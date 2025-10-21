Merz in Brandmauer-Debatte: AfD ist unser Hauptgegner

Kurz vor der CDU-Präsidiumsklausur hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz zur Brandmauer bekannt und damit Forderungen nach einem neuen Umgang mit der AfD eine Absage erteilt. Bei einem Bürgerdialog in Meschede im Sauerland sagte er, es werde keine Zusammenarbeit mit einer Partei geben, die alles infrage stelle, was Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten stark gemacht habe – „jedenfalls nicht unter mir als den Parteivorsitzenden der CDU Deutschlands“.



Der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) hatte Merz zuvor gesagt: „Die immer wieder von der AfD bemühte ‚ausgestreckte Hand‘ will uns in Wahrheit vernichten, so sagt sie es ja selbst.“ Und deshalb sei die AfD „in den nächsten Wahlauseinandersetzungen unser Hauptgegner“. Merz kündigte zudem in der FAS an: „Wir werden noch viel deutlicher die Unterschiede zwischen uns und der AfD herausstellen.“ In der öffentlichen Wahrnehmung setze sich eine falsche Erzählung fest: „Die könnten doch mit der AfD alles durchsetzen, wenn sie nur diese Brandmauer einreißen würden. Diese Erzählung ist falsch.“



Die Debatte über den Umgang mit der AfD ist nicht neu, hat aber wegen eines Vorstoßes ehemals einflussreicher Unionspolitiker wieder an Fahrt aufgenommen. Der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber und Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) hatten sich für eine Lockerung der sogenannten Brandmauer zur AfD ausgesprochen. Auch Politiker mehrerer ostdeutscher Landesverbände sprachen sich dafür aus. Am Sonntag und Montag will das Präsidium der Partei über das Thema beraten.



CSU-Generalsekretär Martin Hubert warnte die Schwesterpartei vor einem anderen Umgang mit der AfD. Diese sei eine Gefahr für Deutschland, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Wo Christdemokraten mit extrem rechten Parteien kooperiert haben, sind am Ende die Christdemokraten verschwunden. Unsere Position als CSU ist klar: Keine Kooperation mit der AfD – und das gilt auf allen Ebenen.“