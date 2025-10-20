Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Dobrindt: Verhandlungen mit Taliban zu Abschiebungen kurz vor Abschluss
Merz: "Es trennen uns nicht nur Details"
Merz und Linnemann stellen Strategie für künftigen Umgang mit der AfD vor
Demonstranten fordern "Brandmauer hoch" während CDU-Führung über Umgang mit der AfD berät
Pistorius hält Musterung aller jungen Männer für abschreckendes Signal an Russland
Philipp Saul
Merz hält an "Stadtbild"-Äußerung fest: "Fragen Sie mal Ihre Töchter"
In der Debatte um seine umstrittenen „Stadtbild“-Äußerungen hat Bundeskanzler Friedrich Merz seine Position bekräftigt. „Ich habe gar nichts zurückzunehmen“, sagte der CDU-Politiker in Berlin. „Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte.“ Ohne konkret zu werden, erklärte er: „Alle bestätigen, dass das ein Problem ist, spätestens mit Einbruch der Dunkelheit.“ Daran müsse man etwas ändern, unterstrich Merz weiter.
Merz hatte in der vergangenen Woche gesagt, dass man Versäumnisse in der Migrationspolitik korrigiere. „Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen“, so der Bundeskanzler. Für seine Aussagen war Merz harsch kritisiert worden. Zuletzt auch von Belit Onay, dem Oberbürgermeister von Hannover. „Der Bundeskanzler schließt vom Aussehen eines Menschen auf seine Zugehörigkeit und sein gesetzeskonformes Verhalten. Ich hatte gehofft, eine derartige Haltung hätten wir überwunden“, sagte der Grünen-Politiker.
Am Nachmittag hat sich Merz ausdrücklich für eine Einwanderung ausländischer Arbeitskräfte ausgesprochen. „Dieses Land ist und bleibt ein Land, in dem auch Menschen aus anderen Ländern, aus anderen Kulturkreisen dankbar aufgenommen werden, wenn sie in Deutschland leben wollen, wenn sie in Deutschland arbeiten wollen und wenn sie bereit sind, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren“, sagte der Bundeskanzler in einer Rede vor der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) in Hannover.
Die irreguläre Migration in die sozialen Sicherungssysteme werde gestoppt. Die reguläre Migration in den Arbeitsmarkt und in die Unternehmen hingegen sei gewollt, so Merz. "Und da werden wir viel tun, dass das auch in Zukunft möglich bleibt und dass diese Gesellschaft damit gut umgeht“, sagte der CDU-Politiker weiter.
Philipp Saul
Dobrindt: Verhandlungen mit Taliban zu Abschiebungen kurz vor Abschluss
Die Verhandlungen zwischen Deutschland und den islamistischen Taliban über Abschiebungen nach Afghanistan stehen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt zufolge kurz vor dem Abschluss. Er gehe davon aus, „dass diese Möglichkeiten der Abschiebungen nach Afghanistan regelhaft zukünftig stattfinden werden“, sagte der CSU-Politiker vor Journalisten in München. Die Gespräche für die Vereinbarung seien „sehr weit“, es gehe auch um Möglichkeiten für Rückführungen nicht nur auf Charter-Flügen, sondern auch über Linienflüge, betonte Dobrindt.
Die Kontakte zu den Taliban sind umstritten, denn offiziell unterhält die Bundesregierung keine diplomatischen Beziehungen zu den Islamisten, die seit August 2021 wieder in Afghanistan an der Macht sind. Wegen ihrer Missachtung von Menschen- und vor allem Frauenrechten sind sie international isoliert.
Darüber hinaus liefen Verhandlungen mit Syrien, diese seien aber „noch nicht ganz so weit“, sagte Dobrindt. "Mein Interesse ist, dass wir eine Vereinbarung hinkriegen, um Straftäter abzuschieben, möglichst schnell, um dann auch weitere Rückführungen zu ermöglichen“. Dazu sei, so Dobrindt weiter, auch wieder die Durchführung der Asylverfahren aufgenommen worden, die ausgesetzt waren. „Bei Straftätern ist das ohnehin so der Fall, weil es keine Aufenthaltsberechtigung für Straftäter in unserem Land gibt.“
Christoph Heinlein
SPD bleibt hart im Streit um Renten
Die SPD will einen Rückgang des Rentenniveaus auch nach 2031 verhindern. „Es darf nicht zu einer Rentenkürzung kommen“, sagte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf am Montag nach einer Sitzung des Parteivorstands in Berlin. Die geschlossene Umsetzung dieses Ziels in der Koalition stehe im Vordergrund. Klüssendorf forderte Unions-Fraktionschef Jens Spahn auf, die Unterstützung seiner Fraktion sicherzustellen. Die SPD rüttele schließlich auch nicht an Vorhaben des Koalitionspartners wie der Mütterrente und erwarte dies umgekehrt ebenso.
Die Junge Gruppe der Unionsfraktion hatte das Paket von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) als „in seiner jetzigen Ausgestaltung nicht zustimmungsfähig“ bezeichnet und setzt auf Änderungen im Bundestag. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass das theoretische Rentenniveau bis 2031 nicht unter 48 Prozent des Bruttolohns sinken soll. Die Pläne von Bas hätten aber Folgen, die über 2031 hinausgehen, kritisieren die Unionsabgeordneten, was nicht vereinbart sei.
Klüssendorf drängte auf eine grundlegende und langfristige Reform des Rentensystems. Die gesetzliche Rentenversicherung habe zu wenig Beitragszahler und die Grundlage sei zu gering. „Wir brauchen dringend mehr Einzahlende“, sagte er. Die SPD wolle daher darüber diskutieren, den Kreis der Versicherten auszuweiten. Konkret nannte er die Einbeziehung von Abgeordneten, Selbständigen und möglicherweise auch neu zu verbeamtenden Personen in die gesetzliche Rentenversicherung.
Julia Daniel
SPD verlangt von Merz klare AfD-Abgrenzung mit Blick auf Landtagswahlen
SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Abgrenzung seiner Partei zur AfD auch mit Blick auf die Landtagswahlen 2026 verlangt. Er sei besorgt über „aktive Politiker, die zum Beispiel in den Ländern mit solchen Gedanken spielen“, sagte Klüssendorf in Berlin mit Blick auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr. Er erwarte von Merz, „als Bundeskanzler mit einer besonderen Verantwortung für diese Demokratie, aber auch als CDU-Vorsitzender, dass er dann bei seinen Worten auch bleibt“. Klüssendorf fügte hinzu: „Diesen Worten müssen dann auch Taten folgen.“
Klüssendorf sagte, es besorge ihn sehr, wenn einzelne in der Union diese Brandmauer leichtfertig aufs Spiel setzten, sagte er nach einer Sitzung des Parteivorstandes. Die Strategie, eine rechtsextreme Partei durch Zusammenarbeit zu entzaubern, habe historisch keinen Beleg. Stattdessen werde die AfD daraus gestärkt hervorgehen. Die AfD handle klar gegen die Demokratie und kooperiere mit autoritären Regimen wie Russland und China. Klüssendorf bekräftigte zudem, die SPD halte ein Prüfverfahren für ein AfD-Verbot für zwingend nötig. Dies sei ein notwendiger Schutzmechanismus des Grundgesetzes.
Lisa Torjuul
Parlamentskreise: Bundeswehr will doch weitere „F-35“-Kampfflugzeuge kaufen
Verteidigungsminister Pistorius will nach Angaben aus dem Bundestag weitere fünfzehn Kampfjets vom Typ F-35 für die Bundeswehr beschaffen. Dies hatte zuvor der Spiegel unter Berufung auf vertrauliche Unterlagen für den Haushaltsausschuss des Bundestages berichtet. Die ergänzende Beschaffung vom US-Hersteller Lockheed Martin sei in einer Liste von Militärprojekten aufgeführt. Für die neuen Flugzeuge veranschlagen die Planer demnach 2,5 Milliarden Euro.
Die Bundesregierung hat bereits 35 Maschinen des US-Typs bestellt. Sie sollen die alternde Flotte von 85 Tornado-Kampfjets ersetzen und in ihrer Rolle im Rahmen der nuklearen Teilhabe der Nato ablösen. Im Konfliktfall sollen sie in Deutschland gelagerte US-Atombomben transportieren können.
Die Bundesregierung hatte Pläne für den Kauf von fünfzehn weiteren F-35-Jets im Juli dementiert. Ein deutlich aufgestockter Verteidigungshaushalt hat jedoch inzwischen mehr Spielraum für Waffenkäufe geschaffen.
Julia Daniel
Merz vermeidet Gebrauch des Wortes "Brandmauer"
Weder Merz noch sein Generalsekretär Carsten Linneman verwenden den Begriff "Brandmauer". "Das ist nicht unser Sprachgebrauch", stellt Merz klar. Die AfD sei parteipolitisch ein harter Gegner für die CDU. Diesen werde man mit allen der Partei zur Verfügung stehenden demokratisch Mitteln bekämpfen. Die CDU wolle bei allen anstehenden Landtagswahlen stärkste politische Kraft werden. Die Frage „Was wäre, wenn ...“ - im Hinblick auf eine mögliche künftige Zusammenarbeit mit der AfD - beantworten man nach der Wahl und nicht davor, so Merz.
Julia Daniel
Merz: "Es trennen uns nicht nur Details"
Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der AfD betont Bundeskanzler und CDU-Vorsitzender Friedrich Merz, dass seine Partei und die AfD grundsätzliche politische Überzeugungen trennen. Eine Zusammenarbeit sei nicht, wie oft suggeriert, möglich, wenn beide Seiten nur wollten. "Es trennen uns nicht nur Details", so Merz. Die AfD wolle ein grundsätzlich anderes Land. Die Partei stelle nicht nur die Politik der letzten zehn Jahre infrage, sie stelle alle Grundentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 infrage - Grundsatzentscheidungen, die die CDU mitgeprägt habe.
Mit Hinblick auf die fünf im nächsten Jahr anstehenden Landtagswahlen gab sich Merz kämpferisch: "Wir wollen bei diesen Wahlen die stärkste politische Kraft in Deutschland sein und bleiben." Wahrscheinlich sei die AfD bei diesen Wahlen der Hauptgegner der CDU. In Wahrheit sei die von der AfD immer wieder betonte ausgestreckte Hand der Zusammenarbeit "eine Hand, die uns vernichten will". Man werde sich sehr deutlich von der AfD abgrenzen, kündigt Merz an, und zwar durch erfolgreiche Regierungsarbeit. Das sei aber nicht nur Aufgabe der Union, sondern auch des Koalitionspartners SPD.
Die CDU wolle der Miesmacher-Rhetorik der AfD ein anderes Bild entgegensetzen. Deutschland sei "ein erfolgreiches, offenes, liberales und freiheitliches Land", und wolle das auch bleiben.
Die AfD wolle spalten und ausgrenzen, sie sei „an Lösungen nicht interessiert“, sagte auch Generalsekretär Carsten Linnemann. „Die AfD lebt von Problemen. Sie hat einen Hunger nach neuen Problemen und nicht nach Lösungen.“ Die CDU hingegen lebe von einem in die Zukunft gerichteten Deutschlandbild. Sie sei positiv, optimistisch und zuversichtlich.
Julia Daniel
Merz und Linnemann stellen Strategie für künftigen Umgang mit der AfD vor
Zwei Tage lang hat die CDU-Führung darüber beraten, die sie künftig mit der AfD umgehen will. An diesem Montag stellen Bundeskanzler und CDU-Vorsitzender Friedrich Merz und Generalsekretär Carsten Linnemann die Ergebnisse der Beratungen vor.
Vor der Präsidiumsklausur hatten drei ehemals einflussreiche Unionisten die Brandmauer zur AfD infrage gestellt: Ex-CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und der frühere Vorsitzende der CDU-Grundwertekommission, Andreas Rödder. „Entzauberung gelingt nicht durch Boykott“, sagte der frühere CSU-Generalsekretär Guttenberg dem Stern. Er sagte aber auch, dass er damit nicht das Einreißen der Brandmauer, sondern eine stärkere inhaltliche Auseinandersetzung meint. Auch Tauber beklagte, dass eine „reine Stigmatisierung“ nicht zum Verschwinden der AfD führe. Mehrere ostdeutsche CDU-Politiker schlossen sich dieser Einschätzung der Altvorderen in öffentlichen Äußerungen an.
Merz hingegen hatte betont, dass es mit ihm als Parteivorsitzenden keinen grundsätzlichen Kurswechsel geben werde. „Es gibt zwischen der CDU und der AfD keine Gemeinsamkeit“, betonte er bei einem Auftritt im sauerländischen Meschede. Die AfD stehe gegen die Europäische Union, gegen die Europäische Währungsunion, gegen die Nato, gegen die Wehrpflicht. „Die steht gegen alles, was die Bundesrepublik Deutschland in den letzten acht Jahrzehnten groß und stark gemacht hat.“
Im kommenden Jahr stehen in fünf Bundesländern Landtagswahlen an. In bundesweiten Umfragen kommt die AfD inzwischen auf 25 bis 27 Prozent und hat mit der Union gleichgezogen. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wo nächstes Jahr neue Landesparlamente gewählt werden, ist die AfD mit Werten an die 40 Prozent in den Umfragen bereits mit Abstand stärkste Partei.
Bundeskanzler und CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz spricht auf der Pressekonferenz am 20. Oktober 2025 in Berlin. Annegret Hilse/REUTERS
Julia Daniel
Demonstranten fordern "Brandmauer hoch" während CDU-Führung über Umgang mit der AfD berät
Während der zweitägigen Strategieberatungen der CDU-Führung über die Landtagswahlen im kommenden Jahr und den Umgang mit der AfD, demonstrierten am Sonntagabend mehrere hundert Menschen vor dem Brandenburger Tor in Berlin unter dem Motto "Brandmauer hoch! Wir sind das Stadtbild" für Vielfalt und gegen Rassismus. Bezug nehmend auf die Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz in der vergangenen Woche, skandierten die Demonstrierenden: „Wir, wir, wir sind das Stadtbild!“
Zahlreiche Demonstranten versammeln sich am Sonntag unter dem Motto "Brandmauer hoch! Wir sind das Stadtbild" auf dem Pariser Platz in Berlin. Annette Riedl/dpa
Demonstranten halten ihre Handys mit Taschenlampen vor dem Brandenburger Tor in die Luft. . Annette Riedl/dpa
Die Organisatoren gaben die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit etwa 5.000 an. Die Polizei schätzte sie auf bis zu 1.800.
Die CDU-Führung kam am Sonntag in Berlin zu zweitägigen Beratungen über den Umgang mit der AfD zusammen. Merz hatte die AfD zum „Hauptgegner“ in den kommenden Wahlkämpfen erklärt, nachdem zuvor einzelne CDU-Politiker in den vergangenen Tagen an der Brandmauer gerüttelt hatten. Die SPD erklärte den Umgang der Union mit der AfD am Wochenende zur Koalitionsfrage. Am Montag wollen Merz und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann auf einer Pressekonferenz über Ergebnisse ihrer Strategieberatungen informieren.
Es wäre fahrlässig, die Brandmauer aufzugeben, auch wenn manche in der Union das wollen, kommentiert Berlin-Korrespondentin Henrike Roßbach (SZ Plus):
Dimitri Taube
Pistorius hält Musterung aller jungen Männer für abschreckendes Signal an Russland
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius geht davon aus, dass eine Musterung aller jungen Männer in Deutschland eine abschreckende Wirkung auf Russland hätte. „Wenn wir wieder alle Männer eines Jahrgangs mustern und die Daten aller Wehrfähigen erheben, wird das auch in Russland wahrgenommen. Anders ausgedrückt: Auch das ist Abschreckung!“, sagte der SPD-Politiker der Bild am Sonntag.
Sollte der Verteidigungsfall eintreten, den es zu verhindern gelte, trete nach dem Grundgesetz die 2011 ausgesetzte Wehrpflicht unmittelbar wieder in Kraft. „Dann müssen wir wissen, wer einsatzbereit ist und wer nicht“, sagte der Minister. Die mit der Aussetzung verbundene Abschaffung der Kreiswehrersatzämter bezeichnete er als einen schwerwiegenden Fehler. „Wir bauen jetzt neue, moderne Strukturen auf. Ab Mitte 2027 sind wir so weit. Dann können wir wieder flächendeckend mustern.“
Die schwarz-rote Koalition hatte am Donnerstag ihre Pläne zur Wehrdienstreform in den Bundestag eingebracht. Es gibt aber noch Unstimmigkeiten zwischen CDU, CSU und SPD – dabei geht es vor allem darum, welche Mechanismen greifen sollen, wenn sich nicht, wie durch das Gesetz beabsichtigt, genügend Freiwillige für die Bundeswehr finden.
Pistorius sagte, dass nun im Parlament entschieden werden müsse, ob es ein Losverfahren geben soll. „Wir werden uns als Ministerium hier selbstverständlich ebenfalls einbringen.“ Ihm sei wichtig, dass so lange wie möglich auf Freiwilligkeit gesetzt werde.
Pistorius will daran festhalten, dass das Wehrdienstgesetz Anfang 2026 in Kraft tritt. Hinsichtlich einer Einigung mit den Fraktionen zeigt er sich optimistisch. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Alle im Bundestag wissen: Es geht um die Sicherheit Deutschlands.“
Dimitri Taube
Merz in Brandmauer-Debatte: AfD ist unser Hauptgegner
Kurz vor der CDU-Präsidiumsklausur hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz zur Brandmauer bekannt und damit Forderungen nach einem neuen Umgang mit der AfD eine Absage erteilt. Bei einem Bürgerdialog in Meschede im Sauerland sagte er, es werde keine Zusammenarbeit mit einer Partei geben, die alles infrage stelle, was Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten stark gemacht habe – „jedenfalls nicht unter mir als den Parteivorsitzenden der CDU Deutschlands“.
Der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) hatte Merz zuvor gesagt: „Die immer wieder von der AfD bemühte ‚ausgestreckte Hand‘ will uns in Wahrheit vernichten, so sagt sie es ja selbst.“ Und deshalb sei die AfD „in den nächsten Wahlauseinandersetzungen unser Hauptgegner“. Merz kündigte zudem in der FAS an: „Wir werden noch viel deutlicher die Unterschiede zwischen uns und der AfD herausstellen.“ In der öffentlichen Wahrnehmung setze sich eine falsche Erzählung fest: „Die könnten doch mit der AfD alles durchsetzen, wenn sie nur diese Brandmauer einreißen würden. Diese Erzählung ist falsch.“
Die Debatte über den Umgang mit der AfD ist nicht neu, hat aber wegen eines Vorstoßes ehemals einflussreicher Unionspolitiker wieder an Fahrt aufgenommen. Der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber und Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) hatten sich für eine Lockerung der sogenannten Brandmauer zur AfD ausgesprochen. Auch Politiker mehrerer ostdeutscher Landesverbände sprachen sich dafür aus. Am Sonntag und Montag will das Präsidium der Partei über das Thema beraten.
CSU-Generalsekretär Martin Hubert warnte die Schwesterpartei vor einem anderen Umgang mit der AfD. Diese sei eine Gefahr für Deutschland, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Wo Christdemokraten mit extrem rechten Parteien kooperiert haben, sind am Ende die Christdemokraten verschwunden. Unsere Position als CSU ist klar: Keine Kooperation mit der AfD – und das gilt auf allen Ebenen.“
Dimitri Taube
Kriegsdienstverweigerung: Mehr Anfragen besorgter Eltern
Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerung registrieren nach eigenen Angaben immer mehr Zulauf von besorgten Eltern. „Wir werden gerade nahezu überflutet von Anfragen“, sagte der politische Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFGVK), Michael Schulze von Glaßer, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Aufrufzahlen der Website seien im September auf über 125 000 gestiegen – im Vergleich zu 55 000 im August. Der Anteil der anfragenden Eltern wachse.
Auch die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) verzeichnet mehr Zulauf, wie ihr Sprecher Dieter Junker dem RND sagte: „Was in diesem Jahr auffällt, ist, dass es eine spürbare und deutliche Zunahme an Beratungsanfragen durch Eltern gibt, die sich wegen ihrer minderjährigen Söhne und Töchter besorgt zeigen bezüglich einer möglichen Wiedereinführung einer Wehrpflicht oder eines neuen Wehrdienstes.“
Die Bundesregierung ringt derzeit um die Ausgestaltung eines neuen Wehrdienstgesetzes, das zum 1. Januar in Kraft treten soll. Der Wehrdienst soll zunächst auf Freiwilligkeit beruhen. Der Streit der vergangenen Tage drehte sich vor allem darum, welche Mechanismen greifen sollen, wenn sich nicht genügend Freiwillige für die Bundeswehr finden, und ob künftig alle jungen Männer wieder gemustert werden sollen. Dafür hatte sich Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eingesetzt.
Fachpolitiker von Union und SPD hatten stattdessen vorgeschlagen, junge Männer per Losverfahren zur Musterung und, wenn nötig, später auch per Zufallsauswahl für einen Pflichtdienst heranzuziehen, wenn die Freiwilligenzahlen zu gering bleiben. Nun muss die Koalition einen neuen Kompromiss finden.
Dimitri Taube
„Stadtbild“-Debatte: Dobrindt nennt Kritik an Merz „Unsinn“
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat Rassismus-Vorwürfe gegen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor dem Hintergrund der „Stadtbild“-Bemerkung als „totalen Unsinn“ bezeichnet. „Da wird was versucht, wieder von bestimmter Seite hineinzuinterpretieren, was überhaupt nicht da ist“, sagte der CSU-Politiker in der ARD.
Es sei geradezu lächerlich, wenn man nicht mehr sagen dürfe, dass sich ein Stadtbild durch illegale Migration verändern könne. „Ich finde, man sollte schon noch so sprechen können, wie es die Menschen auch empfinden.“ Eine Politik, die sich durch Debatten in den Sozialen Medien nicht mehr traue, das, was Menschen empfinden, zu formulieren, werde eher Politikverdrossenheit oder das Stärken von radikalen Kräften mitverursachen, so Dobrindt.
Der Kanzler habe zum Ausdruck bringen wollen, dass man die illegale Migration der vergangenen zehn Jahre im Land feststelle. Das werde etwa an der Überforderung der Kommunen, im Gesundheitswesen oder bei den Kitas deutlich. Diese Überforderung sei „natürlich auch sichtbar für die Menschen“, sagte Dobrindt.
Dimitri Taube
Nach umstrittener Äußerung zu Migration im Stadtbild: Grüne fordern Entschuldigung von Merz
In einem offenen Brief haben einige Dutzend Politikerinnen und Politiker der Grünen eine umstrittene Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zur Migration scharf verurteilt. „Ihre Aussage ist rassistisch, diskriminierend, verletzend und unanständig“, hieß es in dem Schreiben. Sie stehe für eine Sprache der Ausgrenzung und führe zu Gewalt. „Diese Haltung ist eines Bundeskanzlers unwürdig.“ Die Urheber fordern eine öffentliche Entschuldigung von Merz.
Der Kanzler war bei einem Termin in Potsdam am Dienstag von einem Reporter auf das Erstarken der rechtspopulistischen Partei AfD angesprochen worden. Merz sagte daraufhin unter anderem, dass man nun frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik korrigiere und Fortschritte mache. „Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen“, sagte Merz.
Die Grünen verlangen nun eine öffentliche Entschuldigung insbesondere gegenüber allen, die täglich von Rassismus und Ausgrenzung betroffen sind. „Sie sind in erster, zweiter, dritter Generation hier, trotzdem sprechen Sie ihnen ihr Deutschsein und ihre Zugehörigkeit zu Deutschland ab – allein aufgrund ihres Aussehens, ihrer Herkunft oder ihres Namens. Statt sich klar für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu positionieren, nähern Sie sich sprachlich dem Rechtsextremismus an und befeuern diesen damit“, hieß es weiter.
Rund 50 Amts- und Mandatsträger der Partei aus Bund und Ländern, die nach Grünen-Angaben Rassismuserfahrungen haben, unterzeichneten das Papier. Zu ihnen gehört Filiz Polat, die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion. Die Aussage von Merz „sendet ein Signal an Millionen Menschen, dass sie hier nicht wirklich dazugehören“, sagte Polat.
Auch andere Parteien kritisierten Merz für die Äußerung. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Natalie Pawlik (SPD), warnte vor einer spaltenden Rhetorik in der Migrationsdebatte. „Migration darf nicht durch verkürzte oder populistische Schnellschüsse stigmatisiert werden – das spaltet die Gesellschaft noch mehr und hilft am Ende den Falschen, statt Lösungen zu fördern“, sagte Pawlik.
Saimah Jiwa
Bundesrat billigt Einbürgerung erst nach fünf Jahren
Der Bundesrat hat die Abschaffung der rascheren Einbürgerung schon nach drei Jahren für besonders gut integrierte Ausländer beschlossen. Statt drei Jahren müssen die Betroffenen nun fünf Jahre warten, ehe sie sie einen deutschen Pass erhalten können. Der Bundesrat legte keinen Widerspruch gegen das Gesetz ein, das der Bundestag zuvor beschlossen hatte.
Von der bisherigen Sonderregelung hatten aber ohnehin nur wenige Zuwanderer profitiert. Die beschleunigte Einbürgerung fand bundesweit nur in einigen hundert Fällen Anwendung. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur im Juni dieses Jahres. Die Union sprach von einer „Turbo-Einbürgerung“. Die Regelung, die von der Ampel-Koalition eingeführt worden war, lehnte die Union von Anfang an ab. Ihr Argument: So schnell könne sich niemand in die deutschen Lebensverhältnisse einfügen.
