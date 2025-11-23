Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Grüne gegen Rentenpaket – Kein „betreutes Regieren“ mehr
Klingbeil hofft auf baldiges Verbrenner-Aus
Das Sparpaket für die gesetzlichen Krankenkassen kann nicht wie geplant in Kraft treten
Hubig will Frauen besser vor Gewalt schützen
Protest bei Merz-Rede zu Integration
Merz: Alle Vorwürfe gegen Kulturstaatsminister Weimer falsch
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stellt sich angesichts der Vorwürfe gegen Wolfram Weimer hinter seinen Kulturstaatsminister. „Die Vorwürfe, die gegen Wolfram Weimer erhoben worden sind, haben sich alle als falsch erwiesen“, sagte Merz in einem ARD-Interview nach dem G-20-Gipfel in Johannesburg.
Carina Seeburg
Ein Fünftel mehr Abschiebungen aus Deutschland
Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist in diesem Jahr deutlich gestiegen. Von Januar bis Oktober wurden 19 538 Menschen abgeschoben, rund ein Fünftel mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Zuvor hatte die Bild am Sonntag berichtet. Im Vergleich zum Zeitraum Januar bis Oktober 2023 lag die Zahl der Rückführungen laut Ministerium in den ersten zehn Monaten dieses Jahres um 45 Prozent höher.
Julia Bergmann
Grüne gegen Rentenpaket – Kein „betreutes Regieren“ mehr
Bei der Durchsetzung ihres Rentenpakets kann die Koalition nicht auf die Grünen zählen. Der Bild am Sonntag sagte Co-Parteichef Felix Banaszak: „Wir stimmen gegen dieses Rentenpaket, weil es im Gesamten kein sinnvoller Umgang mit Geld ist und die Strukturprobleme überhaupt nicht anfasst.“ Er halte das Rentenpaket „in der Summe auch für falsch“. Banaszak betonte: „Betreutes Regieren ist jetzt vorbei. Die müssen das jetzt hinkriegen.“
Linus Freymark
Klingbeil hofft auf baldiges Verbrenner-Aus
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hofft auf eine gemeinsame Position der Regierungskoalition zum Verbrenner-Aus bis Anfang Dezember. "Ich will, dass wir sehr zeitnah eine Lösung finden", sagte der SPD-Chef der Rheinischen Post (Samstag). Seine Partei habe sich sehr deutlich bewegt, weil sie Arbeitsplätze in der Autoindustrie sichern wolle. Auf die Frage, was er unter zeitnah verstehe, sagte Klingbeil: "Wir sollten bis Anfang Dezember eine geeinte Position als Deutschland in Brüssel haben."
Carina Seeburg
Das Sparpaket für die gesetzlichen Krankenkassen kann nicht wie geplant in Kraft treten
Das Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge im neuen Jahr ist vorerst gestoppt. Der Bundesrat entschied am Freitag, den vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf nicht zu billigen, sondern den Vermittlungsausschuss anzurufen. Dort müssen nun Vertreterinnen und Vertreter beider Parlamentskammern gemeinsam nach einer Lösung suchen. Das Sparpaket soll verhindern, dass im kommenden Jahr die Kassenbeiträge steigen.
Nadja Lissok
Bundesrat stimmt Finanzierung des Deutschlandtickets zu
Das bundesweite Ticket für den Nah- und Regionalverkehr ist finanziell bis 2030 abgesichert. Nach dem Bundestag stimmte auch der Bundesrat einer Gesetzesänderung zu. Diese sieht vor, dass der Bund bis 2030 pro Jahr 1,5 Milliarden Euro zum Ausgleich von Einnahmeausfällen bei Verkehrsanbietern zur Verfügung stellt. Die Länder geben ebenfalls 1,5 Milliarden Euro. Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger sprach von einem „starken Signal für den ÖPNV“. Zudem bestehe Planungssicherheit bis 2030. Bund und Länder vereinbarten zudem eine erneute Preiserhöhung: Ab Anfang 2026 kostet das als Abo angebotene Ticket 63 Euro im Monat.
Linus Freymark
Hubig will Frauen besser vor Gewalt schützen
Nach der vom Kabinett beschlossenen Einführung der elektronischen Fußfessel plant Bundesjustizministerin Stefanie Hubig weitere Reformen, um Frauen besser vor Gewalt durch Partner, Ex-Partner und Fremde zu schützen. „Die Zahlen des Bundeskriminalamts zeigen eine sehr bittere Wahrheit über unser Land: Die Fälle häuslicher Gewalt nehmen zu“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Im vergangenen Jahr sei ein erheblicher Anstieg festgestellt worden. „Im Fünfjahresvergleich sehen wir einen steilen Anstieg um rund 18 Prozent“, fügte sie hinzu. Die überwiegende Zahl der Betroffenen häuslicher Gewalt seien Frauen.
Julia Daniel
Protest bei Merz-Rede zu Integration
Aus Protest gegen die „Stadtbild“-Äußerung von Friedrich Merz haben etwa 30 Menschen vor einer Rede des Kanzlers zum Thema Integration demonstrativ den Saal verlassen. Als Merz in Berlin bei der Verleihung des Talisman-Preises für gesellschaftlichen Zusammenhalt der Deutschlandstiftung Integration die Bühne betrat, gingen rund 30 junge Menschen hinaus. Sie trugen Sticker mit der Aufschrift „Wir sind das Stadtbild“ und positionierten sich im Eingangsbereich für ein Gruppenbild. Erst nach der gut 20-minütigen Rede nahmen sie ihre Plätze wieder ein.
Dimitri Taube
52 Afghanen mit Aufnahmezusage fliegen nach Deutschland
Die lange Wartezeit in Pakistan hat für einige weitere Afghaninnen und Afghanen aus den Bundesaufnahmeprogrammen ein Ende. Zum sechsten Mal seit dem Regierungswechsel sind in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Afghanen mit Aufnahmezusage Richtung Deutschland geflogen, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Nach dpa-Informationen handelt es sich um 52 Personen, eine Gruppe soll in Hannover und die andere Gruppe in Berlin landen.
Katja Guttmann
Pistorius will knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr
Die Bundeswehr soll in den kommenden Jahren knapp 200 neu entwickelte Leopard-Panzer erhalten. Die ersten 18 sollten zügig kommen, 105 weitere seien im vergangenen Jahr bestellt worden, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei der offiziellen Vorstellung des Leopard 2 A8 genannten Panzermodells durch den Hersteller KNDS in München. Darüber will die Bundesregierung nach Worten des SPD-Politikers im kommenden weitere 75 Stück bestellen.
Katja Guttmann
Merz lehnt Entschuldigung für Belém-Aussage ab
Bundeskanzler Friedrich Merz sieht das deutsch-brasilianische Verhältnis durch seine viel kritisierte Äußerung über die brasilianische Millionenstadt Belém nicht als belastet an. „Ich habe gesagt, Deutschland ist eines der schönsten Länder der Welt, und das wird vermutlich auch Präsident Lula so akzeptieren“, sagte der CDU-Vorsitzende bei einer Pressekonferenz mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson in Berlin.
Nadja Lissok
Kanzler Merz verärgert Brasilien mit abschätzigem Kommentar
Der Bundeskanzler hat sich beim Gastgeberland der diesjährigen Weltklimakonferenz unbeliebt gemacht. Nach seinem Kurztrip zur COP 30 hat er sich negativ über den Austragungsort Belém geäußert, eine auch für brasilianische Verhältnisse arme Metropole. Auf einem anschließenden Handelskongress erzählte Friedrich Merz (CDU): „Ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt: Wer von euch würde denn gerne hierbleiben? Da hat keiner die Hand gehoben“, sagte er. „Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen von diesem Ort, an dem wir da waren, in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind.“ Man lebe in Deutschland „in einem der schönsten Länder der Welt“.
Julia Daniel
Kabinett: Änderungen bei Drohnen, Sozialleistungen und Fußfesseln
Das Bundeskabinett hat Entwürfe für Gesetzesänderungen bei der Bekämpfung von Drohnen im Inland sowie zu Kürzungen von Sozialleistungen für Flüchtlinge aus der Ukraine beschlossen. Außerdem stimmte es für eine Änderung am Gewaltschutzgesetz, mit dem Frauen besser vor gewalttätigen Ex-Partnern geschützt werden sollen.
Dimitri Taube
Nur 62 Afghanen nehmen Geldangebot für Einreise-Verzicht an
Das finanzielle Angebot der Bundesregierung für einen Verzicht auf Aufnahme in Deutschland haben nur wenige der betroffenen Afghaninnen und Afghanen angenommen. „Bisher haben zehn Prozent der Angeschriebenen, das entspricht 62 Personen, die Bereitschaft erklärt, das Angebot anzunehmen“, teilte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums auf Anfrage mit. Zudem bestehe Kontakt zu weiteren Angeschriebenen, die sich bislang nicht endgültig entschieden hätten. Die Bundesregierung hatte einem Teil der Menschen, die seit Monaten oder gar Jahren in Pakistan auf ihre Ausreise nach Deutschland warten, Geld angeboten, wenn sie aus dem Programm ausscheiden.
Michelle Ostwald
SPD kämpft um Rentenpaket
Im Rentenstreit der Koalition kämpft die SPD für eine Durchsetzung der Reformpläne im Bundestag. Scharfe Kritik an der Jungen Gruppe der Unionsfraktion üben die Jungen in der SPD und die SPD-Linken. Die 18-köpfige Junge Gruppe bei CDU/CSU will das Gesetz über Rentenniveau und Mütterrente ohne Änderungen nicht mittragen. Es soll nach dem Willen der Koalitionsführung eigentlich im Dezember im Bundestag verabschiedet werden.
