschaft machen. Bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei wird er heute mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über die Friedensbemühungen in Gaza, den Ukraine-Krieg, die Rüstungskooperation und die Rückführung von Migranten in die Türkei und nach Syrien sprechen. Erstmals wird der Kanzler von seiner Ehefrau Charlotte zu einem rein bilateralen Besuch im Ausland begleitet.
Michelle Ostwald
Grüne fordern "Sicherheitsoffensive" noch vor Weihnachten
Bei der Abwehr von Sabotage, Spionage und Cyberangriffen kommt die Bundesregierung aus Sicht der Grünen-Fraktion nicht schnell genug voran. Immerhin hätten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) inzwischen Fortschritte bei der Problembeschreibung gemacht, stellen Fraktionsvize Konstantin von Notz und die Parlamentarische Geschäftsführerin Irene Mihalic in einer gemeinsamen Erklärung fest, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Darin schreiben die zwei Innenpolitiker: "Bundeskanzler Merz und Innenminister Dobrindt adressieren die hybriden Angriffe auf unser Land endlich als das, was sie sind: Eine gewaltige Bedrohung unseres freiheitlich-demokratischen Zusammenlebens." Um Deutschland besser vor Angriffen autoritärer Staaten, insbesondere aus Russland, zu schützen, brauche es jetzt aber konkrete Maßnahmen.
Notwendig sei eine "Sicherheitsoffensive" noch vor Weihnachten. Allein auf den Nationalen Sicherheitsrat als Allheilmittel zu verweisen, reiche nicht aus - vor allem, wenn dieser erst im neuen Jahr tatsächlich seine Arbeit aufnehme. Das neue Gremium müsse schnellstmöglich aktiv werden.
Darin schreiben die zwei Innenpolitiker: "Bundeskanzler Merz und Innenminister Dobrindt adressieren die hybriden Angriffe auf unser Land endlich als das, was sie sind: Eine gewaltige Bedrohung unseres freiheitlich-demokratischen Zusammenlebens." Um Deutschland besser vor Angriffen autoritärer Staaten, insbesondere aus Russland, zu schützen, brauche es jetzt aber konkrete Maßnahmen.
Notwendig sei eine "Sicherheitsoffensive" noch vor Weihnachten. Allein auf den Nationalen Sicherheitsrat als Allheilmittel zu verweisen, reiche nicht aus - vor allem, wenn dieser erst im neuen Jahr tatsächlich seine Arbeit aufnehme. Das neue Gremium müsse schnellstmöglich aktiv werden.
Michelle Ostwald
Frei: Merz-Kritiker verstehen „Stadtbild"-Aussage bewusst falsch
Kanzleramtsminister Thorsten Frei hat den Kritikern der „Stadtbild"-Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine gezielte Fehlinterpretation vorgeworfen. Es sei so gewesen, „dass ihn 'ne Menge Leute missverstehen wollten", sagte der CDU-Politiker Frei in der am Mittwochabend ausgestrahlten ZDF-Talkshow Markus Lanz. „Für mich war völlig klar, was er damit meint. Er hat auf die Konsequenzen ungeregelter Migration hingewiesen. Und die sind doch offensichtlich."
Entzündet hatte sich die Diskussion um öffentliche Sicherheit und Migration an Merz' Aussage, die Bundesregierung korrigiere frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik und mache Fortschritte, „aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen". Erst eine Woche später wurde er konkreter: Probleme machten jene Migranten, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hätten, nicht arbeiteten und sich nicht an Regeln hielten.
Entzündet hatte sich die Diskussion um öffentliche Sicherheit und Migration an Merz' Aussage, die Bundesregierung korrigiere frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik und mache Fortschritte, „aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen". Erst eine Woche später wurde er konkreter: Probleme machten jene Migranten, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hätten, nicht arbeiteten und sich nicht an Regeln hielten.
Julia Daniel
Kabinett beschließt schrittweise Erhöhung des Mindestlohns
Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland steigt bis Anfang 2027 auf 14,60 Euro pro Stunde. Die Bundesregierung beschloss am Mittwoch eine entsprechende Verordnung von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD). Demnach wird der Mindestlohn zum 1. Januar 2026 zunächst von derzeit 12,82 Euro auf 13,90 Euro angehoben. Ein Jahr später folgt die Erhöhung auf 14,60 Euro. Die Regierung setzt damit einen Beschluss der Mindestlohnkommission aus Gewerkschaften und Arbeitgebern vom Juni dieses Jahres um. Von der Erhöhung könnten nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes bis zu 6,6 Millionen Jobs profitieren.
Bas sprach von einer Anhebung um fast 14 Prozent. Dies sei die größte sozialpartnerschaftlich beschlossene Lohnerhöhung seit Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 mit 8,50 Euro. "Das ist ein wichtiger Schritt für mehr Gerechtigkeit und Anerkennung derer, die unser Land Tag für Tag am Laufen halten", erklärte die Ministerin, die auch Co-Parteichefin der SPD ist. Nach den Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU hatten die Sozialdemokraten zunächst in Aussicht gestellt, dass der Mindestlohn bereits im kommenden Jahr auf etwa 15 Euro steige.
Bas dämpfte Befürchtungen in Teilen der Wirtschaft, die Lohnerhöhung könnte zu Jobverlusten führen. Durch die schrittweise Anhebung könnten die Unternehmen "die steigenden Kosten verantwortungsvoll über zwei Jahre verteilen", erklärte Bas. Mit der Verordnung erhöhen sich die Lohnkosten für die Arbeitgeber, deren Beschäftigte bisher einen geringeren Lohn erhalten, nach Schätzungen für 2026 um etwa 2,18 Milliarden Euro und für 2027 um etwa 3,44 Milliarden Euro.
Von der Anhebung sind dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge etwa zehn bis zwölf Prozent der Beschäftigungsverhältnisse betroffen. Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit (BA) geht davon aus, dass das Ausmaß des Niedriglohnsektors und der Lohnungleichheit in Deutschland dadurch verringert werde. Gleichzeitig weist das IAB laut Kabinettsvorlage darauf hin, dass die steigenden Lohnkosten für die Betriebe Anpassungserfordernisse mit sich brächten, "die auch zu negativen Effekten führen könnten".
Bas sprach von einer Anhebung um fast 14 Prozent. Dies sei die größte sozialpartnerschaftlich beschlossene Lohnerhöhung seit Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 mit 8,50 Euro. "Das ist ein wichtiger Schritt für mehr Gerechtigkeit und Anerkennung derer, die unser Land Tag für Tag am Laufen halten", erklärte die Ministerin, die auch Co-Parteichefin der SPD ist. Nach den Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU hatten die Sozialdemokraten zunächst in Aussicht gestellt, dass der Mindestlohn bereits im kommenden Jahr auf etwa 15 Euro steige.
Bas dämpfte Befürchtungen in Teilen der Wirtschaft, die Lohnerhöhung könnte zu Jobverlusten führen. Durch die schrittweise Anhebung könnten die Unternehmen "die steigenden Kosten verantwortungsvoll über zwei Jahre verteilen", erklärte Bas. Mit der Verordnung erhöhen sich die Lohnkosten für die Arbeitgeber, deren Beschäftigte bisher einen geringeren Lohn erhalten, nach Schätzungen für 2026 um etwa 2,18 Milliarden Euro und für 2027 um etwa 3,44 Milliarden Euro.
Von der Anhebung sind dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge etwa zehn bis zwölf Prozent der Beschäftigungsverhältnisse betroffen. Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit (BA) geht davon aus, dass das Ausmaß des Niedriglohnsektors und der Lohnungleichheit in Deutschland dadurch verringert werde. Gleichzeitig weist das IAB laut Kabinettsvorlage darauf hin, dass die steigenden Lohnkosten für die Betriebe Anpassungserfordernisse mit sich brächten, "die auch zu negativen Effekten führen könnten".
Dimitri Taube
SPD-Basis sammelt Unterschriften gegen Bürgergeld-Reform
Teile der SPD stemmen sich mit einer Unterschriftensammlung gegen die von der schwarz-roten Bundesregierung geplante Reform des Bürgergelds. „Die SPD darf keine Politik mittragen, die Armut bestraft“, heißt es in dem Text, mit dem ein Mitgliederbegehren eingeleitet werden soll. „Wir, engagierte Mitglieder der SPD, erheben unsere Stimme gegen die aktuellen und geplanten Verschärfungen im Bereich des SGB II (Bürgergeld).“ Zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet. Zu den 167 Erstunterzeichnern gehören unter anderem Juso-Chef Philipp Türmer, die Europaabgeordnete Maria Noichl und der frühere Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz. Weitere Unterschriften können auf einer Internetseite abgegeben werden.
Eine SPD-Sprecherin teilte mit, bislang sei beim Parteivorstand kein Mitgliederbegehren angezeigt worden. Normalerweise reichten Mitglieder, die eine solche Abstimmung initiieren wollten, sie zuerst beim Parteivorstand ein, der die Zulässigkeit prüfe. Dann würden auf einer bestimmten Online-Plattform Unterschriften gesammelt. „Anderweitig übermittelte Eintragungen sind ungültig“, hieß es.
Sollten nach zwei Monaten mindestens ein Prozent der Parteimitglieder unterzeichnet haben, werde das eigentliche Mitgliederbegehren gestartet. Erfolgreich sei es, wenn innerhalb von drei Monaten ein Fünftel der SPD-Mitglieder unterzeichne. Dann entscheide der Parteivorstand, ob er die Forderungen umsetze oder nicht.
Die Initiatoren wollen erreichen, dass Sanktionen beim Bürgergeld nicht verschärft werden. „Wer auf Unterstützung angewiesen ist, darf nicht in Existenzangst gedrängt werden“, schreiben sie. Außerdem fordern sie mehr Unterstützung, Qualifizierung und psychosoziale Hilfe statt symbolpolitischer Maßnahmen. Die Reform des Bürgergelds ist ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, dem auch mehr als 80 Prozent der SPD-Mitglieder zugestimmt haben.
Eine SPD-Sprecherin teilte mit, bislang sei beim Parteivorstand kein Mitgliederbegehren angezeigt worden. Normalerweise reichten Mitglieder, die eine solche Abstimmung initiieren wollten, sie zuerst beim Parteivorstand ein, der die Zulässigkeit prüfe. Dann würden auf einer bestimmten Online-Plattform Unterschriften gesammelt. „Anderweitig übermittelte Eintragungen sind ungültig“, hieß es.
Sollten nach zwei Monaten mindestens ein Prozent der Parteimitglieder unterzeichnet haben, werde das eigentliche Mitgliederbegehren gestartet. Erfolgreich sei es, wenn innerhalb von drei Monaten ein Fünftel der SPD-Mitglieder unterzeichne. Dann entscheide der Parteivorstand, ob er die Forderungen umsetze oder nicht.
Die Initiatoren wollen erreichen, dass Sanktionen beim Bürgergeld nicht verschärft werden. „Wer auf Unterstützung angewiesen ist, darf nicht in Existenzangst gedrängt werden“, schreiben sie. Außerdem fordern sie mehr Unterstützung, Qualifizierung und psychosoziale Hilfe statt symbolpolitischer Maßnahmen. Die Reform des Bürgergelds ist ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, dem auch mehr als 80 Prozent der SPD-Mitglieder zugestimmt haben.
Julia Bergmann
Offener Brief an Merz: Dutzende prominente Frauen fordern mehr Sicherheit
Dutzende Frauen aus den Bereichen Kunst, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft haben sich in der „Stadtbild“-Debatte mit einem offenen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gewandt. Darin fordern sie ihn auf, sich verstärkt für die Sicherheit von Frauen einzusetzen. Zuerst hatte der Spiegel berichtet.
Die Unterzeichnerinnen beklagen, dass Betroffene von Sexismus und Opfer von Rassismus nicht gegeneinander ausgespielt werden dürften. „Wir möchten gerne über Sicherheit für Töchter, also Frauen sprechen. Wir möchten es allerdings ernsthaft tun, und nicht als billige Ausrede dienen, wenn rassistische Narrative rechtfertigt werden sollen“, heißt es in dem Text.
Die Frauen machen sich in dem Schreiben stark für „einen öffentlichen Raum, in dem sich alle Menschen wohlfühlen“. „Und wir wollen, dass Frauen sicher sind – auf der Straße und im eigenen Zuhause.“ Für „mehr Sicherheit für Töchter“ werden zehn Forderungen aufgelistet – darunter die bessere Strafverfolgung bei sexualisierter und häuslicher Gewalt, eine bessere Beleuchtung und Überwachung öffentlicher Räume, ausreichend finanzierte Frauenhäuser und Schutzräume sowie die Einführung des Rechts auf körperliche Selbstbestimmung.
Unterzeichnet haben den Brief den Angaben zufolge unter anderem Grünenpolitikerin Ricarda Lang, Klimaaktivistin Luisa Neubauer, Musikerin Joy Denalane und die Autorin Alice Hasters. Außerdem dabei: die Schauspielerin Melika Foroutan sowie die Schriftstellerinnen Lena Gorelik und Mithu Sanyal.
Die Unterzeichnerinnen beklagen, dass Betroffene von Sexismus und Opfer von Rassismus nicht gegeneinander ausgespielt werden dürften. „Wir möchten gerne über Sicherheit für Töchter, also Frauen sprechen. Wir möchten es allerdings ernsthaft tun, und nicht als billige Ausrede dienen, wenn rassistische Narrative rechtfertigt werden sollen“, heißt es in dem Text.
Die Frauen machen sich in dem Schreiben stark für „einen öffentlichen Raum, in dem sich alle Menschen wohlfühlen“. „Und wir wollen, dass Frauen sicher sind – auf der Straße und im eigenen Zuhause.“ Für „mehr Sicherheit für Töchter“ werden zehn Forderungen aufgelistet – darunter die bessere Strafverfolgung bei sexualisierter und häuslicher Gewalt, eine bessere Beleuchtung und Überwachung öffentlicher Räume, ausreichend finanzierte Frauenhäuser und Schutzräume sowie die Einführung des Rechts auf körperliche Selbstbestimmung.
Unterzeichnet haben den Brief den Angaben zufolge unter anderem Grünenpolitikerin Ricarda Lang, Klimaaktivistin Luisa Neubauer, Musikerin Joy Denalane und die Autorin Alice Hasters. Außerdem dabei: die Schauspielerin Melika Foroutan sowie die Schriftstellerinnen Lena Gorelik und Mithu Sanyal.
Linus Freymark
„Stadtbild“-Debatte: Warken sieht „No-go-Areas“ für Frauen
Die Vorsitzende der Frauen-Union und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) verteidigt die heftig kritisierten Stadtbild-Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz. Im Gespräch mit dem Portal Table Briefings wies sie am Montagabend vor allem auf Berichte von Frauen hin: „Es ist so, dass junge und auch ältere Frauen sich im öffentlichen Raum oft unsicher fühlen und bestimmte Plätze und Wege meiden und Pfefferspray dabeihaben.“
Auf die Frage, ob es also „No-go-Areas für Frauen in Deutschland“ gebe, antwortete Warken: „Ja, das gibt es. Das wird mir von vielen Frauen berichtet, dass sie Orte meiden, dass sie Zugfahren meiden.“
Die CDU-Ministerin verteidigte auch den direkten Bezug, den der Kanzler vom „problematischen Stadtbild“ zur Migration gezogen hatte: „Es ist auch ein Migrationsthema. Die Gewaltdelikte sind gestiegen, darunter ist ein Großteil ausländischer Tatverdächtiger. Junge Frauen schildern problematische Begegnungen mit Männern allgemein, aber es wird schon auch vor allem bei Männern mit Migrationshintergrund geschildert, dass es da Belästigungen und Übergriffe gibt“, fügte sie hinzu. Man wisse doch auch, dass die Rolle der Frauen in vielen Herkunftsländern eine andere sei: „Das ist durch Zahlen belegt und durch viele Erfahrungsberichte.“
Auf die Frage, ob es also „No-go-Areas für Frauen in Deutschland“ gebe, antwortete Warken: „Ja, das gibt es. Das wird mir von vielen Frauen berichtet, dass sie Orte meiden, dass sie Zugfahren meiden.“
Die CDU-Ministerin verteidigte auch den direkten Bezug, den der Kanzler vom „problematischen Stadtbild“ zur Migration gezogen hatte: „Es ist auch ein Migrationsthema. Die Gewaltdelikte sind gestiegen, darunter ist ein Großteil ausländischer Tatverdächtiger. Junge Frauen schildern problematische Begegnungen mit Männern allgemein, aber es wird schon auch vor allem bei Männern mit Migrationshintergrund geschildert, dass es da Belästigungen und Übergriffe gibt“, fügte sie hinzu. Man wisse doch auch, dass die Rolle der Frauen in vielen Herkunftsländern eine andere sei: „Das ist durch Zahlen belegt und durch viele Erfahrungsberichte.“
Christoph Heinlein
Bas will Missbrauch von Sozialleistungen bekämpfen
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas will den Missbrauch von Sozialleistungen durch eine Minderheit von Zuwanderern aus EU-Staaten entschiedener bekämpfen. Nach einem Treffen mit Vertretern von Kommunen und Jobcentern am Montag in Duisburg kündigte die SPD-Co-Chefin an, sie wolle eine Reihe von Maßnahmen auf Bundes- und Europaebene anstoßen.
Im Kern gehe es um Zuwanderer, die die Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht zum Zweck der Arbeitsaufnahme nutzten. Kommunen stießen bei der Bekämpfung des Problems immer wieder auf strukturelle Hürden, erklärte Bas. Ein zentraler Punkt sei ein besserer Datenaustausch zwischen Behörden wie Ordnungsamt, Polizei und Jobcentern. Dazu seien Gespräche mit der Justizministerin, den Datenschützern und dem Digitalminister nötig.
So solle mit dem Justizministerium erörtert werden, ob ein eigener Straftatbestand des Sozialleistungsmissbrauchs eingeführt werden müsse. Auch müsse die Haftung von Arbeitgebern, die Scheinarbeitsverhältnisse ermöglichten, geklärt werden. Mit der Bauministerin wolle sie über den Umgang mit eigentlichen unbewohnbaren Unterkünften, sogenannten Schrottimmobilien, und eine mögliche finanzielle Unterstützung für Kommunen beim Erwerb solcher Objekte sprechen.
Zudem müsse auf europäischer Ebene diskutiert werden, wie die Arbeitnehmerfreizügigkeit künftig definiert werde. "Was bedeutet das eigentlich, wie viele Stunden muss ich eigentlich arbeiten, um dann am Ende auch über die Arbeitnehmerfreizügigkeit hier Fuß zu fassen?", sagte Bas. Mit dem Innenministerium sei die Frage von Wiedereinreisesperren ein Thema. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit erlaubt EU-Bürgerinnen und -Bürgern, in jedem Mitgliedstaat zu arbeiten und dabei grundsätzlich dieselben Sozialleistungen zu erhalten wie Einheimische – vorausgesetzt, sie sind tatsächlich beschäftigt.
Bas betonte jedoch, dass sich die Maßnahmen nicht gegen die große Mehrheit der EU-Zuwanderer richteten. So gebe es allein aus Rumänien und Bulgarien mehr als 700 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit sei eine Errungenschaft, die nicht verändert werden solle.
Die Kommunen hätten zudem über das Problem der Schulpflicht berichtet. Es müsse sichergestellt werden, dass Jobcenter Informationen darüber erhielten, ob Kinder von Leistungsempfängern tatsächlich zur Schule gingen. Dies sei jedoch Aufgabe der Bundesländer.
Im Kern gehe es um Zuwanderer, die die Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht zum Zweck der Arbeitsaufnahme nutzten. Kommunen stießen bei der Bekämpfung des Problems immer wieder auf strukturelle Hürden, erklärte Bas. Ein zentraler Punkt sei ein besserer Datenaustausch zwischen Behörden wie Ordnungsamt, Polizei und Jobcentern. Dazu seien Gespräche mit der Justizministerin, den Datenschützern und dem Digitalminister nötig.
So solle mit dem Justizministerium erörtert werden, ob ein eigener Straftatbestand des Sozialleistungsmissbrauchs eingeführt werden müsse. Auch müsse die Haftung von Arbeitgebern, die Scheinarbeitsverhältnisse ermöglichten, geklärt werden. Mit der Bauministerin wolle sie über den Umgang mit eigentlichen unbewohnbaren Unterkünften, sogenannten Schrottimmobilien, und eine mögliche finanzielle Unterstützung für Kommunen beim Erwerb solcher Objekte sprechen.
Zudem müsse auf europäischer Ebene diskutiert werden, wie die Arbeitnehmerfreizügigkeit künftig definiert werde. "Was bedeutet das eigentlich, wie viele Stunden muss ich eigentlich arbeiten, um dann am Ende auch über die Arbeitnehmerfreizügigkeit hier Fuß zu fassen?", sagte Bas. Mit dem Innenministerium sei die Frage von Wiedereinreisesperren ein Thema. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit erlaubt EU-Bürgerinnen und -Bürgern, in jedem Mitgliedstaat zu arbeiten und dabei grundsätzlich dieselben Sozialleistungen zu erhalten wie Einheimische – vorausgesetzt, sie sind tatsächlich beschäftigt.
Bas betonte jedoch, dass sich die Maßnahmen nicht gegen die große Mehrheit der EU-Zuwanderer richteten. So gebe es allein aus Rumänien und Bulgarien mehr als 700 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit sei eine Errungenschaft, die nicht verändert werden solle.
Die Kommunen hätten zudem über das Problem der Schulpflicht berichtet. Es müsse sichergestellt werden, dass Jobcenter Informationen darüber erhielten, ob Kinder von Leistungsempfängern tatsächlich zur Schule gingen. Dies sei jedoch Aufgabe der Bundesländer.
Christoph Heinlein
Peking fordert nach abgesagter Wadephul-Reise Respekt - Bundesregierung beschwichtigt
Die Bundesregierung erwartet keine größere Beeinträchtigung der Zusammenarbeit mit China durch die kurzfristige Verschiebung der Reise von Außenminister Johann Wadephul (CDU) nach Peking. Man habe weiterhin Interesse an einem „respektvollen und guten Austausch“ mit der chinesischen Regierung. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts ergänzte: „Wir wollen eng zusammenarbeiten, sind sie an einem konstruktiven Austausch interessiert und dann ist es auch klar: China und Deutschland brauchen diese Zusammenarbeit beide.“
Wadephul möchte nun möglichst bald mit seinem chinesischen Amtskollegen telefonieren. Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht. Wadephul hatte am vergangenen Freitag kurzfristig eine eigentlich für heute und morgen geplante China-Reise verschoben. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin begründete die Verschiebung damit, dass Peking außer einem Treffen des Ministers mit Außenminister Wang Yi keine hinreichenden weiteren Termine bestätigt habe.
Die chinesische Regierung hatte daraufhin Respekt eingefordert. Als wichtige Volkswirtschaften der Welt biete die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland Vorteile für beide Seiten, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking. Insbesondere in der aktuellen Situation sollten Deutschland und China gegenseitigen Respekt und Gleichberechtigung wahren und die beiderseitigen Beziehungen auf dem „richtigen Weg vorantreiben“, sagte er.
Wadephul möchte nun möglichst bald mit seinem chinesischen Amtskollegen telefonieren. Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht. Wadephul hatte am vergangenen Freitag kurzfristig eine eigentlich für heute und morgen geplante China-Reise verschoben. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin begründete die Verschiebung damit, dass Peking außer einem Treffen des Ministers mit Außenminister Wang Yi keine hinreichenden weiteren Termine bestätigt habe.
Die chinesische Regierung hatte daraufhin Respekt eingefordert. Als wichtige Volkswirtschaften der Welt biete die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland Vorteile für beide Seiten, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking. Insbesondere in der aktuellen Situation sollten Deutschland und China gegenseitigen Respekt und Gleichberechtigung wahren und die beiderseitigen Beziehungen auf dem „richtigen Weg vorantreiben“, sagte er.
Linus Freymark
SPD-Abgeordnete schlagen „Stadtbild“-Gipfel vor
In der anhaltenden Debatte über mehr Sicherheit im öffentlichen Raum fordern SPD-Abgeordnete ein Spitzentreffen im Kanzleramt. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Adis Ahmetovic, der mit neun weiteren Abgeordneten einen Acht-Punkte-Plan zur „Stadtbild“-Debatte verfasst hat, sagte der Bild: „Ich erwarte, dass der Kanzler Vertreter von Großstädten, kommunalen Verbänden und den Fraktionen zu einem Stadtbild-Gipfel an einen Tisch holt, wie beim Stahl- oder Automobil-Gipfel.“ Die Union sieht dafür keine Notwendigkeit.
Die Gruppe der SPD-Abgeordneten hatte in ihrem Plan „für ein soziales, sicheres und solidarisches Stadtbild“ geschrieben: „Schwierigkeiten im Stadtbild haben vielfältige Ursachen: soziale Missstände, Wohnungsnot, Verwahrlosung öffentlicher Räume, fehlende soziale Infrastruktur und unzureichende Prävention.“ Wer die Debatte auf Asyl, Flucht und Migration verenge, verhindere Lösungen. Die Autoren schlugen vor, dass sich die Koalition bis Jahresende auf ein gemeinsames Verständnis des „Stadtbilds“ verständigt. „Ob im Koalitionsausschuss oder einer Arbeitsgruppe – es braucht jetzt Klarheit in dieser Debatte. Für alle Menschen in unseren Städten“, heißt es in dem Papier.
SPD-Fraktionsgeschäftsführer Dirk Wiese unterstützt das Anliegen der Gruppe. „Der 8-Punkte-Plan war ein Debattenbeitrag von Abgeordneten unserer Fraktion, der das Ziel hatte, die ‚Stadtbild‘-Diskussion zu versachlichen und nicht auf das Thema Migration zu verengen. Dieses Ziel teile ich ausdrücklich“, sagte Wiese der Bild. Er betonte: „Dafür bedarf es in der Tat eines schlüssigen Konzepts. Daran sollten wir arbeiten.“
Die Union jedoch lehnt einen Gipfel ab. „Der Bundeskanzler hat die Problemlage klar benannt, eine weitere Erörterung ist nicht nötig“, sagte Fraktionsgeschäftsführer Steffen Bilger der Bild. „Die breite Mehrheit der Bevölkerung sowie viele SPD-Ministerpräsidenten, Landräte und Bürgermeister teilen bereits ein sehr gutes Verständnis dessen, wovon der Bundeskanzler gesprochen hat“, betonte der CDU-Politiker. Die Union stehe aber für Gespräche mit der SPD über eine noch konsequentere Innenpolitik jederzeit bereit.
Die Gruppe der SPD-Abgeordneten hatte in ihrem Plan „für ein soziales, sicheres und solidarisches Stadtbild“ geschrieben: „Schwierigkeiten im Stadtbild haben vielfältige Ursachen: soziale Missstände, Wohnungsnot, Verwahrlosung öffentlicher Räume, fehlende soziale Infrastruktur und unzureichende Prävention.“ Wer die Debatte auf Asyl, Flucht und Migration verenge, verhindere Lösungen. Die Autoren schlugen vor, dass sich die Koalition bis Jahresende auf ein gemeinsames Verständnis des „Stadtbilds“ verständigt. „Ob im Koalitionsausschuss oder einer Arbeitsgruppe – es braucht jetzt Klarheit in dieser Debatte. Für alle Menschen in unseren Städten“, heißt es in dem Papier.
SPD-Fraktionsgeschäftsführer Dirk Wiese unterstützt das Anliegen der Gruppe. „Der 8-Punkte-Plan war ein Debattenbeitrag von Abgeordneten unserer Fraktion, der das Ziel hatte, die ‚Stadtbild‘-Diskussion zu versachlichen und nicht auf das Thema Migration zu verengen. Dieses Ziel teile ich ausdrücklich“, sagte Wiese der Bild. Er betonte: „Dafür bedarf es in der Tat eines schlüssigen Konzepts. Daran sollten wir arbeiten.“
Die Union jedoch lehnt einen Gipfel ab. „Der Bundeskanzler hat die Problemlage klar benannt, eine weitere Erörterung ist nicht nötig“, sagte Fraktionsgeschäftsführer Steffen Bilger der Bild. „Die breite Mehrheit der Bevölkerung sowie viele SPD-Ministerpräsidenten, Landräte und Bürgermeister teilen bereits ein sehr gutes Verständnis dessen, wovon der Bundeskanzler gesprochen hat“, betonte der CDU-Politiker. Die Union stehe aber für Gespräche mit der SPD über eine noch konsequentere Innenpolitik jederzeit bereit.
Kassian Stroh
Spahn greift SPD wegen Teilnahme an Demo gegen Merz an
Unionsfraktionschef Jens Spahn hat die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Wiebke Esdar dafür kritisiert, an einer Demonstration gegen Bundeskanzler Friedrich Merz teilgenommen zu haben. „Opposition in der Regierung, das hat noch nie funktioniert“, sagte der CDU-Politiker im „Bericht aus Berlin“ der ARD. Dies gehe auch nie gut aus. Esdar hatte am Freitag an einem Protestzug in Bielefeld gegen umstrittene Äußerungen von Merz zum „Stadtbild“ teilgenommen. Spahn fügte hinzu, er sei sicher, dass die allermeisten SPD-Wähler die Einschätzung des Kanzlers teilten.
„Wer als SPD-Führungskraft gegen den Bundeskanzler der gemeinsamen Koalition demonstriert, trägt leichtfertig dazu bei, dass die Menschen uns weniger zutrauen, gut zu regieren.“Unionsfraktionschef Jens Spahn über die SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar
Merz hatte gesagt: „Wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.“ Daraufhin wurde dem Bundeskanzler Rassismus vorgeworfen. Spahn sagte, dem Kanzler sei es nicht um Hautfarbe oder die Mehrheit der Menschen mit Migrationshintergrund gegangen. Vielmehr habe Merz „Verwahrlosung, Drogenkriminalität“ sowie Stadtteile gemeint, in denen „Juden, Schwule, Frauen sich nicht hintrauen“. Es gehe um eine „kulturelle, religiöse Prägung“ und „Gewaltaffinität“, die Probleme im Alltag verursachten. Auch gut integrierte Menschen mit Migrationshintergrund wollten solche Zustände nicht.
Georg Ismar aus dem SZ-Hauptstadtbüro über Esdars Demo-Teilnahme und die Stimmung in der Koalition (SZ Plus):
Georg Ismar aus dem SZ-Hauptstadtbüro über Esdars Demo-Teilnahme und die Stimmung in der Koalition (SZ Plus):
Philipp Saul
Grünen-Chef Banaszak spricht von „Angsträumen“
In der „Stadtbild“-Debatte hat der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak gesagt, dass es mancherorts in Deutschland „Angsträume“ gebe, wo sich Menschen in der Dunkelheit kaum noch auf die Straße trauten. Er nannte etwa „an Kleinstadtbahnhöfen herumlungernde Faschos und sturzbesoffene grölende Fußballfans in Zügen“. Ebenso gebe es „kriminelle Gruppen auch aus migrantischen Familien, die am Freitagabend Leute abziehen oder Frauen belästigen“. Teil der Realität in Deutschland sei auch, dass Menschen Rassismus erlebten und zwar „ganz egal, wie viele Jobs oder Universitätsabschlüsse sie haben“.
Über all diese Themen müsse man sprechen – ehrlich und unmissverständlich, forderte der Grünen-Vorsitzende in einem Beitrag für die Funke Mediengruppe. Er lehnte dabei die Art und Weise ab, wie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) über Migration und das „Stadtbild“ spricht. Es sei unehrlich, „die Zustände zu beklagen, die seine Partei mitzuverantworten hat“. Wer Integrationsarbeit an Ehrenamtliche auslagere, Frauenhäuser chronisch unterfinanziert und die öffentliche Infrastruktur vernachlässige, dürfe sich nicht durch „Stammtisch-Gerede“ aus der Verantwortung stehlen.
Über all diese Themen müsse man sprechen – ehrlich und unmissverständlich, forderte der Grünen-Vorsitzende in einem Beitrag für die Funke Mediengruppe. Er lehnte dabei die Art und Weise ab, wie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) über Migration und das „Stadtbild“ spricht. Es sei unehrlich, „die Zustände zu beklagen, die seine Partei mitzuverantworten hat“. Wer Integrationsarbeit an Ehrenamtliche auslagere, Frauenhäuser chronisch unterfinanziert und die öffentliche Infrastruktur vernachlässige, dürfe sich nicht durch „Stammtisch-Gerede“ aus der Verantwortung stehlen.
Julia Daniel
Umfrage: Knapp die Hälfte der Bevölkerung glaubt an vorzeitigen Regierungsbruch
Die Menschen in Deutschland sind einer Umfrage zufolge zunehmend unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, sehen 66 Prozent die Regierungsarbeit kritisch, das sind im Vergleich zur letzten Erhebung am 10. Oktober 2025 noch einmal drei Prozentpunkte mehr. Zufrieden sind noch 25 Prozent der Befragten (minus drei Punktepunkte). 49 Prozent der Befragten rechnen damit, dass die aktuelle Bundesregierung nicht die komplette Legislaturperiode bis 2029 hält. 32 Prozent glauben hingegen, dass die Koalition bis 2029 besteht.
Linus Freymark
"Stadtbild"-Debatte: Polizeigewerkschaft fordert verdachtsunabhängige Kontrollen an Bahnhöfen
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert in der "Stadtbild"-Debatte mehr Präsenz und mehr Rechte für Bundespolizisten an Bahnhöfen. Der GdP-Vorsitzende für den Bereich Bundespolizei, Alexander Roßkopf, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Gerade an den großen Bahnhöfen in den Innenstädten wird es immer gefährlicher, auch für unsere Kolleginnen und Kollegen. Sie erfahren immer weniger Respekt und Akzeptanz." Roßkopf betonte: "Mehr Sicherheit an den Bahnhöfen ergibt auch ein besseres Stadtbild."
Die Bundespolizei ist zuständig für Kontrollen an den Grenzen Deutschlands, aber auch für Flughäfen und Bahnhöfe. Roßkopf forderte das Recht auf verdachtsunabhängige Kontrollen für seine Kollegen. Er sagte: "Auch aus diesem Grund ist eine grundlegende Kontrollbefugnis, immer unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit, an den Bahnhöfen absolut notwendig. Dies sollte in der Novellierung des Bundespolizeigesetzes Berücksichtigung finden."
Die Bundespolizei ist zuständig für Kontrollen an den Grenzen Deutschlands, aber auch für Flughäfen und Bahnhöfe. Roßkopf forderte das Recht auf verdachtsunabhängige Kontrollen für seine Kollegen. Er sagte: "Auch aus diesem Grund ist eine grundlegende Kontrollbefugnis, immer unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit, an den Bahnhöfen absolut notwendig. Dies sollte in der Novellierung des Bundespolizeigesetzes Berücksichtigung finden."