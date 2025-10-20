Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz in Brandmauer-Debatte: AfD ist unser Hauptgegner
Kriegsdienstverweigerung: Mehr Anfragen besorgter Eltern
Nach umstrittener Äußerung zu Migration im Stadtbild: Grüne fordern Entschuldigung von Merz
Bundesrat billigt Einbürgerung erst nach fünf Jahren
Baden-Württemberg will Spritpreiserhöhungen einschränken
Julia Daniel
Demonstranten fordern "Brandmauer hoch" während CDU-Führung über Umgang mit der AfD berät
Während der zweitägigen Strategieberatungen der CDU-Führung über die Landtagswahlen im kommenden Jahr und den Umgang mit der AfD, demonstrierten am Sonntagabend mehrere hundert Menschen vor dem Brandenburger Tor in Berlin unter dem Motto "Brandmauer hoch! Wir sind das Stadtbild" für Vielfalt und gegen Rassismus. Bezug nehmend auf die Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz in der vergangenen Woche, skandierten die Demonstrierenden: „Wir, wir, wir sind das Stadtbild!“
Zahlreiche Demonstranten versammeln sich am Sonntag unter dem Motto "Brandmauer hoch! Wir sind das Stadtbild" auf dem Pariser Platz in Berlin. Annette Riedl/dpa
Demonstranten halten ihre Handys mit Taschenlampen vor dem Brandenburger Tor in die Luft. . Annette Riedl/dpa
Die Organisatoren gaben die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit etwa 5.000 an. Die Polizei schätzte sie auf bis zu 1.800.
Die CDU-Führung kam am Sonntag in Berlin zu zweitägigen Beratungen über den Umgang mit der AfD zusammen. Merz hatte die AfD zum „Hauptgegner“ in den kommenden Wahlkämpfen erklärt, nachdem zuvor einzelne CDU-Politiker in den vergangenen Tagen an der Brandmauer gerüttelt hatten. Die SPD erklärte den Umgang der Union mit der AfD am Wochenende zur Koalitionsfrage. Am Montag wollen Merz und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann auf einer Pressekonferenz über Ergebnisse ihrer Strategieberatungen informieren.
Es wäre fahrlässig, die Brandmauer aufzugeben, auch wenn manche in der Union das wollen, kommentiert Berlin-Korrespondentin Henrike Roßbach (SZ Plus):
Dimitri Taube
Pistorius hält Musterung aller jungen Männer für abschreckendes Signal an Russland
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius geht davon aus, dass eine Musterung aller jungen Männer in Deutschland eine abschreckende Wirkung auf Russland hätte. „Wenn wir wieder alle Männer eines Jahrgangs mustern und die Daten aller Wehrfähigen erheben, wird das auch in Russland wahrgenommen. Anders ausgedrückt: Auch das ist Abschreckung!“, sagte der SPD-Politiker der Bild am Sonntag.
Sollte der Verteidigungsfall eintreten, den es zu verhindern gelte, trete nach dem Grundgesetz die 2011 ausgesetzte Wehrpflicht unmittelbar wieder in Kraft. „Dann müssen wir wissen, wer einsatzbereit ist und wer nicht“, sagte der Minister. Die mit der Aussetzung verbundene Abschaffung der Kreiswehrersatzämter bezeichnete er als einen schwerwiegenden Fehler. „Wir bauen jetzt neue, moderne Strukturen auf. Ab Mitte 2027 sind wir so weit. Dann können wir wieder flächendeckend mustern.“
Die schwarz-rote Koalition hatte am Donnerstag ihre Pläne zur Wehrdienstreform in den Bundestag eingebracht. Es gibt aber noch Unstimmigkeiten zwischen CDU, CSU und SPD – dabei geht es vor allem darum, welche Mechanismen greifen sollen, wenn sich nicht, wie durch das Gesetz beabsichtigt, genügend Freiwillige für die Bundeswehr finden.
Pistorius sagte, dass nun im Parlament entschieden werden müsse, ob es ein Losverfahren geben soll. „Wir werden uns als Ministerium hier selbstverständlich ebenfalls einbringen.“ Ihm sei wichtig, dass so lange wie möglich auf Freiwilligkeit gesetzt werde.
Pistorius will daran festhalten, dass das Wehrdienstgesetz Anfang 2026 in Kraft tritt. Hinsichtlich einer Einigung mit den Fraktionen zeigt er sich optimistisch. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Alle im Bundestag wissen: Es geht um die Sicherheit Deutschlands.“
Dimitri Taube
Merz in Brandmauer-Debatte: AfD ist unser Hauptgegner
Kurz vor der CDU-Präsidiumsklausur hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz zur Brandmauer bekannt und damit Forderungen nach einem neuen Umgang mit der AfD eine Absage erteilt. Bei einem Bürgerdialog in Meschede im Sauerland sagte er, es werde keine Zusammenarbeit mit einer Partei geben, die alles infrage stelle, was Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten stark gemacht habe – „jedenfalls nicht unter mir als den Parteivorsitzenden der CDU Deutschlands“.
Der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) hatte Merz zuvor gesagt: „Die immer wieder von der AfD bemühte ‚ausgestreckte Hand‘ will uns in Wahrheit vernichten, so sagt sie es ja selbst.“ Und deshalb sei die AfD „in den nächsten Wahlauseinandersetzungen unser Hauptgegner“. Merz kündigte zudem in der FAS an: „Wir werden noch viel deutlicher die Unterschiede zwischen uns und der AfD herausstellen.“ In der öffentlichen Wahrnehmung setze sich eine falsche Erzählung fest: „Die könnten doch mit der AfD alles durchsetzen, wenn sie nur diese Brandmauer einreißen würden. Diese Erzählung ist falsch.“
Die Debatte über den Umgang mit der AfD ist nicht neu, hat aber wegen eines Vorstoßes ehemals einflussreicher Unionspolitiker wieder an Fahrt aufgenommen. Der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber und Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) hatten sich für eine Lockerung der sogenannten Brandmauer zur AfD ausgesprochen. Auch Politiker mehrerer ostdeutscher Landesverbände sprachen sich dafür aus. Am Sonntag und Montag will das Präsidium der Partei über das Thema beraten.
CSU-Generalsekretär Martin Hubert warnte die Schwesterpartei vor einem anderen Umgang mit der AfD. Diese sei eine Gefahr für Deutschland, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Wo Christdemokraten mit extrem rechten Parteien kooperiert haben, sind am Ende die Christdemokraten verschwunden. Unsere Position als CSU ist klar: Keine Kooperation mit der AfD – und das gilt auf allen Ebenen.“
Dimitri Taube
Kriegsdienstverweigerung: Mehr Anfragen besorgter Eltern
Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerung registrieren nach eigenen Angaben immer mehr Zulauf von besorgten Eltern. „Wir werden gerade nahezu überflutet von Anfragen“, sagte der politische Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFGVK), Michael Schulze von Glaßer, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Aufrufzahlen der Website seien im September auf über 125 000 gestiegen – im Vergleich zu 55 000 im August. Der Anteil der anfragenden Eltern wachse.
Auch die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) verzeichnet mehr Zulauf, wie ihr Sprecher Dieter Junker dem RND sagte: „Was in diesem Jahr auffällt, ist, dass es eine spürbare und deutliche Zunahme an Beratungsanfragen durch Eltern gibt, die sich wegen ihrer minderjährigen Söhne und Töchter besorgt zeigen bezüglich einer möglichen Wiedereinführung einer Wehrpflicht oder eines neuen Wehrdienstes.“
Die Bundesregierung ringt derzeit um die Ausgestaltung eines neuen Wehrdienstgesetzes, das zum 1. Januar in Kraft treten soll. Der Wehrdienst soll zunächst auf Freiwilligkeit beruhen. Der Streit der vergangenen Tage drehte sich vor allem darum, welche Mechanismen greifen sollen, wenn sich nicht genügend Freiwillige für die Bundeswehr finden, und ob künftig alle jungen Männer wieder gemustert werden sollen. Dafür hatte sich Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eingesetzt.
Fachpolitiker von Union und SPD hatten stattdessen vorgeschlagen, junge Männer per Losverfahren zur Musterung und, wenn nötig, später auch per Zufallsauswahl für einen Pflichtdienst heranzuziehen, wenn die Freiwilligenzahlen zu gering bleiben. Nun muss die Koalition einen neuen Kompromiss finden.
Dimitri Taube
„Stadtbild“-Debatte: Dobrindt nennt Kritik an Merz „Unsinn“
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat Rassismus-Vorwürfe gegen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor dem Hintergrund der „Stadtbild“-Bemerkung als „totalen Unsinn“ bezeichnet. „Da wird was versucht, wieder von bestimmter Seite hineinzuinterpretieren, was überhaupt nicht da ist“, sagte der CSU-Politiker in der ARD.
Es sei geradezu lächerlich, wenn man nicht mehr sagen dürfe, dass sich ein Stadtbild durch illegale Migration verändern könne. „Ich finde, man sollte schon noch so sprechen können, wie es die Menschen auch empfinden.“ Eine Politik, die sich durch Debatten in den Sozialen Medien nicht mehr traue, das, was Menschen empfinden, zu formulieren, werde eher Politikverdrossenheit oder das Stärken von radikalen Kräften mitverursachen, so Dobrindt.
Der Kanzler habe zum Ausdruck bringen wollen, dass man die illegale Migration der vergangenen zehn Jahre im Land feststelle. Das werde etwa an der Überforderung der Kommunen, im Gesundheitswesen oder bei den Kitas deutlich. Diese Überforderung sei „natürlich auch sichtbar für die Menschen“, sagte Dobrindt.
Dimitri Taube
Nach umstrittener Äußerung zu Migration im Stadtbild: Grüne fordern Entschuldigung von Merz
In einem offenen Brief haben einige Dutzend Politikerinnen und Politiker der Grünen eine umstrittene Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zur Migration scharf verurteilt. „Ihre Aussage ist rassistisch, diskriminierend, verletzend und unanständig“, hieß es in dem Schreiben. Sie stehe für eine Sprache der Ausgrenzung und führe zu Gewalt. „Diese Haltung ist eines Bundeskanzlers unwürdig.“ Die Urheber fordern eine öffentliche Entschuldigung von Merz.
Der Kanzler war bei einem Termin in Potsdam am Dienstag von einem Reporter auf das Erstarken der rechtspopulistischen Partei AfD angesprochen worden. Merz sagte daraufhin unter anderem, dass man nun frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik korrigiere und Fortschritte mache. „Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen“, sagte Merz.
Die Grünen verlangen nun eine öffentliche Entschuldigung insbesondere gegenüber allen, die täglich von Rassismus und Ausgrenzung betroffen sind. „Sie sind in erster, zweiter, dritter Generation hier, trotzdem sprechen Sie ihnen ihr Deutschsein und ihre Zugehörigkeit zu Deutschland ab – allein aufgrund ihres Aussehens, ihrer Herkunft oder ihres Namens. Statt sich klar für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu positionieren, nähern Sie sich sprachlich dem Rechtsextremismus an und befeuern diesen damit“, hieß es weiter.
Rund 50 Amts- und Mandatsträger der Partei aus Bund und Ländern, die nach Grünen-Angaben Rassismuserfahrungen haben, unterzeichneten das Papier. Zu ihnen gehört Filiz Polat, die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion. Die Aussage von Merz „sendet ein Signal an Millionen Menschen, dass sie hier nicht wirklich dazugehören“, sagte Polat.
Auch andere Parteien kritisierten Merz für die Äußerung. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Natalie Pawlik (SPD), warnte vor einer spaltenden Rhetorik in der Migrationsdebatte. „Migration darf nicht durch verkürzte oder populistische Schnellschüsse stigmatisiert werden – das spaltet die Gesellschaft noch mehr und hilft am Ende den Falschen, statt Lösungen zu fördern“, sagte Pawlik.
Saimah Jiwa
Bundesrat billigt Einbürgerung erst nach fünf Jahren
Der Bundesrat hat die Abschaffung der rascheren Einbürgerung schon nach drei Jahren für besonders gut integrierte Ausländer beschlossen. Statt drei Jahren müssen die Betroffenen nun fünf Jahre warten, ehe sie sie einen deutschen Pass erhalten können. Der Bundesrat legte keinen Widerspruch gegen das Gesetz ein, das der Bundestag zuvor beschlossen hatte.
Von der bisherigen Sonderregelung hatten aber ohnehin nur wenige Zuwanderer profitiert. Die beschleunigte Einbürgerung fand bundesweit nur in einigen hundert Fällen Anwendung. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur im Juni dieses Jahres. Die Union sprach von einer „Turbo-Einbürgerung“. Die Regelung, die von der Ampel-Koalition eingeführt worden war, lehnte die Union von Anfang an ab. Ihr Argument: So schnell könne sich niemand in die deutschen Lebensverhältnisse einfügen.
Julia Bergmann
Baden-Württemberg will Spritpreiserhöhungen einschränken
Geht es nach Baden-Württemberg, ist mit den mehrmaligen Spritpreisänderungen am Tag an Tankstellen bald Schluss. Über einen entsprechenden Antrag des Landes soll heute der Bundesrat beraten. Eine Entscheidung wird nicht erwartet. Das Thema soll zunächst in die Ausschüsse verwiesen werden. In dem Antrag wird die Einführung einer Preisbremse etwa nach dem Vorbild Österreichs verlangt. Im Nachbarland ist es den Betreibern von Tankstellen einmal täglich um 12 Uhr erlaubt, die Preise zu erhöhen. Preissenkungen dürfen jederzeit vorgenommen werden.
Das Bundeskartellamt hatte im Frühjahr im Durchschnitt 22 Preisänderungen pro Tankstelle gezählt, bei manchen waren es sogar mehr als 40 oder in seltenen Fällen mehr als 50 am Tag. „Es besteht die Gefahr, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher systematisch hinters Licht geführt werden“, sagte der baden-württembergische Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU). Das häufige Ändern der Preise mache das Planen gezielter Tankstopps fast unmöglich.
Der ADAC warnt, dass die angeregte Regulierung für Autofahrer nach hinten losgehen könnte. Sprit könnte dem Kraftstoffmarktexperten Christian Laberer zufolge sogar teurer werden. „Wenn die Konzerne nur einmal am Tag die Preise anheben dürfen, besteht die Gefahr, dass die Erhöhung von vorneherein stärker ausfällt als in einem flexiblen Modell wie bei uns“. Der Gedanke dahinter: Wer später nicht mehr erhöhen kann, geht im Zweifelsfall lieber gleich weiter nach oben.
Linus Freymark
Dobrindt verteidigt Einsatz der Bundeswehr bei Drohnenabwehr
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt pocht auf einen möglichen Einsatz der Bundeswehr bei der Drohnenabwehr in Deutschland. „Ich werbe schlichtweg dafür, dass wir im Rahmen der Amtshilfe auch auf die Bundeswehr zugreifen können“, sagte der CSU-Politiker am Abend in der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“.
Man müsse unterschieden „zwischen Drohnen, die auf Baumwipfelhöhe fliegen – das wird die Bundespolizei erledigen können müssen“, so Dobrindt. Militärische Drohnen dagegen, „die heute genauso auftreten können in unserem Himmel, die wird die Polizei nie bekämpfen können“. In diesem Fall soll die Polizei nach dem Willen Dobrindts auf die Hilfe der Bundeswehr zurückgreifen können.
Laut dem CSU-Politiker wird das Luftsicherheitsgesetz dahin gehend angepasst. Früheren Angaben Dobrindts zufolge ist er sich über diesen Punkt mit Justizministerin Stefanie Hubig und Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) einig.
Linus Freymark
Bundestag genehmigt Taser bei der Bundespolizei
Der Bundestag hat am späten Donnerstagabend den Weg für Taser bei der Bundespolizei freigemacht. Mit den Geräten können Beamte Verdächtige und potenzielle Angreifer durch Elektroschocks vorübergehend außer Gefecht setzen, ohne sofort zur Schusswaffe greifen zu müssen.
Nach dem Votum des Bundestags soll deren Nutzung nun flächendeckend für die Bundespolizei möglich sein. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kündigte an, 10 000 Taser anzuschaffen. Der Einsatz von Tasern sei „bei unserer Polizei zwingend notwendig“, hatte Dobrindt im Sommer erklärt. Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßt die Pläne.
Kritiker hingegen befürchten, dass Taser bei Menschen mit Vorerkrankungen wie Herzproblemen schwere gesundheitliche Folgen haben können. Zudem sind die Elektroschocks sehr schmerzhaft. „Es gibt zahlreiche dokumentierte Todesfälle nach Taser-Einsätzen“, erklärte Clara Bünger, die innenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag.
Leopold Zaak
Röttgen verteidigt Wehrdienst-Lotterie: "Fair und rational"
CDU-Verteidigungspolitiker Norbert Röttgen betont in seiner Rede die Bedrohung durch Russland. Moskau greife die westlichen Werte an, betont er. "Wir müssen uns verteidigen können", fügt er hinzu. Dafür brauche es schnell neue Soldaten. Er rechnet das Nato-Ziel vor, das die Bundeswehr bis zum Jahr 2035 erfüllen müsse. Es brauche bis dahin 260 000 neue Berufssoldaten sowie 200 000 Reservisten.
Dann übt Röttgen Kritik an dem Gesetzentwurf von Union und SPD. Dieser beantworte nicht, wie die Wehrgerechtigkeit gewahrt bleibe, sagt er. Wenn aus Hunderttausenden Männern eines Jahrgangs einige Zehntausend ausgewählt werden sollen, dann sei diese Frage wichtig, diese bleibe aber unbeantwortet. Er verteidigt die von ihm mitverhandelte Einigung über eine Wehrdienst-Lotterie, die wegen Bedenken in der SPD-Fraktion und beim Verteidigungsminister Pistorius durchgefallen war. Jeder habe das gleiche Risiko und die gleiche Chance, für die Musterung ausgewählt zu werden, sagt er. Das sei "fair und rational".
In Richtung der Kritiker dieses Modells, sei er "absolut offen für andere Vorschläge", so Röttgen, und dankbar, sollte es bessere Vorschläge geben. Die Kollegen der SPD schaut er dabei jedoch nicht an, seine Kritik richtet er an die Grünen. Die Fraktionsvorsitzenden hatten den Vorschlag zuletzt scharf kritisiert. Britta Haßelmann hatte gesagt, die Bundeswehr sei "keine Losbude", ihre Co-Vorsitzende Katharina Dröge hatte das Modell mit den "Hunger Games" aus der Buchreihe "Die Tribute von Panem" verglichen. "Mit Polemik werden wir nicht verteidigungsfähig", sagt Röttgen.
Leopold Zaak
Pistorius: Offen für Diskussion über Vorschläge zum Wehrdienst
In einer ganz kurzen Ansprache eröffnet der Verteidigungsminister die Debatte zum Wehrdienst-Gesetz. In seiner Vorbemerkung betont er, der Dienst bei der Bundeswehr müsse "attaktiv und sinnstiftend" werden, damit genügend Soldatinnen und Soldaten gewonnen werden könnten. Es brauche auch eine Wehrerfassung, sagt Boris Pistorius (SPD) mit Anspielung auf den Fragebogen, den künftig alle 18-Jährigen in Deutschland zugesandt bekommen sollen. Im Spannungsfall müsse man "wissen, wer unser Land verteidigen kann", sagt er.
Zu der Debatte der letzten Tage über die geplatzte Einigung über die Wehrdienst-Lotterie äußert sich Pistorius nur ganz kurz – und zeigt sich versöhnlich. Es gebe verschiedene Modelle, wie man vorgehen könne, wenn die Freiwilligkeit nicht ausreiche. Er sei dafür offen, im parlamentarischen Verfahren, über die unterschiedlichen Modelle zu sprechen. Das Losverfahren, gegen das er sich vehement ausgesprochen hatte, erwähnt er dabei nicht.
Leopold Zaak
Bundestag debattiert über Wehrpflichtgesetz – und gescheiterte Wehrdienst-Lotterie
Gleich geht es im Bundestag um das Wehrpflichtgesetz der Bundesregierung, also um das Thema, bei dem es zuletzt wieder Streit in der Koalition gab. Das Kabinett hatte sich eigentlich auf folgende Lösung geeinigt: Alle Männer müssen einen Fragebogen zu ihrer körperlichen Fitness ausfüllen und antworten, ob für sie ein mindestens sechsmonatiger Wehrdienst infrage käme. Sollten dabei aber nicht genügend Freiwillige gefunden werden, dann würde per Losverfahren entschieden, wer zur Musterung soll. Das traf aber vor allem in der SPD-Bundestagsfraktion und bei Verteidigungsminister Boris Pistorius auf heftigen Widerstand. Das Modell ist also vorerst vom Tisch.
Der Entwurf, über den gleich diskutiert wird, basiert „zunächst“ auf Freiwilligkeit, wie es heißt. Das könnte sich aber ändern, wenn die „verteidigungspolitische Lage dies erfordert und attraktivitätssteigernde Maßnahmen zur Erhöhung freiwilliger Bewerbungen nicht rechtzeitig wirksam werden“.
Neben dem konkreten Entwurf dürfte es in der Debatte auch um das Losverfahren und die gescheiterte Einigung in der Koalition gehen. Das verspricht allein schon ein Blick auf die Rednerliste. Neben Norbert Röttgen (CDU), der die vorläufige Einigung mitverhandelt hatte, steht da auch Verteidigungsminister Boris Pistorius. Die Debatte können Sie im Livestream verfolgen.
Dominik Fürst
Bas zu Rentenplänen: „Das muss jetzt auch gelten“
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat Forderungen aus Teilen der Unionsfraktion nach Änderungen am Rentenpaket eine klare Absage erteilt. Bei der ersten Beratung des Gesetzentwurfs im Bundestag pochte die SPD-Co-Chefin auf die Einhaltung der Koalitionsabsprachen. Es werde keine Änderungen an der geplanten Sicherung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis zum Jahr 2031 geben. „Das Rentenpaket trägt nicht nur die Handschrift, sondern auch die Unterschrift aller Koalitionspartner – von CDU, CSU und SPD“, sagte Bas. Dies sei im Koalitionsvertrag festgeschrieben, im Koalitionsausschuss erneut geeint und im Kabinett beschlossen worden. „Und das muss jetzt auch gelten“, unterstrich Bas.
Aus der Unionsfraktion war unmittelbar vor der ersten Lesung Protest der sogenannten Jungen Gruppe laut geworden, in der sich 18 Unionsabgeordnete zusammengeschlossen haben. Angesichts der schwarz-roten Mehrheit von zwölf Stimmen im Bundestag hätten sie bei der Gesetzesverabschiedung eine Blockademöglichkeit. Ihre Kritik richtet sich dagegen, dass das Rentenniveau nach dem Auslaufen der Haltelinie nach 2031 nicht wieder auf das Niveau ohne Reform sinken soll. Dies belastet den Bund jährlich mit zweistelligen Milliardenbeträgen. Die Kosten steigen dadurch laut Entwurf von elf Milliarden Euro im Jahr 2031 auf 15,1 Milliarden Euro im Jahr 2040.
Nadja Lissok
Friedensaktivisten protestieren vor dem Bundestag
Mit einem übergroßen, aufblasbaren, zerbrochenen Gewehr haben Friedensaktivisten vor dem Reichstag gegen die Wehrdienstpläne der Regierung protestiert. Organisationen wie Greenpeace, die katholische Friedensbewegung Pax Christi und die "Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen" fordern die Bundesregierung auf, ihr Vorhaben zu stoppen.
Odd Andersen/afp
Symbolisch schredderten die Aktivisten dabei den Gesetzentwurf wie auch den geplanten Fragebogen, mit dem bei jungen Menschen künftig die Bereitschaft zum zunächst freiwilligen Wehrdienst abgefragt werden soll. Auch ein mögliches Losverfahren für die Einladung zur Musterung lehnen die Friedensorganisationen ab. Auf einem Transparent der Greenpeace-Jugend hieß es: „Wir wollen nicht in unsere Zukunft marschieren!“ Die Wehrdienst-Pläne der Regierung werden am Donnerstagnachmittag im Bundestag diskutiert.