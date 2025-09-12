Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Wagenknecht will nach Parteiumbenennung nicht aufhören
Reform der Schuldenbremse verzögert sich
Kommission zur Reform der Schuldenbremse beginnt Arbeit
SPD schlägt Sigrid Emmenegger als neue Verfassungsrichterin vor
Kabinett bringt mehrere Steuersenkungen auf den Weg
Juri Auel
Linke und Grüne sammeln vertraulich Stimmen für U-Ausschuss
Zur Aufklärung möglicher Milliardenverluste beim Kauf von Corona-Masken wollen Grüne und Linke mit einer vertraulichen Umfrage im Bundestag die nötigen Stimmen für einen Untersuchungsausschuss finden. Das kündigten die Abgeordneten Paula Piechotta (Grüne), Tamara Mazzi und Ates Gürpinar (beide Linke) an. Sie hoffen auf mindestens neun Stimmen aus der Koalition.
Anfang der Woche soll ein Dokument an alle Abgeordneten geschickt werden. Die Unterstützer sollen bei der „Unterschriftensammlung“ zunächst vertraulich ihr Votum ankündigen. Letztlich müssten sie aber öffentlich mit den beiden Oppositionsparteien stimmen, um den Ausschuss einzusetzen.
Unter dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), heute Unionsfraktionschef, hatte sein Ressort 2020 große Mengen Masken zu hohen Preisen beschafft. Aus Rechtsstreitigkeiten mit Unternehmen drohen dem Bund Milliardenrisiken. Es gehe um einen Streitwert von 2,3 Milliarden Euro, sagte Gürpinar. „Da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.“
Dimitri Taube
Wagenknecht will nach Parteiumbenennung nicht aufhören
BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht will nach einer Umbenennung ihrer Partei weitermachen. „Das BSW ist mein Herzensprojekt und wird dringend gebraucht. Ich werde mich selbstverständlich auch nach der Umbenennung weiter für die Partei engagieren“, sagte die 56-Jährige der Leipziger Volkszeitung und der Sächsischen Zeitung. Es habe von Anfang an festgestanden, dass der Name Bündnis Sahra Wagenknecht eine Übergangslösung sein sollte. „Er war anfangs notwendig, um das BSW zu etablieren. Das ist gelungen“, sagte Wagenknecht.
Wagenknecht war im Oktober 2023 nach langem Streit aus der Linken ausgetreten und hatte Anfang 2024 das BSW gegründet. In Thüringen und Brandenburg ist die Partei an den Landesregierungen beteiligt. Bei der Bundestagswahl im Februar verpasste das BSW den Einzug in den Bundestag knapp.
Patrick Wehner
Spahn über Vermögen: "Wer schon hatte, hat immer mehr"
Unionsfraktionschef Jens Spahn prangert eine ungerechte Vermögensverteilung in Deutschland an. "Wer schon hatte, hat immer mehr", sagte der CDU-Politiker in der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner". "Wir hatten in den letzten Jahren, gerade in der Niedrigzinsphase, die Situation, dass Vermögen eigentlich ohne größeres eigenes Zutun von alleine fast gewachsen ist. Immobilienwerte, Aktienwerte und anderes mehr." Spahn räumte ein: "Es ist ein Problem, die Vermögensverteilung."
Claus Hulverscheidt
Reform der Schuldenbremse verzögert sich
Die von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) eingesetzte Expertenkommission zur Reform der Schuldenbremse wird ihre Empfehlungen erst im Frühjahr kommenden Jahres vorlegen. Angepeilt sei jetzt das erste Quartal 2026, hieß es nach dem ersten Treffen der Fachleute am Donnerstag in Kommissionskreisen. Klingbeil hatte ursprünglich darauf gehofft, dass die Runde noch in diesem Jahr ein Reformkonzept vorschlagen wird. Hintergrund ist, dass in der Haushaltsplanung des Bundes allein für 2027 eine Lücke im Umfang von gut 30 Milliarden Euro klafft. Der Minister will das Loch durch Einsparungen sowie durch zusätzliche Einnahmen schließen und hofft dabei auch auf einen etwas größeren Kreditspielraum, der sich durch eine Modernisierung der Schuldenregel ergeben könnte.
Nach Angaben aus den Kreisen verlief die erste Sitzung der Expertenrunde sehr konstruktiv und ohne Streitereien. Die Befürchtung mancher Beobachter, die von der Union entsandten Kommissionsmitglieder sollten eine Reform eher behindern als befördern, bestätigte sich zumindest vorerst nicht. Klingbeil selbst konnte dem Vernehmen nach krankheitsbedingt nicht an dem Treffen teilnehmen. Er ließ jedoch verlautbaren, Deutschland brauche eine kluge Modernisierung der verfassungsrechtlichen Vorschriften, die einerseits kreditfinanzierte Investitionen ermögliche, zugleich aber die Schuldenlast begrenze.
Bisher ist die Regel des Grundgesetzes relativ starr und beschränkt die Kreditaufnahme des Bundes in konjunkturell normalen Zeiten auf 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung. Allerdings hatten Bundestag und Bundesrat die Verfassung auf Initiative von Union, SPD und Grünen kurz vor Ende der vergangenen Wahlperiode geändert und Verteidigungsausgaben weitgehend von der Limitierung ausgenommen. Zudem wurde an der Schuldenbremse vorbei ein kreditfinanziertes sogenanntes Sondervermögen im Volumen von 500 Milliarden Euro eingerichtet, aus dem bis 2036 Investitionen in die Infrastruktur und den Klimaschutz bezahlt werden können. Klingbeil strebt über die Ausnahmeregelungen hinaus nun eine flexiblere, verlässliche Langfristlösung an.
Dimitri Taube
Kommission zur Reform der Schuldenbremse beginnt Arbeit
Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission zur Reform der Schuldenbremse beginnt an diesem Donnerstag offiziell mit ihrer Arbeit. An der konstituierenden Sitzung am Vormittag will auch Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) teilnehmen. Die 15-köpfige Arbeitsgruppe soll bis Jahresende Vorschläge für eine Modernisierung der im Grundgesetz verankerten Schuldenregel machen. Diese beschränkt den Spielraum des Bundes, neue Kredite aufzunehmen.
Die Kommission soll nach Angaben des Finanzministeriums dauerhaft zusätzliche Investitionen in Deutschland ermöglichen. Geleitet wird sie vom ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD), dem früheren niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) und dem ehemaligen Bildungsstaatssekretär Stefan Müller (CSU).
Vor allem die SPD setzt sich schon lange für eine Reform der Schuldenbremse ein. In der Union gibt es allerdings Zweifel. So hält Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg größere Änderungen nicht für notwendig. „Schulden sind auf Dauer, darüber müssen wir uns klar sein, nicht die Lösung“, sagte der Politiker im Podcast von Politico. Aktuell halte er weitere Änderungen an der Schuldenregel nicht für nötig. „Das heißt aber nicht, dass man nicht auch noch in guten Expertengesprächen zu anderen Einschätzungen kommen kann“, sagte Middelberg.
Patrick Wehner
Grüne fordern Sicherheitsoffensive gegen hybride Bedrohungen
Die Grünen im Bundestag fordern eine bessere Vernetzung der Sicherheitsbehörden von Landes-, Bundes- und Europaebene. "Eine echte Sicherheitsoffensive der Bundesregierung gegen hybride Bedrohungen steht aus und bleibt überfällig", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion Konstantin von Notz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin zum Amtsantritt des neuen BND-Präsidenten Martin Jäger am Nachmittag. Nötig sei zudem ein aktuelles und einheitliches Gesamtlagebild.
Es sei erfreulich, dass der Bundesnachrichtendienst mit Jäger einen erfahrenen und kompetenten neuen Präsidenten bekomme, lobte von Notz, der auch Vize-Vorsitzender des Geheimdienst-Kontrollgremiums des Bundestages (PKGr) ist. Nicht zuletzt durch seinen Dienst als Botschafter in der Ukraine habe Jäger einen sehr klaren Blick auf die sicherheitspolitische Lage und die von Russland und anderen Autokratien ausgehenden Bedrohungen. "Dass es dem Kanzleramt gelungen ist, diese wichtige Personalie - anders als die Leitung des Bundesamts für Verfassungsschutz - zügig und kompetent neu zu besetzen, ist gut und wichtig", fügte er hinzu.
Die Nachrichtendienste stünden weiterhin vor gewaltigen Herausforderungen. Hybride Angriffe aus Russland und anderen autoritären Staaten, Spionage, Sabotage und Desinformationen bedrohten Sicherheit und Freiheit in erheblichem Maße, warnte von Notz. Eine adäquate Antwort der Bundesregierung müsse zwingend eine umfassende und zeitnahe Reform des Nachrichtendienstrechts beinhalten. "Mit ihr muss eine Stärkung der Dienste und der Kontrolle gleichermaßen kommen", verlangte er.
Juri Auel
SPD schlägt Sigrid Emmenegger als neue Verfassungsrichterin vor
Die SPD-Bundestagsfraktion schlägt die bisherige Richterin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, Sigrid Emmenegger als neue Richterin am Bundesverfassungsgericht vor. Das geht aus einem Schreiben der Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD- und der Unions-Fraktion, Dirk Wiese (SPD) und Steffen Bilger (CDU) vor, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Damit scheint es in der Koalition Einigkeit darüber zu geben. Sie soll Prof. Dr. Doris König im Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts nachfolgen.
Zuvor hatte die Union die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf als Kandidatin abgelehnt, was die schwarz-rote Koalition in eine Krise gestürzt hatte. Geplant ist, dass die Kandidatin zusammen mit dem von der CDU nominierten Günther Spinner und der ebenfalls von der SPD nominierten Ann-Katrin Kaufhold noch im September vom Bundestag gewählt werden.
„Frau Dr. Emmenegger kann auf eine lange und erfolgreiche Praxiserfahrung an verschiedenen Verwaltungsgerichten sowie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht zurückblicken“, wird in dem Schreiben von Wiese und Bilger betont. „Die Fraktionsführungen haben jeweils in persönlichen Gesprächen ein sehr positives Bild von Frau Dr. Emmenegger gewinnen können und sind von ihrer persönlichen und fachlichen Geeignetheit für das Amt überzeugt.“
Hans von der Hagen
Kabinett bringt mehrere Steuersenkungen auf den Weg
Es geht um Vorhaben, die CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hatten. Nun müssen der Bundestag und auch teils der Bundesrat darüber befinden.
Die Entscheidungen in der Übersicht:
Pendlerpauschale
Derzeit liegt sie für die ersten 20 Kilometer einfache Wegstrecke bei 30 Cent pro Kilometer. Vom 21. Kilometer an kann man 38 Cent ansetzen. Künftig sollen schon vom dem ersten Kilometer an 38 Cent gelten.
Nach Berechnungen des Finanzministerium könnten bei einem Arbeitsweg von zehn Kilometern und einer Fünf-Tage-Woche jährlich 176 Euro zusätzliche Werbungskosten angesetzt werden. Bei 20 Kilometern kämen 352 Euro zusammen. Wer nur fünf Kilometer vom Wohnort zum Arbeitsort zurücklegen müsse, habe ein Plus von 88 Euro. Das gilt aber nur, wenn man mit seinen Werbungskosten den Pauschalbetrag von aktuell 1.230 Euro überschreitet.
Mehrwertsteuer für die Gastronomie
Die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie soll dauerhaft von derzeit 19 auf sieben Prozent reduziert werden. Das galt schon einmal während der Corona-Pandemie, wurde aber zu Jahresbeginn 2024 wieder erhöht. Zum 1. Januar 2026 soll nun wieder der geringere Steuersatz gelten.
Neben Restaurants und Cafés profitieren davon laut Finanzministerium auch Bäckereien, Metzgereien und der Lebensmitteleinzelhandel, Caterer sowie Anbieter von Kita-, Schul- und Krankenhausverpflegung.
Agrardiesel
Es ist der erste Schritt, um eine heftig umstrittene Entscheidung der Ampelregierung rückgängig zu machen: Die Steuervergünstigung für den Agrardiesel soll in vollem Umfang wieder eingeführt werden. Betriebe der Land- und Forstwirtschaft sollen sich die Energiesteuer für Diesel ab 2026 wieder mit 21,48 Cent pro Liter zurückerstatten lassen können. Der volle Steuersatz für Dieselkraftstoff beträgt laut Landwirtschaftsministerium derzeit 47,04 Cent pro Liter.
Übungsleiter und Ehrenamtler
Die Steuerpauschale für Übungsleiter wird von 3.000 auf 3.300 Euro angehoben, die für ehrenamtlich Tätige von 840 auf 960 Euro. So viel soll man künftig durch sein Engagement einnehmen dürfen, ohne darauf Steuern zu zahlen. Das betrifft zum Beispiel Trainer in Sportvereinen, Chorleiter oder ehrenamtliche Pfleger.
Außerdem sollen Haftungsrisiken für die Ehrenamtler verringert werden. Sie müssen Schäden nur ersetzen, wenn diese vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Bisher galt dies nur bis zu einer Vergütung von 840 Euro - künftig soll die Grenze bei 3.300 Euro liegen.
Julia Bergmann
Regierung beschließt Nullrunde beim Bürgergeld für 2026
Die über fünf Millionen Bezieher von Bürgergeld müssen sich im kommenden Jahr erneut auf eine Nullrunde einstellen. Wie aus einer am Mittwoch vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachten Verordnung hervorgeht, bleiben die sogenannten Regelsätze für den monatlichen Lebensunterhalt 2026 unverändert. Für einen alleinstehenden Erwachsenen gibt es weiterhin 563 Euro im Monat. Die Verordnung von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) muss noch vom Bundesrat gebilligt werden.
Grund für die Nullrunde ist der gesetzliche Berechnungsmechanismus, mit dem die Regelsätze fortgeschrieben werden. Dabei fließen Preise und Löhne ein. Danach müsste das Bürgergeld eigentlich auf 557 Euro im Monat verringert werden, weil die Inflation überschätzt wurde. Eine gesetzliche Schutzklausel verhindert aber eine Kürzung. Die Regelung gilt auch für die Sozialhilfe. Es ist bereits das zweite Jahr in Folge ohne eine Erhöhung.
Eine Ausnahme gibt es für die Grundleistungen für Asylbewerber in den ersten 36 Monaten ihres Aufenthalts. Für sie gilt die Schutzklausel nicht.
Xaver Bitz
Merz bei IAA-Eröffnung: "Brauchen mehr Flexibilität" bei E-Mobilität
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat der Autoindustrie in der Debatte um die EU-Klimapolitik den Rücken gestärkt. "Wir halten am Umstieg auf Elektromobilität grundsätzlich natürlich fest, aber wir brauchen mehr Flexibilität in der Regulierung", sagte Merz am Dienstag zur Eröffnung der Automesse IAA Mobility in München. Klimaschutz müsse durch Technologieoffenheit möglichst kosteneffizient erreicht werden. "Einseitige politische Festlegungen auf bestimmte Technologien" seien nicht der richtige Weg.
Ziel sei, "durch Technologieoffenheit Wettbewerbsfähigkeit und effektiven Klimaschutz" miteinander zu verbinden, betonte Merz. Grundsätzlich müsse Deutschland "wieder ein wettbewerbsfähiger international anerkannter Wirtschaftsstandort werden, auf den die Welt nicht mit Verwunderung, sondern mit Bewunderung schaut".
Merz bezog sich damit auf die EU-Klimaschutzziele für die Autoindustrie, nach denen neue Pkw ab 2035 CO₂-frei sein müssen. Aus Sicht der Branche zwingt das die Hersteller dazu, auf batterieelektrische E-Autos zu setzen. Der Umstieg aber geht langsamer vonstatten als bei der Verabschiedung der Gesetze angenommen, so dass die Autobauer befürchten, das Ziel von 100 Prozent E-Autos bis 2035 nicht zu schaffen.
Die Chefin des Automobilverbandes VDA, Hildegard Müller, forderte die EU-Kommission auf, "das Reduktionsziel für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge für 2035 auf minus 90 Prozent anzupassen." Es sei noch nicht klar, mit welchem Antriebsmix die Klimaziele erreicht werden müssten, die auch die Branche keineswegs infrage stelle. Neben reinen E-Autos sollten auch Hybrid-Antriebe und klimaneutrale Kraftstoffe eine Option sein.
Sechs weitere Jahre IAA in München
Bereits zu Beginn der Eröffnung hatte VDA-Präsidentin Hildegard Müller bekannt gegeben, dass die IAA weiter in München bleiben wird. Der aktuelle Vertrag läuft mit der diesjährigen Messe aus. Nun gibt es eine Einigung auf sechs weitere Jahre - also drei weitere Ausgaben.
Schon vor der Eröffnung hatte es Proteste gegen die Messe gegeben. Das globalisierungskritische Netzwerk Attac versenkte in einer Wasserfläche vor dem Eingang der Messe einen "Autosaurus". Weitere Protestaktionen im Laufe der Messe werden erwartet - wie schon bei den letzten Ausgaben der IAA Mobility.
Sechs weitere Jahre IAA in München
Patrick Wehner
Justizministerin für Bestrafung verbaler sexueller Belästigung
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig strebt an, verbale sexuelle Belästigung unter Strafe zu stellen. "Ein neuer Straftatbestand für verbale sexuelle Belästigung ist aus meiner Sicht durchaus denkbar", sagte die SPD-Politikerin der Rheinpfalz. Im Koalitionsvertrag sei vereinbart worden, zu prüfen, ob eine Erweiterung des strafrechtlichen Schutzes vor Belästigungen möglich sei. "Genau das gehen wir gerade an." Frauen und Mädchen seien viel zu häufig von sexueller Belästigung betroffen und sollen so verletzt oder eingeschüchtert werden, erklärte Hubig. "Ich finde das schwer erträglich - und viele Frauen mit mir."
Auf die Frage, wo künftig die Grenze zwischen einem misslungenen Kompliment und einer strafbaren Handlung verlaufe, antwortete Hubig: "Verbale Grenzüberschreitungen sind in der konkreten Situation meist sehr klar als solche zu erkennen - auch von denen, die sie begehen." Sie räumte zwar Graubereiche ein, betonte aber auch: "Unser Rechtsstaat ist gut darin, mit solchen Graubereichen umzugehen - und es nicht zu übertreiben."
Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Sonja Eichwede hatte sich Anfang des Monats ebenfalls für eine Strafe für sexuelle Belästigung mit Worten ausgesprochen - zunächst etwa in Form von Geldstrafen. "Solche Fragen müssen aber in einem Gesetzgebungsverfahren geklärt werden", erläuterte Eichwede. Deutschland wäre mit einer Strafe für verbale sexuelle Belästigung nicht das erste Land, das diesen Schritt geht: Seit Juli 2024 ist sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum in den Niederlanden strafbar. Dazu gehört auch das sogenannte Catcalling, wie verbale sexuelle Belästigung häufig bezeichnet wird. Für Hubig ist der Begriff verharmlosend, wie es in der Rheinpfalz heißt. Sexuelle Belästigung müsse beim Namen genannt werden, denn es gehe um gezielte Grenzüberschreitungen. Außerdem habe der Begriff selbst einen sexistischen Unterton.
Kassian Stroh
Söder warnt vor Übernahme Deutschlands durch die AfD
Angesichts des andauernden Umfragehochs der AfD warnt CSU-Chef Markus Söder vor einer Regierungsverantwortung der Partei in der Zukunft. "Lassen wir unser Land nicht auf den Leim gehen. Lassen wir unser Land nicht kaputt gehen. Ich sage Ihnen jetzt klar: Nein zu einer Übernahme Deutschlands und Bayerns durch die AfD", sagte der bayerische Ministerpräsident beim Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg. Generell sei die Freiheit in Deutschland "wackeliger denn je". In der AfD gebe es Rechtsradikale in zentraler Funktion, die "Heil Hitler in Bücher" schreiben würden, da gebe es "Russenfreunde ohne Ende" und einzelne Leute hätten gar für China spioniert. Nicht umsonst würden viele AfD-Mitglieder vom Verfassungsschutz beobachtet.
Kassian Stroh
Vorsitzende der neuen Corona-Kommission: "Wir wollen verstehen, nicht verurteilen"
Vor zweieinhalb Jahren liefen in Deutschland die letzten bundesweiten Corona-Beschränkungen aus. Jetzt nimmt sich der Bundestag eine umfassende Aufarbeitung der Pandemie und ihrer Folgen vor. Angehen soll das eine Enquete-Kommission, die heute zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammenkommt.
Eine Enquete-Kommission ist eine Arbeitsgruppe des Parlaments mit Abgeordneten aus allen Fraktionen, der auch externe Experten angehören - in diesem Fall sind es jeweils 14. Sie kann Gutachten einholen, Fachleute und Politiker befragen, Anhörungen veranstalten und soll am Ende auch Empfehlungen abgeben. Das Parlament hatte die Einsetzung vor der Sommerpause mit breiter Mehrheit beschlossen, die Kommission soll zwei Jahre lang arbeiten.
Die designierte Vorsitzende der Kommission, die CDU-Abgeordnete Franziska Hoppermann, sagte: "Wir wollen Entscheidungen und Prozesse kritisch hinterfragen, die im Lichte der Zeit womöglich Sinn ergaben, sowie Fehler identifizieren. Wir wollen aber auch schauen, was gut war." Dabei gelte: "Wir wollen verstehen, nicht verurteilen." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte bereits zuvor formuliert: "Aufarbeitung schafft die Chance, Menschen zurückzugewinnen, die Vertrauen in die Demokratie verloren haben."
Patrick Wehner
Kritik an Regierungsplänen für "Aktivrente"
Die Pläne der Bundesregierung für eine "Aktivrente" stoßen bei Gewerkschaftern und Arbeitgebern auf massive Vorbehalte. Bürger, die über das Renteneintrittsalter hinaus freiwillig weiterarbeiten wollen, sollen dabei bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei zur Rente hinzuverdienen können. "Die Politik drückt auf Gas und Bremse zugleich", sagte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA, Steffen Kampeter, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die "Aktivrente" solle längeres Arbeiten fördern, gleichzeitig belohne die abschlagsfreie Frühverrentung aber den vorzeitigen Ausstieg. "Das ist in der Anreizwirkung wenig effektiv und teuer für Beitrags- und Steuerzahler."
Anja Piel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) und gleichzeitig Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, sagte dem RND: "Die Regelung kostet Milliarden, löst aber keins der vorhandenen Probleme." Dass Menschen nach dem Renteneintritt nicht weiterarbeiten würden, liege an ihrer Gesundheit, den Arbeitsbedingungen oder schlicht daran, dass der Arbeitgeber sie nicht mehr wolle.
Piel forderte ein Umdenken: "Statt pauschaler Steuervorteile für einige wenige helfen gezielte Maßnahmen allen: bessere Arbeitsbedingungen, damit Menschen gesund bis 65 arbeiten können, altersgerechte Arbeitsplätze und Wege für Frauen aus unfreiwilliger Teilzeit. Das wären die richtigen Antworten auf den demografischen Wandel."
Julia Bergmann
Regierung: Abschiebung nach Afghanistan ohne Gegenleistung
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) strebt künftig häufigere Abschiebungen nach Afghanistan an. Ob diese wie zuletzt mit Unterstützung des Golfstaats Katar organisiert werden, lässt sein Ministerium offen.
Seit der Machtübernahme der islamistischen Taliban in Kabul im August 2021 kam es zweimal zu Abschiebungen von Afghanen aus Deutschland. Im August 2024 - damals regierte noch die Koalition von SPD, Grünen und FDP - wurden 28 verurteilte Straftäter in die afghanische Hauptstadt gebracht. Im Juli brachte ein Flugzeug 81 Männer nach Afghanistan, die nach Angaben der Länder unter anderem mit Tötungsdelikten, Sexualstraftaten, Gewalttaten und Drogendelikten strafrechtlich in Erscheinung getreten waren. Wie die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion mitteilte, wurden während der Bodenabfertigung am Flughafen in 38 Fällen aufgrund des Verhaltens der Betreffenden sogenannte Fesselungsmittel angewendet.
Auf die Frage der Linksfraktion, ob die Taliban dafür, dass sie die Abschiebung am 18. Juli akzeptierten, eine Gegenleistung erhalten hätten, antwortete die Bundesregierung, diese Abschiebung "wurde vermittelt durch den Staat Katar im Rahmen der gemeinsamen strategischen Sicherheitspartnerschaft, ohne dass hierfür eine Gegenleistung erbracht wurde". Zu den Einzelheiten der Abstimmung könne die Bundesregierung aus Gründen der Vertraulichkeit keine Stellung nehmen.
Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Clara Bünger, kritisiert: "Die Bundesregierung gibt Unsummen für Abschiebeflüge aus, arbeitet mit Autokraten zusammen und behauptet, damit werde mehr Sicherheit geschaffen - das ist eine Lüge."
