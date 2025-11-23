Kabinett: Änderungen bei Drohnen, Sozialleistungen und Fußfesseln

Das Bundeskabinett hat Entwürfe für Gesetzesänderungen bei der Bekämpfung von Drohnen im Inland sowie zu Kürzungen von Sozialleistungen für Flüchtlinge aus der Ukraine beschlossen. Außerdem stimmte es für eine Änderung am Gewaltschutzgesetz, mit dem Frauen besser vor gewalttätigen Ex-Partnern geschützt werden sollen.



Die beschlossene Änderung am Luftsicherheitsgesetz sieht vor, dass die Bundeswehr die Sicherheitsbehörden künftig bei der Drohnenabwehr im Inland unterstützen soll – notfalls auch mit Waffengewalt. So sollen Spionage, Sabotage und mögliche Angriffe verhindert werden. Die geplante Reform des Luftsicherheitsgesetzes soll für diese Art der Amtshilfe nicht nur Rechtssicherheit schaffen. Sie soll auch die dafür im konkreten Fall notwendigen Abstimmungsprozesse zwischen Sicherheitsbehörden und Militär vereinfachen und verkürzen. Der Entwurf kommt aus dem Bundesinnenministerium. Der Bundestag muss der Reform noch zustimmen.



Durch die Erweiterung der möglichen Einsatzmaßnahmen der Bundeswehr zur Unterstützung der Länder bei der Verhinderung eines besonders schweren Unglücksfalls soll laut Entwurf „die unmittelbare Einwirkung der Streitkräfte mit Waffengewalt oder sonstigen Wirkmitteln, zum Beispiel mit sogenannten Jammern, gegen unkooperative unbemannte Luftfahrzeuge möglich werden“. Allerdings nur dann, wenn davon auszugehen ist, dass die Drohne „gegen das Leben von Menschen oder gegen eine kritische Anlage eingesetzt werden soll, und sie das einzige Mittel zur Abwehr dieser gegenwärtigen Gefahr ist“. Technische Amtshilfe soll dem Entwurf zufolge auch die Bundespolizei von der Bundeswehr anfordern können. Die Soldaten dürften nach den Plänen des Innenministeriums dabei unter bestimmten Voraussetzungen auch militärische Mittel nutzen.



Die meisten neuen Regelungen, die der Entwurf vorsieht, zielen darauf ab, sich gegen Risiken, die nach Einschätzung der Bundesregierung aktuell vor allem von Russland ausgehen, zu wappnen. Doch die geplante Reform enthält auch Regelungen, die gegen radikale Aktivisten gerichtet sind, die den Flugverkehr durch Aktionen auf dem Rollfeld beziehungsweise auf den Start- und Landebahnen behindern. Entsprechende Aktionen von Klimaaktivisten wurden bisher als Ordnungswidrigkeit behandelt – mit Bußgeldern sowie Schadensersatzforderungen. Künftig soll dies als Straftat gewertet werden.



Das Kabinett hat sich zudem auf eine Änderung am Gewaltschutzgesetz geeinigt. Opfer häuslicher Gewalt sollen künftig durch eine elektronische Fußfessel für den Täter besser geschützt werden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Familiengerichte die Täter zum Tragen eines solchen Geräts zur Standortbestimmung verpflichten können. Nähert sich der Täter - wissentlich oder unwissentlich -, wird das Opfer über ein Empfangsgerät gewarnt und kann sich gegebenenfalls rechtzeitig in Sicherheit bringen oder Unterstützung suchen. Auch die Polizei soll automatisch alarmiert werden, wenn sich ein Täter nähert. Die elektronische Aufenthaltsüberwachung ist den Plänen der Bundesregierung zufolge nur in Hochrisikofällen einzusetzen.



Die geplante Reform des Gewaltschutzgesetzes sieht außerdem vor, dass das Familiengericht den Täter nach einer Körperverletzung oder einer ernsthaften Drohung mit einer solchen Verletzung zur Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs oder einer Gewaltpräventionsberatung verpflichten kann. Einige Bundesländer haben den Einsatz der elektronischen Fußfessel zum Schutz vor häuslicher Gewalt für einen begrenzten Zeitraum bereits in ihren jeweiligen Polizeigesetzen verankert. Dennoch gab es auch seitens der Länder den Wunsch nach einer bundesgesetzlichen Regelung im Gewaltschutzgesetz. Auch solle der Strafrahmen für Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz erhöht werden: von einer Geldstrafe oder höchstens zwei Jahren Freiheitsstrafe wie bislang auf eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe.



Ebenfalls auf der Tagesordnung standen die Sozialleistungen für Flüchtlinge aus der Ukraine. Auch hier einigte sich das Kabinett auf eine Änderung. Bisher haben ukrainische Geflüchtete einen Anspruch auf Bürgergeld. Künftig sollen neu aus der Ukraine nach Deutschland flüchtende Menschen nur noch Sozialleistungen für Asylbewerber erhalten, und nicht mehr wie bislang Bürgergeld. Betroffen von der Änderung sind ukrainische Flüchtlinge, die seit dem 1. April 2025 neu nach Deutschland gekommen sind oder kommen. Darauf hatten sich CDU/CSU und SPD bereits im Koalitionsvertrag verständigt.